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Edamame in Oakland

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Oakland restaurants
Toast

Oakland restaurants that serve edamame

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Noodle Theory Rockridge

6099 Claremont Avenue, Oakland

No reviews yet
TakeoutDigital Dine-In
SIDE OF EDAMAME$6.00
Chilled Edamame drizzled with a housemade ginger soy reduction (ingredients are vegan)
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PIZZA • FRENCH FRIES

Drake's Dealership

2325 Broadway, Oakland

Avg 4.2 (2872 reviews)
TakeoutDeliveryDigital Dine-In
EDAMAME$8.00
edamame with chili garlic sauce
(vegan)
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Itani Ramen + Nikkei Sushi

1736 Telegraph Avenue, Oakland

No reviews yet
TakeoutDeliveryDigital Dine-In
Edamame$6.00
Soy beans seasoned with sea salt, garlic soy or plain.
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**Edamame** image

RAMEN

Marufuku Ramen - Oakland - 4828 Telegraph Ave

4828 Telegraph Ave, Oakland

Avg 4.7 (11127 reviews)
TakeoutDigital Dine-In
**Edamame**$4.50
Green Soybeens
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Garlic Edamame image

RAMEN • FRENCH FRIES

Shinmai

1825-3 San Pablo Ave, Oakland

Avg 4.1 (3082 reviews)
TakeoutDelivery
Garlic Edamame$8.26
garlic, soy sauce, olive oil
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