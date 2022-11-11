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Bette's Place 416 Oak St.

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416 Oak Street

Hood River, OR 97031

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A LA BREAK

1 EGG

$1.50

1 peach cake

$7.00

1/2 CRM WHT

$4.00

1/2 OATMEAL

$4.00

BAC BISC

$1.50

BAGEL

$4.00

SERVED WITH CREAM CHEESE

BAN CAKE

$7.00

BISCUIT

$0.50

BLUE CAKE

$7.00

WITH BLUEBERRIES, BANANAS OR STRAWBERRIES

BOWL CRM WHT

$7.00

BOWL OATMEAL

$7.00

CAKE

$5.00

ENG

$3.00

FR TST

$10.00

WITH SYRUP

GF BISC

$1.00

LG FRUIT

$8.00

S/O AVO

$0.75

S/O BACON

$6.00

FOUR PIECES

S/O CB HASH

$8.00

S/O GER SAUS

$6.00

S/O HB

$5.00

S/O HOLLAND

$2.00

S/O LINK

$6.00

S/O PATTIE

$6.00

S/O REDS

$5.00

S/O SAUS GRAVY

$2.00

S/O VEGIE PATTIE

$6.00

S\O 2 EGG

$3.00

ANY STYLE

S\O BROWN GRAVY

$2.00

SIDE OF HAM

$8.00

THICK CUT

SM FRUIT

$4.00

STRAW CAKE

$7.00

TOAST

$3.00

BENEDICTS

HAM BENE

$16.00

1/2 HAM BENE

$13.00

1/2 ORDER

FLORENTINE

$16.00

1/2 FLORENTINE

$13.00

1/2 ORDER

SALMON BENE

$19.00

1/2 SALMON BENE

$16.00

1/2 ORDER

TURKEY, AVOCADO BENE

$16.00

1/2 TURK AVO BENE

$13.00

1/2 ORDER

VEGGIE BENE

$15.00

MUSHROOM, TOMATO, PEPPER, ONION AND AVOCADO

1/2 VEGGIE BENE

$12.00

1/2 ORDER

CRAB BENE

$28.00

1/2 CRAB BENE

$25.00

BREAKFAST

EYE OPENER

$10.00

TWO POACHED EGGS ON ENGLISH MUFFIN AND JUICE

2EGG HB TST

$11.00

DICE CHICK

$15.00

HASH BROWNS OR REDS, TOAST, MUFFINS OR BISCUITS

DICE HAM

$15.00

HASH BROWNS OR REDS, TOAST, MUFFINS OR BISCUITS

B & G

$11.00

1/2 B&G

$6.00

BREAK SAN

$9.00

EGG, ENGLISH MUFFIN & CHOICE OF CHEESE. SERVED WITH HASH BROWNS OR REDS

BREAK SAN W MEAT

$11.00

SALMON BAGEL

$16.00

WITH TOMATO & CREAM CHEESE AND HASH BROWNS OR REDS

#1 / 8oz GROUND BEEF PATTY

$15.00

8oa GROUND BEEF PATTY, TWO EGGS, HASH BROWNS OR REDS, TOAST OR MUFFIN OR BISCUIT

#2

$12.00

yOUR CHOICE OF 2 PANCAKES OR FRENCH TOAST OR WAFFLE AND 3 STRIPS BACON OR 3 SAUSAGE LIK OR 1 SAUSAGE PATTY

#3

$17.00

6oz BLACK ANGUS SIRLOIN, TWO EGGS, HASH BROWNS OR REDS, TOAST OR MUFFINS OR BISCUITS

#4

$14.00

YOUR CHOICE SAUSAGE (PATTY OR LINK), GERMAN SAUSAGE OR BACON, TWO EGGS, HASH BROWNS OR REDS, TOAST OR MUFFINS OR BISCUITS

#5

$12.00

CHOICE OF FRUIT JUICE, ONE EGG, HASH BROWNS OR REDS, TOAST OR TWO MUFFINS

#6

$13.00

YOUR CHOICE OF 2 PANCAKES OR FRENCH TOAST OR WAFFLE, TWO EGGS, BACON OR SAUSAGE (PATTY OR LINK)

#7

$16.00

CHICKEN FRIED STEAK, TWO EGGS, HASH BROWNS OR REDS, TOAST OR MUFFINS OR BISCUITS

#8

$16.00

CORNED BEEF HASH AND POACHED EGGS, HASH BROWNS OR REDS, TOAST OR MUFFINS OR BISCUITS

#9

$14.00

GARDEN VEGGIE PATTY, TWO EGGS, HASH BROWNS OR REDS, TOAST OR MUFFINS OR BISCUITS

BREAKFAST PANINI

$14.00

AVOCADO TOAST

$14.00

GRAN YOG FRUIT

$14.00

GRANOLA & FRUIT

$10.00

GRANOLA & YOG

$10.00

SCRAMBLES

CROSSIANT

$15.00

ONION, GREEN PEPPER, MUSHROOMS, TOMATO AND BACON COVERED WITH HOLLANDAISE SAUCE

HI WIND

$15.00

ONION, GREEN PEPPER, MUSHROOMS, TOMATO AND YOUR CHOICE OF SAUSAGE, POLISH SAUSAGE, BACON OR HAM. cHOICE OF CHEESE AND (1) MUFFIN OR BISCUIT OR TOAST OR PANCAKE AND SUBSTITUTE SHRIMP $3

Salm Brie

$18.00

SCRAMBLED EGGS, SMOKED SALMON, SPINACH, MUSHROOM, ONION, TOMATO & BRIE AND ONE (1) MUFFIN OR BISCUIT OR TOAST OR PANCAKE

SKILLET

$16.00

BACON, SAUSAGE, HAM TOPPED WITH HASH BROWNS AND BISCUIT WITH GRAVY

JOE

$16.00

CRAB SKILLET

$27.00

Mexi skillet

$16.00

OMELETTES

CHEDDAR CHEESE OMLT

$14.00

BACON & CHEDDAR CHEESE OMLT

$16.00

SAUSAGE & CHEDDAR CHEESE

$16.00

HAM & CHEDDAR CHEESE

$16.00

MEAT LOVER

$17.00

SAUSAGE, BACON, HAM, CHOICE OF CHEESE WITH (1) MUFFIN OR BISCUIT OR TOAST OR PANCAKE

DENVER

$16.00

HAM, GREEN PEPPERS, ONION AND JACK CHEESE

GER SWISS

$16.00

MT OMLT

$16.00

SAUSAGE, PEPPER, ONION, JACK CHEESE, COUNTRY GRAVY IN OMELETTE

MONTEREY

$17.00

BACON, AVOCADO, JACK CHEESE, SALSA AND (1)MUFFIN OR BISCUIT OR TOAST OR PANCAKE

CHICKEN ARTICHOKE OMLT

$17.00

FAJITA

$17.00

SOUR CREAM, CREAM CHEESE, GUACAMOLE, PEPPER JACK CHEESE AND (1) MUFFIN OR TOAST OR PANCAKE

CHILI OMLT

$15.00

WITH CHEDDAR CHEESE

FETA

$15.00

FITNESS

$15.00

EGG WHITES, MUSHROOMS, PEPPERS, ONION, TOMATO AND AVOCADO

SPINACH

$15.00

TOMATO, MUSHROOM & JACK CHEESE

VEGIE OMLT

$16.00

AVOCADO, ONION, MUSHROOM, GREEN PEPPER, TOMATO AND JACK CHEESE

MUSHROOM & TOMATO

$15.00

SOUTH

$16.00

SEASONED GROUND BEEF, CHILLIES, JACK CHEESE, AVOCADO AND SALSA

SPANISH

$15.00

JACK CHEESE, SALSA AND CILANTRO

TACO

$16.00

SHRIMP

$20.00

FRESH DUNGENESS CRAB OMLT

$28.00

AVOCADO, CHOICE OF CREAM CHEESE OR SOUR CREAM AND (1) MUFFIN OR BISCUIT OR TOAST OR PANCAKE

California

$16.00

SPECIALTIES OF THE HOUSE

GRILL CHICK BRST

$16.00

GRILLED BREAST OF CHICKEN, MUSHROOMS, RED POTATOES AND JACK CHEESE SCRAMBLED WITH 3 EGGS, TOPPED WITH HOLLANDAISE SAUCE SERVED WITH FRUIT

RANCH

$16.00

2 CRISPY TORTILLAS LAYERED WITH REFRIED BEANS AND DICED TOMATOES, TOPPED WITH 2 OVER MEDIUM EGGS, SALSA VERDE, DICED TOMATOES, CILANTRO, AVOCADO AND QUESO FRESCO

HUEVOS CON TORTILLAS

$14.00

W/ CHORIZO

BURRITOS

BREAKFAST BURRITO

$14.00

CHICKEN COOKED WITH RED AND YELLOW PEPPERS, SCRAMBLED EGGS, CHEDDAR CHEESE TOPPED WITH GREEN SAUCE AND CILANTRO

CHORIZO BURRITO

$14.00

SCRAMBLED EGGS, JACK CHEESE, SALSA VERDE, ONION, CHORIZO SAUSAGE, SPINACH TORTILLA WITH TOMATO AND AVOCADO

HI WIND BURRITO

$15.00

SCRAMBLED EGGS, ONION, MUSHROOM, GREEN PEPPER, TOMATO, CHEDDAR CHEESE AND YOUR CHOICE OF MEAT (BACON, SAUSAGE OR HAM) TOPPED WITH SALSA VERDE

SMOKED SALMON BURRITO

$16.00

SCAMBLED EGGS, ONIONS, MUSHROOMS, CHEDDAR OR JACK CHEESE, SERVED ON A FLOUR TORTILLA WITH SALSA VERDE

SPINACH BURRITO

$14.00

SCRAMBLED EGGS, SPINACH, MUSHROOMS, TOMATO AND CHOICE OF CHEDDAR OR JACK CHEESE. SERVED ON A FLOUR TORTILLA WITH SALSA VERDE

FRENCH TOAST

FR TST

$10.00

BLACKBERRY, RASPBERRY, STRAWBERRY, CANNED PEACHES OR FRESH IN SEASON

WAFFLES

Waf

$10.00

PANCAKES

Short Stack (2)

$9.00

STRAWBERRY, PEACHES(CANNED OR FRESH IN SEASON), BLUEBERRY, BANANA, PECAN

Stack(3)

$10.00

STRAWBERRY, PEACHES(CANNED OR FRESH IN SEASON), BLUEBERRY, BANANA, PECAN

CHILDRENS BREAKFAST MENU

LITTLE GRIDDLE

$9.00

FRENCH TOAST OR 1 PANCAKE OR 1 WAFFLE, 1 EGG AND 2 BACON OR 2 LINKS

PIG

$8.50

2 LINK SAUSAGES WRAPPED IN A HOTCAKE

JR SS

$7.50

JR SS SUP

$9.50

CHOICE OF STRAWBERRIES OR PEACHES OR CHOCOLATE CHIPS OR M&M'S WITH WHIPPED CREAM

JR FR TOAST (1)

$8.50

WITH 2 LINK SAUSAGES OR 2 PIECES OF BACON

JR FRIED EGG SAN

$8.50

WITH HASHBROWNS

Jr 2 EGGS & DICED HAM

$10.00

WUTH HASBROWNS (1) MUFFIN OR TOAST

Jr CHEESE OMLT

$11.00

SERVED WITH HASH BROWNS, (1) MUFFIN OR PIECE OF TOAST. AD MEA $1.00 EXTRA

Jr 1 EGG & HB

$8.50

SERVED WITH (1) MUFFIN, OR BISCUIT, OR PIECE OF TOAST

BREAKFAST QUESADILLA

$9.00

WITH HASH BROWNS, SCRAMBLED EGG AND DICED HAM

JR FRUIT PARFAIT

$11.00

WITH STRAWBERRUES, GRAPES, PEACHES OR BANANAS, YOGURT & GRANOLA

HAMBURGER 1/3lb LEAN BEEF

BURG BASK

$14.00

AVOC BURG

$16.00

SWISS CHEESE, MAYO, TOMATO, ONION & LETTUCE

BACON BURG

$16.00

TOMATO, MAYO, LETTUCE-CHEESE .50 EXTRA

BARGE

$17.00

HAM, BACON, CHEESE, TOMATO, LETTUCE, MAYO, ONION, SERVED WITH SALAD & FRIES

HOUSE BURG

$16.00

BACON, ONE EGG OVER HARD, AMERICAN CHEESE, MAYO, TOMATO, ONION & LETTUCE

BLEU BAC BURG

$16.00

MAYO, TOMATO, ONION & LETTUCE

CHILI BURGER

$14.00

BURGER PATTY, OPEN FACED, CHILI, ONION & CHEESE

HAWAIIAN BURGER

$16.00

PINEAPPLE, HAM, CHEESE, TOMATO, ONION, LETTUCE & MAYO

MUSH BURGER

$16.00

SWISS CHEESE, MAYO, TOMATO, ONION & LETTUCE

PATTY MELT

$16.00

CHEESE & GRILLED ONION, MAYO, LETTUCE, TOMATO ON RYE BREAD, FRENCH FRIES OR TOSSED GREEN SALAD

SOUTHBURGER

$16.00

PEPPER JACK CHEESE, CHILLIES, CHIPOTLE AIOLI, TOMATO, ONION & LETTUCE

VEGGIE BURGER

$15.00

MAYO, TOMATO, ONION & LETTUCE

SURF-N-TURF BURGER

$21.00

FRESH DUNGENESS CRAB, AVOCADO, SWISS CHEESE, LETTUCE, TOMATO, MAYONNAISE & ONION

CHILDREN'S LUNCH MENU

JR BURG

$10.00

APPLESAUCE OR JELLO OR FIRES AND A SMALL JUICE, MILK OR POP

JR CORN DOG

$7.00

APPLESAUCE OR JELLO OR FIRES AND A SMALL JUICE, MILK OR POP

JR CHICK STRIP

$8.00

APPLESAUCE OR JELLO OR FIRES AND A SMALL JUICE, MILK OR POP

JR GR CHEESE

$8.00

APPLESAUCE OR JELLO OR FIRES AND A SMALL JUICE, MILK OR POP

JR MAC CHEESE

$8.00

APPLESAUCE OR JELLO OR FIRES AND A SMALL JUICE, MILK OR POP

JR CHEESE QUESADILLA

$8.00

APPLESAUCE OR JELLO OR FIRES AND A SMALL JUICE, MILK OR POP

JR FISH & CHIPS

$8.00

APPLESAUCE OR JELLO OR FIRES AND A SMALL JUICE, MILK OR POP

LUNCH SPECIALTIES

BLT

$13.00

CLUB

$16.00

BACON, LETTUCE, TOMATO, MAYO, HAM, TURKEY & CHEESE

TURK BAC SWISS MELT

$15.00

ON RYE OR SOURDOUGH

REUBEN

$15.00

CORNED BEEF, KRAUT & SWISS CHEESE

GR AVO SWISS TOM

$15.00

ON RYE OR SOURDOUGH

TURK AVO CROISS

$15.00

MAYO, LETUCE & TOMATO

TUNA MELT on Sourdough

$14.00

GR CHEESE

$13.00

W/ TUNA $2

GOBBLER

$14.00

TURKEY, AVOCADO, TOMATO, CRANBERRY SAUCE ON SOURDOUGH BREAD

ASIAN WRAP

$14.00

CHICKEN, PINEAPPLE, ALMONDS, MANDARIN ORANGES, CRSIPY NOODLES & SESAME DRESSING IN A SPINACH TORTILLA

CHICCAESAR WRAP

$14.00

CHICKEN, CAESAR DRESSING, LETTUCE & TOMATO IN A SPINACH TORTILLA

TURK BAC SPIN WRAP

$14.00

TURKEY, BACON, SPINACH & HONEY MUSTARD IN A SPINACH TORTILLA

LUMBER JACK

$15.00

PHILLY

$15.00

CRAB WRAP

$20.00

DUNGENESS CRAB, AVOCADO, CHIPOTLE AIOLI IN SPINACH TORTILLA

CRAB MELT / CROISSANT SANDWICH

$20.00

SWISS CHEESE & AVOCADO

SALMON MELT ON CROISSANT

$16.00

DAILY SPECIALS

SPINACH QUICHE

$13.00

BLEU CHEESE, CHICKEN & WALNUT SALAD

$16.00

BLEU CHEESE, DRIED CRANBERRIES, WALNUTS AND BACON SEVED WITH BALSAMIC VINAIGRETTE

California burger

$15.00

SAUS QUICHE

$13.00

TURK BAC SWISS MELT

$15.00

ON RYE OR SOURDOUGH

ALA LUNCH

S/O SLAW

$5.00

S/O POT SAL

$6.00

S/O COTTAGE

$5.00

S/O F/F

$6.00

S/O SWEET F/F

$6.00

S/O ONION RINGS

$7.00

SM DIN SAL

$6.00

DINNERS

CHICKEN STRIPS

$15.00

FRIES & 1 ROLL

FISH & CHIPS

$15.00

COLESLAW & 1 ROLL

SALADS

ASIAN

$16.00

CHICKEN, PINEAPPLE, ALMONDS, MANDARIN ORANGES, CRSIPY NOODLES, TOSSED WITH SESAME DRESSING

BLEU CHEESE, CHICKEN & WALNUT SALAD

$16.00

BLEU CHEESE, DRIED CRANBERRIES, WALNUTS AND BACON SEVED WITH BALSAMIC VINAIGRETTE

CHEF

$15.00

EGG, CHEESE, HAM, TURKEY, TOMATO, OLIVES & DINNER ROLL

COBB

$16.00

GRILLED CHICKEN BREASTS, CRUMBLED BLEU CHEESE, BACON, BABY CORN, EGG, TOMATO, OLIVES & DINNER ROLL

ORIENTAL SALAD

$16.00

FRIED CHICKEN STRIPS, CHEESE, EGG, TOMATO, OLIVES, CHINESE NOODLES & DINNER ROLL

SOUTH OF THE GORGE

$16.00

CHICKEN, CHEDDAR & JACK CHEESE, TOMATOES & AVOCADO

TACO SALAD

$16.00

TORTILLA SHELL, TACO MEAT, LETTUCE, TOMATO, OLIVES, CHEESE, SALSA, GUACAMOLE & SOUR CREAM

TOSTADA

$16.00

REFRIED BEANS, TACO MEAT, LETTUCE, TOMATO, CHEESE, SALSA, GUACAMOLE, & SOUR CREAM ON A CORN TORTILLA

TUNA SALAD

$15.00

EGG, TOMATO, AVOCADO & OLIVES

FRESH DUNGENESS CRAB LOUIE

$23.00

FRESH CRAB, AVOCADO, TOMATOES, EGG, OLIVES AND YOUR CHOICE OF DRESSING

SHRIMP LOUIE

$19.00

SOUPS

BOWL CHOW

$8.00

WITH A DINNER ROLL

CUP CHOW

$6.00

WITH A DINNER ROLL

LG BOWL SOUP

$7.00

WITH A DINNER ROLL

CUP SOUP

$5.00

WITH A DINNER ROLL

SOUP SAL ROLL

$12.00

WITH A DINNER ROLL

PASTERIES

CIN ROLL

$5.50

DANISH

$5.50

MAPLE BAR

$2.00

COOKIE

$2.00

SLICE PIE

$5.95

SLICE PIE ALA

$6.95

WHOLE PIE

$25.00

WHOLE APPLE PIE

$30.00

1/2 OFF ROLL

$2.75

MAPLE BACON BAR

$3.00

Whole peach pie

$30.00

MUFFINS/SCONES

Apple scone

$2.00Out of stock

Bacon cheddar biscuit

$1.50

Banana

$2.00

Biscuit

$0.50

Black

$2.00

Blue

$2.00

Blue scone

$2.00

Bluebran

$2.00Out of stock

Bran

$2.00Out of stock

Carrot

$2.00

Chocolate

$2.00

Gluten biscuit

$1.00

Maple

$2.00

Orange cran

$2.00

Orange scone

$2.00

Peanut choc

$2.00

Poppy

$2.00

Rasp scone

$2.00

Chic scone

$2.00

Pumpkin muf

$2.00

Pumpkin scone

$2.00

CHILI

BOWL CHILI

$7.00

MED CHILI

$5.00

QUICHE

SAUS QUICHE

$13.00

BAC& CHEESE QUICHE

$13.00

SPINACH QUICHE

$13.00

HAM & CHEESE QUICHE

$13.00

MEATLOVER QUICHE

$13.00

Crab Quiche

$18.00

Whole Quiche

$30.00

Hot

COF

$2.95

HOT CHOC

$3.00

HOT CIDER

$2.50

TEA

$2.50

CHAI TEA HOT OR COLD

$5.00

ESPRESSO

$5.00

Cold

MILK 16oz

$2.50

MILK 12oz

$2.00

FRUIT SMOOTHIES

$7.00

LEMONADE

$2.75

STRAWBERRY LEMONADE

$2.95

SOFT DRINKS

$2.75

MILKSHAKES

$7.00

THICK MALTS

$7.00

ICE CREAM FLOATS

$6.00

SM JUICE GRAPE FRUIT, TOMATO OR APPLE

$3.00

LG JUICE GRAPE FRUIT, TOMATO OR APPLE

$4.00

ICE TEA

$2.75
All hours
Sunday4:00 am - 11:00 pm
MondayClosed
TuesdayClosed
Wednesday4:00 am - 11:00 pm
Thursday4:00 am - 11:00 pm
Friday4:00 am - 11:00 pm
Saturday4:00 am - 11:00 pm
Restaurant info

The Friendliest Restaurant in Town

Location

416 Oak Street, Hood River, OR 97031

Directions

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