Ama's Mexican Restaurant, LLC 1647 N. Market St.
No reviews yet
1647 N. Market St.
Hearne, TX 77859
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
Order Again
Popular Items
A LA CARTE
(1) BIG SHRIMP
(1) CHICKEN STRIP
(1) FLAUTA
(1) TAQUITO
BARBACOA BY THE POUND
CHALUPA
GROUND BEEF CHALUPA WITH LETTUCE, TOMATO, CHEESE AND GUAC.
CHICKEN BREAST
CHICKEN GONZALES SOLO
CHIPS AND SALSA
WE HAVE SEVERAL SIZES OF SALSA AVAILABLE.
DOZEN FLOUR TORTILLAS
DOZEN HAND MADE CORN TORTILLAS
DOZEN TAMALES
WE PROUDLY SERVE PORK TAMALES
ENCHILADA SOLO
ENCHILADA SOLO COMES WITH ENCHILADA GRAVY AND MELTED AMERICAN CHEESE.
FAMILY SIDE CHARRO BEANS
FAMILY SIDE REFRIED BEANS
FAMILY SIDE RICE
HAND MADE CORN TORTILLAS
PACK OF 2.
TAMALE
TAQUITOS SOLO
TORTILLAS
TORTILLAS ARE FLOUR (2), OR CORN (4)
TOSTADA
TOSTADA IS SERVED WITH REFRIED BEANS, LETTUCE, TOMATOES AND CHEESE.
ELOTE
APPETIZERS
APPETIZER ONION RINGS
BEAN AND CHEESE NACHOS
CHEESE STICKS
CHUNKY GUACAMOLE
FAJITA NACHOS
FRIED MUSHROOMS
FRIED PICKLES
GUACAMOLE
JALAPENO POPPERS
(6) HAND BREADED JALAPENOS STUFFED WITH CHEESE DEEP FRIED
JALAPENO QUESO
NACHOS GRANDE
QUESO
SAMPLER
(4) WINGS, (4) JALAPENO POPPERS AND (4) CHEESE STICKS. NO SUBSTITUTIONS
SHRIMP COCKTAIL
MEXICAN STYLE MIX OF KETCHUP, VALENTINA AND PICO MIXED WITH LARGE SHRIMP. SERVED WITH AVOCADO SLICES ON TOP
SHRIMP DIABLOS
(4) BACON WRAPPED SHRIMP STUFFED WITH CREAM CHEESE AND FRESH JALAPENOS
WINGS
BACON WRAPPED PEPPERS
BREAKFAST A LA CARTE
(1) EGG
BREAKFAST POTATOES
BREAKFAST QUESADILLA SOLO
CORN TORTILLAS (4)
PACK OF 4
FLOUR TORTILLAS (2)
PACK OF 2
FRENCH TOAST
(2) FOR $4.99, (3) $5.99
OMLETTE SOLO
PANCAKE
(1) $1.99, (2) 3.75
PORK CHOP
ONE BREAKFAST SIZED PORK CHOP, BREADED OR GRILLED
SIDE OF BACON
SIDE OF HAM
SIDE OF SAUSAGE
TOAST
WAFFLES
(2) FOR $2.99, (4) 4.99
BREAKFAST PLATES
AMA'S BREAKFAST PLATE
(2) EGGS YOUR WAY, (2) PANCAKES CHOICE OF HAM, BACON OR SAUSAGE, POTATOES REFRIED BEANS AND TORTILLAS.
BREAKFAST PLATE
(2) EGGS , POTATOES, BEANS, CHOICE OF HAM, SAUSAGE OR BACON, AND TORTILLAS.
BREAKFAST QUESADILLA PLATE
CHOOSE AMERICAN OR JACK CHEESE. CHOICE OF BACON, HAM, SAUSAGE, OR CHORIZO. ADD EXTRA MEAT .99. SERVED WITH BEANS AND POTATOES.
CHICKEN FRIED STEAK AND EGGS
6OZ CHICKEN FRIED STEAK AND EGGS, SERVED WITH BREAKFAST POTATOES, BEANS AND TOAST.
EGG AND BARBACOA PLATE
EGGS AND BARBACOA, BEANS AND BREAKFAST POTATOES, AND TORTILLAS.
HUEVOS CON CHORIZO
(2) EGGS SCRAMBLED WITH CHORIZO, CHOICE OF BACON, HAM OR SAUSAGE, BEANS POTATOES AND TORTILLAS.
HUEVOS RANCHEROS
(2) EGGS SCRAMBLED WITH RANCHERO SAUCE, CHOICE OF HAM, BACON OR SAUSAGE, BEANS, POTATOES AND TORTILLAS.
MIGAS A LA MEXICANA
COOKED LIKE THE MIGAS PLATE, EXCEPT WE ADD FRESH JALAPENOS TO THE EGGS.
MIGAS PLATE
SCRAMBLED EGGS, COOKED WITH ONION, TOMATO AND BELL PEPPERS. TOPPED WITH CHEESE AND BREAKFAST MEAT CHOICE. SERVED WITH BEANS AND POTATOES.
OMLETTE PLATE
CHOOSE AMERICAN OR JACK CHEESE. CHOICE OF BACON, HAM, SAUSAGE, OR CHORIZO. ADD EXTRA MEAT .99. SERVED WITH BEANS AND POTATOES.
PORK CHOP AND EGGS
EGGS THE WAY YOU LIKE THEM, PORK CHOP GRILLED OR BREADED, BEANS AND BREAKFAST POTATOES.
RIBEYE AND EGGS
9OZ RIBEYE WITH EGGS, BEANS AND BREAKFAST POTATOES.
BREAKFAST TACOS
BURGERS
AMA'S BURGER
OUR SIGNATURE BURGER SERVED WITH GIRLLED ONIONS AND JALAPENOS, TOPPED WITH JACK CHEESE AND FRESH AVOCADO SLICES. SERVED WITH REGULAR OR CURLY FRIES.
AMA'S SANDWICH
ON TOASTED BREAD, WITH GRILLED TURKEY, HAM AND BACON. WITH MELTED JACK CHEESE, AVOCADO SLICES AND FRESH VEGGIES. SERVED WITH SERVED WITH REGULAR OR CURLY FRIES.
BACON CHEESEBURGER
SERVED WITH REGULAR OR CURLY FRIES.
BLT SANDWICH
ON TEXAS TOAST, SERVED WITH REGULAR OR CURLY FRIES.
CHEESEBURGER
SERVED WITH REGULAR OR CURLY FRIES.
GRILLED OR BREADED CHICKEN BURGER
SERVED WITH REGULAR OR CURLY FRIES.
HAMBURGER
SERVED WITH REGULAR OR CURLY FRIES.
PATTY MELT
BURGER PATTY TOPPED WITH JACK CHEESE AND GRILLED ONIONS. SERVED WITH REGULAR OR CURLY FRIES.
TORTA
DRESSED WITH REFRIED BEANS, GUAC, LETTUCE AND TOMATO. YOUR CHOICE OF MEAT.
CHARGEABLE SIDES
GRILLED JALAPENO
SIDE AVOCADO SLICES
SIDE OF BBQ SAUCE
SIDE OF BUFFALO SAUCE
SIDE OF CHEESE
SIDE OF CILANTRO
SIDE OF FRESH JALAPENOS
SIDE OF GRAVY
SIDE OF GRILLED MUSHROOMS
SIDE OF GRILLED ONIONS
SIDE OF GRILLED VEGGIES
SIDE OF GUAC
SIDE OF LETTUCE
SIDE OF MAYO
SIDE OF MUSTARD
SIDE OF ONIONS
SIDE OF PICKLES
SIDE OF PICO
SIDE OF QUESO
SIDE OF SOUR CREAM
SIDE OF TOMATO
SIDE OF VINEGAR JALAPENOS
DESSERT
1 SOPAPILLA
3 SOPAPILLAS (HALF ORDER)
6 SOPAPILLAS (WHOLE ORDER)
BDAY SOPAPILLA
CHEESECAKE
FLAN
HOMEADE HERSHEY CAKE
FRESH CHOCOLATE CAKE MADE LOCALLY.
HOMEADE ITALIAN CREAM CAKE
FRESH CAKE MADE LOCALLY.
SOPAPILLA NACHOS (1/2 ORDER)
FLOUR TORTILLA CHIPS COVERED WITH CINNAMON, SUGAR, TOPPED WITH CARAMEL SAUCE, BANANAS AND STRAWBERRIES. SERVED WITH VANILLA ICE CREAM.
SOPAPILLA NACHOS (FAMILY ORDER)
FLOUR TORTILLA CHIPS COVERED WITH CINNAMON, SUGAR, TOPPED WITH CARAMEL SAUCE, BANANAS AND STRAWBERRIES. SERVED WITH VANILLA ICE CREAM.
ICE CREAM
ENCHILADA PLATES
CHICKEN ENCHILADAS VERDE PLATE
SHREDDED CHICKEN ENCHILADAS TOPPED WITH OUR VERDE SAUCE, TOPPED WITH JACK CHEESE, RICE AND BEANS.
ENCHILADA PLATE
(3) BEEF, CHICKEN OR CHEESE ENCHILADAS, SERVED WITH RICE AND CHARRO OR REFRIED BEANS.
ENCHILADAS ROJAS PLATE
GROUND BEEF OR SHREDDED CHICKEN ENCHILADAS, TOPPED WITH ROJAS SAUCE AND JACK CHEESE, RICE AND BEANS.
FAJITA ENCHILADA PLATE
(3) BEEF, CHICKEN OR MIXED ENCHILADAS, RICE AND BEANS.
MEXICAN PLATE
(1) GROUND BEEF ENCHILADA AND (1) TAMALE, COVERED IN GRAVY AND CHEESE, (1) CRISPY TACO, SERVED WITH RICE AND BEANS.
MIXED ENCHILADA PLATE
MIXTURE OF (3) ENCHILADAS, RICE AND BEANS.
SAN MIGUEL ENCHILADA PLATE
(3) GRILLED SHRIMP AND POTATO ENCHILADAS, COVERED WITH RANCHERO SAUCE AND JACK CHEESE. SERVED WITH RICE AND BEANS.
SHRIMP ENCHILADA PLATE
(3) GRILLED SHIRMP ENCHILADAS, COVERED WITH RANCHERO SAUCE AND JACK CHEESE, WITH RICE ADN BEANS.
SOUR CREAM ENCHILADAS
SHREDDED CHICKEN ENCHILADAS TOPPED WITH OUR SOUR CREAM SAUCE, TOPPED WITH JACK CHEESE, RICE AND BEANS.
SPINACH ENCHILADA PLATE
SPINACH ENCHILADAS WITH YOUR CHOICE OF SOUR CREAM OR SAN MIGUEL SAUCE AND JACK CHEESE, OR ENCHILADA GRAVY AND CHEESE, RICE AND BEANS.;
TAMALE PLATE
(3) TAMALES DRY OR COVERED IN GRAVY AND CHEESE. SERVED WITH RICE AND BEANS.
FAJITAS
AMA'S PLATTER
ONE OF OUR SIGNATURE DISHES, THE AMA'S PLATTER IS A HOT PLATE WITH MIXED FAJITAS, BABY BACK RIBS AND GRILLED SHRIMP. SERVED WITH RICE, BEANS, TORTILLAS AND FAJITA SIDES.
FAJITAS FOR 1
CHOOSE BEEF, CHICKEN, OR MIXED FAJITA, RICE, BEANS, TORTILLAS AND FAJITA SIDES.
FAJITAS FOR 1 ADD SHRIMP
FAJITAS FOR ONE WITH (4) GRILLED SHRIMP
FAJITAS FOR 2
CHOOSE BEEF, CHICKEN, OR MIXED FAJITA, RICE, BEANS, TORTILLAS AND FAJITA SIDES.
FAJITAS FOR 2 ADD SHRIMP
FAJITAS FOR TWO WITH (8) GRILLED SHRIMP
RIBEYE STEAK FAJITAS
9OZ RIBEYE GRILLED WITH MUSHROOMS, ONIONS, BACON AND BELL PEPPERS. RICE, BEANS, TORTILLAS AND FAJITA SIDES. THIS IS A THIN STEAK. IT COMES COOKED ONE WAY.
RIBEYE STEAK FAJITAS FOR 2
RIBEYE GRILLED WITH MUSHROOMS, ONIONS, BACON AND BELL PEPPERS. RICE, BEANS, TORTILLAS AND FAJITA SIDES. THIS IS A THIN STEAK. IT COMES COOKED ONE WAY.
SHRIMP FAJITAS
GRILLED SHRIMP FAJITAS SERVED WITH RICE, BEANS, TORTILLAS AND FAJITA SIDES.
VEGGIE FAJITAS
OUR FRESH GRILLED VEGGIES, SERVED WITH RICE, BEANS, TORTILLAS AND FAJITA SIDES.
GLUTEN FREE
KIDS
KIDS CHEESE BURGER PLATE
CHEESE BURGER WITH REGULAR OR CURLY FRIES.
KIDS CHICKEN NUGGET PLATE
NUIGGETS WITH REGULAR OR CURLY FRIES.
KIDS CHICKEN TENDER PLATE
(2) CHICKEN TENDERS SERVED WITH REGULAR OR CURLY FRIES.
KIDS ENCHILADA PLATE
(1) ENCHILADA, RICE AND BEANS.
KIDS GRILLED CHEESE PLATE
GRILLED CHEESE SERVED WITH REGULAR OR CURLY FRIES
KIDS HAMBURGER PLATE
BURGER WITH REGULAR OR CURLY FRIES.
KIDS QUESADILLA PLATE
KIDS SIZE QUESADILLA, RICE AND BEANS.
KIDS QUESADILLA SOLO
KIDS SIZE QUESADILLA WITH A KIDS DRINK.
KIDS TACO PLATE
(1) CRISPY TACO, RICE AND BEANS.
MEXICAN PLATES
BARBACOA PLATE
BARBACOA SERVED WITH RICE, BEANS AND TORTILLAS.
BISTEC A LA MEXICANA
DICED SIRLOIN COOKED IN RANCHERO SAUCE SERVED WITH RICE BEANS AND TORTILLAS.
BISTEK STREET TACO PLATE
(3) BISTEC STREET TACOS TOPPED WITH CILANTRO AND ONIONS. SERVED WITH RICE AND BEANS.
CARNE GUISADA PLATE
BEEF TIPS IN GRAVY SERVED WITH RICE, BEANS AND TORTILLAS.
CHALUPA PLATE
(2) CROUND BEEF OR SHREDDED CHICKEN CHALUPAS WITH CHEESE, LETTUCE, TOMATO AND GUAC. SERVED WITH RICE AND BEANS.
CHICHARRON PLATE
CHICHARRON SERVED WITH RICE BEANS AND TORTILLAS.
CHICKEN GONZALES
GRILLED CHICKEN BREAST SERVED ON A HOT PLATE WITH SAUTEED MUSHROOMS, ONIONS AND TOMATOES. TOPPED WITH MELTED JACK CHEESE AND SLICED AVOCADO.
CHILI RELLENO
COMES STUFFED WITH GROUND BEEF AND MONTEREY JACK CHEESE (NO SUBSTITUTIONS). SERVED WITH RICE AND BEANS.
CHIMICHANGA
FRIED BURRITO FILLED WITH CHORIZO AND BEANS. SERVED WITH RICE AND BEANS.
FAJITA CHIMICHANGA
FLAUTAS PLATE
(5) CORN TORTILLA FLAUTAS WITH BEEF FAJITA OR SHREDDED CHICKEN. TOPPED WITH LETTUCE, TOMATO, SOUR CREAM AND GUAC. SERVED WITH RICE AND BEANS.
FRIED STUFFED AVOCADO
AVOCADO STUFFED WITH BEEF OR CHICKEN FAJITA MEAT, ONIONS AND TOMATOES, BATTERED AND FRIED, SERVED WITH BEANS, RICE AND TORTILLAS. SUBSTITUTE SHRIMP FOR $2.00 MORE.
LENGUA PLATE
LENGUA COOKED IN RANCHERO SAUCE SERVED WITH RICE, BEANS AND TORTILLAS.
LOADED STREET TACO PLATE
(3) GRILLED CORN TORTILLA BEEF FAJITA STREET TACOS WITH MELTED JACK CHEESE, AVOCADO SLICES AND GRILLED JALAPENO.
PECHUGA DE POLLO
GRILLED CHICKEN BREAST SERVED WITH RICE, BEANS AND TORTILLAS.
SANTA FE PLATTER
SHRIMP, CHICKEN AND BEEF FAJITA GRILLED WITH SAUTEED MUSHROOMS, ONIONS AND TOMATOES. TOPPED WITH MELTED JACK CHEESE. SERVED WITH RICE, BEANS AND TORTILLAS.
TACO PLATE
(3) CRISPY TACOS OR (2) SOFT TACOS, RICE AND BEANS.
TAQUITO PLATE
(3) FRIED FLOUR TORTILLAS STUFFED WITH BEEF OR CHICKEN FAJITA AND JACK CHEESE, WITH LETTUCE, PICO, SOUR CREAM AND GUAC. SERVED WITH RICE AND BEANS.
NACHOS
BEAN AND CHEESE NACHOS
BEEF FAJITA NACHOS
BEEF FAJITA, BEAN, CHEESE, LETTUCE AND TOMATO NACHOS TOPPED WITH SOUR CREAM AND GUAC
CHICKEN FAJITA NACHOS
BEEF FAJITA, BEAN, CHEESE, LETTUCE AND TOMATO NACHOS TOPPED WITH SOUR CREAM AND GUAC
MIXED FAJITA NACHOS
BEEF AND CHICKEN FAJITA, BEAN, CHEESE, LETTUCE AND TOMATO NACHOS TOPPED WITH SOUR CREAM AND GUAC
NACHOS GRANDE
GROUND BEEF, BEAN AND CHEESE NACHOS TOPPED WITH LETTUCE, TOMATO, GUAC AND SOUR CREAM
POTATOES
BAKED POTATO
SERVED WITH BUTTER, SOUR CREAM AND CHEESE.
LOADED MASHED POTATOES
MASHED POTATOES WITH BUTTER, SOUR CREAM, CHEESE AND BACON.
STUFFED BAKED POTATO
SERVED WITH BUTTER, SOUR CREAM AND CHEESE. STUFFED WITH BEEF, CHICKEN, MIXED FAJITA MEAT, OR CHICKEN FRIED STEAK.
CFS STUFFED POTATO
QUESADILLAS
QUESADILLA PLATE
QUESADILLA SERVED WITH RICE, BEANS (CHARRO OR REFRIED) AND A SIDE OF GUAC AND SOUR CREAM. WE OFFER CHEESE, FAJITA, GROUND BEEF.
QUESADILLA SOLO
BEEF, CHICKEN OR MIXED FAJITA, CHEESE OR GROUND BEEF QUESADILLA. SERVED WITH GAUC AND SOUR CREAM.
MUSHROOM AND SPINACH QUESADILLA PLATE
SPINACH, MUSHROOM AND CHEESE QUESADILLA SERVED WITH RICE AND BEANS
RIBEYE STEAK QUESADILLA PLATE
CUBED RIBEYE STEAK QUESADILLA. SERVED WITH GUAC, SOUR CREAM, RICE AND BEANS.
RIBEYE STEAK QUESADILLA SOLO
CUBED RIBEYE STEAK QUESADILLA. SERVED WITH GUAC AND SOUR CREAM.
SHRIMP QUESADILLA PLATE
SHRIMP QUESADILLA WITH RICE AND BEANS
SHRIMP QUESADILLA SOLO
SHRIMP QUESADILLA WITH SIDE OF GUAC AND SOUR CREAM
SALAD
AVOCADO SALAD
BREADED CHICKEN SALAD
CHEF SALAD
GRILLED CHICKEN SALAD
HOUSE SALAD
SHRIMP AVOCADO SALAD
AVOCADO SALAD WITH (4) GRILLED SHRIMP ADDED TO THE SALAD.
TACO SALAD
GROUND BEEF OR SHREDDED CHICKEN IN A TORTILLA BOWL, SERVED WITH REFRIED BEANS, LETTUCE, TOMATO,CHEESE, SOUR CREAM AND GUAC.
SEAFOOD
CATFISH NUGGET PLATE
SERVED WITH 2 SIDES OR A BAKED POTATO.
FRIED CATFISH PLATE
SERVED WITH 2 SIDES OR A BAKED POTATO.
GRILLED CATFISH PLATE
GRILLED SALMON
SERVED WITH 2 SIDES OR A BAKED POTATO.
SHRIMP A LA MEXICANA
LARGE GRILLED SHRIMP (8), GRILLED WITH ONIONS, TOMATOES AND BELL PEPPERS, SERVED ON A BED OF SPANISH RICE WITH A SIDE OF BEANS.
SHRIMP PLATE
(10) SHRIMP GRILLED OR FRIED SERVED WITH TWO SIDES.
FRIDAY FISH SPECIAL
EXTRA FISH
SIDES
BAKED POTATO
SERVED WITH BUTTER, CHEESE AND SOUR CREAM
BROCOLLI
CHARRO BEANS
CORN
CURLY FRIES
FRENCH FRIES
FRIED OKRA
GREEN BEANS
GRILLED CABBAGE
GRILLED CABBAGE COOKED WITH ONIONS AND BACON.
HOUSE SALAD
LETTUCE, TOMATO, CAULIFLOWER AND BROCOLLI.
LOADED MASHED POTATOES
MASHED POTATOES LOADED WITH BUTTER, CHEESE, BACON AND SOUR CREAM.
MASHED POTATOES
NEW POTATOES
ONION RINGS
REFRIED BEANS
SPANISH RICE
STEAMED VEGGIES
SOUP
STEAKS & TENDERS
CARNE ASADA
9 OZ RIBEYE COOKED WELL, GRILLED TOMATOES, AND A GRILLED JALAPENO. SERVED WITH REFRIED OR CHARRO BEANS AND TORTILLAS.
CHICKEN FRIED CHICKEN
SERVED WITH 2 SIDES OR A BAKED POTATO.
CHICKEN FRIED STEAK 8 OZ
SERVED WITH 2 SIDES OR A BAKED POTATO.
CHICKEN FRIED STEAK STRIPS
WE CUT OUR STEAK INTO 4 STRIPS, BATTER AND FRY THEM. SERVED WITH 2 SIDES OR A BAKED POTATO.
CHICKEN TENDER PLATE
SERVED WITH 2 SIDES OR A BAKED POTATO.
RAILROAD SPECIAL
6 OZ SIRLOIN, (2) BEEF ENCHILADAS, REFRIED BEANS AND RICE.
RIBEYE
HAND CUT RIBEYE SERVED WITH TWO SIDES OR A BAKED POTATO.
RIBEYE AND SHRIMP
HAND CUT RIBEYE AND (6) SHRIMP GRILLED OR BREADED SERVED WITH 2 SIDES OR A BAKED POTATO.
SIRLOIN 6 OZ
SERVED WITH 2 SIDES OR A BAKED POTATO.
TACOS
SOFT TACO
SOFT TACO SERVED WITH GROUND BEEF, CHEESE, LETTUCE AND TOMATO.
FAJITA TACO
SOFT FLOUR TORTILLA SERVED WITH BEEF, CHICKEN OR MIXED FAJITA MEAT. DON'T FORGET TO ADD WANTED EXTRAS.
BEEF AND CHEESE TACO
(1) BISTECK TACO
(1) LOADED ST TACO
AL PASTOR TACO
BARBACOA TACO
DON'T FORGET TO ADD EXTRAS.
CARNE GUISADA TACO
DON'T FORGET TO ADD EXTRAS.
CHICHARRON TACO
DON'T FORGET TO ADD EXTRAS.
CRISPY TACO
CRISPY TACO WITH GROUND BEEF, CHEESE LETTUCE AND TOMATO
FISH TACO
FISH GRILLED WITH TOMATOES AND ONIONS
LENGUA TACO
LENGUA IS COOKED IN RANCHERO SAUCE. IT IS AVAILABLE WITH NO SAUCE UPON REQUEST.
SANTA FE TACO
SHRIMP TACO
SHRIMP GRILLED WITH TOMATOES AND ONIONS.
BEER
IMPORT BEER
DRAFT BEER
VODKA
WHISKEY
TEQUILA
MIXED DRINKS AND COCTAILS
AMARETTO SOUR
BAHAMA MOMMA
RUM, COCONUT RUM, GRENADINE, ORANGE JUICE AND PINEAPPLE JUICE ON ICE
BLACK RUSSIAN
BLOODY MARY
BLUE HAWAIIAN
BOHAMA MOMMA
CAPE COD
CHERRY VODKA SOUR
COSMOPOLITAN
HURRICANE
IRISH COFFEE
LEMON DROP
LIQUID MARIJUANA DRINK
RUM, SPICED RUM, BLUE CURACAO, MIDORI, SWEET AND SOUR, PINEAPPLE JUICE ON ICE
LONG ISLAND ICED TEA
MAI TAI
MEXICAN MARTINI
MIMOSA
MIND ERASER
MOJITO
MUDSLIDE
PAIN KILLER
SALTY DOG
SCOOBIE SNACK
SCREW DRIVEER
SEX ON THE BEACH
SWAMP THING
TEQUILA SUNRISE
TEXAS TEA
WATER MOCCASIN
WHISKEY SOUR
WHITE RUSSIAN
MARGARITAS & DAIQUIRIS
HOUSE MARGARITA
1800 GRAND PATRON MARGARITA
AMA'S RITA
ON THE ROCKS WITH 1800 GOLD, GRAND MARINER, AMARETTO, PATRON, TRIPLE SEC, OJ AND SWEET AND SOUR.
BEER RITA
BIG RED RITA
IN A JUMBO GLASS, FROZEN OR ROCKS WITH BIG RED
CHAMBORD MARGARITA
DREAMSICKLE
FANTA GRAPE RITA
FANTA ORANGE RITA
GALLON DREAMSICKLE
GALLON MARGARITA
GRAND GOLD MARGARITA
HENNESSY MARGARITA
FROZEN OR ROCKS WITH HENNESSY SHOT
ITALIAN MARGARITA
JUMBO MARGARITA
MANGONADA
MEXICAN MARGARITA
MEXICAN MARTINI
MINI MARGARITA
PINA COLADA
SANGRIA MARGARITA
SKINNY MARGARITA
STRAWBERRY DAQUIRI
VIRGIN DAIQUIRI
SHOTS
DRINKS
APPLE JUICE
NO FREE REFILLS
ARNOLD PALMER
BAG OF ICE
THIS IS NUGGET ICE, NOT BIG CUBE ICE
BIG RED
BOTTLE COKE
BOTTLE FANTA
COFFEE
COKE
CRANBERRY JUICE
NO FREE REFILLS
DIET COKE
DR PEPPER
GALLON OF SWEET TEA
GALLON OF TEA
HALF AND HALF TEA
LEMONADE
MILK
NO FREE REFILLS
ORANGE JUICE
NO FREE REFILLS
ROOT BEER
SPRITE
STRAWBERRY LEMONADE
SWEET TEA
TEA
WATER
|Sunday
|10:00 am - 10:00 pm
|Monday
|10:00 am - 10:00 pm
|Tuesday
|10:00 am - 10:00 pm
|Wednesday
|10:00 am - 10:00 pm
|Thursday
|10:00 am - 10:00 pm
|Friday
|10:00 am - 10:00 pm
|Saturday
|10:00 am - 10:00 pm
Come in and enjoy! We offer Authentic Mexican dishes, Tex-Mex and quality American favorites. We pride ourselves on serving quality food that we prepare. We use great quality ingredients and do not compromise when it comes to quality of our food. Ama's is a family owned restaurant and we strive to offer a family friendly atmosphere. We cater for all size events and travel all over the state.
1647 N. Market St., Hearne, TX 77859