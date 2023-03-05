Restaurant header imageView gallery
Pizza

Brothers Pizza City Park

193 Reviews

$

736 Virginia Ave

Hagerstown, MD 21740

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

phone icon

Call

clock icon

Hours

waypoint sign icon

Directions

Order Again

Popular Items

NY STYLE PIZZA
FRENCH FRIES
WINGS

STARTERS & SIDES

BAG OF CHIPS

$1.00

BREAD STIX

$6.99

10 BREAD STICKS MADE FROM OUR HANDMADE DOUGH, GARLIC SAUCE AND PARMESAN WITH PIZZA SAUCE ON THE SIDE

BREADED MUSHROOMS

$6.69

FRIED BATTERED MUSHROOMS WITH CHOICE OF RANCH OR MARINARA ON THE SIDE

**NEW!** BUTTERFLY SHRIMP

$9.99

9 FRIED BREADED BUTTERFLY SHRIMP WITH CHOICE OF COCKTAIL OR MARINARA SAUCE ON THE SIDE

CALAMARI RINGS

$9.49

FRIED BREADED CALAMARI RINGS WITH CHOICE OF COCKTAIL OR MARINARA SAUCE ON THE SIDE

CHEESE FRIES

$8.49

STRAIGHT CUT BATTERED FRIES TOPPED WITH GREEN ONIONS, BACON, CHEDDAR MONTEREY AND CHOICE OF RANCH OR SOUR CREAM ON THE SIDE

CHEESE FRIES WITH CRAB

$9.99

STRAIGHT CUT BATTERED FRIES TOPPED WITH CRAB MEAT, CHEDDAR MONTEREY, GREEN ONIONS AND BACON WITH CHOICE OF RANCH OR SOUR CREAM ON THE SIDE

CHICKEN NUGGETS (9)

$5.49

9 FRIED BREADED AND BATTERED CHICKEN NUGGETS WITH CHOICE OF SAUCE ON THE SIDE

CHICKEN TENDERS (5)

$7.99

5 FRIED BREADED CHICKEN TENDERS WITH CHOICE OF SAUCE ON THE SIDE

FRENCH FRIES

$3.49

STRAIGHT CUT BATTERED FRENCH FRIES

FRIED PICKLES

$6.99

FRIED BREADED PICKLE SPEARS WITH CHOICE OF RANCH OR MARINARA ON THE SIDE

GARLIC BREAD

$5.24

BREAD TOPPED WITH GARLIC BUTTER AND MOZZARELLA WITH MARINARA ON THE SIDE

GARLIC KNOTS

$4.49

6 GARLIC KNOTS MADE FROM OUR HANDMADE DOUGH, GARLIC SAUCE, AND PARMESAN WITH PIZZA SAUCE ON THE SIDE

GUACAMOLE & CHIPS

$5.49

FRESHLY FRIED TORTILLA CHIPS WITH GUACAMOLE ON THE SIDE

JALAPENO POPPERS

$9.79

7 FRIED BREADED JALAPENOS WITH CHEDDAR CHEESE INSIDE AND CHOICE OF RANCH OR MARINARA ON THE SIDE

**NEW!*** MEATBALLS

$5.99

MEATBALLS WITH MARINARA

MOZZARELLA STICKS

$6.99

6 BATTERED MOZZARELLA STICKS WITH MARINARA ON THE SIDE

ONION RINGS

$3.99

FRIED BREADED ONION RINGS

PEPPERONI ROLLS

$9.49

CRESCENT ROLLS MADE FRESH FROM OUR HANDMADE DOUGH WITH MOZZARELLA AND PEPPERONI INSIDE, TOPPED WITH PARMESAN AND COMES WITH PIZZA SAUCE ON THE SIDE

**NEW!** PHILLY CHEESE STEAK EGGROLLS

$7.99

3 FRIED PHILLY CHEESE STEAK EGGROLLS WITH BEER CHEESE ON THE SIDE

PIZZA FRIES

$6.99

STRAIGHT CUT BATTERED FRIES TOPPED WITH MOZZARELLA AND PIZZA SAUCE

SALSA & CHIPS

$4.49

WINGS

$12.99

10 JUMBO WINGS FRESHLY SEASONED, BAKED AND DEEP FRIED - HONEY BBQ, CHESAPEAKE BAY, HOT, MILD, ROASTED GARLIC OR PLAIN. COMES WITH CELERY AND CHOICE OF RANCH OR BLEU CHEESE DRESSING ON THE SIDE.

ZUCCHINI STIX

$6.99

FRIED BREADED ZUCCHINI STICKS WITH CHOICE OF MARINARA OR RANCH ON THE SIDE

SALADS

ANTIPASTO SALAD

$9.99

HAM, SALAMI, PROVOLONE, MOZZARELLA, LETTUCE, CUCUMBERS, TOMATOES, ONIONS AND CROUTONS WITH CHOICE OF DRESSING ON THE SIDE

BUFFALO CHICKEN SALAD

$9.99

LARGE SALAD WITH GRILLED CHICKEN IN MILD SAUCE, LETTUCE, MUSHROOMS, TOMATOES, AND SERVED IN A FRIED FLOUR TORTILLA BOWL WITH CHOICE OF DRESSING ON THE SIDE

CAESAR SALAD

$7.99

ROMAINE LETTUCE, CROUTONS AND PARMESAN WITH CHOICE OF DRESSING ON SIDE

CHEF SALAD

$10.24

HAM, TURKEY, AMERICAN, LETTUCE, CUCUMBERS, TOMATOES, ONIONS, BLACK OLIVES, HARDBOILED EGG WITH CHOICE OF DRESSING ON THE SIDE

CHICKEN SALAD

$9.99

CHOICE OF GRILLED OR CRISPY CHICKEN, LETTUCE, MUSHROOMS, TOMATOES, HARDBOILED EGG AND SERVED IN A FRIED FLOUR TORTILLA BOWL WITH CHOICE OF DRESSING ON THE SIDE

GREEK SALAD

$9.99

LETTUCE, PEPPERONCINI, FETA, TOMATOES, ONIONS AND KALAMATA OLIVES WITH CHOICE OF DRESSING ON THE SIDE

SHRIMP SALAD

$9.99

GRILLED SHRIMP, LETTUCE, CUCUMBERS, TOMATOES, ONIONS, SHREDDED CHEDDAR MONTEREY AND CROUTONS WITH CHOICE OF DRESSING ON THE SIDE

SIDE CAESAR SALAD

$4.99

ROMAINE LETTUCE, CROUTONS AND PARMESAN WITH CHOICE OF DRESSING

SIDE SALAD

$3.99

LETTUCE, CUCUMBERS, TOMATOES, ONIONS, SHREDDED CHEDDAR MONTEREY AND CROUTONS WITH CHOICE OF DRESSING ON THE SIDE

STEAK SALAD

$9.99

LARGE SALAD WITH STEAK, LETTUCE, MUSHROOMS, TOMATOES, HARDBOILED EGG AND SERVED IN A FRIED FLOUR TORTILLA BOWL WITH CHOICE OF DRESSING ON THE SIDE

TACO SALAD

$9.99

CHOICE OF BEEF OR CHICKEN, LETTUCE, DICED TOMATOES, GREEN ONIONS, JALAPENO PEPPERS, CHEDDAR MONTEREY SERVED IN A FRIED FLOUR TORTILLA BOWL WITH SALSA AND SOUR CREAM ON THE SIDE

TOSSED SALAD

$6.99

LETTUCE, CUCUMBERS, TOMATOES, ONIONS, SHREDDED CHEDDAR MONTEREY AND CROUTONS WITH CHOICE OF DRESSING ON THE SIDE

TUNA SALAD

$9.99

TUNA, LETTUCE, CUCUMBERS, TOMATOES, ONIONS, SHREDDED CHEDDAR MONTEREY AND CROUTONS WITH CHOICE OF DRESSING ON THE SIDE

6" HOT & COLD SUBS

6" BLT SUB

$6.99

BACON, LETTUCE, TOMATOES AND MAYO ON TOASTED SUB ROLL

6" CHEESE STEAK SUB

$6.99

THINLY SLICED SIRLOIN STEAK AND AMERICAN ON TOASTED ROLL

6" CHEESE STEAK BOMB SUB

$7.49

THINLY SLICED SIRLOIN STEAK, AMERICAN, PEPPERONI, HAM, FRIED ONIONS, ROASTED GREEN PEPPERS, MUSHROOMS, AND MAYO ON TOASTED ROLL

6" CHEESE STEAK SPECIAL SUB

$6.99

THINLY SLICED SIRLOIN STEAK, AMERICAN, FRIED ONIONS, ROASTED GREEN PEPPERS, MUSHROOMS AND MARINARA SAUCE ON TOASTED ROLL

6" CHEESE STEAK WORKS SUB

$6.99

THINLY SLICED SIRLOIN STEAK, AMERICAN, LETTUCE, TOMATOES, FRIED ONIONS AND MAYO ON TOASTED ROLL

6" CHEESEBURGER SUB

$6.99

HAMBURGER PATTIES, AMERICAN, LETTUCE, TOMATOES, MAYO, AND ONIONS ON TOASTED ROLL

6" CHICKEN CHEESE STEAK SUB

$6.99

THINLY SLICED CHICKEN CHEESE STEAK, AMERICAN, LETTUCE, TOMATOES, FRIED ONIONS AND MAYO ON TOASTED ROLL

6" CHICKEN PARMESAN SUB

$6.99

CHICKEN PATTIES COVERED IN MARINARA AND MELTED MOZZARELLA ON TOASTED ROLL

6" CHICKEN PATTY SUB

$6.99

FRIED BREADED CHICKEN PATTIES, LETTUCE, TOMATOES, MAYO, AND ONIONS ON TOASTED ROLL

6" EGGPLANT PARMESAN SUB

$6.99

EGGPLANT COVERED IN MARINARA AND MELTED MOZZARELLA ON TOASTED ROLL

6" FISH PATTY SUB

$6.99

FRIED BREADED HADDOCK PATTIES, LETTUCE, TOMATOES, ONIONS AND CHOICE OF TARTAR SAUCE OR MAYO ON TOASTED ROLL

6" HAM SUB

$6.99

COLD SUB WITH HAM, PROVOLONE, LETTUCE, TOMATOES, MAYO, AND ONIONS ON TOASTED ROLL

6" ITALIAN SUB

$6.99

COLD SUB WITH HAM, SALAMI, PROVOLONE, LETTUCE, TOMATOES, MAYO, AND ONIONS ON TOASTED ROLL

6" LEAVE IT TO US SUB

$6.99

HOT SUB WITH HAM, SALAMI, CAPICOLA, PROVOLONE, LETTUCE, TOMATOES, ONIONS WITH CHOICE OF OIL AND VINEGAR OR MAYO

6" MEATBALL PARMESAN SUB

$6.99

ITALIAN MEATBALLS COVERED IN MARINARA AND MELTED MOZZARELLA ON TOASTED ROLL

6" PIZZA STEAK SUB

$6.99

THINLY SLICED SIRLOIN STEAK, MOZZARELLA AND PIZZA SAUCE ON TOASTED ROLL

6" SAUSAGE PARM SUB

$6.99

SLICES OF ITALIAN SAUSAGE COVERED IN MARINARA AND MELTED MOZZARELLA ON TOASTED ROLL

6" TUNA SUB

$6.99

COLD SUB WITH TUNA, PROVOLONE, LETTUCE, TOMATOES, MAYO, AND ONIONS ON TOASTED ROLL

6" TURKEY SUB

$6.99

COLD SUB WITH TURKEY, PROVOLONE, LETTUCE, TOMATOES, MAYO, AND ONIONS ON TOASTED ROLL

6" VEGGIE SUB

$6.99

HOT SUB WITH PROVOLONE, ROASTED GREEN PEPPERS, MUSHROOMS, LETTUCE, TOMATOES, MAYO, AND FRIED ONIONS ON TOASTED ROLL

12" HOT & COLD SUBS

12" SUBS ON TOASTED ROLL

12" BLT SUB

$9.99

BACON, LETTUCE, TOMATOES AND MAYO ON TOASTED SUB ROLL

12" CHEESE STEAK SUB

$9.99

THINLY SLICED SIRLOIN STEAK AND AMERICAN ON TOASTED ROLL

12" CHEESE STEAK BOMB SUB

$10.99

THINLY SLICED SIRLOIN STEAK, AMERICAN, PEPPERONI, HAM, FRIED ONIONS, ROASTED GREEN PEPPERS, MUSHROOMS, AND MAYO ON TOASTED ROLL

12" CHEESE STEAK SPECIAL SUB

$9.99

THINLY SLICED SIRLOIN STEAK, AMERICAN, FRIED ONIONS, ROASTED GREEN PEPPERS, MUSHROOMS AND MARINARA SAUCE ON TOASTED ROLL

12" CHEESE STEAK WORKS SUB

$9.99

THINLY SLICED SIRLOIN STEAK, AMERICAN, LETTUCE, TOMATOES, FRIED ONIONS AND MAYO ON TOASTED ROLL

12" CHEESEBURGER SUB

$9.99

HAMBURGER PATTIES, AMERICAN, LETTUCE, TOMATOES, MAYO, AND ONIONS ON TOASTED ROLL

12" CHICKEN CHEESE STEAK SUB

$9.99

THINLY SLICED CHICKEN CHEESE STEAK, AMERICAN, LETTUCE, TOMATOES, FRIED ONIONS AND MAYO ON TOASTED ROLL

12" CHICKEN PARMESAN SUB

$9.99

CHICKEN PATTIES COVERED IN MARINARA AND MELTED MOZZARELLA ON TOASTED ROLL

12" CHICKEN PATTY SUB

$9.99

FRIED BREADED CHICKEN PATTIES, LETTUCE, TOMATOES, MAYO, AND ONIONS ON TOASTED ROLL

12" EGGPLANT PARMESAN SUB

$9.99

EGGPLANT COVERED IN MARINARA AND MELTED MOZZARELLA ON TOASTED ROLL

12" FISH PATTY SUB

$9.99

FRIED BREADED HADDOCK PATTIES, LETTUCE, TOMATOES, ONIONS AND CHOICE OF TARTAR SAUCE OR MAYO ON TOASTED ROLL

12" HAM SUB

$9.99

COLD SUB WITH HAM, PROVOLONE, LETTUCE, TOMATOES, MAYO, AND ONIONS ON TOASTED ROLL

12" ITALIAN SUB

$9.99

COLD SUB WITH HAM, SALAMI, PROVOLONE, LETTUCE, TOMATOES, MAYO, AND ONIONS ON TOASTED ROLL

12" LEAVE IT TO US SUB

$9.99

HOT SUB WITH HAM, SALAMI, CAPICOLA, PROVOLONE, LETTUCE, TOMATOES, ONIONS WITH CHOICE OF OIL AND VINEGAR OR MAYO

12" MEATBALL PARMESAN SUB

$9.99

ITALIAN MEATBALLS COVERED IN MARINARA AND MELTED MOZZARELLA ON TOASTED ROLL

12" PIZZA STEAK SUB

$9.99

THINLY SLICED SIRLOIN STEAK, MOZZARELLA AND PIZZA SAUCE ON TOASTED ROLL

12" SAUSAGE PARM SUB

$9.99

SLICES OF ITALIAN SAUSAGE COVERED IN MARINARA AND MELTED MOZZARELLA ON TOASTED ROLL

12" TUNA SUB

$9.99

COLD SUB WITH TUNA, PROVOLONE, LETTUCE, TOMATOES, MAYO, AND ONIONS ON TOASTED ROLL

12" TURKEY SUB

$9.99

COLD SUB WITH TURKEY, PROVOLONE, LETTUCE, TOMATOES, MAYO, AND ONIONS ON TOASTED ROLL

12" VEGGIE SUB

$9.99

HOT SUB WITH PROVOLONE, ROASTED GREEN PEPPERS, MUSHROOMS, LETTUCE, TOMATOES, MAYO, AND FRIED ONIONS ON TOASTED ROLL

BURGERS & THINGS

1/4 LB CHEESEBURGER

$6.49

HAMBURGER PATTY, AMERICAN, LETTUCE, TOMATOES, MAYO AND ONIONS ON TOASTED SESAME SEED BUN

1/4 LB HAMBURGER

$6.49

HAMBURGER PATTY, AMERICAN, LETTUCE, TOMATOES, MAYO AND ONIONS ON TOASTED SESAME SEED BUN

1/4 LB SPECIAL CHEESEBURGER

$6.49

HAMBURGER PATTY, AMERICAN, LETTUCE, TOMATOES, MAYO, ONIONS, KETCHUP, MUSTARD AND PICKLES ON TOASTED SESAME SEED BUN

BLT SANDWICH

$8.49

BACON, LETTUCE, TOMATOES, AND MAYO ON TOASTED WHITE ITALIAN BREAD

CHICKEN PATTY SANDWICH

$7.29

FRIED BREADED CHICKEN PATTY, LETTUCE, TOMATOES, MAYO, AND ONIONS ON TOASTED SESAME SEED BUN

CLUB SANDWICH WITH CHIPS

$8.49

CHOICE OF MEAT, AMERICAN, LETTUCE, TOMATOES, MAYO AND BACON ON TOASTED WHITE ITALIAN BREAD WITH PICKLES ON THE SIDE AND CHIPS

FISH PATTY SANDWICH

$7.19

FRIED BREADED HADDOCK PATTY, LETTUCE, TOMATOES, AND ONIONS ON TOASTED SESAME SEED BUN WITH CHOICE OF TARTAR SAUCE OR MAYO

GYRO

$7.99

LAMB & BEEF, TZAZIKI SAUCE, LETTUCE, TOMATOES, AND ONIONS ON PITA BREAD

PANINIS

BBQ CHICKEN PANINI

$10.24

GRILLED CHICKEN, BBQ SAUCE, MOZZARELLA AND ONIONS ON CIABATTA BREAD WITH FRIES ON THE SIDE

CHICKEN PANINI

$10.24

GRILLED CHICKEN, PROVOLONE, BACON, LETTUCE, TOMATOES AND MAYO ON CIABATTA BREAD WITH FRIES ON THE SIDE

CHICKEN PESTO PANINI

$10.24

GRILLED CHICKEN, PESTO SAUCE, TOMATOES AND BASIL ON CIABATTA BREAD WITH FRIES ON THE SIDE

CRAB CAKE PANINI

$11.74

CRAB CAKE, PROVOLONE, OLD BAY, MAYO, TOMATOES, ONIONS AND LETTUCE ON CIABATTA BREAD WITH FRIES ON THE SIDE

HAM PANINI

$10.24

HAM, PROVOLONE, LETTUCE, TOMATOES, MAYO AND ONIONS ON CIABATTA BREAD WITH FRIES ON THE SIDE

LEAVE IT TO US PANINI

$10.24

HAM, SALAMI, CAPICOLA, LETTUCE, TOMATOES, ONIONS AND CHOICE OF OIL/VINEGAR OR MAYO ON CIABATTA BREAD WITH FRIES ON THE SIDE

NEW STYLE PANINI

$10.24

THINLY SLICED SIRLOIN STEAK, AMERICAN, LETTUCE, TOMATOES, MAYO AND FRIED ONIONS ON CIABATTA BREAD WITH FRIES ON THE SIDE

TURKEY PANINI

$10.24

TURKEY, PROVOLONE, LETTUCE, TOMATOES, MAYO AND ONIONS ON CIABATTA BREAD WITH FRIES ON THE SIDE

WRAPS

CAESAR WRAP

$10.24

CHOICE OF GRILLED OR CRISPY CHICKEN, ROMAINE LETTUCE, PARMESAN AND CAESAR DRESSING IN FLOUR TORTILLA WITH FRIES ON THE SIDE

FAJITA WRAP

$10.24

CHOICE OF CHICKEN, STEAK OR SHRIMP, CHEDDAR MONTEREY, LETTUCE, TOMATOES, GREEN PEPPERS AND ONIONS IN FLOUR TORTILLA WITH SALSA, SOUR CREAM AND FRIES ON THE SIDE

GRILLED CHICKEN WRAP

$10.24

GRILLED CHICKEN, CHEDDAR MONTEREY, LETTUCE, TOMATOES, RANCH DRESSING AND ONIONS IN FLOUR TORTILLA WITH FRIES ON THE SIDE

HAM WRAP

$10.24

HAM, PROVOLONE, LETTUCE, TOMATOES, MAYO AND ONIONS IN FLOUR TORTILLA WITH FRIES ON THE SIDE

ITALIAN WRAP

$10.24

HAM, SALAMI, PROVOLONE, LETTUCE, TOMATOES, MAYO AND ONIONS IN FLOUR TORTILLA WITH FRIES ON THE SIDE

SPICY RANCH CHICKEN WRAP

$10.24

GRILLED CHICKEN, PROVOLONE, ROMAINE LETTUCE, MILD SAUCE AND RANCH DRESSING IN FLOUR TORTILLA WITH FRIES ON THE SIDE

STEAK & CHEESE WRAP

$10.24

THINLY SLICED SIRLOIN STEAK, AMERICAN, FRIED ONIONS, LETTUCE, TOMATOES AND MAYO IN FLOUR TORTILLA WITH FRIES ON THE SIDE

TUNA WRAP

$10.24

TUNA, PROVOLONE, LETTUCE, TOMATOES, MAYO AND ONIONS IN FLOUR TORTILLA WITH FRIES ON THE SIDE

TURKEY WRAP

$10.24

TURKEY, PROVOLONE, LETTUCE, TOMATOES, MAYO AND ONIONS IN FLOUR TORTILLA WITH FRIES ON THE SIDE

VEGGIE WRAP

$10.24

PROVOLONE, LETTUCE, TOMATOES, MAYO, ROASTED GREEN PEPPERS, MUSHROOMS AND ONIONS IN FLOUR TORTILLA WITH FRIES ON THE SIDE

MEXICAN SPECIALTIES

BEAN BURRITO

$4.99

REFRIED BEANS, CHEDDAR MONTEREY AND GREEN ONIONS IN FLOUR TORTILLA

FAJITAS

$13.49

CHOICE OF MEAT, FRIED ONIONS, GREEN PEPPERS, CHEDDAR MONTEREY, LETTUCE, SOUR CREAM, TACO SAUCE AND 3 FLOUR TORTILLAS

GERARDO'S SPECIAL

$7.49

CHOICE OF BEEF OR CHICKEN, PITA BREAD, REFRIED BEANS, SALSA, CHEDDAR MONTEREY, TOMATOES, GREEN ONIONS WITH SOUR CREAM ON THE SIDE

MEXICAN PIZZA

$9.24

CHOICE OF MEAT, SALSA, TOMATOES, GREEN ONIONS, JALAPENO PEPPERS AND CHEDDAR MONTEREY ON A CRISP TORTILLA SHELL

NACHOS GRANDE

$9.24

FRESHLY FRIED TORTILLA CHIPS TOPPED WITH REFRIED BEANS, CHOICE OF BEEF OR CHICKEN, CHEDDAR MONTEREY, TOMATOES, GREEN ONIONS, JALAPENO PEPPERS WITH SALSA AND SOUR CREAM ON THE SIDE

QUESADILLA

$8.49

TOMATOES, GREEN ONIONS, JALAPENO PEPPERS AND CHEDDAR MONTEREY IN FLOUR TORTILLAS WITH SALSA AND SOUR CREAM ON THE SIDE

QUESADILLA - VEGGIE

$8.99

FRIED ONIONS, MUSHROOMS, GREEN PEPPERS, BROCCOLI, CHEDDAR MONTEREY, TOMATOES AND JALAPENO PEPPERS IN FLOUR TORTILLAS WITH SALSA AND SOUR CREAM ON THE SIDE

SPECIAL BURRITO

$5.49

CHOICE OF MEAT, SALSA, GREEN ONIONS, LETTUCE, CHEDDAR MONTEREY IN FLOUR TORTILLA

**NEW!** SPECIAL FAJITAS

$16.99

CHICKEN, STEAK, SHRIMP, FRIED ONIONS, GREEN PEPPERS, CHEDDAR MONTEREY, LETTUCE, SOUR CREAM, TACO SAUCE AND 3 FLOUR TORTILLAS

TACOS

$4.99

2 TACOS WITH CHOICE OF CRUNCHY OR SOFT, CHOICE OF BEEF, CHICKEN, STEAK OR SHRIMP, LETTUCE, DICED TOMATOES AND CHEDDAR MONTEREY WITH TACO SAUCE ON THE SIDE

PIZZAS

NY STYLE PIZZA

NEW YORK STYLE HAND TOSSED PIZZA MADE WITH HANDMADE DOUGH, PIZZA SAUCE AND MOZZARELLA CHEESE WITH MANY CHOICES OF TOPPINGS TO CHOOSE FROM

SICILIAN PIZZA

SQUARE THICK PAN PIZZA MADE WITH OUR HANDMADE DOUGH, PIZZA SAUCE AND MOZZARELLA CHEESE WITH MANY CHOICES OF TOPPINGS TO CHOOSE FROM

BACON CHEESEBURGER PIZZA

HAMBURGER, BACON, PIZZA SAUCE, CHEDDAR MONTEREY & MOZZARELLA

BBQ CHICKEN PIZZA

GRILLED CHICKEN, BBQ SAUCE, ONIONS & MOZZARELLA

BUFFALO CHICKEN PIZZA

GRILLED CHICKEN, BUFFALO SAUCE, BLEU CHEESE DRESSING, ONIONS & MOZZARELLA

CAPRESE PIZZA

PROSCIUTTO, OLIVE OIL, FRESH GARLIC & MOZZARELLA

GREEK PIZZA

KALAMATA OLIVES, TOMATOES, OLIVE OIL, FETA & MOZZARELLA

HAWAIIAN PIZZA

HAM, PINEAPPLE, PIZZA SAUCE & MOZZARELLA

MARGARITA PIZZA

OLIVE OIL, FRESH GARLIC, FRESH BASIL, TOMATOES & MOZZARELLA

MEAT LOVERS PIZZA

PEPPERONI, HAM, SAUSAGE, BACON, PIZZA SAUCE & MOZZARELLA

MEDITERRANEAN PIZZA

GRILLED CHICKEN, KALAMATA OLIVES, ONIONS, TOMATOES, OLIVE OIL, CUCUMBER SAUCE & MOZZARELLA

PESTO PIZZA

GRILLED CHICKEN, PESTO, FRESH BASIL, TOMATOES, PARMESAN & MOZZARELLA

PHILLY STEAK PIZZA

THINLY SLICED SIRLOIN STEAK, FRIED ONIONS, ROASTED GREEN PEPPERS, MUSHROOMS, PIZZA SAUCE & MOZZARELLA

RANCH PIZZA

GRILLED CHICKEN, RANCH DRESSING, ONIONS & MOZZARELLA

STUFFED MEAT LOVERS PIZZA

$25.99

DOUBLE LAYER OF OUR HANDMADE DOUGH, PEPPERONI, SAUSAGE, HAM, BACON, PIZZA SAUCE AND MOZZARELLA CHEESE WITH MANY CHOICES OF TOPPINGS TO CHOOSE FROM

STUFFED PIZZA

$21.99

DOUBLE LAYER OF OUR HANDMADE DOUGH, PIZZA SAUCE AND MOZZARELLA CHEESE WITH MANY CHOICES OF TOPPINGS TO CHOOSE FROM

SUPREME PIZZA

PEPPERONI, SAUSAGE, GREEN PEPPERS, MUSHROOMS, ONIONS, PIZZA SAUCE & MOZZARELLA

TACO PIZZA

SEASONED GROUND BEEF, SALSA, LETTUCE, TORTILLA CHIPS, DICED TOMATOES, CHEDDAR MONTEREY & MOZZARELLA WITH SOUR CREAM ON THE SIDE

VEGETARIAN PIZZA

ROASTED GREEN PEPPERS, ONIONS, MUSHROOMS, BLACK OLIVES, TOMATOES, PIZZA SAUCE & MOZZARELLA

WHITE PIZZA

OLIVE OIL, FRESH GARLIC, RICOTTA & MOZZARELLA

WHITE VEGGIE PIZZA

TOMATOES, BROCCOLI, SPINACH, OLIVE OIL, FRESH GARLIC, RICOTTA & MOZZARELLA

GLUTEN FREE PIZZA

$9.99

STROMBOLIS & CALZONES

CALZONE - BUILD YOUR OWN

OUR HANDMADE DOUGH FILLED WITH MOZZARELLA, RICOTTA & PIZZA SAUCE ON THE SIDE

CHICKEN & BROCCOLI CALZONE

OUR HANDMADE DOUGH FILLED WITH GRILLED CHICKEN, BROCCOLI, MOZZARELLA, RICOTTA & PIZZA SAUCE ON THE SIDE

CHICKEN CALZONE

OUR HANDMADE DOUGH FILLED WITH GRILLED CHICKEN, ONIONS, MUSHROOMS, MOZZARELLA, RICOTTA & PIZZA SAUCE ON THE SIDE

ITALIAN CALZONE

OUR HANDMADE DOUGH FILLED WITH MOZZARELLA, RICOTTA & PIZZA SAUCE ON THE SIDE...CHOICE OF HAM, SAUSAGE OR PEPPERONI

MEAT LOVERS CALZONE

OUR HANDMADE DOUGH FILLED WITH PEPPERONI, SAUSAGE, BACON, HAM, MOZZARELLA, RICOTTA & PIZZA SAUCE ON THE SIDE

VEGGIE CALZONE

OUR HANDMADE DOUGH FILLED WITH BROCCOLI, MUSHROOMS, ONIONS, GREEN PEPPERS, MOZZARELLA, RICOTTA & PIZZA SAUCE ON THE SIDE

STROMBOLI - BUILD YOUR OWN

OUR HANDMADE DOUGH FILLED WITH MOZZARELLA & PIZZA SAUCE ON THE SIDE

CHICKEN STROMBOLI

OUR HANDMADE DOUGH FILLED WITH GRILLED CHICKEN, MOZZARELLA & PIZZA SAUCE ON THE SIDE

ITALIAN STROMBOLI

OUR HANDMADE DOUGH FILLED WITH HAM, SALAMI, MOZZARELLA & PIZZA SAUCE ON THE SIDE

MEATBALL STROMBOLI

OUR HANDMADE DOUGH FILLED WITH ITALIAN MEATBALLS, MOZZARELLA & PIZZA SAUCE ON THE SIDE

MEAT LOVERS STROMBOLI

OUR HANDMADE DOUGH FILLED WITH PEPPERONI, SAUSAGE, BACON, HAM, MOZZARELLA & PIZZA SAUCE ON THE SIDE

SPECIAL ITALIAN STROMBOLI

OUR HANDMADE DOUGH FILLED WITH PEPPERONI, SAUSAGE, ROASTED GREEN PEPPERS, ONIONS, MUSHROOMS, MOZZARELLA & PIZZA SAUCE ON THE SIDE

STEAK STROMBOLI

OUR HANDMADE DOUGH FILLED WITH THINLY SLICED SIRLOIN STEAK, MOZZARELLA & PIZZA SAUCE ON THE SIDE

PASTA DINNERS

ALFREDO FETTUCCINI

$12.99

HANDMADE ALFREDO SAUCE AND FETTUCCINI PASTA SERVED WITH GARLIC BREAD AND SIDE SALAD

BAKED ZITI

$12.99

RED SAUCE, ZITI PASTA, RICOTTA AND MOZZARELLA SERVED WITH GARLIC BREAD AND SIDE SALAD

CHEESE RAVIOLI

$12.99Out of stock

CHEESE RAVIOLI IN RED SAUCE SERVED WITH GARLIC BREAD AND SIDE SALAD

CHEESE TORTELLINI

$12.99

CHEESE TORTILLINI PASTA WITH RED SAUCE SERVED WITH GARLIC BREAD AND SIDE SALAD

CHICKEN & BROCCOLI ALFREDO

$14.99

GRILLED CHICKEN, BROCCOLI, HANDMADE ALFREDO SAUCE AND FETTUCCINI PASTA SERVED WITH GARLIC BREAD AND SIDE SALAD

CHICKEN CACCIATORE

$14.49

GRILLED CHICKEN, PEPPERS, ONIONS, AND BLACK OLIVES SAUTEED WITH RED WINE AND MARINARA SERVED WITH GARLIC BREAD AND SIDE SALAD

CHICKEN DIAVOLA

$14.49

GRILLED CHICKEN, SPICY MARINARA SAUCE WITH PENNE PASTA SERVED WITH GARLIC BREAD AND SIDE SALAD

CHICKEN PARMIGIANA

$13.99

BREADED CHICKEN, RED SAUCE, MOZZARELLA AND SPAGHETTI PASTA SERVED WITH GARLIC BREAD AND SIDE SALAD

CHICKEN PRIMAVERA

$13.99

SAUTEED CHICKEN WITH PENNE PASTA, BROCCOLI, MUSHROOMS, GREEN PEPPERS AND PINK SAUCE SERVED WITH GARLIC BREAD AND SIDE SALAD

EGGPLANT PARMIGIANA

$12.99

BREADED EGGPLANT, RED SAUCE, MOZZARELLA AND SPAGHETTI PASTA SERVED WITH GARLIC BREAD AND SIDE SALAD

LASAGNA

$12.99Out of stock

HANDMADE LASAGNA TOPPED WITH RED SAUCE AND MOZZARELLA SERVED WITH GARLIC BREAD AND SIDE SALAD

MANICOTTI

$12.99

MANICOTTI PASTA IN RED SAUCE AND MOZZARELLA SERVED WITH GARLIC BREAD AND SIDE SALAD

SHRIMP ALFREDO

$15.99

SHRIMP WITH HANDMADE ALFREDO SAUCE AND FETTUCCINI PASTA SERVED WITH GARLIC BREAD AND SIDE SALAD

SHRIMP DIAVOLA

$16.49

SHRIMP, SPICY MARINARA SAUCE AND PENNE PASTA SERVED WITH GARLIC BREAD AND SIDE SALAD

SPAGHETTI

$10.49

SPAGHETTI PASTA IN RED SAUCE SERVED WITH GARLIC BREAD AND SIDE SALAD

STUFFED SHELLS

$12.99

4 STUFFED SHELLS, RED SAUCE AND MOZZARELLA SERVED WITH GARLIC BREAD AND SIDE SALAD

KIDS

CHICKEN NUGGETS (5)

$5.24

5 CHICKEN NUGGETS WITH FRIES AND CHOICE OF DIPPING SAUCE

CHICKEN TENDERS (3)

$6.24

3 CHICKEN TENDERS WITH FRIES AND CHOICE OF DIPPING SAUCE

GRILLED CHEESE

$5.24

GRILLED WHITE BREAD AND AMERICAN CHEESE WITH FRIES ON THE SIDE

SMALL LASAGNA

$7.99

HOMEMADE LASAGNA TOPPED WITH MOZZARELLA AND RED SAUCE WITH GARLIC BREAD ON THE SIDE

SMALL QUESADILLA

$7.49

CHICKEN AND CHEDDAR MONTEREY IN FLOUR TORTILLAS

SMALL SPAGHETTI

$6.99

SPAGHETTI PASTA WITH GARLIC BREAD

DESSERTS

CANNOLIS (2)

$4.24

CHEESE CAKE

$4.49

NY STYLE CHEESECAKE TOPPED WITH STRAWBERRY OR CHOCOLATE SYRUP

DONUTS

$3.49

MINI POWDERED SUGAR OR CINNAMON DONUTS MADE FRESH FROM OUR HANDMADE DOUGH

FUNNEL CAKE FRIES

$4.99

FRY SHAPED FUNNEL CAKE COATED IN POWDERED SUGAR

LEMON ITALIAN CREAM CAKE

$5.24

TIRAMISU

$5.49

ESPRESSO FLAVORED CREAM CAKE

**NEW!** CHOCOLATE PEANUT BUTTER CREAM PIE

$4.49

BEVERAGES

*** 20 OZ BOTTLE ***

$2.29

*** 2L BOTTLE ***

$3.09

*** WATER BOTTLE ***

$1.00Out of stock
Attributes and Amenities
check markDelivery
check markOnline Ordering
check markTakeout
All hours
Sunday11:00 am - 10:00 pm
Monday11:00 am - 10:00 pm
Tuesday11:00 am - 10:00 pm
Wednesday11:00 am - 10:00 pm
Thursday11:00 am - 10:00 pm
Friday11:00 am - 10:00 pm
Saturday11:00 am - 10:00 pm
Restaurant info

Nobody makes a pie like we do! The best handmade pizza in town!

Location

736 Virginia Ave, Hagerstown, MD 21740

Directions

Gallery
Brothers Pizza City Park image
Brothers Pizza City Park image
Brothers Pizza City Park image

Similar restaurants in your area

Pretzel and Pizza Creations - Hagerstown
orange star4.7 • 2,719
20 W Washington St Hagerstown, MD 21740
View restaurantnext
Cafe del Sol - Hagerstown
orange starNo Reviews
1481 Salem Avenue Hagerstown, MD 21740
View restaurantnext
Vince's New York Pizza
orange star4.2 • 33
9 South Main Street Smithsburg, MD 21783
View restaurantnext
Toledo's Pizza
orange star4.5 • 41
800 S Potomac St Waynesboro, PA 17268
View restaurantnext
The Original Arturos Pizza
orange starNo Reviews
5261 Buchanan Trail East Waynesboro, PA 17268
View restaurantnext
Brothers Pizza - Waynesboro, PA - 11882 Buchanan Trail East
orange star3.5 • 23
11882 Buchanan Trl E Waynesboro, PA 17268
View restaurantnext
Search similar restaurants

Popular restaurants in Hagerstown

Pretzel and Pizza Creations - Hagerstown
orange star4.7 • 2,719
20 W Washington St Hagerstown, MD 21740
View restaurantnext
Mexicali Cantina - Hagerstown, MD
orange star4.4 • 190
1703 MASSEY BLVD Hagerstown, MD 21740
View restaurantnext
Cacique Restaurant
orange star4.8 • 182
1101 Opal Ct Hagerstown, MD 21740
View restaurantnext
District Provision & Supply Co.
orange star4.5 • 158
6 Rochester Place Hagerstown, MD 21740
View restaurantnext
Search popular restaurants
Map
More near Hagerstown
Williamsport
review star
Avg 4.6 (5 restaurants)
Waynesboro
review star
Avg 4 (8 restaurants)
Martinsburg
review star
Avg 4.7 (6 restaurants)
Chambersburg
review star
Avg 4.5 (16 restaurants)
Harpers Ferry
review star
Avg 4.1 (7 restaurants)
Frederick
review star
Avg 4.5 (72 restaurants)
Gettysburg
review star
Avg 4.2 (15 restaurants)
Purcellville
review star
Avg 4.2 (9 restaurants)
Mount Airy
review star
Avg 4.2 (10 restaurants)
© 2022 Toast, Inc.
Toast
Made with love in Boston