French American Bistro
Blue Moon Bistro
119 Queen Street
Beaufort, NC 28516
Dinner
Starters
soup & salad
dessert
a la carte
kid's
NA Beverages
*Blood Orange Bubbler$8.00
*Honey lemon peach fizz$8.00
*Lemon Lav NA$8.00
*NA Margarita$8.00
*NA Mojitos$8.00
*NA Painkiller$8.00
*Peach Lemonade\Spritz$8.00
*Watermelon\Hibiscus Lemonade$8.00
Apple Juice$4.00
Aqua Panna bottle$8.00
Club Soda$1.50
Coffee$6.00
Coke$3.00
Cranberry Juice$4.00
Diet Coke$3.00
Ginger Ale$3.00
Ginger Beer$4.00
Grapefruit Juice$4.00
Hot Tea$3.00
Lemonade$3.00
Milk$3.00
Orange Juice$4.00
Pineapple Juice$4.00
San Pellegrino btl$5.00
Shirley Temple$3.00
Sprite$3.00
Sweet Tea$3.00
Tomato Juice$4.00
Unsweet Tea$3.00
Cocktails
*Beaudegarita$14.00
*Cafe Noir Martini$15.00
*Ciampas Mule$14.00
*Cookie Dough CB$15.00
*Cpt. Dill$15.00
*Earnies Rasp Lemonade$14.00
*Fancy Pants OF$16.00
*Feature Cocktail$15.00
*Kill Devil Painkiller$15.00
*Meddlin Chocolate martini$14.00
*Pecan Tree Ind$15.00
*Reddhage Rendition$16.00
*The Spicy Spivey$15.00
*Time Sangria$15.00
*Townsend$16.00
*Watermelon Sugar High$15.00
*Woot Watermelon cosmo$15.00
Black cherry marg$14.00
BM Bloody Mary$15.00
Cantera Dulce$16.00
Choc Old Fashioned$16.00
Irish Coffe$14.00
LIT$14.00
Slightly Stoned$10.00
White Russian$13.00
Wine sample
Sample
Attems sample
Bentejac sample
Block 9 sample
Boen chard sample
Brown heritage sample
Chateau Gabaron sample
Chenin sample
Diorama sample
Domains allies sample
E guigal sample
Eric Louis SB sample
Giesen sample
Hang time sample
Harken sample
Justin sample
La crema sample
Leonard Kreush sample
Les caillout sample
Louis Latour sample
Metarie sample
Nicholas potel sample
Paulucci sample
Picpoul sample
Ponzi sample
Raimund prum sample
Southern belle sample
St nicholas sample
Van Ruitten sample
Red Wines
Red Wine BTG
Red Wine BTB
Bentajac Bord BTL$56.00
Block9 BTL$52.00
Brass field BTL$59.00OUT OF STOCK
Carmenere BTL$60.00
Caymus Napa$170.00
Chateauneuf Du Pape BTL$170.00
CS Far Niente BTL$225.00
Daou Paso Robles BTL$60.00
Darioush Caravan BTL$97.00
E.Guigal BTL$56.00
Gabaron BTL$56.00
Gun Bun BTL$60.00
Gundlach Bundshu BTL$54.00
Harvey & Harriet BTL$65.00
Heritage BTL$59.00
Joseph Phelps BTL$166.00
Justin Iscoceles$130.00
Kramer BTL$120.00
Moulin Maquin Bordeaux BTL$80.00
Nickel & Nickel BTL$210.00
Opus One BTL$600.00
Paulinas Reserve BTL$75.00
Precious belle BTL$59.00
Priorat Seleccio Especial BTL$210.00
Slander BTL$134.00
Southern Belle BTL$59.00
Southern Belle BTL$59.00
st. nicholas BTL$56.00
Terrazza BTL$56.00
Van Ruiten BTL$56.00
Villa Blanche Piquepoul BTL$56.00
Corkage
White Wines
White Wines BTG
White Wines BTB
Attems BTL$48.00
CH cakebread BTL$120.00
CH Far Niente BTL$150.00
CH Rombauer BTL$150.00
Chateau LaGrugere BTL$65.00
Cuvee Blanc BTL$52.00
Denziot Sancere$110.00
Dry Creek BTL$34.00
Giesen SVb BTL$52.00
Justin Svb BTL$52.00
LA Crema BTL$56.00
Louis Latour BTL$62.00
Raimund Prum BTL$52.00
Rickety Chennin Blanc BTL$56.00
Beaurepaire 1'r cru BTB$210.00
Trimbach BTL$48.00
Bolgheri BTL$65.00
Vodka
Vodka Single
Vodka Double
Gin
Gin Double
Tequila
Tequila Double
Whiskey
Whiskey Single
Whiskey Double
Angels Envy DBL$18.00
Basil Hayden DBL$17.00
Blanton's DBL$18.00
Bookers DBL$22.00
Buffalo Trace DBL$17.00
Crown Royal DBL$14.00
EH Taylor DBL$22.00
Michter's Single Rye DBL$22.00
Old Forester DBL$15.00
Old Forester DBL$19.00
Whistlepig DBL$30.00
Woodford Rye DBL$17.00
1792 DBL$16.00
Redemption DBL$17.00
Blade and Bow DBL$18.00
Retail
Honey
Salt
All hours
|Sunday
|Closed
|Monday
|Closed
|Tuesday
|5:00 pm - 10:00 pm
|Wednesday
|5:00 pm - 10:00 pm
|Thursday
|5:00 pm - 10:00 pm
|Friday
|5:00 pm - 10:00 pm
|Saturday
|5:00 pm - 10:00 pm
Restaurant info
Location
119 Queen Street, Beaufort, NC 28516
