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Antica Sicilia

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2020 E 3300 S

Millcreek, UT 84109

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ANTIPASTI

ITALIAN BOARD

$69.00

ARANCINETTE ALLA CARNE

$16.00

ANTIPASTO CALDO

$38.00

TARTARA TONNO BUFALA

$33.00

CARPACCIO DI BUE

$20.00

BRUSCH PROSC PESCA

$18.00

BRUSCHETTA SICILIA MIA

$16.00

DATES & SPECK

$28.00

PARMIGIANA

$18.00

PROSCIUTTO E MELONE

$23.00

CARPACCIO BRESAOLA

$20.00

SARDINES CAN

$18.00Out of stock

ARTICHOKES

$20.00

BUFALA E PROSCIUTTO

$32.00

INSALATA

CEASAR

ARUGULA E PARMIGIANO

CAPRESE

$18.00

SPINACI AL BURRO

$14.00

SIDES

POLENTA E CARNE

$18.00

ARTICHOKES

$20.00Out of stock

BREADED CHICKEN (side)

$13.00

SALMONE GRIGLIATO (side)

$14.00

SPINACI AL BURRO

$14.00

GAMBERI ARGENTINI

BROCCOLI (side)

$10.00

ASPARAGUS

$14.00

TUNA SIDE

$14.00

BLACK TRUFFLES

$35.00

WHITE TRUFFLES

$70.00

PASTA

CARBONARA

$28.00

PAPPARDELLE RAGU'

$28.00

RIGATONI NORMA

$25.00

RIGATONI VODKA

$25.00

GNOCCHI 4 FORMAGGI

$23.00

RAVIOLI BURRO E SALVIA

$25.00

TAGLIOLINI SICILIA MIA

$38.00

TAGLIOLINI COZZE E VONGOLE

$35.00

RAVIOLI FUNGHI

$28.00

LASAGANA

$23.00

ADD BLACK TRUFFLE

$35.00

KID PASTA

$12.00

SPAGHETTI CARRETTIERA

$25.00

PAPPARDELLE WITHOUT TRUFFLE

$24.00

PAPPARDELLE WHITE TRUFFLE

$90.00

MEAT & SEAFOOD

VEAL TOMAHAWK

$58.00

PORCINI BONE IN RIBEYE $120

$120.00

FILETTO PEPE E FUNGHI

$60.00

HERB CRUSTED LAMB

$52.00Out of stock

POLLO D'ANNUNZIO

$25.00

POLLO MEDITERRANEO

$25.00

TONNO ALLA CIPOLLA

$38.00

SALMONE LIVORNESE

DOLCI

PANNA COTTA CAPPUCCINO

$12.00

SICILIAN CHEESE CAKE

$18.00

CANNOLI

$10.00

PANNA COTTA CARAMEL

$10.00Out of stock

TIRAMISU. DELUXE

$18.00

Macedonia Gelato

$25.00Out of stock

CHOCOLATE CAKE

$11.00Out of stock

PANNA COTTA

$12.00

PANNA COTTA CHOCOLATE

$10.00Out of stock

PROFITEROLE

$18.00Out of stock

Straw Gelato

$12.00

Chocolate Gelato

$12.00

Lemon Gelato

$12.00

COOKIE MOUSSE

$18.00

STRACIATELLA GELATO

$12.00

TIRAMISU

$12.00Out of stock

ZUPPE

ZUPPE COZZE E VONGOLE

$28.00

POMODORO

$15.00

SPECIALS

RISOTTO SAFF. NO TRUFFLE

$40.00

RISOTTO WHITE TRUFFLE

$80.00

RISOTTO BLACK TRUFFLE

$69.00

TORTELLONI TUNA

$49.00

RAVIOLI LIVORNESE

$40.00Out of stock

FILET 4 CHZ BLACK TRUFFLE

$95.00Out of stock

TARTARA TUNA ORANGES

$30.00Out of stock

OLIVES PINO AL FORNO

$15.00

RIGATONI WHITE TRUFFLE

$120.00Out of stock

RAVIOLI PINO BLACK TRUFFLE

$75.00Out of stock

WINE PAIRING 1 PERSON

$30.00Out of stock

CACIOPEPE W TRUFFLE

$55.00Out of stock

BRUSCHETTONE PINO

$15.00

BANQ BRUSCHETTA

Out of stock

FIORENTINA

$150.00Out of stock

T B FIORENTINA SET MENU

$200.00Out of stock

48oz 4 FORMAGGI WHITE TRUFFLE

$200.00

48oz 4 FORM.WITHOUT TRUFFLE

$150.00

48oz 4 FORMAGGI BLACK TRUFFLE

$170.00

NON ALCOHOLIC BEVERAGES

San pellegrino ORANGE

$3.50Out of stock

San pellegrino LEMON

$3.50Out of stock

San pellegrino BLOOD ORANGE

$3.50Out of stock

San pellegrino CHINOTTO

$3.50Out of stock

San Pellegrino Sparkling Water

$6.00

Sicilia Mia Spring City Water

$7.00

DOUBLE ESPRESSO

$5.00

Coffee/ americano

$3.00

CAPPUCCINO

$3.50

ESPRESSO

$3.50

LATTE

$4.00

Macchiato

$4.00

ITALIAN SODA

$7.00

HOT TEA

$3.00

Ginger Beer

$4.00

JUICE

$5.00

VIRGIN

$5.00

SODA

$3.00

ICED TEA

$3.00

Red Bull

$5.00

SHIRLEY TEMPLE

$5.50

GLASS WHITE

GLS RENDENTORE PRSCCO

$12.00

GLS REDENTORE ROSE PROSECCO

$12.00

GLS VILLA MINELLI PRSCO

$13.00

GLS VOGHERA MOSCATO

$12.00

GLS DOLFO ROSE

$13.00

GLS CUSUMANI INSOLIA

$13.00Out of stock

GLS ZIBIBO ANGOVE

$14.00Out of stock

GLS SIMCIC PG

$14.00

GKS ELIO PERRONE SOURGAL

$16.00

GLS VOSCA CHRDNEY

$14.00

GLS DONNA FUGATA

$13.00

GLS ZAMPATO SAUVGN BLANC

$13.00

VIETTI MOSCATO

$15.00

GLASS RED

GLS GIUSEPPE ROSSO

$15.00

GLS SANTA CRISTINA SGIOVESE

$14.00

GLS VAJRA BARBERA D'ALBA

$17.00

GLS MORGANTE NERO D'AVOLA

$15.00

GLS MARCHESI DI BARLO BARBERA D'ALBA RUVEI

$15.00

GLS GISPPE TVERSA BARBERA D'ALBA

$15.00

GLS LA MOZZA SGIVESE

$15.00

GLS SERRE DEI ROVERI BARBERA PIAMONTE

$14.00

GLS RENZO MASI CHIANTI

$15.00

GLS ANTINORI VILLA ANTNORI RSSO TSCNY

$17.00

GLS CUSUMANO NERO DAVLA

$14.00

GLS MANNUCCI DROANDI CHIANTI CLLI ARETINI

$15.00

GLS DOLFO PINT NOIR

$20.00

GIUSEPPE RESERVA

$17.00

VILLA MINELLI CAB MERLOT

$15.00

BEERS

menabrea

$9.00

peroni

$9.00Out of stock

baladin nora

$14.00

baladin Issac

$14.00

baladin super floreale

$14.00

CHIMAY GRAND RESERVE

$59.00

CHIMAY CINQ ALE

$50.00

CHIMAY PREMIERE

$55.00

COCKTAILS

BLOOD ORANGE MARGHERITA

$17.00

MINT CUCUMBER MARGARITA

$17.00

APEROL SPRITZ

$15.00

BLOOD BERRY MOJITO

$17.00

TROPICANA

$16.00

LAVANDER PEAR LEMONADE

$17.00

NEGRONI

$11.00

GIBSON

$14.00

DIRTY MARTINI

$14.00

IL MAFIOSO

$13.00

VECCHIO STILE

$14.00Out of stock

MANHATTAN

$11.00

MOSCOW MULE

$11.00

OLD FASHION

$12.00

ESPRESSO MARTINI

$15.00

MARGARITA

$13.00

Sparkling Bottle

DOM PERIGNON

$599.00

Poul Roger

$499.00

RUINART BLANC

$249.00

VEUVE CLIQUOT

$179.00

Nicholas FEUILLATE BRUT

$119.00

FERRARI

$89.00

NINI FRANCO RUSTIC

$79.00

REDENTORI PROSECCO

$49.00

REDENTORE ROSE

$49.00

VILLA MINELLI

$49.00

BOTTLE WHITE

VOGHERA MOSCATO DASTI

$49.00

DOLFO ROSE

$55.00

CUSUMANO INSOLIA

$55.00Out of stock

ZIBIBO PINK SPKILIN MOSCATO

$59.00Out of stock

SIMCIC PG

$59.00Out of stock

ELIO PERRONE SOURGAL

$59.00

VOSCA CHRDNEY

$59.00

DONNA FUGATA

$55.00

ZMPATO SOVIGNON BLC

$55.00

LASORTE CUADRA SILOS

$75.00

GIOVANNI ROSSO ETNA

$89.00

VIETTI MOSCATO

$65.00Out of stock

BOTTLE RED

GIUSEPPE ROSSO (HOUSE WINE )

$59.00

SANTA CRISTINA SNGIOVESE

$49.00

VAJRA BARBERA DALBA

$75.00

MORGANTE NERO D'AVOLA

$59.00

MARCHESI BAROLO BARBERA DALBA RUVEI

$59.00

GIUSEPPE TRVERSA BARBERA DALBA

$59.00

LA MOZZA SANGVESE

$59.00

SERRE DEI ROVERI BARBERA PIAMONTE

$49.00

RENZO MASI CHIANTI RSV

$59.00

ANTINORI VILLA ANTIORI RSS TSCNY

$69.00

CUSUMANO NERO DAVOLA

$55.00

MANUCCI DROANDI CHIANTI

$59.00

DOLFO PINOT NOIR

$90.00

SASSICAI

$699.00Out of stock

ANTINORI TIGNANELLO

$359.00Out of stock

GIUSEPPE TRVERSA CANOVA BARBARESCO

$269.00

PRODUTTORI BARBARESCO

$229.00Out of stock

LAMBARDI BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG

$199.00

LA FATTORIA DEI BARBI BRUNELLO MONTALCINO

$199.00

LA SALETTE AMARONE DEL VSLPUCELLA

$159.00

CASTIGLIONE AMARONE

$149.00

GIUSEPPE TRAVERSA BARBARESCO STARDETTI

$149.00

G.D. VJRA BAROLO RUVEY

$149.00

PAOLO MANZONE RUVEY

$149.00

DAMILANO BAROLO LCINQUVIGNE

$149.00

PRINCIPIANO FERDINANDO BAROLO

$139.00

GIUSEPPE RSSO RSV

$119.00

LOMBARDI ROSSO MONTALCINO DOC

$99.00

MARCHESA ,ARIABELL VALPULCELLA RIPASSO SUPERIORE

$90.00

GSEPPE TRVERSA LANGHE NEBBIOLO

$75.00

VILLA MINELLI CAB MERLOT

$15.00

DIGESTIVE

Grappa

$9.00

Pelegrino Amaro

$7.00

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Averna Amaro

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Amaro Santa Maria

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$12.00

Malibu Rum

$12.00

Stregga

$12.00

FERNET

$9.00

CORKAGE FEE

CORKAGE FEE

$20.00

WINE TASTE

WINE TASTING

LIQUORS

JACK DANIEL

$10.00

JAMESON

$11.00

MACALLAN 12

$16.00

LAPHROAIG

$16.00

DI SARONNO

$12.00

TITOS

$11.00

BELVEDERE

$12.00

KETTLE ONE

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LUNAZUL

$9.00

PATRON

$15.00

BOZAL MESCAL

$11.00

CAMPARI

$12.00

APEROL

$12.00

TANQUERAY

$12.00

BOMBAY SAPPHIRE

$13.00

HENDRICKS

$13.00

CAPTAIN MORGAN

$12.00

KALUA

$9.00

BAILEYS

$10.00

Malibu Rum

$12.00

HIGH WEST RYE

$12.00

BULLEIT BOURBON

$12.00

Johnnie Black

$15.00

Espolon

$15.00

Orbium

$15.00

Cognac

$18.00

CHOPIN

$12.00

GLENLIVET

$12.00

Dewars White Label

$14.00

WOODFORD

$14.00

Grand Marnier

$12.00

Milagro Blanco

$12.00

Bacardi

$14.00

Smirnoff Strawberry

$10.00

Don Juilo Blanco

$12.00

Johnnine Red

$12.00

Don Julio Respsado

$12.00

Milagro Respasado

$12.00

Don Julio Anjeo

$16.00

Casadores Respasado

$11.00

Casa Amigos Blanco

$13.00

Casa Amigos Anejo

$15.00

Casa Amigos Respesado

$13.00

HIGH WEST BOURBON

$13.00

Dented Brick Vodka

$11.00

Absolut

$10.00

CROWN ROYAL

$12.00

GREYGOOSE

$15.00

DENTED BRICK GIN

$11.00

Knob Creek

$12.00

DESSERT WINE

GRAHAM PORT

$13.00

DOWN'S PORT

$13.00

Gift certificates

$25

$25.00

$50

$50.00

$100

$100.00
All hours
Sunday10:30 am - 10:00 pm
Monday10:30 am - 10:00 pm
Tuesday10:30 am - 10:00 pm
Wednesday10:30 am - 10:00 pm
Thursday10:30 am - 10:00 pm
Friday10:30 am - 10:00 pm
Saturday10:30 am - 10:00 pm
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Location

2020 E 3300 S, Millcreek, UT 84109

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