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Antica Sicilia
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2020 E 3300 S
Millcreek, UT 84109
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
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ANTIPASTI
ITALIAN BOARD
$69.00
ARANCINETTE ALLA CARNE
$16.00
ANTIPASTO CALDO
$38.00
TARTARA TONNO BUFALA
$33.00
CARPACCIO DI BUE
$20.00
BRUSCH PROSC PESCA
$18.00
BRUSCHETTA SICILIA MIA
$16.00
DATES & SPECK
$28.00
PARMIGIANA
$18.00
PROSCIUTTO E MELONE
$23.00
CARPACCIO BRESAOLA
$20.00
SARDINES CAN
$18.00Out of stock
ARTICHOKES
$20.00
BUFALA E PROSCIUTTO
$32.00
SIDES
PASTA
CARBONARA
$28.00
PAPPARDELLE RAGU'
$28.00
RIGATONI NORMA
$25.00
RIGATONI VODKA
$25.00
GNOCCHI 4 FORMAGGI
$23.00
RAVIOLI BURRO E SALVIA
$25.00
TAGLIOLINI SICILIA MIA
$38.00
TAGLIOLINI COZZE E VONGOLE
$35.00
RAVIOLI FUNGHI
$28.00
LASAGANA
$23.00
ADD BLACK TRUFFLE
$35.00
KID PASTA
$12.00
SPAGHETTI CARRETTIERA
$25.00
PAPPARDELLE WITHOUT TRUFFLE
$24.00
PAPPARDELLE WHITE TRUFFLE
$90.00
MEAT & SEAFOOD
DOLCI
PANNA COTTA CAPPUCCINO
$12.00
SICILIAN CHEESE CAKE
$18.00
CANNOLI
$10.00
PANNA COTTA CARAMEL
$10.00Out of stock
TIRAMISU. DELUXE
$18.00
Macedonia Gelato
$25.00Out of stock
CHOCOLATE CAKE
$11.00Out of stock
PANNA COTTA
$12.00
PANNA COTTA CHOCOLATE
$10.00Out of stock
PROFITEROLE
$18.00Out of stock
Straw Gelato
$12.00
Chocolate Gelato
$12.00
Lemon Gelato
$12.00
COOKIE MOUSSE
$18.00
STRACIATELLA GELATO
$12.00
TIRAMISU
$12.00Out of stock
SPECIALS
RISOTTO SAFF. NO TRUFFLE
$40.00
RISOTTO WHITE TRUFFLE
$80.00
RISOTTO BLACK TRUFFLE
$69.00
TORTELLONI TUNA
$49.00
RAVIOLI LIVORNESE
$40.00Out of stock
FILET 4 CHZ BLACK TRUFFLE
$95.00Out of stock
TARTARA TUNA ORANGES
$30.00Out of stock
OLIVES PINO AL FORNO
$15.00
RIGATONI WHITE TRUFFLE
$120.00Out of stock
RAVIOLI PINO BLACK TRUFFLE
$75.00Out of stock
WINE PAIRING 1 PERSON
$30.00Out of stock
CACIOPEPE W TRUFFLE
$55.00Out of stock
BRUSCHETTONE PINO
$15.00
BANQ BRUSCHETTA
Out of stock
FIORENTINA
$150.00Out of stock
T B FIORENTINA SET MENU
$200.00Out of stock
48oz 4 FORMAGGI WHITE TRUFFLE
$200.00
48oz 4 FORM.WITHOUT TRUFFLE
$150.00
48oz 4 FORMAGGI BLACK TRUFFLE
$170.00
NON ALCOHOLIC BEVERAGES
San pellegrino ORANGE
$3.50Out of stock
San pellegrino LEMON
$3.50Out of stock
San pellegrino BLOOD ORANGE
$3.50Out of stock
San pellegrino CHINOTTO
$3.50Out of stock
San Pellegrino Sparkling Water
$6.00
Sicilia Mia Spring City Water
$7.00
DOUBLE ESPRESSO
$5.00
Coffee/ americano
$3.00
CAPPUCCINO
$3.50
ESPRESSO
$3.50
LATTE
$4.00
Macchiato
$4.00
ITALIAN SODA
$7.00
HOT TEA
$3.00
Ginger Beer
$4.00
JUICE
$5.00
VIRGIN
$5.00
SODA
$3.00
ICED TEA
$3.00
Red Bull
$5.00
SHIRLEY TEMPLE
$5.50
GLASS WHITE
GLS RENDENTORE PRSCCO
$12.00
GLS REDENTORE ROSE PROSECCO
$12.00
GLS VILLA MINELLI PRSCO
$13.00
GLS VOGHERA MOSCATO
$12.00
GLS DOLFO ROSE
$13.00
GLS CUSUMANI INSOLIA
$13.00Out of stock
GLS ZIBIBO ANGOVE
$14.00Out of stock
GLS SIMCIC PG
$14.00
GKS ELIO PERRONE SOURGAL
$16.00
GLS VOSCA CHRDNEY
$14.00
GLS DONNA FUGATA
$13.00
GLS ZAMPATO SAUVGN BLANC
$13.00
VIETTI MOSCATO
$15.00
GLASS RED
GLS GIUSEPPE ROSSO
$15.00
GLS SANTA CRISTINA SGIOVESE
$14.00
GLS VAJRA BARBERA D'ALBA
$17.00
GLS MORGANTE NERO D'AVOLA
$15.00
GLS MARCHESI DI BARLO BARBERA D'ALBA RUVEI
$15.00
GLS GISPPE TVERSA BARBERA D'ALBA
$15.00
GLS LA MOZZA SGIVESE
$15.00
GLS SERRE DEI ROVERI BARBERA PIAMONTE
$14.00
GLS RENZO MASI CHIANTI
$15.00
GLS ANTINORI VILLA ANTNORI RSSO TSCNY
$17.00
GLS CUSUMANO NERO DAVLA
$14.00
GLS MANNUCCI DROANDI CHIANTI CLLI ARETINI
$15.00
GLS DOLFO PINT NOIR
$20.00
GIUSEPPE RESERVA
$17.00
VILLA MINELLI CAB MERLOT
$15.00
BEERS
COCKTAILS
BLOOD ORANGE MARGHERITA
$17.00
MINT CUCUMBER MARGARITA
$17.00
APEROL SPRITZ
$15.00
BLOOD BERRY MOJITO
$17.00
TROPICANA
$16.00
LAVANDER PEAR LEMONADE
$17.00
NEGRONI
$11.00
GIBSON
$14.00
DIRTY MARTINI
$14.00
IL MAFIOSO
$13.00
VECCHIO STILE
$14.00Out of stock
MANHATTAN
$11.00
MOSCOW MULE
$11.00
OLD FASHION
$12.00
ESPRESSO MARTINI
$15.00
MARGARITA
$13.00
Sparkling Bottle
BOTTLE WHITE
VOGHERA MOSCATO DASTI
$49.00
DOLFO ROSE
$55.00
CUSUMANO INSOLIA
$55.00Out of stock
ZIBIBO PINK SPKILIN MOSCATO
$59.00Out of stock
SIMCIC PG
$59.00Out of stock
ELIO PERRONE SOURGAL
$59.00
VOSCA CHRDNEY
$59.00
DONNA FUGATA
$55.00
ZMPATO SOVIGNON BLC
$55.00
LASORTE CUADRA SILOS
$75.00
GIOVANNI ROSSO ETNA
$89.00
VIETTI MOSCATO
$65.00Out of stock
BOTTLE RED
GIUSEPPE ROSSO (HOUSE WINE )
$59.00
SANTA CRISTINA SNGIOVESE
$49.00
VAJRA BARBERA DALBA
$75.00
MORGANTE NERO D'AVOLA
$59.00
MARCHESI BAROLO BARBERA DALBA RUVEI
$59.00
GIUSEPPE TRVERSA BARBERA DALBA
$59.00
LA MOZZA SANGVESE
$59.00
SERRE DEI ROVERI BARBERA PIAMONTE
$49.00
RENZO MASI CHIANTI RSV
$59.00
ANTINORI VILLA ANTIORI RSS TSCNY
$69.00
CUSUMANO NERO DAVOLA
$55.00
MANUCCI DROANDI CHIANTI
$59.00
DOLFO PINOT NOIR
$90.00
SASSICAI
$699.00Out of stock
ANTINORI TIGNANELLO
$359.00Out of stock
GIUSEPPE TRVERSA CANOVA BARBARESCO
$269.00
PRODUTTORI BARBARESCO
$229.00Out of stock
LAMBARDI BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG
$199.00
LA FATTORIA DEI BARBI BRUNELLO MONTALCINO
$199.00
LA SALETTE AMARONE DEL VSLPUCELLA
$159.00
CASTIGLIONE AMARONE
$149.00
GIUSEPPE TRAVERSA BARBARESCO STARDETTI
$149.00
G.D. VJRA BAROLO RUVEY
$149.00
PAOLO MANZONE RUVEY
$149.00
DAMILANO BAROLO LCINQUVIGNE
$149.00
PRINCIPIANO FERDINANDO BAROLO
$139.00
GIUSEPPE RSSO RSV
$119.00
LOMBARDI ROSSO MONTALCINO DOC
$99.00
MARCHESA ,ARIABELL VALPULCELLA RIPASSO SUPERIORE
$90.00
GSEPPE TRVERSA LANGHE NEBBIOLO
$75.00
VILLA MINELLI CAB MERLOT
$15.00
DIGESTIVE
CORKAGE FEE
LIQUORS
JACK DANIEL
$10.00
JAMESON
$11.00
MACALLAN 12
$16.00
LAPHROAIG
$16.00
DI SARONNO
$12.00
TITOS
$11.00
BELVEDERE
$12.00
KETTLE ONE
$12.00
LUNAZUL
$9.00
PATRON
$15.00
BOZAL MESCAL
$11.00
CAMPARI
$12.00
APEROL
$12.00
TANQUERAY
$12.00
BOMBAY SAPPHIRE
$13.00
HENDRICKS
$13.00
CAPTAIN MORGAN
$12.00
KALUA
$9.00
BAILEYS
$10.00
Malibu Rum
$12.00
HIGH WEST RYE
$12.00
BULLEIT BOURBON
$12.00
Johnnie Black
$15.00
Espolon
$15.00
Orbium
$15.00
Cognac
$18.00
CHOPIN
$12.00
GLENLIVET
$12.00
Dewars White Label
$14.00
WOODFORD
$14.00
Grand Marnier
$12.00
Milagro Blanco
$12.00
Bacardi
$14.00
Smirnoff Strawberry
$10.00
Don Juilo Blanco
$12.00
Johnnine Red
$12.00
Don Julio Respsado
$12.00
Milagro Respasado
$12.00
Don Julio Anjeo
$16.00
Casadores Respasado
$11.00
Casa Amigos Blanco
$13.00
Casa Amigos Anejo
$15.00
Casa Amigos Respesado
$13.00
HIGH WEST BOURBON
$13.00
Dented Brick Vodka
$11.00
Absolut
$10.00
CROWN ROYAL
$12.00
GREYGOOSE
$15.00
DENTED BRICK GIN
$11.00
Knob Creek
$12.00
DESSERT WINE
All hours
|Sunday
|10:30 am - 10:00 pm
|Monday
|10:30 am - 10:00 pm
|Tuesday
|10:30 am - 10:00 pm
|Wednesday
|10:30 am - 10:00 pm
|Thursday
|10:30 am - 10:00 pm
|Friday
|10:30 am - 10:00 pm
|Saturday
|10:30 am - 10:00 pm
Restaurant info
Come on in and enjoy!
Location
2020 E 3300 S, Millcreek, UT 84109
Gallery
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