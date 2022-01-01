Karaage in Oakland
Oakland restaurants that serve karaage
More about Noodle Theory
Noodle Theory
6099 Claremont Avenue, Oakland
|KARAAGE RAMEN
|$18.00
Fried Chicken Karaage Ramen in a Spicy Pork Miso Broth
|SIDE KARAAGE CHICKEN*
|$8.75
More about Shinmai - Oakland
Shinmai - Oakland
1825 - 3 San Pablo Avenue, Oakland
|Chicken Karaage
|$14.16
More about Marufuku Ramen - Oakland
RAMEN
Marufuku Ramen - Oakland
4828 Telegraph Ave, Oakland
|**Chicken Karaage**
|$8.00
Japanese style fried chicken
|Karaage Bowl
|$6.00
|**Ika Karaage**
|$10.00
Fried squid legs