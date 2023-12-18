Bayou Seafood & More Manvel
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11540 Magnolia Parkway Suite A
Manvel, TX 77578
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25% GRAND OPENING SPEICAL
2023
Copied!
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2023
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FOOD
STARTERS AND SIDES
BAYOU FRIED CLASSICS
- (6) FRIED SHRIMP$7.99
- (9CT) FRIED SHRIMP$9.99
- (12) FRIED SHRIMP$12.49
- (15) FRIED SHRIMP$14.29
- (2CT) FRIED FISH$7.99
- (3) FRIED FISH$9.49
- (4CT) FRIED FISH$11.99
- (5CT) FRIED FISH$13.49
- (6) FRIED OYSTERS$7.79
- (9CT) FRIED OYSTERS$10.19
- (12CT) FRIED OYSTERS$11.99
- (15) FRIED OYSTERS$13.39
- (8CT) FRIED CATFISH NUGGETS$8.39
- (16CT) FRIED CATFISH NUGGETS$13.89
- POPCORN SHRIMP$9.39
- CRAWFISH TAILS$10.39
- WHOLE FRIED TILAPIA$11.99
BAYOU BOX
- BAYOU BOX #1 (2 WINGS, 1 FISH)$12.99
- BAYOU BOX #2 (2 WINGS, 6 BOILED SHRIMP)$12.99
- BAYOU BOX #3 (6 BOILED SHRIMP, 2 FISH)$12.99
- BAYOU BOX #4 (12 BOILED SHRIMP)$12.99
- GARLIC NOODLE BOX (10 BOILED SHRIMP, 1EGG ,1 SAUSAGE)$12.99
- BAYOU BOX #5 (1 WHOLE WING , 1 FISH)$6.99
- BAYOU BOX #6 (1 WHOLE WING , 3 BOILED SHRIMP$6.99
- BAYOU BOX #7 (3 BOILDED SHRIMP , 1 FISH)$6.99
- BAYOU BOX #8 (6 BOILED SHRIMP)$6.99
BAYOU SPECIALTIES
- GENERAL TSO CHICKEN$8.99
- CHICKEN AND BROCCOLI$8.99
- SWEET AND SOUR CHICKEN$8.99
- BAYOU BURGER$7.99
- LOU'S SEAFOOD GUMBO SMALL$5.49
- LOU'S SEAFOOD GUMBO LARGE$7.99
- PHILLY CHEESESTEAK$7.99
- CHICKEN TENDERS (5)$7.49
- BLACKENED SHRIMP$13.99
- BLACKENED TILAPIA$13.99
- SHRIMP AND BROCCOLI$10.99
- CHICKEN AND SHRIMP BROCCOLI$12.99
WINGS
FRIED RICE AND LOMEIN
BAYOU COMBO BASKET
- 1 FISH AND 3 SHRIMP BASKET$7.89
- 1 FISH AND 6 SHRIMP BASKET$9.49
- 1 FISH AND 9 SHRIMP BASKET$10.99
- 2 FISH AND 3 SHRIMP BASKET$9.89
- 2 FISH AND 6 SHRIMP BASKET$11.49
- 2 FISH AND 9 SHRIMP BASKET$12.99
- 1 FISH AND POPCORN SHRIMP BASKET$9.19
- 2 FISH, 3 SHRIMP AND 3 OYSTERS BASKET$12.29
- 3 FISH, 3 SHRIMP AND 3 OYSTERS BASKET$14.29
- 2 FISH AND 6 OYSTERS$12.49
- 6 SHRIMPS AND 6 OYSTERS$13.49
BOILED SEAFOOD
- LIVE BOILED CRAWFISH (ONLINE)
- 1 BLUE CRABS$6.99Out of stock
- 3 BLUE CRABS$18.99Out of stock
- 6 BLUE CRABS$34.99Out of stock
- 2 DUNGENESS CRAB CLUSTERS$24.99
- 2 SNOW CRAB CLUSTERS$23.99
- UNPEELED SHRIMP (12CT)$7.99
- UNPEELED SHRIMP (24CT)$13.99
- PEELED SHRIMP (12CT)$9.49
- PEELED SHRIMP (24CT)$15.99
- CORN$0.70
- POTATO$0.70
- SAUSAGE LINK$2.49
- BOILED EGG$1.29
- EXTRA JUICE ON CRAWFISH$2.00
- SEAFOOD BUNDLE #1$21.99
- SEAFOOD BUNDLE #2$31.99
- SEAFOOD BUNDLE #3$27.99
- SEAFOOD BUNDLE #4$43.99
- SEAFOOD BUNDLE #5$52.99
- SEAFOOD BUNDLE #6$15.99
- SAUCE FOR CORN POTATO AND SAUSAGE$2.00
- 1 SNOW CRAB CLUSTER$13.99
- 12 MUSSELS$8.99
- 1 DUNGENESS CRAB CLUSTER$14.99
- HOLIDAY SPECIAL 6 Unpeeled Shrimp 1 corn 1 pot.$3.99
BOILED SAUCES
ADD-ON
- ADD ON: 1 FRIED FISH$3.50
- ADD ON: 1 FRIED SHRIMP$1.50
- ADD ON: 1 WHOLE WINGS$2.50
- ADD ON: 1 FRIED OYSTERS$2.00
- dine in bowl$3.00Out of stock
- ADD ON: 6 GRILLED SHRIMPS$7.99
- ADD ON: 1 HAMBURGER PATTY$4.99
- ADD ON: EXTRA SHRIMP$3.00
- ADD ON: EXTRA CHICKEN$2.50
- ADD ON: EXTRA EGGS$1.00
- ADD ON: EXTRA PEAS /CARROTS$1.00
- ADD ON: XTRA BROCCOLI ON RICE$3.00
- ADD ON: EXTRA CRAWFISH$3.50
- ADD ON: EXTRA CHEESE$0.50
- ADD ON: EXTRA BELL PEPPERS/ ONIONS$2.00
- ADD ON: SHRIMP N CRAWFISH$5.00
- ADD ON: SIDE OF BROCCOLI$4.00
- ADD ON: SIDE OF STEAM VEGGIES$5.00
- ADD ON : 1 PEELED SPRIMP$1.00
- ADD ON: 1 GRILLED TILAPIA$8.00
ONLINE ORDERING
STARTERS AND SIDES
BAYOU FRIED CLASSICS
- (6) FRIED SHRIMP$7.99
- (9CT) FRIED SHRIMP$9.99
- (12) FRIED SHRIMP$12.49
- (15) FRIED SHRIMP$14.29
- (2CT) FRIED FISH$7.99
- (3) FRIED FISH$9.49
- (4CT) FRIED FISH$11.99
- (5CT) FRIED FISH$13.49
- (6) FRIED OYSTERS$7.79
- (9CT) FRIED OYSTERS$10.19
- (12CT) FRIED OYSTERS$11.99
- (15) FRIED OYSTERS$13.39
- (8CT) FRIED CATFISH NUGGETS$8.39
- (16CT) FRIED CATFISH NUGGETS$13.89
- POPCORN SHRIMP$9.39
- CRAWFISH TAILS$10.39
- WHOLE FRIED TILAPIA$11.99
BAYOU BOX
- BAYOU BOX #1 (2 WINGS, 1 FISH)$12.99
- BAYOU BOX #2 (2 WINGS, 6 BOILED SHRIMP)$12.99
- BAYOU BOX #3 (6 BOILED SHRIMP, 2 FISH)$12.99
- BAYOU BOX #4 (12 BOILED SHRIMP, SMACK SAUCE)$12.99
- GARLIC NOODLE BOX (10 BOILED SHRIMP, 1 EGG, 1 SAUSAGE)$12.99
- BAYOU BOX #5 (1 WHOLE WING, 1 FISH)$6.99
- BAYOU BOX #6 (1 WHOLE WING, 3 BOILED SHRIMP)$6.99
- BAYOU BOX #7 (3 BOILED SHRIMP , 1 FISH)$6.99
- BYOU BOX #8 (6 BOILDED SHRIMP)$6.99
FRIED RICE AND LOMEIN
BAYOU SPECIALTIES
- GENERAL TSO CHICKEN$8.99
- BAYOU BURGER$7.99
- LOU'S SEAFOOD GUMBO SMALL$5.49Out of stock
- LOU'S SEAFOOD GUMBO LARGE$7.99Out of stock
- PHILLY CHEESESTEAK$7.99
- CHICKEN TENDERS$7.49
- BLACKENED SHRIMP$13.99
- BLACKEN TILAPIA$13.99
- CHICKEN AND BROCCOLI$8.99
- SWEET AND SOUR CHICKEN$8.99
- LARGE SHRIMP AND BROCCOLI$10.99
- LARGE SHRIMP AND CHICKEN BROCCOLI$12.99
WINGS
BAYOU COMBO BASKET
- 1 FISH AND 3 SHRIMP BASKET$7.89
- 1 FISH AND 6 SHRIMP BASKET$9.49
- 1 FISH AND 9 SHRIMP BASKET$10.99
- 2 FISH AND 3 SHRIMP BASKET$9.89
- 2 FISH AND 6 SHRIMP BASKET$11.49
- 2 FISH AND 9 SHRIMP BASKET$12.99
- 1 FISH AND POPCORN SHRIMP BASKET$9.19
- 2 FISH, 3 SHRIMP AND 3 OYSTERS BASKET$12.19
- 3 FISH, 3 SHRIMP AND 3 OYSTERS BASKET$14.29
- 2 FISH AND 6 OYSTERS$12.49
- 6 SHRIMPS AND 6 OYSTERS$13.49
BOILED SEAFOOD
- $5.99 BOILED CRAWFISH (Online)
- 1 BLUE CRABS$6.99Out of stock
- 3 BLUE CRABS$18.99Out of stock
- 6 BLUE CRABS$34.99Out of stock
- 2 DUNGENESS CRAB CLUSTERS$24.99
- 2 SNOW CRAB CLUSTERS$23.99
- UNPEELED SHRIMP (12CT)$7.99
- UNPEELED SHRIMP (24CT)$13.99
- PEELED SHRIMP (12CT)$9.49
- PEELED SHRIMP (24CT)$15.99
- CORN$0.70
- POTATO$0.70
- SAUSAGE LINK$2.49
- BOILED EGG$1.29
- SEAFOOD BUNDLE #1$21.99
- SEAFOOD BUNDLE #2$31.99
- SEAFOOD BUNDLE #3$27.99
- SEAFOOD BUNDLE #4$43.99
- SEAFOOD BUNDLE #5$52.99
- SEAFOOD BUNDLE #6$15.99
- SAUCE FOR CORN POTATO AND SAUSAGE$2.00
- EXTRA JUICE ON CRAWFISH$2.00
- 12 MUSSELS$8.99
FRIED SAUCES
ALL BEVERAGES
All hours
|Sunday
|11:00 am - 11:00 pm
|Monday
|11:00 am - 11:00 pm
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|11:00 am - 11:00 pm
|Wednesday
|11:00 am - 11:00 pm
|Thursday
|11:00 am - 11:00 pm
|Friday
|11:00 am - 11:00 pm
|Saturday
|11:00 am - 11:00 pm
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Location
11540 Magnolia Parkway Suite A, Manvel, TX 77578
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