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Bon Ami Cafe 850 West Hallandale Beach Boulevard
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850 West Hallandale Beach Boulevard
Hallandale Beach, FL 33009
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APPETIZER
BREAKFAST
CLASSIC EGG BENEDICT
$17.95
CLASSIC SHAKSHUKA
$15.95
GREEK OMELETTE
$16.95
ANY STYLE 2 EGGS ISRAELI SALAD, & SOUR CREAM
$12.95
MEDITERRANEAN 2 EGGS OMELET, PARSLEY & RED ONIONS
$14.95
VEGETABLE OMELET 2 EGGS, MUSHROOMS, RED ONIONS, GREEN & RED & PEPPERS
$15.95
2 EGGS SUNNY SIDE UP SMOKED SALMON & CREAM CHEESE
$16.95
BON AMI DELIGHT 2 EGGS OMELET, AVOCADO, TUNA, FETA CHEESE, SOUR CREAM & OLIVES
$19.95
ACAI BOWL
$13.95Out of stock
BOUREKAS
CHEESE BOUREKAS
$10.95Out of stock
SABICH BOUREKAS
$16.95Out of stock
CHEESE ZIVA
$14.95Out of stock
POTATO ZIVA
$14.95Out of stock
CHEESE & BLACK OLIVES ZIVA
$15.95Out of stock
CHEESE & SPINACH ZIVA
$15.95Out of stock
CHEESE & MUSHROOM ZIVA
$15.95Out of stock
SPINACH & CHEESE TURKISH BOUREKAS
$17.95Out of stock
CHEESE TURKISH BOUREKAS
$17.95
PANINI TOAST BAGEL / BAGUETTE
falafel pita
MEFUNEKET TOAST MOZZARELLA CHEESE, TOMATOES, HARD BOILED EGG & BLACK OLIVES
$14.95
PIZZA TOAST TOMATO SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, BLACK OLIVES
$14.95
EGGPLANT TOAST TOMATO SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, EGGPLANT & RED ONIONS
$15.95
TUNA TOAST TUNA (CHOICE OF MAYO) TOMATOES, BLACK OLIVES
$16.95
FETA TOAST FETA CHEESE, ZATAR, TOMATOES, BLACK OLIVES
$16.95
GUACAMOLE TOAST MOZZARELLA CHEESE, AVOCADO, TOMATOES, BLACK OLIVES
$17.95
TUNISIAN TOAST TUNA, TOMATOES, RED ONIONS, HARD BOILED EGG HOT SAUCE
$16.95
2 CHEESE TOAST TOMATO SAUCE, MOZZARELLA & FETA CHEESE, BLACK OLIVES
$17.95
ITALIAN BAGUETTE MOZZARELLA CHEESE, MUSHROOMS, RED PEPPERS, RED ONIONS, TOMATOES
$14.95
SANDWICHES BAGUETTE / WARPS
N.Y STYLE CREAM CHEESE, SMOKED SALMON, RED ONIONS, LETTUCE, TOMATOES
$16.95
EGG SALAD, LETTUCE, TOMATOES, PICKLES
$14.95
VEGETABLE OMELET MUSHROOMS, ONIONS, PEPPERS, LETTUCE, TOMATOES, PICKLES
$14.95
SABICH HUMMUS, FRIED EGGPLANT, HARD BOILED EGG, ISRAELI SALAD, TAHINI AMBA
$16.95
TUNA HARD BOILED EGG, LETTUCE, RED ONIONS, TOMATOES, PICKLES
$15.95
GUACAMOLE, FETA CHEESE, LETTUCE, TOMATOES, HARD BOILED EGG, PICKLES
$16.95
MULTIGRAIN SANDWICHES
HUMMUS
MALAWACH
PLAIN MALAWACH SERVED WITH HARD BOILED EGG TOMATO SAUCE & PICKLES
$12.95
MALAWACH WITH FETA CHEESE & ZA'ATAR SERVED WITH HARD BOILED EGG TOMATO SAUCE & PICKLES
$15.95
MALAWACH WITH MOZZARELLA CHEESE SERVED WITH HARD BOILED EGG TOMATO SAUCE & PICKLES
$15.95
MALAWACH PIZZA TOMATO SAUCE & MOZZARELLA CHEESE
$15.95
SWEET FATUT
$17.95Out of stock
JERUSALEM ABULAFYA
IRAQI LAFA WITH PIZZA SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, BLACK OLIVES
$16.95Out of stock
IRAQI LAFA WITH PIZZA SAUCE, FETA CHEESE, RED ONIONS, BLACK OLIVES, ZA'ATAR
$16.95Out of stock
IRAQI LAFA WITH PIZZA SAUCE, FETA & MOZZARELLA CHEESE, EGGPLANT, BLACK OLIVES
$17.95Out of stock
IRAQI LAFA WITH PIZZA SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, RED & GREEN PEPPERS, BLACK OLIVES
$17.95Out of stock
FRESH SALAD
CAESAR SALAD
$13.95
GREEK SALAD
$16.95
TUNA SALAD
$16.95
MEDITERRANEAN SALAD
$13.95
QUINOA KALE SALAD
$15.95
BON AMI SALAD TOPPED WITH WARM GARBANZO BEANS, TAHINI, HARD BOILED EGG
$15.95
AVOCADO SALAD LETTUCE, TOMATOES, CUCUMBERS, RED ONIONS, HARD BOILED EGG
$15.95
MUSHROOM MARSALA SALAD STIR FRIED MUSHROOMS WITH MARSALA WINE ON MIXED GREEN
$16.95Out of stock
DIFFERENT SALAD TOMATOES, CUCUMBERS, LETTUCE, STIR FRY FETA CHEESE & MUSHROOMS
$18.95
SWEET POTATO SALAD TOMATOES, CUCUMBERS, RED ONIONS, FETA CHEESE, FRIED SWEET POTATO
$18.95
SABICH PLATE EGGPLANT, HUMMUS, BOILED EGG, ISRAELI SALAD & PICKLES
$16.95
FISH
BON AMI PASTA
CHEESE RAVIOLI
$21.95
MUSHROOM RAVIOLI
$21.95
FETUCCINI ALFREDO PESTO SAUCE
$19.95
PENNE ZITI
$17.95
SPAGHETTI/PENNE NAPOLITANA/MARINARA SAUCE
$19.95
SPAGHETTI/PENNE MARINARA SAUCE7 STIR FRY MUSHROOMS
$20.95
SPAGHETTI/PENNE MARINARA SAUCE & MOZZERELLA CHEESE
$22.95
SPAGHETTI/PENNE MARINARA SAUCE & FETTA CHEESE
$22.95
RISOTTO/MUSHROOM SAFFRON
$22.95