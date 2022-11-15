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BACIO MEDITERRANEAN CUISINE 375 FOUR LEAF LANE SUITE #101

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375 FOUR LEAF LANE SUITE #101

Charlottesville, VA 22903

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Popular Items

GYRO
ORIGINAL PHILLY
SOUVLAKI

MEZZA & ANTIPASTI

ASSIETTE DE FROMAGE

ASSIETTE DE FROMAGE

$19.00

FRENCH CHEESE PLATE (ROQUEFORT) RAW SHEEP’S MILK CHEESE, (CHABICHOU DU POITOU) SOFT, UNPASTEURIZED, FRENCH GOAT CHEESE, (SAINT ANGEL) TRIPLE CREAM MELLOW, SWEET AND BUTTERY, (P’TIT BASQUE) 100% PURE SHEEP’S MILK CHEESE, (CAMEMBERT) MOIST, SOFT, CREAMY, SURFACE-RIPENED COW’S MILK CHEESE, RASPBERRY PRESERVES, CORNICHONS, CRACKERS, MIXED NUTS & DRIED FRUITS

BABA GHANOUJ & POMEGRANATE

BABA GHANOUJ & POMEGRANATE

$13.00

GRILLED EGGPLANT PUREE, FRESH LEMON, YOGURT, HERBS, EXTRA VIRGIN OLIVE OIL, POMEGRANATE, PITA, CORNICHONS, ROMA TOMATOES, CUCUMBERS, GREEK OLIVE MIX

BRUSCHETTA

BRUSCHETTA

$13.00

TOASTED CROSTINO WITH ROASTED TOMATO FONDUTTA, BASIL, ROASTED GARLIC, EXTRA VIRGIN OLIVE OIL, PROVOLONE, BALSAMIC REDUCTION, BASIL PESTO, PECORINO ROMANO.

CALAMARI

CALAMARI

$14.00

BREADED & FRIED SQUID, PEPPERONCINI, ROMA TOMATOES, GREEK OLIVE MIX, CAPERS, ONIONS, SQUASH, ARTICHOKES, ROASTED RED PEPPERS, BASIL, SPICY ARRABBIATA, TOASTED CROSTINO

CAPRESE

CAPRESE

$13.00

FRESH MOZZARELLA, ROMA TOMATOES, BASIL, ROASTED RED PEPPERS, BASIL PESTO, BALSAMIC REDUCTION, EXTRA VIRGIN OLIVE OIL, STEMMED ARTICHOKE.

COZZE ALLA ARRABBIATA

COZZE ALLA ARRABBIATA

$15.00

MUSSELS, BASIL, ROMA TOMATOES, CAPERS, PEPPERONCINI, ONIONS, SQUASH, SPICY ARRABBIATA, TOASTED CROSTINO.

DATE & WALNUT CROSTINO

DATE & WALNUT CROSTINO

$13.00

DATES, WALNUTS, CRANBERRIES, BLEU CHEESE CRUMBLES, HONEY, BALSAMIC VINEGAR & REDUCTION, TOASTED CROSTINO.

DOLMADES

DOLMADES

$13.00

GRAPE LEAVES, RICE, ROMA TOMATOES, PARSLEY, MINT, EXTRA VIRGIN OLIVE OIL, FRESH LEMON, HERBS, TSATZIKI, HOMMUS, PITA, CORNICHONS, ROMA TOMATOES, CUCUMBERS, GREEK OLIVE MIX

FALAFEL MEZZA

FALAFEL MEZZA

$13.00

FAVA BEANS & CHICKPEA BALLS, HOMMUS, TSATZIKI., PITA, CORNICHONS, ROMA TOMATOES, CUCUMBERS, GREEK OLIVE MIX

HOMMUS BEL SNAOUBAR

HOMMUS BEL SNAOUBAR

$13.00

CLASSIC PUREE OF ROASTED CHICKPEAS, TAHINI, FRESH LEMON, GARLIC, TOASTED PINE NUTS, EXTRA VIRGIN OLIVE OIL, PITA, CORNICHONS, ROMA TOMATOES, CUCUMBERS, GREEK OLIVE MIX

LEBNEH

LEBNEH

$13.00

LEBANESE STRAINED YOGURT, ZAATAR, EXTRA VIRGIN OLIVE OIL, PITA, CORNICHONS, ROMA TOMATOES, CUCUMBERS, GREEK OLIVE MIX

PHOENICIAN TASTING

PHOENICIAN TASTING

$18.00

HOMMUS & PINE NUTS, BABA GHANOUJ & POMEGRANATE, TABBOULEH, DOLMADES, LEBNEH, FALAFEL, TSATZIKI, OLIVE OIL, PITA, CORNICHONS, ROMA TOMATOES, CUCUMBERS, GREEK OLIVE MIX

SAMOSAKOPITA

SAMOSAKOPITA

$13.00

DEEP-FRIED FILLO SAMOSAS, POTATOES, ONIONS, PEAS, JALAPENOS, GREEN CHILIES, CHIVES, SPICY PLUM CHUTNEY, CORNICHONS, ROMA TOMATOES, CUCUMBERS, GREEK OLIVE MIX

SMOKED GOUDA ARANCINI

SMOKED GOUDA ARANCINI

$13.00Out of stock

FRIED RISOTTO BALLS, PEAS, SMOKED GOUDA, SAN MARZANO, RICOTTA, PECORINO ROMANO, BASIL, TOASTED CROSTINO.

SPANAKOPITA

SPANAKOPITA

$13.00

SPINACH & FETA FILLO PASTRY, TSATZIKI, HOMMUS, PITA, CORNICHONS, ROMA TOMATOES, CUCUMBERS, GREEK OLIVE MIX

TABBOULEH

TABBOULEH

$13.00

BULGUR WHEAT, CHOPPED PARSLEY, ROMA TOMATOES, FRESH LEMON, ONIONS, MINT, HERBS, EXTRA VIRGIN OLIVE OIL, PITA, CORNICHONS, ROMA TOMATOES, CUCUMBERS, GREEK OLIVE MIX

THREE SULTANS

THREE SULTANS

$14.00

LEBNEH, BABA GHANOUJ & POMEGRANATE, HOMMUS & PINE NUTS, OLIVE OIL, PITA, CORNICHONS, ROMA TOMATOES, CUCUMBERS, GREEK OLIVE MIX

TSATZIKI

TSATZIKI

$13.00

GREEK YOGURT, DICED CUCUMBERS, GARLIC, DILL, HERBS, EXTRA VIRGIN OLIVE OIL, PITA, CORNICHONS, ROMA TOMATOES, CUCUMBERS, GREEK OLIVE MIX

Side of Fries

$6.00

Side Salad

$6.00

ZUPPA DEL GIORNO (SOUPS & BISCUITS)

AVGOLEMONO (EGG, LEMON, CHICKEN & RICE)

AVGOLEMONO (EGG, LEMON, CHICKEN & RICE)

$9.00

CHICKEN, TOMATOES, WILD & BROWN RICE, CELERY, LEMON & EGG

ZUPPA AI FRUITTI DI MARE (SEAFOOD SOUP)

ZUPPA AI FRUITTI DI MARE (SEAFOOD SOUP)

$9.00

MUSSELS, SHRIMP, CLAMS, VEGETABLES, CREAMY GORGONZOLA

ZUPPA DI CIPOLLE ALLA FRANCESE (FRENCH ONION SOUP)

ZUPPA DI CIPOLLE ALLA FRANCESE (FRENCH ONION SOUP)

$9.00

FRENCH ONION SOUP, GRUYÈRE CHEESE

ZUPPA DI LENTICCHIE (LENTIL SOUP)

ZUPPA DI LENTICCHIE (LENTIL SOUP)

$9.00

LENTILS, CELERY, SPINACH

ZUPPA DI SCAROLA (ITALIAN WEDDING SOUP)

ZUPPA DI SCAROLA (ITALIAN WEDDING SOUP)

$9.00

CARROTS, CELERY, RED KIDNEY BEANS, GREEN BEANS, PENNE, PEAS, SPINACH, GARBANZO BEANS, SAN MARZANO & MEATBALLS

INSALATA DI VERDURE (VEGETABLES)

BLEU

BLEU

$14.00

MIXED GREENS, BLEU CHEESE CRUMBLES, CANDIED WALNUTS, CRANBERRIES, FRIED PITA CHIPS, PEARS, RASPBERRY VINAIGRETTE

INSALATA CAPRESE

INSALATA CAPRESE

$14.00

MIXED GREENS, FRESH MOZZARELLA, ARTICHOKES, AVOCADOS, ROMA TOMATOES, ROASTED RED PEPPERS, EXTRA VIRGIN OLIVE OIL, FRIED PITA CHIPS, BASIL PESTO & BALSAMIC GLAZE DRESSING

PLATO"S REPUBLIC

PLATO"S REPUBLIC

$14.00

MIXED GREENS, FETA, RED ONIONS, ROMA TOMATOES, CUCUMBERS, PEPPERONCINI, GREEK OLIVE MIX, FRIED PITA CHIPS, ROASTED RED PEPPERS, EGGS, LEMON SUMAC DRESSING

BELLY DANCER

BELLY DANCER

$14.00

MIXED GREENS, FALAFEL, AVOCADO, FETA, CHICKPEAS, ROMA TOMATOES, BEETS, PISTACHIOS, RED ONIONS, CUCUMBERS, FRIED PITA CHIPS, TSATZIKI, HOMMUS

INSALATA E PERE DI SPINACHI

INSALATA E PERE DI SPINACHI

$14.00

SPINACH, ROMA TOMATOES, RED ONIONS, CUCUMBERS, FRIED PITA CHIPS, HAZELNUTS, ORANGES, ROASTED RED PEPPERS, DATES, BLEU CHEESE CRUMBLES, PEARS, CHICKPEAS, EGGS, LEMON SUMAC DRESSING

BUTTERNUT SQUASH & CHICKPEA INSALATA

BUTTERNUT SQUASH & CHICKPEA INSALATA

$14.00

KALE, APPLES, BEETS, BUTTERNUT SQUASH, HAZELNUTS, CHICKPEAS, CRANBERRIES, ORANGES, FETA, CANDIED PECANS, LEMON SUMAC DRESSING

INSALATA DI NOCI

INSALATA DI NOCI

$14.00

MIXED GREENS, ROMA TOMATOES, RED ONIONS, CUCUMBERS, FRIED PITA CHIPS, FETA, CANDIED WALNUTS, ROASTED RED PEPPERS, AVOCADO, HONEY CUMIN VINAIGRETTE

INSALATA DI CARNI (BEEF & LAMB)

SPARTA

SPARTA

$16.00

GRECIAN NACHOS – FRIED & SEASONED PITA TRIANGLES, MIXED GREENS, GYRO, ONIONS, ROMA TOMATOES, PEPPERONCINI, FETA, GREEK OLIVE MIX, TSATZIKI

TERIYAKI STEAK

TERIYAKI STEAK

$16.00

MIXED GREENS, TERIYAKI BEEF TENDERLOIN, FETA, ROMA TOMATOES, RED ONIONS, DATES, CUCUMBER, FRIED PITA CHIPS, ROASTED RED PEPPERS, PISTACHIOS, CHICKPEAS, EGGS, SESAME DRESSING

INSALATA DI AGNELLO

INSALATA DI AGNELLO

$16.00

MIXED GREENS, LAMB, FETA, ROMA TOMATOES, CHICKPEAS, GREEK OLIVE MIX, RED ONIONS, CUCUMBERS, FRIED PITA CHIPS, PINE NUTS, ROASTED RED PEPPERS, DATES, EGGS, TSATZIKI

INSALATA DI PESCI (SEAFOOD)

INSALATA DI GAMBERETTI

INSALATA DI GAMBERETTI

$17.00

MIXED GREENS, SHRIMP & PESTO, SHAVED BLEND CHEESE, ROMA TOMATOES, RADISH, RED ONIONS, CUCUMBERS, FRIED PITA CHIPS, AVOCADO, PORTOBELLO, ROASTED RED PEPPERS, CREAMY CAESAR.

INSALATA DI SALMONI E ARANCE

INSALATA DI SALMONI E ARANCE

$17.00

MIXED GREENS, SALMON, ORANGES, SHAVED BLEND CHEESE, CRANBERRIES, ROMA TOMATOES, RED ONIONS, CUCUMBERS, FRIED PITA CHIPS, ROASTED RED PEPPERS, CREAMY CAESAR

SALMON NICOISE

SALMON NICOISE

$17.00

MIXED GREENS, SALMON, ROMA TOMATOES, RED ONIONS, CUCUMBERS, FRIED PITA CHIPS, FETA, ROASTED SWEET PEPPERS, GREEK OLIVE MIX, CAPERS, DATES, PINE NUTS, LEMON SUMAC DRESSING.

INSALATA DI MARE

INSALATA DI MARE

$17.00

KALE, LOBSTER, CRAB, SHRIMP & PESTO, PORTOBELLO, AVOCADO, PISTACHIOS, CAPERS, RADISH, ROMA TOMATOES, RED ONIONS, CUCUMBERS, ROASTED RED PEPPERS, FRIED PITA CHIPS, HONEY CUMIN DRESSING

INSALATA DI TONNO CON CECI

INSALATA DI TONNO CON CECI

$17.00

MIXED GREENS, SICILIAN TUNA, ROMA TOMATOES, RED ONIONS, CUCUMBERS, RADISH, FRIED PITA CHIPS, GREEK OLIVE MIX, ASPARAGUS, CHICKPEAS, EGGS, LEMON HERB DIJON VINAIGRETTE

INSALATA TILAPIA

INSALATA TILAPIA

$17.00

KALE, MEDITERRANEAN TILAPIA, FETA, ROMA TOMATOES, CUCUMBERS, ROASTED RED PEPPERS, RED ONIONS, FRIED PITA CHIPS, CAPERS, PINE NUTS, GREEK OLIVE MIX, ARTICHOKES, RADISH, HAZELNUTS, HONEY CUMIN DRESSING

INSLATA DI POLLO (CHICKEN)

INSALATA FRUTTA FRESCA

INSALATA FRUTTA FRESCA

$15.00

MIXED GREENS, CHICKEN, GOAT CHEESE, CRANBERRIES, APPLES, GRAPES, PECANS, PINE NUTS, HAZELNUTS, ORANGES, ROASTED RED PEPPERS, FRIED PITA CHIPS, LEMON SUMAC DRESSING

INSALATA DI POLLO E PESTO

INSALATA DI POLLO E PESTO

$15.00

KALE, CHICKEN, FETA, EGGS, ASPARAGUS, AVOCADO, ALMONDS, CRANBERRIES, CHICKPEAS, ROMA TOMATOES, RED ONIONS, CUCUMBERS, ROASTED RED PEPPERS, FRIED PITA CHIPS, BASIL PESTO DRESSING

INSALATA TUNISIYA

INSALATA TUNISIYA

$15.00

MIXED GREENS, CHICKEN, ROMA TOMATOES, RED ONIONS, CUCUMBERS, MINT, PIGNOLI, DATES, HAZELNUTS, RED AND YELLOW PEPPERS, FRIED PITA CHIPS, FETA AND LEMON SUMAC.

INSALATA STRAWBERRY AND PECANS

INSALATA STRAWBERRY AND PECANS

$15.00

SPINACH, CHICKEN, FETA, STRAWBERRY, ORANGES, CANDIED PECANS, CRANBERRIES, PISTACHIOS, APPLES, FRIED PITA CHIPS, LEMON SUMAC DRESSING

CEASER'S TREASURE

CEASER'S TREASURE

$15.00

MIXED GREENS, CHICKEN, CRANBERRIES, SHAVED BLEND CHEESE, ROMA TOMATOES, RED ONIONS, CUCUMBERS, FRIED PITA CHIPS, ORANGES, EGGS, CREAMY CAESAR

PANINI/FRENCH FRIES/SIDE INSALATA

BIFTEK MEDITERRANEO

BIFTEK MEDITERRANEO

$15.00

SHAVED PRIME RIB, GRILLED ONIONS, ARUGULA, ROASTED TOMATOES, ROASTED RED PEPPERS, PROVOLONE, BALSAMIC VINEGAR

CORDON BLEU

CORDON BLEU

$15.00

CAPICOLA HAM, GRILLED ONIONS, PROVOLONE, ARUGULA, ROASTED TOMATOES, DIJON MUSTARD

MELANZANA CON BASILICO

MELANZANA CON BASILICO

$15.00

BREADED EGGPLANT, PORTOBELLO, ROASTED RED PEPPERS, ARTICHOKES, ARUGULA, ROASTED TOMATOES, FRESH MOZZARELLA, SUNDRIED TOMATO & BASIL PESTO

POLLO CON CAPRESE

POLLO CON CAPRESE

$15.00

CHICKEN, FRESH MOZZARELLA, ROASTED RED PEPPERS & TOMATOES, BASIL PESTO, BALSAMIC REDUCTION

POLLO CON CARCIOFO

POLLO CON CARCIOFO

$15.00

CHICKEN, ARTICHOKES, ROASTED TOMATOES, BREADED EGGPLANT, ARUGULA, ROASTED RED PEPPERS, FRESH MOZZARELLA, SUNDRIED TOMATO & BASIL PESTO

SALMONE CON PESTO

SALMONE CON PESTO

$15.00

SALMON, ROASTED RED PEPPERS, AVOCADO, ARUGULA, ROASTED TOMATOES, BASIL PESTO.

HAMBURGUESA/FRENCH FRIES/SIDE SALAD

HAMBURGUES CON BASILICO

HAMBURGUES CON BASILICO

$15.00

BEEF BURGER, PROVOLONE, AVOCADOS, ROASTED RED PEPPERS, BIBB, ROMA TOMATOES, BASIL AIOLI

LE GRAND "BLEU BURGER"

LE GRAND "BLEU BURGER"

$15.00

BEEF BURGER, GILLED ONIONS, PORTOBELLO, APPLEWOOD SMOKED BACON, BLEU CHEESE CRUMBLES, BIBB, ROMA TOMATOES, DIJON

TSATZIKI BURGER

TSATZIKI BURGER

$15.00

BEEF BURGER, BIBB, ROASTED RED PEPPERS, ROMA TOMATOES, GRILLED ONIONS, FETA, TSATZIKI

GREEK & LEBANESE PITA WRAPS/FRENCH FRIES/SIDE SALAD

FALAFEL & HOMMUS WRAP

FALAFEL & HOMMUS WRAP

$15.00

FAVA BEANS, CHICKPEAS, AVOCADO, PARSLEY, ONIONS, MINT, GREEN LEAF, ROMA TOMATOES, HOMMOS, TAHINI

SOLÓMOS

SOLÓMOS

$15.00

SALMON, AVOCADO, GREEN LEAF, ROASTED RED PEPPERS, FETA, TSATZIKI

GARIDA

GARIDA

$15.00

SHRIMP, GRILLED VEGETABLES: ONIONS, ROASTED RED PEPPERS, CREMINI, SQUASH, GREEN LEAF, PEPPERONCINI, ROMA TOMATOES, PROVOLONE, BASIL PESTO, TSATZIKI

REVÝTHIA

REVÝTHIA

$15.00

CHICKEN, CHICKPEAS, GRILLED ONIONS, GREEN LEAF, ROMA TOMATOES, RICE, PROVOLONE, SPICY HARISSA, TSATZIKI

GYRO

GYRO

$15.00

TRADITIONAL GYRO, GREEN LEAF, ROMA TOMATOES, GRILLED ONIONS, FETA, TSATZIKI

ARNÁKI

ARNÁKI

$15.00

LAMB, GRILLED ONIONS, GREEN LEAF, ROMA TOMATOES, HOMMOS, TAHINI

AVOKÁNTO

AVOKÁNTO

$15.00

CHICKEN, AVOCADO, GREEN LEAF, ROMA TOMATOES, GRILLED ONIONS, FETA, ALMONDS, BASIL PESTO

SOUVLAKI

SOUVLAKI

$15.00

CHICKEN, FETA, GRILLED ONIONS, GREEN LEAF, ROMA TOMATOES, TSATZIKI

DOLMADAKIA

DOLMADAKIA

$15.00

STUFFED GRAPE LEAVES, AVOCADO, GREEN LEAF, FETA, ROMA TOMATOES, CUCUMBERS, RED ONIONS, CHICKPEAS, TSATZIKI

12" HOAGIES/FRENCH FRIES/SIDE INSALATA

ORIGINAL PHILLY

ORIGINAL PHILLY

$15.00

SHAVED PRIME RIB, GRILLED ONIONS, GREEN LEAF, ROMA TOMATOES, MAYONNAISE, PROVOLONE

STEAK EGG HAM & CHEESE

STEAK EGG HAM & CHEESE

$15.00

SHAVED PRIME RIB, EGGS, CAPICOLA HAM, PROVOLONE, GRILLED ONIONS, GREEN LEAF, ROASTED GREEN PEPPERS, ROMA TOMATOES, HOT CHERRY PEPPERS, MAYONNAISE

THE SICILIAN

THE SICILIAN

$15.00

CURED ITALIAN MEATS, GENOA SALAMI, CAPICOLA HAM, PROVOLONE, GREEN LEAF, ROMA TOMATOES, HOT CHERRY PEPPERS, RED ONIONS, BALSAMIC VINAIGRETTE, MAYONNAISE

“BALBOA” (ITALIAN PHILLY)

“BALBOA” (ITALIAN PHILLY)

$15.00

SHAVED PRIME RIB, GRILLED ONIONS, ROASTED GREEN PEPPERS, HOT CHERRY PEPPERS, CREMINI, BALSAMIC REDUCTION, PROVOLONE, GREEN LEAF, ROMA TOMATOES, MAYONNAISE

“SPIRO” (GREEK PHILLY)

“SPIRO” (GREEK PHILLY)

$15.00

GYRO, PROVOLONE, GRILLED ONIONS, ROASTED GREEN PEPPERS, HOT CHERRY PEPPERS, GREEN LEAF, ROMA TOMATOES, TSATZIKI, FETA

SKEWERS/KABOBS

SHISH TAOUK (CHICKEN)

SHISH TAOUK (CHICKEN)

$19.00

CHICKEN KABOB (HOMMUS, TABBOULEH, TSATZIKI, RICE & VEGETABLES, CORNICHONS, GREEK OLIVE MIX, HOUSE INSALATA)

SHISH KABOB (BEEF)

SHISH KABOB (BEEF)

$21.00

BEEF KABOB: (HOMMUS, TABBOULEH, TSATZIKI, RICE & VEGETABLES, CORNICHONS, GREEK OLIVE MIX, HOUSE INSALATA)

SHRIMP KABOB

SHRIMP KABOB

$22.00

SHRIMP KABOB: (HOMMUS, TABBOULEH, TSATZIKI, RICE & VEGETABLES, CORNICHONS, GREEK OLIVE MIX, HOUSE INSALATA)

SALMON & GREEK YOGURT

SALMON & GREEK YOGURT

$23.00

SALMON & GREEK YOGURT: (SAUTEED SPINACH, HOMMUS, TABBOULEH, TSATZIKI, RICE & VEGETABLES, CORNICHONS, GREEK OLIVE MIX, HOUSE INSALATA)

LAMB KABOB

LAMB KABOB

$22.00

LAMB KABOB: (HOMMUS, TABBOULEH, TSATZIKI, RICE & VEGETABLES, CORNICHONS, GREEK OLIVE MIX, HOUSE INSALATA)

FALAFEL KABOB

FALAFEL KABOB

$19.00

FALAFEL KABOB: (HOMMUS, TABBOULEH, TSATZIKI, RICE & VEGETABLES, CORNICHONS, GREEK OLIVE MIX, HOUSE INSALATA)

GYRO KABOB

GYRO KABOB

$21.00

GYRO KABOB: (HOMMUS, TABBOULEH, TSATZIKI, RICE & VEGETABLES, CORNICHONS, GREEK OLIVE MIX, HOUSE INSALATA)

ADD SKEWER (add notes which protein)

$9.00

PRIMI (VEGETABLE PASTAS/SIDE INSALATA/FOCACCIA)

FIOCCHI CON FORMAGGIO E PERE

FIOCCHI CON FORMAGGIO E PERE

$19.00

PASTA PURSES, PEARS, WALNUTS, CREMINI, GRANA PADANO, RICOTTA, ROBIOLA, TALEGGIO, PECORINO, CREAMY GORGONZOLA

PANZEROTTI AI FUNGHI

PANZEROTTI AI FUNGHI

$19.00

RAVIOLI TURNOVER, CEP MUSHROOMS, RICOTTA, SPINACH, ROASTED TOMATOES, ARTICHOKES, PEAS, GREEK OLIVES, ROASTED RED PEPPERS, PECORINO, PUTTANESCA SAUCE

GNOCCHI DI VERDURE E VODKA

GNOCCHI DI VERDURE E VODKA

$19.00

GNOCCHI, SPINACH, ZUCCHINI, GARLIC, PORTOBELLO, ASPARAGUS, ROASTED TOMATOES, PECORINO, VODKA SAUCE

SECONDI DI CARNE (PASTAS WITH MEATS)

RAVIOLI CON POLLO AL ROSMARINO

RAVIOLI CON POLLO AL ROSMARINO

$21.00

CHEESE RAVIOLI, CHICKEN, ROSEMARY, ROASTED TOMATOES, SHALLOTS, PINE NUTS, ARTICHOKES, PECORINO, CREAMY GORGONZOLA

TRE COLORI E PUTTANESCA

TRE COLORI E PUTTANESCA

$21.00

TRI-COLOR TORTELLINI, CHICKEN, CREMINI, GREEK OLIVES, ROASTED TOMATOES, ARTICHOKES, SHALLOTS, PECORINO, PUTTANESCA

AGNELLO A FARFALLE

$23.00

BOW-TIE FARFALLE, LAMB, CHILI FLAKES, CREMINI, SHALLOTS, SPINACH, ROASTED TOMATOES, ROASTED RED PEPPERS, GARLIC, PECORINO, BLUSH SAUCE

POLLO AL MARSALA

POLLO AL MARSALA

$21.00

PENNE, CHICKEN, SHALLOTS, CREMINI, PEAS, PARSLEY, PECORINO, THYME, CREAMY MARSALA

PENNETTE CON POLLO E PESTO

PENNETTE CON POLLO E PESTO

$21.00

PENNE, CHICKEN, CAPERS, GREEK OLIVES, ROASTED RED PEPPERS, ARTICHOKES, ROASTED TOMATOES, PECORINO, CREAMY GORGONZOLA PESTO

LINGUINE CON SALSICCIA E SALSA ALL’ARRABBIATA

LINGUINE CON SALSICCIA E SALSA ALL’ARRABBIATA

$22.00

LINGUINE, ITALIAN SAUSAGE, BROCCOLINI, GARLIC, CHILI FLAKES, ROASTED RED PEPPERS, SHALLOTS, PEAS, ROASTED TOMATOES, PECORINO, SPICY ARRABBIATA SAUCE

SECONDI DI PESCE (SEAFOOD PASTA)

LINGUINE, BREADED & FRIED SQUID, PEPPERONCINI, ROMA TOMATOES, GREEK OLIVE MIX, CAPERS, ONIONS, SQUASH, ARTICHOKES, ROASTED RED PEPPERS, BASIL, SPICY ARRABBIATA
ARAGOSTA E VODKA

ARAGOSTA E VODKA

$23.00

RAVIOLI, LOBSTER, CREMINI, ROASTED RED PEPPERS, BROCCOLINI, ASPARAGUS, ARTICHOKES, PINE NUTS, PECORINO, VODKA SAUCE

LINGUINE E FRUTTI DI MARE

LINGUINE E FRUTTI DI MARE

$25.00

LINGUINE, WHITE WINE, MUSSELS, SCALLOPS, SHRIMP, BABY CLAMS, ROASTED TOMATOES, ASPARAGUS, PEAS, SHALLOTS, GARLIC, PARSLEY, CHILI FLAKES, SPICY ARRABBIATA

ARAGOSTA E CREMA DI SALMONE

ARAGOSTA E CREMA DI SALMONE

$25.00

LINGUINE, SALMON, LOBSTER, CAPERS, ROASTED TOMATOES, CREMINI, PINE NUTS, ROASTED RED PEPPERS, SPINACH, ARTICHOKES, PECORINO, CREAMY GORGONZOLA SAUCE

CALAMARI IMPANATI

$23.00

CARRYOUT BEVANDE (BEVERAGES)

APPLE JUICE

$4.00

ORANGE JUICE

$4.00

SAN PELLEGRINO LIMONATA

$4.00

SAN PELLEGRINO ARANCIATA

$4.00

SPARKLING WATER (ITALY) 1 LITER

$6.00

ILLY COFFEE

$4.00

DOLCI (DESSERTS)

CHOCOLATE CAKE

CHOCOLATE CAKE

$9.00
TIRAMISU BIG LADYFINGERS

TIRAMISU BIG LADYFINGERS

$9.00
BAKLAVA PISTACHIO

BAKLAVA PISTACHIO

$9.00

LIMONCELLO RASPBERRY

$9.00

RED VELVET

$9.00

PER I BAMBINI (KIDS MENU)

PASTA CAVATAPPI

$11.00

(MAC & CHEESE) CORKSCREW SHAPED CAVATAPPI, CHICKEN, CREAMY ALFREDO, PROVOLONE

FARFALLE

$11.00

“BUTTERFLIES” IN ITALIAN, ROASTED TOMATOES, BASIL PESTO, PECORINO

PICCOLI RAVIOLI

$11.00

RICOTTA CHEESE RAVIOLI, SAN MARZANO, PECORINO

MANZO

$11.00

BEEF BURGER, PROVOLONE, KETCHUP, BIBB, ROMA TOMATOES, MAYONNAISE

CAPICOLA

$11.00

CAPICOLA HAM, PROVOLONE, BIBB, ROMA TOMATOES, MAYONNAISE

FORMAGGIO ALLA GRIGLIA

$11.00

GRILLED CHEESE & ROMA TOMATOES

KABOB DI POLLO

$13.00

CHICKEN KABOB: (RICE & VEGETABLES, TSATZIKI, HOMMUS, PITA, FRENCH FRIES, KETCHUP)

KABOB DI GAMBERI (SHRIMP)

$13.00

SHRIMP KABOB: (RICE & VEGETABLES, TSATZIKI, HOMMUS, PITA, FRENCH FRIES, KETCHUP)

SALMONE GRIGLIATO

$14.00

GRILLED SALMON: (RICE & VEGETABLES, TSATZIKI, HOMMUS, PITA, FRENCH FRIES, KETCHUP)

BAMBINO

$11.00

TWO CHICKEN NUGGETS, TWO SPANAKOPITA, FRENCH FRIES, HONEY MUSTARD, TSATZIKI, KETCHUP

CROCCETTE DI POLLO

$11.00

CHICKEN NUGGETS, FRENCH FRIES, HONEY MUSTARD, KETCHUP

CECI VERDURE

$11.00

HUMMOS, VEGETABLES & PITA

FRAGOLA

$11.00

SPINACH, FETA, CHICKEN, STRAWBERRIES, ORANGES, APPLES, FRIED PITA CHIPS, LEMON SUMAC DRESSING

ZUCCA DI ZUCCA

$11.00

MIXED GREENS, SHRIMP, CAESAR BLEND, BEETS, CHICKPEAS, CRANBERRIES, FRIED PITA CHIPS, LEMON SUMAC DRESSING

THE ITALIAN JOB

$11.00

(PITA PIZZA, FRENCH FRIES & KETCHUP) SAN MARZANO, MOZZARELLA, ROASTED TOMATOES

"NOTHING PERSONAL ITS JUST BUSINESS"

$11.00

(PITA PIZZA, FRENCH FRIES & KETCHUP) SAN MARZANO, MOZZARELLA, PEPPERONI

COCKTAIL BITES

DOLMADES

DOLMADES

$45.00

GRAPE LEAVES, RICE, ROMA TOMATOES, PARSLEY, MINT, EXTRA VIRGIN OLIVE OIL, FRESH LEMON, HERBS, TSATZIKI, HOMMUS, PITA, CORNICHONS, CUCUMBERS, GREEK OLIVE MIX (10 GUESTS)

SPANAKOPITA

SPANAKOPITA

$70.00

SPINACH & FETA FILLO PASTRY, TSATZIKI, HOMMUS, PITA, CORNICHONS, CUCUMBERS, ROMA TOMATOES, GREEK OLIVE MIX (10 GUESTS)

SAMOSAKOPITA

SAMOSAKOPITA

$70.00

DEEP-FRIED FILLO SAMOSAS, POTATOES, ONIONS, PEAS, JALAPENOS, GREEN CHILIES, CHIVES, SPICY PLUM CHUTNEY. CORNICHONS, CUCUMBERS, ROMA TOMATOES, GREEK OLIVE MIX (10 GUESTS)

SMOKED GOUDA ARANCINI

SMOKED GOUDA ARANCINI

$70.00

FRIED RISOTTO BALLS, PEAS, SMOKED GOUDA, SAN MARZANO, RICOTTA, PECORINO ROMANO, BASIL, TOASTED CROSTINO. (10 GUESTS)

MEDITERRANEAN CHEESES

CHEESE PLATE

CHEESE PLATE

$120.00

CHEF'S SLECTION OF 4, RASPBERRY PRESERVES, CORNICHONS, CRACKERS, MIXED NUTS & DRIED FRUITS, GREEK OLIVE MIX (10 GUESTS)

CAPRESE

CAPRESE

$75.00

FRESH MOZZARELLA, ROMA TOMATOES, BASIL, ROASTED RED PEPPERS, BASIL PESTO, BALSAMIC REDUCTION, EXTRA VIRGIN OLIVE OIL, STEMMED ARTICHOKE. (10 GUESTS)

DIPS

MEDITERRANEAN DIPS

MEDITERRANEAN DIPS

$100.00

HOMMUS, PINE NUTS, BABA GHANOUJ, POMEGRANATE, TABBOULEH, DOLMADES, LEBNEH, FALAFEL, TSATZIKI, PITA, CORNICHONS, ROMA TOMATOES, CUCUMBERS, GREEK OLIVE MIX. (10 GUESTS)

KABOB FEST

ASSORTED KABOBS

ASSORTED KABOBS

$120.00

5 ASSORTED KABOBS, (HOMMUS, TABBOULEH, TSATZIKI, RICE & VEGETABLES, CORNICHONS, GREEK OLIVE MIX, HOUSE INSALATA) 10 GUESTS

ASSORTED PANINIS

ASSORTED PANINIS

ASSORTED PANINIS

$70.00

5 ASSORTED PANINIS, CUT IN HALFS, HOUSE INSALATA, FRENCH FRIES & KETCHUP. (10 GUESTS)

ASSORTED GREEK & LEBANESE WRAPS

ASSORTED WRAPS

ASSORTED WRAPS

$70.00

5 ASSORTED GREEK & LEBANESE WRAPS, CUT IN HALFS, HOUSE INSALATA, FRENCH FRIES & KETCHUP. (10 GUESTS)

PASTA FEST

7 ASSORTED PASTAS

7 ASSORTED PASTAS

$135.00

7 ASSORTED PASTAS, HOUSE INSALATA, FOCACCIA BREAD. (10 GUESTS)

SPUCADELLA ITALIAN HOAGIES

ASSORTED 12" SPUCADELLA ITALIAN HOAGIES

ASSORTED 12" SPUCADELLA ITALIAN HOAGIES

$70.00

5 ASSORTED 12" SPUCADELLA ITALIAN HOAGIES, CUT IN HALFS, HOUSE INSALATA, FRENCH FRIES & KETCHUP. (10 GUESTS)

HAMBURGUESA

5 ASSORTED BURGERS, CUT IN HALFS, HOUSE INSALATA, FRENCH FRIES & KETCHUP (10 GUESTS)
ASSORTED BURGERS

ASSORTED BURGERS

$70.00

5 ASSORTED BURGERS, CUT IN HALFS, HOUSE INSALATA, FRENCH FRIES & KETCHUP. (10 GUESTS)

DOLCI

ASSORTED DESSERTS

ASSORTED DESSERTS

$42.00

5 ASSORTED DESSERTS CUT IN HALFS (10 GUESTS)

INSALATA FEST

PICK 1 INSALATA FROM THE INSALATA DI VEDURE SECTION. PORTIONED FOR 10 GUESTS.

INSALATA DI VERDURE

$130.00

INSALATA DI POLLO

$140.00

PICK 1 INSALATA, FROM THE INSALATA DI POLLO SECTION. PORTIONED FOR 10 GUESTS

INSALATA DI CARNE

$150.00

PICK 1 INSALATA, FROM THE INSALATA DI CARNE SECTION. PORTIONED FOR 10 GUESTS

INSALATA DI PESCI

$160.00

PICK 1 INSALATA, FROM THE INSALATA DI PESCI SECTION. PORTIONED FOR 10 GUESTS

All hours

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Location

375 FOUR LEAF LANE SUITE #101, Charlottesville, VA 22903

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