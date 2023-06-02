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Bon Ami Cafe 850 West Hallandale Beach Boulevard

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850 West Hallandale Beach Boulevard

Hallandale Beach, FL 33009

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APPETIZER

EGGPLANT PARMESAN

EGGPLANT PARMESAN

$14.95
FALAFEL BALLS (4pcs) & TAHINI

FALAFEL BALLS (4pcs) & TAHINI

$5.95
SWEET BAKED POTATO/WITH TAHINI CHIMICHURRI AND SCALLIONS

SWEET BAKED POTATO/WITH TAHINI CHIMICHURRI AND SCALLIONS

$8.95
FRENCH FRIES

FRENCH FRIES

$6.95
SWEET POTATO FRIES

SWEET POTATO FRIES

$9.95
MASHED POTATOES

MASHED POTATOES

$7.95

BREAKFAST

CLASSIC EGG BENEDICT

CLASSIC EGG BENEDICT

$17.95
CLASSIC SHAKSHUKA

CLASSIC SHAKSHUKA

$15.95
GREEK OMELETTE

GREEK OMELETTE

$16.95
ANY STYLE 2 EGGS ISRAELI SALAD, & SOUR CREAM

ANY STYLE 2 EGGS ISRAELI SALAD, & SOUR CREAM

$12.95
MEDITERRANEAN 2 EGGS OMELET, PARSLEY & RED ONIONS

MEDITERRANEAN 2 EGGS OMELET, PARSLEY & RED ONIONS

$14.95
VEGETABLE OMELET 2 EGGS, MUSHROOMS, RED ONIONS, GREEN & RED & PEPPERS

VEGETABLE OMELET 2 EGGS, MUSHROOMS, RED ONIONS, GREEN & RED & PEPPERS

$15.95
2 EGGS SUNNY SIDE UP SMOKED SALMON & CREAM CHEESE

2 EGGS SUNNY SIDE UP SMOKED SALMON & CREAM CHEESE

$16.95
BON AMI DELIGHT 2 EGGS OMELET, AVOCADO, TUNA, FETA CHEESE, SOUR CREAM & OLIVES

BON AMI DELIGHT 2 EGGS OMELET, AVOCADO, TUNA, FETA CHEESE, SOUR CREAM & OLIVES

$19.95
ACAI BOWL

ACAI BOWL

$13.95Out of stock

BOUREKAS

CHEESE BOUREKAS

CHEESE BOUREKAS

$10.95Out of stock
SABICH BOUREKAS

SABICH BOUREKAS

$16.95Out of stock
CHEESE ZIVA

CHEESE ZIVA

$14.95Out of stock
POTATO ZIVA

POTATO ZIVA

$14.95Out of stock
CHEESE & BLACK OLIVES ZIVA

CHEESE & BLACK OLIVES ZIVA

$15.95Out of stock
CHEESE & SPINACH ZIVA

CHEESE & SPINACH ZIVA

$15.95Out of stock
CHEESE & MUSHROOM ZIVA

CHEESE & MUSHROOM ZIVA

$15.95Out of stock
SPINACH & CHEESE TURKISH BOUREKAS

SPINACH & CHEESE TURKISH BOUREKAS

$17.95Out of stock
CHEESE TURKISH BOUREKAS

CHEESE TURKISH BOUREKAS

$17.95

PANINI TOAST BAGEL / BAGUETTE

falafel pita
MEFUNEKET TOAST MOZZARELLA CHEESE, TOMATOES, HARD BOILED EGG & BLACK OLIVES

MEFUNEKET TOAST MOZZARELLA CHEESE, TOMATOES, HARD BOILED EGG & BLACK OLIVES

$14.95
PIZZA TOAST TOMATO SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, BLACK OLIVES

PIZZA TOAST TOMATO SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, BLACK OLIVES

$14.95
EGGPLANT TOAST TOMATO SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, EGGPLANT & RED ONIONS

EGGPLANT TOAST TOMATO SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, EGGPLANT & RED ONIONS

$15.95
TUNA TOAST TUNA (CHOICE OF MAYO) TOMATOES, BLACK OLIVES

TUNA TOAST TUNA (CHOICE OF MAYO) TOMATOES, BLACK OLIVES

$16.95
FETA TOAST FETA CHEESE, ZATAR, TOMATOES, BLACK OLIVES

FETA TOAST FETA CHEESE, ZATAR, TOMATOES, BLACK OLIVES

$16.95
GUACAMOLE TOAST MOZZARELLA CHEESE, AVOCADO, TOMATOES, BLACK OLIVES

GUACAMOLE TOAST MOZZARELLA CHEESE, AVOCADO, TOMATOES, BLACK OLIVES

$17.95
TUNISIAN TOAST TUNA, TOMATOES, RED ONIONS, HARD BOILED EGG HOT SAUCE

TUNISIAN TOAST TUNA, TOMATOES, RED ONIONS, HARD BOILED EGG HOT SAUCE

$16.95
2 CHEESE TOAST TOMATO SAUCE, MOZZARELLA & FETA CHEESE, BLACK OLIVES

2 CHEESE TOAST TOMATO SAUCE, MOZZARELLA & FETA CHEESE, BLACK OLIVES

$17.95
ITALIAN BAGUETTE MOZZARELLA CHEESE, MUSHROOMS, RED PEPPERS, RED ONIONS, TOMATOES

ITALIAN BAGUETTE MOZZARELLA CHEESE, MUSHROOMS, RED PEPPERS, RED ONIONS, TOMATOES

$14.95

SANDWICHES BAGUETTE / WARPS

N.Y STYLE CREAM CHEESE, SMOKED SALMON, RED ONIONS, LETTUCE, TOMATOES

N.Y STYLE CREAM CHEESE, SMOKED SALMON, RED ONIONS, LETTUCE, TOMATOES

$16.95
EGG SALAD, LETTUCE, TOMATOES, PICKLES

EGG SALAD, LETTUCE, TOMATOES, PICKLES

$14.95
VEGETABLE OMELET MUSHROOMS, ONIONS, PEPPERS, LETTUCE, TOMATOES, PICKLES

VEGETABLE OMELET MUSHROOMS, ONIONS, PEPPERS, LETTUCE, TOMATOES, PICKLES

$14.95
SABICH HUMMUS, FRIED EGGPLANT, HARD BOILED EGG, ISRAELI SALAD, TAHINI AMBA

SABICH HUMMUS, FRIED EGGPLANT, HARD BOILED EGG, ISRAELI SALAD, TAHINI AMBA

$16.95
TUNA HARD BOILED EGG, LETTUCE, RED ONIONS, TOMATOES, PICKLES

TUNA HARD BOILED EGG, LETTUCE, RED ONIONS, TOMATOES, PICKLES

$15.95
GUACAMOLE, FETA CHEESE, LETTUCE, TOMATOES, HARD BOILED EGG, PICKLES

GUACAMOLE, FETA CHEESE, LETTUCE, TOMATOES, HARD BOILED EGG, PICKLES

$16.95

MULTIGRAIN SANDWICHES

EGG SALAD LETTUCE, TOMATOES, PICKLES

EGG SALAD LETTUCE, TOMATOES, PICKLES

$14.95
TUNA CLUB (CHOICE OF MAYO) HARD BOILED EGG, LETTUCE, RED ONIONS, TOMATOES

TUNA CLUB (CHOICE OF MAYO) HARD BOILED EGG, LETTUCE, RED ONIONS, TOMATOES

$15.95
N.Y STYLE, CREAM CHEESE, SMOKED SALMON, RED ONIONS, LETTUCE, TOMATOES

N.Y STYLE, CREAM CHEESE, SMOKED SALMON, RED ONIONS, LETTUCE, TOMATOES

$16.95
GUACAMOLE, FETA CHEESE, LETTUCE, TOMATOES, HARD BOILED EGG, PICKLES

GUACAMOLE, FETA CHEESE, LETTUCE, TOMATOES, HARD BOILED EGG, PICKLES

$16.95

FALAFEL

FALAFEL PITA

FALAFEL PITA

$12.00
FALAFEL PITA SPECIAL ( 2:00 pm TO 5:00 pm ONLY

FALAFEL PITA SPECIAL ( 2:00 pm TO 5:00 pm ONLY

$7.00

SOUP

SOUP OF THE DAY

$7.95
TOMATO SOUP

TOMATO SOUP

$7.95

HUMMUS

MESABAHA

MESABAHA

$13.95
HUMMUS TAHINI PLATE

HUMMUS TAHINI PLATE

$10.95
HUMMUS FUL MEDAMES

HUMMUS FUL MEDAMES

$13.95Out of stock
HUMMUS WITH STIR FRY ONIONS & MUSHROOMS

HUMMUS WITH STIR FRY ONIONS & MUSHROOMS

$14.95
COMBO PLATE HUMMUS, TAHINI, 4 FALAFEL BALLS, HARD BOILED EGG, ONIONS & PICKLES

COMBO PLATE HUMMUS, TAHINI, 4 FALAFEL BALLS, HARD BOILED EGG, ONIONS & PICKLES

$18.95

MALAWACH

PLAIN MALAWACH SERVED WITH HARD BOILED EGG TOMATO SAUCE & PICKLES

PLAIN MALAWACH SERVED WITH HARD BOILED EGG TOMATO SAUCE & PICKLES

$12.95
MALAWACH WITH FETA CHEESE & ZA'ATAR SERVED WITH HARD BOILED EGG TOMATO SAUCE & PICKLES

MALAWACH WITH FETA CHEESE & ZA'ATAR SERVED WITH HARD BOILED EGG TOMATO SAUCE & PICKLES

$15.95
MALAWACH WITH MOZZARELLA CHEESE SERVED WITH HARD BOILED EGG TOMATO SAUCE & PICKLES

MALAWACH WITH MOZZARELLA CHEESE SERVED WITH HARD BOILED EGG TOMATO SAUCE & PICKLES

$15.95
MALAWACH PIZZA TOMATO SAUCE & MOZZARELLA CHEESE

MALAWACH PIZZA TOMATO SAUCE & MOZZARELLA CHEESE

$15.95

SWEET FATUT

$17.95Out of stock

JERUSALEM ABULAFYA

IRAQI LAFA WITH PIZZA SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, BLACK OLIVES

IRAQI LAFA WITH PIZZA SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, BLACK OLIVES

$16.95Out of stock
IRAQI LAFA WITH PIZZA SAUCE, FETA CHEESE, RED ONIONS, BLACK OLIVES, ZA'ATAR

IRAQI LAFA WITH PIZZA SAUCE, FETA CHEESE, RED ONIONS, BLACK OLIVES, ZA'ATAR

$16.95Out of stock
IRAQI LAFA WITH PIZZA SAUCE, FETA & MOZZARELLA CHEESE, EGGPLANT, BLACK OLIVES

IRAQI LAFA WITH PIZZA SAUCE, FETA & MOZZARELLA CHEESE, EGGPLANT, BLACK OLIVES

$17.95Out of stock
IRAQI LAFA WITH PIZZA SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, RED & GREEN PEPPERS, BLACK OLIVES

IRAQI LAFA WITH PIZZA SAUCE, MOZZARELLA CHEESE, RED & GREEN PEPPERS, BLACK OLIVES

$17.95Out of stock

PIZZA

PIZZA MARGHERITA

PIZZA MARGHERITA

$14.95

FRESH SALAD

CAESAR SALAD

CAESAR SALAD

$13.95
GREEK SALAD

GREEK SALAD

$16.95
TUNA SALAD

TUNA SALAD

$16.95
MEDITERRANEAN SALAD

MEDITERRANEAN SALAD

$13.95
QUINOA KALE SALAD

QUINOA KALE SALAD

$15.95
BON AMI SALAD TOPPED WITH WARM GARBANZO BEANS, TAHINI, HARD BOILED EGG

BON AMI SALAD TOPPED WITH WARM GARBANZO BEANS, TAHINI, HARD BOILED EGG

$15.95
AVOCADO SALAD LETTUCE, TOMATOES, CUCUMBERS, RED ONIONS, HARD BOILED EGG

AVOCADO SALAD LETTUCE, TOMATOES, CUCUMBERS, RED ONIONS, HARD BOILED EGG

$15.95
MUSHROOM MARSALA SALAD STIR FRIED MUSHROOMS WITH MARSALA WINE ON MIXED GREEN

MUSHROOM MARSALA SALAD STIR FRIED MUSHROOMS WITH MARSALA WINE ON MIXED GREEN

$16.95Out of stock
DIFFERENT SALAD TOMATOES, CUCUMBERS, LETTUCE, STIR FRY FETA CHEESE & MUSHROOMS

DIFFERENT SALAD TOMATOES, CUCUMBERS, LETTUCE, STIR FRY FETA CHEESE & MUSHROOMS

$18.95
SWEET POTATO SALAD TOMATOES, CUCUMBERS, RED ONIONS, FETA CHEESE, FRIED SWEET POTATO

SWEET POTATO SALAD TOMATOES, CUCUMBERS, RED ONIONS, FETA CHEESE, FRIED SWEET POTATO

$18.95
SABICH PLATE EGGPLANT, HUMMUS, BOILED EGG, ISRAELI SALAD & PICKLES

SABICH PLATE EGGPLANT, HUMMUS, BOILED EGG, ISRAELI SALAD & PICKLES

$16.95

FISH

FISH & CHIPS

FISH & CHIPS

$25.95
GRILLED SALMON FILLET

GRILLED SALMON FILLET

$28.95
BRANZINO WHOLE FISH GRILLED

BRANZINO WHOLE FISH GRILLED

$31.95Out of stock
MOROCCAN SALMON

MOROCCAN SALMON

$28.95Out of stock
BRANZINO FILLET

BRANZINO FILLET

$33.95

BON AMI PASTA

CHEESE RAVIOLI

CHEESE RAVIOLI

$21.95
MUSHROOM RAVIOLI

MUSHROOM RAVIOLI

$21.95
FETUCCINI ALFREDO PESTO SAUCE

FETUCCINI ALFREDO PESTO SAUCE

$19.95
PENNE ZITI

PENNE ZITI

$17.95
SPAGHETTI/PENNE NAPOLITANA/MARINARA SAUCE

SPAGHETTI/PENNE NAPOLITANA/MARINARA SAUCE

$19.95
SPAGHETTI/PENNE MARINARA SAUCE7 STIR FRY MUSHROOMS

SPAGHETTI/PENNE MARINARA SAUCE7 STIR FRY MUSHROOMS

$20.95
SPAGHETTI/PENNE MARINARA SAUCE & MOZZERELLA CHEESE

SPAGHETTI/PENNE MARINARA SAUCE & MOZZERELLA CHEESE

$22.95
SPAGHETTI/PENNE MARINARA SAUCE & FETTA CHEESE

SPAGHETTI/PENNE MARINARA SAUCE & FETTA CHEESE

$22.95
RISOTTO/MUSHROOM SAFFRON

RISOTTO/MUSHROOM SAFFRON

$22.95

KIDS MENU

KIDS PASTA

KIDS PASTA

$12.95
PIZZA BITES ( BAGUETTE WITH PIZZA SAUCE & MOZZARELLA CHEESE TOASTED & CUT TO BITE SIZE

PIZZA BITES ( BAGUETTE WITH PIZZA SAUCE & MOZZARELLA CHEESE TOASTED & CUT TO BITE SIZE

$13.95

SMOOTHIES