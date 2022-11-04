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Alma at The Grove 189 The Grove Dr

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189 The Grove Dr

Los Angeles, CA 90036

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DESSERT

NIEVES Y HELADOS MEXICANOS

$10.50

SELECTION OF MEXICAN SORBETS AND ICE CREAM

FLAN DE COCO

$12.50

COCONUT MEXICAN CUSTARD

CREPAS DE CAJETA

$12.50

CAJETA CREPES

PASTEL DE ELOTE

$15.00

CORN BREAD DIPPED IN CARAMEL SAUCE

MOUSSE DE CHOCOLATE

$16.00

CHOCOLATE MOUSSE, MIXED BERRIES, HOMEMADE VANILLA ICE CREAM

CHURRO ALMA

$16.00

MEXICAN STREET PASTRY, CHOCOLATE AND CARAMEL SAUCES

PASTEL DE TRES LECHES

$16.00

RW PALETAS HELADAS

$6.00

MEXICAN POPSICLES

PIÑATA

$26.50Out of stock

Amaranth and white chocolate piñata filled with churro bits and churro ice cream served with cajeta sauce

BUÑUELO CRUJIENTE CON HIGOS

$19.00

Crispy golden fritter layered with fresh figs, whipped crean and cream cheese

CHURROS TAQUERIA

$13.00

MEXICAN STREET PASTRY, CHOCOLATE AND CARAMEL SAUCES

Birthday Dessert

KIDS MENU

KIDS QUESADILLAS

$15.50+

QUESADILLA

$12.00

QUESADILLA CHIKEN

$14.00

QUESADILLA SHRIMP

$18.00

QUESADILLA STEAK

$16.00

Kids Cheese Enchiladas

$25.00

MAIN DISHES

ALBONDIGAS DE RES AL CHIPOTLE

$32.00

Beef meatballs in chipotle sauce, with white rice and frijolitos

CAMARONES DIABLA

$44.50

SAUTÉED SHRIMP, DIABLA SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, PEPPERS, GRILLED PINEAPPLE, SPRING ONION

CHILE RELLENO DE CHICHARRON PRENSADO

$32.00

POBLANO PEPPER STUFFED WITH PORK RINDS IN A RED SPICY SAUCE, COVERED WITH BEAN SAUCE AND CHEESE AU GRATIN

CHILE RELLENO DE FRIJOL

$26.50

POBLANO PEPPER STUFFED WITH MASHED BLACK BEANS

ENCHILADAS

$36.00+

CHICKEN, BEEF, SHRIMP, MIXED SEAFOOD OR HALF&HALF ENCHILADAS, TOMATILLO SALSA, WHITE RICE, PANELA CHEESE, SOUR CREAM

ENMOLADAS

$36.00

CHICKEN BREAST ENCHILADAS IN MOLE SAUCE

FAJITAS DE POLLO

$34.00

FAJITAS DE RES

$42.00

FAJITAS HALF & HALF

$42.00

FILETE DON PEPE

$53.00

SOFT TENDERLOIN COOKED IN ITS OWN JUICE, WITH ONION AND GREEN CHILI PEPPER.

MILANESA CANTINERA

$38.00

THIN BEEF STRIPS, GREEN CHILI SALSA, CREAM AND CHEESE AU GRATIN

PESCA DEL DIA

$37.00

PESCADO A LA VERACRUZANA

$36.00

ONIONS,TOMATO, CHILI, CORIANDER AND GARLIC, FLAVORED WITH GREEN OLIVES, CAPERS AND OREGANO.

POLLO CON MOLE POBLANO

$36.00

CHICKEN BREAST, MOLE, PEANUTS, WHITE RICE, PLANTAINS

PULPO A LA PARRILLA

$44.50

GRILLED OCTOPUS WITH PAPRIKA AND FRIES

PULPO CANTINA

$44.50

SAUTEED OCTOPUS, CALAMARI, GARLIC, ZUCCHINI, CHERRY TOMATOES, LIME CREAM

ROBALO EN MANTEQUILLA DE HABANERO

$46.50

SEA BASS IN HABANERO BUTTER

TAMPIQUEÑA

$48.50

TRIO MAR & TIERRA

$48.50

CARNITAS DE ATUN CON GUACAMOLE

$27.50

RAW BAR

AGUACHILE DE CALLO DE HACHA

$36.00

SCALLOPS, ONION, AVOCADO, LEMON

AGUACHILE DE CAMARON

$29.50

SHRIMP MARINATED IN LIME JUICE, JALAPENO AND SERRANO CHILI

AGUACHILE DE FILETE

$29.50

IN A BLACK PEPPER CRUST

AGUACHILE VERDE MIXTO

$36.00

CLAM SCALLOPS, OCTOPUS AND SHRIMP GREEN AGUACHILE

CEVICHE ALMA

$25.00

WHITE FISH, TOMATO, RED ONION, CORIANDER, AVOCADO SLICES WITH LIME AND OLIVE OIL

CEVICHE VERDE

$25.00

SEA BASS, TOMATILLO SALSA, AVOCADO

TOSTADAS DE ATUN

$17.00

RAW TUNA, CARAMELIZED ONION, PONZU SAUCE (2 PCS)

TOSTADAS DE CAMARON

$21.00

TOSTADAS DE PESCADO

$21.00

TOSTADAS DE PULPO

$21.00

SALADS

ENSALADA BAJA

$19.00

GRILLED CHICKEN, CHICKPEAS, CHERRY TOMATOES, AVOCADO, GREEN PEAS, BACON, COTIJA CHEESE, GARLIC-PARMESAN DRESSING

ENSALADA DE QUESO DE CABRA

$15.00

FRESH COMBINATION OF GREEN LEAVES WITH GOAT CHEESE, ONION AND MUSTARD DRESSING

ENSALADA HACIENDA

$15.00

STRAWBERRY, MANGO, GOAT CHEESE, JICAMA, SPICED PECANS, TAMARIND VINAIGRETTE

ESPARRAGOS FRESCOS

$10.50

FRESH ASPARAGUS WITH BALSAMIC DRESSING AND PARMESAN CHEESE

ENSALADA ALMA UP

$19.00

HARVEST OF THE DAY| ADD: CHICKEN, SHRIMP OR BEEF

ENSALADA ALMA DS

$19.00

HARVEST OF THE DAY| ADD: CHICKEN, SHRIMP OR BEEF

SIDES

CEBOLLITAS TOREADAS CON CHILE SERRANO

$6.00

MARINATED ONIONS WITH BLACK SAUCE AND SERRANO CHILI

PAPITAS CAMBRAY

$8.50

CAMBRAY POTATOES

FRIJOLES

$8.50

MASHED BLACK BEANS OR SLOW COOKED BLACK BEANS IN BROTH

HONGOS SALTEADOS

$10.50

STUFFED MUSHROOMS

VEGETALES AL GRILL

$10.00

GRILLED VEGETABLES

ARROZ

$8.50

WHITE RICE WITH GREEN BEANS AND CORN OR MEXICAN STYLE RICE

NOPALES ASADOS

$8.00

GRILLED PRICKLY PEAR

ESPINACAS A LA CREMA

$10.50

CREAMY SPINACH

ELOTES ASADOS

$10.50

GRILLED CORN ON THE COBB

PURE DE PAPA

$8.50

MASHED POTATOES

ESPARRAGOS FRESCOS

$10.50

FRESH ASPARAGUS WITH BALSAMIC DRESSING AND PARMESAN CHEESE

Test

-$1.00

APPETIZERS

CARNITAS DE ATUN CON GUACAMOLE

$27.50

TUNA CARNITAS WITH GUACAMOLE

COLIFLOR AL PASTOR

$13.00

PASTOR ROASTED CAULIFLOWER, CHILE MORITA MARINADE, PINEAPPLE AND CORIANDER

DEGUSTACION DE TAMALES

$21.00Out of stock

GREEN AND RED TAMALES WITH CHICKEN IN BANANA LEAF

ELOTES

$12.00

HALF CORN ON THE COB WITH MAYO, BUTTER, CHEESE AND CHILI POWDER

ENTREMES ALMA

$29.50

THIN SLICES OF BREADED BEEF WITH MELTED CHEESE AND GUACAMOLE

FIDEO SECO

$13.00

MEXICAN NOODLE CASSEROLE WITH TOMATO SALSA, COTIJA CHEESE, CREAM AND AVOCADO

FLAUTAS

$23.00

CHICKEN OR BEEF

GUACAMOLE ALMA (UP)

$18.00

WITH PORK RINDS

NOPALITOS

$10.50

WITH FRESH CHEESE, TOMATO, ONION, CORIANDER AND JALAPEÑO

PANUCHOS

$17.00

WITH PIBIL PORK

QUESO FUNDIDO

$17.00

GOUDA MELT WITH CHORIZO, MEXICAN SALSA, HANDMADE TORTILLAS

SOPES

$17.00

TO CHOOSE: ABALONE, PORK RINDS IN SPICY RED SALSA, GRASSHOPPER, ESCAMOLES, MAGUEY WORM

TLACOYITOS DE CHICHARRON PRENSADO Y QUESO

$13.00

TLACOYOS WITH PORK RINDS IN SPICY RED SALSA AND FRESH CHEESE

SOPA DEL DIA

$13.00

SOPA DE FIDEO

$13.00

CHEF'S TACOS SELECTION

$34.00

THE GRILL

PAILLARD

$48.50

BEEF WITH GREEN CHILAQUILES

ARRACHERA

$38.00

GRILLED SKIRT STEAK, AVOCADO-TOMATO SALAD, GARLIC, MASHED POTATOES, SPRING ONIONS, PEPPERS

FAJITAS

$34.00+

CHICKEN, BEEF, SHRIMP OR HALF&HALF FAJITAS WITH RED ONION, MIXED PEPPER, CORN, AVOCADO, PANELA CHEESE AND FRIJOLITOS

TO SHARE

CARNITAS

$38.00

SLOW ROASTED PORK, CABBAGE, JALAPEÑO ESCABECHE TO CHOOSE: 1/2 KG OR 1 KG

PESCADO A LA TALLA

$50.00

TALLA STYLE SEA BASS, WHITE RICE AND BEAN SAUCE

TRIO MAR & TIERRA

$48.50

POBLANO CHILI STUFFED WITH CHEESE, SKIRT STEAK AND SHRIMP ENCHILADA WITH GREEN SAUCE, RICE AND AVOCADO

MILANESA CANTINERA

$38.00

ENTREES

CHILE RELLENO DE FRIJOL

$26.50

ENMOLADAS

$36.00

POLLO CON MOLE POBLANO

$36.00

PULPO CANTINA

$44.50

CAMARONES DIABLA

$44.50

TRIO MAR & TIERRA

$48.50Out of stock

ENCHILADAS CHICKEN

$36.00

ENCHILADAS SHRIMP

$36.00

ENCHILADAS HALF

$36.00

WEEKEND SPECIALS

POZOLE

$20.00

BROTH WITH CORN, ONION, OREGANO, RADISH, LETTUCE, CHILI, CREAM AND TOSTADAS

POZOLE DE SETAS

$18.00

VEGETABLE BROTH WITH OYSTER MUSHROOM,CORN, ONION, OREGANO, RADISH, LETTUCE, CHILI, CREAM AND TOSTADAS

BARBACOA

$26.50+

LAMB BARBACOA, LEMON, CORIANDER, ONION, TORTILLA

BIRRIA

$19.00+

BEEF STEW WITH ADOBO AND HERBS

TACOS DE CANASTA

$10.50+

NO ALCOHOL (UP)

AQUA PANNA 500ml

$5.00Out of stock

AQUA PANNA 1L

$8.00

Pellegrino 1L

$8.00Out of stock

Topo Chico 355ml

$5.50

Topo Chico 750ml

$8.00Out of stock

MEXICAN COKE

$5.50

Iced Tea Black

$5.00

Iced Tea Passionfruit

$5.00

JARRITOS TAMARINDO

$5.50

JARRITOS FRUIT PUNCH

$5.50

JARRITOS LIME

$5.50

JARRITOS MANGO

$5.50

JARRITOS MANDARINA

$5.50

JARRITOS TORONJA

$5.50

JARRITOS PINA

$5.50

COKE

$5.00

DIET COKE

$5.00

SPRITE BOTTLE

$5.00

GINGER ALE

$5.00

TONIC WATER

$5.00

SODA WATER

$5.00

Fanta Pineapple

$5.00

FANTA ORANGE

$5.00

SQUIRT

$5.00

SANGRIA SENORIAL

$5.50

Pineapple Juice

$4.00

Orange Juice

$5.00

Cranberry Juice

$4.00

Lemonade

$5.00

SHIRLEY TEMPLE

$5.00

MOCKTAIL

$8.00

Sidral Mundet

$5.00

Agua Fresca

$6.00

NO ALCOHOL (DS)

AQUA PANNA 500ml

$5.00Out of stock

AQUA PANNA 1L

$8.00

SHIRLEY TEMPLE

$5.00

Pellegrino DS 375ml

$5.00

Pellegrino 1L

$8.00Out of stock

Topo Chico 355ml

$5.50

Topo Chico 750ml

$8.00Out of stock

MEXICAN COKE

$5.50

Iced Tea Black

$5.00

Iced Tea Passionfruit

$5.00

JARRITOS TAMARINDO

$5.50

JARRITOS FRUIT PUNCH

$5.50

JARRITOS LIME

$5.50

JARRITOS MANGO

$5.50

JARRITOS MANDARINA

$5.50

JARRITOS TORONJA

$5.50

JARRITOS PINA

$5.50

COKE

$5.00

DIET COKE

$5.00

SPRITE BOTTLE

$5.00

GINGER ALE

$5.00

TONIC WATER

$5.00

SODA WATER

$5.00

FANTA ORANGE

$5.00

SQUIRT

$5.00

SANGRIA SENORIAL

$5.50

Pineapple Juice

$4.00

Orange Juice

$5.00

Cranberry Juice

$4.00

Lemonade

$5.00

MOCKTAIL

$8.00

Pellegrino DS 500ml

$5.00

COFFEE AND TEA (UP)

AMERICANO

$6.00

CAPUCCINO

$6.00Out of stock

ESPRESSO

$6.00

COLD BREW

$6.00Out of stock

GOLDEN MILK

$6.00

MATCHA LATTE

$6.00

CHOCOLATE OAXAQUEÑO

$6.00

CHEMEX 2 CUPS

$13.00

CHEMEX 4 CUPS

$20.00

CAFE DE OLLA

$5.50

Hot Tea - English Breakfast - Black

$6.00

Hot Tea - Earl Grey Crema - Black

$6.00

Hot Tea - Lemon Ginger - Decaf

$6.00

Hot Tea - Mint - Decaf

$6.00

Hot Tea - Pomegranite Green

$6.00

Coffee

$5.00

COFFEE AND TEA (DS)

AMERICANO

$6.00

CAPUCCINO

$6.00Out of stock

ESPRESSO

$6.00

COLD BREW

$6.00Out of stock

GOLDEN MILK

$6.00

MATCHA LATTE

$6.00

CHOCOLATE OAXAQUEÑO

$6.00

CHEMEX 2 CUPS

$13.00

CHEMEX 4 CUPS

$20.00

CAFE DE OLLA

$5.50

Hot Tea - English Breakfast - Black

$6.00

Hot Tea - Earl Grey Crema - Black

$6.00

Hot Tea - Lemon Ginger - Decaf

$6.00

Hot Tea - Mint - Decaf

$6.00

Hot Tea - Pomegranite Green

$6.00

CHARDONNAY

MARTIN RAY Chardonnay

$45.00

TREFETHEN Chardonnay

$52.00

STAGS' LEAP WINE CELLARS, "KARIA" Chardonnay

$60.00

NEWTON UNFILTERED Chardonnay 1002

$69.00Out of stock

ROMBAUER Chardonnay

$80.00

FAR NIENTE Chardonnay

$95.00

PAHLMEYER Chardonnay

$150.00

GW TREFETHEN Chardonnay

$14.00

GW NEWTON UNFILTERED Chardonnay

$18.00

CHENIN BLANC

BODEGAS HENRI LURTON Chenin Blanc

$55.00

GW BODEGAS HENRI LURTON Chenin Blanc

$16.00

ALBARINO

CADRE ALBARINO

$45.00

GW CADRE ALBARINO

$15.00

PINOT GRIGIO

MARCO FELLUGA PG

$42.00Out of stock

JERMANN PG

$55.00

WG JERMANN PG

$14.00

SAUVIGNON BLANC

WHITEHAVEN SAUV BLANC

$44.00

CADRE SAUVIGNON BLANC

$45.00

CASA JIPI SAUV BLANC

$49.00

KIM CRAWFORD SAUV BLANC

$55.00

CAKEBREAD CELLARS SAUV BLANC

$59.00

FROG´S LEAP SAUV BLANC

$65.00Out of stock

MARCIANO ESTATE, SAUV BLANC

$195.00

WG WHITEHAVEN SAUV BLANC

$14.00

WG CADRE SAUVIGNON BLANC

$15.00

REISLING

ALBRECHT Reisling

$39.00

SANCERRE

PASCAL JOLIVET Sancerre

$55.00

WHITE BLEND

VINAS DE LA ERRE CUVEE BLANC, White Blend

$60.00

CABERNET SAUVIGNON

QUILT CAB

$65.00

JUSTIN CAB

$65.00

MARTIN RAY, SYNTHESIS CAB

$80.00

LITERAL

$90.00

TREFETHEN, CAB

$95.00

LEVENDI, SWEETWATER, CAB

$95.00Out of stock

STAGS LEAP ARTEMIS , CAB

$97.00

BODEGAS HENRI LURTON, CAB

$110.00

SILVER OAK, CAB

$125.00Out of stock

DUCKHORN CAB

$130.00

FAR NIENTE, CAB

$195.00

CAYMUS "SPECIAL SELECTION," CAB

$275.00Out of stock

MARCIANO ESTATE, CAB

$375.00

GW QUILT CAB

$18.00

GW JUSTIN CAB

$16.00

GW STAGS LEAP

$16.00

MERLOT

STAGS' LEAP, MERLOT

$60.00

NICKEL AND NICKEL MERLOT

$90.00

DUCKHORN, MERLOT

$90.00

PAHLMEYER, MERLOT

$165.00

NEBBIOLO

CASA JIPI, NEBBIOLO

$55.00

PETITE SIRAH

STAGS LEAP , PETITE SIRAH

$75.00

PINOT NOIR

WALT, PINOT NOIR

$55.00

EN ROUTE, PINOT NOIR

$75.00

FLOWERS, PINOT NOIR

$90.00

DUCKHORN "GOLDENEYE", PINOT NOIR

$90.00

ALEXANA, PINOT NOIR

$95.00Out of stock

TWOMEY, PINOT NOIR

$95.00

BELLE GLOS, PINOT NOIR

$95.00

SEA SMOKE, TEN, PINOT NOIR

$145.00

SEA SMOKE, SOUTHING, PINOT NOIR

$145.00

GW WALT, PINOT NOIR

$16.00

GW BELLE GLOS, PINOT NOIR

$20.00

BLEND

CAYMUS SUISUN "THE WALKING FOOL"

$48.00

BRUMA PLAN B TINTO BLEND

$60.00

ADOBE GUADALUPE JARDIN SECRETO

$80.00

THE PRISONER

$87.00

PAPILLON, BLEND

$95.00

MALBEC

CASA MADERA 3V

$45.00

CLOS DE LOS SIETE, MALBC

$45.00

RED SCHOONER BY CAYMUS

$65.00

GW CASA MADERO

$15.00

ZIFANDEL

SALDO, BY ORIN SWIFT

$48.00

8 YEARS IN THE DESERT

$80.00

ROSE

WHISPERING ANGEL, ROSE

$45.00

THE PALE, ROSE

$40.00

ONX INDIE, ROSE

$40.00

BRUMA OCHO ROSE OF SANGUIOVESE

$55.00

GW WHISPERING ANGEL, ROSE

$14.00

GW ONX INDIE, ROSE

$14.00

CHAMPAGNE

JACQUART BRUT

$75.00

VEUVE CLICQOUT YELLOW

$75.00Out of stock

MOET & CHANDON IMPERIAL

$85.00

HENRI GIRAUD ESPRIT BUT NV

$85.00

VEUVE CLICQOUT ROSE

$110.00

RUINART BRUT

$110.00Out of stock

RUINART ROSE

$110.00

RUINART BLANC DE BLANC

$110.00Out of stock

BILLESCART BRUT

$110.00Out of stock

BILLESCART ROSE

$165.00Out of stock

DOM PÉRIGNON BRUT

$325.00Out of stock

DRAPPIER DOR

$75.00

GW DRAPPIER DOR

$22.00

GW RUINART ROSE

$25.00

GW VEUVE CLICQUOT "YELLOW", CHAMPAGNE

$24.00

PROSECCO

LUNA NUDA ROSE PROSECCO

$45.00

LUNA NUDA PROSECCO

$6.00

SPARKLING

GW J VINEYARDS SPARKLING

$14.00

J VINEYARS CUVEE SPARKLING

$48.00

GW LUNA NUDA PROSECCO

$12.00