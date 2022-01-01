Belfry Inn and Bistro
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6 Jarves Street Box 2211
Sandwich, MA 02563
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Order Again
Prelude
6 LOCAL OYSTERS
$18.00
THAI PRAWN COCKTAIL
$17.00
LOBSTER GNOCCHI
$22.00
CRISPY PORK BELLY
$18.00
BAKED OYSTERS
$19.00
CRAB & AVOCADO SPHERE
$19.00
TUNA TARTARE
$19.00
PEAR & GOAT CHEESE TART
$16.00
FOIE GRAS TORCHON
$23.00
GARLIC ROASTED OCTOPUS
$21.00
BURRATTA CHEESE & TOMATO
$16.00
APPETIZER SPECIAL
$15.00
WINE TASTING
$55.00
Intermezzo
Entree
White By the Glass
GLS PINOT GRIGIO, J HOFSTATTER (IT)
$11.00
GLS VINHO VERDE
$10.00
GLS GRUNER VELTLINER
$12.00
GLS CHARDONNAY, DRUMHELLER (WA)
$10.00
GLS CHARDONNAY, FRANK(CA)
$15.00
GLS RIESLING, KRONENBERG (GR)
$10.00
GLS SANCERRE, REGIS JOUAN (FR)
$18.00
GL SAUVIGNON BLANC , CAKEBREAD (CA)
$25.00
GLS SAUVIGNON BLANC, VILLA MARIA (NZ)
$10.00
GLS SAUVIGNON BLANC, BRUNET (FR)
$10.00
Red By the Glass
GLS CHIANTI CLASSICO, CASTELLO DI BOSSI (IT)
$13.00
GLS MERLOT, 14 HANDS (CA)
$10.00
GLS PINOT NOIR, DOM BRUNET (FR)
$10.00
GLS PINOT NOIR, CARMEL ROAD (CA)
$12.00
GLS PINOT NOIR, WILLAMETTE VALLEY
$18.00
GLS MALBEC, BOUSQUET(AR)
$11.00
GLS CABERNET SAUVIGNON, JOSH (CA)
$10.00
GLS CABERNET SAUVIGNON, ROCK & VINE (CA)
$14.00
GLS CABERNET SAUVIGNON, JUSTIN (CA)
$17.00
GLS RED BLEND, DECOY RED BLEND (CA)
$17.00
GLS SHIRAZ, CANYON OAKS (CA)
$10.00
GLS TEMPRANILLO, MUGA, RESERVA, RIOJA (SP)
$18.00
GLS ZINFANDEL, ANCIENT PEAKS (CA)
$14.00
Champagne/Sparkling/Rose By The Glass
RED BLENDS
French Reds
ITALY
AMARONE CLASSICO, ZENATO 2017, VENETO
$120.00
BARBERA D ALBA VASTELLO DE NEIVE
$75.00
BARBERESCO CASTELLO DE NEIVE
$75.00
CASTELLO DI BOSSI CHIANTI RESERVA, BERARDO 2011
$55.00
GIUSEPPE CORTESE, NEBBIOLO, 2017, PIEDMONT
$55.00
RECALEALI, ROSSO DEL CONTE, 2005, SICILY
$110.00
VALPOLICELLA SAN MICHELLE
$72.00
MONSORDO, CERRETTO LANGHE
$69.00
REMOLE, FRESCOBALDI 2011
$71.00
SPAIN
GARNACHA BODEGAS ATTECA OLD VINES
$65.00
MONASTRELL TRIGA, MOUVEDRE, 2012, SPAIN
$90.00
MONESTRALL JUAN GIL 2019
$55.00
MUGA RESERVA, RIOJA, 2015, SPAIN
$68.00
MUGA, PRADO ENEA, RIOJA, GRAN RESERVA, 2005, SPAIN
$144.00
MUGA, PRADO ENEA, RIOJA, GRAN RESERVA, 2006, SPAIN
$144.00
RIOJA SIERRA CANTABRIA CRIENZA
$81.00
SOUTH AMERICA
PINOT NOIR
ANTICA BOTANICA, 2011, WILLAMETTE VALLEY, OREGON
$171.00
B. KOSUGE WINES, HIRSCH VINEYARDS, 2014, SONOMA
$134.00
BREWER – CLIFTON, STA. RITA HILLS, 2016
$72.00
CAMBRIA, JULIAS VINEYARD 2018
$49.00
COUP DE FOUDRE, 2010, SONOMA
$300.00
DOM BRUNET, RESERVE, 2018, FRANCE
$40.00
DONELAN FAMILY, TWO BROTHERS, 2013, SONOMA
$104.00
GRAN MORAINE, 2017, YAMHILL-CARLTON, OR
$65.00
HANZELL, SEBELLA, 2013, SONOMA
$155.00
KEN WRIGHT CELLARS, SHEA VINEYARD, 2015 OR 2016, CARLTON, OREGON
$120.00
KOSTA BROWNE GAPS CROWN 2017
$250.00
KOSTA BROWNE RUSSIAN RIVER 2017
$190.00
KOSTA BROWNE SONOMA 2016
$175.00
KOSTA BROWNE ST RITA HILLS
$200.00
MORLET, “COTEAUX”, FORT ROSS- SEAVIEW, 2012, SONOMA
$210.00
NICHOLAS & JAY 2018
$150.00
PETER MICHAEL, LE MOULIN ROUGE, 2009, SONOMA
$255.00
SEA SMOKE , SOUTHING , 2018 ST RITA HILLS
$185.00
SEA SMOKE, SOUTHING, 2014, ST RITA HILLS
$145.00
SEA SMOKE, TEN, 2017, ST RITA HILLS
$145.00
SIDURI ST. RITA HILLS
$69.00
SIDURI WILLAMETTE VALLEY 2019
$69.00
TALISMAN, SPRING HILL, 2012, SONOMA
$112.00
TOM EDDY, MANCHESTER RIDGE, 2011, MENOCINO
$90.00
ZD, 2014, CARNEROS
$108.00
MERLOT
Syrah/Shiraz
CABERNETSAUVIGNON
AUSTION HOPE CABERNET
$95.00
BELLACOSA, OAKVILLE RESERVE, 2014, NAPA
$240.00
CARDINALE, 2012, NAPA
$310.00
DANCING BEAR RANCH, CAKEBREAD CELLARS, 2012, HOWELL MOUNTAIN
$315.00
CHATEAU MONTELENA, 2009, NAPA
$265.00
FORTRESS WINERY, 2018, SONOMA
$62.00
GEMSTONE, 2008, NAPA
$225.00
GROTH, RESERVE, 2013, NAPA
$325.00
HERB LAMB VINEYARDS, 2007, NAPA
$325.00
HERB LAMB VINEYARDS, 2012, NAPA
$260.00
JORDAN 2016
$115.00
JOSEPH PHELPS, INSIGNIA, 2008, NAPA
$325.00
JOSEPH PHELPS, INSIGNIA, 2009, NAPA
$325.00
JOSEPH PHELPS, INSIGNIA, 2010, NAPA
$355.00
JOSH
$40.00
JUSTIN, 2018, NAPA
$68.00
KELLEHER, BRIX VINEYARD, 2010, NAPA
$180.00
LA JOTA VINEYARD 2018
$180.00
MORLET FAMILY VINEYARD, “MON CHEVALIER”, 2012, NAPA
$250.00
RAYMOND GENERATIONS, 2012, NAPA
$258.00
REVANA FAMILY VINEYARD, 2008, NAPA
$300.00
REVANA FAMILY VINEYARD, 2012, NAPA
$250.00
ROBERT CRAIG, AFFINITY, 2012, NAPA
$155.00
ROCK AND VINE, THREE RANCHES, 2017, CA
$52.00
SIGNORELLO, 2013
$275.00
SOMERSTON, STORNOWAY, 2010, NAPA
$255.00
SPOTTSWOODE, 2011, NAPA
$250.00
TOM EDDY 2009
$225.00
White Wine
ARNEIS CATELLO DI NEIVE
$68.00
CHARDONNAY CAMBRIA LATHERINES 2018
$45.00
CHARDONNAY CHALK HILL 2015
$90.00
CHARDONNAY FRANK FAMILY
$68.00
CHARDONNAY HAMILTON RUSSEL
$72.00
CHARDONNAY SEA SMOKE 2019
$190.00
CHARDONNAY, B. KOSUGE WINES, 2014, SONOMA
$135.00
CHARDONNAY, CALERA, 2018
$62.00
CHARDONNAY, DRUMHELLER, 2018, COLUMBIA VALLEY
$36.00
CHARDONNAY, FLOWERS, 2016, SONOMA
$84.00
CHARDONNAY, HAMILTON RUSSELL VINEYARDS, 2017, SOUTH AFRICA
$72.00
CHARDONNAY, JOSEPH PHELPS, FREESTONE VINEYARDS, 2012, SONOMA
$127.00
CHARDONNAY, KOSTA BROWNE, ONE SIXTEEN, 2016, RUSSIAN RIVER
$180.00
CHARDONNAY, MATANZAS CREEK, 2017
$52.00
CHARDONNAY, PETER MICHAEL, BELLE COTE, 2014
$172.00
CHARDONNAY, PETER MICHAEL, MA BELLE FILLE, 2015
$172.00
CHARDONNAY, SIGNORELLO, 2015, HOPES VALLEY, NAPA
$145.00
CHARDONNAY, VALRAVN 2019
$52.00
CHARDONNAY, WHETSTONE, JON BOAT CANEROS, 2014
$100.00
CHASSAGNE MONTRACHET
$140.00
GRUNER VELTLINAR
$48.00
MEURSAULT CHEVALIERES
$145.00
MOSCATO, STELLA, 2016, TERRE SICILIANE
$28.00
PINOT GRIGIO, KRIS , 2017, ITALY
$40.00
POUILLY FUISSE LOUIS LATOUR
$52.00
POUILLY FUISSE, CHATEAU DE BEAUREGARD, 2016
$52.00
RIESLING JOH JOS PRUM
$65.00
RIESLING OKONOMIERAT REBHOLZ
$54.00
RIESLING WILLI HAAG KABINET
$42.00
RIESLING, KRONENBERG GERMANY
$40.00
SANCERRE, ROLAND TISSIER 2021, FRANCE
$72.00
SAUVIGNON BLANC, CAKEBREAD
$90.00
SAUVIGNON BLANC, CROWDED HOUSE, 2021, NEW ZEALAND
$32.00
VINHO VERDE
$40.00
Sparkling Wine
Champagne
Rose
Vodka
Absolut
$9.90
Absolute Citron
$9.90
Absolute Mandarin
$9.90
Absolute Pear
$9.90
Absolute Ruby Red
$9.90
Belvedere
$11.00
Chopin
$11.00
Ciroc
$11.00
Firefly
$9.90
Grey Goose
$10.45
Grey Goose Citron
$10.45
Jeremiah Weed
$9.90
Ketel One
$10.45
Kettle One Citron
$10.45
Kettle One Orange
$10.45
Stoli
$9.90
Stoli Raz
$9.90
Stoli Vanilla
$9.90
Titos
$9.90
Van Go Caramel
$12.10
Van Go Dbl Expresso
$12.10
Van Go Espresso
$11.00
Well Vodka
Van Go Chocolate
$12.10
Cucumber Pearl Vodka
$10.45
Coconut Pearl
$10.45
Triple 8 Cranberry
$10.45
Gin
Rum
Tequila
Whiskey
Canadian Club
$10.18
Canadian Mist
$9.90
Basil Hayden
$11.00
Bulliet Rye
$12.10
Crown Royal
$11.55
Jack Daniels
$10.45
Jim Beam
$10.45
Knob Creek
$12.10
Redemption
$11.00
Makers Mark
$11.00
Wild Turkey
$10.45
Seagrams 7
$9.90
Seagrams VO
$11.00
Whistle Pig
$13.20
Jameson
$11.00
Bushmills
$11.00
Southern Comfort
$9.90
Yulon Jack
$9.90
Scotch/Bourbon
Aberlour
$12.10
Balvenie 12
$19.80
Buchanans
$12.00
Bulliet Bourbon
$12.10
Chivas Regal
$12.10
Cutty Shark
$9.90
Dalwhinnie 15
$13.20
Dewars
$11.00
Dimple Pinch
$16.50
Glenfiddich 12
$14.00
Glenfiddich 14
$14.30
Glenfiddich 15
$15.40
Glenkinchie 12
$14.30
Glenlivet 12
$13.00
Glenlivet 14
$15.40
Glenlivet Founders
$16.50
Glenmorangie 12
$13.20
J & B
$10.45
Johnnie Walker Black
$12.00
Johnnie Walker Red
$13.00
JW Blue
$27.50
JW Gold
$15.00
JW Green
$14.30
JW Platium
$16.50
Lagavulin 16
$17.00
Laohroig 10
$13.00
Macallan 12
$14.30
Monkey Shoulder
$13.20
Oban 14
$14.85
Talisker 10
$15.40
Knob Creek
$12.10
Liqueurs/Cordials
Ameretto Di Sarono
$12.00
Aperol
$13.20
B&B
$13.00
Bailys
$11.00
Campari
$11.00
Chambord
$11.00
Cointreau
$11.00
Cointreau
$11.00
Drambuie 15
$14.00
Dry Sack
$10.45
Dry Vermouth
$9.90
Faretti
$10.00
Frangelico
$11.00
Galliano
$9.90
Godiva Chocolate
$9.90
Godiva White Choco
$9.90
Grand Marnier
$11.00
Irish Mist
$9.90
Kahlua
$10.45
Kir Royale
$9.90
Lemoncello
$10.45
Midori
$9.90
Ouzo
$9.90
Pimms
$10.45
Sambuca White
$12.10
Sambucca Black
$12.10
Sweet Vermouth
$9.90
Tia Maria
$9.90
Tucca
$9.90
Cocktails
Martinis
Single Malt Scotch
Scotch Blends
Sweets
Non Alcoholic
Apple Juice
$3.00
Capachino Decaf
$5.00
Cappuccino
$5.00
Choco Milk
$3.00
Coffee
$4.00
Coke
$3.00
Cranberry
$3.00
De Caff
$4.00
Diet Coke
$3.00
Espresso
$5.00
Espresso Decaf
$5.00
Espresso Double
$6.00
Ginger Ale
$3.00
Grapefruit
$3.00
Ice Tea
$3.00
Lemonade
$3.00
Milk
$3.00
Pineapple
$3.00
Saratoga Flat Large
$8.00
Saratoga Flat Small
$4.00
Saratoga Sparkling Large
$8.00
Saratoga Sparkling Small
$4.00
Soda
$3.00
Sprite
$3.00
Tea
$4.00
Tonic
$3.00
V8
$3.00
REFILL COKE
REFILL DIET COKE
REFILL GINGER
REFILL SPRITE
REFILE ICE TEA
REFILL CRANBERRY
All hours
|Sunday
|11:30 am - 9:00 pm
|Monday
|Closed
|Tuesday
|Closed
|Wednesday
|11:30 am - 9:00 pm
|Thursday
|11:30 am - 9:00 pm
|Friday
|11:30 am - 9:00 pm
|Saturday
|11:30 am - 9:00 pm
Restaurant info
Soaring interior space set in a former church, with large bar and firplaced main dining room. Several private dining spaces. Well spaced interior seating and on terrace. Serving contemporary American cuisine, our seasonally evolving menu uses fresh and local Cape Cod ingredients.
Location
6 Jarves Street Box 2211, Sandwich, MA 02563
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© 2022 Toast, Inc.