Almost Friday
No reviews yet
415 4th Ave S
Nashville, TN 37203
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
Order Again
N/A Beverage
Apple Juice
BQT N/A
Chocolate Milk
Coffee
Coke
Cranberry Juice
Diet Coke
Dr. Pepper
Grapefruit Juice
Hot Tea
Lemonade
Liquid Death
Liquid Death Sparkling
Orange Fanta
Orange Juice
Pineapple Juice
Red Bull
Sprite
Sweet Tea
Tomato Juice
Whole Milk
N/A West Coast IPA
Ginger Ale
For The Squad
Starting Lineup
Beer Can Cubano
Sliced beer can chicken, provolone, mustard, pickles, pressed and served with fries
Caesar Salad
Romaine, caesar, parmesan, garlic crouton crumbles
Chicken Wings
12 per order
Chips & Dip
House-made chips, tomatillo salsa, chunky tomato salsa
Chips & Guac
House-made chips, pico topped guac
Chopped Salad
Iceberg, radicchio, onion, tomato, chickpea, sharp cheddar and lemon
Double Smash Burger
American cheese, lettuce, tomato, diced white onion, pickles and burger sauce on potato bun
Mozzarella Sticks
Provolone, spicy marinara, 5 per order
Turkey BLTA
Turkey, iceberg, tomato, avocado, bacon, mayo on wheat and served with fries.
Chicken Tenders
Brunchiladas
Breakfast Burrito
Chicken funnel cake
Tasty Treats/Squad Goals
5# Burger
American, lettuce, tomato, onion, pickle, burger sauce, giant bun
Chicken Tender Tower
3-tiers of layered tenders, sweet potato tots, fries, corn dogs and assorted dipping sauces
Corn Dogs
House battered and served with spicy mustard
Giant Pretzel
Served with spicy mustard and nacho cheese
Hot Pocket
You've got to know to know
Thanksgiving
Breakfast Sandwiches
Bodega BEC
smoked bacon, cage free over-medium egg, cheddar, bodega sauce, brioche bun
Bodega SEC
pork sausage, cage free over-medium egg, cheddar, bodega sauce, brioche bun
SoBro Sammy
cage free egg, gypsy peppers, cheddar cheese, bodega sauce, brioche bun
Bacon Breakfast Taco
Cage-free egg, bacon, cheddar & jack cheese
Veggie Breakfast Taco
Cage free egg, bell peppers, cheddar and jack cheese wrapped in a tortilla
3 Tacos
Pastries
Strawberry Pop Tart
house-made with strawberry stuffed puff pastry
Banana Nut Bread
Lemon Bread
Cinnamon Roll
Blueberry Muffin
Ham & Cheese Croissant
Chocolate Coffee Cake
Chocolate Chip Cookie
Oatmeal Raisin Cookie
Plain Croissant
Brownie
Crustless Quiche
rotating seasonal quiche: 1 ea
Three Crustless Quiche
rotating seasonal quiche: 3 ea
Prepared Foods
Overnight Oats - Blackberry
blackberry & chai spice overnight oats
Overnight Oats - Peach
pecan & peach overnight oats
Parfait
Greek yogurt, granola, fruit
Fruit & Yogurt
Fresh Mixed Berries
Fresh Cut Fruit
Pimento Cheese
8oz
Whipped Feta
8oz with olive oil and lemon
Hummus
8oz with olive oil drizzle
Egg Salad
8oz
Rotisserie Chicken Salad
chicken, celery, grapes, walnuts, mayo - 8oz
Pasta Salad
penne, olive, feta, oregano - 8oz
Italian Hoagie
Chicken Salad Sandwich Croissant
Chicken Caesar Salad
Roasted Veggie Wrap
Cobb Salad
Grocery
COOMBS FAMILY,SYRUP,MAPLE
HERSHEY CHOCOLATE SYRUP
ONCE AGAIN PEANUT BUTTER, CRUNCHY
ONCE AGAIN PEANUT BUTTER, SMOOTH
NUTELLA, SPREAD, HAZELNUT
LIFE SAVERS PUSH POP
TOBASSCO, GREEN PEPPER SAUCE
TOBASSCO, RED
CHOLULA, SACUCE HOT
HUY FONG, SAUCE, SIRACHA
DAVES GOURMET, HOT SAUCE,CRMY
JACK DANIELS, SEASONING
EGGS-OH LOCAL TS FARM CARTON
SLICED AMERICAN CHEESE- FROM KITCHEN
EGGS-KY NONGMO FREE RANGE
HEINZ, KETCHUP, NO SUGAR ADDED
NEWMAN'S OWN ORGANIC,RANCH
NEWMAN'S OWN ORGANIC,BALSAMIC
NEWMAN'S OWN ORGANIC, CAESAR
NEWMAN'S OWN ORGANIC, FAMILY ITALIAN
RAO'S SPECIALTY FOOD,PESTO,BASIL
MEZZETTA,ARTICHOKE HEARTS
MEZZETTA, OLIVES SLICED,CALAMATA
MEZZETTA, OLIVES, W/JALAPENO
MEZZETTA, CHERRIES, MARASCHINO
HELLMANN'S, MAYO, REAL
BAYS ENGLISH MUFFIN
DAVES KILLER BREAD, 100% WHOLE WHEAT
BERLIN NATURAL BAKERY BREAD, SOURDOUGH
ANNIES HOMEGROWN, SOUP, CHICKEN NOODLE
ANNIES HOMEGROWN, SOUP, CHICKEN PASTA
ANNIES CHUN'S, RAMEN, SPICY MISO
RAOS SPECIALTY FOOD, SOUP, ITALIAN WEDDING
WELLNESS PET FOOD, DOG
TENDER& TRUE, DOG FOOD, SLMN SWT POT
TENDER& TRUE, DOG FOOD, TRKY BRN RICE
TENDER&TRUE CAT FOOD, SLMN SWT POT
TENDER&TRUE, CAT FOOD, TRKY BRN RCE
NEWMAN'S OWN ORGANIC'S, DOG TREATS, TURKEY SWEET POTATO
TENDER AND TRUE DOG TREATS, LAMB JERKY
AMY'S KITCHEN, BOWL,BROWN RICE& BLACK EYE PEAS
DE CECCO PASTA, PASTA, PENNE LISCE
DE CECCO PASTA, PASTA, SPAGHETTI
DE CECCO PASTA, PASTA, ELBOW
SIMPLY, JUICE, ORANGE, ORIGINAL
SIMPLY, LEMONADE, ALL NATURAL
CLABBER, BAKING SODA
BREAD- GLUTEN FREE MULTIGRAIN
MILK-ALMOND BREEZE
MILK-OAT CALIFA BARISTA BLN
HAM KY LEGEND -FROM KITCHEN
BOLOGNA-OLD FASHIONED -FROM KITCHEN
TOMATO- PEELED ITALIAN WHOLE
BEAR NAKED, GRANOLA, MAPLE CINNAMON
BEAR NAKED, GRANOLA, HEAVENLY CHOCOLATEOLA
BEAR NAKED, GRANOLA, CACAO, CSHW
NATURE VALLEY, GRAN BAR, CRNCH
NEWMAN'S OWN ORGANICS, POPCORN, BUTTER
SKINNY POPCORN, POPCORN REAL BUTTER
LA PERRUCHE, SUGAR CUBES
WHOLE EARTH SWEETENER CO, SUGAR SUB, NATR SW
FEVER-TREE, DRINK, TONIC WATER, NATURALLY LIGHT
FEVER-TREE, DRINK, MIXER, CLUB SODA
FEVER-TREE, DRINK, GINGER BEER, PREMIUM
POWELL & MOHONEY LIMITED, COCKTAIL MIXER, MARGARITA
GARDETTO- PRETZEL MUSTARD DELI
Sundry
DURACELL, BTRY, ALKLN AAA
BOUNCE, DRYER SHEETS SOFT
TIDE, TIDE PODS LIQUID ORIGINAL
CHAPSTICK, CHAPSTICK REGUAL
CHAPSTICK, CHAPSTICK CHERRY
BENADRYL ALLERGY TABLETS
SCOTCH BRAND TAPE
UNIBALL- PEN BLUE GEL MEDIUM
SHARPIE-MARKET BLACK CHISEL
SCOTCH-B, SPONGE SCRUB HEAVY DUTY
EMERLBR- NATH TISSUE 4PK, TREE FREE
LIL DRUG- CREST TOOTHPASTE&BRUSH
BAND-AID, BAND-AID, TRAVEL
LIL DRUG- CREST TOOTHPASTE& BRUSH
CRESTP- TOOTHPASTE CREST
DENTEX-FLOSS TOOTHPICK COOL MINT
SCOPE-MOUTHWASH
BANANABT- SUNSCREEN LOTION SPORT SPF 30
EDGESHAV- SHAVING GEL SENSITIVE
LILDRUG- DELUXE SHAVING KIT
LILEDRUG- CLEAR EYES EYE DROPS
HANDI-F1 WRAP HANDI FOIL 12X25
SARAN WRAP- WRAP CLEAR CLING PLUS 12X200
CONvVALE LOTIO HAND AND BODY W/ALOE
TUMS ULTRA BERRY
DIAL-SOAP HAND ANTIBAC FOAMING PEAT
TRESEMME- HAIR SPRAY
LIL DRUG- DEODORANT OLD SPICE
ALTOIDS-MINT PEPPERMENT
LIQUIDIV- DRINK POWER WATERMELON SINGLE
CLOROX- BEACH LIQUID
TAMPAX- TAMPX REGUAL
SECRET-DEODORANT SECRET ANTISPRAY
MIDOL- MIDOL MENSTRUAL
TYLENOL- EXTRA STRENGHT
ADVIL- ADVIL PM 3 DOSE
ADVIL-ADVIL PAIN RELIEF 3 DOSE
PEPTOBIS- PEPTO BISMOL ORIGINAL LIQUID
PURELL- HAND SANITIZER
VASELINE- LOTION HAND& BODY ALOE
LIFESTYL- CONDOM ULTRA RIPPED
BLISTEX- BLISTEX LIP BALM CARDED
SUAVE- LOTION W/COCO AND SHEA BUTTER
VICKS- ZZZQUIL SLEEP AND AID 2 DOSE
TIDE- DETERGENT LAUNDARY STAIN STICK
OPTIFREE- EYE DROPS PURE MOIST
BOUNTY- TOWEL PAPER WHITE 2PLY
CASCADE- DETERGENT DISH FRESH SCENT
GLAD- BAG SANDWICH ZIPPER
NICENCLN-WIPES HAND ANTIBACTERIAL
LILDRUG- COTTON SWABS
LILDRUG- CLEAR EYES DROP
Lighter
Long Lighter
Espresso/Coffee
Frozen
BEN JERRY'S PINTS
MAGNUM-DOUBLE CARAMEL
BREYERS PINTS
MRS FEILD'S COOKIE SANDWICH
PUSH UP-RAINBOW
KLONDIKE SQUARES
GH- BIG VANILLA
AMY'S KITCHEN, BURRITO, BEAN AND RICE AND CHEESE
AMY'S ENCHILADA BURRITO, BEANS , AND RICE
AMY'S KITCHEN, MEAL, ENCHILADA VERDE
AMYS KITCHEN MEAL, ROASTED POBLANO
AMY KITCHEN, PIZZA, RST VEG, NO CHEESE
AGAINT THE GRAIN GOURMET FOOD, PIZZA, PEPPERONI, GF
CAULIFLOWER, PIZZA, ITALIAN SAUSAGE VEGETABLE, CAULI CRUST
AMY'S LASAGNA, VEG, DF,GF ORGANICE
AMY'S KITCHEN, LASAGNA, VEGETABLE
DRUMSTICK- DRUMSTICK CONE VANILLIA, W CHOCOLATE
HAADENDA, ICE CREAM CUP VANILLIA
HAADENDA, ICE CREAM CUP CHOCOLATE
DOVE-DOVE BAR MILK CHOCO SINGLES
DOVE DOVE BAR DARK CHOCO SINGELS
NA - Retail
PHOCUS BLOOD ORANGE SELTZER
PHOCUS GRAPEFRUIT SELTZER
PHOCUS WATERMELON
MILK-CHOC HORIZON 8OZ ORGANIC
SODA- JARRITOS MANDARIN
SODA- JARRITOS TAMARIND
20Z SPRITE
20Z COKE
20 OZ BARQ RT BR
20 OZ FANTA ORANGE
20 OZ DR PEPP
20 OZ DT DR PEPP
20 OZ SEAGRAMS GINGER
355 ML MEXICAN COKE GLASS BOTTLE
16OZ MONSTER
16OZ MONSTER
16OZ MONSTER
16OZ MONSTER
16OZ LEMONADE
16OZ PINK LEMONADE
16OZ BODY ARMOR- PUNCH
16OZ BODY ARMOR- BLUE/POM
16OZ BODY ARMOR- KIWI/STRAW
GP SWEET TEA
GP GREEN TEA
GP UNSWEETENED TEA
SMART WATER
DASANI WATER
EQUAL EXCHANGE, WATER, IONIZEDALKALINE
VITA COCO, WATER, COCONUT, PURE
VITA COCO, WATER, COCONUT, PINEAPPLE
CELSIUS INC, DRINK, PCH MANGO GRN TEA
CELSIIUS INC, DRINK, SPARKLING GRAPFRUIT
SAN PELLEGRINO, WATER, SPAKRLING, MINERAL
TOPO CHICO, WATER, SPARKLING MINERAL
LIQUID DEATH, SPARKLING
LIQUID DEATH, MTN WATER
STARBUCK- COFFEE FRAPP VANILLA
Orange Juice -OJ
Gatorade
Milk - Carton
Chocolate Milk - Carton
Snacks
HOPE HUMMUS, RED PEPPER
HOPE HUMMUS, GUACE, MILD
HOPE HUMMUS, BLACK GARLIC
HOPE HUMMUS, JALAPENO
HOPE HUMMUS, ORIGINAL
STACKY PITA CHIP, BAGEL CHIPS, GARLIC
BEANFIELDS, CHIPS, BEAN AND RICE JALAPENO
BEANFIELDS, CHIPS, BEAN AND RICE NACHO
OH SNAP! BITES, SPCD PINEAPPLE
OH SNAP! BITES, SPICED APPL
BABY,CHS,BABYBEL, MINI
CHOBANI, GREEK YOGURT, NON FAT, VANILLIA
CHOBANI, GREEK YOGURT, NON FAT, STRAWBERY
CHOBANI, GREEK YOGURT, NON FAT, BLUEBERRY
CHOBANI, GREEK YOGURT, NON FAT, STRAWBERY/BANANA
CHOBANI, GREEK YOGURT, NON FAT, WILD BERRY
CHOBANI, GREEK YOGURT, NON FAT, COCONUT
RXBAR PROTEIN BAR, CHOC SEAL SALT
RXBAR, RX A.M. OATS, APPLE CINN
RXBAR, NUT BTR, HONEY CINNAMON
QUEST BAR, COOKIES AND CREAM
QUEST BAR, WHITE CHOC RASPBERRY
CLIF BAR, BAR, LUNA WHITE CHOCOLATE MACADAMIA
CLIF BAR, BAR, FILLED, CHOCOLATE PEANUT BUTTER
LENNY& LARRY'S, COMPLETE, PEANUT BUTT
QUEST, PROTN CKI, SNICKERDOODLE
ZAPPS POTATO CHIPS, CAJUN CRAWTOR
ZAPPS POTATO CHIPS, REGULAR
ZAPPS POTATO CHIPS, MESQUITE BBQ
ZAPPS POTATO CHIPS, CHIPS SALT AND VINEGAR
PIRATES BOOTY, RICE/CORN PUFF, CHDR BLAS
TONY'S CHOCOLONLEY, BAR, MILK CHOC, HZLNUT 32%
TONY'S CHOCOLONLEY BAR, CHOC,DK,PRETZL, TOFFE
PATIENCE FRUIT&CO, MIXED BERRIES, WHL,SOF
WONDERFIL PISTACHIOS, PISTACHIOS, CHIILI NO SHELL
WONDERFUL PISTACJIOS. HNY RST NO SALT
SUNRIDGE FARMS, TRAIL MIX, HIT THE TRAIL
MUSH, OVERNIGHT OATS, STARWBERRY
MUSH, OVERNIGHT OATS, DARK CHOCO
CP MED CHEDDAR CHZ
CP STRING CHZ
MILK DUDS THEATER BOX
|Sunday
|5:00 am - 3:00 am
|Monday
|5:00 am - 3:00 am
|Tuesday
|5:00 am - 3:00 am
|Wednesday
|5:00 am - 3:00 am
|Thursday
|5:00 am - 3:00 am
|Friday
|5:00 am - 3:00 am
|Saturday
|5:00 am - 3:00 am
Come in and enjoy!
415 4th Ave S, Nashville, TN 37203