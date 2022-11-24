Banh Cuon Tay Ho Chino Hills 3410 Grand Avenue Ste C
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All hours
|Sunday
|8:00 am - 3:59 am
|Monday
|8:00 am - 3:59 am
|Tuesday
|8:00 am - 3:59 am
|Wednesday
|Closed
|Thursday
|8:00 am - 3:59 am
|Friday
|8:00 am - 3:59 am
|Saturday
|8:00 am - 3:59 am
Restaurant info
Come in and enjoy!
Location
3410 Grand Avenue Ste C, Chino Hills, CA 91709
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