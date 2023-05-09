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Bliss Cookhouse
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2710 Al US 19
Suite 101
Palm Harbor, FL 34683
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
BEVERAGE
BEVERAGES
COFFEE
Refill is allowed in a maximum of 4 glasses each customer per order. For to go or online orders, no refills allowed
DECAF COFFEE
Refill is allowed in a maximum of 4 glasses each customer per order. For to go or online orders, no refills allowed
SUGGAR ICED TEA
Refill is alowed in a maximum of 4 glasses each customer per order. To go or online orders, no refilled allowed
UNSUGGAR ICED TEA
Refill is alowed in a maximum of 4 glasses each customer per order. To go or online orders, no refilled allowed
SODAS
Pepsi Line. Refill is alowed in a maximun of 4 glasses each customer per order. To go or online orders no refill allowed.
ORANGE JUICE
The cost is for each one
TOMATOE JUICE
The cost is for each one
APPLE JUICE
The cost is for each one
CRAMBERRY JUICE
The cost is for each one
HOT CHOCOLATE
The cost is for each one
BOTTLE WATER
The cost is for each one
MILK
CHOCOLATE MILK
HOT TEA
Refiil is allowed in a maximum of 4 cups each customer per order. For to go or online orders, no refills allowed
HOT TEA DECAF
HOT GREEN TEA
TO GO DRINKS
EXPRESSO COFFEE
The cost is for each one
MILK SHAKES AND FLOATS
VANILLA MILK SHAKES
Milk, Vainilla Ice Cream, and a topping of whipped cream. The cost is for each one
CHOCOLATE MILK SHAKE
Milk, Vainilla Ice Cream, Chocolote Syrup, and a topping of whipped cream. The cost is for each one
STRAWBERRY MILK SHAKE
Milk, Vainilla Ice Cream, Strawberry Syrup, and a topping of whipped cream. The cost is for each one
BREAKFAST
EGGS
EGGS BENEDICT
2 eggs poached, Canadian Bacon on top of an English muffin and hollandaise sauce, choice of breakfast side
FLORENTINE BENEDICT
2 eggs poached, spinach, Canadian bacon on top of an English muffin and hollandaise sauce, and a choice of homerfries, hashbrowns or grits
1 EGG WITH POTATOES OR GRITS AND TOAST
EGG, CHOICE OF BREAKFAST SIDE (HF, HB OR GRITS), CHOICE OF TOAST
1 EGG WITH MEAT AND POTATOES OR GRITS AND TOAST
EGGS, CHOICE OF MEAT (LINKS, PATTYS, BACON OR HAM), CHOICE OF BREAKFAST SIDE (HF, HB OR GRITS) AND CHOICE OF TOAST
2 EGGS WITH POTATOES OR GRITS AND TOAST
2 EGGS, CHOICE OF BREAKFAST SIDE (HF, HB OR GRITS), CHOICE OF TOAST
2 EGGS WITH MEAT AND POTATOES OR GRITS AND TOAST
2 EGGS, CHOICE OF MEAT (LINKS, PATTYS, BACON OR HAM), CHOICE OF BREAKFAST SIDE (HF, HB OR GRITS) AND CHOICE OF TOAST
2 EGGS WITH CANADIAN BACON
2 EGGS, CANADIAN BACON, CHOICE OF TOAST, CHOICE OF BREAKFAST SIDE (HF, HB OR GRITS)
SCRAMBLED WITH DICED HAM
2 EGGS WITH DICED HAM, CHOICE OF TOAST, AND CHOICE OF BREAKFAST SIDE (HF, HB OR GRITS)
EGGS WITH CORNED BEEF HASH
2 EGGS, CORNED BEEF HASH, CHOICE OF BREAKFAST SIDE (HF, HB OR GRITS) AND CHOICE OF TOAST
BURRITOS - BISCUITS & GRAVY
1 BISCUIT AND GRAVY
BISCUIT, GRAVY
2 BISCUIT AND GRAVY
TWO BISCUITS, GRAVY
BREAKFAST BURRITO
EGGS, CHEDDAR CHEESE, CHOICE OF MEAT, CHOICE OF BREAKFAST SIDE (HOMEFRIES, HASHBROWNS OR GRITS), JALAPEÑOS, SALSA AND SOUR CREAM ON A SIDE
MEXICAN BURRITO
EGGS, CHORIZO SAUSAGE, CHEDDAR CHEESE, JALAPEÑOS, SALSA AND SOUR CREAM ON A SIDE, CHOICE OF BREAKFAST SIDE (HF, HB OR GRITS)
BLISS BURRITO
EGGS, BACON, SAUSAGE, MUSHROOMS, ONIONS, GREEN PEPPERS, CHEDDAR CHEESE, TOPPED W/CHILI, CHOICE OF BREAKFAST SIDE (HF. HB OR GRITS)
BREAKFAST COMBO
CLASSIC BREAKFAST
1 PANCAKE, 1 EGG, 2 SAUSAGES OR 3 SLICES OF BACON
DEUCES WILD
2 PANCAKES, 2 EGGS, AND CHOICE OF MEAT
FRENCH BREAKFAST
2 SLICES OF THICK FRENCH TOAST, 2 EGGS, AND CHOICE OF MEAT
COUNTRY BREAKFAST
2 EGGS, CHOICE OF SAUSAGE, CHOICE OF BREAKFAST SIDE (HF, HB OR GRITS) AND BISCUIT WITH GRAVY
FARMER´S BREAKFAST
2 EGGS, 2 PANCAKES, SAUSAGE, BACON AND HAM
HUNGRY MAN BREAKFAST
2 PANCAKES, 2 EGGS, 2 SAUSAGES, 2 SLICE OF BACON, AND HOMEFRIES
BELGIUM BREAKFAST
1 WAFFLE, 2 EGGS, CHOICE OF MEAT
OMELETS
CHEESE OMELET
EGGS, CHOICE OF CHEESE, CHOICE OF BREAKFAST SIDE (HF, HB OR GRITS), CHOICE OF TOAST
MUSHROOM AND CHEESE OMELET
EGGS, CHOICE OF CHEESE, CHOICE OF BREAKFAST SIDE (HF, HB OR GRITS), CHOICE OF TOAST
VEGETARIAN OMELET
EGGS, ONIONS, TOMATOES, PEPPERS AND MUSHROOMS, CHOICE OF BREAKFAST SIDE (HD. HB OR GRITS), CHOICE OF TOAST
SPINACH WITH FETA CHEESE AND ONIONS OMELET
EGGS, FRESH SPINACH, FETA CHEESE AND ONIONS, CHOICE OF BREAKSFAST SIDE (HOMEFRIES, HASHBROWNS OR GRITS), SIDE OF TOAST
MEXICAN OMELET
EGGS, CHORIZO SAUSAGE, TOMATOES, ONIONS, JALAPEÑOS, CHEDDAR CHEESE, SALSA ON SIDE, CHOICE OF BREAKFAST SIDE, CHOICE OF TOAST
TURKEY AND SWISS CHEESE OMELET
EGGS, TURKEY, SWISS CHEESE, CHOICE OF BREAKFAST SIDE, CHOICE OF TOAST
WESTERN OMELET
EGGS, HAM, PEPPERS, ONIONS, CHOICE OF BREAKFAST SIDE (HF, HB, OR GRITS), CHOICE OF TOAST
HAM AND CHEESE OMELET
EGGS, HAM, CHOICE OF CHEESE, CHOICE OF BREAKFAST SIDE (HOMEFRIES, HASHBROWNS OR GRITS), SIDE OF TOAST
SAUSAGE AND CHEESE OMELET
EGGS, SAUSAGE, CHOICE OF CHEESE, CHOICE OF BREAKFAST SIDE, CHOICE OF TOAST
BACON AND CHEESE OMELET
EGGS, BACON, CHOICE OF CHEESE, CHOICE OF BREAKFAST SIDE, CHOICE OF TOAST
BLISS SPECIAL OMELET
EGGS, BACON, CHOICE OF SAUSAGE, MUSHROOMS, MUSHROOMS, ONIONS AND PEPPERS
GREEK OMELET
ROAST PEPPER ONIONS AND CHEESE
WAFFLES - PANCAKES & FRENCH T
BREAKFAST SANDWICH
HAM & EGG WITH CHEESE ON BAGEL
HAM, EGG, AND CHEESE ON A PLAIN BAGEL
BACON & EGG CHEESE ON BAGEL
PATTIES & EGG CHEESE ON BAGEL
1 EGG SANDWICH
1 EGG ON KAISER ROLL.
CROISSANT BREAKFAST SANDWICH
EGG, CHEESE, AND CHOICE OF MEAT
BREAKFAST BURGER & 1 EGG AND CHEESE
MEAT BURGER, 1 EGG, CHEESE, CHOICE OF BREAD
BREAKFAST SIDES
BACON SIDE
BACON, CHOICE OF SAUSAGE OR HAM
HAM SIDE
PATTIES SIDE
LINKS SIDE
CANADIAN BACON SIDE
CANADIAN BACON
CORNED BEEF HASH SIDE
CORNED BEEF HASH
GRITS SMALL BOWL SIDE
GRITS
GRITS LARGE BOWL SIDE
GRITS
HOMEFRIES SIDE
HOMEFRIES OR HASHBROWNS
HASHBROWNS SIDE
1 EGG SIDE
1 EGG
SAUSAGE GRAVY SIDE
SAUSAGE GRAVY
RAISIN TOAST SIDE
RAISIN TOAST
1 ENGL MUFFIN SIDE
ENGLISH MUFFIN
OATMEAL SIDE
OATMEAL
OATMEAL WITH RAISINS SIDE
OATMEAL AND RAISINS
1 BISCUIT PLAIN SIDE
BISCUITS
TOAST AND JELLY SIDE
TOAST, CHOICE OF JELLY
2 BISCUITS PLAIN SIDE
BISCUITS
SLICED TOMATOES SIDE
FRESH TOMATOES
BAGEL SIDE
BAGEL
BAGEL WITH CREAM CHEESE SIDE
BAGEL AND CREAM CHEESE
1 CROISSANT SIDE
PLAIN CROISSANT
CREAM CHEESE SIDE
1 BISCUIT AND GRAVY SIDE
2 BISCUITS AND GRAVY SIDE
HOLLANDAISE HALF ORDER SIDE
ADD CHEESE SIDE
HOLLANDAISE SIDE
SALSA SIDE
SALSA
STEAKS
LUNCH
APPETIZERS
HAMBURGERS
SOUP OR SALADS
SMALL TOSSED SALAD
LETTUCE, TOUCH OF RED CABBAGE, TOUCH OF CARROTS, 1 SLICE OF TOMATOE, 1 SLICE OF CUCUMBER AND CHOICE OF DRESSING, AND A CHOISE OF DRESSING
LARGE TOSSED SALAD
LETTUCE, TOUCH OF RED CABBAGE, TOUCH OF CARROTS, 1 SLICE OF TOMATOE, 1 SLICE OF CUCUMBER AND CHOICE OF DRESSING
CAESAR SALAD SMALL
LETTUCE, CROUTONS, PARMESAN CHEESE, CAESAR DRESSING
CAESAR SALAD LARGE
LETTUCE, CROUTONS, PARMESAN CHEESE, CAESAR DRESSING
SMALL CHICKEN CAESAR SALAD
LETTUCE, CROUTONS, PARMESAN CHEESE, CAESAR DRESSING, WITH GRILLED CHICKEN
LARGE CHICKEN CAESAR SALAD
LETTUCE, CROUTONS, PARMESAN CHEESE, CAESAR DRESSING, WITH GRILLED CHICKEN
CAJUN FISH CAESAR SALAD
LETTUCE, CROUTONS, PARMESAN CHEESE, CAESAR DRESSING WITH CAJUN FISH
GRILLED LEMON CHICKEN SALAD
AND CHOICE OF DRESSING
TUNA SALAD
TUNA
GRILLED SALMON SALAD
AND CHOICE OF DRESSING
CUP OF SOUP & TOSSED SALAD
CUP OF DAILY SOUP AND TOSSED SALAD AND CHOICE OF DRESSING
BOWL OF SOUP & TOSSED SALAD
CUP OF DAILY SOUP AND TOSSED SALAD AND CHOICE OF DRESSING
CHEF SMALL SALAD
CHEF LARGE SALAD
BUFFALO CHICKEN SALAD
SMALL GREEK SALAD
LARGE GREEK SALAD
SANDWICH
GRILLED CHEESE SANDW
CHEESE WITH A CHOICE OF TOAST WITH CHIPS
GRILLED HAM AND CHEESE SANDW
HAM AND CHEESE WITH A CHOICE OF TOAST WITH CHIPS
TUNA SANDWICH
TUNA WITH A CHOICE OF SANDWICH WITH CHIPS
BLT
BACON, LETTUCE AND TOMATOE AND A CHOICE OF TOAST
TURKEY SANDWICH
TURKEY CHOICE OF TOAST AND CHIPS
ROAST BEEF SANDWICH
SHREDED ROAST BEEF WITH CHOICE OF TOAST AND CHIPS
CHICKEN FILET SANDWICH
CHIKEN WITH CHIPS
BUFFALO CHICKEN FILET SANDWICH
CHOPPED SIRLOIN SANDWICH
CHOPPED SIRLOIN WITH CHIPS
GRILLED CHICKEN SANDW
CHIKEN WITH CHIPS
CAJUN CHICKEN SANDW
WITH CHIPS
STEAK AND CHEESE SANDWICH
Delicious grilles setak with cheese, mushrooms, onions, & green peppers with
BEEF MILANESA SANDWICH
DELICUOUS BREADED FRIED BEEF, CHOICE OF TOAST, CHOICE OF VEGETABLES ON TOP
CHORIZO SANDWICH
HOT DOG
HOT DOG W CHILLI AND CHEESE
EGG SALAD
MELT SANDWICHES
PHILLY MELT SANDWICH
GRILLED SLICES OF ROAST BEEF WITH GRILLED ONIONS AND DOUBLE SWISS CHEESE MELTED ON RYE BREAD WITH FRENCH FRIES AND CHOICE OF SALAD
REUBEN MELT SANDWICH
GRILLED SLICES OF CORNED BEEF WITH DOUBLE SWISS CHEESE MELTED ON RYE BREAD WITH SAUERKRAUT WITH FRENCH FRIES AND CHOICE OF SALAD
TURKEY REUBEN MELT
GRILLED SLICES OF WHITE TURKEY WITH DOUBLE SWISS CHEESE MELT ON RYE BREAD WITH SAUERKRAUT WITH FRENCH FRIES
TUNA MELT
DELICIOUS TUNA WITH DOUBLE SWISS CHEESE MELTED ON RYE BREAD WITH FRENCH FRIES AND CHOICE OF SALAD
TURKEY AND BACON MELT
GRILLED SLICES OF WHITE TURKEY AND CRISPY BACON WITH DOUBLE CHEESE MELTED ON RYE BREAD WITH FRENCH FRIES AND CHOICE OF SALAD
CHICKEN AND BACON MELT
DELICIOUS BREAST OF CHICKEN AND CRISPY BACON WITH DOUBLE CHEESE MELTED ON RYE BREAD WITH FRENCH FRIES AND CHOICE OF SALAD
PATTY MELT
STAKES & COUNTRY FRIED STEAK
EMPANADAS
2 BEEF EMPANADAS
STUFFED BREAD OR PASTRY BAKED OR FRIED, MINCE BEEF, ONIONS, EGGS, RED AND YELLOW PEPPERS. HOMEMADE
3 BEEF EMPANADAS
STUFFED BREAD OR PASTRY BAKED OR FRIED, MINCE BEEF, ONIONS, EGGS, RED AND YELLOW PEPPERS. HOMEMADE
2 CHICKEN EMPANADAS
STUFFED BREAD OR PASTRY BAKED OR FRIED, SHREDDED CHICKEN, ONIONS, EGGS, RED AND YELLOW PEPPERS. HOMEMADE
3 CHICKEN EMPANADAS
STUFFED BREAD OR PASTRY BAKED OR FRIED, SHREDDED CHICKEN, ONIONS, EGGS, RED AND YELLOW PEPPERS. HOMEMADE
2 BEEF W OLIVES EMPANADAS
3 BEEF W OLIVES EMPANADAS
1 BEEF W OLIVES W 1 CHICKEN EMPANADAS
1 BEFF NO OLIVES W 1 CHICKEN EMPANADAS
2 CHICKEN 1 BEEF NO OLIVES EMPANAS
1 BEEF 1CHICKEN EMPANADAS
(3 TYPES EMPANADAS)1 BEEF W OLIVES 1 BEEF WITHOUT OLIVES AND 1 CHICKEN
MILANESAS
BEEF MILANESAS W EGGS W FRENCH FRIES
DELICIOUS BREADED FRIED BEEF, TWO EGGS ON TOP, WITH FRENCH FRIES
BEEF MILANESAS NAPOLITANA W FRENCH FRIES
DELICIOUS BREADED FRIED BEEF, TOMATOE SAUSE-HAM AND CHEESE ON TOP , WITH FRENCH FRIES
BEEF MILANESA SANDWICH
DELICUOUS BREADED FRIED BEEF, CHOICE OF TOAST, CHOICE OF VEGETABLES ON TOP
QUESADILLA
LUNCH PASTA
LUNCH SEAFOOD
PITA SANDWICH
OPEN FACE PLATTER
CLUB SANDWICHES
DESSERTS
1 SCOOP OF ICE CREAM
The cost is for each one
2 SCOOPS OF ICE CREAM
The cost is for each one
1 MUFFINS
4 MUFFINS
1 CUPCAKES
4 CUPCAKES
CHEESCAKE with RASPERRY TOPPING (SLICE)
CHOCOLATE CAKE (SLICE)
HOMEMADE PIE (SLICE)
MILK SHAKES (VANILLA OR CHOCOLATE OR STRAWBERRY)
LUNCH SIDES
CUP OF CHILI
CHILI, ONIOS, TOMATOE SAUCE, CHILI SAUCE, BEANS, GOUND BEEF
BOWL OF CHILI
CHILI, ONIOS, TOMATOE SAUCE, CHILI SAUCE, BEANS, GOUND BEEF
CUP OF SOUP
DAILY SOUP
BOWL OF SOUP
DAILY SOUP
COLE SLAW
VEGETABLE
CHOICE OF VEGETABLES
FRENCH FRIES
FRENCH FRIES
MASH POTATOES
MASH POTATOES WITH CHOICE OF GRAVY
YELLOW RICE
YELLOW RICE
POTATOE SALAD
APPLE SAUCE
APPLE SAUCE
SALSA
SALSA
LUNCH SPECIALS
FAJITAS - TACOS
FISH SPECIALS
STEAKS
SPECIAL LUNCH PLATES
BEEF TIPS AND NOODLES
beef tips and noodles
CHICKEN FINGERS DINNER
CANTIDAD Y PRECIO
ROAST TURKEY AND DRESSING
LIVER BACON & ONIONS
ROAST BEEF DINNER
POT ROAST
CHICKEN PARMESAN
CAJUN SCALLOP SALAD
GRILLED LEMON CHICKEN
MEATLOAF
SPAGHETTI AND MEATSAUCE
LENTS STEW
QUICHE MENU
BLISS PLATTER
SANDWICH LUNCH SPECIALS
DESSERTS
DESSERTS (Copy)
1 MUFFINS
2 MUFFINS
3 MUFFINS
4 MUFFINS
1 SCOOP OF ICE CREAM
The cost is for each one
2 SCOOPS OF ICE CREAM
The cost is for each one
1 CUPCAKES
4 CUPCAKES
CHEESCAKE with RASPERRY TOPPING (SLICE)
CHOCOLATE CAKE (SLICE)
HOMEMADE PIE (SLICE)
MILK SHAKES (VANILLA OR CHOCOLATE OR STRAWBERRY)
1 CINNAMON BUNN
KIDS MENU
KIDS BREAKFAST
KIDS LUNCH
KIDS BEVERAGES
SPECIAL ORDERS
EGG CHEESE & MEAT ON TOAST
EGG CHEESE W MAYO ON TOAST (CRIS)
EGG CHEESE MAYO & RAW SPINACH ON TOAST (CRIS)
2 RAISIN FR TOAST & 2OL ON TOP WITH BACON
2 Scr Mushroom
Scr Well Hashbrowns Ww
3 Scr
3Oeasy Links Grits W Cheese White Toast GEORGE
Grill Chicken Spinach Feta Onions Omelet Line W Wax Paper
3OL Pattys HF White Toast
2SCRM W American Cheese Mix In
3 Whites Bacon HFO White Toast
Egg Salad And Bowl Of Soups
SCRM w Onions And Tomatoes And A Side Of Ham
|Sunday
|8:00 am - 2:00 pm
|Monday
|8:00 am - 2:00 pm
|Tuesday
|8:00 am - 2:00 pm
|Wednesday
|8:00 am - 2:00 pm
|Thursday
|8:00 am - 2:00 pm
|Friday
|8:00 am - 2:00 pm
|Saturday
|8:00 am - 2:00 pm
Welcome Home! We hope you enjoy your time in here, and we sure love to see you again
2710 Al US 19, Suite 101, Palm Harbor, FL 34683