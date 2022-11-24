A map showing the location of Banh Cuon Tay Ho Chino Hills 3410 Grand Avenue Ste CView gallery

Banh Cuon Tay Ho Chino Hills 3410 Grand Avenue Ste C

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3410 Grand Avenue Ste C

Chino Hills, CA 91709

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Banh Cuon - House Specialty Rolls

Includes veggies/herb blend, steamed bean sprouts, cucumber, fried onions, shrimp & potato fritter & Famous House Dripping Sauce
Tay Ho Banh Cuon Set

Tay Ho Banh Cuon Set

$12.00

Classic rice crepes, pork & mushroom rolls, ground shrimp rolls, Vietnamese ham, & shrimp & sweet potato fritter

Pork & Mushrooms Roll Set

Pork & Mushrooms Roll Set

$12.00

Pork & mushroom rolls, Vietnamese ham, & shrimp & sweet potato fritter

Beyond Roll Set

Beyond Roll Set

$13.00

Beyond meat rolls, fried tofu & sweet potato fritter

Banh Uot - Classic Rice Crepe Sheets

Includes veggie/herb blend, steamed bean sprouts, cucumber, fried onions, shrimp & sweet potato fritter & our Famous House Dipping Sauce
Classic Set

Classic Set

$11.00

Classic rice crepes, Vietnamese ham, & shrimp & sweet potato fritter

Shrimp Set

Shrimp Set

$13.00

Classic rice crepes filled with ground shrimp, shrimp & shrimp & sweet potato fritter

Grilled Pork & Ham Set

Grilled Pork & Ham Set

$12.00

Classic rice crepes with bbq pork, Vietnamese ham, shrimp & sweet potato fritter

Vegetarian Set

Vegetarian Set

$11.00

Classic rice crepes, fried tofu & sweet potato fritter. Served with our vegetarian dipping sauce

Pho

Pho - Tay Ho

Pho - Tay Ho

$14.00

Our house special combination pho. Comes with 5 types of beef.

Com - Steamed Rice Plates

Includes lettuce, tomatoes, cucumber, pickled carrots/daikon, fried onions, & our Famous House Dipping Sauce
Com - Steak

Com - Steak

$14.50

Garlic seasoned Filet Mignon steak

Com - Chicken

Com - Chicken

$12.00

Lemongrass marinated chicken thigh

Com - Grilled Pork

Com - Grilled Pork

$12.00

Marinated Sliced Pork

Com - Pork Chop

Com - Pork Chop

$13.00

Grilled Pork Chop

Com - Vegetarian

Com - Vegetarian

$11.00

Tofu & Varietal Mushrooms

Com Chien - Fried Rice Plates

Tay Ho Fried Rice

Tay Ho Fried Rice

$13.50

Vietnamese ham, eggs, peas and carrots, lap xuong sausage, shrimp, garlic, green onions, and a fried egg

Vietnamese Fried Rice

Vietnamese Fried Rice

$12.00

Vietnamese ham, garlic, peas & carrots, and green onions

Lap Xuong Fried Rice

Lap Xuong Fried Rice

$12.00

Lap Xuong sausage, garlic, peas & carrots, and green onions

Banh Xeo - Savory Crispy Crepe

Banh Xeo - Pork & Shrimp

Banh Xeo - Pork & Shrimp

$12.00

Vietnamese crispy crepe with pork & shrimp

Banh Xeo - Mushroom & Tofu

Banh Xeo - Mushroom & Tofu

$12.00

Vietnamese crispy crepe with mushroom & tofu. Served w/ our Vegetarian dipping sauce

Mi Xao - Garlic Noodles

Mi Xao - Steak

Mi Xao - Steak

$14.50

Garlic noodles with garlic seasoned Filet Mignon steak

Mi Xao - Chicken

Mi Xao - Chicken

$12.00

Garlic noodles with lemongrass marinated chicken thigh

Mi Xao - Shrimp

Mi Xao - Shrimp

$14.50

Garlic noodles with garlic shrimp

Mi Xao - Vegetarian

Mi Xao - Vegetarian

$12.00

Garlic noodles with tofu & varietal mushrooms

Bun - Noodle Salads

All bun (noodle) salads are served with rice noodles, crushed peanuts, lettuce, fresh herbs, pickled carrots/daikon, & our House Famous Dipping Sauce
Bun Tay Ho

Bun Tay Ho

$13.50

Grilled pork & egg rolls

Bun - Steak

Bun - Steak

$14.50

Garlic seasoned Filet Mignon

Bun - Chicken

Bun - Chicken

$12.00

Lemongrass marinated chicken thigh

Bun - Vegetarian

Bun - Vegetarian

$11.00

Tofu & varietal mushrooms

Khai Vi - Appetizers

Viet Style Chicken Wings

Viet Style Chicken Wings

$9.00+

Seasoned chicken wings glazed with our Viet style sauce

Crispy Egg Rolls (4)

Crispy Egg Rolls (4)

$7.00

Pork & Shrimp rolls w/ our house dipping sauce

Shrimp & Sweet Potato Fritters (4)

Shrimp & Sweet Potato Fritters (4)

$8.00

Shrimp & sweet potato fritters w/ our house dipping sauce

Spring Rolls - Grilled Pork Sausage (3)

Spring Rolls - Grilled Pork Sausage (3)

$9.00

Grilled pork sausage with vermicelli and fresh herbs wrapped in rice paper w/ our House Orange dipping sauce

Spring Rolls - Shrimp (3)

Spring Rolls - Shrimp (3)

$9.00

Shrimp with vermicelli and fresh herbs wrapped in rice paper w/ our House Hoisin & Peanut sauce

Spring Rolls - Vegetarian (3)

Spring Rolls - Vegetarian (3)

$9.00

Varietal mushrooms & tofu with vermicelli and fresh herbs wrapped in rice paper w/ House Hoisin & Peanut sauce

Family Packs (Serves 4)

Feed your family and save money by ordering one of our family pack or build your own pack.
Tay Ho Pack

Tay Ho Pack

$43.00

(4) orders of our famous Tay Ho Banh Cuon Set. Our most popular option!

Sampler Pack

Sampler Pack

$43.00

(2) orders of the Tay Ho Banh Cuon Set + (2) orders of the Pork & Mushrooms Roll Set

Beyond Roll Pack

Beyond Roll Pack

$46.00

(4) orders of or Beyond Meat Rolls Sets

Shrimp Pack

Shrimp Pack

$46.00

(4) orders of our Shrimp Set. Great for the seafood lovers

Pork & Mushroom Pack

$43.00

Drinks - Refreshing Beverages

Vietnamese Iced Coffee

Vietnamese Iced Coffee

$4.50

Slow dripped Vietnamese Coffee with condensed milk

Ube Vietnamese Coffee

Ube Vietnamese Coffee

$4.95

NEW!!! Ube, Coconut and Vietnamese Coffee.

Vietnamese Black Coffee

Vietnamese Black Coffee

$4.50

Slow dripped Vietnamese Coffee

Strawberry Peach Black Tea

Strawberry Peach Black Tea

$4.50

Strawberry & peach infused black tea

Strawberry Peach Green Tea

Strawberry Peach Green Tea

$4.50
Lychee Green Tea

Lychee Green Tea

$4.50

Lychee infused green tea with lychee jelly

Lychee Lemonade

Lychee Lemonade

$4.50

Lychee infused fresh squeezed lemonade with lychee bits

Taro Milk Tea

Taro Milk Tea

$4.50

Taro flavored jasmine green milk tea

Thai Tea

Thai Tea

$4.50

Sweetened ceylon tea with half & half

Jasmine Green Tea Unsweetened

Jasmine Green Tea Unsweetened

$3.00

Plain brewed green tea

Black Tea Unsweetened

Black Tea Unsweetened

$3.00

Plain brewed black tea

Coke

$2.00

7 up

$2.00

Extra Sauces

Spicy House Dipping Sauce

Spicy House Dipping Sauce

$0.50
NON-Spicy House Dipping Sauce

NON-Spicy House Dipping Sauce

$0.50
Spicy Vegetarian Sauce

Spicy Vegetarian Sauce

$0.50
NON-Spicy Vegetarian Sauce

NON-Spicy Vegetarian Sauce

$0.50
Orange Dipping Sauce

Orange Dipping Sauce

$0.50
Hoisin & Peanut Sauce

Hoisin & Peanut Sauce

$0.50

Desserts

Yogurt

$3.99

Che Ba Mau (Three Color)

$4.95

Che Sam Bo Luong (Herbal)

$4.95

Catering

Egg Rolls - 30 pc

Egg Rolls - 30 pc

$29.00

Pork, shrimp jicama, onion and carrot filled egg rolls

Viet Style Wings - 35 pc

Viet Style Wings - 35 pc

$29.00

Viet syle wings served with peanuts and glazed with Vietnamese wing sauce

Shrimp & Sweet Potato Fritters 20 pc

Shrimp & Sweet Potato Fritters 20 pc

$29.00
Mi Xao - Plain (serves 5-6)

Mi Xao - Plain (serves 5-6)

$29.00
Mi Xao - Steak (serves 5-6)

Mi Xao - Steak (serves 5-6)

$59.00

Garlic noodles served with our famous filet mignon steak cubes

Mi Xao - Chicken (serves 5-6)

Mi Xao - Chicken (serves 5-6)

$49.00

Garlic Noodles served with our lemongrass chili seasoned chicken

Mi Xao - Vegetarian (serves 5-6)

Mi Xao - Vegetarian (serves 5-6)

$49.00

Garlic noodles served with varietal mushrooms and tofu

Tay Ho Fried Rice (serves 5-6)

Tay Ho Fried Rice (serves 5-6)

$39.00

House special rice with garlic shrimp, lap xuong sausage, Vietnamese ham. Includes with a fried egg

Vietnamese Fried Rice (serves 5-6)

Vietnamese Fried Rice (serves 5-6)

$29.00

Vietnamese ham, garlic, peas & carrots, and green onions

Lap Xuong Fried Rice (serves 5-6)

Lap Xuong Fried Rice (serves 5-6)

$29.00

Fried rice with Chinese sausage, garlic, peas and carrots, and green onions

All hours
Sunday8:00 am - 3:59 am
Monday8:00 am - 3:59 am
Tuesday8:00 am - 3:59 am
WednesdayClosed
Thursday8:00 am - 3:59 am
Friday8:00 am - 3:59 am
Saturday8:00 am - 3:59 am
Restaurant info

Come in and enjoy!

Location

3410 Grand Avenue Ste C, Chino Hills, CA 91709

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