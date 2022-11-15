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- BACIO MEDITERRANEAN CUISINE - 375 FOUR LEAF LANE SUITE #101
BACIO MEDITERRANEAN CUISINE 375 FOUR LEAF LANE SUITE #101
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375 FOUR LEAF LANE SUITE #101
Charlottesville, VA 22903
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Popular Items
MEZZA & ANTIPASTI
ASSIETTE DE FROMAGE
FRENCH CHEESE PLATE (ROQUEFORT) RAW SHEEP’S MILK CHEESE, (CHABICHOU DU POITOU) SOFT, UNPASTEURIZED, FRENCH GOAT CHEESE, (SAINT ANGEL) TRIPLE CREAM MELLOW, SWEET AND BUTTERY, (P’TIT BASQUE) 100% PURE SHEEP’S MILK CHEESE, (CAMEMBERT) MOIST, SOFT, CREAMY, SURFACE-RIPENED COW’S MILK CHEESE, RASPBERRY PRESERVES, CORNICHONS, CRACKERS, MIXED NUTS & DRIED FRUITS
BABA GHANOUJ & POMEGRANATE
GRILLED EGGPLANT PUREE, FRESH LEMON, YOGURT, HERBS, EXTRA VIRGIN OLIVE OIL, POMEGRANATE, PITA, CORNICHONS, ROMA TOMATOES, CUCUMBERS, GREEK OLIVE MIX
BRUSCHETTA
TOASTED CROSTINO WITH ROASTED TOMATO FONDUTTA, BASIL, ROASTED GARLIC, EXTRA VIRGIN OLIVE OIL, PROVOLONE, BALSAMIC REDUCTION, BASIL PESTO, PECORINO ROMANO.
CALAMARI
BREADED & FRIED SQUID, PEPPERONCINI, ROMA TOMATOES, GREEK OLIVE MIX, CAPERS, ONIONS, SQUASH, ARTICHOKES, ROASTED RED PEPPERS, BASIL, SPICY ARRABBIATA, TOASTED CROSTINO
CAPRESE
FRESH MOZZARELLA, ROMA TOMATOES, BASIL, ROASTED RED PEPPERS, BASIL PESTO, BALSAMIC REDUCTION, EXTRA VIRGIN OLIVE OIL, STEMMED ARTICHOKE.
COZZE ALLA ARRABBIATA
MUSSELS, BASIL, ROMA TOMATOES, CAPERS, PEPPERONCINI, ONIONS, SQUASH, SPICY ARRABBIATA, TOASTED CROSTINO.
DATE & WALNUT CROSTINO
DATES, WALNUTS, CRANBERRIES, BLEU CHEESE CRUMBLES, HONEY, BALSAMIC VINEGAR & REDUCTION, TOASTED CROSTINO.
DOLMADES
GRAPE LEAVES, RICE, ROMA TOMATOES, PARSLEY, MINT, EXTRA VIRGIN OLIVE OIL, FRESH LEMON, HERBS, TSATZIKI, HOMMUS, PITA, CORNICHONS, ROMA TOMATOES, CUCUMBERS, GREEK OLIVE MIX
FALAFEL MEZZA
FAVA BEANS & CHICKPEA BALLS, HOMMUS, TSATZIKI., PITA, CORNICHONS, ROMA TOMATOES, CUCUMBERS, GREEK OLIVE MIX
HOMMUS BEL SNAOUBAR
CLASSIC PUREE OF ROASTED CHICKPEAS, TAHINI, FRESH LEMON, GARLIC, TOASTED PINE NUTS, EXTRA VIRGIN OLIVE OIL, PITA, CORNICHONS, ROMA TOMATOES, CUCUMBERS, GREEK OLIVE MIX
LEBNEH
LEBANESE STRAINED YOGURT, ZAATAR, EXTRA VIRGIN OLIVE OIL, PITA, CORNICHONS, ROMA TOMATOES, CUCUMBERS, GREEK OLIVE MIX
PHOENICIAN TASTING
HOMMUS & PINE NUTS, BABA GHANOUJ & POMEGRANATE, TABBOULEH, DOLMADES, LEBNEH, FALAFEL, TSATZIKI, OLIVE OIL, PITA, CORNICHONS, ROMA TOMATOES, CUCUMBERS, GREEK OLIVE MIX
SAMOSAKOPITA
DEEP-FRIED FILLO SAMOSAS, POTATOES, ONIONS, PEAS, JALAPENOS, GREEN CHILIES, CHIVES, SPICY PLUM CHUTNEY, CORNICHONS, ROMA TOMATOES, CUCUMBERS, GREEK OLIVE MIX
SMOKED GOUDA ARANCINI
FRIED RISOTTO BALLS, PEAS, SMOKED GOUDA, SAN MARZANO, RICOTTA, PECORINO ROMANO, BASIL, TOASTED CROSTINO.
SPANAKOPITA
SPINACH & FETA FILLO PASTRY, TSATZIKI, HOMMUS, PITA, CORNICHONS, ROMA TOMATOES, CUCUMBERS, GREEK OLIVE MIX
TABBOULEH
BULGUR WHEAT, CHOPPED PARSLEY, ROMA TOMATOES, FRESH LEMON, ONIONS, MINT, HERBS, EXTRA VIRGIN OLIVE OIL, PITA, CORNICHONS, ROMA TOMATOES, CUCUMBERS, GREEK OLIVE MIX
THREE SULTANS
LEBNEH, BABA GHANOUJ & POMEGRANATE, HOMMUS & PINE NUTS, OLIVE OIL, PITA, CORNICHONS, ROMA TOMATOES, CUCUMBERS, GREEK OLIVE MIX
TSATZIKI
GREEK YOGURT, DICED CUCUMBERS, GARLIC, DILL, HERBS, EXTRA VIRGIN OLIVE OIL, PITA, CORNICHONS, ROMA TOMATOES, CUCUMBERS, GREEK OLIVE MIX
Side of Fries
Side Salad
ZUPPA DEL GIORNO (SOUPS & BISCUITS)
AVGOLEMONO (EGG, LEMON, CHICKEN & RICE)
CHICKEN, TOMATOES, WILD & BROWN RICE, CELERY, LEMON & EGG
ZUPPA AI FRUITTI DI MARE (SEAFOOD SOUP)
MUSSELS, SHRIMP, CLAMS, VEGETABLES, CREAMY GORGONZOLA
ZUPPA DI CIPOLLE ALLA FRANCESE (FRENCH ONION SOUP)
FRENCH ONION SOUP, GRUYÈRE CHEESE
ZUPPA DI LENTICCHIE (LENTIL SOUP)
LENTILS, CELERY, SPINACH
ZUPPA DI SCAROLA (ITALIAN WEDDING SOUP)
CARROTS, CELERY, RED KIDNEY BEANS, GREEN BEANS, PENNE, PEAS, SPINACH, GARBANZO BEANS, SAN MARZANO & MEATBALLS
INSALATA DI VERDURE (VEGETABLES)
BLEU
MIXED GREENS, BLEU CHEESE CRUMBLES, CANDIED WALNUTS, CRANBERRIES, FRIED PITA CHIPS, PEARS, RASPBERRY VINAIGRETTE
INSALATA CAPRESE
MIXED GREENS, FRESH MOZZARELLA, ARTICHOKES, AVOCADOS, ROMA TOMATOES, ROASTED RED PEPPERS, EXTRA VIRGIN OLIVE OIL, FRIED PITA CHIPS, BASIL PESTO & BALSAMIC GLAZE DRESSING
PLATO"S REPUBLIC
MIXED GREENS, FETA, RED ONIONS, ROMA TOMATOES, CUCUMBERS, PEPPERONCINI, GREEK OLIVE MIX, FRIED PITA CHIPS, ROASTED RED PEPPERS, EGGS, LEMON SUMAC DRESSING
BELLY DANCER
MIXED GREENS, FALAFEL, AVOCADO, FETA, CHICKPEAS, ROMA TOMATOES, BEETS, PISTACHIOS, RED ONIONS, CUCUMBERS, FRIED PITA CHIPS, TSATZIKI, HOMMUS
INSALATA E PERE DI SPINACHI
SPINACH, ROMA TOMATOES, RED ONIONS, CUCUMBERS, FRIED PITA CHIPS, HAZELNUTS, ORANGES, ROASTED RED PEPPERS, DATES, BLEU CHEESE CRUMBLES, PEARS, CHICKPEAS, EGGS, LEMON SUMAC DRESSING
BUTTERNUT SQUASH & CHICKPEA INSALATA
KALE, APPLES, BEETS, BUTTERNUT SQUASH, HAZELNUTS, CHICKPEAS, CRANBERRIES, ORANGES, FETA, CANDIED PECANS, LEMON SUMAC DRESSING
INSALATA DI NOCI
MIXED GREENS, ROMA TOMATOES, RED ONIONS, CUCUMBERS, FRIED PITA CHIPS, FETA, CANDIED WALNUTS, ROASTED RED PEPPERS, AVOCADO, HONEY CUMIN VINAIGRETTE
INSALATA DI CARNI (BEEF & LAMB)
SPARTA
GRECIAN NACHOS – FRIED & SEASONED PITA TRIANGLES, MIXED GREENS, GYRO, ONIONS, ROMA TOMATOES, PEPPERONCINI, FETA, GREEK OLIVE MIX, TSATZIKI
TERIYAKI STEAK
MIXED GREENS, TERIYAKI BEEF TENDERLOIN, FETA, ROMA TOMATOES, RED ONIONS, DATES, CUCUMBER, FRIED PITA CHIPS, ROASTED RED PEPPERS, PISTACHIOS, CHICKPEAS, EGGS, SESAME DRESSING
INSALATA DI AGNELLO
MIXED GREENS, LAMB, FETA, ROMA TOMATOES, CHICKPEAS, GREEK OLIVE MIX, RED ONIONS, CUCUMBERS, FRIED PITA CHIPS, PINE NUTS, ROASTED RED PEPPERS, DATES, EGGS, TSATZIKI
INSALATA DI PESCI (SEAFOOD)
INSALATA DI GAMBERETTI
MIXED GREENS, SHRIMP & PESTO, SHAVED BLEND CHEESE, ROMA TOMATOES, RADISH, RED ONIONS, CUCUMBERS, FRIED PITA CHIPS, AVOCADO, PORTOBELLO, ROASTED RED PEPPERS, CREAMY CAESAR.
INSALATA DI SALMONI E ARANCE
MIXED GREENS, SALMON, ORANGES, SHAVED BLEND CHEESE, CRANBERRIES, ROMA TOMATOES, RED ONIONS, CUCUMBERS, FRIED PITA CHIPS, ROASTED RED PEPPERS, CREAMY CAESAR
SALMON NICOISE
MIXED GREENS, SALMON, ROMA TOMATOES, RED ONIONS, CUCUMBERS, FRIED PITA CHIPS, FETA, ROASTED SWEET PEPPERS, GREEK OLIVE MIX, CAPERS, DATES, PINE NUTS, LEMON SUMAC DRESSING.
INSALATA DI MARE
KALE, LOBSTER, CRAB, SHRIMP & PESTO, PORTOBELLO, AVOCADO, PISTACHIOS, CAPERS, RADISH, ROMA TOMATOES, RED ONIONS, CUCUMBERS, ROASTED RED PEPPERS, FRIED PITA CHIPS, HONEY CUMIN DRESSING
INSALATA DI TONNO CON CECI
MIXED GREENS, SICILIAN TUNA, ROMA TOMATOES, RED ONIONS, CUCUMBERS, RADISH, FRIED PITA CHIPS, GREEK OLIVE MIX, ASPARAGUS, CHICKPEAS, EGGS, LEMON HERB DIJON VINAIGRETTE
INSALATA TILAPIA
KALE, MEDITERRANEAN TILAPIA, FETA, ROMA TOMATOES, CUCUMBERS, ROASTED RED PEPPERS, RED ONIONS, FRIED PITA CHIPS, CAPERS, PINE NUTS, GREEK OLIVE MIX, ARTICHOKES, RADISH, HAZELNUTS, HONEY CUMIN DRESSING
INSLATA DI POLLO (CHICKEN)
INSALATA FRUTTA FRESCA
MIXED GREENS, CHICKEN, GOAT CHEESE, CRANBERRIES, APPLES, GRAPES, PECANS, PINE NUTS, HAZELNUTS, ORANGES, ROASTED RED PEPPERS, FRIED PITA CHIPS, LEMON SUMAC DRESSING
INSALATA DI POLLO E PESTO
KALE, CHICKEN, FETA, EGGS, ASPARAGUS, AVOCADO, ALMONDS, CRANBERRIES, CHICKPEAS, ROMA TOMATOES, RED ONIONS, CUCUMBERS, ROASTED RED PEPPERS, FRIED PITA CHIPS, BASIL PESTO DRESSING
INSALATA TUNISIYA
MIXED GREENS, CHICKEN, ROMA TOMATOES, RED ONIONS, CUCUMBERS, MINT, PIGNOLI, DATES, HAZELNUTS, RED AND YELLOW PEPPERS, FRIED PITA CHIPS, FETA AND LEMON SUMAC.
INSALATA STRAWBERRY AND PECANS
SPINACH, CHICKEN, FETA, STRAWBERRY, ORANGES, CANDIED PECANS, CRANBERRIES, PISTACHIOS, APPLES, FRIED PITA CHIPS, LEMON SUMAC DRESSING
CEASER'S TREASURE
MIXED GREENS, CHICKEN, CRANBERRIES, SHAVED BLEND CHEESE, ROMA TOMATOES, RED ONIONS, CUCUMBERS, FRIED PITA CHIPS, ORANGES, EGGS, CREAMY CAESAR
PANINI/FRENCH FRIES/SIDE INSALATA
BIFTEK MEDITERRANEO
SHAVED PRIME RIB, GRILLED ONIONS, ARUGULA, ROASTED TOMATOES, ROASTED RED PEPPERS, PROVOLONE, BALSAMIC VINEGAR
CORDON BLEU
CAPICOLA HAM, GRILLED ONIONS, PROVOLONE, ARUGULA, ROASTED TOMATOES, DIJON MUSTARD
MELANZANA CON BASILICO
BREADED EGGPLANT, PORTOBELLO, ROASTED RED PEPPERS, ARTICHOKES, ARUGULA, ROASTED TOMATOES, FRESH MOZZARELLA, SUNDRIED TOMATO & BASIL PESTO
POLLO CON CAPRESE
CHICKEN, FRESH MOZZARELLA, ROASTED RED PEPPERS & TOMATOES, BASIL PESTO, BALSAMIC REDUCTION
POLLO CON CARCIOFO
CHICKEN, ARTICHOKES, ROASTED TOMATOES, BREADED EGGPLANT, ARUGULA, ROASTED RED PEPPERS, FRESH MOZZARELLA, SUNDRIED TOMATO & BASIL PESTO
SALMONE CON PESTO
SALMON, ROASTED RED PEPPERS, AVOCADO, ARUGULA, ROASTED TOMATOES, BASIL PESTO.
HAMBURGUESA/FRENCH FRIES/SIDE SALAD
HAMBURGUES CON BASILICO
BEEF BURGER, PROVOLONE, AVOCADOS, ROASTED RED PEPPERS, BIBB, ROMA TOMATOES, BASIL AIOLI
LE GRAND "BLEU BURGER"
BEEF BURGER, GILLED ONIONS, PORTOBELLO, APPLEWOOD SMOKED BACON, BLEU CHEESE CRUMBLES, BIBB, ROMA TOMATOES, DIJON
TSATZIKI BURGER
BEEF BURGER, BIBB, ROASTED RED PEPPERS, ROMA TOMATOES, GRILLED ONIONS, FETA, TSATZIKI
GREEK & LEBANESE PITA WRAPS/FRENCH FRIES/SIDE SALAD
FALAFEL & HOMMUS WRAP
FAVA BEANS, CHICKPEAS, AVOCADO, PARSLEY, ONIONS, MINT, GREEN LEAF, ROMA TOMATOES, HOMMOS, TAHINI
SOLÓMOS
SALMON, AVOCADO, GREEN LEAF, ROASTED RED PEPPERS, FETA, TSATZIKI
GARIDA
SHRIMP, GRILLED VEGETABLES: ONIONS, ROASTED RED PEPPERS, CREMINI, SQUASH, GREEN LEAF, PEPPERONCINI, ROMA TOMATOES, PROVOLONE, BASIL PESTO, TSATZIKI
REVÝTHIA
CHICKEN, CHICKPEAS, GRILLED ONIONS, GREEN LEAF, ROMA TOMATOES, RICE, PROVOLONE, SPICY HARISSA, TSATZIKI
GYRO
TRADITIONAL GYRO, GREEN LEAF, ROMA TOMATOES, GRILLED ONIONS, FETA, TSATZIKI
ARNÁKI
LAMB, GRILLED ONIONS, GREEN LEAF, ROMA TOMATOES, HOMMOS, TAHINI
AVOKÁNTO
CHICKEN, AVOCADO, GREEN LEAF, ROMA TOMATOES, GRILLED ONIONS, FETA, ALMONDS, BASIL PESTO
SOUVLAKI
CHICKEN, FETA, GRILLED ONIONS, GREEN LEAF, ROMA TOMATOES, TSATZIKI
DOLMADAKIA
STUFFED GRAPE LEAVES, AVOCADO, GREEN LEAF, FETA, ROMA TOMATOES, CUCUMBERS, RED ONIONS, CHICKPEAS, TSATZIKI
12" HOAGIES/FRENCH FRIES/SIDE INSALATA
ORIGINAL PHILLY
SHAVED PRIME RIB, GRILLED ONIONS, GREEN LEAF, ROMA TOMATOES, MAYONNAISE, PROVOLONE
STEAK EGG HAM & CHEESE
SHAVED PRIME RIB, EGGS, CAPICOLA HAM, PROVOLONE, GRILLED ONIONS, GREEN LEAF, ROASTED GREEN PEPPERS, ROMA TOMATOES, HOT CHERRY PEPPERS, MAYONNAISE
THE SICILIAN
CURED ITALIAN MEATS, GENOA SALAMI, CAPICOLA HAM, PROVOLONE, GREEN LEAF, ROMA TOMATOES, HOT CHERRY PEPPERS, RED ONIONS, BALSAMIC VINAIGRETTE, MAYONNAISE
“BALBOA” (ITALIAN PHILLY)
SHAVED PRIME RIB, GRILLED ONIONS, ROASTED GREEN PEPPERS, HOT CHERRY PEPPERS, CREMINI, BALSAMIC REDUCTION, PROVOLONE, GREEN LEAF, ROMA TOMATOES, MAYONNAISE
“SPIRO” (GREEK PHILLY)
GYRO, PROVOLONE, GRILLED ONIONS, ROASTED GREEN PEPPERS, HOT CHERRY PEPPERS, GREEN LEAF, ROMA TOMATOES, TSATZIKI, FETA
SKEWERS/KABOBS
SHISH TAOUK (CHICKEN)
CHICKEN KABOB (HOMMUS, TABBOULEH, TSATZIKI, RICE & VEGETABLES, CORNICHONS, GREEK OLIVE MIX, HOUSE INSALATA)
SHISH KABOB (BEEF)
BEEF KABOB: (HOMMUS, TABBOULEH, TSATZIKI, RICE & VEGETABLES, CORNICHONS, GREEK OLIVE MIX, HOUSE INSALATA)
SHRIMP KABOB
SHRIMP KABOB: (HOMMUS, TABBOULEH, TSATZIKI, RICE & VEGETABLES, CORNICHONS, GREEK OLIVE MIX, HOUSE INSALATA)
SALMON & GREEK YOGURT
SALMON & GREEK YOGURT: (SAUTEED SPINACH, HOMMUS, TABBOULEH, TSATZIKI, RICE & VEGETABLES, CORNICHONS, GREEK OLIVE MIX, HOUSE INSALATA)
LAMB KABOB
LAMB KABOB: (HOMMUS, TABBOULEH, TSATZIKI, RICE & VEGETABLES, CORNICHONS, GREEK OLIVE MIX, HOUSE INSALATA)
FALAFEL KABOB
FALAFEL KABOB: (HOMMUS, TABBOULEH, TSATZIKI, RICE & VEGETABLES, CORNICHONS, GREEK OLIVE MIX, HOUSE INSALATA)
GYRO KABOB
GYRO KABOB: (HOMMUS, TABBOULEH, TSATZIKI, RICE & VEGETABLES, CORNICHONS, GREEK OLIVE MIX, HOUSE INSALATA)
ADD SKEWER (add notes which protein)
PRIMI (VEGETABLE PASTAS/SIDE INSALATA/FOCACCIA)
FIOCCHI CON FORMAGGIO E PERE
PASTA PURSES, PEARS, WALNUTS, CREMINI, GRANA PADANO, RICOTTA, ROBIOLA, TALEGGIO, PECORINO, CREAMY GORGONZOLA
PANZEROTTI AI FUNGHI
RAVIOLI TURNOVER, CEP MUSHROOMS, RICOTTA, SPINACH, ROASTED TOMATOES, ARTICHOKES, PEAS, GREEK OLIVES, ROASTED RED PEPPERS, PECORINO, PUTTANESCA SAUCE
GNOCCHI DI VERDURE E VODKA
GNOCCHI, SPINACH, ZUCCHINI, GARLIC, PORTOBELLO, ASPARAGUS, ROASTED TOMATOES, PECORINO, VODKA SAUCE
SECONDI DI CARNE (PASTAS WITH MEATS)
RAVIOLI CON POLLO AL ROSMARINO
CHEESE RAVIOLI, CHICKEN, ROSEMARY, ROASTED TOMATOES, SHALLOTS, PINE NUTS, ARTICHOKES, PECORINO, CREAMY GORGONZOLA
TRE COLORI E PUTTANESCA
TRI-COLOR TORTELLINI, CHICKEN, CREMINI, GREEK OLIVES, ROASTED TOMATOES, ARTICHOKES, SHALLOTS, PECORINO, PUTTANESCA
AGNELLO A FARFALLE
BOW-TIE FARFALLE, LAMB, CHILI FLAKES, CREMINI, SHALLOTS, SPINACH, ROASTED TOMATOES, ROASTED RED PEPPERS, GARLIC, PECORINO, BLUSH SAUCE
POLLO AL MARSALA
PENNE, CHICKEN, SHALLOTS, CREMINI, PEAS, PARSLEY, PECORINO, THYME, CREAMY MARSALA
PENNETTE CON POLLO E PESTO
PENNE, CHICKEN, CAPERS, GREEK OLIVES, ROASTED RED PEPPERS, ARTICHOKES, ROASTED TOMATOES, PECORINO, CREAMY GORGONZOLA PESTO
LINGUINE CON SALSICCIA E SALSA ALL’ARRABBIATA
LINGUINE, ITALIAN SAUSAGE, BROCCOLINI, GARLIC, CHILI FLAKES, ROASTED RED PEPPERS, SHALLOTS, PEAS, ROASTED TOMATOES, PECORINO, SPICY ARRABBIATA SAUCE
SECONDI DI PESCE (SEAFOOD PASTA)
ARAGOSTA E VODKA
RAVIOLI, LOBSTER, CREMINI, ROASTED RED PEPPERS, BROCCOLINI, ASPARAGUS, ARTICHOKES, PINE NUTS, PECORINO, VODKA SAUCE
LINGUINE E FRUTTI DI MARE
LINGUINE, WHITE WINE, MUSSELS, SCALLOPS, SHRIMP, BABY CLAMS, ROASTED TOMATOES, ASPARAGUS, PEAS, SHALLOTS, GARLIC, PARSLEY, CHILI FLAKES, SPICY ARRABBIATA
ARAGOSTA E CREMA DI SALMONE
LINGUINE, SALMON, LOBSTER, CAPERS, ROASTED TOMATOES, CREMINI, PINE NUTS, ROASTED RED PEPPERS, SPINACH, ARTICHOKES, PECORINO, CREAMY GORGONZOLA SAUCE
CALAMARI IMPANATI
CARRYOUT BEVANDE (BEVERAGES)
DOLCI (DESSERTS)
PER I BAMBINI (KIDS MENU)
PASTA CAVATAPPI
(MAC & CHEESE) CORKSCREW SHAPED CAVATAPPI, CHICKEN, CREAMY ALFREDO, PROVOLONE
FARFALLE
“BUTTERFLIES” IN ITALIAN, ROASTED TOMATOES, BASIL PESTO, PECORINO
PICCOLI RAVIOLI
RICOTTA CHEESE RAVIOLI, SAN MARZANO, PECORINO
MANZO
BEEF BURGER, PROVOLONE, KETCHUP, BIBB, ROMA TOMATOES, MAYONNAISE
CAPICOLA
CAPICOLA HAM, PROVOLONE, BIBB, ROMA TOMATOES, MAYONNAISE
FORMAGGIO ALLA GRIGLIA
GRILLED CHEESE & ROMA TOMATOES
KABOB DI POLLO
CHICKEN KABOB: (RICE & VEGETABLES, TSATZIKI, HOMMUS, PITA, FRENCH FRIES, KETCHUP)
KABOB DI GAMBERI (SHRIMP)
SHRIMP KABOB: (RICE & VEGETABLES, TSATZIKI, HOMMUS, PITA, FRENCH FRIES, KETCHUP)
SALMONE GRIGLIATO
GRILLED SALMON: (RICE & VEGETABLES, TSATZIKI, HOMMUS, PITA, FRENCH FRIES, KETCHUP)
BAMBINO
TWO CHICKEN NUGGETS, TWO SPANAKOPITA, FRENCH FRIES, HONEY MUSTARD, TSATZIKI, KETCHUP
CROCCETTE DI POLLO
CHICKEN NUGGETS, FRENCH FRIES, HONEY MUSTARD, KETCHUP
CECI VERDURE
HUMMOS, VEGETABLES & PITA
FRAGOLA
SPINACH, FETA, CHICKEN, STRAWBERRIES, ORANGES, APPLES, FRIED PITA CHIPS, LEMON SUMAC DRESSING
ZUCCA DI ZUCCA
MIXED GREENS, SHRIMP, CAESAR BLEND, BEETS, CHICKPEAS, CRANBERRIES, FRIED PITA CHIPS, LEMON SUMAC DRESSING
THE ITALIAN JOB
(PITA PIZZA, FRENCH FRIES & KETCHUP) SAN MARZANO, MOZZARELLA, ROASTED TOMATOES
"NOTHING PERSONAL ITS JUST BUSINESS"
(PITA PIZZA, FRENCH FRIES & KETCHUP) SAN MARZANO, MOZZARELLA, PEPPERONI
COCKTAIL BITES
DOLMADES
GRAPE LEAVES, RICE, ROMA TOMATOES, PARSLEY, MINT, EXTRA VIRGIN OLIVE OIL, FRESH LEMON, HERBS, TSATZIKI, HOMMUS, PITA, CORNICHONS, CUCUMBERS, GREEK OLIVE MIX (10 GUESTS)
SPANAKOPITA
SPINACH & FETA FILLO PASTRY, TSATZIKI, HOMMUS, PITA, CORNICHONS, CUCUMBERS, ROMA TOMATOES, GREEK OLIVE MIX (10 GUESTS)
SAMOSAKOPITA
DEEP-FRIED FILLO SAMOSAS, POTATOES, ONIONS, PEAS, JALAPENOS, GREEN CHILIES, CHIVES, SPICY PLUM CHUTNEY. CORNICHONS, CUCUMBERS, ROMA TOMATOES, GREEK OLIVE MIX (10 GUESTS)
SMOKED GOUDA ARANCINI
FRIED RISOTTO BALLS, PEAS, SMOKED GOUDA, SAN MARZANO, RICOTTA, PECORINO ROMANO, BASIL, TOASTED CROSTINO. (10 GUESTS)
MEDITERRANEAN CHEESES
DIPS
KABOB FEST
ASSORTED PANINIS
ASSORTED GREEK & LEBANESE WRAPS
SPUCADELLA ITALIAN HOAGIES
HAMBURGUESA
INSALATA FEST
INSALATA DI VERDURE
INSALATA DI POLLO
PICK 1 INSALATA, FROM THE INSALATA DI POLLO SECTION. PORTIONED FOR 10 GUESTS
INSALATA DI CARNE
PICK 1 INSALATA, FROM THE INSALATA DI CARNE SECTION. PORTIONED FOR 10 GUESTS
INSALATA DI PESCI
PICK 1 INSALATA, FROM THE INSALATA DI PESCI SECTION. PORTIONED FOR 10 GUESTS
Call for Open Hours
Come in and enjoy!
375 FOUR LEAF LANE SUITE #101, Charlottesville, VA 22903