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Shrimp rolls in Oklahoma City

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Oklahoma City restaurants
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Oklahoma City restaurants that serve shrimp rolls

Musashi's image

 

Musashi's

4315 N Western Avenue, Oklahoma City

No reviews yet
Takeout
Shrimp Tempura Roll$8.25
Tempura shrimp, avocado, cucumber. Outside: masago.
Shrimp-Eel Roll$10.75
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City Jerk Grill

2209 SW 104th St Suite J, Oklahoma City

No reviews yet
TakeoutDeliveryFast Pay
Jerk Shrimp & Chicken Fried Rice w/ Jerk Chicken Egg Roll$13.95
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Pachinko Parlor OKC image

 

Pachinko Parlor OKC

11 NE 6th St, Oklahoma City

No reviews yet
Coconut Shrimp Roll$13.00
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