Barley's Brewing Company
467 North High Street
Columbus, OH 43215
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
BARLEY'S DINING ROOM
STARTERS
- 5 WINGS
BARLEY'S FAMOUS GRILLED WINGS$12.00
- 10 WINGS
BARLEY'S FAMOUS GRILLED WINGS$19.00
- 15 WINGS
BARLEY'S FAMOUS GRILLED WINGS$26.00
- PILE HIGH NACHOS
CORN TORTILLA CHIPS/SPICY CHEESE BLEND/BLACK BEAN/JALAPENOS/TOMATOES/SCALLIONS/SALSA/SOUR CREAM$16.00
- CHICKEN QUESADILLA
FLOUR TORTILA/CAJUN CHICKEN/SPICY CHEESE BLEND/TOMATOES/SCALLIONS/SALSA/SOUR CREAM$15.00
- (4) SAUERKRAUT BALLS
SAUERKRAUT/SWISS/ITALIAN SAUSAGE/HERBS/SPICES/PARM PEPP RANCH ON SIDE$8.00
- (8) SAUERKRAUT BALLS
SAUERKRAUT/SWISS/ITALIAN SAUSAGE/HERBS/SPICES/PARM PEPP RANCH ON SIDE$14.00
- FRIED PIEROGIS
DEEP FRIED PIEROGIS/TOSSED IN CHOICE OF DRY RUB OR WING SAUCE$14.00
- HUMMUS PLATE
HOUSE HUMMUS/BABY CARROTS/CUCUMBERS/SPICY TOMATO GLAZE/CAULIFLOWER FLATBREAD$15.00
- BAVARIAN PRETZELS
BAVARIAN PRETZELS/HOUSE MADE CHEESE SAUCE/PALE ALE MUSTARD$14.00
- BASKET OF FRIES$10.00
- BASKET OF SWEET POTATO FRIES$12.00
- BASKET OF ONION RINGS$12.00
- CHICKEN NACHOS$17.00
- CHILI NACHOS$17.00
HANDHELDS
- BREW BURGER
ANGUS BEEF PATTY/SHOULDER BACON/HAVARTI CHEESE/SAUTEED ONIONS/SPINACH & WHISKEY SAUCE/PRETZEL BUN$19.00
- B.Y.O. BURGER
ANGUS BEEF PATTY/ ADD TOPPINGS$17.00
- IMPOSSIBLE BURGER
IMPOSSIBLE PATTY/AMERICAN CHEESE/GARLIC AIOLI/ROASTED SHITAKES/KAISER ROLL$19.00
- MERGUEZ GYRO
GRILLED LAMB MERGUEZ SAUSAGE/PITA/RED ONION/SHREDDED LETTUCE/DICED TOMATO/TZATZIKI SAUCE$19.00
- BUFFALO WRAP
CAJUN CHICKEN/BUFFALO SAUCE/DICED TOMATO/SHREDDED LETTUCE/BLEU CHEESE DRESSING$17.00
- TAVERN CHICKEN SANDWICH
MARINATED CHICKEN BREAST/RED ONION MARMALADE/HAVARTI CHEESE/CREOLE AIOLI/KAISER ROLL$18.00
- TURKEY NUT BURGER
ORGANIC FREE-RANGE TURKEY/PECANS/SPICY MAYO/KAISER ROLL$18.00
- CRISPY CHICKEN$18.00
- TURKEY BACON$18.00
SALADS
- ANCIENT GRAINS SALAD
ARUGULA/PEARLED BARLEY/RED QUINOA/PICKELED RED ONION/THAI SOY VINAIGRETTE$15.00
- SMALL HOUSE SALAD
FIELD MIX/CUCUMBERS/CARROTS/GRAPE TOMATOES/RED ONIONS$9.00
- LARGE HOUSE SALAD
FIELD MIX/CUCUMBERS/CARROTS/GRAPE TOMATOES/RED ONIONS$11.00
- SMALL BISTRO SALAD
FIELD GREENS/DREID CRANBERRIES/PECANS/RED ONION/BLUE CHEESE/ROASTED BALSAMIC VINAIGRETTE$10.00
- LARGE BISTRO SALAD
FIELD GREENS/DREID CRANBERRIES/PECANS/RED ONION/BLUE CHEESE/ROASTED BALSAMIC VINAIGRETTE$13.00
SOUP
KIDS
MAINS
- SKIRT STEAK
9OZ MARINATED SKIRT STEAK/SAGE CHIMICHURRI/CRISPY FRIES/GRILLED LIME$24.00
- BLACKENED SALMON
BLACKENED SALMON/LEMMON PEPPER FINGERLINGS/THAI HONEY/SEASAME CARROT PUREE/GREEN ONION$26.00
- BLACK TIGER SPAGHETTI
SIX GRILLED BLACK TIGER SHRIMP/GARLC SPAGHETTI SQUASH/PEAS & SHREDDED CARROTS/CRUSHED CANDIED PECANS/GARLIC TOAST$21.00
- SHRIMP & GRITS
THREE CHEESE GRITS/GREEN PEPPERS/RED ONION/KIELBASA/ROASTED TOMATOES/PAN GRAVY/CAJUN BLACK TIGER SHRIMP/GARLIC TOAST$22.00
- TRUFFLE MAC
PENNE/THREE CHEESE BLEND/TRUFFLE BUTTER/HERB ROASTED TOMATOES/TOASTED BREADCRUMBS/GARLIC TOAST$20.00
- PIEROGI & SAUSAGE PLATTER
CHEDDAR PIEROGIES/KIELBASA/BRATWURST/SAUTEED ONIONS$21.00
- PIEROGI PLATTER
CHEDDAR PIEROGIES/SAUTEED ONIONS$18.00
N/A BEVERAGES
SIDES
SAUCES
ADDS
DESSERTS
|Sunday
|11:00 am - 9:00 pm
|Monday
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|11:00 am - 9:00 pm
|Friday
|11:00 am - 10:00 pm
|Saturday
|11:00 am - 10:00 pm
Columbus' longest operating Brewpub!
467 North High Street, Columbus, OH 43215