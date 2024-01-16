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Berni's on West Main 114 West Main St.
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114 West Main St.
Swainsboro, GA 30401
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
LUNCH
SANDWICHES LUNCH
- BERNI'S BURGER 1/2 LB.$14.00
1/2 LB BURGER, COOKED TO ORDER, SERVED ON A BUN WITH LETTUCE, TOMATO, PICKLES, & ONIONS ***CHEESE IS NOT INCLUDED*** SERVED WITH CHOICE OF 1 SIDE
- BERNI'S CLUB$12.00
LAYERED TRIPLE DECKER SANDWICH ON JOHN DERST BREAD COMES WITH HAM, BACON, LETTUCE, TOMATO, CHEES, AND MAYO SERVED WITH CHOICE OF 1 SIDE
- CHICKEN PARMESAN SANDWICH$14.00
FRIED CHICKEN BREAST SANDWICH WITH CHEESE AND MARINARA SERVED WITH CHOICE OF 1 SIDE
- CHICKEN SALAD CROISSANT$12.00
CHICKEN SALAD CROISSANT
- CRAB CAKE SANDWICH$14.00
CRAB CAKE SANDWICH
- GRILLED PBFGT$10.00
GRILLED PIMENTOCHEESE, APPLEWOOD SMOKED BACON,GREEN FRIED TOMATO
- MARIOS CHICKEN SANDWICH$14.00
FRIED CHICKEN TENDERS HONEY CRACK MUSTARD
- MUSHROOM SWISS BURGER$14.00
SLICED SAUTEED MUSHROOMS TOPPED W SWISS
- PHILLY CHEESE STEAK$14.00
SLICED PRIME RIB
- PIMENTO CHEESE BURGER$14.00
SERVED WITH HOUSE MADE PIMENTO CHEESE
- PO BOY$14.00
CATFISH,SHRIMP OYSTER OR GATOR
- QUESADILLA$11.00
QUESADILLA SHRIMP CHICKEN OR STEAK
- QUESADILLA BUFFALO CHICKEN BACON RANCH$11.00
QUESADILLA BUFFALO CHICKEN BACON RANCH
- STEAK SANDWICH PRIME RIB$19.99
STEAK SANDWICH PRIME RIB
- STEAK SANDWICH RIBEYE$18.99
STEAK SANDWICH RIBEYE
- THE 'PHILLY CHEESE' BURGER$14.00
SHAVED PRIME RIB W PEPPERS ONIONS CHEESE
- THE B & B$14.00
SPICY BURGER WITH BLUE CHEESE CRUMBLES
- THE BEASLEY$12.00
RANCH FRIED CHICKEN BREAST
- THE BEST FRENCH DIP IN THE WORLD$14.00
FRENCH DIP SANDWICH
- THE TRUCKER CHEESE BURGER$14.00
CHEDDAR TOPPED W SEASONED FRIES
- THE ULTIMATE BURGER$15.00
CHEDDAR,ONION RINGS,BACON,EGG
- TURKEY CLUB$12.00
TURKEY CLUB
- Classic Grilled Chicken Sandwich$15.00
WRAPS LUNCH
SALADS LUNCH
- SPINACH SALAD$12.00
GORGONZOLA CHEESE JULIENNE BACON BOILED EGG RED ONION
- GRILLED ROMAINE SALAD$11.00
GRILLED HALF ROMAIN TOPPED WITH BACON BOILED EGG RED ONION TOMATO CHEESE AND OUR CREAMY PARMESAN HOUSE DRESSING
- CHEF SALAD$12.00
MIXED GREENS HAM BACON BOILED EGG CHEESE TOMATO ONION CUCUMBER AND HOUSE DRESSING
- FIESTA SALAD$12.00
MIXED GREENS TOPPED WITH GRILLEDE PINEAPPLE PEPPER JACK RED ONIONS CHERRY TOMATOES FRIED TORTILLA CHIPS CITRUS VINAIGRETTE
- LARGE GARDEN SALAD$2.00+
LARGE GARDEN SALAD
- GREEK SALAD$12.00
MIXED GREENS TOPPED KALAMATA OLIVES PEPPERONCINI BANANA PEPPERS FETA CHEESE BOILED EGG AND GREEK VINAIGRETTE
- CAESAR SALAD$2.00+
CRISP ROMAINE LETTUCE TOSSED IN CAESAR DRESSING WITH SHAVED PARMESAN BACON CROUTONS
- PINEAPPLE CHICKEN GRILLED ROMAINE$13.00
A GRILLED HALF-ROMAINE SALAD TOPPED WITH CHEESE, TOMATO, CUCUMBER, AND RED ONION
- CRAB CAKE ROMAINE SALAD$12.00
CRAB CAKE
LUNCH PLATE
- LUNCH SHRIMP- N -GRITS$13.00
SHRIMP- N -GRITS LUNCH
- FISH PLATE$13.00
CATFISH WITH COLE SLAW AND SIDE
- TRUCK STOP HAMBURGER STEAK 8oz.$13.00
TRUCK STOP HAMBURGER STEAK 8oz.
- HEALTHY CHOICE SAUTE'ED CHICKEN BREAST$13.00
SAUTEED CHICKEN SQUASH ONIONS W DIRTY RICE
- CHICKEN TENDER PLATE$12.00
HEALTHY CHOICE SAUTE'ED CHICKEN BREAST
- LUNCH SHRIMP PLATE$13.00
SHRIMP PLATE
- LUNCH COMBO SEAFOOD PLATE$14.00
CHOICE OF 2 CATFISH SHRIMP OYSTERS
KIDS MENU
- KIDS CHICKEN FINGERS$8.00
CHICKEN BREAST SLICED AND SERVED WITH ANY SIDE
- KIDS CHEESE QUESADILLA$8.00
SHREDDED CHEESE BLEND IN GRILLED TORTILLA WITH ANY SIDE
- KIDS SHRIMP$8.00
5 TAIL OFF SHRIMP COOKED YOUR WAY WITH ANY SIDE
- KIDS BURGER$8.00
4-6 oz. PATTY WITH OR WITH OUT CHEESE SERVED WITH ANY SIDE
- KIDS FISH$8.00
CATFISH NUGGETS FRIED OR GRILLED SERVED WITH ANY SIDE
- KIDS PASTA$8.00
KIDS PASTA RED SAUCE ALFREDO BUTTER
- KIDS GRILLED CHEESE$8.00
GRILLED CHEESE WITH ANY SIDE
SIDES
- FRENCH FRIES$4.00
FRENCH FRIES
- GRITS$4.00
GRITS
- POTATO SALAD$4.00
POTATO SALAD
- SWEET POTATOES$4.00
SWEET POTATOS
- COLE SLAW$4.00
COLE SLAW
- FRIED SQUASH$4.00
FRIED SQUASH
- LOADED BAKED POTATO$4.00
LOADED BAKED POTATO
- DIRTY CHEESE GRITS$4.00
DIRTY CHEESE GRITS
- SWEET POTATO FRIES$4.00
SWEET POTATO FRIES
- FRIED OKRA$4.00
FRIED OKRA
- ONION RINGS$4.00
ONION RINGS
- SAUTEED GREEN BEANS$4.00
SAUTEED GREEN BEANS
- SQUASH AND ONIONS$4.00
SQUASH AND ONIONS
- MIXED VEGETABLES$4.00
MIXED VEGETABLES
- SAUTEED BROCCOLI$4.00
SAUTEED BROCCOLI
- GRILLED ASPARAGUS$4.00
GRILLED ASPARAGUS
- FRIED GREEN TOMATOES$4.00
FRIED GEEN TOMATOES
- RICE & GRAVY$4.00
RICE & GRAVY
- DIRTY RICE$4.00
DIRTY RICE
- FRIED PICKELS$4.00
FRIED PICKELS
- FRESH CUT FRIES$4.00
FRESH CUT FRIES
- SEASONED FRIES$4.00
SEASONED FRIES
- SIDE SALAD$4.00
SIDE SALAD
- SIDE CAESAR SALAD$4.00
CAESAR SALAD
- Baked Potato$4.00
LUNCH SPECIALS
DINNER
PROTEINS
- HEALTHY CHOICE SAUTE'ED CHICKEN BREAST$18.00
SAUTEED CHICKEN BREAST WITH GRILLED SQUASH AND ONIONS OVER DIRTY RICE
- RIBEYE STEAK 16oz.$36.00
CENTER CUT RIB LOIN STEAK OUR SIGNATURE STEAK PERFECTLY SEASONEDE AND CHARGRILLED TO ORDER
- TRUCK STOP HAMBURGER STEAK 12oz.$20.00
TOPPED WITH GRILLED ONIONS & GRAVY ONION GRAVY
- Steakhouse Chicken$21.00
SANDWICHES DINNER
- BERNI'S BURGER 1/2 LB.$14.00
1/2 LB BURGER, COOKED TO ORDER, SERVED ON A BUN WITH LETTUCE, TOMATO, PICKLES, & ONIONS ***CHEESE IS NOT INCLUDED*** SERVED WITH CHOICE OF 1 SIDE
- MUSHROOM SWISS BURGER$14.00
SLICED SAUTEED MUSHROOMS TOPPED W SWISS
- PIMENTO CHEESE BURGER$14.00
SERVED WITH HOUSE MADE PIMENTO CHEESE
- STEAK SANDWICH PRIME RIB$19.99
STEAK SANDWICH PRIME RIB
- STEAK SANDWICH RIBEYE$18.99
STEAK SANDWICH RIBEYE
- THE 'PHILLY CHEESE' BURGER$14.00
SHAVED PRIME RIB W PEPPERS ONIONS CHEESE
- THE B & B$14.00
SPICY BURGER WITH BLUE CHEESE CRUMBLES
- THE TRUCKER CHEESE BURGER$14.00
CHEDDAR TOPPED W SEASONED FRIES
- THE ULTIMATE BURGER$15.00
CHEDDAR,ONION RINGS,BACON,EGG
SEAFOOD
- ATLANTIC COAST SHRIMP$26.00
SHRIMP
- ATLANTIC SALMON$26.00
PAN SEARED OVER SPINACH FLORENTINE
- CATFISH FILETS$26.99
2 CATFISH FILETWITH SLAW AND SIDE
- GULF COAST OYSTERS$26.00
OYSTERS
- LUMP CRAB CAKES 4EA$26.00
4 HOUSE MADE PATTIES WITH HONEY CRACKED MUSTARD
- PICK 2 COMBO$30.00
ANY 2 CATFISH,SHRIMP, OYSTER,GATOR,QUAIL,CRAB CAKE,SCALLOPS
- SHRIMP & GRITS$24.00
SAUTEED SHRIMP WHITE WINE CREAM SAUCE APPLEWOOD SMOKED BACON ANDOUILLE SAUSAGE SCALLIONS BELL PEPPERS STONE GROUND GRITS
SIDES
- Baked Potato$4.00
- SIDE CAESAR SALAD$4.00
CAESAR SALAD
- COLE SLAW$4.00
COLE SLAW
- DIRTY CHEESE GRITS$4.00
DIRTY CHEESE GRITS
- DIRTY RICE$4.00
DIRTY RICE
- FRENCH FRIES$4.00
FRENCH FRIES
- FRESH CUT FRIES$4.00
FRESH CUT FRIES
- FRIED GREEN TOMATOES$4.00
FRIED GEEN TOMATOES
- FRIED OKRA$4.00
FRIED OKRA
- FRIED PICKELS$4.00
FRIED PICKELS
- FRIED SQUASH$4.00
FRIED SQUASH
- GRILLED ASPARAGUS$4.00
GRILLED ASPARAGUS
- GRITS$4.00
GRITS
- LOADED BAKED POTATO$4.00
LOADED BAKED POTATO
- MIXED VEGETABLES$4.00
MIXED VEGETABLES
- ONION RINGS$4.00
ONION RINGS
- POTATO SALAD$4.00
POTATO SALAD
- RICE & GRAVY$4.00
RICE & GRAVY
- SAUTEED BROCCOLI$4.00
SAUTEED BROCCOLI
- SAUTEED GREEN BEANS$4.00
SAUTEED GREEN BEANS
- SEASONED FRIES$4.00
SEASONED FRIES
- SIDE SALAD$4.00
SIDE SALAD
- SQUASH AND ONIONS$4.00
SQUASH AND ONIONS
- SWEET POTATO FRIES$4.00
SWEET POTATO FRIES
- SWEET POTATOES$4.00
SWEET POTATOS
WEEKLY DINNER SPECIALS
APPETIZERS
APPETIZERS
- BRUSHETTA DIP$8.00
DICED TOMATOES GARLIC BALSAMIC W TOAST POINTS
- PIMENTO CHEESE$8.00
MADE FRESH DAILY GRILLED TOAST POINTS
- FRIED GREEN TOMATOES$8.00
FRESH GREEN TOMATOES DREDGED IN CORN MEAL AND SERVED WITH OUR HOUSE MADE ROULADE
- GULF COAST SHRIMP COCKTAIL$8.00
5 JUMBO BOILED SHRIMP, CHILLED, SERVED WITH HOUSE MADE COCKTAIL SAUCE
- BACON WRAPPED OYSTERS$11.00
TOSSSED IN SEASONING AND FRIED WITH CAJUN DIPPING SAUCE
- GATOR$13.00
TENDER BITES OF GATORPLATED WITH OUR SIGNATURE REMOULADE. SERVED GRILLED OR FRIED
- FRIED PICKELS$8.00
JUMBO PICKELS SLICED AND DREDGED SERVED WITH RANCH
- BERNI'S BANGIN SHRIMP$9.00
BERNIS SPICY BANGIN SHRIMP
- PEEL-N-EAT SHRIMP 1/2 LB.$12.00
DRESSED WITHBERNI'S SEASONING AND SERVED WITH A CHIPOTLE LIME AIOLI
- PEEL-N-EAT SHRIMP 1 FULL LB.$20.00
DRESSED WITH BERNI'S SEASONING AND SERVED WITH A CHIPOTLE LIME AIOLI
- BERNI'S CRAB CAKES$12.00
FRESH MADE LUMP CRAB CAKES WITH CRACKED HONEY MUSTARD
- HALF SHELL OYSTERS 6EA$5.00
HALF SHELL OYSTERS 6EA
- HALF SHELL OYSTERS 12EA$9.00
HALF SHELL OYSTERS 12EA
- OYSTERS OGEECHEE STYLE$9.00
OYSTERS OGEECHEE STYLE
- FRIED BANANA PEPPERS$8.00
HAND BATTERED AND FRIED SERVED WITH RANCH
- Mozz Sticks$8.00
NEW Special Apps
KIDS MENU
KIDS MENU
- KIDS CHICKEN FINGERS$8.00
CHICKEN BREAST SLICED AND SERVED WITH ANY SIDE
- KIDS CHEESE QUESADILLA$8.00
SHREDDED CHEESE BLEND IN GRILLED TORTILLA WITH ANY SIDE
- KIDS SHRIMP$8.00
5 TAIL OFF SHRIMP COOKED YOUR WAY WITH ANY SIDE
- KIDS BURGER$8.00
4-6 oz. PATTY WITH OR WITH OUT CHEESE SERVED WITH ANY SIDE
- KIDS FISH$8.00
CATFISH NUGGETS FRIED OR GRILLED SERVED WITH ANY SIDE
- KIDS PASTA$8.00
KIDS PASTA RED SAUCE ALFREDO BUTTER
- KIDS GRILLED CHEESE$8.00
GRILLED CHEESE WITH ANY SIDE
- Kids Mozzarella Sticks$8.00
SIDES
- FRENCH FRIES$4.00
FRENCH FRIES
- GRITS$4.00
GRITS
- POTATO SALAD$4.00
POTATO SALAD
- SWEET POTATOS$4.00
SWEET POTATOS
- COLE SLAW$4.00
COLE SLAW
- FRIED SQUASH$4.00
FRIED SQUASH
- LOADED BAKED POTATO$4.00
LOADED BAKED POTATO
- DIRTY CHEESE GRITS$4.00
DIRTY CHEESE GRITS
- SWEET POTATO FRIES$4.00
SWEET POTATO FRIES
- FRIED OKRA$4.00
FRIED OKRA
- ONION RINGS$4.00
ONION RINGS
- SAUTEED GREEN BEANS$4.00
SAUTEED GREEN BEANS
- SQUASH AND ONIONS$4.00
SQUASH AND ONIONS
- MIXED VEGETABLES$4.00
MIXED VEGETABLES
- SAUTEED BROCCOLI$4.00
SAUTEED BROCCOLI
- GRILLED ASPARAGUS$4.00
GRILLED ASPARAGUS
- FRIED GEEN TOMATOES$4.00
FRIED GEEN TOMATOES
- RICE & GRAVY$4.00
RICE & GRAVY
- DIRTY RICE$4.00
DIRTY RICE
- FRIED PICKELS$4.00
FRIED PICKELS
- FRESH CUT FRIES$4.00
FRESH CUT FRIES
- SEASONED FRIES$4.00
SEASONED FRIES
- SIDE SALAD$4.00
SIDE SALAD
- CAESAR SALAD$4.00
CAESAR SALAD
DRINKS
- COKE$2.99
- DIET COKE$2.99
- SPRITE$2.99
- MR PIBB$2.99
- GINGER ALE$2.99
- SWEET TEA$2.99
- UNSWEET TEA$2.99
- COFFEE$4.00
- Red Bull$3.99
- LEMONADE$2.99
- BlackBerry Lemonade$3.99
- Blue Raspberry Lemonade$3.99
- Strawberry Lemonade$3.99
- Raspberry Lemonade$3.99
- REFILLS Flavored Lemonade$0.99
- Mellow Yellow$2.99
- Peach Sweet Tea$3.99
- Peach Unsweet Tea$3.99
- Peach Lemonade$3.99
- Water
SIDES
- Baked Potato$4.00
- BAKED POTATO loaded$4.00
LOADED BAKED POTATO
- COLE SLAW$4.00
COLE SLAW
- DIRTY CHEESE GRITS$4.00
DIRTY CHEESE GRITS
- DIRTY RICE$4.00
DIRTY RICE
- FRENCH FRIES$4.00
FRENCH FRIES
- FRESH CUT FRIES$4.00
FRESH CUT FRIES
- FRIED GEEN TOMATOES$4.00
FRIED GEEN TOMATOES
- FRIED OKRA$4.00
FRIED OKRA
- FRIED PICKELS$4.00
FRIED PICKELS
- FRIED SQUASH$4.00
FRIED SQUASH
- GRILLED ASPARAGUS$4.00
GRILLED ASPARAGUS
- GRITS$4.00
GRITS
- MIXED VEGETABLES$4.00
MIXED VEGETABLES
- ONION RINGS$4.00Out of stock
ONION RINGS
- POTATO SALAD$4.00
POTATO SALAD
- RICE & GRAVY$4.00
RICE & GRAVY
- SAUTEED BROCCOLI$4.00
SAUTEED BROCCOLI
- SAUTEED GREEN BEANS$4.00
SAUTEED GREEN BEANS
- SEASONED FRIES$4.00
SEASONED FRIES
- SIDE CAESAR SALAD$4.00
CAESAR SALAD
- SIDE SALAD$4.00
SIDE SALAD
- SQUASH AND ONIONS$4.00
SQUASH AND ONIONS
- SWEET POTATO FRIES$4.00
SWEET POTATO FRIES
- SWEET POTATOS$4.00
SWEET POTATOS
BEER
Bucket of Beer
Canned Beer
Craft Beer
Draft Beer
Import Beer
N/A Beer
A la Carte
- Chicken breast add-on$8.00
- Chicken strip add-on$8.00
- Shrimp add-on$6.00
- Steak add-on$8.00
- Salmon add-on$14.00
- Lobster Tail add-on$14.00
- Catfish Filet (single) add-on$6.00
- Prime Rib Kabob (single) add-on$10.00
- Crab Cake (single) add-on$7.00
- Oyster add-on$8.00
- Scallop add-on$10.00
- Swordfish add-on$15.00
- Flounder add-on$15.00
- Quail (single) add-on$8.00
Pine Tree Cocktails
Pine Tree Cocktails
Needle kickers a la cart
Pinetree Dinner Menu
APPS
ENTREES
BURGERS
2-5PM APPS
|Sunday
|11:00 am - 2:00 pm, 5:00 pm - 10:00 pm
|Monday
|11:00 am - 2:00 pm, 5:00 pm - 10:00 pm
|Tuesday
|11:00 am - 2:00 pm, 5:00 pm - 10:00 pm
|Wednesday
|11:00 am - 2:00 pm, 5:00 pm - 10:00 pm
|Thursday
|11:00 am - 2:00 pm, 5:00 pm - 10:00 pm
|Friday
|11:00 am - 2:00 pm, 5:00 pm - 10:00 pm
|Saturday
|11:00 am - 2:00 pm, 5:00 pm - 10:00 pm
Come in and enjoy!
114 West Main St., Swainsboro, GA 30401