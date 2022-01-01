Edamame in Oakland
Oakland restaurants that serve edamame
More about Noodle Theory Rockridge
Noodle Theory Rockridge
6099 Claremont Avenue, Oakland
|SIDE OF EDAMAME
|$6.00
Chilled Edamame drizzled with a housemade ginger soy reduction (ingredients are vegan)
More about Drake's Dealership
PIZZA • FRENCH FRIES
Drake's Dealership
2325 Broadway, Oakland
|EDAMAME
|$8.00
edamame with chili garlic sauce
(vegan)
More about Itani Ramen + Nikkei Sushi
Itani Ramen + Nikkei Sushi
1736 Telegraph Avenue, Oakland
|Edamame
|$6.00
Soy beans seasoned with sea salt, garlic soy or plain.
More about Marufuku Ramen - Oakland - 4828 Telegraph Ave
RAMEN
Marufuku Ramen - Oakland - 4828 Telegraph Ave
4828 Telegraph Ave, Oakland
|**Edamame**
|$4.50
Green Soybeens