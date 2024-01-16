Billy Goat Tavern - Madison Street 1535 W. Madison St
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1535 W. Madison St
Chicago, IL 60607
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
BREAKFAST
BREAKFAST PLATE
- 2 EGG PLATE WITH HASHBROWNS$6.69
2 FRESH EGGS (SCRAMBELED, OVER OR UP) AND HASHBROWNS. CHOICE OF ADDED SIDES
- BACON & EGGS PLATE WITH HASHBROWNS$9.19
2 FRESH EGGS (SCRAMBELED, OVER OR UP) WITH BACON & HASHBROWNS. CHOICE OF ADDED SIDES
- HAM & EGGS PLATE WITH HASHBROWNS$9.19
2 FRESH EGGS (SCRAMBELED, OVER OR UP) WITH HAM & HASHBROWNS. CHOICE OF ADDED SIDES
- SAUSAGE & EGGS PLATE WITH HASHBROWNS$9.19
2 FRESH EGGS (SCRAMBELED, OVER OR UP) WITH SAUSAGE & HASHBROWNS. CHOICE OF ADDED SIDES
- SALAMI & EGGS PLATE WITH HASHBROWNS$9.19
2 FRESH EGGS (SCRAMBELED, OVER OR UP) WITH SALAMI & HASHBROWNS. CHOICE OF ADDED SIDES
- STEAK & EGGS PLATE WITH HASHBROWNS$14.29
2 FRESH EGGS (SCRAMBELED, OVER OR UP) WITH RIB EYE STEAK & HASHBROWNS. CHOICE OF ADDED SIDES
- FRENCH TOAST$6.49
3 PIECE FRENCH TOAST. CHOICE OF ADDED SIDES
- PANCAKES$5.59
3 PANCAKES. CHOICE OF ADDED SIDES
BREAKFAST SANDWICH
- EGG SANDWICH$4.69
FRIED EGG SERVED ON A KAISAR ROLL. CHOICE OF ADDED TOPPINGS
- BACON & EGG SANDWICH$7.19
FRIED EGG SERVED ON A KAISAR ROLL WITH BACON. CHOICE OF ADDED TOPPINGS
- SAUSAGE & EGG SANDWICH$7.19
FRIED EGG SERVED ON A KAISAR ROLL WITH SAUSAGE. CHOICE OF ADDED TOPPINGS
- HAM & EGG SANDWICH$7.19
FRIED EGG SERVED ON A KAISAR ROLL WITH HAM. CHOICE OF ADDED TOPPINGS
- STEAK & EGG SANDWICH$12.29
5 OZ CUT CHOICE RIB EYE STEAK WITH FRIED EGG SERVED ON A KAISAR ROLL. CHOICE OF ADDED TOPPINGS
- SALAMI & EGG SANDWICH$7.19
- PEPPER & EGG SANDWICH$4.99
FRIED EGG SERVED ON A KAISAR ROLL WITH Green Peppers
BREAKFAST OMELETTE
- 2 EGG OMELETTE WITH HASHBROWNS$7.19
2 FRESH EGGS OMELETTE. CHOICE OF ADDED SIDES
- CHEESE OMELETTE & HASHBROWNS$8.19
2 FRESH EGGS OMELETTE WITH AMERICAN CHEESE & HASHBROWNS
- HAM OMELETTE & HASHBROWNS$9.19
2 FRESH EGGS OMELETTE WITH HAM & HASHBROWNS
- BACON OMELETTE & HASHBROWNS$9.19
2 FRESH EGGS OMELETTE WITH BACON & HASHBROWNS
- SAUSAGE OMELETTE & HASHBROWNS$9.19
2 FRESH EGGS OMELETTE WITH SAUSAGE & HASHBROWNS
- DENVER OMELETTE & HASHBROWNS$10.69
2 FRESH EGGS OMELETTE WITH HAM, GREEN PEPPER AND ONION & HASHBROWNS
- VEGGIE OMELETTE & HASHBROWNS$9.19
2 FRESH EGGS OMELETTE WITH GREEN PEPPER, ONION & MUSHROOM & HASHBROWNS
- MEAT LOVER OMELETTE & HASHBROWNS$12.79
2 FRESH EGGS OMELETTE WITH HAM, BACON, SAUSAGE & HASHBROWNS
BREAKFAST SIDES
- SIDE OF BACON$2.50
- SIDE OF HAM$2.50
- SIDE OF SAUSAGE LINKS$2.50
- SIDE OF SALAMI$2.50
- SIDE OF RIB EYE STEAK$7.00
- SIDE OF HASHBROWNS$2.00
- SIDE OF 2 EGGS (SCRAMBELED)$4.69
- SIDE OF 2 EGGS (OVER EASY)$4.69
- SIDE OF 2 EGGS (OVER MEDIUM)$4.69
- SIDE OF 2 EGGS (OVER HARD)$4.69
- SIDE OF 2 EGGS (UP)$4.69
- SIDE OF 2 EGGS (SCRAMBELED WITH CHEESE)$5.19
- SIDE OF WHITE TOAST$1.00
- SIDE OF WHEAT TOAST$1.00
LUNCH/DINNER
BURGER
- THE ORIGINAL CHEEZBORGER$7.59
1/4 LB BURGER SERVED ON A KAISAR ROLL WITH KETCHUP, MUSTARD, RELISH, RAW ONION & PICKLES
- THE DELUXE CHEEZBORGER$8.29
1/4 LB BURGER WITH AMERICAN CHEESE, SERVED ON A GOURMET HAMBURGER BUN WITH ONION, LETTUCE, TOMATO, PICKLE, MAYO & KETCHUP
- THE CURSE BREAKER CHEEZBORGER$9.99
1/4 LB BURGER WITH AMERICAN CHEESE, SERVED ON A KAISAR ROLL WITH BACON, GRILLED JALAPENO, GRILLED ONIONS.
- THE OBAMA CHEEZBORGER$10.59
1/4 BURGER WITH AMERICAN CHEESE, SERVED ON A KAISAR ROLL WITH BACON, FRIED EGG AND GRILLED ONIONS. AN OBAMA CAMPAIGN STAFFER FAVORITE, THE PERFECT LATE NIGHT BREAKFAST/DINNER COMBO!
- THE BBQ BACON CHEEZBORGER$10.59
- KIDS SINGLE CHEEZBORGER$5.59
1/6 LB BURGER WITH AMERICAN CHEESE, SERVED ON A KAISAR ROLL. CHOICE OF ADDED TOPPINGS
SANDWICH
- RIB EYE STEAK SANDWICH$10.99
5 OZ CUT OF CHOICE RIB EYE STEAK, SERVED ON A KAISAR ROLL WITH AMERICAN CHEESE & GRILLED ONIONS. CHOICE OF TOPPINGS
- GRILLED CHICKEN SANDWICH$8.49
GRILLED CHICKEN, SERVED ON A KAISAR ROLL WITH LETTUCE, TOMATO & MAYO. CHOICE OF TOPPINGS
- GRILLED CHEESE SANDWICH$4.29
CLASSIC GRILLED CHEESE SANDWICH ON CHOICE OF BREAD (WHITE, WHEAT OR RYE)
- ITALIAN BEEF$8.29
CHICAGO CLASSIC- THINNLY SLICED ROAST BEEF MARINATED IN AU JUS, SERVED ON LONG ITALIAN SUB ROLL. ADD HOT OR SWEET PEPPERS
- ITALIAN SAUSAGE$7.29
ITALIAN SAUSAGE MARINATED IN AU JUS SERVED ON A LONG ITALIAN SUB ROLL. ADD HOT OR SWEET PEPPERS
- ITALIAN BEEF & SAUSAGE$9.99
CHICAGO CLASSIC- COMBO OF ITALIAN BEEF & ITALIAN SAUSAGE MARINATED IN AU JUS, SERVED ON LONG ITALIAN SUB ROLL. ADD HOT OR SWEET PEPPERS
- GRILLED SALAMI SANDWICH$5.39
- GRILLED HAM SANDWICH$5.39
HOT DOG & SAUSAGES
- HOT DOG (BUILD YOUR OWN)$4.99
VIENNA ALL BEEF HOT DOG SERVED ON A HOT DOG BUN. CHOICE OF ADDED TOPPINGS
- CHICAGO DOG$5.99
VIENNA ALL BEEF HOT DOG SERVED ON A HOT DOG BUN. CONDIMENTS INCLUDE: MUSTARD, ONION, RELISH, TOMATO, CELERY SALT, SPORT PEPPER & PICKLE
- POLISH SAUSAGE$5.99
BEEF & PORK POLISH SAUSAGE ON A HOT DOG BUN SERVED CHICAGO STYLE WITH GRILLED ONIONS & MUSTARD
- ITALIAN SAUSAGE$7.29
ITALIAN SAUSAGE MARINATED IN AU JUS SERVED ON A LONG ITALIAN SUB ROLL. ADD HOT OR SWEET PEPPERS
BREAKFAST SANDWICH
- EGG SANDWICH (BUILD YOUR OWN)$4.69
FRIED EGG SERVED ON A KAISAR ROLL. CHOICE OF ADDED TOPPINGS
- BACON & EGG SANDWICH$7.19
FRIED EGG SERVED ON A KAISAR ROLL WITH BACON. CHOICE OF ADDED TOPPINGS
- SAUSAGE & EGG SANDWICH$7.19
FRIED EGG SERVED ON A KAISAR ROLL WITH SAUSAGE. CHOICE OF ADDED TOPPINGS
- HAM & EGG SANDWICH$7.19
FRIED EGG SERVED ON A KAISAR ROLL WITH HAM. CHOICE OF ADDED TOPPINGS
- STEAK & EGG SANDWICH$12.29
5 OZ CUT CHOICE RIB EYE STEAK WITH FRIED EGG SERVED ON A KAISAR ROLL. CHOICE OF ADDED TOPPINGS
- SALAMI & EGG SANDWICH$7.19
- PEPPER & EGG SANDWICH$4.99
FRIED EGG SERVED ON A KAISAR ROLL WITH Green Peppers
KIDS MENU
- KIDS SINGLE CHEEZBORGER$5.59
1/6 LB BURGER WITH AMERICAN CHEESE, SERVED ON A KAISAR ROLL. CHOICE OF ADDED TOPPINGS
- KIDS DOUBLE CHEEZBORGER$7.59
1/4 LB BURGER WITH AMERICAN CHEESE, SERVED ON A KAISAR ROLL. CHOICE OF ADDED TOPPINGS
- GRILLED CHEESE SANDWICH$4.29
CLASSIC GRILLED CHEESE SANDWICH ON CHOICE OF BREAD (WHITE, WHEAT OR RYE)
- CHICKEN TENDERS (3 PIECE) WITH FRIES$8.29
4 PC FRIED CHICKEN TENDERS WITH FRIES. CHOOSE DIPPING SAUCE- BBQ, RANCH
- HOT DOG (BUILD YOUR OWN)$4.99
VIENNA ALL BEEF HOT DOG SERVED ON A HOT DOG BUN. CHOICE OF ADDED TOPPINGS
SOUP/CHILI
SALAD
- GARDEN SALAD$9.99
ICEBURG LETTUCE WITH CHERRY TOMATO, CUCUMBER, GREEN PEPPER, ONION & OLIVES. CHOOSE DRESSING: ITALIAN, GREEK, RANCH, CEASAR
- GREEK SALAD$9.99
ICEBURG LETTUCE WITH CHERRY TOMATO, CUCUMBER, GREEN PEPPER, ONION, PEPPERCINI, FETA CHEESE & OLIVES & GREEK DRESSING
- CEASAR SALAD$9.99
ROMAINE LETTUCE WITH CROUTONS, PARMESAN CHEESE & CEASAR DRESSING