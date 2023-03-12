The Greentown Grill - Black Saddle, LLC
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1549 Pennsylvania 507
Lawrenceville, PA 18426
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
BREAKFAST
BREAKFAST SIDES
BREAKFAST SPECIALS
3 LITTLE PIGS OML
APPLE/BB SH. STACK
APPLE/WALNUT FT
BAN/WALNUT STFD FT
BB STFD FRENCH
BFAST WRAP SPECIAL
CBH & EGGS
COUNTRY BENEDICT
COUNTRY FRIED STEAK
EGGS BENNEDICT
ITALIAN WRAP
JERSEY WRAP
MCJASON/BAGEL
MEXICAN WRAP
OML P-RIB CHEESE STK PEP ONI CHE
PANCAKES SHORT BANAN WALNUT
PIGGY BFAST WRAP
SAUSAGE BFAST WRAP
SAUSAGE WRAP
SH CHOC PUMPKIN
SH. FRENCH & MEAT
SH. FRENCH SAUS PATT.
SHORT BANANA
SHORT BB SPECIAL
SHORT FT STRAWBS/BANA
SHORT PANCAKE/MEAT
SHORT STRAWB/BANANA
SHORT STRAWBERRY
SOUTHWEST OMELETTE
SPECIAL OMELETTE
SPO OMELETTE
STEAK & EGGS
STFD BB FRENCH
STRAWB/BB PANCAKES
STRAWB/BB SH FRENCH
VEGGIE WRAP
COMBO PLATES
EGG PLATTERS
BREAKFAST WRAP
SCRAMBLED EGGS, CHOICE OF MEAT & CHEESE. SERVED WITH HOMEFRIES.
CORNED BEEF HASH & EGGS
COUNTRY FRIED STEAK & EGGS
BREADED AND FRIED STEAK TOPPED WITH WHITE PEPPER GRAVY
EGGS & TOAST
EGGS NO TOAST
EGGS, HF & TOAST
EGGS, HF, MEAT & TOAST
EGGS, MEAT & TOAST
MCDEB
ONE EGG, MEAT & CHEESE ON A ROLL
MCJASON
TWO EGGS, MEAT & CHEESE ON A ROLL
STEAK & EGGS
(5 oz.) BREAKFAST STEAK, (2) EGGS, HOMEFRIES & TOAST
FRENCH TOAST/PANCAKES
OMELETTES
BACON OMELETTE
CHEESE OMELETTE
CORDON BLEU OMELETTE
HAM, MUSHROOM & SWISS
FARMERS SCRAMBLE
HOMEFRIESM, HAM, BACON, SAUSAGE, TOMATO, ONION, MUSHROOM, PEPPER & CHEESE
HAM OMELETTE
IRISH OMELETTE
CORNED BEEF HASH & CHEESE
MEATLOVERS OMELETTE
HAM, BACON & SAUSAGE
MEXICAN OMELETTE
HAM, ONION, JALAPENO, SALSA & CHEDDAR
MUSHROOM OMELETTE
PLAIN OMELETTE
SAUSAGE OMELETTE
SPINACH, TOMATO & FETA OMELETTE
THREE CHEESE OMELETTE
SWISS, AMERICAN & CHEDDAR
VEGETABLE OMELETTE
TOMATO, BROCCOLI, PEPPER, MUSHROOM & ONION
WESTERN OMELETTE
HAM, PEPPER & ONION
STARTERS
APPETIZERS
BONE-IN WINGS
BONELESS WINGS
SAMPLER
CHICKEN STRIPS, ONION RINGS, BROCCOLI BITES & MOZZARELLA STICKS. SERVED WITH BBQ, RANCH & MARINARA
BROCCOLI & CHEDDAR BITES
PIEROGIES
GARBAGE WEDGES
SEASONED STEAK FRIES LOADED WITH CHEESE, BACON, ONION, TOMATO, JALAPENO & SECRET SAUCE
BACON RANCH CHEDDAR WEDGES
SEASONED STEAK FRIES TOPPED WITH BACON, RANCH & CHEDDAR CHEESE
CHEESE QUESADILLA
SERVED WITH SALSA & SOUR CREAM
CHICKEN QUESADILLA
SERVED WITH SALSA & SOUR CREAM
LOADED POTATO SKINS
HALVED BAKED POTATOES STUFFED WITH BACON, BROCCOLI & CHEESE.
SHRIMP COCKTAIL
(5) SERVED WITH COCKTAIL SAUCE
CRAB CAKES
(3) SERVED WITH SPICY CAJUN MAYO
CALAMARI
HANDBREADED & FRIED. SERVED WITH HOUSE MARINARA
DOZEN CLAMS
STEAMED CLAMS. SERVED WITH DRAWN BUTTER
CHICKEN STRIPS
(3) CHICKEN TENDERS & SIDE OF BBQ. SERVED WITH FRIES
MOZZARELLA STICKS (5)
CRISPY FRIES
FRESH CUT FRIES
SWEET POTATO FRIES
ONION RINGS
LUNCH
BURGERS
A1 BURGER
BACON, MUSHROOM, SWISS & A1 SAUCE. SERVED WITH CHIPS
A1 BURGER DELUXE
BACON, MUSHROOM, SWISS & A1 SAUCE. LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED WITH FRIES
BACON CHEESEBURGER
PLAIN. SERVED WITH CHIPS
BACON CHEESEBURGER DELUXE
LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED WITH FRIES
BLACK & BLEU BURGER
BACON & BLEU CHEESE CRUMBLES. SERVED WITH CHIPS
BLACK & BLEU BURGER DELUXE
LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED WITH FRIES
CHEESEBURGER
PLAIN. SERVED WITH CHIPS
CHEESEBURGER DELUXE
LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED WITH FRIES
CHILI DOG
CHIPOTLE BEAN BURGER
SPICY VEGETARIAN BURGER. SERVED WITH CHIPS
CHIPOTLE BEAN BURGER DELUXE
SPICY VEGETARIAN BURGER. LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED WITH FRIES
HAMBUGER DELUXE
LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED WITH FRIES
HAMBURGER
PLAIN. SERVED WITH CHIPS
HOT DOG
PITTSBURGER
FRIED EGG, BACON & CHEESE. SERVED WITH CHIPS
PITTSBURGER DELUXE
FRIED EGG, BACON & CHEESE. LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED WITH FRIES
RODEO BURGER
BACON, AMERICAN CHEESE, BBQ, TOPPED WITH AN ONION RING. SERVED WITH CHIPS
RODEO BURGER DELUXE
BACON, AMERICAN CHEESE, BBQ, TOPPED WITH AN ONION RING. SERVED WITH FRIES
CLUB SANDWICHES
BLT CLUB
BACON, LETTUCE, TOMATO & MAYO. SERVED WITH CHIPS
CHEESEBURGER CLUB
COOKED TO ORDER WITH BACON, LETTUCE, TOMATO & MAYO. SERVED WITH COLESLAW & CHIPS.
HAM CLUB
BACON, LETTUCE, TOMATO & MAYO. SERVED WITH CHIPS
PASTRAMI CLUB
BACON, LETTUCE, TOMATO & MAYO. SERVED WITH COLESLAW & CHIPS.
TUNA CLUB
BACON, LETTUCE, TOMATO & MAYO. SERVED WITH CHIPS
TURKEY CLUB
BACON, LETTUCE, TOMATO & MAYO. SERVED WITH CHIPS
COLD HOAGIES
CHICKEN SALAD HOAGIE
LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED WITH CHIPS
HAM & CHEESE HOAGIE
CHEESE, LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED WITH CHIPS
ITALIAN HOAGIE
HAM, CAPICOLA, SALAMI, PROVALONE, LETTUCE, TOMATO, ONION, ROASTED RED PEPPERS. HOUSE DRESSING. SERVED WITH CHIPS
TUNA HOAGIE
LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED WITH CHIPS
TURKEY HOAGIE
CHEESE, LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED WITH CHIPS
DELI SANDWICHES
TUNA SANDWICH
LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED WITH FRIES
CHICKEN SALAD SANDWICH
LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED WITH CHIPS
TURKEY SANDWICH
LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED WITH CHIPS
HAM SANDWICH
LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED WITH CHIPS
COLD PASTRAMI SANDWICH
LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED WITH CHIPS
HOT PASTRAMI SANDWICH
PASTRAMI & CHEESE. SERVED WITH CHIPS
TURKEY RUEBEN
TURKEY, SWISS, SAUERKRAUT & RUSSIAN DRESSING ON GRILLED RYE. SERVED WITH CHIPS
TURKEY RACHAEL
TURKEY, SWISS, COLESLAW, RUSSIAN DRESSING ON GRILLED RYE. SERVED WITH CHIPS
PASTRAMI RUEBEN
PASTRAMI, SWISS, SAUERKRAUT & RUSSIAN ON GRILLED RYE. SERVED WITH CHIPS
PASTRAMI RACHAEL
PASTRAMI, SWISS, COLESLAW & RUSSIAN DRESSING ON GRILLED RYE.
BLT SANDWICH
WITH MAYO. SERVED WITH CHIPS
CHICKEN CUTLET SANDWICH
LETTUCE, TOMATO & ONION ON A BUN. SERVED WITH CHIPS
PATTY MELT
FRIED ONION & SWISS ON GRILLED RYE
GRILLED CHICKEN MELT
GRILLED CHICKEN, ROASTED RED PEPPERS, MOZZARELLA & BALSAMIC ON A ROLL
GRILLED CHEESE
GRILLED CHEESE & HAM
GRILLED CHEESE & BACON
GYROS
HOT HOAGIES
CHEESESTEAK HOAGIE
(7oz) STEAK & CHEESE ON A HOAGIE ROLL
CHICKEN BACON RANCH HOAGIE
CRISPY CHICKEN, BACON, RANCH, LETTUCE & TOMATO. SERVED WITH CHIPS
CHICKEN CHEESESTEAK HOAGIE
CHICKEN PARMESAN HOAGIE
MARINARA & MELTED MOZZARELLA.
EGGPLANT PARMESAN HOAGIE
MARINARA & MELTED MOZZARELLA.
HOT WING HOAGIE
CRISPY CHICKEN, BUFFALO SAUCE & MOZZARELLA CHEESE.
MEATBALL PARMESAN HOAGIE
MARINARA & MELTED MOZZARELLA
KIDS MENU
KIDS CHEESEBURGER & FRIES
COOKED WELL DONE. SERVED WITH FRIES
KIDS CHICKEN STRIPS
(2) CHICKEN TENDERS & SIDE OF BBQ. SERVED WITH FRIES
KIDS GRILLED CHEESE
SERVED WITH FRIES
KIDS HOT DOG & FRIES
SERVED WITH FRIES
KIDS PASTA & MEATBALLS
CHOICE OF PASTA & 1 MEATBALL
ONE EGG & TOAST
SILVER DOLLAR PANCAKES
(4) SILVER DOLLAR PANCAKES
LUNCH SPECIALS
2 CHILI DOG/FF
A1 BAC MUSH SWISS B
BACON JALAPENO BURG
BLK BEAN BURG DEL.
BUFF CHICKEN CUTLET
BUFF CHKN SALAD
BUFF CHKN WRAP
BUFF. CHKN BLT WRAP
BUFFALO CHKN CHSSTK
BUFFALO CHKN HOAGIE
CALI CHEESESTEAK
CBR QUESADILLA
CBR WRAP
CBR-ROLL
CHICKEN CAESAR SALAD
CHICKEN CEASAR WRAP
CHILI CHSBURG/FF
CHKN BAC RANCH SPECIAL
CHKN CORDON BL
CHKN MELT WRAP
CHKN PARM HOAGIE
CHKN SAL SPECIAL
CHKN STRIPS/FF
CHSBURG PLATTER
CRISPY CHKN CLUB
CRISPY CHKN SPECIAL
CRISPY FISH BLT
CRISPY FISH BLT WRAP
CRISPY FISH BLT/ROLL
EGGPLANT SPECIAL
FISH & CHIPS
FISH & CHIPS
FRENCH DIP
GR CHKN WRAP SPECIAL
GR. CHICKEN SALAD
GYRO WRAP
HOT HAM & CHEESE
HOT HAM/SWISS
ITALIAN CHKN SANDWICH
JERSEY BURGER DELUXE
LOADED CHEESESTEAK
LUNCH SHRIMP BASK.
MEATBALL PARM HOAGIE
MONTE CRISTO
OF MEATLOAF
OF ROAST BEEF
OF RUEBEN
OPENFACE TURK RACHAEL
PAST RACHAEL
PAST RUEB WRAP
PASTRAMI/SWISS HR
PATRAMI RUEBEN PUMPERNICKEL
PHILLY QUESADILLA
QUESADILLA SPECIAL
ROAST BEEF MELT
ROAST BEEF W/ CHEDD
RUEBEN BURGER
SAUSAGE PARM HOAGIE
SHRIMP & CHIPS
SHRIMP CAESAR WRAP
SHRIMP CAESAR WRAP
SOUTHWEST CHSSTK HOAGIE
SPINACH SALAD
SPINACH SALAD
STRAWB FIELDS SALAD
TUNA BLT
TUNA MELT
TUNA WRAP SPECIAL
TURK. RACH WRAP
TURKEY BLT SPECIAL
TURKEY BLT WRAP
ZESTY CHICKEN SANDWICH
SALADS
BUFFALO CHICKEN SALAD
CRIPSY BUFFALO CHICKEN & BLEU CHEESE CRUMBLES ON LARGE GARDEN SALAD.
CAESAR SALAD
CHEF SALAD
HAM, TURKEY, SWISS, AMERICAN & EGG ON LARGE HOUSE SALAD
CHICKEN CAESAR SALAD
GRILLED CHICKEN, PARMESAN & CROUTONS ON BED OF ROMAINE
FILET MIGNON SALAD
FILET MIGNON & BLEU CHEESE CRUMBLES ON LARGE HOUSE SALAD
GRILLED CHICKEN SALAD
GRILLED CHICKEN, TOMATO, ONION, OLIVES & HARDBOILED EGG
LG HOUSE SALAD
TOMATO, CUCUMBER & ONION
SM HOUSE SALAD
TOMATO, CUCUMBERS & ONION
STRAWBERRY FIELDS SALAD
STRAWBERRIES, BLUEBERRIES, CRAISINS & WALNUTS. (RASPBERRY VINAIGRETTE RECOMMENDED)
WRAPS
BLT WRAP
CHEESESTEAK WRAP
SERVED WITH FRIES
CHICKEN BACON RANCH WRAP
CRISPY CHICKEN, BACON, LETTUCE & TOMATO. SERVED WITH FRIES
CHICKEN CAESAR WRAP
CRISPY CHICKEN, ROMAINE, CAESAR & PARMESAN CHEESE. SERVED WITH FRIES
CHICKEN CHEESESTEAK WRAP
CHICKEN SALAD WRAP
HOT WING WRAP
CRISPY CHICKEN, BUFFALO SAUCE & MOZZARELLA CHEESE. SERVED WITH FRIES
TUNA WRAP
LETTUCE & TOMATO & ONION. SERVED WITH FRIES
TURKEY BLT WRAP
TURKEY, ROMAINE, BACON, LETTUCE, TOMATO & MAYO. SERVED WITH FRIES
DINNERS
BLACK ANGUS BEEF
FILET MIGNON
8oz. GRILLED TO YOUR LIKING. SERVED WITH 2 SIDES
LIVER & ONIONS
CALVES LIVER WITH FRIED ONION & BACON. SERVED WITH 2 SIDES
MEATLOAF
TOPPED WITH GRAVY, SERVED WITH 2 SIDES
NEW YORK STRIP STEAK
11OZ. GRILLED TO YOUR LIKING. SERVED WITH 2 SIDES
PRIME RIB
10 OZ. ROASTED THEN GRILLED. SERVED WITH 2 SIDES
RIBEYE STEAK
12OZ GRILLED TO YOUR LIKING. SERVED WITH 2 SIDES
SMOTHERED CHOP STEAK
1LB. BLACK ANGUS PATTY SMOTHERED IN ONIONS, MUSHROOMS & GRAVY. SERVED WITH 2 SIDES.
DINNER SIDES
APPLESAUCE
BAKED BEANS
BROCCOLI
COLESLAW
CORN
FRIES, CRISPY
FRIES, FRESH CUT
FRIES, STEAK
FRIES, SWEET POTATO
ONION RINGS
POTATO CROQUETTE
POTATO, MASHED GARLIC
POTATOES MASHED W GRAVY
RICE
SIDE MARINARA
SIDE OF CHEESE SAUCE
SIDE OF GRAVY
SIDE OF MEATBALLS(3)
SIDE PASTA
DINNER SPECIALS
BAKED ZITI/MTBALLS
BLACK& BL NY STRIP
BLK & BLEU RIBEYE
BROCC&SCALLOP SCAMPI
CHICKEN ALFREDO SPECIAL
CHICKEN ARTICHOKE W/ GARLIC OIL OVER PASTA
CHICKEN CACCIATORE over Penne
CHICKEN FRANCAISE
CHICKEN MARSALA
CHICKEN PARMESAN
CHICKEN SCAMPI SPECIAL
CHICKEN SORRENTINO
CHKN BROCC SCAMPI
CHKN FLORENTINE
CHKN FLORENTINE
CHKN FLORN. & BROC
CHKN MARSALA
CHKN PICCATA/SPINACH
CHKN TERIYAKI
CHKN YOLANDA
CHKN/BROCC ALFREDO
CHKN/SHRIMP BROCC ALFREDO
CHKN/SHRIMP PICCATA SPEC.
CHKN/SHRMP/BROCC SCAMPI
CHKN/SPINACH PICCATA
CHS RAV/MEATBALLS
CHS RAVIOLI MB PARM
CHX FLOREN&BROCC
CLAM FRA DIAVLO
CLAMS BAKED OREGANOTA
CLAMS, BAKED CASINO (8)
CRAB MEAT / RED O'ER LINGUINI
EGGPLANT ROLLATINI
FILET/MUSH SPECIAL
FISH, WHITE OREGANATA
FISHERMAN COMBO
FLOUNDER FRAN SPECIAL
FRA DIAVLO SPECIAL
FRA DIAVLO SPECIAL
FRA DIAVLO SPECIAL
FRA DIAVLO SPECIAL
GARBAGE TOTS
GRLD SALMON
HONEY DIPPED CHICKEN
(4) PIECE FRIED CHICKEN. SERVED WITH 2 SIDES
KING CUT RIBEYE
LASAGNA
LING/RED CLAM SAUCE
LINGUINI CARBONARA
LIVER & ONION
LOBSTER RAVIOLI VODKA SAUCE
MAHI SPECIAL
MUSSELS & CLAMS, FRA DIAVLO LINGUINI
NY LOBSTER
NY STRIP W/FRI ONI MUSH BLU CH
NY STRIP, COWBOY
NY/CRAB CAKE
NY/CRAB CAKE
NY/MUSHROOM
NY/SCALLOPS
NY/SHRIMP SPECIAL
OF ROAST BEEF
PENNE BOLOGNESE
PENNE VODKA (3) MEATBALLS
PORK MARSALA
PORK SPECIAL
PRIME RIB
PRIME RIB MUSH/ONION
PRIME RIB SPECIAL
RIBEYE BLU CH SPECIAL
RIBEYE ONION/MUSH
RIBEYE& FR ONION
RIBEYE, COWBOY
RIBEYE, FRIED ONION & MUSHROOM
RIBEYE, JUMBO 1LB W ROASTED POTATOES AND BROCOLI
RIBEYE/SEAFOOD CAKE
RIBEYE 14 OZ / GRILLED SHRIMP SKEWER
SALMON PICC/SPINACH
SALMON SCAMPI
SALMON/SPIN PICCATA
SALMON/SPINACH SCAMPI
SAUSAGE PARM
SCALLOP/SPINACH SCAMPI
SCAMPI SPECIAL
SEAFOOD ALF SPECIAL
SEAFOOD FRA DIAV Linguini
SEAFOOD MAR. SPECIAL
SEAFOOD SCAMPI SPECL.
SHRIMP FLORENTINE
SHRIMP PARMESAN W PASTA
SHRIMP SCAMPI
SHRIMP/BROCCOLI SCAMPI
SHRIMP/CHKN ALF SPECIAL
SIRLOIN SPECIAL
SPIN/ART RAVIOLI
SPINACH RAV SPECIAL
STUFFED FLOUNDER
STUFFED SALMON
SURF/TURF SPECIAL
TOM/BASIL SHRIMP ALF.
PENNE VODKA W GRILLED CHICKEN
PASTA & POULTRY
BAKED CHEESE RAVIOLI
BAKED WITH MARINARA AND MELTED MOZZARELLA
CHICKEN FLORENTINE
LEMON BUTTER SAUCE WITH WILTED SPINACH. SERVED WITH CHOICE OF PASTA
CHICKEN PARMESAN
HANDBREADED CUTLET TOPPED WITH MARINARA AND MELTED MOZZARELLA. SERVED WITH CHOICE OF PASTA
CHICKEN PICCATA
LEMON BUTTER WINE SAUCE WITH CAPERS. SERVED WITH PASTA
CHICKEN SCAMPI
FRESH BUTTER & GARLIC SAUCE. SERVED WITH CHOICE OF PASTA
CHICKEN STRIPS
CHICKEN STRIPS
EGGPLANT PARMESAN
HANDBREADED EGGPLANT TOPPED WITH MARINARA & MELTED MOZZARELLA. SERVED WITH CHOICE OF PASTA
FETTUCCINE ALFREDO
CREAMY PARMESAN/ROMANO SAUCE OVER PASTA
HONEY DIPPED CHICKEN
(4) PIECE FRIED CHICKEN. SERVED WITH 2 SIDES
MEATBALL PARMESAN
TOPPED WITH MARINARA & MELTED MOZZARELLA. SERVED WITH CHOICE OF PASTA
PENNE ALA VODKA
SPINACH & ARTICHOKE RAVIOLI
PINK CREAM SAUCE WITH SPINACH & TOMATO
SEAFOOD
CRAB LEGS
1lb. SNOW CRAB LEGS WITH DRAWN BUTTER. SERVED WITH 2 SIDES
FISHERMAN COMBO
BEER BATTERED COD, SHRIMP & FRIES. SERVED WITH COCKTAIL & TARTAR
LINGUINI RED CLAM SAUCE
BUTTER GARLIC WINE SAUCE WITH CLAMS. SERVED WITH PASTA
LINGUINI WHITE CLAM SAUCE
LOBSTER RAVIOLI
SERVED IN A TOMATO INFUSED ALFREDO SAUCE
LOBSTER TAIL
8oz. LOBSTER TAIL WITH DRAWN BUTTER. SERVED WITH 2 SIDES
MAHI MAHI
CHARBROILED FILET TOPPED WITH MANGO SALSA. SERVED WITH 2 SIDES
SCALLOP SCAMPI
FRESH LEMON BUTTER SAUCE OVER PASTA
SEAFOOD MARINARA
SHRIMP & SCALLOPS IN OUR HOUSE MARINARA. SERVED WITH PASTA
SHRIMP & CHICKEN BASKET
FRIED SHRIMP & CHICKEN STRIPS WITH FRIES. SERVED WITH BBQ & COCKTAIL SAUCE
SHRIMP BASKET
SERVED WITH FRIES & COCKTAIL SAUCE
SHRIMP FRA DIAVLO
JUMBO SHRIMP IN OUR SPICY HOUSE MARINARA. SERVED WITH PASTA
SHRIMP SCAMPI
FRESH BUTTER GARLIC SAUCE OVER PASTA
SURF & TURF
APPETIZER SPECIALS
MOZZERELLA, TOMATO W ROASTED RED PEPPERS BALSAMIC GLAZE
FRESH MOZZERELLA WITH FIRE ROATED RED PEPPERS WITH BALASMIC DRIZZLE
CLAMS, BAKED OREGANATO (8)
8 MIDDLE NECK CLAMS STUFFED WITH BREAD CRUMBS OLIVEOIL GARLIC AND PARSLEY SERVED WITH LEMON SQUEEZE
RICEBALL, STUFFED SICILIAN
RICEBALL PARM STUFFED SICILIAN
MUSSELS & CLAMS IN RED OR WHITE W/ GRILLED TOAST POINTS
BBQ
BBQ SIDES
MEATS
MISC.
|Sunday
|8:00 am - 3:59 am
|Monday
|8:00 am - 3:59 am
|Tuesday
|8:00 am - 3:59 am
|Wednesday
|8:00 am - 3:59 am
|Thursday
|8:00 am - 3:59 am
|Friday
|8:00 am - 3:59 am
|Saturday
|8:00 am - 3:59 am
1549 Pennsylvania 507, Lawrenceville, PA 18426
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