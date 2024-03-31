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Big Sky BBQ 306016 15 St E
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306016 15 St E
Okotoks, CN T1S 1A2
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
FOOD MENU
PARTY PLATTERS
- THE WHOLE PIT (Feeds 8-10) GF$209.99
1lb Brisket, 1lb Pulled Pork, 2lb Chicken, 2lbs St. Louis Ribs, 1.5lbs of Beef Rib, 1 order Hog Spuds, 1lb Sausage, Tub of Beans.
- THE AUSTIN (Feeds 6-8)$164.99
2lbs Signature Brisket, 4 lbs St. Louis ribs, 1 Family size Scalloped Cheddar Bacon Potatoes, 1 Family size Caesar Salad, 1 Family size Beans.
- HOUSTON BEEF PLATE (Feeds 4-6)$129.99
1lb Smoked Brisket, 3lbs Beef Ribs, 1lb Chicken, Family Caesar Salad, Family Scalloped Potatoes.
- HOG PLATE (Feeds 4-6)$124.99
1lb Brisket, 1lb Pulled Pork, 2lb Chicken, Tub of Beans, 1lb Sausage, 4 Cornbread, Tub of Smoked Bacon Alfredo Mac N Cheese.
- PIGGY CHICK (Feeds 3-5)$99.99
4lb of St. Louis Ribs, 2lb Chicken, Tub of Beans, 4 Cornbread
- OMGWTF! (Feeds 4)$64.99
5lb. Sandwhich Of DELICIOUSNESS: Brisket, Pulled Pork, Housemade Sausage, Smoked Chicken, St. Louis Rib, Mac N’ Cheese, Southern Slaw, Signature Beans
- SAN ANTONIO SWITCH PLATE (Feeds 2-4)$84.99
1lb Smoked Brisket, 1lb St. Louis Ribs, 1lb Chicken, Tub Scalloped Cheddar Bacon Potatoes, Tub Slaw, 2 Homemade Biscuits.
- PIT PACK (Feeds 2-4)$74.99
1lb Smoked Brisket, 1lb Pulled Pork, 1/2lb Sauasage, 2 Cornbread, Tub of Slaw, Tub of Beans.
- CARNIVORE (Feeds 1-2) GF$39.99
Brisket, Chicken, Pulled Pork, Ribs, Sausage (6oz/Meat)
- HUNGRY MAN (Feeds 1) GF$25.99
3 Meats (6OZ/Meat) & Beans
- PORKY MAC N CHEESE SKILLET$18.99
Our homemade Mac N Cheese with smoked pulled pork on top with a homemade biscuit, drizzled with our house BBQ sauce.
- BRISKET CHILLI$10.99Out of stock
12 OZ : Ground Brisket, Green Peppers, Jalapenos, pineapple. Jalapeno Biscuit included
SMOKIN SANDWICHES
TASTY MEAT PLATES
- 1/2LB BRISKET (GF)$21.99
Includes Your Choice Of One Smokin Side
- 1/2LB CHICKEN (GF)$21.99
Includes Your Choice Of One Smokin Side
- 1/2LB PULLED PORK (GF)$21.99
Includes Your Choice Of One Smokin Side
- 1/2LB SAUSAGE JALAPENO & CHEDDAR (GF)$21.99
Includes Your Choice Of One Smokin Side
- 1LB ST.LOUIS PORK RIBS (GF)$21.99
Includes Your Choice Of One Smokin Side
- 1.5LB BEEF RIB (GF)$34.99
Includes Your Choice Of One Smokin Side
MEAT BY THE POUND
SMOKIN SIDES
- BACON ALFREDO MAC N CHEESE$6.00+
- JALAPENO CHEDDAR BISCUIT$4.00
- HOMEMADE SOUTHERN COLESLAW (GF)$6.00+
- LEGENDARY SMOKED BEANS (GF)$6.00+
- HOMEMADE LOAF OF BREAD$9.00
- SCALLOPED CHEDDAR BACON POTATOES$6.00+
- SCRATCH-MADE CORNBREAD$4.00
- SMOKED BACON CAESER SALAD$6.00+
- SLICE OF HOMEMADE BREAD$1.00
- TRAY OF LEGENDARY SMOKED BEANS (GF)$135.00
- TRAY OF SOUTHERN SLAW (GF)$135.00
- TRAY ALFREDO MAC & CHEESE (FEEDS 25)$135.00
- TRAY SCALLOPED POTATOES$135.00
- TRAY CAESAR SALAD$135.00
WICKED APPETIZERS
- HOG SPUDS (GF)$15.99
Potatoes wrapped & smoked in bacon, drizzled in honey & sour cream
- BURNT ENDS (GF)$16.99
The love of Texas, the burnt ends of the brisket
- SAUSAGE BITES (GF)$15.99
Our house made sausage made for your favorite dip
- PULLED PORK NACHOS$15.99
Homemade chips, loaded with smoked pulled pork, green peppers, onions, tomatoes, monterey jack cheese, drizzled with BBQ, salsa & sour cream on the side.
- TEXAS TWINKIES (GF)$15.99
Four jalapeños stuffed with brisket & cream cheese, then wrapped and smoked in bacon
- TEXAS PIG SHOTS (GF)$15.99
Shotgun shell of Bacon Loaded with our Homemade Sausage and filled with Our Spicy Texas Cream Cheese Dip & Jalapenos!
- S&S PRETZEL BITES$7.99Out of stock
Homemade Pretzel Bites drizzled in Caramel
- TEXAS TACO TRIO$21.99
SCRATCH-MADE DESSERTS
- CHOCOLATE LAVA CAKE$11.99
Our famous melt in your mouth Lava Cake topped with a caramelized strip of bacon!
- BURNT CHOCOLATE CHIP OREO CHEESECAKE$11.99
Made with a real oreo crust and baked to perfection, topped with oreos!
- SCRATCH-MADE PEACH COBBLER$11.99
Light, Fluffy and Juicy topped with our homemade whipped cream!
BUTCHER SHOP
- JALAPENO & CHEDDAR SMOKIES (5PK)$15.99
Get prepared for your next family BBQ!
- 5.5LBS OF THICK CUT BACON$45.00
This price cannot be beat in grocery stores!
- TEXAS TWINKIES (5PK)$17.99
5 Jalapenos stuffed with Brisket & Cream Cheese, wrapped and smoked in bacon.
- BRISKETBALLS (4PK)$15.95
Brisket, Jalapeños and Cheddar combined into a burger ready for you to cook!
- BOTTLE BIG SKY BBQ SAUCE$12.95
Our savory traditional Barbeque Sauce!
- BOTTLE ROOT BEER BBQ SAUCE$12.95
Sweet and delicious, paired well with your Chicken!
- BOTTLE YELLOW JACKET SAUCE$12.95
Our fan favorite spicy mustard!
- BOTTLE BACKWOODS BBQ SAUCE$12.95
You can't do Barbeque without adding this Smokey sauce with our secret ingredient to your meat
- BOTTLE HOG WILD SAUCE$12.95
Not for the faint of heart! Our amazing Barbeque sauce for fans of everything hot!
- SMOKED HICKORY SALT$12.95
- COCK & FEATHERS RUB$12.95
- BOTTLE FIRE IN THE HOLE HORSERADISH$12.95
- BOTTLE CAESAR DRESSING$12.95
- SPICY PEPPERETTE (6PK)$11.99
- SMOKED PEPPERETTE (6PK)$11.99
- SWINE MUSK RUB$12.95
- BLAZIN DEEZ NUTS (4OZ)$10.99
LIL FARMERS
BEER
PINT
SCHOONER
JUG
BTL BEER
TB BEER/COOLERS/CIDER
- APPLE CIDER (GF) BIG RK$7.50Out of stock
- PEACH CIDER (GF) BIG RK$7.50Out of stock
- E.C EQUINOX MULE$8.50
- E.C PINK LEMONADE$8.50
- LEMON SELTZER GIN SB (GF)$7.50
- TB ALEXANDER KEITHS$8.50Out of stock
- TB BLUEBERRY BLONDE$8.50
- TB BUD LIGHT$7.50
- TB BUDWEISER$7.50
- TB DINO SOUR BLK BERRY$8.50
- TB GUINNESS STOUT$8.50
- TB JUICY HAZY IPA$9.00
- TB MICROBURST HAZY IPA$9.00
- TB PBR$7.00
- TB PLAINSBREAKER WHEAT ALE$8.50
- TB SOUTHERN ASPECT IPA$9.00
- TB STELLA ARTOIS$9.75
- TB SUMMIT SEEKER IPA$8.50
- TB T5 COCO PORTER$8.50
- TB THE CONDUCTOR AMBER$8.50Out of stock
- TB CRUSHMORE PILSNER$8.50
- TB BIG ROCK TRADITIONAL ALE$8.50
FLIGHTS
SAMPLE
LIQUOR
VODKA
GIN
RUM
TEQUILA
WHISKEY/RYE
- CANADIAN CLUB$6.99+
- CROWN ROYAL$8.99+
- WISERS DELUXE$8.99+
- GIBSONS FINEST$8.99+
- PENDLETONS$7.99+
- WHITE OWL$7.99+
- 7 SEALS SHERRY SNG MALT$8.75+
- 7 SEALS PEATED SNG MALT PWOOD$8.75+
- 7 SEALS PORT WOOD SNG MALT$8.75+
- JAMESONS IRISH WHISKEY$7.99+
- DBL Rupert's$12.99
- DBL Canadian Club$12.99
- DBL Crown Royal$15.99
- DBL Wisers Deluxe$15.99
- DBL Gibson's Finest$15.99
- DBL Pendletons$13.99
- DBL White Owl$13.99
- DBL 7 Seals Sherry$16.50
- DBL 7 Seals Pleated$16.50
BOURBON/SCOTCH
- JACK DANIELS$7.99+
- JD HONEY$7.99+
- JD APPLE$7.99+
- JD FIRE$7.99+
- WILD TURKEY$8.99+
- MAKERS MARK$8.99+
- BUFFALO TRACE$8.99+
- BULLEIT$8.99+
- OLD FORESTER$7.50+
- WOODFORD RESERVE$10.99+
- WOODFORD DBL OAKED$11.50+
- OBAN SCOTCH$12.99+
- DBL Jack Daniels$13.99
- DBL Jack Daniels Honey$13.99
- DBL Jack Daniels Apple$13.99
- DBL Jack Daniels Fire$13.99
- DBL WIld Turkey$15.99
- DBL Makers Mark$15.99
- DBL Buffalo Trace$15.99
- DBL Bulleit$15.99
- DBL Old Forester$13.50
- DBL Woodford Reserve$19.99
- DBL Woodford DBL Oaked$21.00
- DBL Oban$23.99
LIQUEURS
- BAILEYS$7.99+
- AMARULA$7.99+
- KAHLUA$7.99+
- GRAND MARNIER$7.99+
- AMARETTO$7.99+
- BUTTER RIPPLE$7.99+
- JAGERMEISTER$8.99+
- SOUR PUSS BLUE$7.99+
- SOUR PUSS RED$7.99+
- TRIPLE SEC$7.99+
- SOHO$7.99+
- PEACH SCHNAPPS$7.99+
- MELON$7.99+
- BLUE CURACOA$7.99+
- SAMBUCA$7.99+
- DBL Baileys$13.99
- DBL Amarula$13.99
- DBL Kahlua$13.99
- DBL Grand Marnier$13.99
- DBL Amaretto$13.99
- DBL Butter Ripple$13.99
- DBL Jagermeister$13.99
- DBL Sour Puss Blue$13.99
- DBL Sour Puss Red$13.99
- DBL Triple Sec$13.99
- DBL Soho$13.99
- DBL Peach Schnapps$13.99
- DBL Melon$13.99
- DBL Blue Curacoa$13.99
SHOTS (Copy)
COCKTAILS
CAESARS
- THE CLASSIC CAESAR$8.99+
- DILL PICKLE CAESAR$9.99+
- HENDRY GIN CAESAR$9.99+
- MEXICAN LIME CAESAR$9.99+
- HORSERADISH CAESAR$9.99+
- HOG WILD HOT CAESAR$8.99+
- WHISKEY BBQ CAESAR$9.99+
- BACON CAESAR$11.99+
- KENTUCKY CAESAR$13.99+
- SAUSAER CAESAR$13.99+
- THE MEATZER CAESAR$19.99+
- THE SMOKER CAESAR$21.95+
- THE BBQ KING CAESAR$34.95+
- DBL THE CLASSIC CAESAR$15.99
- DBL DILL PICKLE CAESAR$16.99
- DBL HENDRY GIN CAESAR$16.99
- DBL MEXICAN LIME CAESAR$16.99
- DBL HORSERADISH CAESAR$16.99
- DBL HOG WILD HOT CAESAR$14.99
- DBL WHISKEY BBQ CAESAR$15.99
- DBL BACON CAESAR$16.99
- DBL KENTUCKY CAESAR$18.99
- DBL SAUSAER CAESAR$18.99
- DBL THE MEATZER CAESAR$23.99
- DBL THE SMOKER CAESAR$25.99
- DBL THE BBQ KING CAESAR$41.99
COCKTAILS
- DBL SANDBAGGER$12.95
DBL
- DBL PISTON SUNSET$12.95
DBL
- DBL FULL THROTTLE TEA$12.95
- DBL SOUR SALLY$12.95
DBL
- DBL TEXAS LIP SMACKER$12.95
- DBL BULLEIT BURNOUT$12.95
DBL
- DBL MOSCOW MULE$12.95
DBL
- DBL KENTUCKY MULE$12.95
DBL
- DBL LIME MARGARITA$12.95
DBL
- DBL PEACH MARGARITA$12.95
DBL
- DBL S.BERRY MARGARITA$12.95
DBL
- DBL MELON MARGARITA$12.95
DBL
- DBL BEACHIN PEACHIN$12.95
DBL
- DBL DAQUIRI$12.95
DBL
- DBL CYAN CRUSH SLUSH$13.95
DBL
- DBL PEACH BELINI$12.95
DBL
- DBL MAI TAI$12.95
DBL
- DBL BLIND BIKER$12.95
DBL
- DBL SMOKESHOW$12.95
DBL
- DBL MOTORMOUTH$12.95
DBL
- DBL TEQUILA SUNRISE$12.95
DBL
- DBL LONG ISLAND ICE TEA$12.95
DBL
- DBL PARALYZER$12.95
DBL
- RED SANGRIA$12.95
- WHITE SANGRIA$12.95
- DBL APPLE BOURBON$12.95
DBL
- DBL BIG SKY OLD FASHION$15.99
DBL
- BULL DAWG$19.99
- MIMOSA$10.95
SHAFTS
- Jack Daniels Smokin Shaft$12.95
1oz Jack Fire, 1oz Amarula, Milk, Coffee
- Jack Daniels Stingin Shaft$12.95
1oz Jack Honey, 1oz Amarula, Milk, Coffee, Honey
- Jack Daniels Surgucal Shaft$12.95
1oz Jack Apple, 1oz Amarula, Milk, Coffee, Caramel
- Space Ranger Cold Brew Shaft$12.95
1oz Jaeger Cold Breew, 1oz Amarula, Milk, Coffee
- Old Angel Share Shaft$12.95
1oz Old Forrester, 1oz Amarula, Milk, Coffee, Cocoa
- HONEY I SHRUNK THE SHAFTS (Copy)$44.00
4 OF ANY 5 OF OUR ORIGINAL SHAFTS
N/A BEVERAGE
BOTTLE
FOUNTAIN
JUICE
Coffee/Tea/Milk
N/A BTL BEER
MOCKTAILS
WINE
RED WINE
- GLS CAB SAUV SUBMISSION$15.00
- GLS MALBEC TRIVENTO$10.00
- GLS SHIRAZ BIN 555 WYD ESTATE$12.00
- GLS MERLOT WOODBRIDGE$9.50
- GLS PINOT NOIR MARK WEST$12.00
- BTL CAB SAUV$60.00Out of stock
- BTL MALBEC$38.00
- BTL SHIRAZ$42.50
- BTL MERLOT$30.00
- BTL PINOT NOIR$45.00
- BTL CAB SAVIGNON SUBMISSION$60.00
- BTL MALBEC TRIVENTO$38.00
- BTL SHIRAZ BIN 555 WYD ESTATE$42.50
- BTL MERLOT WOODBRIDGE$30.00
- BTL PINOT NOIR MARK WEST$45.00
WHT WINE
ROSE & SPARKLING
SAMPLES
OFFSALE
- 4PK TB BUDWEISER$16.00
- 4PK TB BUD LIGHT$16.00
- 4PK TB ALEXANDER KEITHS$17.00
- 4PK TB STELLA ARTIOS$19.00
- 6PK TB PBR$19.99
- 4PK TB PLAINSBREAKER WHEAT ALE BANDED PEAK$19.99
- 4PK TB SOUTHERN ASPECT IPA BANDED PEAK$19.99
- 4PK TB SUMMIT SEEKER IPA BANDED PEAK$19.99
- 4PK TB MICROBURST HAZY IPA BANDED PEAK$19.99
- 4PK TB MOUNT CRUSHMORE PILSNER BANDED PEAK$19.99
- 4PK TB JUICY IPA TROLLEY 5$19.99
- 4PK TB THE CONDUCTOR AMBER TROLLEY 5$19.99
- 4PK TB BLUEBERRY BLONDE TROLLEY 5$19.99
- 4PK TB DINO SOUR BLACKBERRY PHILLIPS$19.99
- 4PK MIXED TB CRAFT BEER$19.99
- 6PK BOTTLE 0.0 CORONA 6PK$19.99
- 4PK CAN EAU CLAIRE EQUINEOX MULE$17.95
- 4PK CAN EAU CLAIRE PINK LEMONADE PRICKLY PEAR$17.95
- 64oz GROWLER EMPTY BOTTLE$8.00
- 32oz BIG SKY SEASONAL$7.50
- 32oz TROLLEY 5 SEASONAL$7.50
- 32oz BANDED PEAK SEASONAL$7.50
- 64oz BUDWEISER GROWLER$15.00
- 64oz BUD LIGHT GROWLER$15.00
- 64oz ALEXANDER KEITHS GROWLER$16.00
- 64oz STELLA ARTIOS GROWLER$18.00
- 64oz BIG SKY SEASONAL GROWLER$15.00
- 64oz TROLLEY 5 SEASONAL GROWLER$15.00
- 64oz BANDED PEAK SEASONAL GROWLER$15.00
|Sunday
|8:00 am - 3:59 am
|Monday
|8:00 am - 3:59 am
|Tuesday
|8:00 am - 3:59 am
|Wednesday
|8:00 am - 3:59 am
|Thursday
|8:00 am - 3:59 am
|Friday
|8:00 am - 3:59 am
|Saturday
|8:00 am - 3:59 am
Come in and enjoy!
306016 15 St E, Okotoks, CN T1S 1A2
Photos coming soon!