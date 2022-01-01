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Belfry Inn and Bistro

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6 Jarves Street Box 2211

Sandwich, MA 02563

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Popular Items

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6 LOCAL OYSTERS

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CRAB & AVOCADO SPHERE

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Intermezzo

CHARCUTERIE & CHEESE

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BELGIUM ENDIVE & ASIAN PEAR

$14.00
ARUGULA ROASTED PEAR

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ROASTED BEETS & CRISPY GOAT CHEESE

$15.00
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Entree

SESAME RARE YELLOWFIN TUNA

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$38.00
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RACK OF LAMB

$48.00

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$38.00
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$49.00
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$48.00
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$35.00

Pasta

BEEF CHEEK FETTUCCINE

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$37.00
WILD SHRIMP FRA DIAVOLO

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$36.00
ROASTED GINGER PUMPKIN RAVIOLI

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$32.00

White By the Glass

GLS PINOT GRIGIO, J HOFSTATTER (IT)

$11.00

GLS VINHO VERDE

$10.00

GLS GRUNER VELTLINER

$12.00

GLS CHARDONNAY, DRUMHELLER (WA)

$10.00

GLS CHARDONNAY, FRANK(CA)

$15.00

GLS RIESLING, KRONENBERG (GR)

$10.00

GLS SANCERRE, REGIS JOUAN (FR)

$18.00

GL SAUVIGNON BLANC , CAKEBREAD (CA)

$25.00

GLS SAUVIGNON BLANC, VILLA MARIA (NZ)

$10.00

GLS SAUVIGNON BLANC, BRUNET (FR)

$10.00

Red By the Glass

GLS CHIANTI CLASSICO, CASTELLO DI BOSSI (IT)

$13.00

GLS MERLOT, 14 HANDS (CA)

$10.00

GLS PINOT NOIR, DOM BRUNET (FR)

$10.00

GLS PINOT NOIR, CARMEL ROAD (CA)

$12.00

GLS PINOT NOIR, WILLAMETTE VALLEY

$18.00

GLS MALBEC, BOUSQUET(AR)

$11.00

GLS CABERNET SAUVIGNON, JOSH (CA)

$10.00

GLS CABERNET SAUVIGNON, ROCK & VINE (CA)

$14.00

GLS CABERNET SAUVIGNON, JUSTIN (CA)

$17.00

GLS RED BLEND, DECOY RED BLEND (CA)

$17.00

GLS SHIRAZ, CANYON OAKS (CA)

$10.00

GLS TEMPRANILLO, MUGA, RESERVA, RIOJA (SP)

$18.00

GLS ZINFANDEL, ANCIENT PEAKS (CA)

$14.00

Champagne/Sparkling/Rose By The Glass

GL WHISPERING ANGEL, (FR)

$14.00

GL COTES DE PROVENCE, ULTIMATE (FR)

$15.00

GL PROSECCO, ZARDETTO (IT)

$12.00

GL MIMOSA

$10.00

GL VEUVE CLIQUOT (FR)

$25.00

GL ROSE RAVENTOSE

$13.00

BTL PROSECCO, ZARDETTO (IT)

$48.00

BTL ULTIMATE, COTES DE PROVENCE (FR)

$59.00

BTL WHISPERING ANGEL, (FR)

$56.00

RED BLENDS

ALPHA OMEGA, PROPRIETARY RED BLEND, 2010, NAPA

$180.00

BLACKBIRD, ILLUSTRATION, PROPRIETARY RED BLEND, 2009, NAPA

$270.00

BOOKER, OUBLIE, 2016, PASO ROBLES

$150.00

DECOY LIMITED 2018

$68.00

PETER MICHAEL, LES PAVOTS, 2008, SONOMA

$210.00

PETER MICHAEL, LES PAVOTS, 2009, SONOMA

$210.00

French Reds

CHATEAU MARSAC MARGAUX 2017

$150.00

CHATEAUNEUF DU PAPE, PAUL JABOULET AINE 2019

$77.00

COTES DU RHONE, DOMAINE DE LA GUICHARDE, 2018

$52.00

MARGAUX, BROWN, 2015

$110.00

MEO CAMUZET VOLNAY 2018

$150.00

MICHEL MOREY SAINT DENIS, DOMAINE MAGNIEN, 2019

$142.00

COTES DU RHONE PARELLE 45

$49.00

ITALY

AMARONE CLASSICO, ZENATO 2017, VENETO

$120.00

BARBERA D ALBA VASTELLO DE NEIVE

$75.00

BARBERESCO CASTELLO DE NEIVE

$75.00

CASTELLO DI BOSSI CHIANTI RESERVA, BERARDO 2011

$55.00

GIUSEPPE CORTESE, NEBBIOLO, 2017, PIEDMONT

$55.00

RECALEALI, ROSSO DEL CONTE, 2005, SICILY

$110.00

VALPOLICELLA SAN MICHELLE

$72.00

MONSORDO, CERRETTO LANGHE

$69.00

REMOLE, FRESCOBALDI 2011

$71.00

SPAIN

GARNACHA BODEGAS ATTECA OLD VINES

$65.00

MONASTRELL TRIGA, MOUVEDRE, 2012, SPAIN

$90.00

MONESTRALL JUAN GIL 2019

$55.00

MUGA RESERVA, RIOJA, 2015, SPAIN

$68.00

MUGA, PRADO ENEA, RIOJA, GRAN RESERVA, 2005, SPAIN

$144.00

MUGA, PRADO ENEA, RIOJA, GRAN RESERVA, 2006, SPAIN

$144.00

RIOJA SIERRA CANTABRIA CRIENZA

$81.00

SOUTH AMERICA

MALBEC ACHAVAL FERRER, FINCA ALTAMIRA, 2010, ARGENTINA

$145.00

MALBEC ACHAVAL FERRER, FINCA MORADOR, 2010, ARGENTINA

$145.00

MALBEC BOUSQUET, RESERVE, 2018 ARGENTINA

$44.00

MALBEC CATENA 2018

$44.00

RED BLEND NIETO SENETINER DON NICANOR

$40.00

PINOT NOIR

ANTICA BOTANICA, 2011, WILLAMETTE VALLEY, OREGON

$171.00

B. KOSUGE WINES, HIRSCH VINEYARDS, 2014, SONOMA

$134.00

BREWER – CLIFTON, STA. RITA HILLS, 2016

$72.00

CAMBRIA, JULIAS VINEYARD 2018

$49.00

COUP DE FOUDRE, 2010, SONOMA

$300.00

DOM BRUNET, RESERVE, 2018, FRANCE

$40.00

DONELAN FAMILY, TWO BROTHERS, 2013, SONOMA

$104.00

GRAN MORAINE, 2017, YAMHILL-CARLTON, OR

$65.00

HANZELL, SEBELLA, 2013, SONOMA

$155.00

KEN WRIGHT CELLARS, SHEA VINEYARD, 2015 OR 2016, CARLTON, OREGON

$120.00

KOSTA BROWNE GAPS CROWN 2017

$250.00

KOSTA BROWNE RUSSIAN RIVER 2017

$190.00

KOSTA BROWNE SONOMA 2016

$175.00

KOSTA BROWNE ST RITA HILLS

$200.00

MORLET, “COTEAUX”, FORT ROSS- SEAVIEW, 2012, SONOMA

$210.00

NICHOLAS & JAY 2018

$150.00

PETER MICHAEL, LE MOULIN ROUGE, 2009, SONOMA

$255.00

SEA SMOKE , SOUTHING , 2018 ST RITA HILLS

$185.00

SEA SMOKE, SOUTHING, 2014, ST RITA HILLS

$145.00

SEA SMOKE, TEN, 2017, ST RITA HILLS

$145.00

SIDURI ST. RITA HILLS

$69.00

SIDURI WILLAMETTE VALLEY 2019

$69.00

TALISMAN, SPRING HILL, 2012, SONOMA

$112.00

TOM EDDY, MANCHESTER RIDGE, 2011, MENOCINO

$90.00

ZD, 2014, CARNEROS

$108.00

MERLOT

14 HANDS VINEYARDS, 2018, COLUMBIA VALLEY

$34.00

AMUSE BOUCHE, 2009, NAPA

$350.00

PAHLMEYER, 2012, NAPA

$180.00

PARCEL 41, 2016 NAPA

$42.00

Syrah/Shiraz

BURGESS, 2013, NAPA

$54.00

CANYON OAKS, 2018, CALIFORNIA

$36.00

COTES DU CROW, MORGAN, 2018, MONTERY

$49.00

FRACTURE, BOOKER VINEYARD, 2018, PASO ROBLES

$145.00

SYRAH, EX POST FACTO, 2017, SANTA BARBARA

$65.00

ZINFANDEL

CARNARD VINEYARDS, 2016, NAPA

$65.00

ANCIENT PEAKS

$45.00

PRISONER WINE CO SALDO

$55.00

CABERNETSAUVIGNON

AUSTION HOPE CABERNET

$95.00

BELLACOSA, OAKVILLE RESERVE, 2014, NAPA

$240.00

CARDINALE, 2012, NAPA

$310.00

DANCING BEAR RANCH, CAKEBREAD CELLARS, 2012, HOWELL MOUNTAIN

$315.00

CHATEAU MONTELENA, 2009, NAPA

$265.00

FORTRESS WINERY, 2018, SONOMA

$62.00

GEMSTONE, 2008, NAPA

$225.00

GROTH, RESERVE, 2013, NAPA

$325.00

HERB LAMB VINEYARDS, 2007, NAPA

$325.00

HERB LAMB VINEYARDS, 2012, NAPA

$260.00

JORDAN 2016

$115.00

JOSEPH PHELPS, INSIGNIA, 2008, NAPA

$325.00

JOSEPH PHELPS, INSIGNIA, 2009, NAPA

$325.00

JOSEPH PHELPS, INSIGNIA, 2010, NAPA

$355.00

JOSH

$40.00

JUSTIN, 2018, NAPA

$68.00

KELLEHER, BRIX VINEYARD, 2010, NAPA

$180.00

LA JOTA VINEYARD 2018

$180.00

MORLET FAMILY VINEYARD, “MON CHEVALIER”, 2012, NAPA

$250.00

RAYMOND GENERATIONS, 2012, NAPA

$258.00

REVANA FAMILY VINEYARD, 2008, NAPA

$300.00

REVANA FAMILY VINEYARD, 2012, NAPA

$250.00

ROBERT CRAIG, AFFINITY, 2012, NAPA

$155.00

ROCK AND VINE, THREE RANCHES, 2017, CA

$52.00

SIGNORELLO, 2013

$275.00

SOMERSTON, STORNOWAY, 2010, NAPA

$255.00

SPOTTSWOODE, 2011, NAPA

$250.00

TOM EDDY 2009

$225.00

White Wine

ARNEIS CATELLO DI NEIVE

$68.00

CHARDONNAY CAMBRIA LATHERINES 2018

$45.00

CHARDONNAY CHALK HILL 2015

$90.00

CHARDONNAY FRANK FAMILY

$68.00

CHARDONNAY HAMILTON RUSSEL

$72.00

CHARDONNAY SEA SMOKE 2019

$190.00

CHARDONNAY, B. KOSUGE WINES, 2014, SONOMA

$135.00

CHARDONNAY, CALERA, 2018

$62.00

CHARDONNAY, DRUMHELLER, 2018, COLUMBIA VALLEY

$36.00

CHARDONNAY, FLOWERS, 2016, SONOMA

$84.00

CHARDONNAY, HAMILTON RUSSELL VINEYARDS, 2017, SOUTH AFRICA

$72.00

CHARDONNAY, JOSEPH PHELPS, FREESTONE VINEYARDS, 2012, SONOMA

$127.00

CHARDONNAY, KOSTA BROWNE, ONE SIXTEEN, 2016, RUSSIAN RIVER

$180.00

CHARDONNAY, MATANZAS CREEK, 2017

$52.00

CHARDONNAY, PETER MICHAEL, BELLE COTE, 2014

$172.00

CHARDONNAY, PETER MICHAEL, MA BELLE FILLE, 2015

$172.00

CHARDONNAY, SIGNORELLO, 2015, HOPES VALLEY, NAPA

$145.00

CHARDONNAY, VALRAVN 2019

$52.00

CHARDONNAY, WHETSTONE, JON BOAT CANEROS, 2014

$100.00

CHASSAGNE MONTRACHET

$140.00

GRUNER VELTLINAR

$48.00

MEURSAULT CHEVALIERES

$145.00

MOSCATO, STELLA, 2016, TERRE SICILIANE

$28.00

PINOT GRIGIO, KRIS , 2017, ITALY

$40.00

POUILLY FUISSE LOUIS LATOUR

$52.00

POUILLY FUISSE, CHATEAU DE BEAUREGARD, 2016

$52.00

RIESLING JOH JOS PRUM

$65.00

RIESLING OKONOMIERAT REBHOLZ

$54.00

RIESLING WILLI HAAG KABINET

$42.00

RIESLING, KRONENBERG GERMANY

$40.00

SANCERRE, ROLAND TISSIER 2021, FRANCE

$72.00

SAUVIGNON BLANC, CAKEBREAD

$90.00

SAUVIGNON BLANC, CROWDED HOUSE, 2021, NEW ZEALAND

$32.00

VINHO VERDE

$40.00

Sparkling Wine

PROSECCO, ZARDETTO, ITALY

$48.00

GRUET BRUT, N/V, NEW MEXICO

$36.00

LAETITIA BRUT CUVEE, CALIFORNIA

$51.00

SCHRAMSBERG, BLANC DE BLANCS, 2009, CA

$78.00

ROSE, RAVENTOS I BLANC, 2016, BARCELONA, SPAIN

$52.00

Champagne

BOLLINGER, SPECIAL CUVEE BRUT CHAMPAGNE, N/V, FRANCE

$115.00

VEUVE CLIQUOT PONSARDIN, BRUT, NV, FRANCE

$114.00

JAQUERT, BRUT, MOSIQUE, FRANCE

$80.00

LANSON, ROSE LABEL BRUT ROSE’, FRANCE 1/2 BTL

$78.00

BRUT, NICHOLAS FEUILLATTE

$58.00

BRUT RESERVE DUVAL LEROY

$60.00

Champagne Rose

A. MARGAINE, BRUT ROSE, FRANCE

$120.00

LANSON, BRUT ROSE, ½ BOTTLE, FRANCE

$78.00

Rose

WHISPERING ANGEL, COTES DE PROVRNCE, 2018, FRANCE

$56.00

COTES DE PROVENCE, ULTIMATE

$59.00

ROCK ANGEL 2019

$72.00

Beer

BUD LIGHT

$5.00

CAPE COD BLONDE

$6.00

CAPE COD RED

$6.00

CISCO GREY LADY

$6.00

CISCO WHALES TAIL

$6.00

LORD HOBO HOBO LIFE IPA

$7.00

MAYFLOWER PORTER

$6.00

SAM ADAMS

$6.00

ST PAULI GIRL NON ALCHOLIC

$5.00

WORMTOWN BE HOPPY

$7.00

Vodka

Absolut

$9.90

Absolute Citron

$9.90

Absolute Mandarin

$9.90

Absolute Pear

$9.90

Absolute Ruby Red

$9.90

Belvedere

$11.00

Chopin

$11.00

Ciroc

$11.00

Firefly

$9.90

Grey Goose

$10.45

Grey Goose Citron

$10.45

Jeremiah Weed

$9.90

Ketel One

$10.45

Kettle One Citron

$10.45

Kettle One Orange

$10.45

Stoli

$9.90

Stoli Raz

$9.90

Stoli Vanilla

$9.90

Titos

$9.90

Van Go Caramel

$12.10

Van Go Dbl Expresso

$12.10

Van Go Espresso

$11.00

Well Vodka

Van Go Chocolate

$12.10

Cucumber Pearl Vodka

$10.45

Coconut Pearl

$10.45

Triple 8 Cranberry

$10.45

Gin

Brockmans

$11.27

Beefeater

$10.45

Bombay Saphire

$11.27

Bombay

$10.45

Hendricks

$11.00

Tanqueray

$9.90

Dry Line

$9.90

Botanist

$9.90

Rum

Appleton

$9.90

Sailor Jerry

$9.90

Bacardi

$9.90

Bacardi Spiced

$9.90

Captain Morgan

$10.45

Gosling'S

$10.45

Meyers

$10.45

Malibu

$9.90

Mount Gay

$9.90

Tequila

Cuervo Gold

$9.90

Don Julio Blanco

$15.40

Don Julio 1942

$17.60

1800 Tequial

$9.90

Cuervo Silver

$9.90

Don Julio Anejo

Sauza Gold

$9.90

Patron Anejo

$13.20

Patron Silver

$12.10

Casamigo Blanco

$15.40

Whiskey

Canadian Club

$10.18

Canadian Mist

$9.90

Basil Hayden

$11.00

Bulliet Rye

$12.10

Crown Royal

$11.55

Jack Daniels

$10.45

Jim Beam

$10.45

Knob Creek

$12.10

Redemption

$11.00

Makers Mark

$11.00

Wild Turkey

$10.45

Seagrams 7

$9.90

Seagrams VO

$11.00

Whistle Pig

$13.20

Jameson

$11.00

Bushmills

$11.00

Southern Comfort

$9.90

Yulon Jack

$9.90

Scotch/Bourbon

Aberlour

$12.10

Balvenie 12

$19.80

Buchanans

$12.00

Bulliet Bourbon

$12.10

Chivas Regal

$12.10

Cutty Shark

$9.90

Dalwhinnie 15

$13.20

Dewars

$11.00

Dimple Pinch

$16.50

Glenfiddich 12

$14.00

Glenfiddich 14

$14.30

Glenfiddich 15

$15.40

Glenkinchie 12

$14.30

Glenlivet 12

$13.00

Glenlivet 14

$15.40

Glenlivet Founders

$16.50

Glenmorangie 12

$13.20

J & B

$10.45

Johnnie Walker Black

$12.00

Johnnie Walker Red

$13.00

JW Blue

$27.50

JW Gold

$15.00

JW Green

$14.30

JW Platium

$16.50

Lagavulin 16

$17.00

Laohroig 10

$13.00

Macallan 12

$14.30

Monkey Shoulder

$13.20

Oban 14

$14.85

Talisker 10

$15.40

Knob Creek

$12.10

Liqueurs/Cordials

Ameretto Di Sarono

$12.00

Aperol

$13.20

B&B

$13.00

Bailys

$11.00

Campari

$11.00

Chambord

$11.00

Cointreau

$11.00

Cointreau

$11.00

Drambuie 15

$14.00

Dry Sack

$10.45

Dry Vermouth

$9.90

Faretti

$10.00

Frangelico

$11.00

Galliano

$9.90

Godiva Chocolate

$9.90

Godiva White Choco

$9.90

Grand Marnier

$11.00

Irish Mist

$9.90

Kahlua

$10.45

Kir Royale

$9.90

Lemoncello

$10.45

Midori

$9.90

Ouzo

$9.90

Pimms

$10.45

Sambuca White

$12.10

Sambucca Black

$12.10

Sweet Vermouth

$9.90

Tia Maria

$9.90

Tucca

$9.90

Cognacs

Hennessy

$13.00

Courvoiser VS

$13.00

Courvoiser VSOP

$16.00

Remy Martin VSOP

$16.00

Cocktails

Negroni

$12.00

Aperol Spritz

$13.00

MULE

$13.00

Paloma

$14.00

Kentucky Old Fashioned

$13.00

COOL AS A CUMCUMBER

$13.00

High Fashion

$14.00

BLOOD ORANG MargarIta

$14.00

RASPBERRY LEMONADE

$14.00

MOCKTAIL

$7.00

Mohito

$11.00

Dark & Stormy

$11.00

Martinis

Blackberrry Ginger Martini

$14.00

Cucumber Martini

$14.00

French Martini

$14.00

Belfry Cosmo

$14.00

Perfect Manhattan

$14.00

Espresso Martini

$14.00

Blood Orange Martini

$14.00

Chocolate Martini

$14.00

LEMON DROP

$14.00

Caramel Appletini

$14.00

Rob Roy

$14.00

Ports

SANDEMAN TAWNY PORTO

$14.00

GRAHAMS RUBY

$9.00

GRAHAMS TAWNY

$10.00

TAYLOR FLODGATE 20

$15.00

Cognacs

HENNESSY VS

$12.00

REMY MARTIN VSOP

$15.00

COURVOISER VSOP

$15.00

COURVOISER VS

$12.00

Single Malt Scotch

ABERLOUR 12YR

$11.00

DALWHINNIE 15YR

$12.00

GLENFIDDICH 12YR

$13.00

GLENFIDDICH 14YR

$13.00

GLENFIDDICH 15YR

$14.00

GLENKINCHIE 12YR

$13.00

GLENLIVET 12YR

$12.00

GLENLIVET FOUNDERS

$15.00

GLENMORANGIE 10YR

$11.00

LAPHROAIG 10YR

$13.00

MACALLAN 12YR

$14.00

OBAN 14YR

$15.00

Scotch Blends

BUCHANANS 12YR

$11.00

CHIVAS 12YR

$10.00

DIMPLE PINCH 15YR

$15.00

JOHNNIE WALKER BLACK 12YR

$12.00

JOHNNIE WALKER GREEN 15YR

$13.00

JOHNNIE WALKER GOLD 18YR

$14.00

JOHNNIE WALKER PLATINUM 18YR

$15.00

JOHNNIE WALKER BLUE

$25.00

Sweets

Creme Brulee

Creme Brulee

$12.00
Dark Chocoalte Profiteroles

Dark Chocoalte Profiteroles

$13.00

Espresso Tiramisu

$12.00
Key Lime Tart

Key Lime Tart

$12.00

CHOCOLATE LAVA CAKE

$13.00
PINEAPPLE CHEESECAKE

PINEAPPLE CHEESECAKE

$12.00

SORBET

$12.00

GELATO

$12.00

Selection of 3 Artisan Cheeses

$15.00

Dessert Special

$12.00

Assorted Ice Creams

$10.00

MATCHA PROFITEROLE

$13.00

Coffee Drinks

Irish

$13.00

Jamaican

$13.00

Keoke

$13.00

Nutty Irishman

$13.00

Open Coffee

$13.00

Beverages

Tazo Teas

$3.00

Cappuccino

$5.00

Espresso

$4.00

Jim's Organic Coffee

$3.00

Kid's Menu

Kid's Salad

$7.00

House Made Pasta

$11.00

Grilled Chicken

$12.00

Chicken Fingers

$12.00

Petit Filet Mignon

$18.00

Non Alcoholic

Apple Juice

$3.00

Capachino Decaf

$5.00

Cappuccino

$5.00

Choco Milk

$3.00

Coffee

$4.00

Coke

$3.00

Cranberry

$3.00

De Caff

$4.00

Diet Coke

$3.00

Espresso

$5.00

Espresso Decaf

$5.00

Espresso Double

$6.00

Ginger Ale

$3.00

Grapefruit

$3.00

Ice Tea

$3.00

Lemonade

$3.00

Milk

$3.00

Pineapple

$3.00

Saratoga Flat Large

$8.00

Saratoga Flat Small

$4.00

Saratoga Sparkling Large

$8.00

Saratoga Sparkling Small

$4.00

Soda

$3.00

Sprite

$3.00

Tea

$4.00

Tonic

$3.00

V8

$3.00

REFILL COKE

REFILL DIET COKE

REFILL GINGER

REFILL SPRITE

REFILE ICE TEA

REFILL CRANBERRY

All hours
Sunday11:30 am - 9:00 pm
MondayClosed
TuesdayClosed
Wednesday11:30 am - 9:00 pm
Thursday11:30 am - 9:00 pm
Friday11:30 am - 9:00 pm
Saturday11:30 am - 9:00 pm
Restaurant info

Soaring interior space set in a former church, with large bar and firplaced main dining room. Several private dining spaces. Well spaced interior seating and on terrace. Serving contemporary American cuisine, our seasonally evolving menu uses fresh and local Cape Cod ingredients.

Location

6 Jarves Street Box 2211, Sandwich, MA 02563

Directions

Gallery
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