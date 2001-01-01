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A map showing the location of Arminio's Italian Corner 236 Main St #2411View gallery

Arminio's Italian Corner 236 Main St #2411

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236 Main St #2411

Chatham, NJ 07928

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

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Counter

SLICE

$2.35

SLICE 1 TOPPING

$2.95

SLICE 2 TOPPNGS

$3.25

MAGHERITA

$3.25

SICILIAN SLICE

$2.95

SICILIAN 1 TOPPING

$3.25

SICILIAN 2 TOPPINGS

$3.50

WHITE SLICE

$2.75

WHITE 1 TOPPING

$2.75

WHITE 2 TOPPING

$3.25

CHICKEN SLICE

$3.75

PENNE VODKA SLICE

$3.50

GRANDMA SLICE

$2.75

SM FOUNTAIN

$1.25

MED FOUNTAIN

$1.75

LG FOUNTAIN

$2.25

CAN

$1.50

20 oz

$2.25

VITAMIN WATER

$2.50

GATORADE

$2.50

SNAPPLE

$2.25

STEWARTS

$2.25

ARMINIO’S DRINK

$2.25

2 LITER.

$3.95

SM WATER

$1.85

LG WATER

$2.95

Garlic knots

$0.25

Juice

$2.60

APPETIZERS

CHICKEN FINGERS

$8.95

JALAPENO POPPERS

$8.95

CHEDDAR FILLED

FRENCH FRIES

$3.95

BUFFALO WINGS

$11.95

FRIED CALAMARI

$11.95

FRIED MOZZARELLA

$7.95

MUSSELS MARINARA

$11.95

GARLIC BREAD

$3.95

GARLIC BREAD WITH CHEESE

$4.95

MOZZARELLA CAPRESE

$10.95

PASTA FAGIOLI

$4.95

LARGE PASTA FAGIOLI

$5.95

SOUP OF THE DAY

$4.95

LARGE SOUP OF THE DAY

$5.95

MEATBALLS (EACH)

$2.00

SAUSAGE (EACH)

$2.00

SAUTEED VEGETABLE

$6.95

STEAMED VEGETABLE

$6.95

GARLIC KNOTS (4)

$1.00

PIZZA

MEDIUM PLAIN

$13.50

LARGE PLAIN

$15.50

MEDIUM WHITE

$14.50

LARGE WHITE

$16.50

STUFFED VEGETABLE

$21.50

STUFFED MEAT

$21.50

SICILIAN

$19.95

GLUTEN FREE

$10.50

12"

CAULIFLOWER CRUST

$10.50

10"

GRANDMA

$19.50

MEDIUM WHITE SUPREME

$17.95

LARGE WHITE SUPREME

$19.95

MEDIUM BRUSCHETTA

$15.95

LARGE BRUSCHETTA

$17.95

MEDIUM SHRIMP PESTO

$19.95

LARGE SHRIMP PESTO

$21.95

MEDIUM VEGETARIAN

$18.95

LARGE VEGETARIAN

$20.95

MEDIUM GREEK

$18.95

LARGE GREEK

$20.95

MEDIUM HAWIIAN

$17.95

LARGE HAWIIAN

$19.95

MEDIUM EGGPLANT PARM

$16.95

LARGE EGGPLANT PARM

$18.95

MEDIUM MARGHERITA

$15.95

LARGE MARGHERITA

$17.95

MEDIUM ROASTED GARLIC CHICKEN

$18.95

LARGE ROASTED GARLIC CHICKEN

$20.95

MEDIUM BBQ CHICKEN

$18.95

LARGE BBQ CHICKEN

$20.95

MEDIUM BUFFALO CHICKEN

$18.95

LARGE BUFFALO CHICKEN

$20.95

MEDIUM EGGPLANT PESTO

$16.95

LARGE EGGPLANT PESTO

$18.95

MEDIUM PIZZA ARMINIO'S

$17.95

LARGE PIZZA ARMINIO'S

$19.95

MEDIUM ITALIAN CORNER CLASSIC

$19.95

LARGE ITALIAN CORNER CLASSIC

$21.95

PIZZA KITS

$8.95

DOUGH BALL

$4.50

CALZONE AND ROLLS

CALZONE

$8.95

SPINACH ROLL

$8.95

BROCCOLI ROLL

$8.95

EGGPLANT ROLL

$8.95

SAUSAGE ROLL

$8.95

PEPPERONI ROLL

$8.95

CHICKEN ROLL

$8.95

HOT ITALIAN SANDWICHES

MEATBALL SANDWICH

$8.50

MEATBALL PARM SANDWICH

$9.50

SAUSAGE PARMIGIANA SANDWICH

$9.50

SAUSAGE, PEPPERS AND ONIONS SANDWICH

$9.50

EGGPLANT PARMIGIANA SANDWICH

$9.50

CHICKEN PARMIGIANA SANDWICH

$9.50

VEAL PARMIGIANA SANDWICH

$10.50

STEAK AND CHEESE SANDWICH

$9.50

PEPPERS, ONIONS, MUSHROOMS

GRILLED CHICKEN SANDWICH

$9.50

ROASTED PEPPERS, FRESH MOZZ

CHICKEN CUTLET SANDWICH

$9.50

LETTUCE, TOMATO,MAYO

VEAL VERONA SANDWICH

$10.95

LETTUCE, TOMATO, RED ONION, FRESH MOZZ, BALSAMIC

GRILLED CHK RP MOZ

$9.50

FOCCACIA SANDWICHES

FOCCASIA PROSCUITTO, ROASTED PEPPERS, FRESH MOZZ

$9.95

FOCCASIA EGGPLANT, ROASTED PEPPERS, FERSH MOZZ

$9.95

FOCCASIA GRILLED CHICKEN, PESTO, PROVOLONE

$9.95

FOCCASIA WRAP GRILLED VEGETABLE

$9.95

ZUCCHINI, PORT MUSH, EGGPLANT,ROASTED PEPPERS, FRESH MOZZ, PESTO

WRAP SANDWICHES

WRAP GRILLED CHICKEN, ROASTED PEPPER, ARUGULA, FRESH MOZZ,

$9.95

BALSAMIC

WRAP STEAK AND CHEESE

$9.95

WRAP CHICKEN CAESAR

$9.95

FOCCASIA WRAP GRILLED VEGETABLE

$9.95

ZUCCHINI, PORT MUSH, EGGPLANT,ROASTED PEPPERS, FRESH MOZZ, PESTO

WRAP GRILLED CHICKEN, BACON, AVOCADO

$9.95

LETTUCE,RANCH

WRAP BUFFALO CHICKEN

$9.95

LETTUCE, TOMATO, GORGONZOLA,RANCH

SALADS

SMALL TOSSED

$5.95

LARGE TOSSED

$7.95

GREEK SALAD

$9.95

COLD ANTIPASTO FOR ONE

$8.95

COLD ANTIPASTO FOR TWO

$10.95

CAESAR

$7.95

GRILLED CHICKEN CAESAR

$11.95

FRESH MOZZARELLA SALAD

$11.95

ROASTED PEPPERS, OLIVES,TOMATOES

CALIFORNIA CHICKEN SALAD

$12.95

FRESH MOZZ, ROASTED PEPPERS

SUNSHINE

$9.95

MANDARIN ORANGES, DRIED CRANBERRIES, STRAWBERRIES, WALNUTS, TOMATO, SPRING MIX, RASPBERRY VINAIGRETTE

MEDITERRANEAN

$12.95

GRILLED CHICKEN, FETA, KALAMATA OLIVES, TOMATOES, CUCUMBERS, BELL PEPPERS, ROMAINE, RANCH

BUFFALO CHICKEN

$12.95

CRISPY BUFFALO CHICKEN, ALMONDS, TOMATO, GORGONZOLA, RANCH

ASIAN SESAME

$12.95

GRILLED CHICKEN, ALMONDS, TOMATOES, MANDARIN ORANGES, CRISPY NOODLES, ASIAN SESAME DRESSING

SPINACH

$10.95

BABY SPINACH, BACON, MUSHROOMS, TOMATOES, GORGONZOLA, BALSAMIC

ARUGULA

$12.95

BABY ARUGULA, GRILLED CHICKEN, FRESH MOZZARELLA, ROASTED PEPPERS, ARTICHOKES, TOMATOES, OLIVES, BALSAMIC

GRILLED SHRIMP AND AVOCADO

$14.95

BABY SPINACH, TOMATOES, OLIVE OIL, LEMON WEDGE

CHICKEN AVOCADO SALAD

$12.95

BACON, TOMATO, CUCUMBERS, RANCH

LUNCH PASTA

LUNCH SPAGHETTI MARINARA

$9.00

LUNCH LINGUINI BOLOGNESE

$9.50

LUNCH SPAGHETTI MEATBALLS

$9.50

LUNCH SPAGHETTI SAUSAGE

$9.50

LUNCH LINGUINI GARLIC AND OIL

$9.00

LUNCH LINGUINI WHITE CLAM SAUCE

$9.50

LUNCH LINGUINI RED CLAM SAUCE

$9.50

LUNCH FETTUCCINI ALFREDO

$9.00

LUNCH TORTELLINI CARBONARA

$9.00

LUNCH TORTELLINI ALFORNO

$9.00

TOPPED WITH FRESH MOZZ, PINK SAUCE

LUNCH CAVATELLI AND BROCCOLI

$9.00

LUNCH PENNE WITH VODKA SAUCE

$9.00

LUNCH RIGATONI SICILIANA

$9.00

DICED EGGPLANT, ONION, MARINARA

LUNCH FETTUCCINI, CHICKEN AND MUSHROOMS

$9.50

LIGHT CREAM SAUCE

LUNCH PENNE, CHICKEN AND BROCCOLI

$9.50

GARLIC, WHITE WINE

LUNCH PENNE CON POLLO

$9.50

GRILLED CHICKEN, SUN-DRIED TOMATOES, MUSHROOMS, ROSEMARY, SWEET VERMOUTH DEMI1GLAZE

LUNCH FARFALLE FLORENTINE

$9.00

SPINACH, DICED TOMATOES, FETA, PINK SAUCE

LUNCH LINGUINI ROMANO

$9.00

ASPARAGUS, MUSHROOMS, ROASTED PEPPERS, DICED TOMATOES, PINK SAUCE

LUNCH RIGATONI, SAUSAGE AND BROCCOLI RABE

$9.50

GARLIC, WHITE WINE

LUNCH PENNE PRIMAVERA

$9.50

BROCCOLI, ZUCCHINI, CHERRY TOMATOES, PEAS, PEPPERS, GARLIC WHITE WINE

LUNCH BUTTER PASTA

$6.00

DINNER PASTA

DINNER SPAGHETTI MARINARA

$11.95

DINNER LINGUINI BOLOGNESE

$14.95

DINNER SPAGHETTI MEATBALLS

$14.95

DINNER SPAGHETTI SAUSAGE

$14.95

DINNER LINGUINI GARLIC AND OIL

$12.95

DINNER LINGUINI WHITE CLAM SAUCE

$15.95

DINNER LINGUINI RED CLAM SAUCE

$15.95

DINNER FETTUCCINI ALFREDO

$14.95

DINNER TORTELLINI CARBONARA

$14.95

DINNER TORTELLINI ALFORNO

$14.95

TOPPED WITH FRESH MOZZ, PINK SAUCE

DINNER CAVATELLI AND BROCCOLI

$14.95

DINNER PENNE WITH VODKA SAUCE

$14.95

DINNER RIGATONI SICILIANA

$14.95

DICED EGGPLANT, ONION, MARINARA

DINNER FETTUCCINI, CHICKEN AND MUSHROOMS

$15.95

LIGHT CREAM SAUCE

DINNER PENNE, CHICKEN AND BROCCOLI

$15.95

GARLIC, WHITE WINE

DINNER PENNE CON POLLO

$15.95

GRILLED CHICKEN, SUN-DRIED TOMATOES, MUSHROOMS, ROSEMARY, SWEET VERMOUTH DEMI1GLAZE

DINNER FARFALLE FLORENTINE

$14.95

SPINACH, DICED TOMATOES, FETA, PINK SAUCE

DINNER LINGUINI ROMANO

$14.95

ASPARAGUS, MUSHROOMS, ROASTED PEPPERS, DICED TOMATOES, PINK SAUCE

DINNER RIGATONI, SAUSAGE AND BROCCOLI RABE

$15.95

GARLIC, WHITE WINE

DINNER PENNE PRIMAVERA

$15.95

BROCCOLI, ZUCCHINI, CHERRY TOMATOES, PEAS, PEPPERS, GARLIC WHITE WINE

DINNER PASTA BUTTER

$11.95

LUNCH BAKED DISHES

LUNCH RAVIOLI

$8.50

LUNCH BAKED ZITI

$8.50

LUNCH LASAGNA

$8.50

LUNCH STUFFED SHELLS

$8.50

LUNCH MANICOTTI

$8.50

LUNCH EGGPLANT PARMIGIANA

$8.50

WITH SPAGHETTI

DINNER BAKED DISHES

DINNER RAVIOLI

$14.95

DINNER BAKED ZITI

$14.95

DINNER LASAGNA

$14.95

DINNER STUFFED SHELLS

$14.95

DINNER MANICOTTI

$14.95

DINNER EGGPLANT PARMIGIANA

$14.95

WITH SPAGHETTI

LUNCH CHICKEN

LUNCH CHICKEN MARSALA

$9.50

LUNCH CHICKEN FRANCESE

$9.50

LUNCH CHICKEN SAVOY

$9.50

GARLIC, OREGANO, PARMESAN, BALSAMIC REDUCTION

LUNCH CHICKEN PARMIGIANA

$9.50

LUNCH CHICKEN MURPHY

$9.50

MUSHROOMS, VINEGAR PEPPERS, POTATOES, GARLIC, WHITE WINE

LUNCH CHICKEN SCAMPI

$9.50

LUNCH CHICKEN PICATTA

$9.50

CAPERS, LEMON, WHITE WINE SAUCE

LUNCH CHICKEN ARMINIO'S

$11.95

SUN-DRIED TOMATOES, ARTICHOKES, GARLIC, WHITE WINE

LUNCH CHICKEN GIUESEPPIE

$9.50

SHRIMP, ONIONS, MUSHROOMS, TOMATOES, BASIL, GARLIC, OVER CAPPELLINI

LUNCH CHICKEN ALYSSA

$9.50

TOPPED WITH SPINACH AND MOZZARELLA IN A LEMON, WHITE WINE SAUCE

DINNER CHICKEN

DINNER CHICKEN MARSALA

$16.95

DINNER CHICKEN FRANCESE

$16.95

DINNER CHICKEN SAVOY

$16.95

GARLIC, OREGANO, PARMESAN, BALSAMIC REDUCTION

DINNER CHICKEN PARMIGIANA

$16.95

DINNER CHICKEN MURPHY

$16.95

MUSHROOMS, VINEGAR PEPPERS, POTATOES, GARLIC, WHITE WINE

DINNER CHICKEN SCAMPI

$16.95

DINNER CHICKEN PICATTA

$16.95

CAPERS, LEMON, WHITE WINE SAUCE

DINNER CHICKEN ARMINIO'S

$16.95

SUN-DRIED TOMATOES, ARTICHOKES, GARLIC, WHITE WINE

DINNER CHICKEN GIUESEPPIE

$19.95

SHRIMP, ONIONS, MUSHROOMS, TOMATOES, BASIL, GARLIC, OVER CAPPELLINI

DINNER CHICKEN ALYSSA

$16.95

TOPPED WITH SPINACH AND MOZZARELLA IN A LEMON, WHITE WINE SAUCE

VEAL

VEAL MARSALA

$18.95

VEAL FRANCESE

$18.95

VEAL PARMIGIANA

$18.95

VEAL PICCATA

$18.95

CAPERS, LEMON, WHITE WINE SAUCE

VEAL SALTIMBOCA

$18.95

TOPPED WITH SPINACH, PROSCUITTO, MOZZARELLA, DEMI-GLAZE

VEAL MARIO

$18.95

TOPPED WITH EGGPLANT, TOMATO, MOZZAREELA, PLLUM TOMATO

SEAFOOD

SHRIMP SCAMPI

$19.95

SHRIMP MARINARA

$19.95

SHRIMP FRA DIAVOLO

$19.95

SHRIMP PARMIGIANA

$19.95

SHRIMP AND SCALLOPS PESTO

$20.95

PESTO CREAM SAUCE

SHRIMP ANTONIO

$19.95

ASPARAGUS, PORTOBELLO MUSHROOMS, DICED TOMATOES, LEMON, WHITE WINE

CALAMARI MARINARA

$18.95

CALAMARI FRA DIAVOLO

$18.95

SEAFOOD COMBINATION

$21.95

SHRIMP, SCALLOPS, MUSSELS, CLAMS, CALAMARI, MARINARA

DESSERT

CHOCOLATE MOUSSE CAKE

$4.00

CHEESE CAKE

$4.00

TARTUFO

$4.00

CANNOLI

$2.95

FAMILY MEALS

FAMILY MEAL

$49.99

KIDS MENU

KID PASTA BUTTER

$5.50

KID PASTA MARINARA

$5.50

KID PASTA OIL

$5.50

KID PASTA NO SAUCE

$4.50

KID PASTA MEATBALLS

$6.50

KID’S RAVIOLI

$5.95

KID’S CHICKEN FINGERS AND FRIES

$6.95

20 oz Bottles

COKE

$2.25

DIET COKE

$2.25

CAFFEINE FREE DIET

$2.25

COKE ZERO

$2.25

CHERRY COKE

$2.25

CHERRY ZERO

$2.25

DR. PEPPER

$2.25

DIET DR. PEPPER

$2.25

ROOT BEER

$2.25

VANILLA COKE

$2.25

SPRITE

$2.25

SPRITE ZERO

$2.25

GINGER ALE

$2.25

ORANGE

$2.25

LEMONADE

$2.25

Cans

CAN COKE

$1.50

CAN DIET COKE

$1.50

CAN SPRITE

$1.50

CAN ORANGE

$1.50

CAN GRAPE

$1.50

CAN CAFFEINE FREE

$1.50

2 Liters

2 LITERS COKE

$3.95

2 LITERS Diet COKE

$3.95

2 LITERS SPRITE

$3.95

Water

SMALL WATER

$1.85

LITER WATER

$2.95

Snapple

LEMON TEA

$2.25

DIET LEMON TEA

$2.25

PEACH

$2.25

DIET PEACH TEA

$2.25

RASPBERRY TEA

$2.25

DIET RASPBERRY TEA

$2.25

ORANGEADE

$2.25

GRAPEADE

$2.25

SNAPPLE APPLE

$2.25

MANGO MADNESS

$2.25

KIWI STRAWBERRY

$2.25

FRUIT PUNCH

$2.25

HALF & HALF

$2.25

DIET HALF & HALF

$2.25

Gatorade

LEMON LIME

$2.25

ORANGE

$2.25

PUNCH

$2.25

GRAPE

$2.25

BLUE

$2.25

Stewart's

ROOT BEER

$2.25

DIET ROOT BEER

$2.25

ORANGE CREAM

$2.25

CREAM

$2.25

BLACK CHERRY

$2.25

GRAPE

$2.25

Milk

WHITE MILK

$2.25

CHOCOLATE MILK

$2.25

Vitamin Water

XXX

$2.50

POWER C

$2.50

ENERGY

$2.50

Juice

APPLE

$2.50

APPLE, CRAN, RASPBERRY

$2.50

Arminio's Drinks

ROOT BEER

$2.25

SPARKLING WATER

$2.25

Pasta

Baked Ziti

$35.00+

Stuffed Shells

$35.00+

Manicotti

$35.00+

Cheese Lasagna

$35.00+

Meat Lasagna

$40.00+

Vegetable Lasagna

$40.00+

Cavatelli & Broccoli

$35.00+

Penne Primavera

$35.00+

Rigatoni Bolognese

$40.00+

Tortellini Alfredo

$35.00+

Tortellini Alforno

$35.00+

Penne Vodka

$35.00+

Penne, Sausage & Broccoli Rabe

$45.00+

Compliments

Meatballs

$40.00+

Sausage & Peppers

$40.00+

Eggplant Rollettes

$40.00+

Eggplant Parmigiana

$40.00+

Mussels Marinara

$40.00+

Buffalo Wings

$40.00+

Chicken Fingers

$30.00+

Mozzarella Sticks

$30.00+

Fried Calamari

$45.00+

Vegetable Medley

$30.00+

Garlic Knots

$3.00

Chicken

Chicken Marsala

$45.00+

Chicken Francaise

$45.00+

Chicken Parmigiana

$45.00+

Chicken Piccata

$45.00+

Chicken Arminio's

$45.00+

Chicken Savoy

$45.00+

Chicken Murphy

$45.00+

Chicken Scampi

$45.00+

Veal

Veal Marsala

$65.00+

Veal Francaise

$65.00+

Veal Parmigiana

$65.00+

Veal Piccatta

$65.00+

Veal Pizziaola

$65.00+

Seafood

Shrimp Marinara Tray

$75.00

Shrimp Scampi Tray

$75.00

Tilapia Francaise Tray

$70.00

Salmon Piccatta Tray

$75.00

Shrimp Parmigiana Tray

$75.00

Salad Trays

Tossed Salad

$25.00+

Caesar Salad

$25.00+

Antipasto

$35.00+

Sunshine Salad

$35.00+

Spinach Salad

$35.00+

Greek Salad

$35.00+

Arugula Salad

$35.00+

APPETIZERS

CHICKEN FINGERS

$10.74

JALAPENO POPPERS

$10.74

CHEDDAR FILLED

FRENCH FRIES

$4.74

BUFFALO WINGS

$14.34

FRIED CALAMARI

$14.34

FRIED MOZZARELLA

$9.54

MUSSELS MARINARA

$14.34

GARLIC BREAD

$4.74

GARLIC BREAD WITH CHEESE

$5.94

MOZZARELLA CAPRESE

$13.14

PASTA FAGIOLI

$5.94

LARGE PASTA FAGIOLI

$7.14

SOUP OF THE DAY

$5.94

LARGE SOUP OF THE DAY

$7.14

MEATBALLS (EACH)

$2.40

SAUSAGE (EACH)

$2.40

SAUTEED VEGETABLE

$8.34

STEAMED VEGETABLE

$8.34

GARLIC KNOTS (4)

$1.20

PIZZA

MEDIUM PLAIN

$16.20

LARGE PLAIN

$18.60

MEDIUM WHITE

$17.40

LARGE WHITE

$19.80

STUFFED VEGETABLE

$25.80

STUFFED MEAT

$25.80

SICILIAN

$23.94

GLUTEN FREE

$12.60

12"

CAULIFLOWER CRUST

$12.60

10"

GRANDMA

$23.40

MEDIUM WHITE SUPREME

$21.54

LARGE WHITE SUPREME

$23.94

MEDIUM BRUSCHETTA

$19.14

LARGE BRUSCHETTA

$21.54

MEDIUM SHRIMP PESTO

$23.94

LARGE SHRIMP PESTO

$26.34

MEDIUM VEGETARIAN

$22.74

LARGE VEGETARIAN

$25.14

MEDIUM GREEK

$22.74

LARGE GREEK

$25.14

MEDIUM HAWIIAN

$21.54

LARGE HAWIIAN

$23.94

MEDIUM EGGPLANT PARM

$20.34

LARGE EGGPLANT PARM

$22.74

MEDIUM MARGHERITA

$19.14

LARGE MARGHERITA

$21.54

MEDIUM ROASTED GARLIC CHICKEN

$22.74

LARGE ROASTED GARLIC CHICKEN

$25.14

MEDIUM BBQ CHICKEN

$22.74

LARGE BBQ CHICKEN

$25.14

MEDIUM BUFFALO CHICKEN

$22.74

LARGE BUFFALO CHICKEN

$25.14

MEDIUM EGGPLANT PESTO

$20.34

LARGE EGGPLANT PESTO

$22.74

MEDIUM PIZZA ARMINIO'S

$21.54

LARGE PIZZA ARMINIO'S

$23.94

MEDIUM ITALIAN CORNER CLASSIC

$23.94

LARGE ITALIAN CORNER CLASSIC

$26.34

PIZZA KITS

$10.74

DOUGH BALL

$5.40

CALZONE AND ROLLS

CALZONE

$10.74

SPINACH ROLL

$10.74

BROCCOLI ROLL

$10.74

EGGPLANT ROLL

$10.74

SAUSAGE ROLL

$10.74

PEPPERONI ROLL

$10.74

CHICKEN ROLL

$10.74

HOT ITALIAN SANDWICHES

MEATBALL SANDWICH

$10.20

MEATBALL PARM SANDWICH

$11.40

SAUSAGE PARMIGIANA SANDWICH

$11.40

SAUSAGE, PEPPERS AND ONIONS SANDWICH

$11.40

EGGPLANT PARMIGIANA SANDWICH

$11.40

CHICKEN PARMIGIANA SANDWICH

$11.40

VEAL PARMIGIANA SANDWICH

$12.60

STEAK AND CHEESE SANDWICH

$11.40

PEPPERS, ONIONS, MUSHROOMS

GRILLED CHICKEN SANDWICH

$11.40

ROASTED PEPPERS, FRESH MOZZ

CHICKEN CUTLET SANDWICH

$11.40

LETTUCE, TOMATO,MAYO

VEAL VERONA SANDWICH

$13.14

LETTUCE, TOMATO, RED ONION, FRESH MOZZ, BALSAMIC

FOCCACIA SANDWICHES

FOCCASIA PROSCUITTO, ROASTED PEPPERS, FRESH MOZZ

$11.94

FOCCASIA EGGPLANT, ROASTED PEPPERS, FERSH MOZZ

$11.94

FOCCASIA GRILLED CHICKEN, PESTO, PROVOLONE

$11.94

FOCCASIA WRAP GRILLED VEGETABLE

$11.94

ZUCCHINI, PORT MUSH, EGGPLANT,ROASTED PEPPERS, FRESH MOZZ, PESTO

WRAP SANDWICHES

WRAP GRILLED CHICKEN, ROASTED PEPPER, ARUGULA, FRESH MOZZ,

$11.94

BALSAMIC

WRAP STEAK AND CHEESE

$11.94

WRAP CHICKEN CAESAR

$11.94

FOCCASIA WRAP GRILLED VEGETABLE

$11.94

ZUCCHINI, PORT MUSH, EGGPLANT,ROASTED PEPPERS, FRESH MOZZ, PESTO

WRAP GRILLED CHICKEN, BACON, AVOCADO

$11.94

LETTUCE,RANCH

WRAP BUFFALO CHICKEN

$11.94

LETTUCE, TOMATO, GORGONZOLA,RANCH

SALADS

SMALL TOSSED

$7.14

LARGE TOSSED

$9.54

GREEK SALAD

$11.94

COLD ANTIPASTO FOR ONE

$10.74

COLD ANTIPASTO FOR TWO

$13.14

CAESAR

$9.54

GRILLED CHICKEN CAESAR

$14.34

FRESH MOZZARELLA SALAD

$14.34

ROASTED PEPPERS, OLIVES,TOMATOES

CALIFORNIA CHICKEN SALAD

$15.54

FRESH MOZZ, ROASTED PEPPERS

SUNSHINE

$11.94

MANDARIN ORANGES, DRIED CRANBERRIES, STRAWBERRIES, WALNUTS, TOMATO, SPRING MIX, RASPBERRY VINAIGRETTE

MEDITERRANEAN

$15.54

GRILLED CHICKEN, FETA, KALAMATA OLIVES, TOMATOES, CUCUMBERS, BELL PEPPERS, ROMAINE, RANCH

BUFFALO CHICKEN

$15.54

CRISPY BUFFALO CHICKEN, ALMONDS, TOMATO, GORGONZOLA, RANCH

ASIAN SESAME

$15.54

GRILLED CHICKEN, ALMONDS, TOMATOES, MANDARIN ORANGES, CRISPY NOODLES, ASIAN SESAME DRESSING

SPINACH

$13.14

BABY SPINACH, BACON, MUSHROOMS, TOMATOES, GORGONZOLA, BALSAMIC

ARUGULA

$15.54

BABY ARUGULA, GRILLED CHICKEN, FRESH MOZZARELLA, ROASTED PEPPERS, ARTICHOKES, TOMATOES, OLIVES, BALSAMIC

GRILLED SHRIMP AND AVOCADO

$17.94

BABY SPINACH, TOMATOES, OLIVE OIL, LEMON WEDGE

CHICKEN AVOCADO SALAD

$15.54

BACON, TOMATO, CUCUMBERS, RANCH

LUNCH PASTA

LUNCH SPAGHETTI MARINARA

$10.80

LUNCH LINGUINI BOLOGNESE

$11.40

LUNCH SPAGHETTI MEATBALLS

$11.40

LUNCH SPAGHETTI SAUSAGE

$11.40

LUNCH LINGUINI GARLIC AND OIL

$10.80

LUNCH LINGUINI WHITE CLAM SAUCE

$11.40

LUNCH LINGUINI RED CLAM SAUCE

$11.40

LUNCH FETTUCCINI ALFREDO

$10.80

LUNCH TORTELLINI CARBONARA

$10.80

LUNCH TORTELLINI ALFORNO

$10.80

TOPPED WITH FRESH MOZZ, PINK SAUCE

LUNCH CAVATELLI AND BROCCOLI

$10.80

LUNCH PENNE WITH VODKA SAUCE

$10.80

LUNCH RIGATONI SICILIANA

$10.80

DICED EGGPLANT, ONION, MARINARA

LUNCH FETTUCCINI, CHICKEN AND MUSHROOMS

$11.40

LIGHT CREAM SAUCE

LUNCH PENNE, CHICKEN AND BROCCOLI

$11.40

GARLIC, WHITE WINE

LUNCH PENNE CON POLLO

$11.40

GRILLED CHICKEN, SUN-DRIED TOMATOES, MUSHROOMS, ROSEMARY, SWEET VERMOUTH DEMI1GLAZE

LUNCH FARFALLE FLORENTINE

$10.80

SPINACH, DICED TOMATOES, FETA, PINK SAUCE

LUNCH LINGUINI ROMANO

$10.80

ASPARAGUS, MUSHROOMS, ROASTED PEPPERS, DICED TOMATOES, PINK SAUCE

LUNCH RIGATONI, SAUSAGE AND BROCCOLI RABE

$11.40

GARLIC, WHITE WINE

LUNCH PENNE PRIMAVERA

$11.40

BROCCOLI, ZUCCHINI, CHERRY TOMATOES, PEAS, PEPPERS, GARLIC WHITE WINE

DINNER PASTA

DINNER SPAGHETTI MARINARA

$14.34

DINNER LINGUINI BOLOGNESE

$17.94

DINNER SPAGHETTI MEATBALLS

$17.94

DINNER SPAGHETTI SAUSAGE

$17.94

DINNER LINGUINI GARLIC AND OIL

$15.54

DINNER LINGUINI WHITE CLAM SAUCE

$19.14

DINNER LINGUINI RED CLAM SAUCE

$19.14

DINNER FETTUCCINI ALFREDO

$17.94

DINNER TORTELLINI CARBONARA

$17.94

DINNER TORTELLINI ALFORNO

$17.94

TOPPED WITH FRESH MOZZ, PINK SAUCE

DINNER CAVATELLI AND BROCCOLI

$17.94

DINNER PENNE WITH VODKA SAUCE

$17.94

DINNER RIGATONI SICILIANA

$17.94

DICED EGGPLANT, ONION, MARINARA

DINNER FETTUCCINI, CHICKEN AND MUSHROOMS

$19.14

LIGHT CREAM SAUCE

DINNER PENNE, CHICKEN AND BROCCOLI

$19.14

GARLIC, WHITE WINE

DINNER PENNE CON POLLO

$19.14

GRILLED CHICKEN, SUN-DRIED TOMATOES, MUSHROOMS, ROSEMARY, SWEET VERMOUTH DEMI1GLAZE

DINNER FARFALLE FLORENTINE

$17.94

SPINACH, DICED TOMATOES, FETA, PINK SAUCE

DINNER LINGUINI ROMANO

$17.94

ASPARAGUS, MUSHROOMS, ROASTED PEPPERS, DICED TOMATOES, PINK SAUCE

DINNER RIGATONI, SAUSAGE AND BROCCOLI RABE

$19.14

GARLIC, WHITE WINE

DINNER PENNE PRIMAVERA

$19.14

BROCCOLI, ZUCCHINI, CHERRY TOMATOES, PEAS, PEPPERS, GARLIC WHITE WINE

LUNCH BAKED DISHES

LUNCH RAVIOLI

$10.20

LUNCH BAKED ZITI

$10.20

LUNCH LASAGNA

$10.20

LUNCH STUFFED SHELLS

$10.20

LUNCH MANICOTTI

$10.20

LUNCH EGGPLANT PARMIGIANA

$10.20

WITH SPAGHETTI

DINNER BAKED DISHES

DINNER RAVIOLI

$17.94

DINNER BAKED ZITI

$17.94

DINNER LASAGNA

$17.94

DINNER STUFFED SHELLS

$17.94

DINNER MANICOTTI

$17.94

DINNER EGGPLANT PARMIGIANA

$17.94

WITH SPAGHETTI

LUNCH CHICKEN

LUNCH CHICKEN MARSALA

$11.40

LUNCH CHICKEN FRANCESE

$11.40

LUNCH CHICKEN SAVOY

$11.40

GARLIC, OREGANO, PARMESAN, BALSAMIC REDUCTION

LUNCH CHICKEN PARMIGIANA

$11.40

LUNCH CHICKEN MURPHY

$11.40

MUSHROOMS, VINEGAR PEPPERS, POTATOES, GARLIC, WHITE WINE

LUNCH CHICKEN SCAMPI

$11.40

LUNCH CHICKEN PICATTA

$11.40

CAPERS, LEMON, WHITE WINE SAUCE

LUNCH CHICKEN ARMINIO'S

$14.34

SUN-DRIED TOMATOES, ARTICHOKES, GARLIC, WHITE WINE

LUNCH CHICKEN GIUESEPPIE

$11.40

SHRIMP, ONIONS, MUSHROOMS, TOMATOES, BASIL, GARLIC, OVER CAPPELLINI

LUNCH CHICKEN ALYSSA

$11.40

TOPPED WITH SPINACH AND MOZZARELLA IN A LEMON, WHITE WINE SAUCE

DINNER CHICKEN

DINNER CHICKEN MARSALA

$20.34

DINNER CHICKEN FRANCESE

$20.34

DINNER CHICKEN SAVOY

$20.34

GARLIC, OREGANO, PARMESAN, BALSAMIC REDUCTION

DINNER CHICKEN PARMIGIANA

$20.34

DINNER CHICKEN MURPHY

$20.34

MUSHROOMS, VINEGAR PEPPERS, POTATOES, GARLIC, WHITE WINE

DINNER CHICKEN SCAMPI

$20.34

DINNER CHICKEN PICATTA

$20.34

CAPERS, LEMON, WHITE WINE SAUCE

DINNER CHICKEN ARMINIO'S

$20.34

SUN-DRIED TOMATOES, ARTICHOKES, GARLIC, WHITE WINE

DINNER CHICKEN GIUESEPPIE

$23.94

SHRIMP, ONIONS, MUSHROOMS, TOMATOES, BASIL, GARLIC, OVER CAPPELLINI

DINNER CHICKEN ALYSSA

$20.34

TOPPED WITH SPINACH AND MOZZARELLA IN A LEMON, WHITE WINE SAUCE

VEAL

VEAL MARSALA

$22.74

VEAL FRANCESE

$22.74

VEAL PARMIGIANA

$22.74

VEAL PICCATA

$22.74

CAPERS, LEMON, WHITE WINE SAUCE

VEAL SALTIMBOCA

$22.74

TOPPED WITH SPINACH, PROSCUITTO, MOZZARELLA, DEMI-GLAZE

VEAL MARIO

$22.74

TOPPED WITH EGGPLANT, TOMATO, MOZZAREELA, PLLUM TOMATO

SEAFOOD

SHRIMP SCAMPI

$23.94

SHRIMP MARINARA

$23.94

SHRIMP FRA DIAVOLO

$23.94

SHRIMP PARMIGIANA

$23.94

SHRIMP AND SCALLOPS PESTO

$25.14

PESTO CREAM SAUCE

SHRIMP ANTONIO

$23.94

ASPARAGUS, PORTOBELLO MUSHROOMS, DICED TOMATOES, LEMON, WHITE WINE

CALAMARI MARINARA

$22.74

CALAMARI FRA DIAVOLO

$22.74

SEAFOOD COMBINATION

$26.34

SHRIMP, SCALLOPS, MUSSELS, CLAMS, CALAMARI, MARINARA

DESSERT

CHOCOLATE MOUSSE CAKE

$4.80

CHEESE CAKE

$4.80

TARTUFO

$4.80

CANNOLI

$3.54

FAMILY MEALS

FAMILY MEAL

$59.99

KIDS MENU

KID PASTA BUTTER

$6.60

KID PASTA MARINARA

$6.60

KID PASTA OIL

$6.60

KID PASTA NO SAUCE

$5.40

KID PASTA MEATBALLS

$7.80

KID’S RAVIOLI

$7.14

KID’S CHICKEN FINGERS AND FRIES

$8.34

20 oz Bottles

COKE

$2.70

DIET COKE

$2.70

CAFFEINE FREE DIET

$2.70

COKE ZERO

$2.70

CHERRY COKE

$2.70

CHERRY ZERO

$2.70

DR. PEPPER

$2.70