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Ama's Mexican Restaurant, LLC 1647 N. Market St.

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1647 N. Market St.

Hearne, TX 77859

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

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Popular Items

AMA'S SANDWICH
JALAPENO POPPERS
FAJITA TACO

A LA CARTE

(1) BIG SHRIMP

$2.00

(1) CHICKEN STRIP

$2.25

(1) FLAUTA

$1.75

(1) TAQUITO

$2.50

BARBACOA BY THE POUND

$15.99

CHALUPA

$2.75

GROUND BEEF CHALUPA WITH LETTUCE, TOMATO, CHEESE AND GUAC.

CHICKEN BREAST

$6.00

CHICKEN GONZALES SOLO

$8.99

CHIPS AND SALSA

WE HAVE SEVERAL SIZES OF SALSA AVAILABLE.

DOZEN FLOUR TORTILLAS

$6.99

DOZEN HAND MADE CORN TORTILLAS

$6.99

DOZEN TAMALES

$12.99

WE PROUDLY SERVE PORK TAMALES

ENCHILADA SOLO

$1.99

ENCHILADA SOLO COMES WITH ENCHILADA GRAVY AND MELTED AMERICAN CHEESE.

FAMILY SIDE CHARRO BEANS

$8.99+

FAMILY SIDE REFRIED BEANS

$8.99+

FAMILY SIDE RICE

$8.99+

HAND MADE CORN TORTILLAS

$1.29

PACK OF 2.

TAMALE

$1.99

TAQUITOS SOLO

$8.99

TORTILLAS

$0.99

TORTILLAS ARE FLOUR (2), OR CORN (4)

TOSTADA

$2.25

TOSTADA IS SERVED WITH REFRIED BEANS, LETTUCE, TOMATOES AND CHEESE.

ELOTE

$5.00

APPETIZERS

APPETIZER ONION RINGS

$6.99

BEAN AND CHEESE NACHOS

CHEESE STICKS

$7.99

CHUNKY GUACAMOLE

FAJITA NACHOS

FRIED MUSHROOMS

$6.99

FRIED PICKLES

$6.99

GUACAMOLE

JALAPENO POPPERS

$8.99

(6) HAND BREADED JALAPENOS STUFFED WITH CHEESE DEEP FRIED

JALAPENO QUESO

NACHOS GRANDE

QUESO

SAMPLER

$12.99

(4) WINGS, (4) JALAPENO POPPERS AND (4) CHEESE STICKS. NO SUBSTITUTIONS

SHRIMP COCKTAIL

$14.99

MEXICAN STYLE MIX OF KETCHUP, VALENTINA AND PICO MIXED WITH LARGE SHRIMP. SERVED WITH AVOCADO SLICES ON TOP

SHRIMP DIABLOS

$13.99

(4) BACON WRAPPED SHRIMP STUFFED WITH CREAM CHEESE AND FRESH JALAPENOS

WINGS

BACON WRAPPED PEPPERS

$5.99+

BREAKFAST A LA CARTE

(1) EGG

$1.49

BREAKFAST POTATOES

$2.49

BREAKFAST QUESADILLA SOLO

$7.99

CORN TORTILLAS (4)

$0.99

PACK OF 4

FLOUR TORTILLAS (2)

$0.99

PACK OF 2

FRENCH TOAST

(2) FOR $4.99, (3) $5.99

OMLETTE SOLO

$7.99

PANCAKE

(1) $1.99, (2) 3.75

PORK CHOP

$3.75

ONE BREAKFAST SIZED PORK CHOP, BREADED OR GRILLED

SIDE OF BACON

$2.49

SIDE OF HAM

$2.49

SIDE OF SAUSAGE

$2.49

TOAST

$1.99

WAFFLES

(2) FOR $2.99, (4) 4.99

BREAKFAST PLATES

AMA'S BREAKFAST PLATE

$9.99

(2) EGGS YOUR WAY, (2) PANCAKES CHOICE OF HAM, BACON OR SAUSAGE, POTATOES REFRIED BEANS AND TORTILLAS.

BREAKFAST PLATE

$8.99

(2) EGGS , POTATOES, BEANS, CHOICE OF HAM, SAUSAGE OR BACON, AND TORTILLAS.

BREAKFAST QUESADILLA PLATE

$9.99

CHOOSE AMERICAN OR JACK CHEESE. CHOICE OF BACON, HAM, SAUSAGE, OR CHORIZO. ADD EXTRA MEAT .99. SERVED WITH BEANS AND POTATOES.

CHICKEN FRIED STEAK AND EGGS

$12.99

6OZ CHICKEN FRIED STEAK AND EGGS, SERVED WITH BREAKFAST POTATOES, BEANS AND TOAST.

EGG AND BARBACOA PLATE

$12.99

EGGS AND BARBACOA, BEANS AND BREAKFAST POTATOES, AND TORTILLAS.

HUEVOS CON CHORIZO

$9.99

(2) EGGS SCRAMBLED WITH CHORIZO, CHOICE OF BACON, HAM OR SAUSAGE, BEANS POTATOES AND TORTILLAS.

HUEVOS RANCHEROS

$10.99

(2) EGGS SCRAMBLED WITH RANCHERO SAUCE, CHOICE OF HAM, BACON OR SAUSAGE, BEANS, POTATOES AND TORTILLAS.

MIGAS A LA MEXICANA

$9.99

COOKED LIKE THE MIGAS PLATE, EXCEPT WE ADD FRESH JALAPENOS TO THE EGGS.

MIGAS PLATE

$9.99

SCRAMBLED EGGS, COOKED WITH ONION, TOMATO AND BELL PEPPERS. TOPPED WITH CHEESE AND BREAKFAST MEAT CHOICE. SERVED WITH BEANS AND POTATOES.

OMLETTE PLATE

$9.99

CHOOSE AMERICAN OR JACK CHEESE. CHOICE OF BACON, HAM, SAUSAGE, OR CHORIZO. ADD EXTRA MEAT .99. SERVED WITH BEANS AND POTATOES.

PORK CHOP AND EGGS

$10.99

EGGS THE WAY YOU LIKE THEM, PORK CHOP GRILLED OR BREADED, BEANS AND BREAKFAST POTATOES.

RIBEYE AND EGGS

$14.99

9OZ RIBEYE WITH EGGS, BEANS AND BREAKFAST POTATOES.

BREAKFAST TACOS

BREAKFAST TACO

$2.49

COMES WITH 2 ITEMS. ADD ADDITIONAL ITEMS FOR .25 EACH.

MIGAS TACO

$2.49

MEXICAN POTATO TACO

$2.99

PORK CHOP GUISADA TACO

$3.75

SUMMER SAUSAGE TACO

$2.99

BURGERS

AMA'S BURGER

$13.99

OUR SIGNATURE BURGER SERVED WITH GIRLLED ONIONS AND JALAPENOS, TOPPED WITH JACK CHEESE AND FRESH AVOCADO SLICES. SERVED WITH REGULAR OR CURLY FRIES.

AMA'S SANDWICH

$9.99

ON TOASTED BREAD, WITH GRILLED TURKEY, HAM AND BACON. WITH MELTED JACK CHEESE, AVOCADO SLICES AND FRESH VEGGIES. SERVED WITH SERVED WITH REGULAR OR CURLY FRIES.

BACON CHEESEBURGER

$12.99

SERVED WITH REGULAR OR CURLY FRIES.

BLT SANDWICH

$7.99

ON TEXAS TOAST, SERVED WITH REGULAR OR CURLY FRIES.

CHEESEBURGER

$10.99

SERVED WITH REGULAR OR CURLY FRIES.

GRILLED OR BREADED CHICKEN BURGER

$9.99

SERVED WITH REGULAR OR CURLY FRIES.

HAMBURGER

$9.99

SERVED WITH REGULAR OR CURLY FRIES.

PATTY MELT

$9.99

BURGER PATTY TOPPED WITH JACK CHEESE AND GRILLED ONIONS. SERVED WITH REGULAR OR CURLY FRIES.

TORTA

$8.99

DRESSED WITH REFRIED BEANS, GUAC, LETTUCE AND TOMATO. YOUR CHOICE OF MEAT.

BURRITOS

GRANDE BURRITO

VEGGIE BURRITO

$8.99

CHARGEABLE SIDES

GRILLED JALAPENO

$1.00

SIDE AVOCADO SLICES

$1.75

SIDE OF BBQ SAUCE

$0.75

SIDE OF BUFFALO SAUCE

$0.75

SIDE OF CHEESE

$1.25

SIDE OF CILANTRO

$0.50

SIDE OF FRESH JALAPENOS

$0.50

SIDE OF GRAVY

$0.75

SIDE OF GRILLED MUSHROOMS

$1.75

SIDE OF GRILLED ONIONS

$1.75

SIDE OF GRILLED VEGGIES

$1.75

SIDE OF GUAC

$1.25

SIDE OF LETTUCE

$0.15

SIDE OF MAYO

SIDE OF MUSTARD

SIDE OF ONIONS

$0.15

SIDE OF PICKLES

$0.15

SIDE OF PICO

$1.25

SIDE OF QUESO

$1.75

SIDE OF SOUR CREAM

$1.25

SIDE OF TOMATO

$0.15

SIDE OF VINEGAR JALAPENOS

$0.50

DESSERT

1 SOPAPILLA

$0.99

3 SOPAPILLAS (HALF ORDER)

$2.99

6 SOPAPILLAS (WHOLE ORDER)

$5.99

BDAY SOPAPILLA

CHEESECAKE

$6.99

FLAN

$4.99

HOMEADE HERSHEY CAKE

$6.99

FRESH CHOCOLATE CAKE MADE LOCALLY.

HOMEADE ITALIAN CREAM CAKE

$6.99

FRESH CAKE MADE LOCALLY.

SOPAPILLA NACHOS (1/2 ORDER)

$6.99

FLOUR TORTILLA CHIPS COVERED WITH CINNAMON, SUGAR, TOPPED WITH CARAMEL SAUCE, BANANAS AND STRAWBERRIES. SERVED WITH VANILLA ICE CREAM.

SOPAPILLA NACHOS (FAMILY ORDER)

$11.99

FLOUR TORTILLA CHIPS COVERED WITH CINNAMON, SUGAR, TOPPED WITH CARAMEL SAUCE, BANANAS AND STRAWBERRIES. SERVED WITH VANILLA ICE CREAM.

ICE CREAM

$3.99

ENCHILADA PLATES

CHICKEN ENCHILADAS VERDE PLATE

$10.99

SHREDDED CHICKEN ENCHILADAS TOPPED WITH OUR VERDE SAUCE, TOPPED WITH JACK CHEESE, RICE AND BEANS.

ENCHILADA PLATE

$10.99

(3) BEEF, CHICKEN OR CHEESE ENCHILADAS, SERVED WITH RICE AND CHARRO OR REFRIED BEANS.

ENCHILADAS ROJAS PLATE

$10.99

GROUND BEEF OR SHREDDED CHICKEN ENCHILADAS, TOPPED WITH ROJAS SAUCE AND JACK CHEESE, RICE AND BEANS.

FAJITA ENCHILADA PLATE

$12.99

(3) BEEF, CHICKEN OR MIXED ENCHILADAS, RICE AND BEANS.

MEXICAN PLATE

$10.99

(1) GROUND BEEF ENCHILADA AND (1) TAMALE, COVERED IN GRAVY AND CHEESE, (1) CRISPY TACO, SERVED WITH RICE AND BEANS.

MIXED ENCHILADA PLATE

$10.99

MIXTURE OF (3) ENCHILADAS, RICE AND BEANS.

SAN MIGUEL ENCHILADA PLATE

$13.99

(3) GRILLED SHRIMP AND POTATO ENCHILADAS, COVERED WITH RANCHERO SAUCE AND JACK CHEESE. SERVED WITH RICE AND BEANS.

SHRIMP ENCHILADA PLATE

$13.99

(3) GRILLED SHIRMP ENCHILADAS, COVERED WITH RANCHERO SAUCE AND JACK CHEESE, WITH RICE ADN BEANS.

SOUR CREAM ENCHILADAS

$10.99

SHREDDED CHICKEN ENCHILADAS TOPPED WITH OUR SOUR CREAM SAUCE, TOPPED WITH JACK CHEESE, RICE AND BEANS.

SPINACH ENCHILADA PLATE

$10.99

SPINACH ENCHILADAS WITH YOUR CHOICE OF SOUR CREAM OR SAN MIGUEL SAUCE AND JACK CHEESE, OR ENCHILADA GRAVY AND CHEESE, RICE AND BEANS.;

TAMALE PLATE

$10.99

(3) TAMALES DRY OR COVERED IN GRAVY AND CHEESE. SERVED WITH RICE AND BEANS.

FAJITAS

AMA'S PLATTER

$25.99

ONE OF OUR SIGNATURE DISHES, THE AMA'S PLATTER IS A HOT PLATE WITH MIXED FAJITAS, BABY BACK RIBS AND GRILLED SHRIMP. SERVED WITH RICE, BEANS, TORTILLAS AND FAJITA SIDES.

FAJITAS FOR 1

$16.99

CHOOSE BEEF, CHICKEN, OR MIXED FAJITA, RICE, BEANS, TORTILLAS AND FAJITA SIDES.

FAJITAS FOR 1 ADD SHRIMP

$20.99

FAJITAS FOR ONE WITH (4) GRILLED SHRIMP

FAJITAS FOR 2

$22.99

CHOOSE BEEF, CHICKEN, OR MIXED FAJITA, RICE, BEANS, TORTILLAS AND FAJITA SIDES.

FAJITAS FOR 2 ADD SHRIMP

$30.99

FAJITAS FOR TWO WITH (8) GRILLED SHRIMP

RIBEYE STEAK FAJITAS

$19.99

9OZ RIBEYE GRILLED WITH MUSHROOMS, ONIONS, BACON AND BELL PEPPERS. RICE, BEANS, TORTILLAS AND FAJITA SIDES. THIS IS A THIN STEAK. IT COMES COOKED ONE WAY.

RIBEYE STEAK FAJITAS FOR 2

$37.99

RIBEYE GRILLED WITH MUSHROOMS, ONIONS, BACON AND BELL PEPPERS. RICE, BEANS, TORTILLAS AND FAJITA SIDES. THIS IS A THIN STEAK. IT COMES COOKED ONE WAY.

SHRIMP FAJITAS

$20.99

GRILLED SHRIMP FAJITAS SERVED WITH RICE, BEANS, TORTILLAS AND FAJITA SIDES.

VEGGIE FAJITAS

$12.99

OUR FRESH GRILLED VEGGIES, SERVED WITH RICE, BEANS, TORTILLAS AND FAJITA SIDES.

GLUTEN FREE

AVOCADO SALAD

$9.99

GRILLED CHICKEN SALAD

$9.99

NAKED BURGER

$10.00

GLUTEN FREE VEGGIE FAJITAS

$13.99

GLUTEN FREE FAJITAS

$17.99

KIDS

KIDS CHEESE BURGER PLATE

$7.49

CHEESE BURGER WITH REGULAR OR CURLY FRIES.

KIDS CHICKEN NUGGET PLATE

$6.99

NUIGGETS WITH REGULAR OR CURLY FRIES.

KIDS CHICKEN TENDER PLATE

$6.99

(2) CHICKEN TENDERS SERVED WITH REGULAR OR CURLY FRIES.

KIDS ENCHILADA PLATE

$6.99

(1) ENCHILADA, RICE AND BEANS.

KIDS GRILLED CHEESE PLATE

$6.99

GRILLED CHEESE SERVED WITH REGULAR OR CURLY FRIES

KIDS HAMBURGER PLATE

$6.99

BURGER WITH REGULAR OR CURLY FRIES.

KIDS QUESADILLA PLATE

$6.99

KIDS SIZE QUESADILLA, RICE AND BEANS.

KIDS QUESADILLA SOLO

$5.99

KIDS SIZE QUESADILLA WITH A KIDS DRINK.

KIDS TACO PLATE

$6.99

(1) CRISPY TACO, RICE AND BEANS.

MEXICAN PLATES

BARBACOA PLATE

$13.99

BARBACOA SERVED WITH RICE, BEANS AND TORTILLAS.

BISTEC A LA MEXICANA

$12.99

DICED SIRLOIN COOKED IN RANCHERO SAUCE SERVED WITH RICE BEANS AND TORTILLAS.

BISTEK STREET TACO PLATE

$10.99

(3) BISTEC STREET TACOS TOPPED WITH CILANTRO AND ONIONS. SERVED WITH RICE AND BEANS.

CARNE GUISADA PLATE

$12.99

BEEF TIPS IN GRAVY SERVED WITH RICE, BEANS AND TORTILLAS.

CHALUPA PLATE

$9.99

(2) CROUND BEEF OR SHREDDED CHICKEN CHALUPAS WITH CHEESE, LETTUCE, TOMATO AND GUAC. SERVED WITH RICE AND BEANS.

CHICHARRON PLATE

$9.99

CHICHARRON SERVED WITH RICE BEANS AND TORTILLAS.

CHICKEN GONZALES

$14.99

GRILLED CHICKEN BREAST SERVED ON A HOT PLATE WITH SAUTEED MUSHROOMS, ONIONS AND TOMATOES. TOPPED WITH MELTED JACK CHEESE AND SLICED AVOCADO.

CHILI RELLENO

$10.99

COMES STUFFED WITH GROUND BEEF AND MONTEREY JACK CHEESE (NO SUBSTITUTIONS). SERVED WITH RICE AND BEANS.

CHIMICHANGA

$10.99

FRIED BURRITO FILLED WITH CHORIZO AND BEANS. SERVED WITH RICE AND BEANS.

FAJITA CHIMICHANGA

$13.99

FLAUTAS PLATE

$10.99

(5) CORN TORTILLA FLAUTAS WITH BEEF FAJITA OR SHREDDED CHICKEN. TOPPED WITH LETTUCE, TOMATO, SOUR CREAM AND GUAC. SERVED WITH RICE AND BEANS.

FRIED STUFFED AVOCADO

$12.99

AVOCADO STUFFED WITH BEEF OR CHICKEN FAJITA MEAT, ONIONS AND TOMATOES, BATTERED AND FRIED, SERVED WITH BEANS, RICE AND TORTILLAS. SUBSTITUTE SHRIMP FOR $2.00 MORE.

LENGUA PLATE

$13.99

LENGUA COOKED IN RANCHERO SAUCE SERVED WITH RICE, BEANS AND TORTILLAS.

LOADED STREET TACO PLATE

$12.99

(3) GRILLED CORN TORTILLA BEEF FAJITA STREET TACOS WITH MELTED JACK CHEESE, AVOCADO SLICES AND GRILLED JALAPENO.

PECHUGA DE POLLO

$10.99

GRILLED CHICKEN BREAST SERVED WITH RICE, BEANS AND TORTILLAS.

SANTA FE PLATTER

$12.99

SHRIMP, CHICKEN AND BEEF FAJITA GRILLED WITH SAUTEED MUSHROOMS, ONIONS AND TOMATOES. TOPPED WITH MELTED JACK CHEESE. SERVED WITH RICE, BEANS AND TORTILLAS.

TACO PLATE

TACO PLATE

$9.99

(3) CRISPY TACOS OR (2) SOFT TACOS, RICE AND BEANS.

TAQUITO PLATE

$10.99

(3) FRIED FLOUR TORTILLAS STUFFED WITH BEEF OR CHICKEN FAJITA AND JACK CHEESE, WITH LETTUCE, PICO, SOUR CREAM AND GUAC. SERVED WITH RICE AND BEANS.

NACHOS

BEAN AND CHEESE NACHOS

BEEF FAJITA NACHOS

BEEF FAJITA, BEAN, CHEESE, LETTUCE AND TOMATO NACHOS TOPPED WITH SOUR CREAM AND GUAC

CHICKEN FAJITA NACHOS

BEEF FAJITA, BEAN, CHEESE, LETTUCE AND TOMATO NACHOS TOPPED WITH SOUR CREAM AND GUAC

MIXED FAJITA NACHOS

BEEF AND CHICKEN FAJITA, BEAN, CHEESE, LETTUCE AND TOMATO NACHOS TOPPED WITH SOUR CREAM AND GUAC

NACHOS GRANDE

GROUND BEEF, BEAN AND CHEESE NACHOS TOPPED WITH LETTUCE, TOMATO, GUAC AND SOUR CREAM

POTATOES

BAKED POTATO

$3.99

SERVED WITH BUTTER, SOUR CREAM AND CHEESE.

LOADED MASHED POTATOES

$3.29

MASHED POTATOES WITH BUTTER, SOUR CREAM, CHEESE AND BACON.

STUFFED BAKED POTATO

$8.99

SERVED WITH BUTTER, SOUR CREAM AND CHEESE. STUFFED WITH BEEF, CHICKEN, MIXED FAJITA MEAT, OR CHICKEN FRIED STEAK.

CFS STUFFED POTATO

$11.99

QUESADILLAS

QUESADILLA PLATE

$12.99

QUESADILLA SERVED WITH RICE, BEANS (CHARRO OR REFRIED) AND A SIDE OF GUAC AND SOUR CREAM. WE OFFER CHEESE, FAJITA, GROUND BEEF.

QUESADILLA SOLO

$8.99

BEEF, CHICKEN OR MIXED FAJITA, CHEESE OR GROUND BEEF QUESADILLA. SERVED WITH GAUC AND SOUR CREAM.

MUSHROOM AND SPINACH QUESADILLA PLATE

$12.99

SPINACH, MUSHROOM AND CHEESE QUESADILLA SERVED WITH RICE AND BEANS

RIBEYE STEAK QUESADILLA PLATE

$14.99

CUBED RIBEYE STEAK QUESADILLA. SERVED WITH GUAC, SOUR CREAM, RICE AND BEANS.

RIBEYE STEAK QUESADILLA SOLO

$10.99

CUBED RIBEYE STEAK QUESADILLA. SERVED WITH GUAC AND SOUR CREAM.

SHRIMP QUESADILLA PLATE

$13.99

SHRIMP QUESADILLA WITH RICE AND BEANS

SHRIMP QUESADILLA SOLO

$9.99

SHRIMP QUESADILLA WITH SIDE OF GUAC AND SOUR CREAM

SALAD

AVOCADO SALAD

$9.99

BREADED CHICKEN SALAD

$9.99

CHEF SALAD

$9.99

GRILLED CHICKEN SALAD

$9.99

HOUSE SALAD

$3.99

SHRIMP AVOCADO SALAD

$12.99

AVOCADO SALAD WITH (4) GRILLED SHRIMP ADDED TO THE SALAD.

TACO SALAD

$9.99

GROUND BEEF OR SHREDDED CHICKEN IN A TORTILLA BOWL, SERVED WITH REFRIED BEANS, LETTUCE, TOMATO,CHEESE, SOUR CREAM AND GUAC.

SEAFOOD

CATFISH NUGGET PLATE

$12.99

SERVED WITH 2 SIDES OR A BAKED POTATO.

FRIED CATFISH PLATE

$12.99

SERVED WITH 2 SIDES OR A BAKED POTATO.

GRILLED CATFISH PLATE

$12.99

GRILLED SALMON

$16.99

SERVED WITH 2 SIDES OR A BAKED POTATO.

SHRIMP A LA MEXICANA

$17.99

LARGE GRILLED SHRIMP (8), GRILLED WITH ONIONS, TOMATOES AND BELL PEPPERS, SERVED ON A BED OF SPANISH RICE WITH A SIDE OF BEANS.

SHRIMP PLATE

$20.99

(10) SHRIMP GRILLED OR FRIED SERVED WITH TWO SIDES.

FRIDAY FISH SPECIAL

$11.99

EXTRA FISH

SIDES

BAKED POTATO

$3.99

SERVED WITH BUTTER, CHEESE AND SOUR CREAM

BROCOLLI

$2.99

CHARRO BEANS

$2.99

CORN

$2.99

CURLY FRIES

$2.99

FRENCH FRIES

$2.99

FRIED OKRA

$2.99

GREEN BEANS

$2.99

GRILLED CABBAGE

$2.99

GRILLED CABBAGE COOKED WITH ONIONS AND BACON.

HOUSE SALAD

$3.99

LETTUCE, TOMATO, CAULIFLOWER AND BROCOLLI.

LOADED MASHED POTATOES

$3.99

MASHED POTATOES LOADED WITH BUTTER, CHEESE, BACON AND SOUR CREAM.

MASHED POTATOES

$2.99

NEW POTATOES

$2.99

ONION RINGS

$3.99

REFRIED BEANS

$2.99

SPANISH RICE

$2.99

STEAMED VEGGIES

$2.99

SOUP

CALDO

SMALL $6.99 LARGE $9.99. CHICKEN SOUP OR BEEF SOUP, SERVED WITH RICE AND TORTILLAS.

CHILI CON CARNE

SMALL $7.99 LARGE $9.99. CHILI TOPPED WITH CHEESE AND ONIONS

MENUDO

SMALL $6.99 LARGE $9.99. CHOICE OF FEET OR NO FEED, TORTILLAS, ONIONS, CILANTRO AND JALAPENOS.

TORTILLA SOUP

SMALL $7.99 LARGE $9.99

STEAKS & TENDERS

CARNE ASADA

$16.99

9 OZ RIBEYE COOKED WELL, GRILLED TOMATOES, AND A GRILLED JALAPENO. SERVED WITH REFRIED OR CHARRO BEANS AND TORTILLAS.

CHICKEN FRIED CHICKEN

$13.99

SERVED WITH 2 SIDES OR A BAKED POTATO.

CHICKEN FRIED STEAK 8 OZ

$13.99

SERVED WITH 2 SIDES OR A BAKED POTATO.

CHICKEN FRIED STEAK STRIPS

$13.99

WE CUT OUR STEAK INTO 4 STRIPS, BATTER AND FRY THEM. SERVED WITH 2 SIDES OR A BAKED POTATO.

CHICKEN TENDER PLATE

$10.99

SERVED WITH 2 SIDES OR A BAKED POTATO.

RAILROAD SPECIAL

$13.99

6 OZ SIRLOIN, (2) BEEF ENCHILADAS, REFRIED BEANS AND RICE.

RIBEYE

$21.99

HAND CUT RIBEYE SERVED WITH TWO SIDES OR A BAKED POTATO.

RIBEYE AND SHRIMP

$26.99

HAND CUT RIBEYE AND (6) SHRIMP GRILLED OR BREADED SERVED WITH 2 SIDES OR A BAKED POTATO.

SIRLOIN 6 OZ

$13.99

SERVED WITH 2 SIDES OR A BAKED POTATO.

TACOS

SOFT TACO

$2.49

SOFT TACO SERVED WITH GROUND BEEF, CHEESE, LETTUCE AND TOMATO.

FAJITA TACO

$2.49

SOFT FLOUR TORTILLA SERVED WITH BEEF, CHICKEN OR MIXED FAJITA MEAT. DON'T FORGET TO ADD WANTED EXTRAS.

BEEF AND CHEESE TACO

$2.99

(1) BISTECK TACO

$2.99

(1) LOADED ST TACO

$2.99

AL PASTOR TACO

$2.75

BARBACOA TACO

$3.25

DON'T FORGET TO ADD EXTRAS.

CARNE GUISADA TACO

$3.25

DON'T FORGET TO ADD EXTRAS.

CHICHARRON TACO

$2.75

DON'T FORGET TO ADD EXTRAS.

CRISPY TACO

$1.99

CRISPY TACO WITH GROUND BEEF, CHEESE LETTUCE AND TOMATO

FISH TACO

$3.49

FISH GRILLED WITH TOMATOES AND ONIONS

LENGUA TACO

$3.25

LENGUA IS COOKED IN RANCHERO SAUCE. IT IS AVAILABLE WITH NO SAUCE UPON REQUEST.

SANTA FE TACO

$3.49

SHRIMP TACO

$3.49

SHRIMP GRILLED WITH TOMATOES AND ONIONS.

BEER

BUDWEISER

$3.25

BUD LIGHT

$3.25

COORS ORIGINAL

$3.25

COORS LIGHT

$3.25

LONESTAR LIGHT

$3.25

MILLER LITE

$3.25

MICHELOB

$3.25

MICHELOB CACTUS LIME

$3.25

NATURAL LIGHT

$3.25

MICHELADA

$3.25

YUENGLING FLIGHT

$3.25

YUENGLING LAGER

$3.25

IMPORT BEER

BLUE MOON

$4.00

CORONA

$4.00

CORONA LIGHT

$4.00

CORONA PREMIERE

$4.00

DOS EQUIS

$4.00

HEINEKEN

$4.00

MICHELOB ULTRA

$4.00

MODELO

$4.00

MODELO NEGRA

$4.00

PACIFICO

$4.00

SHINER BOCK

$4.00

TECATE

$4.00

MICHELADA

$3.25

DRAFT BEER

DOS EQUIS DRAFT

$4.00

LARGE DRAFT

$6.50

WINE

CABERNET

$7.00

CHARDONNAY

$7.00

MERLOT

$7.00

MOSCATO

$7.00

PINOT GRIGIO

$7.00

SANGRIA

$7.00

WHITE ZIN

$7.00

VODKA

WELL VODKA

$5.00

CIROC COCONUT

$8.00

TITOS

$7.00

GREY GOOSE

$9.00

SMIRNOFF

$6.00

SMIRNOFF CHERRY VODKA

$6.00

CHERRY VODKA SOUR

$6.00

THREE OLIVES LOOPY

$8.00

RUM

BICARDI

$6.00

CAPTAIN MORGAN

$7.00

KINGSTON

$5.00

RUM CHADA

$8.00

WELL RUM

$5.00

WHISKEY

CROWN APPLE

$7.00

CROWN ROYAL

$9.00

CROWN VANILLA

$7.00

FIREBALL

$5.00

JACK DANIELS

$7.00

JAMESON

$8.00

JIM BEAM

$5.00

KNOB CREEK

$8.00

MAKERS MARK

$7.00

SEAGRAM 7

$6.00

SOUTHERN COMFORT

$6.00

WELL WHISKEY

$5.00

WILD TURKEY

$7.00

TEQUILA

1800 GOLD

$8.00

1800 SILVER

$8.00

DON JULIO ANJELO

$9.00

DON JULIO SILVER

$9.00

JOSE CUERVO GOLD

$7.00

JOSE CUERVO SILVER

$6.00

PATRON

$9.00

WELL TEQUILA

$5.00

GIN

WELL GIN

$5.00

MIXED DRINKS AND COCTAILS

AMARETTO SOUR

$6.00

BAHAMA MOMMA

$9.00

RUM, COCONUT RUM, GRENADINE, ORANGE JUICE AND PINEAPPLE JUICE ON ICE

BLACK RUSSIAN

$9.00

BLOODY MARY

$8.00

BLUE HAWAIIAN

$9.00

BOHAMA MOMMA

$9.00

CAPE COD

$8.00

CHERRY VODKA SOUR

$6.00

COSMOPOLITAN

$7.00

HURRICANE

$9.00

IRISH COFFEE

$7.00

LEMON DROP

$8.00

LIQUID MARIJUANA DRINK

$8.00

RUM, SPICED RUM, BLUE CURACAO, MIDORI, SWEET AND SOUR, PINEAPPLE JUICE ON ICE

LONG ISLAND ICED TEA

$10.00

MAI TAI

$9.00

MEXICAN MARTINI

$10.00

MIMOSA

$6.00

MIND ERASER

$9.00

MOJITO

$9.00

MUDSLIDE

$9.00

PAIN KILLER

$9.00

SALTY DOG

$8.00

SCOOBIE SNACK

$8.00

SCREW DRIVEER

$8.00

SEX ON THE BEACH

$8.00

SWAMP THING

$10.00

TEQUILA SUNRISE

$8.00

TEXAS TEA

$8.00

WATER MOCCASIN

$9.00

WHISKEY SOUR

$6.00

WHITE RUSSIAN

$9.00

COGNAC

HENNESSY

$9.00

RUMPLE MINZE

$5.00

GRAND MARIERNER

$7.00

SCOTCH

BUCHANANS

$8.00

CHIVAS

$8.00

GLENLIVET

$10.00

JOHNNY WALKER

$8.00

CLAN MCGREGOR

$8.00

WELL SCOTCH

$5.00

MARGARITAS & DAIQUIRIS

HOUSE MARGARITA

$6.00

1800 GRAND PATRON MARGARITA

$11.00

AMA'S RITA

$12.00

ON THE ROCKS WITH 1800 GOLD, GRAND MARINER, AMARETTO, PATRON, TRIPLE SEC, OJ AND SWEET AND SOUR.

BEER RITA

$9.50

BIG RED RITA

$7.00

IN A JUMBO GLASS, FROZEN OR ROCKS WITH BIG RED

CHAMBORD MARGARITA

$11.00

DREAMSICKLE

$7.00

FANTA GRAPE RITA

$9.00

FANTA ORANGE RITA

$9.00

GALLON DREAMSICKLE

$45.00

GALLON MARGARITA

$35.00

GRAND GOLD MARGARITA

$11.00

HENNESSY MARGARITA

$12.00

FROZEN OR ROCKS WITH HENNESSY SHOT

ITALIAN MARGARITA

$11.00

JUMBO MARGARITA

$9.00

MANGONADA

$8.00

MEXICAN MARGARITA

$11.00

MEXICAN MARTINI

$10.00

MINI MARGARITA

$3.00

PINA COLADA

$7.00

SANGRIA MARGARITA

$9.00

SKINNY MARGARITA

$9.00

STRAWBERRY DAQUIRI

$7.00

VIRGIN DAIQUIRI

$3.79

SHOTS

BUTTERY NIPPLE

$4.00

FIREBALL

$5.00

JAGER

$5.00

JAGER BOMB

$5.00

LIQUID MARIJUANA

$3.00

MEXICAN LOLIPOP

$3.00

PATRON

$9.00

PICKLE SHOT

$3.00

RED SNAPPER

$5.00

SKITTLES SHOT

$3.00

STAR FKR

$5.00

VEGAS BOMB

$5.00

WELL TEQUILA SHOT

$3.00

DRINKS

APPLE JUICE

$2.25

NO FREE REFILLS

ARNOLD PALMER

$2.75

BAG OF ICE

$2.99

THIS IS NUGGET ICE, NOT BIG CUBE ICE

BIG RED

$2.75

BOTTLE COKE

$2.75

BOTTLE FANTA

$2.75

COFFEE

$2.25

COKE

$2.75

CRANBERRY JUICE

$2.25

NO FREE REFILLS

DIET COKE

$2.75

DR PEPPER

$2.75

GALLON OF SWEET TEA

$4.99

GALLON OF TEA

$4.99

HALF AND HALF TEA

$2.75

LEMONADE

$2.75

MILK

$2.25

NO FREE REFILLS

ORANGE JUICE

$2.25

NO FREE REFILLS

ROOT BEER

$2.75

SPRITE

$2.75

STRAWBERRY LEMONADE

$2.99

SWEET TEA

$2.75

TEA

$2.75

WATER

TO GO DRINKS

BOTTLE COKE TO GO

$2.75

BOTTLE FANTA TO GO

$2.75

SMALL TO-GO DRINK

$1.69

TO-GO DRINK

$2.75

TO-GO ICE

$0.75

TO-GO WATER

$0.75
All hours
Sunday10:00 am - 10:00 pm
Monday10:00 am - 10:00 pm
Tuesday10:00 am - 10:00 pm
Wednesday10:00 am - 10:00 pm
Thursday10:00 am - 10:00 pm
Friday10:00 am - 10:00 pm
Saturday10:00 am - 10:00 pm
Restaurant info

Come in and enjoy! We offer Authentic Mexican dishes, Tex-Mex and quality American favorites. We pride ourselves on serving quality food that we prepare. We use great quality ingredients and do not compromise when it comes to quality of our food. Ama's is a family owned restaurant and we strive to offer a family friendly atmosphere. We cater for all size events and travel all over the state.

Location

1647 N. Market St., Hearne, TX 77859

Directions

Gallery
Ama's Mexican Restaurant, LLC image
Ama's Mexican Restaurant, LLC image
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