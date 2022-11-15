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Adventures Decanted 37 Cooper Creek Way Suite 315
No reviews yet
37 Cooper Creek Way Suite 315
Winter Park, CO 80482
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Liquor
Family Gin 1oz.
$4.00
Haymans London 1oz.
$4.00
Haymans Old Tom 1oz.
$4.00
Peach Street 1oz.
$5.00
The Alchemist 1oz.
$6.00
Hendricks 1oz.
$5.00
Tanqueray 1oz.
$5.00
Family Gin 2oz.
$7.00
Haymans London 2oz.
$7.00
Haymans Old Tom 2oz.
$7.00
Peach Street 2oz.
$9.00
The Alchemist 2oz.
$10.00
Hendricks 2oz.
$9.00
Tanqueray 2oz.
$9.00
Amaretto Di Saronno 1oz.
$5.00
Aperol 1oz.
$4.00
Campari 1oz.
$4.00
Cointreu 1oz.
$4.00
Branca Menta 1oz.
$4.00
Fernet Branca 1oz.
$4.00
Leopold Bros Tart Cherry 1oz.
$4.00
Leopold Bros Maraschino 1oz.
$4.00
Leopold Bros 3 pins 1oz.
$4.00
Amaretto Di Saronno 2oz.
$9.00
Aperol 2oz.
$7.00
Campari 2oz.
$7.00
Cointreu 2oz.
$7.00
Branca Menta 2oz.
$7.00
Fernet Branca 2oz.
$7.00
Leopold Bros Tart Cherry 2oz.
$7.00
Leopold Bros Maraschino 2oz.
$7.00
Leopold Bros 3 pins 2oz.
$7.00
Family Rum 1oz.
$3.00
Cane Rum 1oz.
$2.00
Smith & Cross 1oz.
$4.00
Gosling's Dark Rum 1oz.
$4.00
Dipolomatico 1oz.
$6.00
Family Rum 2oz.
$5.00
Cane Rum 2oz.
$4.00
Smith & Cross 2oz.
$7.00
Gosling's Dark Rum 2oz.
$7.00
Dipolomatico 2oz.
$11.00
Dewars 1oz.
$6.00
Johnnie Walker Red 1oz.
$5.00
Johnnie Walker Black 1oz.
$6.00
Glenfarclas 12yr 1oz.
$7.00
Glenfarclas 21yr 1oz.
$21.00
Highland Park 12yr 1oz.
$6.00
Highland Park 21yr 1oz.
$36.00
Highland Park 25yr 1oz.
$81.00
Macallan DBL Cask 12yr 1oz.
$8.00
Macallan Dbl Cask 18yr 1oz.
$39.00
Macallan Sherry Oak 18yr 1oz.
$38.00
Ardbeg AN OA 1oz.
$7.00
Ardbeg Wee Beastie 1oz.
$6.00
Cardhu 12yr 1oz.
$7.00
Clynelish 14yr 1oz.
$10.00
Lagavulin 16yr 1oz.
$13.00
Oban Little Bay 1oz.
$11.00
Oban 14yr 1oz.
$11.00
Oban 18yr 1oz.
$18.00
Talisker 10yr 1oz.
$8.00
Dewars 2oz.
$11.00
Johnnie Walker Red 2oz.
$9.00
Johnnie Walker Black 2oz.
$11.00
Glenfarclas 12yr 2oz.
$14.00
Glenfarclas 21yr 2oz.
$41.00
Highland Park 12yr 2oz.
$11.00
Highland Park 21yr 2oz.
$71.00
Highland Park 25yr 2oz.
$161.00
Macallan DBL Cask 12yr 2oz.
$15.00
Macallan Dbl Cask 18yr 2oz.
$78.00
Macallan Sherry Oak 18yr 2oz.
$76.00
Ardbeg AN OA 2oz.
$13.00
Ardbeg Wee Beastie 2oz.
$11.00
Cardhu 12yr 2oz.
$13.00
Clynelish 14yr 2oz.
$19.00
Lagavulin 16yr 2oz.
$25.00
Oban Little Bay 2oz.
$21.00
Oban 14yr 2oz.
$21.00
Oban 18yr 2oz.
$35.00
Talisker 10yr 2oz.
$15.00
Arette Blanco 1oz.
$3.00
Casa Noble Blanco 1oz.
$5.00Out of stock
Siempre Plata 1oz.
$4.00
Siempre Reposado 1oz.
$5.00
Siempre Anejo 1oz.
$6.00
Patron Reposado 1oz.
$7.00
Condigo 1530 Blanco 1oz.
$6.00
Milagro Reposado 1oz.
$4.00
Maestro Dobel Ex. Anejo 1oz.
$17.00
La Luna Cupreata 1oz.
$5.00
Lagrimas de Dolores Verde 1oz.
$10.00
Don Julio 1942
$18.00
Arette Blanco 2oz.
$5.00
Casa Noble Blanco 2oz.
$9.00
Condigo 1530 Blanco 2oz.
$11.00
La Luna Cupreata 2oz.
$9.00
Lagrimas de Dolores Verde 2oz.
$19.00
Maestro Dobel Ex. Anejo 2oz.
$33.00
Milagro Reposado 2oz.
$7.00
Patron Reposado 2oz.
$12.00
Siempre Anejo 2oz.
$11.00
Siempre Plata 2oz.
$7.00
Siempre Reposado 2oz.
$9.00
Jarana
$5.00
Agavales
$4.00
El bandido Blanco
$8.00
El Bandido Reposado
$10.00
Don Julio 1942
$36.00
Family Vodka 1oz.
$3.00
Titos 1oz
$4.00
Marble 1oz.
$5.00
Belvedere Rye 1oz.
$6.00
Family Vodka 2oz.
$5.00
Titos 2oz.
$7.00
Marble 2oz.
$9.00
Belvedere Rye 2oz.
$10.00
Basil Haydens 1oz.
$7.00
Blantons 93proof 1oz.
$9.00
Blood Oath
$30.00
Branch & Barrel
$6.00
Breckenridge Bourbon 1oz.
$7.00
Buffalo Trace Bourbon
$6.00
Bulleit Bourbon 1oz.
$6.00
E. H. Taylor Small Batch
$8.00
E.H. Taylor Single Barrel
$13.00
Eagle Rare Single Barrel 1oz.
$7.00
Elmer T. Lee Single Barrel 1oz.
$9.00
Family Whiskey 1oz.
$3.00
Jameson Caskmates IPA 1oz.
$5.00
John J Bowman 1oz.
$8.00
Joseph Magnus STRT 1oz.
$12.00
Laws Bonded Wheat 1oz.
$9.00
Laws Rye Bonded 6yr 1oz
$9.00
Mars Iwai Tradition 1oz.
$8.00
Old Ezra 7yr 1oz.
$7.00
Pinhook Andre Mack 1oz.
$22.00
Pinhook Full proof 1oz.
$8.00
Pinhook Rye 1oz.
$6.00
Resilient 14yr #128 1oz.
$11.00
Sazerac Rye 6yr 1oz.
$5.00
Slaughterhouse 1oz.
$5.00
Templeton Rye 6yr 1oz.
$6.00
Tullemore DEW
$4.00
Weller Antique 107 1oz.
$8.00
Weller CYPB 1oz.
$170.00
Weller Special Reserve
$5.00
Whistlepig Farmstock 1oz.
$9.00
Whistlepig Rye Piggyback 1oz.
$7.00
Wilderness Trail 6yr 1oz.
$8.00
Wilderness Trail Rye 1oz.
$7.00
Wilderness Trail small Batch 1oz.
$6.00
Woodford Reserve 1oz.
$6.00
Basil Haydens 2oz.
$12.00
Blantons 93proof 2oz.
$17.00
Blood Oath
$60.00
Branch & Barrel
$12.00
Breckenridge Bourbon 2oz.
$13.00
Buffalo Trace Bourbon
$11.00
Bulleit Bourbon 2oz.
$11.00
E.H. Taylor Single Barrel
$26.00
E.H. Taylor Small Batch
$18.00
Eagle Rare Single Barrel 2oz.
$13.00
Elmer T. Lee Single Barrel 2oz.
$17.00
Family Whiskey 2oz.
$5.00
Jameson Caskmates IPA 2oz.
$9.00
John J Bowman 2oz.
$15.00
Joseph Magnus STRT 2oz.
$23.00
Laws Bonded Wheat 2oz.
$17.00
Laws Rye Bonded 6yr 2oz.
$17.00
Mars Iwai Tradition 2oz.
$16.00
Old Ezra 7yr 2oz.
$13.00
Pinhook Andre Mack 2oz.
$41.00
Pinhook Full Proof 2oz.
$15.00
Pinhook Rye 2oz.
$11.00
Resilient 14yr #128 2oz.
$21.00
Sazerac Rye 6yr 2oz.
$12.00
Slaughterhouse 2oz.
$9.00
Templeton Rye 6yr 2oz.
$14.00
Tullemore DEW
$6.00
Weller Antique 107 2oz.
$16.00
Weller CYPB 2oz.
$235.00
Weller Special Reserve
$9.00
Whistlepig Farmstock 2oz.
$17.00
Whistlepig Rye Piggyback 2oz.
$13.00
Wilderness Trail 6yr 2oz.
$16.00
Wilderness Trail Rye 2oz.
$13.00
Wilderness Trail Small Batch 2oz.
$11.00
Woodford Reserve 2oz.
$16.00
Cocktails
Slayertini
$15.00
Togo Jones Cocktails
$20.00
Lav. Honey. Whisky Sour
$15.00
Bramble Of The Day
$15.00
Poblano Paloma
$15.00
Daily Lemonade
$15.00
Blanc Old Fashioned
$15.00
Gin Aloe Martini
$15.00
Moji- Rita
$15.00
Elderflower G&T
$15.00
The Bitter Italian
$15.00
Jamaican Daquiri
$15.00
Cocktail of the day
$12.00
Whiskey Gardens
$15.00
Wine
NA Beverages
Brunch Drinks
Brunch Plates
Waffles
Add-On's
Merchandise
Holiday Candles
$20.00
Cedar Mountain Candles
$44.00
scented candle
Napkins
$8.00
various napkins
Coasters
$8.00
set of four
Slopeside Small Candle
$10.00
small tin
Slopeside Large Candle
$30.00
large tin
Christmas Tree Candle
$98.00
large scented candle
Twine Cheese Knife Set
$20.00
rustic elegance
Large Tote bags
$50.00
leather handles
Medium Tote Bags
$28.00
Small Tote/gift Bags
$10.00
skis on bag
Coffee Cups
$10.00
Wine Glass Identifier Markers
$7.00
Vino 911
$7.00
removes wine stains
Grand Lake Book
$15.00
Fraser Valley Book
$15.00
Metal Straw Set
$15.00
gold 10
Gold Plated Corkscrew
$20.00
Rovan Cutting/Serving Board
$125.00
Matches
$3.00
Greeting Cards
$3.50
Plaid Blankets
$10.00
Sips Appetizer Pics
$10.00
Holiday Candles
Market To-Go
Barolo Italian Salami
$12.00
Volpe Chianti Salami
$12.00
Cheddar Sharp White
$9.00
Smoked Glacier Blue Point
$6.50
Haystack Mountain Herbs de Provence
$8.50
Haystack Mountain Mustard Jack
$10.00
Meredith Dairy Marinated Sheep and Goat
$23.00
Cypress Grove Lamb Chopper
$10.00
Tillamook Sharp White Cheddar
$9.00
Pecans
$13.00
Cashews
$10.50
Lemon Cream
$15.00
Honey
$5.00
Honeycomb
$25.00
Filthy Black Cherry Olives
$15.00
Primo Jams
$7.00
Spinach Artichoke Spread
$20.00
Giacomo Olive Oil
$32.00
Franci Olive Oil
$26.00
Saffron Salt
$25.00
Aromatic Savory Salt
$13.00
Epicurean Butter Tuscan Herb
$6.00
Epicurean Butter Black Truffle
$13.00
Artichoke Pesto
$15.00
Truffle Salt
$25.00
Premium Cocktail Cherries
$15.00
Truffle Crisps
$10.00
Truffle Honey
$15.00
Creminelli assortment Packs
$10.00
Bottoms
Tops
Satin Halter
$32.00
Ruching Crop
$26.00
Sienna Square Cut Sweater
$48.00
Dreamer Tee
$39.00
Promesa White Sweater
$54.00
Mineral Washed Jacket
$62.00
Chiffon Cap Sleeve Bodysuit
$48.00
Cable Knit Cardigan
$64.00
Open Back Orchid
$42.00
Kylo Bodysuit
$57.00
Mauve Bodysuit
$42.00
POL Sweater
$60.00
Mod Ref Tank
$45.00
Nude Bodysuit
$32.00
Satin Button Up
$50.00
Vegan Blazer
$98.00
Lita Button up
$63.00
Tunic Hoodie
$65.00
Satin Pad Shirt
$42.00
Shacket
$75.00
All hours
|Sunday
|11:00 am - 11:00 pm
|Monday
|11:00 am - 11:00 pm
|Tuesday
|11:00 am - 11:00 pm
|Wednesday
|11:00 am - 11:00 pm
|Thursday
|11:00 am - 11:00 pm
|Friday
|11:00 am - 11:00 pm
|Saturday
|11:00 am - 11:00 pm
Restaurant info
Adventure Awaits!
Location
37 Cooper Creek Way Suite 315, Winter Park, CO 80482
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