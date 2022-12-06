Almost Friday

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415 4th Ave S

Nashville, TN 37203

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

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Gift Cards

Order Again

N/A Beverage

Apple Juice

$3.00

BQT N/A

$6.00

Chocolate Milk

$3.00

Coffee

$2.25

Coke

$3.00

Cranberry Juice

$3.00

Diet Coke

$3.00

Dr. Pepper

$3.00

Grapefruit Juice

$3.00

Hot Tea

$3.00

Lemonade

$3.00

Liquid Death

$6.00

Liquid Death Sparkling

$6.00

Orange Fanta

$3.00

Orange Juice

$3.00

Pineapple Juice

$3.00

Red Bull

$4.00

Sprite

$3.00

Sweet Tea

$3.00

Tomato Juice

$3.00

Whole Milk

$3.00

N/A West Coast IPA

$8.00

Ginger Ale

$3.00

Bonus Time

Fries

$6.00

SP Tots

$6.00

Extra Chips

Extra Sauce

Brussels

$9.00

For The Squad

Avocado Toast

$13.00

Pumpkin seeds, lemon, herbs

Donut Holes

$9.00Out of stock

A dozen mixed powdered and glazed donut holes

French Toast

$16.00

Maple syrup and fresh whipped cream

Chips & Salsa

$9.00

Chips & Guac

$11.00

Mozzarella Sticks

$12.00

Nachos

$16.00+

Starting Lineup

Beer Can Cubano

$16.00

Sliced beer can chicken, provolone, mustard, pickles, pressed and served with fries

Caesar Salad

$13.00

Romaine, caesar, parmesan, garlic crouton crumbles

Chicken Wings

$12.00+

12 per order

Chips & Dip

$9.00

House-made chips, tomatillo salsa, chunky tomato salsa

Chips & Guac

$11.00

House-made chips, pico topped guac

Chopped Salad

$14.00

Iceberg, radicchio, onion, tomato, chickpea, sharp cheddar and lemon

Double Smash Burger

$16.00

American cheese, lettuce, tomato, diced white onion, pickles and burger sauce on potato bun

Mozzarella Sticks

$12.00

Provolone, spicy marinara, 5 per order

Turkey BLTA

$16.00

Turkey, iceberg, tomato, avocado, bacon, mayo on wheat and served with fries.

Chicken Tenders

$16.00

Brunchiladas

$16.00

Breakfast Burrito

$15.00

Chicken funnel cake

$16.00Out of stock

Tasty Treats/Squad Goals

5# Burger

$140.00

American, lettuce, tomato, onion, pickle, burger sauce, giant bun

Chicken Tender Tower

$150.00

3-tiers of layered tenders, sweet potato tots, fries, corn dogs and assorted dipping sauces

Corn Dogs

$10.00

House battered and served with spicy mustard

Giant Pretzel

$13.00

Served with spicy mustard and nacho cheese

Hot Pocket

$7.00Out of stock

You've got to know to know

Thanksgiving

Turkey Dinner

$45.00

Stuffed Squash

$45.00

Breakfast Sandwiches

Bodega BEC

$9.00

smoked bacon, cage free over-medium egg, cheddar, bodega sauce, brioche bun

Bodega SEC

$8.00

pork sausage, cage free over-medium egg, cheddar, bodega sauce, brioche bun

SoBro Sammy

$8.00

cage free egg, gypsy peppers, cheddar cheese, bodega sauce, brioche bun

Bacon Breakfast Taco

$3.75

Cage-free egg, bacon, cheddar & jack cheese

Veggie Breakfast Taco

$3.75

Cage free egg, bell peppers, cheddar and jack cheese wrapped in a tortilla

3 Tacos

$11.00

Pastries

Strawberry Pop Tart

$6.00

house-made with strawberry stuffed puff pastry

Banana Nut Bread

$3.00

Lemon Bread

$3.00

Cinnamon Roll

$3.75

Blueberry Muffin

$3.75

Ham & Cheese Croissant

$6.00

Chocolate Coffee Cake

$3.00

Chocolate Chip Cookie

$3.00

Oatmeal Raisin Cookie

$3.00

Plain Croissant

$4.25

Brownie

$3.75

Crustless Quiche

$3.50

rotating seasonal quiche: 1 ea

Three Crustless Quiche

$10.00

rotating seasonal quiche: 3 ea

Prepared Foods

Overnight Oats - Blackberry

$6.00

blackberry & chai spice overnight oats

Overnight Oats - Peach

$6.00

pecan & peach overnight oats

Parfait

$5.00

Greek yogurt, granola, fruit

Fruit & Yogurt

$5.00

Fresh Mixed Berries

$6.00

Fresh Cut Fruit

$5.00

Pimento Cheese

$11.00

8oz

Whipped Feta

$12.00

8oz with olive oil and lemon

Hummus

$11.00

8oz with olive oil drizzle

Egg Salad

$6.00

8oz

Rotisserie Chicken Salad

$7.00

chicken, celery, grapes, walnuts, mayo - 8oz

Pasta Salad

$6.00

penne, olive, feta, oregano - 8oz

Italian Hoagie

$11.00

Chicken Salad Sandwich Croissant

$12.00

Chicken Caesar Salad

$12.00

Roasted Veggie Wrap

$9.00

Cobb Salad

$12.00

Grocery

COOMBS FAMILY,SYRUP,MAPLE

$27.95

HERSHEY CHOCOLATE SYRUP

$7.25

ONCE AGAIN PEANUT BUTTER, CRUNCHY

$8.95

ONCE AGAIN PEANUT BUTTER, SMOOTH

$8.95

NUTELLA, SPREAD, HAZELNUT

$7.50

LIFE SAVERS PUSH POP

$1.95

TOBASSCO, GREEN PEPPER SAUCE

$7.25

TOBASSCO, RED

$7.25

CHOLULA, SACUCE HOT

$12.95

HUY FONG, SAUCE, SIRACHA

$8.50

DAVES GOURMET, HOT SAUCE,CRMY

$9.75

JACK DANIELS, SEASONING

$10.95

EGGS-OH LOCAL TS FARM CARTON

$2.95

SLICED AMERICAN CHEESE- FROM KITCHEN

$7.75

EGGS-KY NONGMO FREE RANGE

$9.95

HEINZ, KETCHUP, NO SUGAR ADDED

$6.25

NEWMAN'S OWN ORGANIC,RANCH

$8.50

NEWMAN'S OWN ORGANIC,BALSAMIC

$8.50

NEWMAN'S OWN ORGANIC, CAESAR

$8.50

NEWMAN'S OWN ORGANIC, FAMILY ITALIAN

$8.50

RAO'S SPECIALTY FOOD,PESTO,BASIL

$8.50

MEZZETTA,ARTICHOKE HEARTS

$7.50

MEZZETTA, OLIVES SLICED,CALAMATA

$9.95

MEZZETTA, OLIVES, W/JALAPENO

$11.75

MEZZETTA, CHERRIES, MARASCHINO

$8.75

HELLMANN'S, MAYO, REAL

$19.95

BAYS ENGLISH MUFFIN

$7.25

DAVES KILLER BREAD, 100% WHOLE WHEAT

$11.50

BERLIN NATURAL BAKERY BREAD, SOURDOUGH

$10.50

ANNIES HOMEGROWN, SOUP, CHICKEN NOODLE

$7.25

ANNIES HOMEGROWN, SOUP, CHICKEN PASTA

$7.25

ANNIES CHUN'S, RAMEN, SPICY MISO

$7.25

RAOS SPECIALTY FOOD, SOUP, ITALIAN WEDDING

$8.95

WELLNESS PET FOOD, DOG

$34.95

TENDER& TRUE, DOG FOOD, SLMN SWT POT

$32.95

TENDER& TRUE, DOG FOOD, TRKY BRN RICE

$4.95

TENDER&TRUE CAT FOOD, SLMN SWT POT

$29.95

TENDER&TRUE, CAT FOOD, TRKY BRN RCE

$3.75

NEWMAN'S OWN ORGANIC'S, DOG TREATS, TURKEY SWEET POTATO

$8.25

TENDER AND TRUE DOG TREATS, LAMB JERKY

$14.95

AMY'S KITCHEN, BOWL,BROWN RICE& BLACK EYE PEAS

$14.95

DE CECCO PASTA, PASTA, PENNE LISCE

$4.95

DE CECCO PASTA, PASTA, SPAGHETTI

$4.95

DE CECCO PASTA, PASTA, ELBOW

$4.95

SIMPLY, JUICE, ORANGE, ORIGINAL

$8.95

SIMPLY, LEMONADE, ALL NATURAL

$5.75

CLABBER, BAKING SODA

$2.75

BREAD- GLUTEN FREE MULTIGRAIN

$9.95

MILK-ALMOND BREEZE

$5.75

MILK-OAT CALIFA BARISTA BLN

$5.95

HAM KY LEGEND -FROM KITCHEN

$9.75

BOLOGNA-OLD FASHIONED -FROM KITCHEN

$8.95

TOMATO- PEELED ITALIAN WHOLE

$5.50

BEAR NAKED, GRANOLA, MAPLE CINNAMON

$10.95

BEAR NAKED, GRANOLA, HEAVENLY CHOCOLATEOLA

$10.95

BEAR NAKED, GRANOLA, CACAO, CSHW

$10.95

NATURE VALLEY, GRAN BAR, CRNCH

$8.95

NEWMAN'S OWN ORGANICS, POPCORN, BUTTER

$6.50

SKINNY POPCORN, POPCORN REAL BUTTER

$6.95

LA PERRUCHE, SUGAR CUBES

$8.75

WHOLE EARTH SWEETENER CO, SUGAR SUB, NATR SW

$6.95

FEVER-TREE, DRINK, TONIC WATER, NATURALLY LIGHT

$1.95

FEVER-TREE, DRINK, MIXER, CLUB SODA

$4.25

FEVER-TREE, DRINK, GINGER BEER, PREMIUM

$1.95

POWELL & MOHONEY LIMITED, COCKTAIL MIXER, MARGARITA

$12.50

GARDETTO- PRETZEL MUSTARD DELI

$4.95

Sundry

DURACELL, BTRY, ALKLN AAA

$5.25

BOUNCE, DRYER SHEETS SOFT

$1.95

TIDE, TIDE PODS LIQUID ORIGINAL

$1.95

CHAPSTICK, CHAPSTICK REGUAL

$1.95

CHAPSTICK, CHAPSTICK CHERRY

$1.95

BENADRYL ALLERGY TABLETS

$2.75

SCOTCH BRAND TAPE

$4.95

UNIBALL- PEN BLUE GEL MEDIUM

$15.95

SHARPIE-MARKET BLACK CHISEL

$7.95

SCOTCH-B, SPONGE SCRUB HEAVY DUTY

$2.95

EMERLBR- NATH TISSUE 4PK, TREE FREE

$6.50

LIL DRUG- CREST TOOTHPASTE&BRUSH

$1.95

BAND-AID, BAND-AID, TRAVEL

$2.75

LIL DRUG- CREST TOOTHPASTE& BRUSH

$1.95

CRESTP- TOOTHPASTE CREST

$1.95

DENTEX-FLOSS TOOTHPICK COOL MINT

$1.95

SCOPE-MOUTHWASH

$1.95

BANANABT- SUNSCREEN LOTION SPORT SPF 30

$4.95

EDGESHAV- SHAVING GEL SENSITIVE

$1.95

LILDRUG- DELUXE SHAVING KIT

$1.95

LILEDRUG- CLEAR EYES EYE DROPS

$3.95

HANDI-F1 WRAP HANDI FOIL 12X25

$3.95

SARAN WRAP- WRAP CLEAR CLING PLUS 12X200

$4.75

CONvVALE LOTIO HAND AND BODY W/ALOE

$3.95

TUMS ULTRA BERRY

$1.95

DIAL-SOAP HAND ANTIBAC FOAMING PEAT

$7.50

TRESEMME- HAIR SPRAY

$1.95

LIL DRUG- DEODORANT OLD SPICE

$1.95

ALTOIDS-MINT PEPPERMENT

$4.25

LIQUIDIV- DRINK POWER WATERMELON SINGLE

$1.50

CLOROX- BEACH LIQUID

$5.95

TAMPAX- TAMPX REGUAL

$1.50

SECRET-DEODORANT SECRET ANTISPRAY

$2.95

MIDOL- MIDOL MENSTRUAL

$1.95

TYLENOL- EXTRA STRENGHT

$2.95

ADVIL- ADVIL PM 3 DOSE

$2.95

ADVIL-ADVIL PAIN RELIEF 3 DOSE

$2.95

PEPTOBIS- PEPTO BISMOL ORIGINAL LIQUID

$5.75

PURELL- HAND SANITIZER

$2.25

VASELINE- LOTION HAND& BODY ALOE

$7.95

LIFESTYL- CONDOM ULTRA RIPPED

$1.95

BLISTEX- BLISTEX LIP BALM CARDED

$7.95

SUAVE- LOTION W/COCO AND SHEA BUTTER

$4.95

VICKS- ZZZQUIL SLEEP AND AID 2 DOSE

$2.25

TIDE- DETERGENT LAUNDARY STAIN STICK

$5.95

OPTIFREE- EYE DROPS PURE MOIST

$4.25

BOUNTY- TOWEL PAPER WHITE 2PLY

$4.25

CASCADE- DETERGENT DISH FRESH SCENT

$11.95

GLAD- BAG SANDWICH ZIPPER

$3.25

NICENCLN-WIPES HAND ANTIBACTERIAL

$14.95

LILDRUG- COTTON SWABS

$10.75

LILDRUG- CLEAR EYES DROP

$3.75

Lighter

$1.50

Long Lighter

$2.75

Espresso/Coffee

Drip Coffee

$3.50+

Drip Decaf

$3.50+

Americano

$4.00+

Cappuccino

$5.50

Espresso

$4.00+

Latte

$5.50+

Hot Chocolate

$4.00+

Hot Tea

$3.50

Seasonal Latte

$6.50+Out of stock

Flash Brew

$4.00+

Frozen

BEN JERRY'S PINTS

$9.50

MAGNUM-DOUBLE CARAMEL

$3.50

BREYERS PINTS

$4.75

MRS FEILD'S COOKIE SANDWICH

$4.00

PUSH UP-RAINBOW

$1.50

KLONDIKE SQUARES

$2.25

GH- BIG VANILLA

$1.50

AMY'S KITCHEN, BURRITO, BEAN AND RICE AND CHEESE

$6.25

AMY'S ENCHILADA BURRITO, BEANS , AND RICE

$6.25

AMY'S KITCHEN, MEAL, ENCHILADA VERDE

$11.99

AMYS KITCHEN MEAL, ROASTED POBLANO

$11.99

AMY KITCHEN, PIZZA, RST VEG, NO CHEESE

$17.99

AGAINT THE GRAIN GOURMET FOOD, PIZZA, PEPPERONI, GF

$15.99

CAULIFLOWER, PIZZA, ITALIAN SAUSAGE VEGETABLE, CAULI CRUST

$14.99

AMY'S LASAGNA, VEG, DF,GF ORGANICE

$11.99

AMY'S KITCHEN, LASAGNA, VEGETABLE

$11.99

DRUMSTICK- DRUMSTICK CONE VANILLIA, W CHOCOLATE

$4.25

HAADENDA, ICE CREAM CUP VANILLIA

$2.50

HAADENDA, ICE CREAM CUP CHOCOLATE

$2.50

DOVE-DOVE BAR MILK CHOCO SINGLES

$3.00

DOVE DOVE BAR DARK CHOCO SINGELS

$3.00

NA - Retail

PHOCUS BLOOD ORANGE SELTZER

$2.50

PHOCUS GRAPEFRUIT SELTZER

$2.50

PHOCUS WATERMELON

$2.50

MILK-CHOC HORIZON 8OZ ORGANIC

$3.25

SODA- JARRITOS MANDARIN

$2.50

SODA- JARRITOS TAMARIND

$2.50

20Z SPRITE

$2.00

20Z COKE

$2.00

20 OZ BARQ RT BR

$2.00

20 OZ FANTA ORANGE

$2.00

20 OZ DR PEPP

$2.00

20 OZ DT DR PEPP

$2.00

20 OZ SEAGRAMS GINGER

$2.00

355 ML MEXICAN COKE GLASS BOTTLE

$2.25

16OZ MONSTER

$3.75

16OZ MONSTER

$3.75

16OZ MONSTER

$3.75

16OZ MONSTER

$3.75

16OZ LEMONADE

$2.00

16OZ PINK LEMONADE

$2.00

16OZ BODY ARMOR- PUNCH

$2.95

16OZ BODY ARMOR- BLUE/POM

$2.95

16OZ BODY ARMOR- KIWI/STRAW

$2.95

GP SWEET TEA

$2.50

GP GREEN TEA

$2.50

GP UNSWEETENED TEA

$2.50

SMART WATER

$3.95

DASANI WATER

$2.00

EQUAL EXCHANGE, WATER, IONIZEDALKALINE

$2.95

VITA COCO, WATER, COCONUT, PURE

$9.00

VITA COCO, WATER, COCONUT, PINEAPPLE

$4.95

CELSIUS INC, DRINK, PCH MANGO GRN TEA

$3.50

CELSIIUS INC, DRINK, SPARKLING GRAPFRUIT

$3.50

SAN PELLEGRINO, WATER, SPAKRLING, MINERAL

$4.25

TOPO CHICO, WATER, SPARKLING MINERAL

$2.25

LIQUID DEATH, SPARKLING

$2.50

LIQUID DEATH, MTN WATER

$2.50

STARBUCK- COFFEE FRAPP VANILLA

$3.95

Orange Juice -OJ

$3.50

Gatorade

$3.50

Milk - Carton

$3.25

Chocolate Milk - Carton

$3.25

Snacks

HOPE HUMMUS, RED PEPPER

$7.00

HOPE HUMMUS, GUACE, MILD

$9.00

HOPE HUMMUS, BLACK GARLIC

$7.00

HOPE HUMMUS, JALAPENO

$7.00

HOPE HUMMUS, ORIGINAL

$7.00

STACKY PITA CHIP, BAGEL CHIPS, GARLIC

$5.95

BEANFIELDS, CHIPS, BEAN AND RICE JALAPENO

$5.95

BEANFIELDS, CHIPS, BEAN AND RICE NACHO

$5.95

OH SNAP! BITES, SPCD PINEAPPLE

$2.75

OH SNAP! BITES, SPICED APPL

$2.75

BABY,CHS,BABYBEL, MINI

$1.50

CHOBANI, GREEK YOGURT, NON FAT, VANILLIA

$3.50

CHOBANI, GREEK YOGURT, NON FAT, STRAWBERY

$3.50

CHOBANI, GREEK YOGURT, NON FAT, BLUEBERRY

$3.50

CHOBANI, GREEK YOGURT, NON FAT, STRAWBERY/BANANA

$3.50

CHOBANI, GREEK YOGURT, NON FAT, WILD BERRY

$3.50

CHOBANI, GREEK YOGURT, NON FAT, COCONUT

$3.50

RXBAR PROTEIN BAR, CHOC SEAL SALT

$3.75

RXBAR, RX A.M. OATS, APPLE CINN

$3.75

RXBAR, NUT BTR, HONEY CINNAMON

$2.75

QUEST BAR, COOKIES AND CREAM

$3.50

QUEST BAR, WHITE CHOC RASPBERRY

$3.50

CLIF BAR, BAR, LUNA WHITE CHOCOLATE MACADAMIA

$3.00

CLIF BAR, BAR, FILLED, CHOCOLATE PEANUT BUTTER

$3.95

LENNY& LARRY'S, COMPLETE, PEANUT BUTT

$3.95

QUEST, PROTN CKI, SNICKERDOODLE

$4.75

ZAPPS POTATO CHIPS, CAJUN CRAWTOR

$2.00

ZAPPS POTATO CHIPS, REGULAR

$2.00

ZAPPS POTATO CHIPS, MESQUITE BBQ

$2.00

ZAPPS POTATO CHIPS, CHIPS SALT AND VINEGAR

$2.00

PIRATES BOOTY, RICE/CORN PUFF, CHDR BLAS

$5.95

TONY'S CHOCOLONLEY, BAR, MILK CHOC, HZLNUT 32%

$7.50

TONY'S CHOCOLONLEY BAR, CHOC,DK,PRETZL, TOFFE

$7.50

PATIENCE FRUIT&CO, MIXED BERRIES, WHL,SOF

$6.75

WONDERFIL PISTACHIOS, PISTACHIOS, CHIILI NO SHELL

$11.95

WONDERFUL PISTACJIOS. HNY RST NO SALT

$11.95

SUNRIDGE FARMS, TRAIL MIX, HIT THE TRAIL

$3.95

MUSH, OVERNIGHT OATS, STARWBERRY

$3.95

MUSH, OVERNIGHT OATS, DARK CHOCO

$3.95

CP MED CHEDDAR CHZ

$1.95

CP STRING CHZ

$1.95

MILK DUDS THEATER BOX

$1.95
All hours
Sunday5:00 am - 3:00 am
Monday5:00 am - 3:00 am
Tuesday5:00 am - 3:00 am
Wednesday5:00 am - 3:00 am
Thursday5:00 am - 3:00 am
Friday5:00 am - 3:00 am
Saturday5:00 am - 3:00 am
Restaurant info

Come in and enjoy!

Location

415 4th Ave S, Nashville, TN 37203

Directions

Gallery
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