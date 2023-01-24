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21 NORTH EATERY AND CELLAR
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21 N Jefferson St
martinsville, IN 46151
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
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Appetizers
Colossal Shrimp Cocktail
SPICY HORSERADISH COCKTAIL SAUCE
Lemon Pepper Dusted Calamari
SWEET CHILI
Pork and Ginger Potstickers (4)
SERVED WITH SWEET CHILI SAUCE
Still The Best Wings
BONE IN WINGS CHOICE OF: BURBON BBQ, BUFFALO, OR SCORPION HOT SERVED WITH RANCH OR BLU CHEESE
Truffle Parmesan Dipping Fries
HOUSE FRIES WITH TRUFFLE OIL, PARMESAN AND PARLSEY SERVED WITH SRIRACHA AIOLI, POBLANA RANCH, MAPLE BACON AIOLI
POPCORN CHICKEN
Salads
Sandwiches
Hot Hunny Chicken
BUTTERMILK FRIED CHICKEN, LETTUCE, TOMATO, ONION, BRIOCHE BUN CHOICE OF SIDE
House Quinoa & Black Bean Burger
LETTUCE, TOMATO, ONION, HUMMUS, BRIOCHE BUN CHOICE OF SIDE *GF BUN AVAILABLE
Grilled Chicken Sandwich
LETTUCE, TOMATO, ONION, BRIOCHE BUN CHOICE OF SIDE
Sakura Farms Wagyu Burger
LETTUCE, TOMATO, ONION, BRIOCHE BUN CHOICE OF SIDE
Chicken Salad Sandwich
WHEATBEERRY BREAD, LETTUCE, TOMATO CHOICE OF SIDE
Grilled Ham & Cheese
KENTUCKY HAM AND AMERICAN CHEESE CHOICE OF SIDE
Entrees
8oz. Pan Seared Beef Filet
BONE MARROW JUS CHOICE OF SIDE
Beer Battered Fish & Chips
SERVED WITH TARTAR, SLAW, AND FRIES
Colossal Shrimp & Champagne Sauce
SHRIMP, CHAMPAGNE, CREAM WITH PENNE
Mustard Glazed Salmon
STONE GROUND MUSTARD CHOICE OF SIDE
Smoked One Pound Pork Chop
CHERRY HARD CIDER GLAZE CHOICE OF SIDE
Lunch Feature
MEDITERRANEAN SEAFOOD PASTA
Sides
Sauces
Desserts
Kid’s Menu
N/A BEVERAGES
WHISKEY
CROWN
CROWN APPLE
FIREBALL
HIGHWEST CAMPFIRE
JACK DANIELS
SEAGRAM'S
JESSE JAMES SPICED
MAKERS CASK
NELSON'S GREENBRIER
THREE FLOYDS DIVINE 2YR
BUSHMILLS
BUSHMILLS 21
MIDELTON VERY RARE 2019
JAMESON
SLANE
TEELING SMALL BATCH 92
TEELING SINLGE GRAIN
TULLAMORE DEW
TULLAMORE DEW 12 YR
TULLAMORE DEW 15 YR
UNCLE NEAREST 1856
MIDLETON VERY RARE 2019
MIDLETON VERY RARE 2022
REDBREAST AM WHT OAK
REDBREAST CASK STR.
REDBREAST LUSTAU
REDBREAST 21 YR
NIKKA FROM THE BARREL
NIKKA MIYAGKYO SINGLE
NIKKA YOICHI
NIKKA MALT
HOTAZAKI SMALL BATCH
YAMAZAKI 12 YR
HAKUSHU 12 YR
KAMIKI CIDER CASK AGED
SHIBUI PURE MALT 10 YR
SUNTORY TOKI
BIKOKU JAPANESE MALT
WELL
RYE
ANGEL'S ENVY RYE
ALBERTA CASK STRENGTH LTD
BASIL HAYDEN DARK RYE
BASIL HAYDEN 10 YR RYE
ELIJAH CRAIG RYE
HIGH WEST RENDEVOUS RYE
HIGH WEST DOUBLE RYE
MIDWINTERS N DRAM ACT 10
JEFFERSON'S CONGNAC RYE
MICHTER'S SINGLE BRL RYE
MICHTER'S 10 YR RYE
OLD FORESTER RYE 100
RABBITHOLE BOXGRAIL RYE
OLD ST. NICK RESERVE 117.4
TEMPLETON 4 YR
TEMPLETON 6 YR
TEMPLETON SHERRY CASK
WHISTLEPIG 6 YR
WHISTLEPIG 10 YR
WHISTLEPIG 12 YR
WHISTLEPIG 18 YR 2ND ED.
WHISTLEPIG ROADSTOCK
WOODFORD RYE
WIDOW JANE RYE
WILD TURKEY 101 RYE
WILLET RYE
SCOTCH
LIQUEUR
RED WINES
ALTO MOLINO MALBEC
BANDI CHIANTI CLASSICO 2020, ITALY
BECKMAN PURISMA MOUNTAIN SYRAH 2019
BLACK OAK MERLOT
BOOKER OUBLIE 2018
CALVET PRESTIGE BORDEUAX
CANTENA ZAPATA 2019 ARGENTINO
CASTELGIOCONDO BRUNELLO de MONTALCINO 2015
CASTILLA Y LEON PRIETO PICUDO RED, SPAIN
CAYMUS 2018
CAYMUS SPECIAL EDITION CABERNET
CAYMUS SUSIN GRAND DURIF RED 2018
CAYMUS WALKING FOOL
CRAGGY RANGE PINOT NOIR
CRUSHER CABERNET
DON MELCHOR CABERNET 2018
DRUMHELLER CANERNET
GARZON CABERNET FRANC
GNARLY HEAD 1924 CABERNET
GNARLY HEAD 1924 DOUBLE BRL
GNARLY HEAD GRATEFUL DEAD ZINFANDEL
HOUSE OF DRAGON CABERNET
HOUSE OF THE DRAGON PINOT NOIR
IF YOU SEE KAY RED BLEND 2019
J. CHRISTOPHER BASALTE 2017
JEAN MARC BARTHEZ BORDEUZ ROUGE
LA ESQUINA SWEET 2019
LANDMARK HOP KILN ESTSTE PINOT NIOR
LOUIS LATOUR BEAUJOLAIS CHAMEROY 2019
LUKE WAHLUKE SLOPE 2019
MAYACAMAS CABERNET 2011
MAYACAMAS MERLOT 2014
MONDAVI TO KALON RESERVE 1.5L
MUSAR JEUNE ROUGE 2019, LEBANON
OSV. VIBERTI LANGHE NEBBIOLO 2018
PRISONER PINOT NOIR
SABASTIANI BURBON BARREL AGED, SONOMA
SILVER OAK ALEXANDER VALLEY 2017
SILVER OAK LIBRARY RESERVE 2012
TAYLOR FLADGATE 10 YR PORT
TRINITY OAK CABERNET
VAJRA LANGHE ROSSO 2020, PIEDMONTE, ITALY
WOODS OF TILO SELEXRED HARVEST 2017, SPAIN
WHITE WINE
ROMBAUER CHARDONNAY LOS CARNEROS
DRUMHELLER CHARDONNAY
ARROGANT FROG CHARDONNAY
KISTLER CHARDONNAY
ROSEROCK CHARDONNAY
MAYACAMAS CHARDINNAY 2015
RAN NIENTE CHARDONNAY 2020
KURAMURI SAUVIGNON BLAC
KIM CRAWFORD SAUVIGNON BLANC
BOGLE PINOT GRIGIO
CLOUDVEIL PINO GRIS, OREGON
CUPCAKE PINOT GRIGIO
CAVIT PINOT GRIGIO DELLE VENEZIE
CASA SILVA SAUVIGNON GRIS 2021
MOSCHOFILERO BOUTSRI, GREECE
LANGHETWINS CHENIN BLANC PRINCE
CHATEAU FONTINELLE WHITE BORDEAUX
DELILLE CHALEUR BLANC
MONCARO VESICCHIO ORGANIC
BLACK OAK WHITE ZINFANDEL
CONUNDRUM WHITE
GAVI MARCHESI DI BAROLO CORTESE
CHAPPELLET CHENIN BLANC
LA MARANZA DOLCE ROSS RES
OLIVER CHERRY MOSCATO
TWO EE’S PLUM WINE
PASION DE ARBOL ROSE, SPAIN
CALAFURIA TOMSRESCA ROSE
DEHESA DE LUNA ORGANIC ROSE
LAMAEANZA DOLCE BIANCO
KALLFELZ RISLING
FLOWERGARDEN REISLING
TRIMBACH REISLING
ROYAL TOKAJI LATE HARVEST 500 ML
MOER GRAND VINTAGE BRUT 2009
VUEVE ROSE
LAST OF BOTTLES
|Sunday
|8:00 am - 9:00 pm
|Monday
|8:00 am - 9:00 pm
|Tuesday
|8:00 am - 9:00 pm
|Wednesday
|8:00 am - 9:00 pm
|Thursday
|8:00 am - 9:00 pm
|Friday
|8:00 am - 9:00 pm
|Saturday
|8:00 am - 9:00 pm
Refined Food, Wine, and Spirits. Chefs Table available.
21 N Jefferson St, martinsville, IN 46151