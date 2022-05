Hummus in New Albany

310 Calories | 18 P | 36 C (27 net) | 13 F | 9 Fiber | 4 Sugar (2 added)

Ingredients: Low Carb Lavash Wrap, roasted red bell pepper, garbanzo beans, tahini, lemon, tomato, avocado, spinach, non-fat Greek yogurt, cucumber, pickled red onion

Vegetarian

Allergens: Gluten*, Dairy*

*Can be gluten-free with gluten-free wrap

*Can be dairy-free/vegan by omitting yogurt