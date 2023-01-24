Restaurant header imageView gallery

21 NORTH EATERY AND CELLAR

review star

No reviews yet

21 N Jefferson St

martinsville, IN 46151

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

phone icon

Call

clock icon

Hours

waypoint sign icon

Directions

gift icon

Gift Cards

Order Again

Appetizers

Colossal Shrimp Cocktail

$16.00

SPICY HORSERADISH COCKTAIL SAUCE

Lemon Pepper Dusted Calamari

$16.00

SWEET CHILI

Pork and Ginger Potstickers (4)

$10.00

SERVED WITH SWEET CHILI SAUCE

Still The Best Wings

$12.00

BONE IN WINGS CHOICE OF: BURBON BBQ, BUFFALO, OR SCORPION HOT SERVED WITH RANCH OR BLU CHEESE

Truffle Parmesan Dipping Fries

$15.00

HOUSE FRIES WITH TRUFFLE OIL, PARMESAN AND PARLSEY SERVED WITH SRIRACHA AIOLI, POBLANA RANCH, MAPLE BACON AIOLI

POPCORN CHICKEN

$6.00

Salads

House Salad

$8.00+

HOUSE GREENS, LATE SUMMER BERRIES, CRAISINS, BALSAMIC VINAIGRETTE

Romaine Caeser Salad

$8.00+

ROMAINE LETTUCE, SHAVED PARMESAN, SMOKEY CHICKPEAS, GARLIC PARMESAN DRESSING

SIDE CHICKEN

$4.00

SIDE SALMON

$6.00

Sandwiches

Hot Hunny Chicken

$16.00

BUTTERMILK FRIED CHICKEN, LETTUCE, TOMATO, ONION, BRIOCHE BUN CHOICE OF SIDE

House Quinoa & Black Bean Burger

$16.00

LETTUCE, TOMATO, ONION, HUMMUS, BRIOCHE BUN CHOICE OF SIDE *GF BUN AVAILABLE

Grilled Chicken Sandwich

$14.00

LETTUCE, TOMATO, ONION, BRIOCHE BUN CHOICE OF SIDE

Sakura Farms Wagyu Burger

$20.00

LETTUCE, TOMATO, ONION, BRIOCHE BUN CHOICE OF SIDE

Chicken Salad Sandwich

$15.00

WHEATBEERRY BREAD, LETTUCE, TOMATO CHOICE OF SIDE

Grilled Ham & Cheese

$12.00

KENTUCKY HAM AND AMERICAN CHEESE CHOICE OF SIDE

Entrees

8oz. Pan Seared Beef Filet

$36.00

BONE MARROW JUS CHOICE OF SIDE

Beer Battered Fish & Chips

$19.00

SERVED WITH TARTAR, SLAW, AND FRIES

Colossal Shrimp & Champagne Sauce

$36.00

SHRIMP, CHAMPAGNE, CREAM WITH PENNE

Mustard Glazed Salmon

$32.00

STONE GROUND MUSTARD CHOICE OF SIDE

Smoked One Pound Pork Chop

$30.00

CHERRY HARD CIDER GLAZE CHOICE OF SIDE

Lunch Feature

$15.00

MEDITERRANEAN SEAFOOD PASTA

$32.00

Sides

Plain Fries

$8.00

Soup Of The Day

$8.00

Tomato Bisque

$8.00

WITH ROASTED CHICKAPEAS

Truffle Parmesan Fries

$8.00

SERVED WITH GARLIC AIOLI

Vegetable of the Day

$8.00

Sauces

1000 ISLAND

$0.50

BALSAMIC VINAIGRETTE

$0.50

BBQ

$0.50

BLU CHEESE

$0.50

CAESAR

$0.50

COCKTAIL

$0.50

FRENCH

$0.50

GARLIC AIOLI

$0.50

MAPLE BACON AIOLI

$0.50

POBLANO RANCH

$0.50

RANCH

$0.50

SIRIACHA AIOLI

$0.50

SWEET CHILI

$0.50

TARTAR

$0.50

Desserts

3 Layer Carrot Cake

$9.00

Traditional Apple Cake

$9.00

Whole Apple Cake

$36.00

PLEASE ORDER 24 HR IN ADVANCE

Chocolate Chip Milk Cake

$10.00

Peanut Butter Explosion

$10.00

Kid’s Menu

Kids Burger

$9.00

ADD CHEESE FOR $1 CHOICE OF PLAIN FRIES OR FRUIT CUP

Kids Chicken Tenders

$7.00

CHOICE OF FRUIT CUP OR PLAIN FRIES

Kids Grilled Cheese

$7.00

CHOICE OF FRUIT CUP OR PLAIN FRIES

Kids Veggie Burger

$7.00

CHOICE OF FRUIT CUP OR PLAIN FRIES

N/A BEVERAGES

BOTTLED WATER

$2.75

COFFEE

$2.75

COKE

$2.75

DIET COKE

$2.75

FLAVORED LEMONADE

$2.75

FLAVORED TEA

$2.75

HOT TEA

$2.75

JUICE

$2.75

LEMONADE

$2.75

ORANGE FANTA

$2.75

ROOT BEER

$2.75

SPRITE

$2.75

SWEET TEA

$2.75

UNSWEETENED ICED TEA

$2.75

WATER

WHISKEY

CROWN

$6.50

CROWN APPLE

$6.50

FIREBALL

$6.50

HIGHWEST CAMPFIRE

$15.00

JACK DANIELS

$6.50

SEAGRAM'S

$6.50

JESSE JAMES SPICED

$6.00

MAKERS CASK

$14.00

NELSON'S GREENBRIER

$9.00

THREE FLOYDS DIVINE 2YR

$15.00+

BUSHMILLS

$6.50

BUSHMILLS 21

$45.00

MIDELTON VERY RARE 2019

$55.00

JAMESON

$5.00

SLANE

$9.00

TEELING SMALL BATCH 92

$12.00

TEELING SINLGE GRAIN

$12.00

TULLAMORE DEW

$6.50

TULLAMORE DEW 12 YR

$14.00

TULLAMORE DEW 15 YR

$16.00

UNCLE NEAREST 1856

$16.00

MIDLETON VERY RARE 2019

$55.00

MIDLETON VERY RARE 2022

$55.00

REDBREAST AM WHT OAK

$15.00+

REDBREAST CASK STR.

$18.00

REDBREAST LUSTAU

$15.00+

REDBREAST 21 YR

$55.00

NIKKA FROM THE BARREL

$18.00+

NIKKA MIYAGKYO SINGLE

$20.00+

NIKKA YOICHI

$18.00

NIKKA MALT

$20.00

HOTAZAKI SMALL BATCH

$10.00+

YAMAZAKI 12 YR

$225.00

HAKUSHU 12 YR

$225.00

KAMIKI CIDER CASK AGED

$15.00

SHIBUI PURE MALT 10 YR

$15.00

SUNTORY TOKI

$15.00+

BIKOKU JAPANESE MALT

$18.00+

WELL

$4.00

RYE

ANGEL'S ENVY RYE

$15.00

ALBERTA CASK STRENGTH LTD

$18.00

BASIL HAYDEN DARK RYE

$18.00

BASIL HAYDEN 10 YR RYE

$15.00+

ELIJAH CRAIG RYE

$10.00

HIGH WEST RENDEVOUS RYE

$10.00+

HIGH WEST DOUBLE RYE

$15.00

MIDWINTERS N DRAM ACT 10

$400.00

JEFFERSON'S CONGNAC RYE

$12.00

MICHTER'S SINGLE BRL RYE

$13.00

MICHTER'S 10 YR RYE

$24.00

OLD FORESTER RYE 100

$15.00

RABBITHOLE BOXGRAIL RYE

$15.00

OLD ST. NICK RESERVE 117.4

$24.00

TEMPLETON 4 YR

$8.00

TEMPLETON 6 YR

$12.00

TEMPLETON SHERRY CASK

$10.00

WHISTLEPIG 6 YR

$10.00

WHISTLEPIG 10 YR

$12.00

WHISTLEPIG 12 YR

$18.00

WHISTLEPIG 18 YR 2ND ED.

$400.00

WHISTLEPIG ROADSTOCK

$15.00

WOODFORD RYE

$10.00

WIDOW JANE RYE

$15.00

WILD TURKEY 101 RYE

$22.00

WILLET RYE

$12.00

SCOTCH

ABERFELDY 16 YR

$21.00

ARDBEG 10 YR

$12.00+

ARDBEG UIGEADAIL

$12.00

BOWMORE DARKEST 15 YR

$21.00

BOWMORE 18 YR

$22.00

CRAIGELLACHIE 17 YR

$25.00

DEWAR'S

$6.50

JOHNNIE WALKER

$10.00

MACALLAN 12 YR DOUBLE

$17.00

MACALLAN CLASSIC CUT 2022

$17.00+

OBAN 18 YR

$24.00

TALISKER 10 YR

$12.00

LIQUEUR

AMARETTO DISARONNO

$8.00

B&B

$8.00

BAILEYS

$6.50

CHAMBORD

$10.00

FIREBALL

$6.50

FRANCELLICO

$6.50

GRAND MARNIER

$9.00

HENNESSY

$8.00

JAGERMEISTER

$4.00

KAHLUA

$4.00

LEMONCHELLO

$6.50

SAMBUCA

$5.00

RED WINES

ALTO MOLINO MALBEC

$8.00+

BANDI CHIANTI CLASSICO 2020, ITALY

$8.00+

BECKMAN PURISMA MOUNTAIN SYRAH 2019

$10.00+

BLACK OAK MERLOT

$8.00+

BOOKER OUBLIE 2018

$145.00

CALVET PRESTIGE BORDEUAX

$6.00+

CANTENA ZAPATA 2019 ARGENTINO

$250.00

CASTELGIOCONDO BRUNELLO de MONTALCINO 2015

$200.00

CASTILLA Y LEON PRIETO PICUDO RED, SPAIN

$8.00+

CAYMUS 2018

$165.00

CAYMUS SPECIAL EDITION CABERNET

$350.00

CAYMUS SUSIN GRAND DURIF RED 2018

$145.00

CAYMUS WALKING FOOL

$9.00+

CRAGGY RANGE PINOT NOIR

$9.00+

CRUSHER CABERNET

$8.00+

DON MELCHOR CABERNET 2018

$180.00

DRUMHELLER CANERNET

$8.00+

GARZON CABERNET FRANC

$6.00+

GNARLY HEAD 1924 CABERNET

$9.00+

GNARLY HEAD 1924 DOUBLE BRL

$9.00+

GNARLY HEAD GRATEFUL DEAD ZINFANDEL

$9.00+

HOUSE OF DRAGON CABERNET

$9.00+

HOUSE OF THE DRAGON PINOT NOIR

$9.00+

IF YOU SEE KAY RED BLEND 2019

$14.00+

J. CHRISTOPHER BASALTE 2017

$85.00

JEAN MARC BARTHEZ BORDEUZ ROUGE

$39.00

LA ESQUINA SWEET 2019

$8.00+

LANDMARK HOP KILN ESTSTE PINOT NIOR

$58.00

LOUIS LATOUR BEAUJOLAIS CHAMEROY 2019

$8.00+

LUKE WAHLUKE SLOPE 2019

$130.00

MAYACAMAS CABERNET 2011

$180.00

MAYACAMAS MERLOT 2014

$85.00

MONDAVI TO KALON RESERVE 1.5L

$450.00

MUSAR JEUNE ROUGE 2019, LEBANON

$9.00+

OSV. VIBERTI LANGHE NEBBIOLO 2018

$140.00

PRISONER PINOT NOIR

$102.00

SABASTIANI BURBON BARREL AGED, SONOMA

$8.00+

SILVER OAK ALEXANDER VALLEY 2017

$165.00

SILVER OAK LIBRARY RESERVE 2012

$225.00

TAYLOR FLADGATE 10 YR PORT

$85.00

TRINITY OAK CABERNET

$6.00+

VAJRA LANGHE ROSSO 2020, PIEDMONTE, ITALY

$8.00+

WOODS OF TILO SELEXRED HARVEST 2017, SPAIN

$102.00

WHITE WINE

ROMBAUER CHARDONNAY LOS CARNEROS

$16.00+

DRUMHELLER CHARDONNAY

$6.00+

ARROGANT FROG CHARDONNAY

$12.00+

KISTLER CHARDONNAY

$130.00

ROSEROCK CHARDONNAY

$62.00

MAYACAMAS CHARDINNAY 2015

$82.00

RAN NIENTE CHARDONNAY 2020

$180.00

KURAMURI SAUVIGNON BLAC

$5.00+

KIM CRAWFORD SAUVIGNON BLANC

$6.00+

BOGLE PINOT GRIGIO

$8.00+

CLOUDVEIL PINO GRIS, OREGON

$8.00+

CUPCAKE PINOT GRIGIO

$8.00+

CAVIT PINOT GRIGIO DELLE VENEZIE

$8.00+

CASA SILVA SAUVIGNON GRIS 2021

$14.00+

MOSCHOFILERO BOUTSRI, GREECE

$8.00+

LANGHETWINS CHENIN BLANC PRINCE

$5.00+

CHATEAU FONTINELLE WHITE BORDEAUX

$5.00+

DELILLE CHALEUR BLANC

$5.00+

MONCARO VESICCHIO ORGANIC

$8.00+

BLACK OAK WHITE ZINFANDEL

$7.00+

CONUNDRUM WHITE

$8.00+

GAVI MARCHESI DI BAROLO CORTESE

$42.00

CHAPPELLET CHENIN BLANC

$128.00

LA MARANZA DOLCE ROSS RES

$8.00+

OLIVER CHERRY MOSCATO

$8.00+

TWO EE’S PLUM WINE

$5.00+

PASION DE ARBOL ROSE, SPAIN

$5.00+

CALAFURIA TOMSRESCA ROSE

$5.00+

DEHESA DE LUNA ORGANIC ROSE

$6.00+

LAMAEANZA DOLCE BIANCO

$8.00+

KALLFELZ RISLING

$5.00+

FLOWERGARDEN REISLING

$8.00+

TRIMBACH REISLING

$8.00+

ROYAL TOKAJI LATE HARVEST 500 ML

$6.00+

MOER GRAND VINTAGE BRUT 2009

$85.00

VUEVE ROSE

$145.00

LAST OF BOTTLES

GRECO DI TUFO, ITALY

$21.00

VINA ESMERALDA WHITE

$18.00

TOKAJI ODDITY

$22.00

CROWN ROYAL

$26.00

CHEFS TABLES

DATE NIGHT

$89.00

ROOM RENTAL

$500.00

APPS

$475.00

Chefs Table

$120.00

HOBSON

CAESAR

HOUSE

SALMON

$79.00

FILET

$79.00

PORK CHOP

$79.00

PB EXPLOSION

APPLE

CARROT

All hours
Sunday8:00 am - 9:00 pm
Monday8:00 am - 9:00 pm
Tuesday8:00 am - 9:00 pm
Wednesday8:00 am - 9:00 pm
Thursday8:00 am - 9:00 pm
Friday8:00 am - 9:00 pm
Saturday8:00 am - 9:00 pm
Restaurant info

Refined Food, Wine, and Spirits. Chefs Table available.

Location

21 N Jefferson St, martinsville, IN 46151

Directions

Gallery
Consumer pic
Banner pic
Main pic

Similar restaurants in your area

Ralph and Ava's Kitchen & Bar
orange starNo Reviews
6 W Main St Mooresville, IN 46158
View restaurantnext
Morgan’s - 457 N Town Center Rd
orange starNo Reviews
457 N Town Center Rd Mooresville, IN 46158
View restaurantnext
CJ's Pizza - Gosport
orange starNo Reviews
14 N. 4th St. Gosport, IN 47433
View restaurantnext
Crowbar Restaurant & Lounge - Thanks for choosing us
orange starNo Reviews
209 IN-135 Trafalgar, IN 46181
View restaurantnext
13 South Baldwin Street - Taxman Bargersville
orange starNo Reviews
13 South Baldwin Street Bargersville, IN 46106
View restaurantnext
75 North Baldwin Street - Pizza & Libations
orange starNo Reviews
75 North Baldwin Street Bargersville, IN 46106
View restaurantnext
Map
More near martinsville
Bloomington
review star
Avg 4.5 (34 restaurants)
Plainfield
review star
Avg 4.3 (9 restaurants)
Greenwood
review star
Avg 4.1 (9 restaurants)
Avon
review star
No reviews yet
Indianapolis
review star
Avg 4.5 (218 restaurants)
Brownsburg
review star
Avg 4.7 (8 restaurants)
Shelbyville
review star
Avg 4.2 (9 restaurants)
Zionsville
review star
Avg 4.6 (10 restaurants)
Carmel
review star
Avg 4.3 (38 restaurants)
© 2023 Toast, Inc.
Toast
Made with love in Boston