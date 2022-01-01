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Apple Basket Cafe 215 North Rollins Street

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215 North Rollins Street

Macon, MO 63552

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

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Appetizer

BUFFALO CAULIFLOWER APP

$8.00

BATTER

CHEESE CURDS APP

$8.00

Chili Cheese Fries App

$7.50

SEASONED FRENCH FRIES SMOTHER IN HOMEMADE CHILLI AND CHEESE

Fried Mushrooms App

$6.50

12 BATTERED AND FRIED MUSHROOM SERVED WITH OUR HOMEMADE BUTTERMILK RANCH

Fried Pickle Chips App

$8.00

HAND BREADED AND DEEP FRIED PICKLE CHIPS SERVED WITH OUR HOMEMADE BUTTERMILK RANCH

Onion Ring App

$4.50+

HAND CUT AND BREADED ONION RINGS SERVED WITH OUR HOMEMADE BUTTERMILK RANCH

Stuffed Potato

Chicken Bacon Ranch

$8.50

BAKED POTATO STUFFED WITH BUTTER, GRILLED OR BREADED CHICKEN, BACON, CHEDDER & TOPPED WITH RANCH DRESSING

Chili & Cheese

$7.50

BAKED POTATO STUFFED WITH BUTTER, CHILLI, CHEDDER CHEESE & TOPPED WITH SOUR CREAM

Broccoli, Ham & Cheese

$7.50

BAKED POTATO STUFFED WITH BUTTER, GRILLED HAM, BROCCOLI & CHEDDER CHEESE TOPPED WITH SOUR CREAM

Roast Beef

$8.50

BAKED POTATO STUFFED WITH BUTTER, SLOW ROASTED BEEF, GRILLED ONIONS & MUSHROOMS & TOPPED WITH BROWN GRAVY

Loaded Sweet Potato

$7.50

BAKED SWEET POTATO STUFFED WITH BUTTER, CINNAMON, BROWN SUGAR & PECANS

Buffalo Chicken

$8.50

BAKED POTATO STUFFED WITH BUTTER, GRILLED OR BREADED CHICKEN TOSSED IN BUFFALO SAUCE & TOPPED WITH BLEU CHEESE CRUMBLES

Sandwiches

Tenderloin

$7.00+

CHOICE OF GRILLED OR HAND BREADED & DEEP FRIED PORK TENDERLOIN SERVED ON A GRILLED BUN WITH YOUR CHOICE OF TOPPINGS

TENDEROIN SUPREME

$10.00

GRILLED OR BREADED PORK TENDERLOIN TOPPED WITH BACON AND SWISS CHEESE

Reuben

$8.50

TENDER CORNED BEEF, SAUERKRAUT, SWILL CHEESE & THOUSAND ISLAND SERVED ON GRILLED MARBLE RYE

TURKEY RUEBEN

$8.50

SLOW ROASTED TURKEY, SAUERKRAUT, SWILL CHEESE & THOUSAND ISLAND SERVED ON GRILLED MARBLE RYE

Ham Club

$8.50

THINLY SLICED HAM, BACON, CHEESE, LETTUCE AND TOMATO SERVED ON GRILLED SOURDOUGH BREAD

Turkey Club

$8.50

THINLY SLICED TURKEY, BACON, CHEESE, LETTUCE AND TOMATO SERVED ON GRILLED SOURDOUGH BREAD

Ribeye Sandwich

$10.50

HAND CUT 6OZ RIBEYE STEAK TOPPED WITH PEPPERJACK CHEESE GRILLED ONION AND MUSHRROMS SERVED ON TOASTED BUN

Catfish Sandwich

$8.00

HAND BREADED AND FRIED GOLDEN BROWN SERVED ON GRILLED HOAGIE BUN SERVED WITH OUR HOMEMADE TARTAR SAUCE AND CHOICE OF TOPPINGS

Philly Steak

$8.00

TENDER STEAK WITH GREEN PEPPERS, ONIONS AND MUSHROOMS SERVED ON A GRILLED HOAGIE

Philly Chicken

$8.50

TENDER CHICKEN WITH GRILLED ONIONS, PEPPERS, SWISS CHEESE SERVED ON GRILLED HAOGIE BUN

Grilled Cheese

$4.50

GRILLED TEXAS TOAST WITH AMERICAN CHEESE

Grilled Ham & Cheese

$8.00

GRILLED TEXAS TOAST WITH AMERICAN CHEESE AND HAM

BLT

$8.50

SIX CRISPY PIECES OF BACON PILED HIGH WITH LETTUCE & TOMATO ON TEXAS TOAST

Chicken Sandwich

$8.50

GRILLED OR HAND BREADED AND DEEP FRIED CHICKEN SERVEDON GRILLED BUN WITH CHOICE OF TOPPINGS

Chicken Supreme

$10.00

GRILLED OR HAND BREADED CHICKEN BREAST TOPPED WITH BACON AND SWISS CHEESE SERVED ON GRILLED SOURDOUGH WITH CHOICE OF TOPPINGS

Chicken Salad Sandwich

$8.50Out of stock

HOMEMADE CHICKEN SALAD WITH GRAPES, CELERY MADARIN ORANGES SERVED ON GRILLED SOURDOUGH WITH CHOICE OF TOPPINGS

Cajun Chicken Sandwich

$9.00

GRILLED OR BREADED CAJUN CHICKEN TOPPED WITH CHIPOTLE RANCH, PEPPERJACK CHEESE AND ONION STRAWS SERVED ON GRILLED SOURDOUGH BREAD

Buffalo Chicken Sandwich

$9.00

GRILLED OR BREADED CHICKEN BREAST TOSSED IN BUFFALO SAUCE TOPPED WITH BLEU CHEESE SERVED ON GRILLED BUN WITH CHOICE OF TOPPINGS

Peanut Butter Sandwich

$3.50

Burgers

Bacon & Bleu

$7.50+

LEAN GROUND BEEF TOPPED WITH BACON AND BLEU CHEESE SERVED ON GRILLED BUN

Bacon Cheeseburger

$7.50+

Cajun Burger

$7.00+

LEAN GROUND BEEF WITH CAJUN SEASONING, CHIPOTLE RANCH, PEPPER JACK CHEESE AND ONION STRAWS

Cheeseburger

$6.50+

LEAN GROUND BEEF TOPPED WITH CHEESE AND SERVED ON GRILLED BUN

Double Cheese Burger

$10.50+

TWO LEAN BEEF PATTIES TOPPED WITH CHEESE AND YOUR CHOICE OF TOPPINGS

Hamburger

$6.00+

LEAN GROUND BEEF SERVED ON GRILLED BUN

Mushroom & Swiss

$7.00+

LEAN GROUND BEEF TOPPED WITH MUSHROOMS AND MELTED SWISS CHEESE

Patty Melt

$7.00+

LEAN GROUND BEEF TOPPED WITH GRILLED ONIONS AND SWISS CHEESE SERVED ON GRILLED SOURDOUGH

Salads

Chef

$7.50+

CHOPPED ICEBERG LETTUCE TOPPED WITH TURKEY, HAM, EGGS, TOMATO, RED ONION AND SHREDDED CHEDDER

Cobb

$8.50+

CHOPPED ICEBERG LETTUCE TOPPED WITH GRILLED OR BREADED CHICKEN, BACON, TOMATO, RED ONION AND CHOICE OF BLEU CHEESE OR SHREDDED CHEDDER

Raspberry Salad

$8.50+

CHOPPED ICEBERG LETTUCE TOPPED WITH GRILLED CHICKEN, MANARIN ORANGES, PECANS GRAPES COCONUT & RASPBERRY VINAIGERETTE DRESSING

Shrimp Salad

$9.50+

CHOPPED ICEBERG LETTUCE TOPEED WITH POPCORN SHRIMP, TOMATO, RED ONION AND CHEDDER CHEESE

Taco Salad

$8.50+

CHOPPED LETTUCE WITH SEASONED BEEF, CHEESE, ONION, TOMATO, AND TORTILLA CHIPS SERVED WITH SOUR CREAM AND SALSA

Wrap

Popcorn Shrimp Wrap

$9.50

FRIED POPCORN SHRIMP, LETTUCE TOMATO, CHEDDER CHEESE, HOMEMADE BUTTERMILK RANCH WRAPPED IN FLOUR TORTILLA

Buffalo Chicken Wrap

$9.00

GRILLED OR BREADED CHICKEN TOSSED IN BUFFALO SAUCE WITH LETTUCE, TOMATO AND BLEU CHEESE WRAPPED IN FLOUR TORTILLA

Cajun Chicken Wrap

$9.00

GRILLED OR BREADED CAJUN CHICKEN TOPPED WITH CHIPOTLE RANCH, LETTUCE, PEPPERJACK CHEESE AND ONION STRAWS WRAPPED IN FLOUR TORTILLA

Raspberry Chicken Wrap

$9.00

GRILLED CHICKEN WITH LETTUCE MANDARIN ORANGES, PECANS, COCNUT, GRAPES, RASPBERRY VINAIGERETTE WRAPPED IN FLOUR TORTILLA

Chicken Bacon Ranch Wrap

$9.00

GRILLED OR BREADED CHICKEN, LETTUCE, BACON, TOMATO, CHEDDER CHEESE, HOMEMADE RANCH DRESSING WRAPPED IJ FLOUR TORTILLA

Chicken Durango

$9.00

GRILLED CHICKEN, CHEDDER CHEESE, ONION, MUSHROOMS, BACON SERVED WITH SALSA AND SOUR CREAM WRAPPED IN FLOUR TORTILLA

Beef Durango

$9.00

SLOW ROASTED BEEF, CHEDDER CHEESE, ONION, MUSHROOMS, BACON SERVED WITH SALSA AND SOUR CREAM WRAPPED IN FLOUR TORTILLA

Chicken Salad Wrap

$8.50

Ham Club Wrap

$8.50

Turkey Club Wrap

$8.50

Platters

Glazed Pork Chop

$12.00

10 OZ HAND CUT BRINED AND BUTTERFLIED CHARBROILED PORK CHOP TOPPED WITH HOMEMADE PINEAPPLE GAZE

Chicken Fried Chicken

$11.00

HAND BREADED BONELESS CHICKEN BREAST FRIED GOLDEN BROWN AND TOPPED WITH WHITE GRAVY

Chicken Strips

$9.00+

TWO HAND BREAD AND DEEP FRIED CHICKEN STRIPS

POPCORN SHRIMP

$12.00

24 POPCORN SHRIMP, FRIED GOLDEN BROWN

Smothered Chicken

$11.00

GRILLED CHICKEN BREAST LIGHTLY SEASONED AND TOPPED WITH GRILLED ONIONS, GREEN PEPPERS AND SWISS CHEESE

Catfish Filet

$10.00+

HAND BREADED CATFISH FILET FRIED GOLDEN BROWN

Hamsteak

$9.50+

PREMIUM BONE IN AND SOFT CURED COUNTRY HAM STEAK

RIBEYE

$23.00+

HAND CUT RIBEYE CHARBROILED AND SEASONED WITH GARIC BUTTER, COOKED TO DESIRE

Chicken Livers & Onions

$11.00

TENDER, HAND BREADED CHICKEN LIVERS FRIED AND TOPPED WITH GRILLED ONIONS

Chopped Steak

$11.00

8OZ LEAN HAMBURGER STEAK TOPPED WITH GRILLED ONIONS AND MUSHROOMS

Country Fried Steak

$9.50

BREADED BEEF STEAK FRIED GOLDEN BROWN AND TOPPED WITH WHITE GRAVY

10 Premium Wings

$19.00

6 Jumbo Shrimp

$19.00

VEGGIE PLATTER

VEGGIE PLATE

$9.00

Hot Plates

Hot Beef

$9.00+

SLOW ROASTED BEEF SERVED ON WHITE BREAD WITH MASHED POTATOES AND SMOTHERED IN BROWN GRAVY

Hot Hamburger

$9.00+

Hot Tenderloin

$9.00+

HAND BREADED AND FRIED GOLDEN BROWN PORK TENDERLOIN SERVED ON WHIT BREAD WITH MASHED POTAOES AND SMOTHERED IN WHITE GRAVY

Hot Turkey

$9.00+

SLOW ROASTED TURKEY SERVED ON WHITE BREAD WITH MASHED POTATOES AND SMOTHERED IN HOMEMADE TURKEY GRAVY

Regular Side

SIDE GREEN BEANS

$3.00

SIDE BAKED APPLES

$3.00

SIDE MASHED POTATO

$3.00

SIDE PINTO BEANS

$3.00

SIDE CORN

$3.00

SIDE COLE SLAW

$3.00

SIDE BEETS

$3.00

SIDE APPLESAUCE

$3.00

SIDE BROCCOLI/CAULIFLOWER

$3.00

SIDE FRENCH FRIES

$3.00

SIDE CHIPS

$3.00

SIDE BAKED POTATO

$3.00

SIDE SWEET POTATO

$3.00

SIDE CARROTS

$3.00

SIDE COTTAGE CHEESE

$3.00

SIDE PREAD PUDDING

$3.00

SIDE POTATO SALAD

SIDE PASTA SALAD

$3.00

SIDE FRIED CABBAGE

Peas & Carrots

$3.00

Premium Side

Half Fried Pickle Chips

$4.00

Half Onion Rings

$4.00

Half Fried Mushrooms

$4.00

Side Salad

$4.00

Loaded Mashed Potato

$4.00

Loaded French Fries

$4.00

Loaded Homemade Chips

$4.00

Fried Okra

$4.00

Soup of The Day

$4.00

Loaded Baked Potato

$4.00

Salad Bar

$4.00

SOUP

Cup

M ADE FROM SCRATH CHILI

Bowl

MADE FROM SCRATCH CHILI

KIDS MENU

kids Ham

$6.50

Kid Shrimp

$6.50

Kid Chicken Strip

$6.50

Kid Hamburger

$6.50

Kid Cheeseburger

$7.25

Kid Corndog

$6.50

Kid Grilled Cheese

$6.50

ALA CARTE

Bowl of Ranch

$6.50

Cup of Ranch

$4.00

BOWL S&S

$10.00

CUP S&S

$8.00

CATFISH FILET

$7.00

COUNTRY FRIED STEAK

$7.50

CORNBREAD

$1.00

CHICKEN STRIP

$4.00

CORN DOG

$4.00

HALF COUNTRY HAMSTEAK

$6.50

FULL COUNTRY HAMSTEAK

$10.50

ICE CREAM SCOOP

$1.50

ICE CREAM SUNDAE

$4.00

MEATLOAF

$6.50

MEATLOAF SANDWICH

$8.00

PB OR PB & JELLY SANDWICH

$4.00

SALMON PATTY

$6.50

SALMON PATTY SANDWICH

$8.00

EXTRA HOT PLATE MEAT

$4.00

EXTRA SALAD MEAT

$4.00

BONELESS CHICKEN BREAT

$8.00

PULLED PORK SANDWICH

$8.00

SALAD BAR

$4.50

Roll

$0.75

HOT WINGS

PREMIUM HOT WINGS

$1.50

PREMIUM BONE IN CHICKEN WINGS NAKED OR HAND TOSSED IN ONE OF OUR SIGNATURE SAUCES SERVED WITH CHOICE OF DIPPING SAUCE

Salad Bar

$4.00

SPECIALS

MEATLOAF

$10.50

MADE FROM SCRATCH MEATLOAF TOPPED WITH TANGY KETCHUP SAUCE SERVED WITH TWO REGULAR SIDES

FISH & CHIPS & SLAW

$9.50

HAND BREADED CATFISH FRIED GOLDEN BROWN AND SERVED WITH OUR HOMEMADE TARTAR SAUCE AND HOMEMADE CHIPS AND COLE SLAW

PULLED PORK

$10.50

SLOW ROASTED AND SHREDDED SEASONED PORK WITH GRILLED BUN SERVED WITH TWO REGULAR SIDES

SMOTHERD HAMBURGER

$10.50

6 OZ BEEF PATTY TOPPED WITH GRILLED MUSHROOMS AND ONIONS SMOTHERED IN BROWN GRAVY SERVED WITH TOW REGULAR SIDES

SALMON PATTY

$10.00

HOMEMADE SALMON PATTY WITH TWO REGULAR SIDES

MAUI MAUI

$10.00

BEER BATTERE MAUI MAUI SERVED ON TWO FOUR TORTILLAS WITH HOMEMADE COLE SLAW, TOMATO, CHIPOTLE RANCH SERVED WITH A SLICE OF LEMON

WESTERN BURGER & FRIES

$10.00

6 OZ BEEF PATTY TOPPED WITH CHEDDER CHEESE, ONION STRAWS, BBQ SAUCE ON A GRILLED BUN SERVED WITH FRENCH FRIES

HAM & BEANS

$8.00

SLOW COOKED NAVY BEANS AND HAM SERVED WITH HOMEMADE CORNBREAD

BONE IN CHICKEN BREAST AND LEGS

$10.50

FRIED OR BAKED BONE IN CHICKEN BREAST AND TWO LEGS SERVED WITH TWO REGULAR SIDES

TACO SALAD

$8.50+

10 WINGS SPECIAL

$18.00

RIBEYE SPECIAL

$22.00+

PORK CHOP SPECIAL

$11.00

6 JUMBO SPECIAL

$18.00

Chicken Fried Chicken Strips

$9.50

Soup Special

$6.00+

DESSERT

PIES AND DUMPLINGS

$4.50

1 SCOOP ICE CREAM

$1.00

TIGER CARD PIE

Cobbler

$24.00

Whole Pie

$16.00

TO GO PIE

$4.75

WORLD FAMOUS RANCH

Side of Ranch

$0.75

PLATTERS

THE ORIGINAL

$10.00

TWO EGGS ANY STYLE, CHOICE OF BACON, HAM OR SAUSAGE, CHOICE OF HASHBROWN, AMERICAN FRIES OR GRITS, AND CHOICE TOAST BISCUIT OR ENGLISH MUFFIN

COUNTRY FRIED STEAK

$10.50

BREADED BEEF STEAK TOPPED WITH SAUSAGE GRAVY, TWO EGGS ANY STYLE, CHOICE HASHBROWN, AMERICAN FRIES, GRITS AND CHOICE TOAST BISCUIT OR ENGLISH MUFFIN

HALF COUNTRY HAMSTEAK

$10.00

1 LB SALT CURED BONE IN HAMSTEAK, TWO EGGS ANY STYLE, CHOICE HASHBROWN, AMERICAN FRIES, GRITS AND CHOICE TOAST BISCUIT OR ENGLISH MUFFIN

FULL HAMSTEAK

$15.00

1/2 LB SALT CURED BONE IN HAMSTEAK, TWO EGGS ANY STYLE, CHOICE HASHBROWN, AMERICAN FRIES, GRITS AND CHOICE TOAST BISCUIT OR ENGLISH MUFFIN

CHOPPED STEAK

$11.00

HAND PATTIED CHOPPED STEAK TOPPED WITH GRILLED ONION AND MUSHROOMS, TWO EGGS ANY STYLE, CHOICE HASHBROWN, AMERICAN FRIES, GRITS AND CHOICE TOAST BISCUIT OR ENGLISH MUFFIN

RIBEYE

$12.00

6 OZ HAND CUT RIBEYE TOPPED WITH GRILLED ONIONS AND MUSHROOMS, TWO EGGS ANY STYLE, CHOICE HASHBROWN, AMERICAN FRIES, GRITS AND CHOICE TOAST BISCUIT OR ENGLISH MUFFIN

SMALL TENDERLOIN

$11.00

HAND BREADED PORK TENDERLOIN SMOTHERED IN SAUSAGE GRAVY, TWO EGGS ANY STYLE, CHOICE HASHBROWN, AMERICAN FRIES, GRITS AND CHOICE TOAST BISCUIT OR ENGLISH MUFFIN

LARGE TENDERLOIN

$14.00

HAND BREADED PORK TENDERLOIN SMOTHERED IN SAUSAGE GRAVY, TWO EGGS ANY STYLE, CHOICE HASHBROWN, AMERICAN FRIES, GRITS AND CHOICE TOAST BISCUIT OR ENGLISH MUFFIN

BIG BOY

$15.00

THREE EGGS ANY STYLE, CHOICE HASHBROWN, AMERICAN FRIES, GRITS AND CHOICE TOAST BISCUIT OR ENGLISH MUFFIN, HALF ORDER BISCUITS AND GRAVY AND ONE PANCAKE

SIGNATURES

HALF B&G

$4.00

HOMEMADE FROM SCRATCH EVERY MORNING

FULL B&G

$6.00

HOMEMADE FROM SCRATCH EVERY MORNING

BREAKFAST SANDWICH

$5.50

ONE EGG WITH CHEESE CHOICE OF BACON HAM OR SAUSAGE, ON TOAST BISCUIT OR ENGLISH MUFFIN

APPLE BASKET SANDWICH

$9.00

TWO SCAMBLED EGGS, BACON, HAM AND CHEESE SERVED ON GRILLED TEXAS TOAST

CHICKEN & BISCUIT

$8.00

HAND BREADED CHICKEN STRIP TOPPED WITH PEPPERJACK CHEESE SERVED IN A BISCUIT TOPPED WITH SAUSAGE GRAVY

BREAKFAST BURRITO

$9.50

TWO SCRAMBLED EGGS CHOICE OF BACON, HAM OR SAUSAGE WITH AMERICAN FRIES AND CHEESE WRAPPED IN A TORTILLA SERVED WITH SALSA AND SOUR CREAM

TEXAS SKILLET

$10.50

AMERICAN FRIES TOPPPED WITH CHEESE, GRILLED PEPPERS AND ONIONS CHOICE OF BACON HAM OR SAUSAGE, TWO EGGS ANY STYLE, SERVED WITH CHOICE OF TOAST BISCUIT OR ENGLISH MUFFIN, SERVED WITH A SIDE OF SAUSAGE GRAVY

THINGS TO EAT WITH SYRUP

2 PANCAKES

$9.00

TWO SWEET CREAM PANCAKES SERVED WITH CHOICE BACON HAM OR SAUSAGE AND WARMED SYRUP

FRENCH TOAST

$9.00

TWO SLICES TEXAS-STYLE FRENCH TOAST TOPPED WITH POWDERED SUGAR AND SERVE WITH CHOICE OF BACON HAM OR SAUSAGE AND WARMED SYRUP

CHICKEN & BELGIUM

$9.00

BELGIUM WAFFLE TOPPED WITH A HAND BREADED CHICKEN STRIP

OMLETS

DURANGO OMLET

$11.00

TWO EGG OMLET STUFFED WITH SLOW ROASTED BEEF, BACON, ONIONS, JALEPENOS, AND CHEDDER CHEESE SERVED WITH SALSA AND SOUR CREAM

SOUTHWEST OMLET

$11.00

TWO EGG OMLET STUFFED WITH CHORIZO SAUSAGE, ONIONS, JALEPENO, PEPPERJACK CHEESE, SERVED WITH SALSA AND SOUR CREAM

ULTIMATE OMLET

$12.00

TWO EGG OMLET STUFFED WITH HAM SAUSAGE AND BACON, MUSHROOMS, ONION, GREEN PEPPERS AND CHEESE

VEGGIE OMLET

$8.00

TWO EGG OMLET STUFFED WITH FRESH SPINACH, GREEN PEPPER, ONION MUSHROOM AND CHEESE, TOPPED WITH TOMATOES

BACON & SPINACH OMLET

$10.50

TWO EGG OMLET STUFFED WITH BACON, SPINACH, MUSHROOM, ONION AND SWISS CHEESE TOPPED WITH TOMATOES

PHILLY CHEESE STEAK OMLET

$10.50

TWO EGG OMLET STUFFED WITH STEAK SWISS CHEESE, GRILLED ONIONS AND GREEN PEPPERS

PHILLY CHEESE CHICKEN OMLET

$10.50

TWO EGG OMLET STUFFED WITH GRILLED CHICKEN SWISS CHEESE, GRILLED ONIONS AND GREEN PEPPERS

CHEESE OMLET

$7.00

TWO EGG OMLET STUFFED WITH MELTED AMERICAN, SWISS AND CHEDDER CHEESE

WESTERN OMLET

$10.50

TWO EGG OMLET STUFFED WITH HAM, ONIONS, GREEN PEPPERS AND CHEESE

MEAT & CHEESE OMLET

$10.00

TWO EGG OMLET STUFFED WITH CHOICE OF BACON HAM OR SAUSAGE AND CHEESE

ALA CARTE

ONE EGG ANY STYLE

$1.75

HASH BROWNS

$3.50

AMERICAN FRIES

$3.50

BACON

$4.00

SAUSAGE PATTIES

$4.00

SAUSAGE LINKS

$4.00

HAM

$4.00

SIDE SAUSAGE GRAVY

$2.00

ONE PANCAKE

$4.00

ONE SLICE FRENCH TOAST

$3.50

SMALL OATMEAL

$3.50

LARGE OATMEAL

$4.00

SMALL GRITS

$3.50

LARGE GRITS

$4.00

TOAST

$2.50

BAGEL W/CREAM CHEESE

$3.50

COFFEE

$1.50

HOT CHOCOATE

$2.50

HOT TEA

$2.00

SWEET TEA

$2.50

UNSWEET TEA

$2.50

BISCUIT

$2.50

MUFFIN

$2.50

BELGIUM

$5.00

Rye Toast

$2.75

FRUIT MUFFIN

$3.50

GR SOUR DOUGH

$2.75

KIDS MENU

KIDS TWO EGGS

$6.50

KIDS CHEESE OMLET

$6.50

KIDS PANCAKES

$6.50

KIDS FRENCH TOAST

$6.50

BEVERAGES

SMALL JUICE

$2.00

LARGE JUICE

$3.00

SMALL MILK

$2.00

LARGE MILK

$3.00

SODA

$2.50

COFFEE

$1.50

TEA

$2.50

WATER

HOT CHOCOLATE

$2.00

HOT TEA

$2.00

BOTTLED SODA

$1.50

BANG - CUSTOMER

$2.00

BANG - EMPLOYEE

$1.75

DESSERTS

CHOCOLATE PIE

$4.00

COCONUT PIE

$4.00

GRANNYS PECAN GRAHAMS

$3.50

CHEESECAKE CUPS

$3.50
All hours
Sunday6:30 am - 8:00 pm
Monday6:30 am - 8:00 pm
Tuesday6:30 am - 8:00 pm
Wednesday6:30 am - 8:00 pm
Thursday6:30 am - 8:00 pm
Friday6:30 am - 8:00 pm
Saturday6:30 am - 8:00 pm
Restaurant info

HOME COOKING

Location

215 North Rollins Street, Macon, MO 63552

Directions

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