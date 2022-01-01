Apple Basket Cafe 215 North Rollins Street
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215 North Rollins Street
Macon, MO 63552
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Appetizer
BUFFALO CAULIFLOWER APP
BATTER
CHEESE CURDS APP
Chili Cheese Fries App
SEASONED FRENCH FRIES SMOTHER IN HOMEMADE CHILLI AND CHEESE
Fried Mushrooms App
12 BATTERED AND FRIED MUSHROOM SERVED WITH OUR HOMEMADE BUTTERMILK RANCH
Fried Pickle Chips App
HAND BREADED AND DEEP FRIED PICKLE CHIPS SERVED WITH OUR HOMEMADE BUTTERMILK RANCH
Onion Ring App
HAND CUT AND BREADED ONION RINGS SERVED WITH OUR HOMEMADE BUTTERMILK RANCH
Stuffed Potato
Chicken Bacon Ranch
BAKED POTATO STUFFED WITH BUTTER, GRILLED OR BREADED CHICKEN, BACON, CHEDDER & TOPPED WITH RANCH DRESSING
Chili & Cheese
BAKED POTATO STUFFED WITH BUTTER, CHILLI, CHEDDER CHEESE & TOPPED WITH SOUR CREAM
Broccoli, Ham & Cheese
BAKED POTATO STUFFED WITH BUTTER, GRILLED HAM, BROCCOLI & CHEDDER CHEESE TOPPED WITH SOUR CREAM
Roast Beef
BAKED POTATO STUFFED WITH BUTTER, SLOW ROASTED BEEF, GRILLED ONIONS & MUSHROOMS & TOPPED WITH BROWN GRAVY
Loaded Sweet Potato
BAKED SWEET POTATO STUFFED WITH BUTTER, CINNAMON, BROWN SUGAR & PECANS
Buffalo Chicken
BAKED POTATO STUFFED WITH BUTTER, GRILLED OR BREADED CHICKEN TOSSED IN BUFFALO SAUCE & TOPPED WITH BLEU CHEESE CRUMBLES
Sandwiches
Tenderloin
CHOICE OF GRILLED OR HAND BREADED & DEEP FRIED PORK TENDERLOIN SERVED ON A GRILLED BUN WITH YOUR CHOICE OF TOPPINGS
TENDEROIN SUPREME
GRILLED OR BREADED PORK TENDERLOIN TOPPED WITH BACON AND SWISS CHEESE
Reuben
TENDER CORNED BEEF, SAUERKRAUT, SWILL CHEESE & THOUSAND ISLAND SERVED ON GRILLED MARBLE RYE
TURKEY RUEBEN
SLOW ROASTED TURKEY, SAUERKRAUT, SWILL CHEESE & THOUSAND ISLAND SERVED ON GRILLED MARBLE RYE
Ham Club
THINLY SLICED HAM, BACON, CHEESE, LETTUCE AND TOMATO SERVED ON GRILLED SOURDOUGH BREAD
Turkey Club
THINLY SLICED TURKEY, BACON, CHEESE, LETTUCE AND TOMATO SERVED ON GRILLED SOURDOUGH BREAD
Ribeye Sandwich
HAND CUT 6OZ RIBEYE STEAK TOPPED WITH PEPPERJACK CHEESE GRILLED ONION AND MUSHRROMS SERVED ON TOASTED BUN
Catfish Sandwich
HAND BREADED AND FRIED GOLDEN BROWN SERVED ON GRILLED HOAGIE BUN SERVED WITH OUR HOMEMADE TARTAR SAUCE AND CHOICE OF TOPPINGS
Philly Steak
TENDER STEAK WITH GREEN PEPPERS, ONIONS AND MUSHROOMS SERVED ON A GRILLED HOAGIE
Philly Chicken
TENDER CHICKEN WITH GRILLED ONIONS, PEPPERS, SWISS CHEESE SERVED ON GRILLED HAOGIE BUN
Grilled Cheese
GRILLED TEXAS TOAST WITH AMERICAN CHEESE
Grilled Ham & Cheese
GRILLED TEXAS TOAST WITH AMERICAN CHEESE AND HAM
BLT
SIX CRISPY PIECES OF BACON PILED HIGH WITH LETTUCE & TOMATO ON TEXAS TOAST
Chicken Sandwich
GRILLED OR HAND BREADED AND DEEP FRIED CHICKEN SERVEDON GRILLED BUN WITH CHOICE OF TOPPINGS
Chicken Supreme
GRILLED OR HAND BREADED CHICKEN BREAST TOPPED WITH BACON AND SWISS CHEESE SERVED ON GRILLED SOURDOUGH WITH CHOICE OF TOPPINGS
Chicken Salad Sandwich
HOMEMADE CHICKEN SALAD WITH GRAPES, CELERY MADARIN ORANGES SERVED ON GRILLED SOURDOUGH WITH CHOICE OF TOPPINGS
Cajun Chicken Sandwich
GRILLED OR BREADED CAJUN CHICKEN TOPPED WITH CHIPOTLE RANCH, PEPPERJACK CHEESE AND ONION STRAWS SERVED ON GRILLED SOURDOUGH BREAD
Buffalo Chicken Sandwich
GRILLED OR BREADED CHICKEN BREAST TOSSED IN BUFFALO SAUCE TOPPED WITH BLEU CHEESE SERVED ON GRILLED BUN WITH CHOICE OF TOPPINGS
Peanut Butter Sandwich
Burgers
Bacon & Bleu
LEAN GROUND BEEF TOPPED WITH BACON AND BLEU CHEESE SERVED ON GRILLED BUN
Bacon Cheeseburger
Cajun Burger
LEAN GROUND BEEF WITH CAJUN SEASONING, CHIPOTLE RANCH, PEPPER JACK CHEESE AND ONION STRAWS
Cheeseburger
LEAN GROUND BEEF TOPPED WITH CHEESE AND SERVED ON GRILLED BUN
Double Cheese Burger
TWO LEAN BEEF PATTIES TOPPED WITH CHEESE AND YOUR CHOICE OF TOPPINGS
Hamburger
LEAN GROUND BEEF SERVED ON GRILLED BUN
Mushroom & Swiss
LEAN GROUND BEEF TOPPED WITH MUSHROOMS AND MELTED SWISS CHEESE
Patty Melt
LEAN GROUND BEEF TOPPED WITH GRILLED ONIONS AND SWISS CHEESE SERVED ON GRILLED SOURDOUGH
Salads
Chef
CHOPPED ICEBERG LETTUCE TOPPED WITH TURKEY, HAM, EGGS, TOMATO, RED ONION AND SHREDDED CHEDDER
Cobb
CHOPPED ICEBERG LETTUCE TOPPED WITH GRILLED OR BREADED CHICKEN, BACON, TOMATO, RED ONION AND CHOICE OF BLEU CHEESE OR SHREDDED CHEDDER
Raspberry Salad
CHOPPED ICEBERG LETTUCE TOPPED WITH GRILLED CHICKEN, MANARIN ORANGES, PECANS GRAPES COCONUT & RASPBERRY VINAIGERETTE DRESSING
Shrimp Salad
CHOPPED ICEBERG LETTUCE TOPEED WITH POPCORN SHRIMP, TOMATO, RED ONION AND CHEDDER CHEESE
Taco Salad
CHOPPED LETTUCE WITH SEASONED BEEF, CHEESE, ONION, TOMATO, AND TORTILLA CHIPS SERVED WITH SOUR CREAM AND SALSA
Wrap
Popcorn Shrimp Wrap
FRIED POPCORN SHRIMP, LETTUCE TOMATO, CHEDDER CHEESE, HOMEMADE BUTTERMILK RANCH WRAPPED IN FLOUR TORTILLA
Buffalo Chicken Wrap
GRILLED OR BREADED CHICKEN TOSSED IN BUFFALO SAUCE WITH LETTUCE, TOMATO AND BLEU CHEESE WRAPPED IN FLOUR TORTILLA
Cajun Chicken Wrap
GRILLED OR BREADED CAJUN CHICKEN TOPPED WITH CHIPOTLE RANCH, LETTUCE, PEPPERJACK CHEESE AND ONION STRAWS WRAPPED IN FLOUR TORTILLA
Raspberry Chicken Wrap
GRILLED CHICKEN WITH LETTUCE MANDARIN ORANGES, PECANS, COCNUT, GRAPES, RASPBERRY VINAIGERETTE WRAPPED IN FLOUR TORTILLA
Chicken Bacon Ranch Wrap
GRILLED OR BREADED CHICKEN, LETTUCE, BACON, TOMATO, CHEDDER CHEESE, HOMEMADE RANCH DRESSING WRAPPED IJ FLOUR TORTILLA
Chicken Durango
GRILLED CHICKEN, CHEDDER CHEESE, ONION, MUSHROOMS, BACON SERVED WITH SALSA AND SOUR CREAM WRAPPED IN FLOUR TORTILLA
Beef Durango
SLOW ROASTED BEEF, CHEDDER CHEESE, ONION, MUSHROOMS, BACON SERVED WITH SALSA AND SOUR CREAM WRAPPED IN FLOUR TORTILLA
Chicken Salad Wrap
Ham Club Wrap
Turkey Club Wrap
Platters
Glazed Pork Chop
10 OZ HAND CUT BRINED AND BUTTERFLIED CHARBROILED PORK CHOP TOPPED WITH HOMEMADE PINEAPPLE GAZE
Chicken Fried Chicken
HAND BREADED BONELESS CHICKEN BREAST FRIED GOLDEN BROWN AND TOPPED WITH WHITE GRAVY
Chicken Strips
TWO HAND BREAD AND DEEP FRIED CHICKEN STRIPS
POPCORN SHRIMP
24 POPCORN SHRIMP, FRIED GOLDEN BROWN
Smothered Chicken
GRILLED CHICKEN BREAST LIGHTLY SEASONED AND TOPPED WITH GRILLED ONIONS, GREEN PEPPERS AND SWISS CHEESE
Catfish Filet
HAND BREADED CATFISH FILET FRIED GOLDEN BROWN
Hamsteak
PREMIUM BONE IN AND SOFT CURED COUNTRY HAM STEAK
RIBEYE
HAND CUT RIBEYE CHARBROILED AND SEASONED WITH GARIC BUTTER, COOKED TO DESIRE
Chicken Livers & Onions
TENDER, HAND BREADED CHICKEN LIVERS FRIED AND TOPPED WITH GRILLED ONIONS
Chopped Steak
8OZ LEAN HAMBURGER STEAK TOPPED WITH GRILLED ONIONS AND MUSHROOMS
Country Fried Steak
BREADED BEEF STEAK FRIED GOLDEN BROWN AND TOPPED WITH WHITE GRAVY
10 Premium Wings
6 Jumbo Shrimp
VEGGIE PLATTER
Hot Plates
Hot Beef
SLOW ROASTED BEEF SERVED ON WHITE BREAD WITH MASHED POTATOES AND SMOTHERED IN BROWN GRAVY
Hot Hamburger
Hot Tenderloin
HAND BREADED AND FRIED GOLDEN BROWN PORK TENDERLOIN SERVED ON WHIT BREAD WITH MASHED POTAOES AND SMOTHERED IN WHITE GRAVY
Hot Turkey
SLOW ROASTED TURKEY SERVED ON WHITE BREAD WITH MASHED POTATOES AND SMOTHERED IN HOMEMADE TURKEY GRAVY
Regular Side
SIDE GREEN BEANS
SIDE BAKED APPLES
SIDE MASHED POTATO
SIDE PINTO BEANS
SIDE CORN
SIDE COLE SLAW
SIDE BEETS
SIDE APPLESAUCE
SIDE BROCCOLI/CAULIFLOWER
SIDE FRENCH FRIES
SIDE CHIPS
SIDE BAKED POTATO
SIDE SWEET POTATO
SIDE CARROTS
SIDE COTTAGE CHEESE
SIDE PREAD PUDDING
SIDE POTATO SALAD
SIDE PASTA SALAD
SIDE FRIED CABBAGE
Peas & Carrots
Premium Side
KIDS MENU
ALA CARTE
Bowl of Ranch
Cup of Ranch
BOWL S&S
CUP S&S
CATFISH FILET
COUNTRY FRIED STEAK
CORNBREAD
CHICKEN STRIP
CORN DOG
HALF COUNTRY HAMSTEAK
FULL COUNTRY HAMSTEAK
ICE CREAM SCOOP
ICE CREAM SUNDAE
MEATLOAF
MEATLOAF SANDWICH
PB OR PB & JELLY SANDWICH
SALMON PATTY
SALMON PATTY SANDWICH
EXTRA HOT PLATE MEAT
EXTRA SALAD MEAT
BONELESS CHICKEN BREAT
PULLED PORK SANDWICH
SALAD BAR
Roll
HOT WINGS
SPECIALS
MEATLOAF
MADE FROM SCRATCH MEATLOAF TOPPED WITH TANGY KETCHUP SAUCE SERVED WITH TWO REGULAR SIDES
FISH & CHIPS & SLAW
HAND BREADED CATFISH FRIED GOLDEN BROWN AND SERVED WITH OUR HOMEMADE TARTAR SAUCE AND HOMEMADE CHIPS AND COLE SLAW
PULLED PORK
SLOW ROASTED AND SHREDDED SEASONED PORK WITH GRILLED BUN SERVED WITH TWO REGULAR SIDES
SMOTHERD HAMBURGER
6 OZ BEEF PATTY TOPPED WITH GRILLED MUSHROOMS AND ONIONS SMOTHERED IN BROWN GRAVY SERVED WITH TOW REGULAR SIDES
SALMON PATTY
HOMEMADE SALMON PATTY WITH TWO REGULAR SIDES
MAUI MAUI
BEER BATTERE MAUI MAUI SERVED ON TWO FOUR TORTILLAS WITH HOMEMADE COLE SLAW, TOMATO, CHIPOTLE RANCH SERVED WITH A SLICE OF LEMON
WESTERN BURGER & FRIES
6 OZ BEEF PATTY TOPPED WITH CHEDDER CHEESE, ONION STRAWS, BBQ SAUCE ON A GRILLED BUN SERVED WITH FRENCH FRIES
HAM & BEANS
SLOW COOKED NAVY BEANS AND HAM SERVED WITH HOMEMADE CORNBREAD
BONE IN CHICKEN BREAST AND LEGS
FRIED OR BAKED BONE IN CHICKEN BREAST AND TWO LEGS SERVED WITH TWO REGULAR SIDES
TACO SALAD
10 WINGS SPECIAL
RIBEYE SPECIAL
PORK CHOP SPECIAL
6 JUMBO SPECIAL
Chicken Fried Chicken Strips
Soup Special
DESSERT
WORLD FAMOUS RANCH
PLATTERS
THE ORIGINAL
TWO EGGS ANY STYLE, CHOICE OF BACON, HAM OR SAUSAGE, CHOICE OF HASHBROWN, AMERICAN FRIES OR GRITS, AND CHOICE TOAST BISCUIT OR ENGLISH MUFFIN
COUNTRY FRIED STEAK
BREADED BEEF STEAK TOPPED WITH SAUSAGE GRAVY, TWO EGGS ANY STYLE, CHOICE HASHBROWN, AMERICAN FRIES, GRITS AND CHOICE TOAST BISCUIT OR ENGLISH MUFFIN
HALF COUNTRY HAMSTEAK
1 LB SALT CURED BONE IN HAMSTEAK, TWO EGGS ANY STYLE, CHOICE HASHBROWN, AMERICAN FRIES, GRITS AND CHOICE TOAST BISCUIT OR ENGLISH MUFFIN
FULL HAMSTEAK
1/2 LB SALT CURED BONE IN HAMSTEAK, TWO EGGS ANY STYLE, CHOICE HASHBROWN, AMERICAN FRIES, GRITS AND CHOICE TOAST BISCUIT OR ENGLISH MUFFIN
CHOPPED STEAK
HAND PATTIED CHOPPED STEAK TOPPED WITH GRILLED ONION AND MUSHROOMS, TWO EGGS ANY STYLE, CHOICE HASHBROWN, AMERICAN FRIES, GRITS AND CHOICE TOAST BISCUIT OR ENGLISH MUFFIN
RIBEYE
6 OZ HAND CUT RIBEYE TOPPED WITH GRILLED ONIONS AND MUSHROOMS, TWO EGGS ANY STYLE, CHOICE HASHBROWN, AMERICAN FRIES, GRITS AND CHOICE TOAST BISCUIT OR ENGLISH MUFFIN
SMALL TENDERLOIN
HAND BREADED PORK TENDERLOIN SMOTHERED IN SAUSAGE GRAVY, TWO EGGS ANY STYLE, CHOICE HASHBROWN, AMERICAN FRIES, GRITS AND CHOICE TOAST BISCUIT OR ENGLISH MUFFIN
LARGE TENDERLOIN
HAND BREADED PORK TENDERLOIN SMOTHERED IN SAUSAGE GRAVY, TWO EGGS ANY STYLE, CHOICE HASHBROWN, AMERICAN FRIES, GRITS AND CHOICE TOAST BISCUIT OR ENGLISH MUFFIN
BIG BOY
THREE EGGS ANY STYLE, CHOICE HASHBROWN, AMERICAN FRIES, GRITS AND CHOICE TOAST BISCUIT OR ENGLISH MUFFIN, HALF ORDER BISCUITS AND GRAVY AND ONE PANCAKE
SIGNATURES
HALF B&G
HOMEMADE FROM SCRATCH EVERY MORNING
FULL B&G
HOMEMADE FROM SCRATCH EVERY MORNING
BREAKFAST SANDWICH
ONE EGG WITH CHEESE CHOICE OF BACON HAM OR SAUSAGE, ON TOAST BISCUIT OR ENGLISH MUFFIN
APPLE BASKET SANDWICH
TWO SCAMBLED EGGS, BACON, HAM AND CHEESE SERVED ON GRILLED TEXAS TOAST
CHICKEN & BISCUIT
HAND BREADED CHICKEN STRIP TOPPED WITH PEPPERJACK CHEESE SERVED IN A BISCUIT TOPPED WITH SAUSAGE GRAVY
BREAKFAST BURRITO
TWO SCRAMBLED EGGS CHOICE OF BACON, HAM OR SAUSAGE WITH AMERICAN FRIES AND CHEESE WRAPPED IN A TORTILLA SERVED WITH SALSA AND SOUR CREAM
TEXAS SKILLET
AMERICAN FRIES TOPPPED WITH CHEESE, GRILLED PEPPERS AND ONIONS CHOICE OF BACON HAM OR SAUSAGE, TWO EGGS ANY STYLE, SERVED WITH CHOICE OF TOAST BISCUIT OR ENGLISH MUFFIN, SERVED WITH A SIDE OF SAUSAGE GRAVY
THINGS TO EAT WITH SYRUP
2 PANCAKES
TWO SWEET CREAM PANCAKES SERVED WITH CHOICE BACON HAM OR SAUSAGE AND WARMED SYRUP
FRENCH TOAST
TWO SLICES TEXAS-STYLE FRENCH TOAST TOPPED WITH POWDERED SUGAR AND SERVE WITH CHOICE OF BACON HAM OR SAUSAGE AND WARMED SYRUP
CHICKEN & BELGIUM
BELGIUM WAFFLE TOPPED WITH A HAND BREADED CHICKEN STRIP
OMLETS
DURANGO OMLET
TWO EGG OMLET STUFFED WITH SLOW ROASTED BEEF, BACON, ONIONS, JALEPENOS, AND CHEDDER CHEESE SERVED WITH SALSA AND SOUR CREAM
SOUTHWEST OMLET
TWO EGG OMLET STUFFED WITH CHORIZO SAUSAGE, ONIONS, JALEPENO, PEPPERJACK CHEESE, SERVED WITH SALSA AND SOUR CREAM
ULTIMATE OMLET
TWO EGG OMLET STUFFED WITH HAM SAUSAGE AND BACON, MUSHROOMS, ONION, GREEN PEPPERS AND CHEESE
VEGGIE OMLET
TWO EGG OMLET STUFFED WITH FRESH SPINACH, GREEN PEPPER, ONION MUSHROOM AND CHEESE, TOPPED WITH TOMATOES
BACON & SPINACH OMLET
TWO EGG OMLET STUFFED WITH BACON, SPINACH, MUSHROOM, ONION AND SWISS CHEESE TOPPED WITH TOMATOES
PHILLY CHEESE STEAK OMLET
TWO EGG OMLET STUFFED WITH STEAK SWISS CHEESE, GRILLED ONIONS AND GREEN PEPPERS
PHILLY CHEESE CHICKEN OMLET
TWO EGG OMLET STUFFED WITH GRILLED CHICKEN SWISS CHEESE, GRILLED ONIONS AND GREEN PEPPERS
CHEESE OMLET
TWO EGG OMLET STUFFED WITH MELTED AMERICAN, SWISS AND CHEDDER CHEESE
WESTERN OMLET
TWO EGG OMLET STUFFED WITH HAM, ONIONS, GREEN PEPPERS AND CHEESE
MEAT & CHEESE OMLET
TWO EGG OMLET STUFFED WITH CHOICE OF BACON HAM OR SAUSAGE AND CHEESE
ALA CARTE
ONE EGG ANY STYLE
HASH BROWNS
AMERICAN FRIES
BACON
SAUSAGE PATTIES
SAUSAGE LINKS
HAM
SIDE SAUSAGE GRAVY
ONE PANCAKE
ONE SLICE FRENCH TOAST
SMALL OATMEAL
LARGE OATMEAL
SMALL GRITS
LARGE GRITS
TOAST
BAGEL W/CREAM CHEESE
COFFEE
HOT CHOCOATE
HOT TEA
SWEET TEA
UNSWEET TEA
BISCUIT
MUFFIN
BELGIUM
Rye Toast
FRUIT MUFFIN
GR SOUR DOUGH
|Sunday
|6:30 am - 8:00 pm
|Monday
|6:30 am - 8:00 pm
|Tuesday
|6:30 am - 8:00 pm
|Wednesday
|6:30 am - 8:00 pm
|Thursday
|6:30 am - 8:00 pm
|Friday
|6:30 am - 8:00 pm
|Saturday
|6:30 am - 8:00 pm
HOME COOKING
215 North Rollins Street, Macon, MO 63552