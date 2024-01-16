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Wings, Salads, Burgers, Sandwiches, Seafood, Wraps, Fajitas, Appetizers
Blackboard Congamond - Southwick MA
101 Point Grove Road
Southwick, MA 01077
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FOOD
STARTERS & SNACKS
- HALF ORDER FRIES$2.99
- SIDE OF FRIES$5.99
- SPINACH & ARTICHOKE$11.99
- CHICKEN TENDERS & FRIES$14.99
- CHICKEN TENDERS$11.99
- QUESADILLAS$10.99
- DRUNKEN NACHOS LARGE$15.99OUT OF STOCK
- DRUNKEN NACHOS REG$12.99
- MAC N CHEESE BITES$9.99
- SWEST EGGROLL$10.79
- CALAMARI$13.49
- CLAM STRIPS APP$13.99
- SAUTEED MUSSELS$14.99
- BOOM BOOM SHRIMP$14.49
- AHI TUNA TACOS$14.99
- FRIED PICKLES$9.99OUT OF STOCK
- PULLED PORK QUESADILLA$12.99
- MOZZARELLA WEDGIES$9.99
- BEER BATTERED SHRIMP TRIO$11.99
- SAMPLER$16.99
- THE BBC NACHOS$15.99OUT OF STOCK
- STUFFED POTATO CUPS$11.99
- LOADED CHEESE FRIES$14.99
- SIDE O RINGS$5.99
- SIDE WAFFLE FRIES$5.99
- Side Sweet Fries$9.99
FAMOUS WINGS
SALADS AND SOUPS
- CLAM CHOWDER CUP$5.79
- CLAM CHOWDER BOWL$7.00
- LOBSTER BISQUE CUP$6.29
- LOBSTER BISQUE BOWL$9.00
- AHI TUNA SALAD$15.99
- TUSCAN CAESAR SALAD$11.99
- SOUTHERN CHICKEN SALAD$13.99
- COBB SALAD$15.99
- SIDE SALAD$5.99
- CHICKEN PESTO SALAD$13.99
- HOUSE SALAD$7.99
- BARB A BLEU CHICKEN SALAD$14.99
- SOUTHWESTERN CHILI$8.99
- BOWL FRENCH ONION$7.29
- Soup du jour CUP$4.99
- Soup du jour BOWL$5.79
- Buffalo chic CUP$5.99
- Buffalo chic BOWL$7.29
BURGERS
LITTLE BURGERS
SAND / MELTS
WRAPS
FAJITAS
ENTREE
DINNERS
Do not use yet! Off the board menu
SIDE SAUCES/DRESSINGS
- BLEU CHEESE$1.00
- RANCH$1.00
- MAYO
- 1000S iSLAND$1.00
- AIOLI$1.00
- CHIP CIN$1.00
- ASIAN FUSION$1.00
- BALSAMIC$1.00
- BBQSABI$1.00
- BOOM BOOM$1.00
- CAJUN$1.00
- CHESAPEAKE BAY$1.00
- CRACK$1.00
- CUSABI$1.00
- GARLIC PARM DRY$1.00
- GARLIC PEPPER$1.00
- GARLIC PARM$1.00
- GLUTTONY$1.00
- GUAC$1.99
- HONEY BBQ$1.00
- HONEY GARLIC$1.00
- HONEY MUSTARD$1.00
- HOT BBQ$1.00
- HOT SAUCE$1.00
- HOT TERIYAKI$1.00
- ITALIAN DRESSING$1.00
- JD BOURBON$1.00
- JD HONEY$1.00
- JERK$1.00
- LEMON PEPPER$1.00
- MEDIUM SAUCE$1.00
- MILD SAUCE$1.00
- PARMESAN PEPPERCORN$1.00
- SOUR CREAM$1.59
- STUPID HOT$2.00
- SWEET CHILI$1.00
- TERIYAKI$1.00
- tHAI$1.00
- XTRA HOT$1.00
- Tartar Sauce$1.00
- SALSA$1.00
FOOD SIDES
- POTATO SALAD$1.99
- COLE SLAW$1.99
- MIXED VEGGIES$3.99
- BROCOLLI$3.99
- MASHED POTATO$3.99
- RICE PILAF$3.99
- SIDE CHICKEN$4.00
- SIDE STEAK$5.00
- SIDE SHRIMP$6.00
- SIDE TUNA$6.00
- CHEESE$2.00
- BACON & CHEESE$4.00
- SOUR CREAM$1.59
- GUAC$1.99
- TORTILLA CHIPS$3.00
- PICKLES$1.99
- GARLIC BREAD$2.99
- BACON$2.50
- $1 TACOS$1.00
- Broccoli (Copy)$1.99
- Potato Salad (Copy)
- Potato Chips (Copy)
- Mashed Potato (Copy)
- Sweet Potato Fries (Copy)
- Coleslaw (Copy)
- Mixed Vegetables (Copy)
- Rice Pilaf (Copy)
TIKI BAR
WINE
BOTTLES
CANS
VODKA
Whiskey / Bourbon / Scotch
All hours
|Sunday
|12:00 pm - 9:00 pm
|Monday
|11:00 am - 9:00 pm
|Tuesday
|11:00 am - 9:00 pm
|Wednesday
|11:00 am - 9:00 pm
|Thursday
|11:00 am - 9:00 pm
|Friday
|11:00 am - 9:00 pm
|Saturday
|11:00 am - 9:00 pm
Restaurant info
Come in and enjoy!
Location
101 Point Grove Road, Southwick, MA 01077
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