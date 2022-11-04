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Alma at The Grove 189 The Grove Dr
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189 The Grove Dr
Los Angeles, CA 90036
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DESSERT
NIEVES Y HELADOS MEXICANOS
SELECTION OF MEXICAN SORBETS AND ICE CREAM
FLAN DE COCO
COCONUT MEXICAN CUSTARD
CREPAS DE CAJETA
CAJETA CREPES
PASTEL DE ELOTE
CORN BREAD DIPPED IN CARAMEL SAUCE
MOUSSE DE CHOCOLATE
CHOCOLATE MOUSSE, MIXED BERRIES, HOMEMADE VANILLA ICE CREAM
CHURRO ALMA
MEXICAN STREET PASTRY, CHOCOLATE AND CARAMEL SAUCES
PASTEL DE TRES LECHES
RW PALETAS HELADAS
MEXICAN POPSICLES
PIÑATA
Amaranth and white chocolate piñata filled with churro bits and churro ice cream served with cajeta sauce
BUÑUELO CRUJIENTE CON HIGOS
Crispy golden fritter layered with fresh figs, whipped crean and cream cheese
CHURROS TAQUERIA
MEXICAN STREET PASTRY, CHOCOLATE AND CARAMEL SAUCES
Birthday Dessert
KIDS MENU
MAIN DISHES
ALBONDIGAS DE RES AL CHIPOTLE
Beef meatballs in chipotle sauce, with white rice and frijolitos
CAMARONES DIABLA
SAUTÉED SHRIMP, DIABLA SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, PEPPERS, GRILLED PINEAPPLE, SPRING ONION
CHILE RELLENO DE CHICHARRON PRENSADO
POBLANO PEPPER STUFFED WITH PORK RINDS IN A RED SPICY SAUCE, COVERED WITH BEAN SAUCE AND CHEESE AU GRATIN
CHILE RELLENO DE FRIJOL
POBLANO PEPPER STUFFED WITH MASHED BLACK BEANS
ENCHILADAS
CHICKEN, BEEF, SHRIMP, MIXED SEAFOOD OR HALF&HALF ENCHILADAS, TOMATILLO SALSA, WHITE RICE, PANELA CHEESE, SOUR CREAM
ENMOLADAS
CHICKEN BREAST ENCHILADAS IN MOLE SAUCE
FAJITAS DE POLLO
FAJITAS DE RES
FAJITAS HALF & HALF
FILETE DON PEPE
SOFT TENDERLOIN COOKED IN ITS OWN JUICE, WITH ONION AND GREEN CHILI PEPPER.
MILANESA CANTINERA
THIN BEEF STRIPS, GREEN CHILI SALSA, CREAM AND CHEESE AU GRATIN
PESCA DEL DIA
PESCADO A LA VERACRUZANA
ONIONS,TOMATO, CHILI, CORIANDER AND GARLIC, FLAVORED WITH GREEN OLIVES, CAPERS AND OREGANO.
POLLO CON MOLE POBLANO
CHICKEN BREAST, MOLE, PEANUTS, WHITE RICE, PLANTAINS
PULPO A LA PARRILLA
GRILLED OCTOPUS WITH PAPRIKA AND FRIES
PULPO CANTINA
SAUTEED OCTOPUS, CALAMARI, GARLIC, ZUCCHINI, CHERRY TOMATOES, LIME CREAM
ROBALO EN MANTEQUILLA DE HABANERO
SEA BASS IN HABANERO BUTTER
TAMPIQUEÑA
TRIO MAR & TIERRA
CARNITAS DE ATUN CON GUACAMOLE
RAW BAR
AGUACHILE DE CALLO DE HACHA
SCALLOPS, ONION, AVOCADO, LEMON
AGUACHILE DE CAMARON
SHRIMP MARINATED IN LIME JUICE, JALAPENO AND SERRANO CHILI
AGUACHILE DE FILETE
IN A BLACK PEPPER CRUST
AGUACHILE VERDE MIXTO
CLAM SCALLOPS, OCTOPUS AND SHRIMP GREEN AGUACHILE
CEVICHE ALMA
WHITE FISH, TOMATO, RED ONION, CORIANDER, AVOCADO SLICES WITH LIME AND OLIVE OIL
CEVICHE VERDE
SEA BASS, TOMATILLO SALSA, AVOCADO
TOSTADAS DE ATUN
RAW TUNA, CARAMELIZED ONION, PONZU SAUCE (2 PCS)
TOSTADAS DE CAMARON
TOSTADAS DE PESCADO
TOSTADAS DE PULPO
SALADS
ENSALADA BAJA
GRILLED CHICKEN, CHICKPEAS, CHERRY TOMATOES, AVOCADO, GREEN PEAS, BACON, COTIJA CHEESE, GARLIC-PARMESAN DRESSING
ENSALADA DE QUESO DE CABRA
FRESH COMBINATION OF GREEN LEAVES WITH GOAT CHEESE, ONION AND MUSTARD DRESSING
ENSALADA HACIENDA
STRAWBERRY, MANGO, GOAT CHEESE, JICAMA, SPICED PECANS, TAMARIND VINAIGRETTE
ESPARRAGOS FRESCOS
FRESH ASPARAGUS WITH BALSAMIC DRESSING AND PARMESAN CHEESE
ENSALADA ALMA UP
HARVEST OF THE DAY| ADD: CHICKEN, SHRIMP OR BEEF
ENSALADA ALMA DS
HARVEST OF THE DAY| ADD: CHICKEN, SHRIMP OR BEEF
SIDES
CEBOLLITAS TOREADAS CON CHILE SERRANO
MARINATED ONIONS WITH BLACK SAUCE AND SERRANO CHILI
PAPITAS CAMBRAY
CAMBRAY POTATOES
FRIJOLES
MASHED BLACK BEANS OR SLOW COOKED BLACK BEANS IN BROTH
HONGOS SALTEADOS
STUFFED MUSHROOMS
VEGETALES AL GRILL
GRILLED VEGETABLES
ARROZ
WHITE RICE WITH GREEN BEANS AND CORN OR MEXICAN STYLE RICE
NOPALES ASADOS
GRILLED PRICKLY PEAR
ESPINACAS A LA CREMA
CREAMY SPINACH
ELOTES ASADOS
GRILLED CORN ON THE COBB
PURE DE PAPA
MASHED POTATOES
ESPARRAGOS FRESCOS
FRESH ASPARAGUS WITH BALSAMIC DRESSING AND PARMESAN CHEESE
Test
APPETIZERS
CARNITAS DE ATUN CON GUACAMOLE
TUNA CARNITAS WITH GUACAMOLE
COLIFLOR AL PASTOR
PASTOR ROASTED CAULIFLOWER, CHILE MORITA MARINADE, PINEAPPLE AND CORIANDER
DEGUSTACION DE TAMALES
GREEN AND RED TAMALES WITH CHICKEN IN BANANA LEAF
ELOTES
HALF CORN ON THE COB WITH MAYO, BUTTER, CHEESE AND CHILI POWDER
ENTREMES ALMA
THIN SLICES OF BREADED BEEF WITH MELTED CHEESE AND GUACAMOLE
FIDEO SECO
MEXICAN NOODLE CASSEROLE WITH TOMATO SALSA, COTIJA CHEESE, CREAM AND AVOCADO
FLAUTAS
CHICKEN OR BEEF
GUACAMOLE ALMA (UP)
WITH PORK RINDS
NOPALITOS
WITH FRESH CHEESE, TOMATO, ONION, CORIANDER AND JALAPEÑO
PANUCHOS
WITH PIBIL PORK
QUESO FUNDIDO
GOUDA MELT WITH CHORIZO, MEXICAN SALSA, HANDMADE TORTILLAS
SOPES
TO CHOOSE: ABALONE, PORK RINDS IN SPICY RED SALSA, GRASSHOPPER, ESCAMOLES, MAGUEY WORM
TLACOYITOS DE CHICHARRON PRENSADO Y QUESO
TLACOYOS WITH PORK RINDS IN SPICY RED SALSA AND FRESH CHEESE
SOPA DEL DIA
SOPA DE FIDEO
CHEF'S TACOS SELECTION
THE GRILL
TO SHARE
CARNITAS
SLOW ROASTED PORK, CABBAGE, JALAPEÑO ESCABECHE TO CHOOSE: 1/2 KG OR 1 KG
PESCADO A LA TALLA
TALLA STYLE SEA BASS, WHITE RICE AND BEAN SAUCE
TRIO MAR & TIERRA
POBLANO CHILI STUFFED WITH CHEESE, SKIRT STEAK AND SHRIMP ENCHILADA WITH GREEN SAUCE, RICE AND AVOCADO
MILANESA CANTINERA
ENTREES
WEEKEND SPECIALS
POZOLE
BROTH WITH CORN, ONION, OREGANO, RADISH, LETTUCE, CHILI, CREAM AND TOSTADAS
POZOLE DE SETAS
VEGETABLE BROTH WITH OYSTER MUSHROOM,CORN, ONION, OREGANO, RADISH, LETTUCE, CHILI, CREAM AND TOSTADAS
BARBACOA
LAMB BARBACOA, LEMON, CORIANDER, ONION, TORTILLA
BIRRIA
BEEF STEW WITH ADOBO AND HERBS