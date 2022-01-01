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Fajitas in New Canaan

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New Canaan restaurants
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New Canaan restaurants that serve fajitas

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GATES RESTAURANT + BAR

10 Forest Street, New Canaan

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TakeoutDeliveryFast Pay
FAJITAS FAMILY MEAL
FRESH GUACAMOLE | PICO DE GALLO | SOUR CREAM | PEPPERS | ONIONS | LIME | CILANTRO | BLACK BEANS | JASMINE RICE | 12 FLOUR TORTILLAS
BLACKENED CHICKEN $59
FILET STEAK TIPS $69
VEGETARIAN $49
SUBSTITUTE CORN TORTILLAS FOR A GLUTEN FREE MEAL
FAJITAS$19.95
GUACAMOLE | PICO DE GALLO | SOUR CREAM | PEPPERS + ONION | FLOUR TORTILLAS (4)
More about GATES RESTAURANT + BAR
Fajita image

TACOS • NACHOS • GRILL

Tequila Mockingbird

6 Forest Street, New Canaan

Avg 4.3 (1069 reviews)
TakeoutDigital Dine-In
Fajita$18.95
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