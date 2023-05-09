Restaurant header imageView gallery

Bliss Cookhouse

review star

No reviews yet

2710 Al US 19

Suite 101

Palm Harbor, FL 34683

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

phone icon

Call

clock icon

Hours

waypoint sign icon

Directions

BEVERAGE

BEVERAGES

COFFEE

$2.50

Refill is allowed in a maximum of 4 glasses each customer per order. For to go or online orders, no refills allowed

DECAF COFFEE

$2.50

Refill is allowed in a maximum of 4 glasses each customer per order. For to go or online orders, no refills allowed

SUGGAR ICED TEA

$2.75

Refill is alowed in a maximum of 4 glasses each customer per order. To go or online orders, no refilled allowed

UNSUGGAR ICED TEA

$2.75

Refill is alowed in a maximum of 4 glasses each customer per order. To go or online orders, no refilled allowed

SODAS

$2.75

Pepsi Line. Refill is alowed in a maximun of 4 glasses each customer per order. To go or online orders no refill allowed.

ORANGE JUICE

$2.75

The cost is for each one

TOMATOE JUICE

$2.75

The cost is for each one

APPLE JUICE

$2.75

The cost is for each one

CRAMBERRY JUICE

$2.75

The cost is for each one

HOT CHOCOLATE

$2.50

The cost is for each one

BOTTLE WATER

$1.50

The cost is for each one

MILK

$2.75

CHOCOLATE MILK

$2.99

HOT TEA

$2.50

Refiil is allowed in a maximum of 4 cups each customer per order. For to go or online orders, no refills allowed

HOT TEA DECAF

$2.50

HOT GREEN TEA

$2.50

TO GO DRINKS

$1.50

EXPRESSO COFFEE

$3.20

The cost is for each one

MILK SHAKES AND FLOATS

VANILLA MILK SHAKES

$4.85

Milk, Vainilla Ice Cream, and a topping of whipped cream. The cost is for each one

CHOCOLATE MILK SHAKE

$4.85

Milk, Vainilla Ice Cream, Chocolote Syrup, and a topping of whipped cream. The cost is for each one

STRAWBERRY MILK SHAKE

$4.85

Milk, Vainilla Ice Cream, Strawberry Syrup, and a topping of whipped cream. The cost is for each one

BREAKFAST

EGGS

EGGS BENEDICT

$11.50

2 eggs poached, Canadian Bacon on top of an English muffin and hollandaise sauce, choice of breakfast side

FLORENTINE BENEDICT

$12.00

2 eggs poached, spinach, Canadian bacon on top of an English muffin and hollandaise sauce, and a choice of homerfries, hashbrowns or grits

1 EGG WITH POTATOES OR GRITS AND TOAST

$5.25

EGG, CHOICE OF BREAKFAST SIDE (HF, HB OR GRITS), CHOICE OF TOAST

1 EGG WITH MEAT AND POTATOES OR GRITS AND TOAST

$7.75

EGGS, CHOICE OF MEAT (LINKS, PATTYS, BACON OR HAM), CHOICE OF BREAKFAST SIDE (HF, HB OR GRITS) AND CHOICE OF TOAST

2 EGGS WITH POTATOES OR GRITS AND TOAST

$6.50

2 EGGS, CHOICE OF BREAKFAST SIDE (HF, HB OR GRITS), CHOICE OF TOAST

2 EGGS WITH MEAT AND POTATOES OR GRITS AND TOAST

$8.95

2 EGGS, CHOICE OF MEAT (LINKS, PATTYS, BACON OR HAM), CHOICE OF BREAKFAST SIDE (HF, HB OR GRITS) AND CHOICE OF TOAST

2 EGGS WITH CANADIAN BACON

$9.25

2 EGGS, CANADIAN BACON, CHOICE OF TOAST, CHOICE OF BREAKFAST SIDE (HF, HB OR GRITS)

SCRAMBLED WITH DICED HAM

$7.95

2 EGGS WITH DICED HAM, CHOICE OF TOAST, AND CHOICE OF BREAKFAST SIDE (HF, HB OR GRITS)

EGGS WITH CORNED BEEF HASH

$10.95

2 EGGS, CORNED BEEF HASH, CHOICE OF BREAKFAST SIDE (HF, HB OR GRITS) AND CHOICE OF TOAST

BURRITOS - BISCUITS & GRAVY

1 BISCUIT AND GRAVY

$4.99

BISCUIT, GRAVY

2 BISCUIT AND GRAVY

$6.75

TWO BISCUITS, GRAVY

BREAKFAST BURRITO

$9.75

EGGS, CHEDDAR CHEESE, CHOICE OF MEAT, CHOICE OF BREAKFAST SIDE (HOMEFRIES, HASHBROWNS OR GRITS), JALAPEÑOS, SALSA AND SOUR CREAM ON A SIDE

MEXICAN BURRITO

$10.25

EGGS, CHORIZO SAUSAGE, CHEDDAR CHEESE, JALAPEÑOS, SALSA AND SOUR CREAM ON A SIDE, CHOICE OF BREAKFAST SIDE (HF, HB OR GRITS)

BLISS BURRITO

$10.95

EGGS, BACON, SAUSAGE, MUSHROOMS, ONIONS, GREEN PEPPERS, CHEDDAR CHEESE, TOPPED W/CHILI, CHOICE OF BREAKFAST SIDE (HF. HB OR GRITS)

BREAKFAST COMBO

CLASSIC BREAKFAST

$6.95

1 PANCAKE, 1 EGG, 2 SAUSAGES OR 3 SLICES OF BACON

DEUCES WILD

$7.95

2 PANCAKES, 2 EGGS, AND CHOICE OF MEAT

FRENCH BREAKFAST

$9.25

2 SLICES OF THICK FRENCH TOAST, 2 EGGS, AND CHOICE OF MEAT

COUNTRY BREAKFAST

$10.25

2 EGGS, CHOICE OF SAUSAGE, CHOICE OF BREAKFAST SIDE (HF, HB OR GRITS) AND BISCUIT WITH GRAVY

FARMER´S BREAKFAST

$10.75

2 EGGS, 2 PANCAKES, SAUSAGE, BACON AND HAM

HUNGRY MAN BREAKFAST

$10.75

2 PANCAKES, 2 EGGS, 2 SAUSAGES, 2 SLICE OF BACON, AND HOMEFRIES

BELGIUM BREAKFAST

$10.95

1 WAFFLE, 2 EGGS, CHOICE OF MEAT

OMELETS

CHEESE OMELET

$8.50

EGGS, CHOICE OF CHEESE, CHOICE OF BREAKFAST SIDE (HF, HB OR GRITS), CHOICE OF TOAST

MUSHROOM AND CHEESE OMELET

$9.25

EGGS, CHOICE OF CHEESE, CHOICE OF BREAKFAST SIDE (HF, HB OR GRITS), CHOICE OF TOAST

VEGETARIAN OMELET

$9.75

EGGS, ONIONS, TOMATOES, PEPPERS AND MUSHROOMS, CHOICE OF BREAKFAST SIDE (HD. HB OR GRITS), CHOICE OF TOAST

SPINACH WITH FETA CHEESE AND ONIONS OMELET

$10.50

EGGS, FRESH SPINACH, FETA CHEESE AND ONIONS, CHOICE OF BREAKSFAST SIDE (HOMEFRIES, HASHBROWNS OR GRITS), SIDE OF TOAST

MEXICAN OMELET

$11.95

EGGS, CHORIZO SAUSAGE, TOMATOES, ONIONS, JALAPEÑOS, CHEDDAR CHEESE, SALSA ON SIDE, CHOICE OF BREAKFAST SIDE, CHOICE OF TOAST

TURKEY AND SWISS CHEESE OMELET

$9.75

EGGS, TURKEY, SWISS CHEESE, CHOICE OF BREAKFAST SIDE, CHOICE OF TOAST

WESTERN OMELET

$9.75

EGGS, HAM, PEPPERS, ONIONS, CHOICE OF BREAKFAST SIDE (HF, HB, OR GRITS), CHOICE OF TOAST

HAM AND CHEESE OMELET

$9.75

EGGS, HAM, CHOICE OF CHEESE, CHOICE OF BREAKFAST SIDE (HOMEFRIES, HASHBROWNS OR GRITS), SIDE OF TOAST

SAUSAGE AND CHEESE OMELET

$9.75

EGGS, SAUSAGE, CHOICE OF CHEESE, CHOICE OF BREAKFAST SIDE, CHOICE OF TOAST

BACON AND CHEESE OMELET

$9.75

EGGS, BACON, CHOICE OF CHEESE, CHOICE OF BREAKFAST SIDE, CHOICE OF TOAST

BLISS SPECIAL OMELET

$10.95

EGGS, BACON, CHOICE OF SAUSAGE, MUSHROOMS, MUSHROOMS, ONIONS AND PEPPERS

GREEK OMELET

$9.50

ROAST PEPPER ONIONS AND CHEESE

$10.50

WAFFLES - PANCAKES & FRENCH T

BELGIUM WAFFLE

$6.75

1 WAFFLE PLAIN

WAFFLE WITH TOPPING

$8.00

1 WAFFLE WITH STRAWBERRY OR BLUEBERRY TOPPING

1 PANCAKE

$3.50

PANCAKE

2 PANCAKES

$5.50

PANCAKE

3 PANCAKES

$7.50

PANCAKE

1 FRENCH TOAST

$2.80

FRENCH TOAST

2 FRENCH TOAST

$5.50

FRENCH TOAST

3 FRENCH TOAST

$6.50

FRENCH TOAST

BREAKFAST SANDWICH

HAM & EGG WITH CHEESE ON BAGEL

$6.25

HAM, EGG, AND CHEESE ON A PLAIN BAGEL

BACON & EGG CHEESE ON BAGEL

$6.25

PATTIES & EGG CHEESE ON BAGEL

$6.25

1 EGG SANDWICH

$3.99

1 EGG ON KAISER ROLL.

CROISSANT BREAKFAST SANDWICH

$6.95

EGG, CHEESE, AND CHOICE OF MEAT

BREAKFAST BURGER & 1 EGG AND CHEESE

$9.25

MEAT BURGER, 1 EGG, CHEESE, CHOICE OF BREAD

BREAKFAST SIDES

BACON SIDE

$4.25

BACON, CHOICE OF SAUSAGE OR HAM

HAM SIDE

$4.25

PATTIES SIDE

$4.25

LINKS SIDE

$4.25

CANADIAN BACON SIDE

$4.50

CANADIAN BACON

CORNED BEEF HASH SIDE

$5.99

CORNED BEEF HASH

GRITS SMALL BOWL SIDE

$1.75

GRITS

GRITS LARGE BOWL SIDE

$2.25

GRITS

HOMEFRIES SIDE

$3.99

HOMEFRIES OR HASHBROWNS

HASHBROWNS SIDE

$3.99

1 EGG SIDE

$1.95

1 EGG

SAUSAGE GRAVY SIDE

$2.99

SAUSAGE GRAVY

RAISIN TOAST SIDE

$1.99

RAISIN TOAST

1 ENGL MUFFIN SIDE

$1.99

ENGLISH MUFFIN

OATMEAL SIDE

$3.50

OATMEAL

OATMEAL WITH RAISINS SIDE

$4.00

OATMEAL AND RAISINS

1 BISCUIT PLAIN SIDE

$1.99

BISCUITS

TOAST AND JELLY SIDE

$1.90

TOAST, CHOICE OF JELLY

2 BISCUITS PLAIN SIDE

$2.99

BISCUITS

SLICED TOMATOES SIDE

$1.15

FRESH TOMATOES

BAGEL SIDE

$2.75

BAGEL

BAGEL WITH CREAM CHEESE SIDE

$3.99

BAGEL AND CREAM CHEESE

1 CROISSANT SIDE

$2.50

PLAIN CROISSANT

CREAM CHEESE SIDE

$0.75

1 BISCUIT AND GRAVY SIDE

$4.99

2 BISCUITS AND GRAVY SIDE

$6.75

HOLLANDAISE HALF ORDER SIDE

$1.50

ADD CHEESE SIDE

$0.50

HOLLANDAISE SIDE

$2.99

SALSA SIDE

$0.75

SALSA

STEAKS

STEAK AND EGGS

$12.95

STEAK, EGGS, AND A CHOICE OF BREAKFAST SIDE , AND TOAST & JELLY

CHOPPED STEAK & EGGS

$10.75

CHOPPED STAKE AND EGGS

HAM STEAK AND EGGS

$10.75

GRILLED CHICKEN AND EGGS

$10.75

GRILLED CHICEN, WITH EGGS AND

COUNTRY FRIED BREAKFAST

$10.75

LUNCH

APPETIZERS

CHILI CHEESE FRIES

$5.75

FRENCH FRIES WITH CHILI, CHEESE AND JALAPEÑOS

ONION RINGS

$5.50

FRIED ONION RINGS

MOZZARELLA STICKS

$5.75

FRIED MOZARELLA STICKS

CHICKEN FINGERS APPETIZERS

$6.95

THREE PIECES OF FRIED CHICKEN FINGERS

HAMBURGERS

CHEESE BURGER

$8.25

GREEK BURGER

$8.50

MUSHROOM & SWISS CHEESE BURGER

$8.50

HAMBURGER COMBO

$9.50

HAMBURGER SERVED ALL THE WAY (WITH LETTUCE TOMATOES, AND ONIONS), WITH FRENCH FRIES AND SALAD OR COLE SLAW

DOUBLE CHEESEBURGER

$10.50

HAMBURGER

$8.25

SOUP OR SALADS

SMALL TOSSED SALAD

$2.25

LETTUCE, TOUCH OF RED CABBAGE, TOUCH OF CARROTS, 1 SLICE OF TOMATOE, 1 SLICE OF CUCUMBER AND CHOICE OF DRESSING, AND A CHOISE OF DRESSING

LARGE TOSSED SALAD

$3.50

LETTUCE, TOUCH OF RED CABBAGE, TOUCH OF CARROTS, 1 SLICE OF TOMATOE, 1 SLICE OF CUCUMBER AND CHOICE OF DRESSING

CAESAR SALAD SMALL

$4.50

LETTUCE, CROUTONS, PARMESAN CHEESE, CAESAR DRESSING

CAESAR SALAD LARGE

$5.50

LETTUCE, CROUTONS, PARMESAN CHEESE, CAESAR DRESSING

SMALL CHICKEN CAESAR SALAD

$9.75

LETTUCE, CROUTONS, PARMESAN CHEESE, CAESAR DRESSING, WITH GRILLED CHICKEN

LARGE CHICKEN CAESAR SALAD

$11.25

LETTUCE, CROUTONS, PARMESAN CHEESE, CAESAR DRESSING, WITH GRILLED CHICKEN

CAJUN FISH CAESAR SALAD

$11.25

LETTUCE, CROUTONS, PARMESAN CHEESE, CAESAR DRESSING WITH CAJUN FISH

GRILLED LEMON CHICKEN SALAD

$10.75

AND CHOICE OF DRESSING

TUNA SALAD

$10.25

TUNA

GRILLED SALMON SALAD

$11.75

AND CHOICE OF DRESSING

CUP OF SOUP & TOSSED SALAD

$5.50

CUP OF DAILY SOUP AND TOSSED SALAD AND CHOICE OF DRESSING

BOWL OF SOUP & TOSSED SALAD

$6.50

CUP OF DAILY SOUP AND TOSSED SALAD AND CHOICE OF DRESSING

CHEF SMALL SALAD

$9.75

CHEF LARGE SALAD

$10.75

BUFFALO CHICKEN SALAD

$10.75

SMALL GREEK SALAD

$9.25

LARGE GREEK SALAD

$10.25

SANDWICH

GRILLED CHEESE SANDW

$5.85

CHEESE WITH A CHOICE OF TOAST WITH CHIPS

GRILLED HAM AND CHEESE SANDW

$7.75

HAM AND CHEESE WITH A CHOICE OF TOAST WITH CHIPS

TUNA SANDWICH

$7.75

TUNA WITH A CHOICE OF SANDWICH WITH CHIPS

BLT

$7.75

BACON, LETTUCE AND TOMATOE AND A CHOICE OF TOAST

TURKEY SANDWICH

$8.75

TURKEY CHOICE OF TOAST AND CHIPS

ROAST BEEF SANDWICH

$8.75

SHREDED ROAST BEEF WITH CHOICE OF TOAST AND CHIPS

CHICKEN FILET SANDWICH

$7.75

CHIKEN WITH CHIPS

BUFFALO CHICKEN FILET SANDWICH

$7.75

CHOPPED SIRLOIN SANDWICH

$8.25

CHOPPED SIRLOIN WITH CHIPS

GRILLED CHICKEN SANDW

$9.75

CHIKEN WITH CHIPS

CAJUN CHICKEN SANDW

$9.75

WITH CHIPS

STEAK AND CHEESE SANDWICH

$10.00

Delicious grilles setak with cheese, mushrooms, onions, & green peppers with

BEEF MILANESA SANDWICH

$12.25

DELICUOUS BREADED FRIED BEEF, CHOICE OF TOAST, CHOICE OF VEGETABLES ON TOP

CHORIZO SANDWICH

$8.99

HOT DOG

$6.75

HOT DOG W CHILLI AND CHEESE

$8.00

EGG SALAD

$6.99

MELT SANDWICHES

PHILLY MELT SANDWICH

$10.00

GRILLED SLICES OF ROAST BEEF WITH GRILLED ONIONS AND DOUBLE SWISS CHEESE MELTED ON RYE BREAD WITH FRENCH FRIES AND CHOICE OF SALAD

REUBEN MELT SANDWICH

$10.00

GRILLED SLICES OF CORNED BEEF WITH DOUBLE SWISS CHEESE MELTED ON RYE BREAD WITH SAUERKRAUT WITH FRENCH FRIES AND CHOICE OF SALAD

TURKEY REUBEN MELT

$10.75

GRILLED SLICES OF WHITE TURKEY WITH DOUBLE SWISS CHEESE MELT ON RYE BREAD WITH SAUERKRAUT WITH FRENCH FRIES

TUNA MELT

$10.00

DELICIOUS TUNA WITH DOUBLE SWISS CHEESE MELTED ON RYE BREAD WITH FRENCH FRIES AND CHOICE OF SALAD

TURKEY AND BACON MELT

$10.75

GRILLED SLICES OF WHITE TURKEY AND CRISPY BACON WITH DOUBLE CHEESE MELTED ON RYE BREAD WITH FRENCH FRIES AND CHOICE OF SALAD

CHICKEN AND BACON MELT

$10.75

DELICIOUS BREAST OF CHICKEN AND CRISPY BACON WITH DOUBLE CHEESE MELTED ON RYE BREAD WITH FRENCH FRIES AND CHOICE OF SALAD

PATTY MELT

$10.00

STAKES & COUNTRY FRIED STEAK

CHOPPED SIRLOIN LUNCH

$10.50

CHOPPED SIRLOIN, MUSHROOM AND ONIONS, WITH TWO CHOICES OF LUNCH SIDES

COUNTRY FRIED STEAK LUNCH

$10.75

CRISPY FRIED STEAK, CHOICE OF GRAVU AND CHOICE FOR LUNCH

RYB EYE OR SIRLOIN STEAK

$12.95

SIRLOIN STEAK, CHOICE OF TWO LUNCH SIDES

EMPANADAS

2 BEEF EMPANADAS

$7.75

STUFFED BREAD OR PASTRY BAKED OR FRIED, MINCE BEEF, ONIONS, EGGS, RED AND YELLOW PEPPERS. HOMEMADE

3 BEEF EMPANADAS

$10.75

STUFFED BREAD OR PASTRY BAKED OR FRIED, MINCE BEEF, ONIONS, EGGS, RED AND YELLOW PEPPERS. HOMEMADE

2 CHICKEN EMPANADAS

$7.75

STUFFED BREAD OR PASTRY BAKED OR FRIED, SHREDDED CHICKEN, ONIONS, EGGS, RED AND YELLOW PEPPERS. HOMEMADE

3 CHICKEN EMPANADAS

$10.75

STUFFED BREAD OR PASTRY BAKED OR FRIED, SHREDDED CHICKEN, ONIONS, EGGS, RED AND YELLOW PEPPERS. HOMEMADE

2 BEEF W OLIVES EMPANADAS

$7.75

3 BEEF W OLIVES EMPANADAS

$10.75

1 BEEF W OLIVES W 1 CHICKEN EMPANADAS

$7.75

1 BEFF NO OLIVES W 1 CHICKEN EMPANADAS

$10.75

2 CHICKEN 1 BEEF NO OLIVES EMPANAS

$10.75

1 BEEF 1CHICKEN EMPANADAS

$7.75

(3 TYPES EMPANADAS)1 BEEF W OLIVES 1 BEEF WITHOUT OLIVES AND 1 CHICKEN

$10.75

MILANESAS

BEEF MILANESAS W EGGS W FRENCH FRIES

$10.25

DELICIOUS BREADED FRIED BEEF, TWO EGGS ON TOP, WITH FRENCH FRIES

BEEF MILANESAS NAPOLITANA W FRENCH FRIES

$12.25

DELICIOUS BREADED FRIED BEEF, TOMATOE SAUSE-HAM AND CHEESE ON TOP , WITH FRENCH FRIES

BEEF MILANESA SANDWICH

$12.25

DELICUOUS BREADED FRIED BEEF, CHOICE OF TOAST, CHOICE OF VEGETABLES ON TOP

QUESADILLA

CHEESE QUESADILLA

$8.00

Cheese, onions and tomatoes on a flour tortilla, served with salsa and sour cream

CHICKEN QUESADILLA

$10.00

Delicious grilled chicken, cheese, tomatoes and onions on a flour tortilla, served with salsa and sour cream

STEAK QUESADILLA

$10.00

VEGGIE QUESADILLA

$7.75

LUNCH PASTA

SPAGHETTI WITH MEATSAUCE

$10.25

SPAGHETTI AND MEATSAUCE

SPAGHETTI WITH MEATBALLS

$10.50

SPAGHETTI , MEATSAUCE AND MEATBALLS

HOMEMADE LASAGÑA

$11.00

FILLED WITH GOUND BEEF, SPINACH, RICOTTA, PROVOLONE, CREAM CHEESE, WITH BOLOGNOSE SAUCE AND SIDE OF VEGETABLES OF THE DAY

LUNCH SEAFOOD

GRILLED COD

$11.75

COD FISH, WITH TWO DINNER SIDES

GRILLED OR FRIED HADDOCK

$12.50

HADDOCK FISH, WITH TWO DINNER SIDES

GRILLED TILAPIA

$11.25

TILAPIA FISH, WITH TWO DINNER SIDES

GRILLED SALMON

$12.75

GRILL SALMON SERVED WITH, VEGGIES AND A CHOICE OF SALAD, SOUP OR COLESLAW

PITA SANDWICH

GYRO PITA SANDWICH

$10.00

CHICKEN SOUVLAKI PITA SANDWICH

$10.25

VEGETARIAN PITA SANDWICH

$10.25

Feta, with grilled onions, mushrooms & peppers wrapped in a pita bread

OPEN FACE PLATTER

OPEN FACE GYRO PLATTER

$10.25

served with a small greek salad

OPEN FACE CHICKEN PLATTER

$10.50

served with a small greek salad

CLUB SANDWICHES

TURKEY AND BACON CLUB

$11.00

Turkey and Bacon, served with French Fries

BACON, LETTUCE AND TOMATO CLUB

$10.00

Bacon, Lettuce & tomatoe, served with french fries

SUPER CLUB

$11.00

Ham, Turkey, American and Swiss Cheese served with french fries

DESSERTS

1 SCOOP OF ICE CREAM

$2.25

The cost is for each one

2 SCOOPS OF ICE CREAM

$3.25

The cost is for each one

1 MUFFINS

$3.50

4 MUFFINS

$12.50

1 CUPCAKES

$3.50

4 CUPCAKES

$12.50

CHEESCAKE with RASPERRY TOPPING (SLICE)

$5.99

CHOCOLATE CAKE (SLICE)

$5.25

HOMEMADE PIE (SLICE)

$5.00

MILK SHAKES (VANILLA OR CHOCOLATE OR STRAWBERRY)

$4.85

LUNCH SIDES

CUP OF CHILI

$4.50

CHILI, ONIOS, TOMATOE SAUCE, CHILI SAUCE, BEANS, GOUND BEEF

BOWL OF CHILI

$5.50

CHILI, ONIOS, TOMATOE SAUCE, CHILI SAUCE, BEANS, GOUND BEEF

CUP OF SOUP

$3.25

DAILY SOUP

BOWL OF SOUP

$4.25

DAILY SOUP

COLE SLAW

$1.90

VEGETABLE

$1.25

CHOICE OF VEGETABLES

FRENCH FRIES

$2.50

FRENCH FRIES

MASH POTATOES

$1.55

MASH POTATOES WITH CHOICE OF GRAVY

YELLOW RICE

$1.55

YELLOW RICE

POTATOE SALAD

$1.55

APPLE SAUCE

$1.25

APPLE SAUCE

SALSA

$1.50

SALSA

LUNCH SPECIALS

FAJITAS - TACOS

STEAK FAJITAS

$12.99

VER PRECIO Y DESCRIPCION

CHICKEN FAJITAS

$12.99

CHICKEN AND STEAK FAJITAS

$12.99

CHICKEN TACO SALAD

$9.75

Fried flour tortilla, lettuce, beans, chicken or steak, shredded cheese, olives, chopped tomatoes onions and cilantro, side of sour cream and side of salsa

STEAK TACO SALAD

$9.75

FISH SPECIALS

FRIED OR GRILLED FISH

$11.25

HACER EL PESCADO QUE MAS HAY EN EL DIA

FRIED OR GRILLED SCALLOPS

$13.50

FRIED SHRIMP

$11.25

BAJO PRECIO

FRIED OR GRILLED SEAFOOD PLATTER

$18.50

CUANTO SE PONE DE CADA UNO PRECIOS

STEAKS

HAM STEAK DINNER

$10.75

LO VAMOS A SEGUIR HACIENDO TAMANO DEL JAMON

COUNTRY FRIED STEAK SPECIAL

$10.50

SPECIAL LUNCH PLATES

BEEF TIPS AND NOODLES

$10.75

beef tips and noodles

CHICKEN FINGERS DINNER

$10.75

CANTIDAD Y PRECIO

ROAST TURKEY AND DRESSING

$11.99

LIVER BACON & ONIONS

$10.75

ROAST BEEF DINNER

$11.99

POT ROAST

$11.99

CHICKEN PARMESAN

$10.99

CAJUN SCALLOP SALAD

$12.75

GRILLED LEMON CHICKEN

$10.50

MEATLOAF

$10.50

SPAGHETTI AND MEATSAUCE

$9.99

LENTS STEW

$9.75

QUICHE MENU

$8.50

BLISS PLATTER

$11.99

SANDWICH LUNCH SPECIALS

WEST SANDWICH

$5.99

????

OPEN ROAST BEEF SANDWICH

$10.75

BARBECUE PORK SANDWICH

$8.75

EGG SALAD SANDWICH

$9.25

BARBECUE PORK SANDWICH

$9.25

CHICKEN SALAD SANDWICH

$9.25

LUNCH SPECIAL ORDERS

GRILLED SCALOPS W YELLOW RICE

$12.75

ADD FRIES

$1.25

HAMBURGER NO BUN W SCRM SOFT

$9.25

GRILLED HAM & CHEESE W TOMATOE LIGTH HAM ON WHEAT W BOWL SOUP

$9.75

DESSERTS

DESSERTS (Copy)

1 MUFFINS

$3.50

2 MUFFINS

$7.00

3 MUFFINS

$10.50

4 MUFFINS

$12.50

1 SCOOP OF ICE CREAM

$2.25

The cost is for each one

2 SCOOPS OF ICE CREAM

$3.25

The cost is for each one

1 CUPCAKES

$3.50

4 CUPCAKES

$12.50

CHEESCAKE with RASPERRY TOPPING (SLICE)

$5.99

CHOCOLATE CAKE (SLICE)

$5.25

HOMEMADE PIE (SLICE)

$5.00

MILK SHAKES (VANILLA OR CHOCOLATE OR STRAWBERRY)

$4.85

1 CINNAMON BUNN

$3.99

KIDS MENU

KIDS BREAKFAST

1 PANCAKE

THE ONES KIDS

$5.50

1 EGG, 1 SLICE OF BACON OR SAUSAGE LINK, HOMEFRIES & 1 SLICE OF TOAST

PANCAKE TIME KIDS

$5.50

1 PANCAKE, 1 EGG, 1 SLICE OF BACON OR 1 SAUSAGE LINK

KIDS LUNCH

HAMBURGER WITH FRENCH FRIES KIDS

$6.25

CHEESEBURGER WITH FRENCH FRIES KIDS

$6.25

1 CHEESEBURGER WITH AMERICAN CHEESE WITH FRENCH FRIES

HOT DOG WITH FRENCH FRIES KIDS

$5.25

GRILLED CHEESE SANDWICH WITH FRENCH FRIES KIDS

$5.25

CHICKEN FINGERS WITH FRENCH FRIES KIDS

$6.25

SPAGHETTI WITH MARINARA SAUCE KIDS

$5.75

KIDS BEVERAGES

SODAS

$1.50

MILKS

$1.75

JUICES

$1.75

SPECIAL ORDERS

EGG CHEESE & MEAT ON TOAST

$6.25

EGG CHEESE W MAYO ON TOAST (CRIS)

EGG CHEESE MAYO & RAW SPINACH ON TOAST (CRIS)

2 RAISIN FR TOAST & 2OL ON TOP WITH BACON

$9.25

2 Scr Mushroom

$4.40

Scr Well Hashbrowns Ww

$5.99

3 Scr

$5.85

3Oeasy Links Grits W Cheese White Toast GEORGE

$11.40

Grill Chicken Spinach Feta Onions Omelet Line W Wax Paper

$13.00

3OL Pattys HF White Toast

$10.90

2SCRM W American Cheese Mix In

$4.00

3 Whites Bacon HFO White Toast

$10.45

Egg Salad And Bowl Of Soups

$9.25

SCRM w Onions And Tomatoes And A Side Of Ham

$9.15
All hours
Sunday8:00 am - 2:00 pm
Monday8:00 am - 2:00 pm
Tuesday8:00 am - 2:00 pm
Wednesday8:00 am - 2:00 pm
Thursday8:00 am - 2:00 pm
Friday8:00 am - 2:00 pm
Saturday8:00 am - 2:00 pm
Restaurant info

Welcome Home! We hope you enjoy your time in here, and we sure love to see you again

Location

2710 Al US 19, Suite 101, Palm Harbor, FL 34683

Directions

Gallery
Consumer pic
Banner pic
Main pic

Similar restaurants in your area

The Local Brewing Company - 35631 US Highway 19 North
orange starNo Reviews
35631 US Highway 19 North Palm Harbor, FL 34684
View restaurantnext
Juan's Mexican Grill - Palm Harbor
orange starNo Reviews
671 Alderman Rd. Palm Harbor, FL 34683
View restaurantnext
Ya se Armó Mexican Cuisine & Tequila
orange starNo Reviews
35114 US Hwy 19N Palm Harbor, FL 34684
View restaurantnext
Fish Bowl Kitchen - Palm Harbor
orange star4.5 • 153
2882 Alt 19N Palm Harbor, FL 34683
View restaurantnext
Piper’s Scratch Pizza Shop
orange starNo Reviews
34940 US Hwy 19 N Palm Harbor, FL 33556
View restaurantnext
Diesel Garage Grill - Palm Harbor
orange starNo Reviews
34200 US 19 Palm Harbor, FL 34684
View restaurantnext

Popular restaurants in Palm Harbor

BAR 23fifty
orange star4.4 • 380
2350 Curlew Rd Palm Harbor, FL 34683
View restaurantnext
The Ozona Pig
orange star4.0 • 203
311 Orange Street Palm Harbor, FL 34683
View restaurantnext
Fish Bowl Kitchen - Palm Harbor
orange star4.5 • 153
2882 Alt 19N Palm Harbor, FL 34683
View restaurantnext
Fairway Pizza & Sports Page Pub - PALM HARBOR, FL
orange star4.0 • 132
2901 US-19 ALT Palm Harbor, FL 34683
View restaurantnext
Search popular restaurants
Map
More near Palm Harbor
Dunedin
review star
Avg 4.6 (33 restaurants)
Tarpon Springs
review star
Avg 4.4 (11 restaurants)
Oldsmar
review star
Avg 4.5 (10 restaurants)
Safety Harbor
review star
Avg 4.7 (9 restaurants)
Clearwater
review star
Avg 4.5 (42 restaurants)
Clearwater Beach
review star
Avg 4.4 (22 restaurants)
New Port Richey
review star
Avg 4.4 (27 restaurants)
Largo
review star
Avg 4.6 (22 restaurants)
Odessa
review star
Avg 4.3 (5 restaurants)
© 2023 Toast, Inc.
Toast
Made with love in Boston