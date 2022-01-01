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Karaage in Oakland

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Oakland restaurants
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Oakland restaurants that serve karaage

KARAAGE RAMEN image

 

Noodle Theory

6099 Claremont Avenue, Oakland

No reviews yet
TakeoutDigital Dine-In
KARAAGE RAMEN$18.00
Fried Chicken Karaage Ramen in a Spicy Pork Miso Broth
SIDE KARAAGE CHICKEN*$8.75
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Shinmai - Oakland image

 

Shinmai - Oakland

1825 - 3 San Pablo Avenue, Oakland

No reviews yet
Takeout
Chicken Karaage$14.16
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**Chicken Karaage** image

RAMEN

Marufuku Ramen - Oakland

4828 Telegraph Ave, Oakland

Avg 4.7 (11127 reviews)
TakeoutDigital Dine-In
**Chicken Karaage**$8.00
Japanese style fried chicken
Karaage Bowl$6.00
**Ika Karaage**$10.00
Fried squid legs
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Chicken Karaage image

RAMEN • FRENCH FRIES

Shinmai

1825-3 San Pablo Ave, Oakland

Avg 4.1 (3082 reviews)
TakeoutDelivery
Chicken Karaage$14.16
miso tartar and tsuyu barbeque sauce
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