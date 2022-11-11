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Bette's Place 416 Oak St.
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416 Oak Street
Hood River, OR 97031
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A LA BREAK
1 EGG
1 peach cake
1/2 CRM WHT
1/2 OATMEAL
BAC BISC
BAGEL
SERVED WITH CREAM CHEESE
BAN CAKE
BISCUIT
BLUE CAKE
WITH BLUEBERRIES, BANANAS OR STRAWBERRIES
BOWL CRM WHT
BOWL OATMEAL
CAKE
ENG
FR TST
WITH SYRUP
GF BISC
LG FRUIT
S/O AVO
S/O BACON
FOUR PIECES
S/O CB HASH
S/O GER SAUS
S/O HB
S/O HOLLAND
S/O LINK
S/O PATTIE
S/O REDS
S/O SAUS GRAVY
S/O VEGIE PATTIE
S\O 2 EGG
ANY STYLE
S\O BROWN GRAVY
SIDE OF HAM
THICK CUT
SM FRUIT
STRAW CAKE
TOAST
BENEDICTS
HAM BENE
1/2 HAM BENE
1/2 ORDER
FLORENTINE
1/2 FLORENTINE
1/2 ORDER
SALMON BENE
1/2 SALMON BENE
1/2 ORDER
TURKEY, AVOCADO BENE
1/2 TURK AVO BENE
1/2 ORDER
VEGGIE BENE
MUSHROOM, TOMATO, PEPPER, ONION AND AVOCADO
1/2 VEGGIE BENE
1/2 ORDER
CRAB BENE
1/2 CRAB BENE
BREAKFAST
EYE OPENER
TWO POACHED EGGS ON ENGLISH MUFFIN AND JUICE
2EGG HB TST
DICE CHICK
HASH BROWNS OR REDS, TOAST, MUFFINS OR BISCUITS
DICE HAM
HASH BROWNS OR REDS, TOAST, MUFFINS OR BISCUITS
B & G
1/2 B&G
BREAK SAN
EGG, ENGLISH MUFFIN & CHOICE OF CHEESE. SERVED WITH HASH BROWNS OR REDS
BREAK SAN W MEAT
SALMON BAGEL
WITH TOMATO & CREAM CHEESE AND HASH BROWNS OR REDS
#1 / 8oz GROUND BEEF PATTY
8oa GROUND BEEF PATTY, TWO EGGS, HASH BROWNS OR REDS, TOAST OR MUFFIN OR BISCUIT
#2
yOUR CHOICE OF 2 PANCAKES OR FRENCH TOAST OR WAFFLE AND 3 STRIPS BACON OR 3 SAUSAGE LIK OR 1 SAUSAGE PATTY
#3
6oz BLACK ANGUS SIRLOIN, TWO EGGS, HASH BROWNS OR REDS, TOAST OR MUFFINS OR BISCUITS
#4
YOUR CHOICE SAUSAGE (PATTY OR LINK), GERMAN SAUSAGE OR BACON, TWO EGGS, HASH BROWNS OR REDS, TOAST OR MUFFINS OR BISCUITS
#5
CHOICE OF FRUIT JUICE, ONE EGG, HASH BROWNS OR REDS, TOAST OR TWO MUFFINS
#6
YOUR CHOICE OF 2 PANCAKES OR FRENCH TOAST OR WAFFLE, TWO EGGS, BACON OR SAUSAGE (PATTY OR LINK)
#7
CHICKEN FRIED STEAK, TWO EGGS, HASH BROWNS OR REDS, TOAST OR MUFFINS OR BISCUITS
#8
CORNED BEEF HASH AND POACHED EGGS, HASH BROWNS OR REDS, TOAST OR MUFFINS OR BISCUITS
#9
GARDEN VEGGIE PATTY, TWO EGGS, HASH BROWNS OR REDS, TOAST OR MUFFINS OR BISCUITS
BREAKFAST PANINI
AVOCADO TOAST
GRAN YOG FRUIT
GRANOLA & FRUIT
GRANOLA & YOG
SCRAMBLES
CROSSIANT
ONION, GREEN PEPPER, MUSHROOMS, TOMATO AND BACON COVERED WITH HOLLANDAISE SAUCE
HI WIND
ONION, GREEN PEPPER, MUSHROOMS, TOMATO AND YOUR CHOICE OF SAUSAGE, POLISH SAUSAGE, BACON OR HAM. cHOICE OF CHEESE AND (1) MUFFIN OR BISCUIT OR TOAST OR PANCAKE AND SUBSTITUTE SHRIMP $3
Salm Brie
SCRAMBLED EGGS, SMOKED SALMON, SPINACH, MUSHROOM, ONION, TOMATO & BRIE AND ONE (1) MUFFIN OR BISCUIT OR TOAST OR PANCAKE
SKILLET
BACON, SAUSAGE, HAM TOPPED WITH HASH BROWNS AND BISCUIT WITH GRAVY
JOE
CRAB SKILLET
Mexi skillet
OMELETTES
CHEDDAR CHEESE OMLT
BACON & CHEDDAR CHEESE OMLT
SAUSAGE & CHEDDAR CHEESE
HAM & CHEDDAR CHEESE
MEAT LOVER
SAUSAGE, BACON, HAM, CHOICE OF CHEESE WITH (1) MUFFIN OR BISCUIT OR TOAST OR PANCAKE
DENVER
HAM, GREEN PEPPERS, ONION AND JACK CHEESE
GER SWISS
MT OMLT
SAUSAGE, PEPPER, ONION, JACK CHEESE, COUNTRY GRAVY IN OMELETTE
MONTEREY
BACON, AVOCADO, JACK CHEESE, SALSA AND (1)MUFFIN OR BISCUIT OR TOAST OR PANCAKE
CHICKEN ARTICHOKE OMLT
FAJITA
SOUR CREAM, CREAM CHEESE, GUACAMOLE, PEPPER JACK CHEESE AND (1) MUFFIN OR TOAST OR PANCAKE
CHILI OMLT
WITH CHEDDAR CHEESE
FETA
FITNESS
EGG WHITES, MUSHROOMS, PEPPERS, ONION, TOMATO AND AVOCADO
SPINACH
TOMATO, MUSHROOM & JACK CHEESE
VEGIE OMLT
AVOCADO, ONION, MUSHROOM, GREEN PEPPER, TOMATO AND JACK CHEESE
MUSHROOM & TOMATO
SOUTH
SEASONED GROUND BEEF, CHILLIES, JACK CHEESE, AVOCADO AND SALSA
SPANISH
JACK CHEESE, SALSA AND CILANTRO
TACO
SHRIMP
FRESH DUNGENESS CRAB OMLT
AVOCADO, CHOICE OF CREAM CHEESE OR SOUR CREAM AND (1) MUFFIN OR BISCUIT OR TOAST OR PANCAKE
California
SPECIALTIES OF THE HOUSE
GRILL CHICK BRST
GRILLED BREAST OF CHICKEN, MUSHROOMS, RED POTATOES AND JACK CHEESE SCRAMBLED WITH 3 EGGS, TOPPED WITH HOLLANDAISE SAUCE SERVED WITH FRUIT
RANCH
2 CRISPY TORTILLAS LAYERED WITH REFRIED BEANS AND DICED TOMATOES, TOPPED WITH 2 OVER MEDIUM EGGS, SALSA VERDE, DICED TOMATOES, CILANTRO, AVOCADO AND QUESO FRESCO
HUEVOS CON TORTILLAS
W/ CHORIZO
BURRITOS
BREAKFAST BURRITO
CHICKEN COOKED WITH RED AND YELLOW PEPPERS, SCRAMBLED EGGS, CHEDDAR CHEESE TOPPED WITH GREEN SAUCE AND CILANTRO
CHORIZO BURRITO
SCRAMBLED EGGS, JACK CHEESE, SALSA VERDE, ONION, CHORIZO SAUSAGE, SPINACH TORTILLA WITH TOMATO AND AVOCADO
HI WIND BURRITO
SCRAMBLED EGGS, ONION, MUSHROOM, GREEN PEPPER, TOMATO, CHEDDAR CHEESE AND YOUR CHOICE OF MEAT (BACON, SAUSAGE OR HAM) TOPPED WITH SALSA VERDE
SMOKED SALMON BURRITO
SCAMBLED EGGS, ONIONS, MUSHROOMS, CHEDDAR OR JACK CHEESE, SERVED ON A FLOUR TORTILLA WITH SALSA VERDE
SPINACH BURRITO
SCRAMBLED EGGS, SPINACH, MUSHROOMS, TOMATO AND CHOICE OF CHEDDAR OR JACK CHEESE. SERVED ON A FLOUR TORTILLA WITH SALSA VERDE
WAFFLES
PANCAKES
CHILDRENS BREAKFAST MENU
LITTLE GRIDDLE
FRENCH TOAST OR 1 PANCAKE OR 1 WAFFLE, 1 EGG AND 2 BACON OR 2 LINKS
PIG
2 LINK SAUSAGES WRAPPED IN A HOTCAKE
JR SS
JR SS SUP
CHOICE OF STRAWBERRIES OR PEACHES OR CHOCOLATE CHIPS OR M&M'S WITH WHIPPED CREAM
JR FR TOAST (1)
WITH 2 LINK SAUSAGES OR 2 PIECES OF BACON
JR FRIED EGG SAN
WITH HASHBROWNS
Jr 2 EGGS & DICED HAM
WUTH HASBROWNS (1) MUFFIN OR TOAST
Jr CHEESE OMLT
SERVED WITH HASH BROWNS, (1) MUFFIN OR PIECE OF TOAST. AD MEA $1.00 EXTRA
Jr 1 EGG & HB
SERVED WITH (1) MUFFIN, OR BISCUIT, OR PIECE OF TOAST
BREAKFAST QUESADILLA
WITH HASH BROWNS, SCRAMBLED EGG AND DICED HAM
JR FRUIT PARFAIT
WITH STRAWBERRUES, GRAPES, PEACHES OR BANANAS, YOGURT & GRANOLA
HAMBURGER 1/3lb LEAN BEEF
BURG BASK
AVOC BURG
SWISS CHEESE, MAYO, TOMATO, ONION & LETTUCE
BACON BURG
TOMATO, MAYO, LETTUCE-CHEESE .50 EXTRA
BARGE
HAM, BACON, CHEESE, TOMATO, LETTUCE, MAYO, ONION, SERVED WITH SALAD & FRIES
HOUSE BURG
BACON, ONE EGG OVER HARD, AMERICAN CHEESE, MAYO, TOMATO, ONION & LETTUCE
BLEU BAC BURG
MAYO, TOMATO, ONION & LETTUCE
CHILI BURGER
BURGER PATTY, OPEN FACED, CHILI, ONION & CHEESE
HAWAIIAN BURGER
PINEAPPLE, HAM, CHEESE, TOMATO, ONION, LETTUCE & MAYO
MUSH BURGER
SWISS CHEESE, MAYO, TOMATO, ONION & LETTUCE
PATTY MELT
CHEESE & GRILLED ONION, MAYO, LETTUCE, TOMATO ON RYE BREAD, FRENCH FRIES OR TOSSED GREEN SALAD
SOUTHBURGER
PEPPER JACK CHEESE, CHILLIES, CHIPOTLE AIOLI, TOMATO, ONION & LETTUCE
VEGGIE BURGER
MAYO, TOMATO, ONION & LETTUCE
SURF-N-TURF BURGER
FRESH DUNGENESS CRAB, AVOCADO, SWISS CHEESE, LETTUCE, TOMATO, MAYONNAISE & ONION
CHILDREN'S LUNCH MENU
JR BURG
APPLESAUCE OR JELLO OR FIRES AND A SMALL JUICE, MILK OR POP
JR CORN DOG
APPLESAUCE OR JELLO OR FIRES AND A SMALL JUICE, MILK OR POP
JR CHICK STRIP
APPLESAUCE OR JELLO OR FIRES AND A SMALL JUICE, MILK OR POP
JR GR CHEESE
APPLESAUCE OR JELLO OR FIRES AND A SMALL JUICE, MILK OR POP
JR MAC CHEESE
APPLESAUCE OR JELLO OR FIRES AND A SMALL JUICE, MILK OR POP
JR CHEESE QUESADILLA
APPLESAUCE OR JELLO OR FIRES AND A SMALL JUICE, MILK OR POP
JR FISH & CHIPS
APPLESAUCE OR JELLO OR FIRES AND A SMALL JUICE, MILK OR POP
LUNCH SPECIALTIES
BLT
CLUB
BACON, LETTUCE, TOMATO, MAYO, HAM, TURKEY & CHEESE
TURK BAC SWISS MELT
ON RYE OR SOURDOUGH
REUBEN
CORNED BEEF, KRAUT & SWISS CHEESE
GR AVO SWISS TOM
ON RYE OR SOURDOUGH
TURK AVO CROISS
MAYO, LETUCE & TOMATO
TUNA MELT on Sourdough
GR CHEESE
W/ TUNA $2
GOBBLER
TURKEY, AVOCADO, TOMATO, CRANBERRY SAUCE ON SOURDOUGH BREAD
ASIAN WRAP
CHICKEN, PINEAPPLE, ALMONDS, MANDARIN ORANGES, CRSIPY NOODLES & SESAME DRESSING IN A SPINACH TORTILLA
CHICCAESAR WRAP
CHICKEN, CAESAR DRESSING, LETTUCE & TOMATO IN A SPINACH TORTILLA
TURK BAC SPIN WRAP
TURKEY, BACON, SPINACH & HONEY MUSTARD IN A SPINACH TORTILLA
LUMBER JACK
PHILLY
CRAB WRAP
DUNGENESS CRAB, AVOCADO, CHIPOTLE AIOLI IN SPINACH TORTILLA
CRAB MELT / CROISSANT SANDWICH
SWISS CHEESE & AVOCADO
SALMON MELT ON CROISSANT
DAILY SPECIALS
ALA LUNCH
SALADS
ASIAN
CHICKEN, PINEAPPLE, ALMONDS, MANDARIN ORANGES, CRSIPY NOODLES, TOSSED WITH SESAME DRESSING
BLEU CHEESE, CHICKEN & WALNUT SALAD
BLEU CHEESE, DRIED CRANBERRIES, WALNUTS AND BACON SEVED WITH BALSAMIC VINAIGRETTE
CHEF
EGG, CHEESE, HAM, TURKEY, TOMATO, OLIVES & DINNER ROLL
COBB
GRILLED CHICKEN BREASTS, CRUMBLED BLEU CHEESE, BACON, BABY CORN, EGG, TOMATO, OLIVES & DINNER ROLL
ORIENTAL SALAD
FRIED CHICKEN STRIPS, CHEESE, EGG, TOMATO, OLIVES, CHINESE NOODLES & DINNER ROLL
SOUTH OF THE GORGE
CHICKEN, CHEDDAR & JACK CHEESE, TOMATOES & AVOCADO
TACO SALAD
TORTILLA SHELL, TACO MEAT, LETTUCE, TOMATO, OLIVES, CHEESE, SALSA, GUACAMOLE & SOUR CREAM
TOSTADA
REFRIED BEANS, TACO MEAT, LETTUCE, TOMATO, CHEESE, SALSA, GUACAMOLE, & SOUR CREAM ON A CORN TORTILLA
TUNA SALAD
EGG, TOMATO, AVOCADO & OLIVES
FRESH DUNGENESS CRAB LOUIE
FRESH CRAB, AVOCADO, TOMATOES, EGG, OLIVES AND YOUR CHOICE OF DRESSING
SHRIMP LOUIE
SOUPS
PASTERIES
MUFFINS/SCONES
Apple scone
Bacon cheddar biscuit
Banana
Biscuit
Black
Blue
Blue scone
Bluebran
Bran
Carrot
Chocolate
Gluten biscuit
Maple
Orange cran
Orange scone
Peanut choc
Poppy
Rasp scone
Chic scone
Pumpkin muf
Pumpkin scone
QUICHE
|Sunday
|4:00 am - 11:00 pm
|Monday
|Closed
|Tuesday
|Closed
|Wednesday
|4:00 am - 11:00 pm
|Thursday
|4:00 am - 11:00 pm
|Friday
|4:00 am - 11:00 pm
|Saturday
|4:00 am - 11:00 pm
The Friendliest Restaurant in Town
416 Oak Street, Hood River, OR 97031