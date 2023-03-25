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16 Round Wood Fired Pizza

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1113 NORTH COUNTRY ROAD STE 4-D

Stony Brook, NY 11790

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

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Gift Cards


APPETIZERS

CHICKEN PARMASAN SLIDERS (3)

$14.95

CRISPY CHICKEN, MELTED MOZZERELLA,

MEATBALL SLIDERS (3)

$14.95

HOMEMADE MEATBALL SLIDER WITH RICOTTA AND FRESH MOZZERALLA, Tomato Sauce

FRIED CALAMARI

$14.95

FRIED CALAMARI WITH RED SAUCE

COLD ANTIPASTO SKEWERS

$8.95

FRESH MOZZERELLA, CHERRY TOMATO, OLIVE, PROSCIUTTO, BELL PEPPER, SAUSAGE, BASIL, BALSAMIC GLAZE

CAPRESE SALAD WITH FOCACCIA

$8.95

FOCACCIA, FRESH MOZZERELLA, CHERRY TOMATO, BASIL, BALSAMIC GLAZE

STUFFED MUSHROOMS

$8.95

STUFFED WITH BABY SPINACH, PORCINI GARLIC CREAM SAUCE, BREAD CRUMBS & MOZZARELLA

EGGPLANT ROLLATINI PINWHEEL

$5.95

SAUSAGE AND PEPPER PINWHEEL

$5.95

PEPPERONI PINWHEEL

$5.95

SPINACH ARTICHOKE PINWHEEL

$5.95

CALZONE PINWHEEL

$5.95

RICOTTA, MOZZERELLA, PECORINO CREAM

GARLIC KNOTS

$4.25

6 KNOTS

FRENCH FRIES

$7.95

CHICKEN TENDERS

$12.95

CRISPY CHICKEN TENDERS

MOZZERELLA STICKS

$12.95

6 STICKS

GARLIC BREAD PIZZETTE

$9.95

GARLIC BREAD HERO STYLE, PEPPERONI, MOZZERELLA, RED SAUCE

BUFFALO WINGS 6

$10.95

BUFFALO WINGS 12

$16.95

BUFFALO WINGS 18

$24.95

BUFFALO WINGS 24

$32.95

BUFFALO WINGS 36

$47.95

BUFFALO WINGS 48

$61.95

BUFFALO WINGS 60

$71.95

BUFFALO WINGS 72

$81.95

BUFFALO WINGS 84

$91.95

BUFFALO WINGS 96

$101.50

BUFFALO WINGS 108

$109.95

BUFFALO WINGS 120

$119.95

SOUPS

CANNELLINI BEAN & POTATO

$7.95

WITH SEASONAL VEGETABLES

CHICKEN RICE

$7.95

WITH SPINACH & CARROTS

CHICKEN NOODLE

$7.95

WITH SPINACH & CARROTS

BROCOLLI & CHEESE

$7.95

WITH CHEDDAR AND CREAM CHEESE

LOBSTER BISQUE

$11.95

SALADS

CAESAR SALAD

$9.95

ROMAINE LETTUCE, CRUTONS, PECORINO

GARDEN SALAD

$10.95

ROMAINE LETTUCE, TOMATO, CUCUMBER, BELL PEPPERS, CRUTONS

GREEK SALAD

$12.95

ROMAINE LETTUCE, TOMATO, CUCUMBER, FETA CHEESE, KALAMATA OLIVES, RED ONIONS

SANTE FE SALAD

$12.95

ROMAINE LETTUCE, BLACK BEANS, CORN, TOMATO SALSA, TORTILLA STRIPS

PANINIS

LA CAPRESE

$12.95

GRILLED CHICKEN, FRESH MOZZERELLA, ROASTED BELL PEPPERS, PESTO MAYO

PORCINI DI MANZO

$12.95

Roast Beef, Porcini Cream sauce, Tomato, Arugula

LA FAMOSO

$12.95

Salami, Pecorino Artichoke Cream, Spicy Eggplant

LA TOSCANA

$12.95

Prosciutto Toscano, Fresh Mozzarella, Porcini mushroom cream, tomato, arugala

ENTREES

CHICKEN FLORENTINA

$27.75

BOWTIE PASTA, SAUTEED CHICKEN, SPINACH, TOMATO, GARLIC, FRESH MOZZERELLA, IN A CREAMY PINK SAUCE

CHICKEN FRANCESE

$27.75

SAUTEED CHICKEN IN WHITE WINE AND LEMON BUTTER SAUCE

CHICKEN MARSALA

$27.75

SAUTEED CHICKEN IN BROWN MUSHROOM SAUCE

CHICKEN PARMESAN

$25.95

CRISPY CHICKEN PARMESAN WITH CHOICE OF SAUCE AND PASTA

CLASSIC MAC N CHEESE

$18.95

ELBOW NOODLES IN CHEDDAR CHEESE SAUCE

EGGPLANT ROLLATINI

$25.95

EGGPLANT WITH RICOTTA CHEESE

FETTUCCINI ALFREDO

$22.95

ALFREDO SAUCE WITH MUSHROOMS, & PEAS

PENNE ALA VODKA

$22.95

WITH PROSCIUTTA IN A CREAMY PINK SAUCE

RIGATONI WITH SAUSAGE & PEPPERS

$25.95

RIGATONI WITH SAUSAGE & PEPPERS

SPAGHETTI WITH MEATBALLS

$25.95

SPAGHETTI WITH RICOTTA CHEESE AND MEATBALLS

TUSCAN CHICKEN

$27.75

SAUTEED CHICKEN IN A CREAMY GARLIC SAUCE WITH SUN DRIED TOMATOES, SPINACH, AND PECORINO

VEGETABLE LASAGNA

$25.95

Layers of noodles, ricotta cheese, zucchini, squash, sauteed spinach, topped with parmesan and mozzarella cheese

DESSERTS

DESSERT PIZZA

$12.95

10" ROUND PIZZA WITH NUTELLA, COOKIE BUTTER, WALNUTS, AND WHIPPED CREAM

CHOCOLATE CHIP COOKIE

$2.25

chocolate chip cookie

ITALIAN ICE (VIRGIN)

$4.95

MADE FRESH IN HOUSE

PIZZA (10" ROUND)

BACON EGG & CHEESE (10" ROUND)

$14.95

BROCCOLI, ONIONS, CHEDDAR (10" ROUND)

$13.95

CALAMARI (10" ROUND)

$15.49

CARAMALIZED ONIONS & MUSHROOMS (10" ROUND)

$13.95

CHEDDAR CHICKEN CAULIFLOWER (10" ROUND)

$15.95

CHEESEBURGER PIZZA (BIC MAC STYLE) (10" ROUND)

$15.95

CHICKEN ALA VODKA (10" ROUND)

$15.95

CHICKEN CAESAR PECORINO (10" ROUND)

$14.95

CHICKEN FAJITA (10" ROUND)

$15.95

CHICKEN FRANCAISE (10" ROUND)

$15.95

CHICKEN MARSALA (10" ROUND)

$15.95

DITALINI ALA VODKA (10" ROUND)

$13.95

EGGPLANT ROLLATINI (10" ROUND)

$14.95

HUEVOS RANCHEROS (10" ROUND)

$15.95

LOBSTER BISQUE RICOTTA (10" ROUND)

$15.95

MARGARITA (10" ROUND)

$11.95

MEATBALL (10" ROUND)

$12.95

PANCETTA RICOTTA ALA VODKA (10" ROUND)

$15.95

PEPPERONI (10" ROUND)

$12.95

PEPPERONI, RICOTTA, SAUSAGE (10" ROUND)

$15.95

PHILLY CHEESE STEAK (10" ROUND)

$15.95

POTATO & EGG (10" ROUND)

$13.95

PROSCIUTTO FIG GLAZE (10" ROUND)

$14.95

SAUSAGE AND PEPPERS (10" ROUND)

$14.95

SHRIMP PARMASAN (10" ROUND)

$16.95

SHRIMP SCAMPI (10" ROUND)

$16.95

SOPRESSATTA (10" ROUND)

$13.95

SPICY CHILI PEPPERS (10" ROUND)

$13.95

SPINACH ARTICHOKE (10" ROUND)

$14.95

STEAK AND EGGS (10" ROUND)

$16.95

STEAK FAJITA (10" ROUND)

$15.95

TUSCAN CHICKEN (10" ROUND)

$15.95

ZUCHINNI BRUSCHETTA (10" ROUND)

$13.95

PIZZA (16" ROUND)

BACON EGG & CHEESE PIZZA (16" ROUND)

$25.95

BROCCOLI, ONIONS, CHEDDAR PIZZA (16" ROUND)

$24.95

CALAMARI PIZZA (16" ROUND)

$26.95

CARAMALIZED ONIONS & MUSHROOMS PIZZA (16" ROUND)

$24.95

CHEDDAR CHICKEN CAULIFLOWER PIZZA (16" ROUND)

$26.95

CHEESEBURGER PIZZA (BIC MAC STYLE) PIZZA (16" ROUND)

$26.95

CHICKEN ALA VODKA PIZZA (16" ROUND)

$26.95

CHICKEN CAESAR PECORINO PIZZA (16" ROUND)

$25.95

CHICKEN FAJITA PIZZA (16" ROUND)

$26.95

CHICKEN FRANCAISE PIZZA (16" ROUND)

$26.95

CHICKEN MARSALA PIZZA (16" ROUND)

$26.95

DITALINI ALA VODKA PIZZA (16" ROUND)

$24.95

EGGPLANT ROLLATINI PIZZA (16" ROUND)

$25.95

HUEVOS RANCHEROS PIZZA (16" ROUND)

$26.95

LOBSTER BISQUE RICOTTA PIZZA (16" ROUND)

$26.95

MARGARITA PIZZA (16" ROUND)

$19.95

MEATBALL PIZZA (16" ROUND)

$23.95

PANCETTA RICOTTA ALA VODKA PIZZA (16" ROUND)

$26.95

PEPPERONI PIZZA (16" ROUND)

$23.95

PEPPERONI, RICOTTA, SAUSAGE PIZZA (16" ROUND)

$26.95

PHILLY CHEESE STEAK PIZZA (16" ROUND)

$26.95

POTATO & EGG PIZZA (16" ROUND)

$24.95

PROSCIUTTO FIG GLAZE PIZZA (16" ROUND)

$25.95

SAUSAGE AND PEPPERS PIZZA (16" ROUND)

$25.95

SHRIMP PARMASAN PIZZA (16" ROUND)

$27.95

SHRIMP SCAMPI PIZZA (16" ROUND)

$27.95

SOPRESSATA (16" ROUND)

$24.95

SPICY CHILI PEPPERS PIZZA (16" ROUND)

$24.95

SPINACH ARTICHOKE PIZZA (16" ROUND)

$25.95

STEAK AND EGGS PIZZA (16" ROUND)

$27.95

STEAK FAJITA PIZZA (16" ROUND)

$26.95

TUSCAN CHICKEN PIZZA (16" ROUND)

$26.95

ZUCHINNI BRUSCHETTA PIZZA (16" ROUND)

$24.95

PIZZA (12" DOUBLE CRUST SQUARE)

BACON EGG & CHEESE (12" DOUBLE CRUST)

$14.95

BROCCOLI, ONIONS, CHEDDAR (12" DOUBLE CRUST)

$13.95

CALAMARI (12" DOUBLE CRUST)

$15.49

CARAMALIZED ONIONS & MUSHROOMS (12" DOUBLE CRUST)

$13.95

CHEDDAR CHICKEN CAULIFLOWER (12" DOUBLE CRUST)

$15.49

CHEESEBURGER PIZZA (BIC MAC STYLE) (12" DOUBLE CRUST)

$15.49

CHICKEN ALA VODKA (12" DOUBLE CRUST)

$15.49

CHICKEN CAESAR PECORINO (12" DOUBLE CRUST)

$14.95

CHICKEN FAJITA (12" DOUBLE CRUST)

$15.49

CHICKEN FRANCAISE (12" DOUBLE CRUST)

$15.49

CHICKEN MARSALA (12" DOUBLE CRUST)

$15.49

DITALINI ALA VODKA (12" DOUBLE CRUST)

$13.95

EGGPLANT ROLLATINI (12" DOUBLE CRUST)

$14.95

HUEVOS RANCHEROS (12" DOUBLE CRUST)

$15.49

LOBSTER BISQUE RICOTTA (12" DOUBLE CRUST)

$15.49

MARGARITA (12" DOUBLE CRUST)

$11.95

MEATBALL (12" DOUBLE CRUST)

$12.95

PANCETTA RICOTTA ALA VODKA (12" DOUBLE CRUST)

$15.49

PEPPERONI (12" DOUBLE CRUST)

$12.95

PEPPERONI, RICOTTA, SAUSAGE (12" DOUBLE CRUST)

$15.49

PHILLY CHEESE STEAK (12" DOUBLE CRUST)

$15.49

POTATO & EGG (12" DOUBLE CRUST)

$13.95

PROSCIUTTO FIG GLAZE (12" DOUBLE CRUST)

$14.95

SAUSAGE AND PEPPERS (12" DOUBLE CRUST)

$14.95

SHRIMP PARMASAN (12" DOUBLE CRUST)

$16.95

SHRIMP SCAMPI (12" DOUBLE CRUST)

$16.95

SOPRESSATTA (12" DOUBLE CRUST)

$13.95

SPICY CHILI PEPPERS (12" DOUBLE CRUST)

$13.95

SPINACH ARTICHOKE (12" DOUBLE CRUST)

$14.95

STEAK AND EGGS (12" DOUBLE CRUST)

$16.95

STEAK FAJITA (12" DOUBLE CRUST)

$15.49

TUSCAN CHICKEN (12" DOUBLE CRUST)

$15.49

ZUCHINNI BRUSCHETTA (12" DOUBLE CRUST)

$13.95

PIZZA (18" DOUBLE CRUST SQUARE)

BACON EGG & CHEESE (18" DOUBLE CRUST)

$25.95

BROCCOLI, ONIONS, CHEDDAR, BROCCOLI (18" DOUBLE CRUST)

$24.95

CALAMARI (18" DOUBLE CRUST)

$26.95

CARAMALIZED ONIONS & MUSHROOMS (18" DOUBLE CRUST)

$24.95

CHEDDAR CHICKEN CAULIFLOWER (18" DOUBLE CRUST)

$26.95

CHEESEBURGER PIZZA (BIC MAC STYLE) (18" DOUBLE CRUST)

$26.95

CHICKEN ALA VODKA (18" DOUBLE CRUST)

$26.95

CHICKEN CAESAR PECORINO (18" DOUBLE CRUST)

$25.95

CHICKEN FAJITA (18" DOUBLE CRUST)

$26.95

CHICKEN FRANCAISE (18" DOUBLE CRUST)

$26.95

CHICKEN MARSALA (18" DOUBLE CRUST)

$26.95

DITALINI ALA VODKA (18" DOUBLE CRUST)

$24.95

EGGPLANT ROLLATINI (18" DOUBLE CRUST)

$25.95

HUEVOS RANCHEROS (18" DOUBLE CRUST)

$26.95

LOBSTER BISQUE RICOTTA (18" DOUBLE CRUST)

$26.95

MARGARITA (18" DOUBLE CRUST)

$19.95

MEATBALL (18" DOUBLE CRUST)

$23.95

PANCETTA RICOTTA ALA VODKA (18" DOUBLE CRUST)

$26.95

PEPPERONI (18" DOUBLE CRUST)

$23.95

PEPPERONI, RICOTTA, SAUSAGE (18" DOUBLE CRUST)

$26.95

PHILLY CHEESE STEAK (18" DOUBLE CRUST)

$26.95

POTATO & EGG (18" DOUBLE CRUST)

$24.95

PROSCIUTTO FIG GLAZE (18" DOUBLE CRUST)

$27.95

SAUSAGE AND PEPPERS (18" DOUBLE CRUST)

$25.95

SHRIMP PARMASAN (18" DOUBLE CRUST)

$27.95

SHRIMP SCAMPI (18" DOUBLE CRUST)

$27.95

SOPRESSATA (18" DOUBLE CRUST)

$24.95

SPICY CHILI PEPPERS (18" DOUBLE CRUST)

$24.95

SPINACH ARTICHOKE (18" DOUBLE CRUST)

$25.95

STEAK AND EGGS (18" DOUBLE CRUST)

$27.95

STEAK FAJITA (18" DOUBLE CRUST)

$26.95

TUSCAN CHICKEN (18" DOUBLE CRUST)

$26.95

ZUCHINNI BRUSCHETTA (18" DOUBLE CRUST)

$24.95

BUILD PIZZA (10" ROUND)

TOMATO SAUCE (10" ROUND)

$11.95

VODKA SAUCE (10" ROUND)

$11.95

NO SAUCE (10" ROUND)

$11.95

BUILD PIZZA (16" ROUND)

TOMATO SAUCE (16" ROUND)

$19.95

VODKA SAUCE (16" ROUND)

$19.95

NO SAUCE (16" ROUND)

$19.95

BUILD PIZZA (12" DOUBLE CRUST SQUARE)

TOMATO SAUCE (12" DOUBLE CRUST SQUARE)

$11.95

VODKA SAUCE (12" DOUBLE CRUST SQUARE)

$11.95

NO SAUCE (12" DOUBLE CRUST SQUARE)

$11.95

BUILD PIZZA (18" DOUBLE CRUST SQUARE)

TOMATO SAUCE (18" DOUBLE CRUST SQUARE)

$19.95

VODKA SAUCE (18" DOUBLE CRUST SQUARE)

$19.95

NO SAUCE (18" DOUBLE CRUST SQUARE)

$19.95

FOUNTAIN DRINKS

COKE CLASSIC

$2.25+

SPRITE

$2.25+

DIET COKE

$2.25+

COKE ZERO

$2.25+

ROOT BEER

$2.25+

LEMONADE

$2.25+

GINGER ALE

$2.25+

DR PEPPER

$2.25+

BOTTLED DRINKS

DASANI WATER

$1.95

POWERADE

$2.75

1 LITER SMART WATER

$4.50

SMART WATER 23.7 OZ

$4.50

VITAMIN WATER 20 OZ

$3.75

DUNKIN DONUTS

$4.99

FAIRLIFE MILK

$3.95

42 GRAM CORE POWER FAIRLIFE

$5.95

26 GRAM CORE POWER FAIRLIFE

$4.75

GOLD PEAK

$3.75

23 OZ PEACE TEA

$2.95

1.25 LITER SODA

$4.75

2 LITER SODA

$4.99

GLASS SODA

$3.75

20 OZ SODA

$2.75

16 OZ MONSTER

$4.50

12 OZ JUICE

$3.50

16 OZ BODY ARMOR FLAVORED

$4.25

1 L BODY ARMOR WATER

$4.25

SHAKES/SMOOTHIES

GREENS DETOX

$6.95

TROPICAL FRUIT

$6.95

MANGO

$6.95

SUPERFRUIT BLAST

$6.95

SUPER BERRY

$6.95

PEACHY PEACH

$6.95

STRAWBERRY BANANA

$6.95

HOT DRINKS

COFFEE 12 OZ

$2.19

COFFEE 16 OZ

$2.49

COFFEE 20 OZ

$2.89

CAPPUCCINO 12 OZ

$2.95

CAPPUCCINO 16 0Z

$3.79

CAPPUCCINO 20 OZ

$4.49

HOT CHOCOLATE 12 OZ

$2.39

HOT CHOCOLATE 16 OZ

$2.69

HOT CHOCOLATE 20 OZ

$2.99

HOME MADE ICE TEA OR LEMONADE

ICED TEA 12 OZ

$2.50

ICED TEA 16 OZ

$3.60

LEMONADE 12 0Z

$2.50

LEMONADE 16 0Z

$3.60

REFILL TOPPINGS, NON-COOKED

BELL PEPPERS (TOPPING)

MINCED GARLIC (TOPPING)

SPINACH (TOPPING)

BROCCOLI (TOPPING)

CAULIFLOWER (TOPPING)

SPICY CHILI PEPPERS (TOPPING)

BANANA PEPPERS (TOPPING)

PEPPERONI (TOPPING)

HAM (TOPPING)

RICOTTA (TOPPING)

FRESH MOZZARELLA (TOPPING)

SOPPRESSATA (TOPPING)

CHEDDAR CHEESE (TOPPING)

PROSCIUTTO (TOPPING)

CAESAR SALAD (TOPPING)

SHREDDED MOZZARELLA (TOPPING)

REFILL TOPPINGS, COOKED

DITALINI ALA VODKA (TOPPING)

CHICKEN MARSALA (TOPPING)

CHICKEN FRANCAISE (TOPPING)

EGGPLANT ROLLATINI (TOPPING)

TUSCAN CHICKEN (TOPPING)

PHILLY CHEESE STEAK (TOPPING)

CHICKEN ALA VODKA (TOPPING)

PANCETTA RICOTTA ALA VODKA (TOPPING)

POTATO (TOPPING)

EGGS (TOPPING)

CARAMALIZED ONIONS (TOPPING)

MEATBALL (TOPPING)

PECORINO (TOPPING)

ZUCHINNI BRUSCHETTA (TOPPING)

BACON (TOPPING)

GRILLED CHICKEN (TOPPING)

STEAK (TOPPING)

FAJITA VEGGIES (TOPPING)

LOBSTER BISQUE (TOPPING)

SHRIMP SCAMPI (TOPPING)

SHRIMP PARMASAN (TOPPING)

CALAMARI (TOPPING)

HUEVOS RANCHEROS (TOPPING)

SPINACH ARTICHOKE SAUCE (TOPPING)

MUSHROOM SAUTEED (TOPPING)

All hours
Sunday8:00 am - 3:59 am
Monday8:00 am - 3:59 am
Tuesday8:00 am - 3:59 am
Wednesday8:00 am - 3:59 am
Thursday8:00 am - 3:59 am
Friday8:00 am - 3:59 am
Saturday8:00 am - 3:59 am
Restaurant info

WOOD FIRED BRICK OVEN PIZZA 90 SECONDS @ 900 DEGREES Soft and Crispy - Pizza Perfection

Website

Location

1113 NORTH COUNTRY ROAD STE 4-D, Stony Brook, NY 11790

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