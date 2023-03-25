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16 Round Wood Fired Pizza
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1113 NORTH COUNTRY ROAD STE 4-D
Stony Brook, NY 11790
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
APPETIZERS
CHICKEN PARMASAN SLIDERS (3)
CRISPY CHICKEN, MELTED MOZZERELLA,
MEATBALL SLIDERS (3)
HOMEMADE MEATBALL SLIDER WITH RICOTTA AND FRESH MOZZERALLA, Tomato Sauce
FRIED CALAMARI
FRIED CALAMARI WITH RED SAUCE
COLD ANTIPASTO SKEWERS
FRESH MOZZERELLA, CHERRY TOMATO, OLIVE, PROSCIUTTO, BELL PEPPER, SAUSAGE, BASIL, BALSAMIC GLAZE
CAPRESE SALAD WITH FOCACCIA
FOCACCIA, FRESH MOZZERELLA, CHERRY TOMATO, BASIL, BALSAMIC GLAZE
STUFFED MUSHROOMS
STUFFED WITH BABY SPINACH, PORCINI GARLIC CREAM SAUCE, BREAD CRUMBS & MOZZARELLA
EGGPLANT ROLLATINI PINWHEEL
SAUSAGE AND PEPPER PINWHEEL
PEPPERONI PINWHEEL
SPINACH ARTICHOKE PINWHEEL
CALZONE PINWHEEL
RICOTTA, MOZZERELLA, PECORINO CREAM
GARLIC KNOTS
6 KNOTS
FRENCH FRIES
CHICKEN TENDERS
CRISPY CHICKEN TENDERS
MOZZERELLA STICKS
6 STICKS
GARLIC BREAD PIZZETTE
GARLIC BREAD HERO STYLE, PEPPERONI, MOZZERELLA, RED SAUCE
BUFFALO WINGS 6
BUFFALO WINGS 12
BUFFALO WINGS 18
BUFFALO WINGS 24
BUFFALO WINGS 36
BUFFALO WINGS 48
BUFFALO WINGS 60
BUFFALO WINGS 72
BUFFALO WINGS 84
BUFFALO WINGS 96
BUFFALO WINGS 108
BUFFALO WINGS 120
SOUPS
SALADS
CAESAR SALAD
ROMAINE LETTUCE, CRUTONS, PECORINO
GARDEN SALAD
ROMAINE LETTUCE, TOMATO, CUCUMBER, BELL PEPPERS, CRUTONS
GREEK SALAD
ROMAINE LETTUCE, TOMATO, CUCUMBER, FETA CHEESE, KALAMATA OLIVES, RED ONIONS
SANTE FE SALAD
ROMAINE LETTUCE, BLACK BEANS, CORN, TOMATO SALSA, TORTILLA STRIPS
PANINIS
LA CAPRESE
GRILLED CHICKEN, FRESH MOZZERELLA, ROASTED BELL PEPPERS, PESTO MAYO
PORCINI DI MANZO
Roast Beef, Porcini Cream sauce, Tomato, Arugula
LA FAMOSO
Salami, Pecorino Artichoke Cream, Spicy Eggplant
LA TOSCANA
Prosciutto Toscano, Fresh Mozzarella, Porcini mushroom cream, tomato, arugala
ENTREES
CHICKEN FLORENTINA
BOWTIE PASTA, SAUTEED CHICKEN, SPINACH, TOMATO, GARLIC, FRESH MOZZERELLA, IN A CREAMY PINK SAUCE
CHICKEN FRANCESE
SAUTEED CHICKEN IN WHITE WINE AND LEMON BUTTER SAUCE
CHICKEN MARSALA
SAUTEED CHICKEN IN BROWN MUSHROOM SAUCE
CHICKEN PARMESAN
CRISPY CHICKEN PARMESAN WITH CHOICE OF SAUCE AND PASTA
CLASSIC MAC N CHEESE
ELBOW NOODLES IN CHEDDAR CHEESE SAUCE
EGGPLANT ROLLATINI
EGGPLANT WITH RICOTTA CHEESE
FETTUCCINI ALFREDO
ALFREDO SAUCE WITH MUSHROOMS, & PEAS
PENNE ALA VODKA
WITH PROSCIUTTA IN A CREAMY PINK SAUCE
RIGATONI WITH SAUSAGE & PEPPERS
RIGATONI WITH SAUSAGE & PEPPERS
SPAGHETTI WITH MEATBALLS
SPAGHETTI WITH RICOTTA CHEESE AND MEATBALLS
TUSCAN CHICKEN
SAUTEED CHICKEN IN A CREAMY GARLIC SAUCE WITH SUN DRIED TOMATOES, SPINACH, AND PECORINO
VEGETABLE LASAGNA
Layers of noodles, ricotta cheese, zucchini, squash, sauteed spinach, topped with parmesan and mozzarella cheese
DESSERTS
PIZZA (10" ROUND)
BACON EGG & CHEESE (10" ROUND)
BROCCOLI, ONIONS, CHEDDAR (10" ROUND)
CALAMARI (10" ROUND)
CARAMALIZED ONIONS & MUSHROOMS (10" ROUND)
CHEDDAR CHICKEN CAULIFLOWER (10" ROUND)
CHEESEBURGER PIZZA (BIC MAC STYLE) (10" ROUND)
CHICKEN ALA VODKA (10" ROUND)
CHICKEN CAESAR PECORINO (10" ROUND)
CHICKEN FAJITA (10" ROUND)
CHICKEN FRANCAISE (10" ROUND)
CHICKEN MARSALA (10" ROUND)
DITALINI ALA VODKA (10" ROUND)
EGGPLANT ROLLATINI (10" ROUND)
HUEVOS RANCHEROS (10" ROUND)
LOBSTER BISQUE RICOTTA (10" ROUND)
MARGARITA (10" ROUND)
MEATBALL (10" ROUND)
PANCETTA RICOTTA ALA VODKA (10" ROUND)
PEPPERONI (10" ROUND)
PEPPERONI, RICOTTA, SAUSAGE (10" ROUND)
PHILLY CHEESE STEAK (10" ROUND)
POTATO & EGG (10" ROUND)
PROSCIUTTO FIG GLAZE (10" ROUND)
SAUSAGE AND PEPPERS (10" ROUND)
SHRIMP PARMASAN (10" ROUND)
SHRIMP SCAMPI (10" ROUND)
SOPRESSATTA (10" ROUND)
SPICY CHILI PEPPERS (10" ROUND)
SPINACH ARTICHOKE (10" ROUND)
STEAK AND EGGS (10" ROUND)
STEAK FAJITA (10" ROUND)
TUSCAN CHICKEN (10" ROUND)
ZUCHINNI BRUSCHETTA (10" ROUND)
PIZZA (16" ROUND)
BACON EGG & CHEESE PIZZA (16" ROUND)
BROCCOLI, ONIONS, CHEDDAR PIZZA (16" ROUND)
CALAMARI PIZZA (16" ROUND)
CARAMALIZED ONIONS & MUSHROOMS PIZZA (16" ROUND)
CHEDDAR CHICKEN CAULIFLOWER PIZZA (16" ROUND)
CHEESEBURGER PIZZA (BIC MAC STYLE) PIZZA (16" ROUND)
CHICKEN ALA VODKA PIZZA (16" ROUND)
CHICKEN CAESAR PECORINO PIZZA (16" ROUND)
CHICKEN FAJITA PIZZA (16" ROUND)
CHICKEN FRANCAISE PIZZA (16" ROUND)
CHICKEN MARSALA PIZZA (16" ROUND)
DITALINI ALA VODKA PIZZA (16" ROUND)
EGGPLANT ROLLATINI PIZZA (16" ROUND)
HUEVOS RANCHEROS PIZZA (16" ROUND)
LOBSTER BISQUE RICOTTA PIZZA (16" ROUND)
MARGARITA PIZZA (16" ROUND)
MEATBALL PIZZA (16" ROUND)
PANCETTA RICOTTA ALA VODKA PIZZA (16" ROUND)
PEPPERONI PIZZA (16" ROUND)
PEPPERONI, RICOTTA, SAUSAGE PIZZA (16" ROUND)
PHILLY CHEESE STEAK PIZZA (16" ROUND)
POTATO & EGG PIZZA (16" ROUND)
PROSCIUTTO FIG GLAZE PIZZA (16" ROUND)
SAUSAGE AND PEPPERS PIZZA (16" ROUND)
SHRIMP PARMASAN PIZZA (16" ROUND)
SHRIMP SCAMPI PIZZA (16" ROUND)
SOPRESSATA (16" ROUND)
SPICY CHILI PEPPERS PIZZA (16" ROUND)
SPINACH ARTICHOKE PIZZA (16" ROUND)
STEAK AND EGGS PIZZA (16" ROUND)
STEAK FAJITA PIZZA (16" ROUND)
TUSCAN CHICKEN PIZZA (16" ROUND)
ZUCHINNI BRUSCHETTA PIZZA (16" ROUND)
PIZZA (12" DOUBLE CRUST SQUARE)
BACON EGG & CHEESE (12" DOUBLE CRUST)
BROCCOLI, ONIONS, CHEDDAR (12" DOUBLE CRUST)
CALAMARI (12" DOUBLE CRUST)
CARAMALIZED ONIONS & MUSHROOMS (12" DOUBLE CRUST)
CHEDDAR CHICKEN CAULIFLOWER (12" DOUBLE CRUST)
CHEESEBURGER PIZZA (BIC MAC STYLE) (12" DOUBLE CRUST)
CHICKEN ALA VODKA (12" DOUBLE CRUST)
CHICKEN CAESAR PECORINO (12" DOUBLE CRUST)
CHICKEN FAJITA (12" DOUBLE CRUST)
CHICKEN FRANCAISE (12" DOUBLE CRUST)
CHICKEN MARSALA (12" DOUBLE CRUST)
DITALINI ALA VODKA (12" DOUBLE CRUST)
EGGPLANT ROLLATINI (12" DOUBLE CRUST)
HUEVOS RANCHEROS (12" DOUBLE CRUST)
LOBSTER BISQUE RICOTTA (12" DOUBLE CRUST)
MARGARITA (12" DOUBLE CRUST)
MEATBALL (12" DOUBLE CRUST)
PANCETTA RICOTTA ALA VODKA (12" DOUBLE CRUST)
PEPPERONI (12" DOUBLE CRUST)
PEPPERONI, RICOTTA, SAUSAGE (12" DOUBLE CRUST)
PHILLY CHEESE STEAK (12" DOUBLE CRUST)
POTATO & EGG (12" DOUBLE CRUST)
PROSCIUTTO FIG GLAZE (12" DOUBLE CRUST)
SAUSAGE AND PEPPERS (12" DOUBLE CRUST)
SHRIMP PARMASAN (12" DOUBLE CRUST)
SHRIMP SCAMPI (12" DOUBLE CRUST)
SOPRESSATTA (12" DOUBLE CRUST)
SPICY CHILI PEPPERS (12" DOUBLE CRUST)
SPINACH ARTICHOKE (12" DOUBLE CRUST)
STEAK AND EGGS (12" DOUBLE CRUST)
STEAK FAJITA (12" DOUBLE CRUST)
TUSCAN CHICKEN (12" DOUBLE CRUST)
ZUCHINNI BRUSCHETTA (12" DOUBLE CRUST)
PIZZA (18" DOUBLE CRUST SQUARE)
BACON EGG & CHEESE (18" DOUBLE CRUST)
BROCCOLI, ONIONS, CHEDDAR, BROCCOLI (18" DOUBLE CRUST)
CALAMARI (18" DOUBLE CRUST)
CARAMALIZED ONIONS & MUSHROOMS (18" DOUBLE CRUST)
CHEDDAR CHICKEN CAULIFLOWER (18" DOUBLE CRUST)
CHEESEBURGER PIZZA (BIC MAC STYLE) (18" DOUBLE CRUST)
CHICKEN ALA VODKA (18" DOUBLE CRUST)
CHICKEN CAESAR PECORINO (18" DOUBLE CRUST)
CHICKEN FAJITA (18" DOUBLE CRUST)
CHICKEN FRANCAISE (18" DOUBLE CRUST)
CHICKEN MARSALA (18" DOUBLE CRUST)
DITALINI ALA VODKA (18" DOUBLE CRUST)
EGGPLANT ROLLATINI (18" DOUBLE CRUST)
HUEVOS RANCHEROS (18" DOUBLE CRUST)
LOBSTER BISQUE RICOTTA (18" DOUBLE CRUST)
MARGARITA (18" DOUBLE CRUST)
MEATBALL (18" DOUBLE CRUST)
PANCETTA RICOTTA ALA VODKA (18" DOUBLE CRUST)
PEPPERONI (18" DOUBLE CRUST)
PEPPERONI, RICOTTA, SAUSAGE (18" DOUBLE CRUST)
PHILLY CHEESE STEAK (18" DOUBLE CRUST)
POTATO & EGG (18" DOUBLE CRUST)
PROSCIUTTO FIG GLAZE (18" DOUBLE CRUST)
SAUSAGE AND PEPPERS (18" DOUBLE CRUST)
SHRIMP PARMASAN (18" DOUBLE CRUST)
SHRIMP SCAMPI (18" DOUBLE CRUST)
SOPRESSATA (18" DOUBLE CRUST)
SPICY CHILI PEPPERS (18" DOUBLE CRUST)
SPINACH ARTICHOKE (18" DOUBLE CRUST)
STEAK AND EGGS (18" DOUBLE CRUST)
STEAK FAJITA (18" DOUBLE CRUST)
TUSCAN CHICKEN (18" DOUBLE CRUST)
ZUCHINNI BRUSCHETTA (18" DOUBLE CRUST)
BUILD PIZZA (10" ROUND)
BUILD PIZZA (16" ROUND)
BUILD PIZZA (12" DOUBLE CRUST SQUARE)
BUILD PIZZA (18" DOUBLE CRUST SQUARE)
FOUNTAIN DRINKS
BOTTLED DRINKS
DASANI WATER
POWERADE
1 LITER SMART WATER
SMART WATER 23.7 OZ
VITAMIN WATER 20 OZ
DUNKIN DONUTS
FAIRLIFE MILK
42 GRAM CORE POWER FAIRLIFE
26 GRAM CORE POWER FAIRLIFE
GOLD PEAK
23 OZ PEACE TEA
1.25 LITER SODA
2 LITER SODA
GLASS SODA
20 OZ SODA
16 OZ MONSTER
12 OZ JUICE
16 OZ BODY ARMOR FLAVORED
1 L BODY ARMOR WATER
SHAKES/SMOOTHIES
HOT DRINKS
HOME MADE ICE TEA OR LEMONADE
REFILL TOPPINGS, NON-COOKED
BELL PEPPERS (TOPPING)
MINCED GARLIC (TOPPING)
SPINACH (TOPPING)
BROCCOLI (TOPPING)
CAULIFLOWER (TOPPING)
SPICY CHILI PEPPERS (TOPPING)
BANANA PEPPERS (TOPPING)
PEPPERONI (TOPPING)
HAM (TOPPING)
RICOTTA (TOPPING)
FRESH MOZZARELLA (TOPPING)
SOPPRESSATA (TOPPING)
CHEDDAR CHEESE (TOPPING)
PROSCIUTTO (TOPPING)
CAESAR SALAD (TOPPING)
SHREDDED MOZZARELLA (TOPPING)
REFILL TOPPINGS, COOKED
DITALINI ALA VODKA (TOPPING)
CHICKEN MARSALA (TOPPING)
CHICKEN FRANCAISE (TOPPING)
EGGPLANT ROLLATINI (TOPPING)
TUSCAN CHICKEN (TOPPING)
PHILLY CHEESE STEAK (TOPPING)
CHICKEN ALA VODKA (TOPPING)
PANCETTA RICOTTA ALA VODKA (TOPPING)
POTATO (TOPPING)
EGGS (TOPPING)
CARAMALIZED ONIONS (TOPPING)
MEATBALL (TOPPING)
PECORINO (TOPPING)
ZUCHINNI BRUSCHETTA (TOPPING)
BACON (TOPPING)
GRILLED CHICKEN (TOPPING)
STEAK (TOPPING)
FAJITA VEGGIES (TOPPING)
LOBSTER BISQUE (TOPPING)
SHRIMP SCAMPI (TOPPING)
SHRIMP PARMASAN (TOPPING)
CALAMARI (TOPPING)
HUEVOS RANCHEROS (TOPPING)
SPINACH ARTICHOKE SAUCE (TOPPING)
MUSHROOM SAUTEED (TOPPING)
|Sunday
|8:00 am - 3:59 am
|Monday
|8:00 am - 3:59 am
|Tuesday
|8:00 am - 3:59 am
|Wednesday
|8:00 am - 3:59 am
|Thursday
|8:00 am - 3:59 am
|Friday
|8:00 am - 3:59 am
|Saturday
|8:00 am - 3:59 am
WOOD FIRED BRICK OVEN PIZZA 90 SECONDS @ 900 DEGREES Soft and Crispy - Pizza Perfection
1113 NORTH COUNTRY ROAD STE 4-D, Stony Brook, NY 11790