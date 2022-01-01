Shrimp rolls in Oklahoma City
Oklahoma City restaurants that serve shrimp rolls
More about Musashi's
Musashi's
4315 N Western Avenue, Oklahoma City
|Shrimp Tempura Roll
|$8.25
Tempura shrimp, avocado, cucumber. Outside: masago.
|Shrimp-Eel Roll
|$10.75
More about City Jerk Grill
City Jerk Grill
2209 SW 104th St Suite J, Oklahoma City
|Jerk Shrimp & Chicken Fried Rice w/ Jerk Chicken Egg Roll
|$13.95
More about Pachinko Parlor OKC
Pachinko Parlor OKC
11 NE 6th St, Oklahoma City
|Coconut Shrimp Roll
|$13.00