Fajitas in New Canaan
New Canaan restaurants that serve fajitas
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GATES RESTAURANT + BAR
10 Forest Street, New Canaan
|FAJITAS FAMILY MEAL
FRESH GUACAMOLE | PICO DE GALLO | SOUR CREAM | PEPPERS | ONIONS | LIME | CILANTRO | BLACK BEANS | JASMINE RICE | 12 FLOUR TORTILLAS
BLACKENED CHICKEN $59
FILET STEAK TIPS $69
VEGETARIAN $49
SUBSTITUTE CORN TORTILLAS FOR A GLUTEN FREE MEAL
|FAJITAS
|$19.95
GUACAMOLE | PICO DE GALLO | SOUR CREAM | PEPPERS + ONION | FLOUR TORTILLAS (4)