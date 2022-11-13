Restaurant header imageView gallery
Bars & Lounges

britannia arms cupertino-

719 Reviews

$$

1087 South De Anza Blvd

San Jose, CA 95129

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

phone icon

Call

clock icon

Hours

waypoint sign icon

Directions

Order Again

Popular Items

COMBO (1 PC. FISH-3 DEEP FRIED PRAWNS-CHIPS
FISH AND CHIPS
POTATO SKINS

DRAFT

805

$8.00+

BLACK/TAN

$8.50+

BLUE MOON

$8.00+

BODDINGTON'S

$8.50+

BUENAVEZA

$8.00+

CALI SQUEEZE

$8.00+

DESCHUTES FRESH HAZE

$8.50+

DRAKES DRAKKONIC STOUT

$8.50+

DRAKES AMBER

$8.50+

DRAKES DENOGGINIZER

$8.50+

ELYSIAN DRAGONSTOOTH

$8.50+

FRANZISKANER

$8.00+

FULL CIRCLE SOUR

$8.50+

GUINNESS

$8.00+

HARP

$8.00+

HAZED/CONFUSED

$8.50+

DESCHUTES/HAPAS/GUINNESS

HAZY LITTLE THING

$8.00+

KONA BIG WAVE

$7.50+

KONA LONGBOARD

$7.00+

LAGUNITAS

$8.00+

Magner's

$8.00+

Modela Especiale

$8.00+

PACIFICO

$8.00+

SCULPIN GRAPEFRUIT

$8.50+

SIERRA NEVADA

$8.00+

SMITTICKS

$8.00+

SPACEDUST

$8.50+

STELLA

$8.00+

TREMOR WHEAT

$8.00+

TRUMER PILS

$8.00+

WOODCHUCK CIDER

$8.00+

SODA / JUICE / NON ALC.

ARNOLD PALMER

$5.00

BOTTLED WATER

$2.50

COFFEE

$4.00

COKE

$3.50

CRAN JUICE

$4.00

DECAF

$4.00

DIET COKE

$3.50

GINGER ALE

$3.50

GINGER BEER

$4.00

GRAPEFRUIT JUICE

$4.00

HOT COCOA

$4.00

ICED TEA

$4.00

LEMONADE

$5.00

MILK

$4.00

OJ

$4.00

PINEAPPLE JUICE

$4.00

RED BULL

$4.00

ROOT BEER

$3.50

SHIRLEY TEMPLE

$5.00

SODA WATER

SPRITE

$3.50

TEA

$4.00

Virgin Bloody Mary

$5.00

Virgin Margarita

$5.00

APPETIZER

BONELESS BUFFALO WINGS

$15.00

CALAMARI

$16.00

CHEESY GARLIC BREAD

$11.00

CHICKEN STRIPS W/ FRIES

$14.00

CORN DOG AND FRIES

$8.00+

FISH BITES W/ CHIPS

$13.00

FRIES (SHOESTRING)

$7.00

FRIES (STEAK))

$7.00

FRIES W/ CURRY SAUCE

$12.00

GARLIC FRIES (BASKET)

$12.00

JALAPENO POPPERS

$8.00+

MAC N CHEESE W/ SKINNY FRIES

$8.00

MOZZARELLA STICKS (8 PIECE)

$11.00

YOUR CHOICE OF RANCH OR MARINARA

NACHOS

$12.00+

ONION RINGS

$11.00

PEPPERONI (DEEP FRIED) (APPROX. 20 PC)

$4.00

POTATO SKINS

$10.00+

QUESADILLA

$12.00+

SAUSAGE ROLLS (8 PIECE)

$14.00

DELICATE AND FLAKY PUFF PASTRY SURROUNDING BRITISH BANGER SAUSAGE

TORTILLA CHIPS AND SALSA

$8.00

WINGS

$15.00+

FISH AND CHIPS

FISH AND CHIPS

$14.00+

COMBO (1 PC. FISH-3 DEEP FRIED PRAWNS-CHIPS

$18.00

DEEP FRIED SHRIMP W/ FRIES

$15.00+

FISH BITES ALA CARTE

$10.00

FISH BITES W/ CHIPS

$13.00

SHEPHERD'S PIE/ BANGERS

SHEPHERD'S PIE W/ STEAMED VEGETABLES

SHEPHERD'S PIE W/ STEAMED VEGETABLES

$15.00

FAMILY RECIPE W/ SAVORY GROUND BEEF, CARROTS, PEAS, CORN, ONIONS IN A RICH GRAVY. TOPPED WITH MASHED POTATOES AND CHEESE, THEN BAKED GOLDEN BROWN.

BANGERS, MASH, & STEAMED VEGETABLES

$16.00

2 BRITISH SAUSAGES, GRILLED ONIONS, VEGETABLE OF THE DAY

BANGERS, MASH, & BEANS

$17.00

BANGERS, MASH, & CHIPS

$17.00

BANGERS, BEANS, & CHIPS

$17.00

BANGERS ALA CARTE (1)

$6.00

PIZZA (one size- 6 slices)

ALICIA'S DREAMY GARLIC

$18.00

CHEESY GARLIC SAUCE, CHICKEN, BACON, SAUSAGE. YELLOW ONION, GREEN ONION,

ALL MEAT

$18.00

PEPPERONI. BACON. SAUSAGE.

BBQ CHICKEN

$18.00

SPICY SWEET SAUCE. MOZZARELLA-SAUSAGE-BACON-JALAPENO-HABANERO-RED ONION-PERUVIAN CHERRY PEPPERS

BUILD IT

$18.00

CHEESE (Copy)

$10.00

HANDMADE, THIN CRACKER CRUST. WITH OUR ORIGINAL BRIT MARINARA AND MOZZARELLA.

COMBO NATION (Copy)

$18.00

PEPPERONI, SAUSAGE, BEEF, ONION, TOMATO, MUSHROOM, BELL PEPPER

PEPPERONI

$15.00

ROYAL HAWAIIAN

$18.00

MARINARA, MOZZARELLA, BACON, PINEAPPLE, HP SAUCE

VEGGIE (Copy)

$16.00

ONION, BELL PEPPER, TOMATO, MUSHROOM

SANDWICHES

"MAG"NIFICENT SPICY TUNA MELT (Copy)

"MAG"NIFICENT SPICY TUNA MELT (Copy)

$15.00

ALBACORE MIXED WITH MAYO-SIRACHA-RED CHILI POWDER-HABANERO-GRILLED JALAPENO INSIDE GRILLED SOURDOUGH. MELTED AMERICAN AND SWISS CHEESE. WITH FRIES.

B.L.T. W/ FRIES (Copy)

$12.00

BANGER SAUSAGE SANDWICH W/ FRIES (Copy)

$15.00

2 BRITISH SAUSAGES GRILLED W/ SAUTEED ONIONS ON A FRENCH ROLL

CHICKEN PHILLY W/ FRIES

$15.00

FISH SANDWICH W/FRIES (Copy)

$15.00

W/ LETTUCE, TOMATO

GRILLED CHEESE W/ FRIES (Copy)

GRILLED CHEESE W/ FRIES (Copy)

$12.00+

GRILLED CHIK SANDWICH

$15.00
PHILLY CHEESESTEAK W/ FRIES (Copy)

PHILLY CHEESESTEAK W/ FRIES (Copy)

$15.00+

TRADITIONAL WITH GRILLED ONIONS, MOZZARELLA

BURGERS

1/2 LB. BURGER W/ FRIES

$15.00+

WITH LETTUCE, TOMATO, ONION, PICKES

1/4 LB. BURGER W/ FRIES

$10.00+

WITH LETTUCE, TOMATO, ONION, PICKES

CLAM CHOWDER

$6.00+Out of stock

CLAM CHOWDER OR MIXED SALAD

SIDE SALAD

$3.00

TACOS/ BURRITOS

4 BEEF STREET TACOS

$15.00

CABO INSPIRED. 4 CORN TORTILLAS . W/ TORTILLA CHIPS, CILANTRO, ONION, & SALSA.

4 CHICKEN STREET TACOS

$15.00

CABO INSPIRED. 4 CORN TORTILLAS . W/ TORTILLA CHIPS, CILANTRO, ONION, & SALSA.

4 FISH STREET TACOS

$15.00

CABO INSPIRED. 4 CORN TORTILLAS . W/ TORTILLA CHIPS, CILANTRO, ONION, & SALSA.

4 SHRIMP STREET TACOS

$15.00

CABO INSPIRED. 4 CORN TORTILLAS . W/ TORTILLA CHIPS, CILANTRO, ONION, & SALSA.

BURITO-CHIK-MASALA

$16.00

BURITO-SHEP PIE

$16.00

LARGE FLOUR TORTILLA STUFFED W/ YUMMY. THEN BAKED WOW!

CURRY

CHICKEN CURRY W/ RICE

$16.00

CHICKEN CURRY W/ CHIPS

$16.00

SHRIMP CURRY W/RICE

$18.00

SHRIMP CURRY W/ CHIPS

$18.00

SALAD

MIXED SALAD

$7.00

MIXED ORGANIC GREENS, CARROTS, MUSHROOM, TOMATO, CROUTONS

MIXED SALAD W/ GRILLED CHICKEN

$11.00

MIXED SALAD W/ GRILLED SHRIMP

$13.00

CAESAR SALAD

$9.00

FRESH ORGANIC ROMAINE, SHREDDED PARMESAN, CROUTONS

CAESAR SALAD W/ GRILLED CHICKEN

$14.00

CAESAR SALAD W/ GRILLED SHRIMP

$14.00

COLESLAW

$6.00

SIDES

CUP OF BROWN GRAVY

$4.00

CURRY SAUCE

$5.00

HEINZ BEANS

$5.00

MASHED POTATOS

$5.00

STEAMED VEGGIES (BROCCOLI & CARROTS)

$5.00

DESSERT

APPLE PIE W/ ICE CREAM

$8.00

FRENCH VANILLA ICE CREAM (1 SCOOP)

$2.50

FRENCH VANILLA ICE CREAM (2 SCOOPS)

$4.00

KIDS MENU

MAC N CHEESE W/ SKINNY FRIES

$8.00

GRILLED CHEESE W/ SKINNY FRIES

$8.00

SNACKS

ALL POTATO CHIPS

$2.00

CBD PACK

$6.00

FAMILY SIZE/ PARTY PLATTERS (SIZED FOR FOUR)

FAMILY SIZE SHEPHERD'S PIE W/ STEAMED BROCCOLI AND CARROTS

$39.99

FAMILY SIZE BANGERS, MASH, AND HEINZ BEANS

$49.99

FAMILY SIZE ORGANIC SPRING MIX SALAD (MIXED GREENS, TOMATO, MUSHROOM, RED ONION, CUCUMBER, CROUTONS

$15.00

FAMILY SIZE CLASSIC CAESAR SALAD (ROMAINE, SHREDDED PARMESAN, CROUTONS, CAESAR DRESSING

$39.99

FAMILY SIZE GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD

$39.99

Chowly Open Item Do Not Delete

Chowly Notes

Attributes and Amenities
check markIntimate
check markSports
check markLive Music
check markLoyalty and Reward Programs
check markContactless Payments
check markOnline Ordering
check markFresh Ingredients
check markReservations
check markDelivery
check markCurbside Pickup
check markCatering
check markOutdoor Seating
check markTakeout
All hours
Sunday11:00 am - 11:00 pm
Monday12:00 pm - 11:00 pm
Tuesday12:00 pm - 11:00 pm
Wednesday12:30 pm - 11:00 pm
Thursday12:30 pm - 12:00 am
Friday12:30 pm - 12:00 am
Saturday12:00 pm - 12:00 am
Restaurant info

THE BAY AREA'S ORIGINAL BRITISH PUB. FOUNDED IN 1981 BY TOM CAUGE, IT IS NOW OPERATED BY HIS SON, TOMMY CAUGE AND LONG-TIME FRIEND, MIKE ELLENBURG. WITH 60 YEARS COMBINED EXPERIENCE IN THE BAR AND RESTAURANT SCENE, THEIR NEW CUISINE COVERS THE CLASSIC TASTE EXPECTATIONS WITH TRADITIONAL BRITISH FAVORITES LIKE SHEPHERD'S PIE, BANGERS, SAUSAGE ROLLS, CHICKEN TIKKA MASALA, AND TOFFEE PUDDING. THE EXCITEMENT CONTINUES WITH A NEW PASSION TO CREATE ORIGINAL DISHES LIKE SHEPHERD'S PIE BURRITO, FRANK CILANTRO PIZZA, RAMEN WITH BANGER DUMPLINGS, AND GRILLED PERUVIAN PEPPER SALSA. THE OUTDOOR DINING EXPERIENCE IS COVID-19 CERTIFIED WITH ROOM FOR PRIVACY OR LARGER GROUPS. EACH TABLE HAS ITS OWN PATIO HEATER AND GREAT VIEWS OF A MULTITUDE OF LARGE HDTV SCREENS TO WATCH YOUR FAVORITE EVENTS. MOST OF OUR PLATES CAN BE SHARED, AND OUR CRAFT BEER SELECTION KEEPS GROWING WITH OVER 25 BEERS TO CHOOSE FROM ON DRAFT ALONE. PLEASE COME JOIN US AT THE ORIGINAL BRITISH PUB AND RESTAURANT SINCE 1981.

Website

Location

1087 South De Anza Blvd, San Jose, CA 95129

Directions

Gallery
Britannia Arms Cupertino image

Similar restaurants in your area

Legends Pizza - Cupertino - 19732 Stevens Creek Blvd
orange star4.5 • 169
19732 Stevens Creek Blvd Cupertino, CA 95014
View restaurantnext
Oren's Hummus - Cupertino
orange star4.7 • 8,140
19419 Stevens Creek Blvd Cupertino, CA 95014
View restaurantnext
Bon Mot Bar and Restaurant - 19429 Stevens Creek Blvd
orange starNo Reviews
19429 Stevens Creek Blvd Cupertino, CA 95014
View restaurantnext
Mextizo Restaurant & Cantina - 1502 Saratoga Ave
orange star4.3 • 1,083
1502 Saratoga Ave San Jose, CA 95129
View restaurantnext
The Basin
orange star4.5 • 697
14572 Big Basin Way Saratoga, CA 95070
View restaurantnext
Bloom - Eatery & Spirits
orange star4.5 • 345
202 Saratoga Ave Santa Clara, CA 95050
View restaurantnext
Search similar restaurants

Popular restaurants in San Jose

Pizza Antica, Santana Row
orange star4.4 • 8,620
334 Santana Row San Jose, CA 95128
View restaurantnext
The Breakfast Club at Midtown
orange star4.1 • 8,118
1432 West San Carlos st ste80 San Jose, CA 95126
View restaurantnext
OROS THAI RESTAURANT
orange star4.5 • 8,002
6177 Santa Teresa Blvd San Jose, CA 95123
View restaurantnext
BIll's Cafe - Willow Glen
orange star4.7 • 7,819
1115 Willow St San Jose, CA 95125
View restaurantnext
Super Duper Burgers - Westgate
orange star4.6 • 7,444
5399 Prospect Road San Jose, CA 95129
View restaurantnext
Smoking Pig BBQ - San Jose
orange star4.0 • 6,871
1144 N 4th St San Jose, CA 95112
View restaurantnext
Search popular restaurants
Map
More near San Jose
Campbell
review star
Avg 4.3 (24 restaurants)
Santa Clara
review star
Avg 4.4 (44 restaurants)
Los Gatos
review star
Avg 4.2 (41 restaurants)
Milpitas
review star
Avg 4.3 (16 restaurants)
Sunnyvale
review star
Avg 4.4 (21 restaurants)
Cupertino
review star
Avg 4.5 (17 restaurants)
Mountain View
review star
Avg 4.4 (29 restaurants)
Morgan Hill
review star
Avg 4.3 (8 restaurants)
Los Altos
review star
Avg 4.5 (8 restaurants)
© 2022 Toast, Inc.
Toast
Made with love in Boston