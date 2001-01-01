Arminio's Italian Corner 236 Main St #2411
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236 Main St #2411
Chatham, NJ 07928
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SLICE
SLICE 1 TOPPING
SLICE 2 TOPPNGS
MAGHERITA
SICILIAN SLICE
SICILIAN 1 TOPPING
SICILIAN 2 TOPPINGS
WHITE SLICE
WHITE 1 TOPPING
WHITE 2 TOPPING
CHICKEN SLICE
PENNE VODKA SLICE
GRANDMA SLICE
SM FOUNTAIN
MED FOUNTAIN
LG FOUNTAIN
CAN
20 oz
VITAMIN WATER
GATORADE
SNAPPLE
STEWARTS
ARMINIO’S DRINK
2 LITER.
SM WATER
LG WATER
Garlic knots
Juice
APPETIZERS
CHICKEN FINGERS
JALAPENO POPPERS
CHEDDAR FILLED
FRENCH FRIES
BUFFALO WINGS
FRIED CALAMARI
FRIED MOZZARELLA
MUSSELS MARINARA
GARLIC BREAD
GARLIC BREAD WITH CHEESE
MOZZARELLA CAPRESE
PASTA FAGIOLI
LARGE PASTA FAGIOLI
SOUP OF THE DAY
LARGE SOUP OF THE DAY
MEATBALLS (EACH)
SAUSAGE (EACH)
SAUTEED VEGETABLE
STEAMED VEGETABLE
GARLIC KNOTS (4)
PIZZA
MEDIUM PLAIN
LARGE PLAIN
MEDIUM WHITE
LARGE WHITE
STUFFED VEGETABLE
STUFFED MEAT
SICILIAN
GLUTEN FREE
12"
CAULIFLOWER CRUST
10"
GRANDMA
MEDIUM WHITE SUPREME
LARGE WHITE SUPREME
MEDIUM BRUSCHETTA
LARGE BRUSCHETTA
MEDIUM SHRIMP PESTO
LARGE SHRIMP PESTO
MEDIUM VEGETARIAN
LARGE VEGETARIAN
MEDIUM GREEK
LARGE GREEK
MEDIUM HAWIIAN
LARGE HAWIIAN
MEDIUM EGGPLANT PARM
LARGE EGGPLANT PARM
MEDIUM MARGHERITA
LARGE MARGHERITA
MEDIUM ROASTED GARLIC CHICKEN
LARGE ROASTED GARLIC CHICKEN
MEDIUM BBQ CHICKEN
LARGE BBQ CHICKEN
MEDIUM BUFFALO CHICKEN
LARGE BUFFALO CHICKEN
MEDIUM EGGPLANT PESTO
LARGE EGGPLANT PESTO
MEDIUM PIZZA ARMINIO'S
LARGE PIZZA ARMINIO'S
MEDIUM ITALIAN CORNER CLASSIC
LARGE ITALIAN CORNER CLASSIC
PIZZA KITS
DOUGH BALL
CALZONE AND ROLLS
HOT ITALIAN SANDWICHES
MEATBALL SANDWICH
MEATBALL PARM SANDWICH
SAUSAGE PARMIGIANA SANDWICH
SAUSAGE, PEPPERS AND ONIONS SANDWICH
EGGPLANT PARMIGIANA SANDWICH
CHICKEN PARMIGIANA SANDWICH
VEAL PARMIGIANA SANDWICH
STEAK AND CHEESE SANDWICH
PEPPERS, ONIONS, MUSHROOMS
GRILLED CHICKEN SANDWICH
ROASTED PEPPERS, FRESH MOZZ
CHICKEN CUTLET SANDWICH
LETTUCE, TOMATO,MAYO
VEAL VERONA SANDWICH
LETTUCE, TOMATO, RED ONION, FRESH MOZZ, BALSAMIC
GRILLED CHK RP MOZ
FOCCACIA SANDWICHES
WRAP SANDWICHES
WRAP GRILLED CHICKEN, ROASTED PEPPER, ARUGULA, FRESH MOZZ,
BALSAMIC
WRAP STEAK AND CHEESE
WRAP CHICKEN CAESAR
FOCCASIA WRAP GRILLED VEGETABLE
ZUCCHINI, PORT MUSH, EGGPLANT,ROASTED PEPPERS, FRESH MOZZ, PESTO
WRAP GRILLED CHICKEN, BACON, AVOCADO
LETTUCE,RANCH
WRAP BUFFALO CHICKEN
LETTUCE, TOMATO, GORGONZOLA,RANCH
SALADS
SMALL TOSSED
LARGE TOSSED
GREEK SALAD
COLD ANTIPASTO FOR ONE
COLD ANTIPASTO FOR TWO
CAESAR
GRILLED CHICKEN CAESAR
FRESH MOZZARELLA SALAD
ROASTED PEPPERS, OLIVES,TOMATOES
CALIFORNIA CHICKEN SALAD
FRESH MOZZ, ROASTED PEPPERS
SUNSHINE
MANDARIN ORANGES, DRIED CRANBERRIES, STRAWBERRIES, WALNUTS, TOMATO, SPRING MIX, RASPBERRY VINAIGRETTE
MEDITERRANEAN
GRILLED CHICKEN, FETA, KALAMATA OLIVES, TOMATOES, CUCUMBERS, BELL PEPPERS, ROMAINE, RANCH
BUFFALO CHICKEN
CRISPY BUFFALO CHICKEN, ALMONDS, TOMATO, GORGONZOLA, RANCH
ASIAN SESAME
GRILLED CHICKEN, ALMONDS, TOMATOES, MANDARIN ORANGES, CRISPY NOODLES, ASIAN SESAME DRESSING
SPINACH
BABY SPINACH, BACON, MUSHROOMS, TOMATOES, GORGONZOLA, BALSAMIC
ARUGULA
BABY ARUGULA, GRILLED CHICKEN, FRESH MOZZARELLA, ROASTED PEPPERS, ARTICHOKES, TOMATOES, OLIVES, BALSAMIC
GRILLED SHRIMP AND AVOCADO
BABY SPINACH, TOMATOES, OLIVE OIL, LEMON WEDGE
CHICKEN AVOCADO SALAD
BACON, TOMATO, CUCUMBERS, RANCH
LUNCH PASTA
LUNCH SPAGHETTI MARINARA
LUNCH LINGUINI BOLOGNESE
LUNCH SPAGHETTI MEATBALLS
LUNCH SPAGHETTI SAUSAGE
LUNCH LINGUINI GARLIC AND OIL
LUNCH LINGUINI WHITE CLAM SAUCE
LUNCH LINGUINI RED CLAM SAUCE
LUNCH FETTUCCINI ALFREDO
LUNCH TORTELLINI CARBONARA
LUNCH TORTELLINI ALFORNO
TOPPED WITH FRESH MOZZ, PINK SAUCE
LUNCH CAVATELLI AND BROCCOLI
LUNCH PENNE WITH VODKA SAUCE
LUNCH RIGATONI SICILIANA
DICED EGGPLANT, ONION, MARINARA
LUNCH FETTUCCINI, CHICKEN AND MUSHROOMS
LIGHT CREAM SAUCE
LUNCH PENNE, CHICKEN AND BROCCOLI
GARLIC, WHITE WINE
LUNCH PENNE CON POLLO
GRILLED CHICKEN, SUN-DRIED TOMATOES, MUSHROOMS, ROSEMARY, SWEET VERMOUTH DEMI1GLAZE
LUNCH FARFALLE FLORENTINE
SPINACH, DICED TOMATOES, FETA, PINK SAUCE
LUNCH LINGUINI ROMANO
ASPARAGUS, MUSHROOMS, ROASTED PEPPERS, DICED TOMATOES, PINK SAUCE
LUNCH RIGATONI, SAUSAGE AND BROCCOLI RABE
GARLIC, WHITE WINE
LUNCH PENNE PRIMAVERA
BROCCOLI, ZUCCHINI, CHERRY TOMATOES, PEAS, PEPPERS, GARLIC WHITE WINE
LUNCH BUTTER PASTA
DINNER PASTA
DINNER SPAGHETTI MARINARA
DINNER LINGUINI BOLOGNESE
DINNER SPAGHETTI MEATBALLS
DINNER SPAGHETTI SAUSAGE
DINNER LINGUINI GARLIC AND OIL
DINNER LINGUINI WHITE CLAM SAUCE
DINNER LINGUINI RED CLAM SAUCE
DINNER FETTUCCINI ALFREDO
DINNER TORTELLINI CARBONARA
DINNER TORTELLINI ALFORNO
TOPPED WITH FRESH MOZZ, PINK SAUCE
DINNER CAVATELLI AND BROCCOLI
DINNER PENNE WITH VODKA SAUCE
DINNER RIGATONI SICILIANA
DICED EGGPLANT, ONION, MARINARA
DINNER FETTUCCINI, CHICKEN AND MUSHROOMS
LIGHT CREAM SAUCE
DINNER PENNE, CHICKEN AND BROCCOLI
GARLIC, WHITE WINE
DINNER PENNE CON POLLO
GRILLED CHICKEN, SUN-DRIED TOMATOES, MUSHROOMS, ROSEMARY, SWEET VERMOUTH DEMI1GLAZE
DINNER FARFALLE FLORENTINE
SPINACH, DICED TOMATOES, FETA, PINK SAUCE
DINNER LINGUINI ROMANO
ASPARAGUS, MUSHROOMS, ROASTED PEPPERS, DICED TOMATOES, PINK SAUCE
DINNER RIGATONI, SAUSAGE AND BROCCOLI RABE
GARLIC, WHITE WINE
DINNER PENNE PRIMAVERA
BROCCOLI, ZUCCHINI, CHERRY TOMATOES, PEAS, PEPPERS, GARLIC WHITE WINE
DINNER PASTA BUTTER
LUNCH BAKED DISHES
DINNER BAKED DISHES
LUNCH CHICKEN
LUNCH CHICKEN MARSALA
LUNCH CHICKEN FRANCESE
LUNCH CHICKEN SAVOY
GARLIC, OREGANO, PARMESAN, BALSAMIC REDUCTION
LUNCH CHICKEN PARMIGIANA
LUNCH CHICKEN MURPHY
MUSHROOMS, VINEGAR PEPPERS, POTATOES, GARLIC, WHITE WINE
LUNCH CHICKEN SCAMPI
LUNCH CHICKEN PICATTA
CAPERS, LEMON, WHITE WINE SAUCE
LUNCH CHICKEN ARMINIO'S
SUN-DRIED TOMATOES, ARTICHOKES, GARLIC, WHITE WINE
LUNCH CHICKEN GIUESEPPIE
SHRIMP, ONIONS, MUSHROOMS, TOMATOES, BASIL, GARLIC, OVER CAPPELLINI
LUNCH CHICKEN ALYSSA
TOPPED WITH SPINACH AND MOZZARELLA IN A LEMON, WHITE WINE SAUCE
DINNER CHICKEN
DINNER CHICKEN MARSALA
DINNER CHICKEN FRANCESE
DINNER CHICKEN SAVOY
GARLIC, OREGANO, PARMESAN, BALSAMIC REDUCTION
DINNER CHICKEN PARMIGIANA
DINNER CHICKEN MURPHY
MUSHROOMS, VINEGAR PEPPERS, POTATOES, GARLIC, WHITE WINE
DINNER CHICKEN SCAMPI
DINNER CHICKEN PICATTA
CAPERS, LEMON, WHITE WINE SAUCE
DINNER CHICKEN ARMINIO'S
SUN-DRIED TOMATOES, ARTICHOKES, GARLIC, WHITE WINE
DINNER CHICKEN GIUESEPPIE
SHRIMP, ONIONS, MUSHROOMS, TOMATOES, BASIL, GARLIC, OVER CAPPELLINI
DINNER CHICKEN ALYSSA
TOPPED WITH SPINACH AND MOZZARELLA IN A LEMON, WHITE WINE SAUCE
VEAL
SEAFOOD
SHRIMP SCAMPI
SHRIMP MARINARA
SHRIMP FRA DIAVOLO
SHRIMP PARMIGIANA
SHRIMP AND SCALLOPS PESTO
PESTO CREAM SAUCE
SHRIMP ANTONIO
ASPARAGUS, PORTOBELLO MUSHROOMS, DICED TOMATOES, LEMON, WHITE WINE
CALAMARI MARINARA
CALAMARI FRA DIAVOLO
SEAFOOD COMBINATION
SHRIMP, SCALLOPS, MUSSELS, CLAMS, CALAMARI, MARINARA
FAMILY MEALS
KIDS MENU
20 oz Bottles
Cans
Snapple
Vitamin Water
Arminio's Drinks
Pasta
Compliments
Chicken
Veal
Seafood
Salad Trays
APPETIZERS
CHICKEN FINGERS
JALAPENO POPPERS
CHEDDAR FILLED
FRENCH FRIES
BUFFALO WINGS
FRIED CALAMARI
FRIED MOZZARELLA
MUSSELS MARINARA
GARLIC BREAD
GARLIC BREAD WITH CHEESE
MOZZARELLA CAPRESE
PASTA FAGIOLI
LARGE PASTA FAGIOLI
SOUP OF THE DAY
LARGE SOUP OF THE DAY
MEATBALLS (EACH)
SAUSAGE (EACH)
SAUTEED VEGETABLE
STEAMED VEGETABLE
GARLIC KNOTS (4)
PIZZA
MEDIUM PLAIN
LARGE PLAIN
MEDIUM WHITE
LARGE WHITE
STUFFED VEGETABLE
STUFFED MEAT
SICILIAN
GLUTEN FREE
12"
CAULIFLOWER CRUST
10"
GRANDMA
MEDIUM WHITE SUPREME
LARGE WHITE SUPREME
MEDIUM BRUSCHETTA
LARGE BRUSCHETTA
MEDIUM SHRIMP PESTO
LARGE SHRIMP PESTO
MEDIUM VEGETARIAN
LARGE VEGETARIAN
MEDIUM GREEK
LARGE GREEK
MEDIUM HAWIIAN
LARGE HAWIIAN
MEDIUM EGGPLANT PARM
LARGE EGGPLANT PARM
MEDIUM MARGHERITA
LARGE MARGHERITA
MEDIUM ROASTED GARLIC CHICKEN
LARGE ROASTED GARLIC CHICKEN
MEDIUM BBQ CHICKEN
LARGE BBQ CHICKEN
MEDIUM BUFFALO CHICKEN
LARGE BUFFALO CHICKEN
MEDIUM EGGPLANT PESTO
LARGE EGGPLANT PESTO
MEDIUM PIZZA ARMINIO'S
LARGE PIZZA ARMINIO'S
MEDIUM ITALIAN CORNER CLASSIC
LARGE ITALIAN CORNER CLASSIC
PIZZA KITS
DOUGH BALL
CALZONE AND ROLLS
HOT ITALIAN SANDWICHES
MEATBALL SANDWICH
MEATBALL PARM SANDWICH
SAUSAGE PARMIGIANA SANDWICH
SAUSAGE, PEPPERS AND ONIONS SANDWICH
EGGPLANT PARMIGIANA SANDWICH
CHICKEN PARMIGIANA SANDWICH
VEAL PARMIGIANA SANDWICH
STEAK AND CHEESE SANDWICH
PEPPERS, ONIONS, MUSHROOMS
GRILLED CHICKEN SANDWICH
ROASTED PEPPERS, FRESH MOZZ
CHICKEN CUTLET SANDWICH
LETTUCE, TOMATO,MAYO
VEAL VERONA SANDWICH
LETTUCE, TOMATO, RED ONION, FRESH MOZZ, BALSAMIC
FOCCACIA SANDWICHES
WRAP SANDWICHES
WRAP GRILLED CHICKEN, ROASTED PEPPER, ARUGULA, FRESH MOZZ,
BALSAMIC
WRAP STEAK AND CHEESE
WRAP CHICKEN CAESAR
FOCCASIA WRAP GRILLED VEGETABLE
ZUCCHINI, PORT MUSH, EGGPLANT,ROASTED PEPPERS, FRESH MOZZ, PESTO
WRAP GRILLED CHICKEN, BACON, AVOCADO
LETTUCE,RANCH
WRAP BUFFALO CHICKEN
LETTUCE, TOMATO, GORGONZOLA,RANCH
SALADS
SMALL TOSSED
LARGE TOSSED
GREEK SALAD
COLD ANTIPASTO FOR ONE
COLD ANTIPASTO FOR TWO
CAESAR
GRILLED CHICKEN CAESAR
FRESH MOZZARELLA SALAD
ROASTED PEPPERS, OLIVES,TOMATOES
CALIFORNIA CHICKEN SALAD
FRESH MOZZ, ROASTED PEPPERS
SUNSHINE
MANDARIN ORANGES, DRIED CRANBERRIES, STRAWBERRIES, WALNUTS, TOMATO, SPRING MIX, RASPBERRY VINAIGRETTE
MEDITERRANEAN
GRILLED CHICKEN, FETA, KALAMATA OLIVES, TOMATOES, CUCUMBERS, BELL PEPPERS, ROMAINE, RANCH
BUFFALO CHICKEN
CRISPY BUFFALO CHICKEN, ALMONDS, TOMATO, GORGONZOLA, RANCH
ASIAN SESAME
GRILLED CHICKEN, ALMONDS, TOMATOES, MANDARIN ORANGES, CRISPY NOODLES, ASIAN SESAME DRESSING
SPINACH
BABY SPINACH, BACON, MUSHROOMS, TOMATOES, GORGONZOLA, BALSAMIC
ARUGULA
BABY ARUGULA, GRILLED CHICKEN, FRESH MOZZARELLA, ROASTED PEPPERS, ARTICHOKES, TOMATOES, OLIVES, BALSAMIC
GRILLED SHRIMP AND AVOCADO
BABY SPINACH, TOMATOES, OLIVE OIL, LEMON WEDGE
CHICKEN AVOCADO SALAD
BACON, TOMATO, CUCUMBERS, RANCH
LUNCH PASTA
LUNCH SPAGHETTI MARINARA
LUNCH LINGUINI BOLOGNESE
LUNCH SPAGHETTI MEATBALLS
LUNCH SPAGHETTI SAUSAGE
LUNCH LINGUINI GARLIC AND OIL
LUNCH LINGUINI WHITE CLAM SAUCE
LUNCH LINGUINI RED CLAM SAUCE
LUNCH FETTUCCINI ALFREDO
LUNCH TORTELLINI CARBONARA
LUNCH TORTELLINI ALFORNO
TOPPED WITH FRESH MOZZ, PINK SAUCE
LUNCH CAVATELLI AND BROCCOLI
LUNCH PENNE WITH VODKA SAUCE
LUNCH RIGATONI SICILIANA
DICED EGGPLANT, ONION, MARINARA
LUNCH FETTUCCINI, CHICKEN AND MUSHROOMS
LIGHT CREAM SAUCE
LUNCH PENNE, CHICKEN AND BROCCOLI
GARLIC, WHITE WINE
LUNCH PENNE CON POLLO
GRILLED CHICKEN, SUN-DRIED TOMATOES, MUSHROOMS, ROSEMARY, SWEET VERMOUTH DEMI1GLAZE
LUNCH FARFALLE FLORENTINE
SPINACH, DICED TOMATOES, FETA, PINK SAUCE
LUNCH LINGUINI ROMANO
ASPARAGUS, MUSHROOMS, ROASTED PEPPERS, DICED TOMATOES, PINK SAUCE
LUNCH RIGATONI, SAUSAGE AND BROCCOLI RABE
GARLIC, WHITE WINE
LUNCH PENNE PRIMAVERA
BROCCOLI, ZUCCHINI, CHERRY TOMATOES, PEAS, PEPPERS, GARLIC WHITE WINE
DINNER PASTA
DINNER SPAGHETTI MARINARA
DINNER LINGUINI BOLOGNESE
DINNER SPAGHETTI MEATBALLS
DINNER SPAGHETTI SAUSAGE
DINNER LINGUINI GARLIC AND OIL
DINNER LINGUINI WHITE CLAM SAUCE
DINNER LINGUINI RED CLAM SAUCE
DINNER FETTUCCINI ALFREDO
DINNER TORTELLINI CARBONARA
DINNER TORTELLINI ALFORNO
TOPPED WITH FRESH MOZZ, PINK SAUCE
DINNER CAVATELLI AND BROCCOLI
DINNER PENNE WITH VODKA SAUCE
DINNER RIGATONI SICILIANA
DICED EGGPLANT, ONION, MARINARA
DINNER FETTUCCINI, CHICKEN AND MUSHROOMS
LIGHT CREAM SAUCE
DINNER PENNE, CHICKEN AND BROCCOLI
GARLIC, WHITE WINE
DINNER PENNE CON POLLO
GRILLED CHICKEN, SUN-DRIED TOMATOES, MUSHROOMS, ROSEMARY, SWEET VERMOUTH DEMI1GLAZE
DINNER FARFALLE FLORENTINE
SPINACH, DICED TOMATOES, FETA, PINK SAUCE
DINNER LINGUINI ROMANO
ASPARAGUS, MUSHROOMS, ROASTED PEPPERS, DICED TOMATOES, PINK SAUCE
DINNER RIGATONI, SAUSAGE AND BROCCOLI RABE
GARLIC, WHITE WINE
DINNER PENNE PRIMAVERA
BROCCOLI, ZUCCHINI, CHERRY TOMATOES, PEAS, PEPPERS, GARLIC WHITE WINE
LUNCH BAKED DISHES
DINNER BAKED DISHES
LUNCH CHICKEN
LUNCH CHICKEN MARSALA
LUNCH CHICKEN FRANCESE
LUNCH CHICKEN SAVOY
GARLIC, OREGANO, PARMESAN, BALSAMIC REDUCTION
LUNCH CHICKEN PARMIGIANA
LUNCH CHICKEN MURPHY
MUSHROOMS, VINEGAR PEPPERS, POTATOES, GARLIC, WHITE WINE
LUNCH CHICKEN SCAMPI
LUNCH CHICKEN PICATTA
CAPERS, LEMON, WHITE WINE SAUCE
LUNCH CHICKEN ARMINIO'S
SUN-DRIED TOMATOES, ARTICHOKES, GARLIC, WHITE WINE
LUNCH CHICKEN GIUESEPPIE
SHRIMP, ONIONS, MUSHROOMS, TOMATOES, BASIL, GARLIC, OVER CAPPELLINI
LUNCH CHICKEN ALYSSA
TOPPED WITH SPINACH AND MOZZARELLA IN A LEMON, WHITE WINE SAUCE
DINNER CHICKEN
DINNER CHICKEN MARSALA
DINNER CHICKEN FRANCESE
DINNER CHICKEN SAVOY
GARLIC, OREGANO, PARMESAN, BALSAMIC REDUCTION
DINNER CHICKEN PARMIGIANA
DINNER CHICKEN MURPHY
MUSHROOMS, VINEGAR PEPPERS, POTATOES, GARLIC, WHITE WINE
DINNER CHICKEN SCAMPI
DINNER CHICKEN PICATTA
CAPERS, LEMON, WHITE WINE SAUCE
DINNER CHICKEN ARMINIO'S
SUN-DRIED TOMATOES, ARTICHOKES, GARLIC, WHITE WINE
DINNER CHICKEN GIUESEPPIE
SHRIMP, ONIONS, MUSHROOMS, TOMATOES, BASIL, GARLIC, OVER CAPPELLINI
DINNER CHICKEN ALYSSA
TOPPED WITH SPINACH AND MOZZARELLA IN A LEMON, WHITE WINE SAUCE
VEAL
SEAFOOD
SHRIMP SCAMPI
SHRIMP MARINARA
SHRIMP FRA DIAVOLO
SHRIMP PARMIGIANA
SHRIMP AND SCALLOPS PESTO
PESTO CREAM SAUCE
SHRIMP ANTONIO
ASPARAGUS, PORTOBELLO MUSHROOMS, DICED TOMATOES, LEMON, WHITE WINE
CALAMARI MARINARA
CALAMARI FRA DIAVOLO
SEAFOOD COMBINATION
SHRIMP, SCALLOPS, MUSSELS, CLAMS, CALAMARI, MARINARA