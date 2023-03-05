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Brothers Pizza City Park
193 Reviews
$
736 Virginia Ave
Hagerstown, MD 21740
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
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Popular Items
STARTERS & SIDES
BAG OF CHIPS
BREAD STIX
10 BREAD STICKS MADE FROM OUR HANDMADE DOUGH, GARLIC SAUCE AND PARMESAN WITH PIZZA SAUCE ON THE SIDE
BREADED MUSHROOMS
FRIED BATTERED MUSHROOMS WITH CHOICE OF RANCH OR MARINARA ON THE SIDE
**NEW!** BUTTERFLY SHRIMP
9 FRIED BREADED BUTTERFLY SHRIMP WITH CHOICE OF COCKTAIL OR MARINARA SAUCE ON THE SIDE
CALAMARI RINGS
FRIED BREADED CALAMARI RINGS WITH CHOICE OF COCKTAIL OR MARINARA SAUCE ON THE SIDE
CHEESE FRIES
STRAIGHT CUT BATTERED FRIES TOPPED WITH GREEN ONIONS, BACON, CHEDDAR MONTEREY AND CHOICE OF RANCH OR SOUR CREAM ON THE SIDE
CHEESE FRIES WITH CRAB
STRAIGHT CUT BATTERED FRIES TOPPED WITH CRAB MEAT, CHEDDAR MONTEREY, GREEN ONIONS AND BACON WITH CHOICE OF RANCH OR SOUR CREAM ON THE SIDE
CHICKEN NUGGETS (9)
9 FRIED BREADED AND BATTERED CHICKEN NUGGETS WITH CHOICE OF SAUCE ON THE SIDE
CHICKEN TENDERS (5)
5 FRIED BREADED CHICKEN TENDERS WITH CHOICE OF SAUCE ON THE SIDE
FRENCH FRIES
STRAIGHT CUT BATTERED FRENCH FRIES
FRIED PICKLES
FRIED BREADED PICKLE SPEARS WITH CHOICE OF RANCH OR MARINARA ON THE SIDE
GARLIC BREAD
BREAD TOPPED WITH GARLIC BUTTER AND MOZZARELLA WITH MARINARA ON THE SIDE
GARLIC KNOTS
6 GARLIC KNOTS MADE FROM OUR HANDMADE DOUGH, GARLIC SAUCE, AND PARMESAN WITH PIZZA SAUCE ON THE SIDE
GUACAMOLE & CHIPS
FRESHLY FRIED TORTILLA CHIPS WITH GUACAMOLE ON THE SIDE
JALAPENO POPPERS
7 FRIED BREADED JALAPENOS WITH CHEDDAR CHEESE INSIDE AND CHOICE OF RANCH OR MARINARA ON THE SIDE
**NEW!*** MEATBALLS
MEATBALLS WITH MARINARA
MOZZARELLA STICKS
6 BATTERED MOZZARELLA STICKS WITH MARINARA ON THE SIDE
ONION RINGS
FRIED BREADED ONION RINGS
PEPPERONI ROLLS
CRESCENT ROLLS MADE FRESH FROM OUR HANDMADE DOUGH WITH MOZZARELLA AND PEPPERONI INSIDE, TOPPED WITH PARMESAN AND COMES WITH PIZZA SAUCE ON THE SIDE
**NEW!** PHILLY CHEESE STEAK EGGROLLS
3 FRIED PHILLY CHEESE STEAK EGGROLLS WITH BEER CHEESE ON THE SIDE
PIZZA FRIES
STRAIGHT CUT BATTERED FRIES TOPPED WITH MOZZARELLA AND PIZZA SAUCE
SALSA & CHIPS
WINGS
10 JUMBO WINGS FRESHLY SEASONED, BAKED AND DEEP FRIED - HONEY BBQ, CHESAPEAKE BAY, HOT, MILD, ROASTED GARLIC OR PLAIN. COMES WITH CELERY AND CHOICE OF RANCH OR BLEU CHEESE DRESSING ON THE SIDE.
ZUCCHINI STIX
FRIED BREADED ZUCCHINI STICKS WITH CHOICE OF MARINARA OR RANCH ON THE SIDE
SALADS
ANTIPASTO SALAD
HAM, SALAMI, PROVOLONE, MOZZARELLA, LETTUCE, CUCUMBERS, TOMATOES, ONIONS AND CROUTONS WITH CHOICE OF DRESSING ON THE SIDE
BUFFALO CHICKEN SALAD
LARGE SALAD WITH GRILLED CHICKEN IN MILD SAUCE, LETTUCE, MUSHROOMS, TOMATOES, AND SERVED IN A FRIED FLOUR TORTILLA BOWL WITH CHOICE OF DRESSING ON THE SIDE
CAESAR SALAD
ROMAINE LETTUCE, CROUTONS AND PARMESAN WITH CHOICE OF DRESSING ON SIDE
CHEF SALAD
HAM, TURKEY, AMERICAN, LETTUCE, CUCUMBERS, TOMATOES, ONIONS, BLACK OLIVES, HARDBOILED EGG WITH CHOICE OF DRESSING ON THE SIDE
CHICKEN SALAD
CHOICE OF GRILLED OR CRISPY CHICKEN, LETTUCE, MUSHROOMS, TOMATOES, HARDBOILED EGG AND SERVED IN A FRIED FLOUR TORTILLA BOWL WITH CHOICE OF DRESSING ON THE SIDE
GREEK SALAD
LETTUCE, PEPPERONCINI, FETA, TOMATOES, ONIONS AND KALAMATA OLIVES WITH CHOICE OF DRESSING ON THE SIDE
SHRIMP SALAD
GRILLED SHRIMP, LETTUCE, CUCUMBERS, TOMATOES, ONIONS, SHREDDED CHEDDAR MONTEREY AND CROUTONS WITH CHOICE OF DRESSING ON THE SIDE
SIDE CAESAR SALAD
ROMAINE LETTUCE, CROUTONS AND PARMESAN WITH CHOICE OF DRESSING
SIDE SALAD
LETTUCE, CUCUMBERS, TOMATOES, ONIONS, SHREDDED CHEDDAR MONTEREY AND CROUTONS WITH CHOICE OF DRESSING ON THE SIDE
STEAK SALAD
LARGE SALAD WITH STEAK, LETTUCE, MUSHROOMS, TOMATOES, HARDBOILED EGG AND SERVED IN A FRIED FLOUR TORTILLA BOWL WITH CHOICE OF DRESSING ON THE SIDE
TACO SALAD
CHOICE OF BEEF OR CHICKEN, LETTUCE, DICED TOMATOES, GREEN ONIONS, JALAPENO PEPPERS, CHEDDAR MONTEREY SERVED IN A FRIED FLOUR TORTILLA BOWL WITH SALSA AND SOUR CREAM ON THE SIDE
TOSSED SALAD
LETTUCE, CUCUMBERS, TOMATOES, ONIONS, SHREDDED CHEDDAR MONTEREY AND CROUTONS WITH CHOICE OF DRESSING ON THE SIDE
TUNA SALAD
TUNA, LETTUCE, CUCUMBERS, TOMATOES, ONIONS, SHREDDED CHEDDAR MONTEREY AND CROUTONS WITH CHOICE OF DRESSING ON THE SIDE
6" HOT & COLD SUBS
6" BLT SUB
BACON, LETTUCE, TOMATOES AND MAYO ON TOASTED SUB ROLL
6" CHEESE STEAK SUB
THINLY SLICED SIRLOIN STEAK AND AMERICAN ON TOASTED ROLL
6" CHEESE STEAK BOMB SUB
THINLY SLICED SIRLOIN STEAK, AMERICAN, PEPPERONI, HAM, FRIED ONIONS, ROASTED GREEN PEPPERS, MUSHROOMS, AND MAYO ON TOASTED ROLL
6" CHEESE STEAK SPECIAL SUB
THINLY SLICED SIRLOIN STEAK, AMERICAN, FRIED ONIONS, ROASTED GREEN PEPPERS, MUSHROOMS AND MARINARA SAUCE ON TOASTED ROLL
6" CHEESE STEAK WORKS SUB
THINLY SLICED SIRLOIN STEAK, AMERICAN, LETTUCE, TOMATOES, FRIED ONIONS AND MAYO ON TOASTED ROLL
6" CHEESEBURGER SUB
HAMBURGER PATTIES, AMERICAN, LETTUCE, TOMATOES, MAYO, AND ONIONS ON TOASTED ROLL
6" CHICKEN CHEESE STEAK SUB
THINLY SLICED CHICKEN CHEESE STEAK, AMERICAN, LETTUCE, TOMATOES, FRIED ONIONS AND MAYO ON TOASTED ROLL
6" CHICKEN PARMESAN SUB
CHICKEN PATTIES COVERED IN MARINARA AND MELTED MOZZARELLA ON TOASTED ROLL
6" CHICKEN PATTY SUB
FRIED BREADED CHICKEN PATTIES, LETTUCE, TOMATOES, MAYO, AND ONIONS ON TOASTED ROLL
6" EGGPLANT PARMESAN SUB
EGGPLANT COVERED IN MARINARA AND MELTED MOZZARELLA ON TOASTED ROLL
6" FISH PATTY SUB
FRIED BREADED HADDOCK PATTIES, LETTUCE, TOMATOES, ONIONS AND CHOICE OF TARTAR SAUCE OR MAYO ON TOASTED ROLL
6" HAM SUB
COLD SUB WITH HAM, PROVOLONE, LETTUCE, TOMATOES, MAYO, AND ONIONS ON TOASTED ROLL
6" ITALIAN SUB
COLD SUB WITH HAM, SALAMI, PROVOLONE, LETTUCE, TOMATOES, MAYO, AND ONIONS ON TOASTED ROLL
6" LEAVE IT TO US SUB
HOT SUB WITH HAM, SALAMI, CAPICOLA, PROVOLONE, LETTUCE, TOMATOES, ONIONS WITH CHOICE OF OIL AND VINEGAR OR MAYO
6" MEATBALL PARMESAN SUB
ITALIAN MEATBALLS COVERED IN MARINARA AND MELTED MOZZARELLA ON TOASTED ROLL
6" PIZZA STEAK SUB
THINLY SLICED SIRLOIN STEAK, MOZZARELLA AND PIZZA SAUCE ON TOASTED ROLL
6" SAUSAGE PARM SUB
SLICES OF ITALIAN SAUSAGE COVERED IN MARINARA AND MELTED MOZZARELLA ON TOASTED ROLL
6" TUNA SUB
COLD SUB WITH TUNA, PROVOLONE, LETTUCE, TOMATOES, MAYO, AND ONIONS ON TOASTED ROLL
6" TURKEY SUB
COLD SUB WITH TURKEY, PROVOLONE, LETTUCE, TOMATOES, MAYO, AND ONIONS ON TOASTED ROLL
6" VEGGIE SUB
HOT SUB WITH PROVOLONE, ROASTED GREEN PEPPERS, MUSHROOMS, LETTUCE, TOMATOES, MAYO, AND FRIED ONIONS ON TOASTED ROLL
12" HOT & COLD SUBS
12" BLT SUB
BACON, LETTUCE, TOMATOES AND MAYO ON TOASTED SUB ROLL
12" CHEESE STEAK SUB
THINLY SLICED SIRLOIN STEAK AND AMERICAN ON TOASTED ROLL
12" CHEESE STEAK BOMB SUB
THINLY SLICED SIRLOIN STEAK, AMERICAN, PEPPERONI, HAM, FRIED ONIONS, ROASTED GREEN PEPPERS, MUSHROOMS, AND MAYO ON TOASTED ROLL
12" CHEESE STEAK SPECIAL SUB
THINLY SLICED SIRLOIN STEAK, AMERICAN, FRIED ONIONS, ROASTED GREEN PEPPERS, MUSHROOMS AND MARINARA SAUCE ON TOASTED ROLL
12" CHEESE STEAK WORKS SUB
THINLY SLICED SIRLOIN STEAK, AMERICAN, LETTUCE, TOMATOES, FRIED ONIONS AND MAYO ON TOASTED ROLL
12" CHEESEBURGER SUB
HAMBURGER PATTIES, AMERICAN, LETTUCE, TOMATOES, MAYO, AND ONIONS ON TOASTED ROLL
12" CHICKEN CHEESE STEAK SUB
THINLY SLICED CHICKEN CHEESE STEAK, AMERICAN, LETTUCE, TOMATOES, FRIED ONIONS AND MAYO ON TOASTED ROLL
12" CHICKEN PARMESAN SUB
CHICKEN PATTIES COVERED IN MARINARA AND MELTED MOZZARELLA ON TOASTED ROLL
12" CHICKEN PATTY SUB
FRIED BREADED CHICKEN PATTIES, LETTUCE, TOMATOES, MAYO, AND ONIONS ON TOASTED ROLL
12" EGGPLANT PARMESAN SUB
EGGPLANT COVERED IN MARINARA AND MELTED MOZZARELLA ON TOASTED ROLL
12" FISH PATTY SUB
FRIED BREADED HADDOCK PATTIES, LETTUCE, TOMATOES, ONIONS AND CHOICE OF TARTAR SAUCE OR MAYO ON TOASTED ROLL
12" HAM SUB
COLD SUB WITH HAM, PROVOLONE, LETTUCE, TOMATOES, MAYO, AND ONIONS ON TOASTED ROLL
12" ITALIAN SUB
COLD SUB WITH HAM, SALAMI, PROVOLONE, LETTUCE, TOMATOES, MAYO, AND ONIONS ON TOASTED ROLL
12" LEAVE IT TO US SUB
HOT SUB WITH HAM, SALAMI, CAPICOLA, PROVOLONE, LETTUCE, TOMATOES, ONIONS WITH CHOICE OF OIL AND VINEGAR OR MAYO
12" MEATBALL PARMESAN SUB
ITALIAN MEATBALLS COVERED IN MARINARA AND MELTED MOZZARELLA ON TOASTED ROLL
12" PIZZA STEAK SUB
THINLY SLICED SIRLOIN STEAK, MOZZARELLA AND PIZZA SAUCE ON TOASTED ROLL
12" SAUSAGE PARM SUB
SLICES OF ITALIAN SAUSAGE COVERED IN MARINARA AND MELTED MOZZARELLA ON TOASTED ROLL
12" TUNA SUB
COLD SUB WITH TUNA, PROVOLONE, LETTUCE, TOMATOES, MAYO, AND ONIONS ON TOASTED ROLL
12" TURKEY SUB
COLD SUB WITH TURKEY, PROVOLONE, LETTUCE, TOMATOES, MAYO, AND ONIONS ON TOASTED ROLL
12" VEGGIE SUB
HOT SUB WITH PROVOLONE, ROASTED GREEN PEPPERS, MUSHROOMS, LETTUCE, TOMATOES, MAYO, AND FRIED ONIONS ON TOASTED ROLL
BURGERS & THINGS
1/4 LB CHEESEBURGER
HAMBURGER PATTY, AMERICAN, LETTUCE, TOMATOES, MAYO AND ONIONS ON TOASTED SESAME SEED BUN
1/4 LB HAMBURGER
HAMBURGER PATTY, AMERICAN, LETTUCE, TOMATOES, MAYO AND ONIONS ON TOASTED SESAME SEED BUN
1/4 LB SPECIAL CHEESEBURGER
HAMBURGER PATTY, AMERICAN, LETTUCE, TOMATOES, MAYO, ONIONS, KETCHUP, MUSTARD AND PICKLES ON TOASTED SESAME SEED BUN
BLT SANDWICH
BACON, LETTUCE, TOMATOES, AND MAYO ON TOASTED WHITE ITALIAN BREAD
CHICKEN PATTY SANDWICH
FRIED BREADED CHICKEN PATTY, LETTUCE, TOMATOES, MAYO, AND ONIONS ON TOASTED SESAME SEED BUN
CLUB SANDWICH WITH CHIPS
CHOICE OF MEAT, AMERICAN, LETTUCE, TOMATOES, MAYO AND BACON ON TOASTED WHITE ITALIAN BREAD WITH PICKLES ON THE SIDE AND CHIPS
FISH PATTY SANDWICH
FRIED BREADED HADDOCK PATTY, LETTUCE, TOMATOES, AND ONIONS ON TOASTED SESAME SEED BUN WITH CHOICE OF TARTAR SAUCE OR MAYO
GYRO
LAMB & BEEF, TZAZIKI SAUCE, LETTUCE, TOMATOES, AND ONIONS ON PITA BREAD
PANINIS
BBQ CHICKEN PANINI
GRILLED CHICKEN, BBQ SAUCE, MOZZARELLA AND ONIONS ON CIABATTA BREAD WITH FRIES ON THE SIDE
CHICKEN PANINI
GRILLED CHICKEN, PROVOLONE, BACON, LETTUCE, TOMATOES AND MAYO ON CIABATTA BREAD WITH FRIES ON THE SIDE
CHICKEN PESTO PANINI
GRILLED CHICKEN, PESTO SAUCE, TOMATOES AND BASIL ON CIABATTA BREAD WITH FRIES ON THE SIDE
CRAB CAKE PANINI
CRAB CAKE, PROVOLONE, OLD BAY, MAYO, TOMATOES, ONIONS AND LETTUCE ON CIABATTA BREAD WITH FRIES ON THE SIDE
HAM PANINI
HAM, PROVOLONE, LETTUCE, TOMATOES, MAYO AND ONIONS ON CIABATTA BREAD WITH FRIES ON THE SIDE
LEAVE IT TO US PANINI
HAM, SALAMI, CAPICOLA, LETTUCE, TOMATOES, ONIONS AND CHOICE OF OIL/VINEGAR OR MAYO ON CIABATTA BREAD WITH FRIES ON THE SIDE
NEW STYLE PANINI
THINLY SLICED SIRLOIN STEAK, AMERICAN, LETTUCE, TOMATOES, MAYO AND FRIED ONIONS ON CIABATTA BREAD WITH FRIES ON THE SIDE
TURKEY PANINI
TURKEY, PROVOLONE, LETTUCE, TOMATOES, MAYO AND ONIONS ON CIABATTA BREAD WITH FRIES ON THE SIDE
WRAPS
CAESAR WRAP
CHOICE OF GRILLED OR CRISPY CHICKEN, ROMAINE LETTUCE, PARMESAN AND CAESAR DRESSING IN FLOUR TORTILLA WITH FRIES ON THE SIDE
FAJITA WRAP
CHOICE OF CHICKEN, STEAK OR SHRIMP, CHEDDAR MONTEREY, LETTUCE, TOMATOES, GREEN PEPPERS AND ONIONS IN FLOUR TORTILLA WITH SALSA, SOUR CREAM AND FRIES ON THE SIDE
GRILLED CHICKEN WRAP
GRILLED CHICKEN, CHEDDAR MONTEREY, LETTUCE, TOMATOES, RANCH DRESSING AND ONIONS IN FLOUR TORTILLA WITH FRIES ON THE SIDE
HAM WRAP
HAM, PROVOLONE, LETTUCE, TOMATOES, MAYO AND ONIONS IN FLOUR TORTILLA WITH FRIES ON THE SIDE
ITALIAN WRAP
HAM, SALAMI, PROVOLONE, LETTUCE, TOMATOES, MAYO AND ONIONS IN FLOUR TORTILLA WITH FRIES ON THE SIDE
SPICY RANCH CHICKEN WRAP
GRILLED CHICKEN, PROVOLONE, ROMAINE LETTUCE, MILD SAUCE AND RANCH DRESSING IN FLOUR TORTILLA WITH FRIES ON THE SIDE
STEAK & CHEESE WRAP
THINLY SLICED SIRLOIN STEAK, AMERICAN, FRIED ONIONS, LETTUCE, TOMATOES AND MAYO IN FLOUR TORTILLA WITH FRIES ON THE SIDE
TUNA WRAP
TUNA, PROVOLONE, LETTUCE, TOMATOES, MAYO AND ONIONS IN FLOUR TORTILLA WITH FRIES ON THE SIDE
TURKEY WRAP
TURKEY, PROVOLONE, LETTUCE, TOMATOES, MAYO AND ONIONS IN FLOUR TORTILLA WITH FRIES ON THE SIDE
VEGGIE WRAP
PROVOLONE, LETTUCE, TOMATOES, MAYO, ROASTED GREEN PEPPERS, MUSHROOMS AND ONIONS IN FLOUR TORTILLA WITH FRIES ON THE SIDE
MEXICAN SPECIALTIES
BEAN BURRITO
REFRIED BEANS, CHEDDAR MONTEREY AND GREEN ONIONS IN FLOUR TORTILLA
FAJITAS
CHOICE OF MEAT, FRIED ONIONS, GREEN PEPPERS, CHEDDAR MONTEREY, LETTUCE, SOUR CREAM, TACO SAUCE AND 3 FLOUR TORTILLAS
GERARDO'S SPECIAL
CHOICE OF BEEF OR CHICKEN, PITA BREAD, REFRIED BEANS, SALSA, CHEDDAR MONTEREY, TOMATOES, GREEN ONIONS WITH SOUR CREAM ON THE SIDE
MEXICAN PIZZA
CHOICE OF MEAT, SALSA, TOMATOES, GREEN ONIONS, JALAPENO PEPPERS AND CHEDDAR MONTEREY ON A CRISP TORTILLA SHELL
NACHOS GRANDE
FRESHLY FRIED TORTILLA CHIPS TOPPED WITH REFRIED BEANS, CHOICE OF BEEF OR CHICKEN, CHEDDAR MONTEREY, TOMATOES, GREEN ONIONS, JALAPENO PEPPERS WITH SALSA AND SOUR CREAM ON THE SIDE
QUESADILLA
TOMATOES, GREEN ONIONS, JALAPENO PEPPERS AND CHEDDAR MONTEREY IN FLOUR TORTILLAS WITH SALSA AND SOUR CREAM ON THE SIDE
QUESADILLA - VEGGIE
FRIED ONIONS, MUSHROOMS, GREEN PEPPERS, BROCCOLI, CHEDDAR MONTEREY, TOMATOES AND JALAPENO PEPPERS IN FLOUR TORTILLAS WITH SALSA AND SOUR CREAM ON THE SIDE
SPECIAL BURRITO
CHOICE OF MEAT, SALSA, GREEN ONIONS, LETTUCE, CHEDDAR MONTEREY IN FLOUR TORTILLA
**NEW!** SPECIAL FAJITAS
CHICKEN, STEAK, SHRIMP, FRIED ONIONS, GREEN PEPPERS, CHEDDAR MONTEREY, LETTUCE, SOUR CREAM, TACO SAUCE AND 3 FLOUR TORTILLAS
TACOS
2 TACOS WITH CHOICE OF CRUNCHY OR SOFT, CHOICE OF BEEF, CHICKEN, STEAK OR SHRIMP, LETTUCE, DICED TOMATOES AND CHEDDAR MONTEREY WITH TACO SAUCE ON THE SIDE
PIZZAS
NY STYLE PIZZA
NEW YORK STYLE HAND TOSSED PIZZA MADE WITH HANDMADE DOUGH, PIZZA SAUCE AND MOZZARELLA CHEESE WITH MANY CHOICES OF TOPPINGS TO CHOOSE FROM
SICILIAN PIZZA
SQUARE THICK PAN PIZZA MADE WITH OUR HANDMADE DOUGH, PIZZA SAUCE AND MOZZARELLA CHEESE WITH MANY CHOICES OF TOPPINGS TO CHOOSE FROM
BACON CHEESEBURGER PIZZA
HAMBURGER, BACON, PIZZA SAUCE, CHEDDAR MONTEREY & MOZZARELLA
BBQ CHICKEN PIZZA
GRILLED CHICKEN, BBQ SAUCE, ONIONS & MOZZARELLA
BUFFALO CHICKEN PIZZA
GRILLED CHICKEN, BUFFALO SAUCE, BLEU CHEESE DRESSING, ONIONS & MOZZARELLA
CAPRESE PIZZA
PROSCIUTTO, OLIVE OIL, FRESH GARLIC & MOZZARELLA
GREEK PIZZA
KALAMATA OLIVES, TOMATOES, OLIVE OIL, FETA & MOZZARELLA
HAWAIIAN PIZZA
HAM, PINEAPPLE, PIZZA SAUCE & MOZZARELLA
MARGARITA PIZZA
OLIVE OIL, FRESH GARLIC, FRESH BASIL, TOMATOES & MOZZARELLA
MEAT LOVERS PIZZA
PEPPERONI, HAM, SAUSAGE, BACON, PIZZA SAUCE & MOZZARELLA
MEDITERRANEAN PIZZA
GRILLED CHICKEN, KALAMATA OLIVES, ONIONS, TOMATOES, OLIVE OIL, CUCUMBER SAUCE & MOZZARELLA
PESTO PIZZA
GRILLED CHICKEN, PESTO, FRESH BASIL, TOMATOES, PARMESAN & MOZZARELLA
PHILLY STEAK PIZZA
THINLY SLICED SIRLOIN STEAK, FRIED ONIONS, ROASTED GREEN PEPPERS, MUSHROOMS, PIZZA SAUCE & MOZZARELLA
RANCH PIZZA
GRILLED CHICKEN, RANCH DRESSING, ONIONS & MOZZARELLA
STUFFED MEAT LOVERS PIZZA
DOUBLE LAYER OF OUR HANDMADE DOUGH, PEPPERONI, SAUSAGE, HAM, BACON, PIZZA SAUCE AND MOZZARELLA CHEESE WITH MANY CHOICES OF TOPPINGS TO CHOOSE FROM
STUFFED PIZZA
DOUBLE LAYER OF OUR HANDMADE DOUGH, PIZZA SAUCE AND MOZZARELLA CHEESE WITH MANY CHOICES OF TOPPINGS TO CHOOSE FROM
SUPREME PIZZA
PEPPERONI, SAUSAGE, GREEN PEPPERS, MUSHROOMS, ONIONS, PIZZA SAUCE & MOZZARELLA
TACO PIZZA
SEASONED GROUND BEEF, SALSA, LETTUCE, TORTILLA CHIPS, DICED TOMATOES, CHEDDAR MONTEREY & MOZZARELLA WITH SOUR CREAM ON THE SIDE
VEGETARIAN PIZZA
ROASTED GREEN PEPPERS, ONIONS, MUSHROOMS, BLACK OLIVES, TOMATOES, PIZZA SAUCE & MOZZARELLA
WHITE PIZZA
OLIVE OIL, FRESH GARLIC, RICOTTA & MOZZARELLA
WHITE VEGGIE PIZZA
TOMATOES, BROCCOLI, SPINACH, OLIVE OIL, FRESH GARLIC, RICOTTA & MOZZARELLA
GLUTEN FREE PIZZA
STROMBOLIS & CALZONES
CALZONE - BUILD YOUR OWN
OUR HANDMADE DOUGH FILLED WITH MOZZARELLA, RICOTTA & PIZZA SAUCE ON THE SIDE
CHICKEN & BROCCOLI CALZONE
OUR HANDMADE DOUGH FILLED WITH GRILLED CHICKEN, BROCCOLI, MOZZARELLA, RICOTTA & PIZZA SAUCE ON THE SIDE
CHICKEN CALZONE
OUR HANDMADE DOUGH FILLED WITH GRILLED CHICKEN, ONIONS, MUSHROOMS, MOZZARELLA, RICOTTA & PIZZA SAUCE ON THE SIDE
ITALIAN CALZONE
OUR HANDMADE DOUGH FILLED WITH MOZZARELLA, RICOTTA & PIZZA SAUCE ON THE SIDE...CHOICE OF HAM, SAUSAGE OR PEPPERONI
MEAT LOVERS CALZONE
OUR HANDMADE DOUGH FILLED WITH PEPPERONI, SAUSAGE, BACON, HAM, MOZZARELLA, RICOTTA & PIZZA SAUCE ON THE SIDE
VEGGIE CALZONE
OUR HANDMADE DOUGH FILLED WITH BROCCOLI, MUSHROOMS, ONIONS, GREEN PEPPERS, MOZZARELLA, RICOTTA & PIZZA SAUCE ON THE SIDE
STROMBOLI - BUILD YOUR OWN
OUR HANDMADE DOUGH FILLED WITH MOZZARELLA & PIZZA SAUCE ON THE SIDE
CHICKEN STROMBOLI
OUR HANDMADE DOUGH FILLED WITH GRILLED CHICKEN, MOZZARELLA & PIZZA SAUCE ON THE SIDE
ITALIAN STROMBOLI
OUR HANDMADE DOUGH FILLED WITH HAM, SALAMI, MOZZARELLA & PIZZA SAUCE ON THE SIDE
MEATBALL STROMBOLI
OUR HANDMADE DOUGH FILLED WITH ITALIAN MEATBALLS, MOZZARELLA & PIZZA SAUCE ON THE SIDE
MEAT LOVERS STROMBOLI
OUR HANDMADE DOUGH FILLED WITH PEPPERONI, SAUSAGE, BACON, HAM, MOZZARELLA & PIZZA SAUCE ON THE SIDE
SPECIAL ITALIAN STROMBOLI
OUR HANDMADE DOUGH FILLED WITH PEPPERONI, SAUSAGE, ROASTED GREEN PEPPERS, ONIONS, MUSHROOMS, MOZZARELLA & PIZZA SAUCE ON THE SIDE
STEAK STROMBOLI
OUR HANDMADE DOUGH FILLED WITH THINLY SLICED SIRLOIN STEAK, MOZZARELLA & PIZZA SAUCE ON THE SIDE
PASTA DINNERS
ALFREDO FETTUCCINI
HANDMADE ALFREDO SAUCE AND FETTUCCINI PASTA SERVED WITH GARLIC BREAD AND SIDE SALAD
BAKED ZITI
RED SAUCE, ZITI PASTA, RICOTTA AND MOZZARELLA SERVED WITH GARLIC BREAD AND SIDE SALAD
CHEESE RAVIOLI
CHEESE RAVIOLI IN RED SAUCE SERVED WITH GARLIC BREAD AND SIDE SALAD
CHEESE TORTELLINI
CHEESE TORTILLINI PASTA WITH RED SAUCE SERVED WITH GARLIC BREAD AND SIDE SALAD
CHICKEN & BROCCOLI ALFREDO
GRILLED CHICKEN, BROCCOLI, HANDMADE ALFREDO SAUCE AND FETTUCCINI PASTA SERVED WITH GARLIC BREAD AND SIDE SALAD
CHICKEN CACCIATORE
GRILLED CHICKEN, PEPPERS, ONIONS, AND BLACK OLIVES SAUTEED WITH RED WINE AND MARINARA SERVED WITH GARLIC BREAD AND SIDE SALAD
CHICKEN DIAVOLA
GRILLED CHICKEN, SPICY MARINARA SAUCE WITH PENNE PASTA SERVED WITH GARLIC BREAD AND SIDE SALAD
CHICKEN PARMIGIANA
BREADED CHICKEN, RED SAUCE, MOZZARELLA AND SPAGHETTI PASTA SERVED WITH GARLIC BREAD AND SIDE SALAD
CHICKEN PRIMAVERA
SAUTEED CHICKEN WITH PENNE PASTA, BROCCOLI, MUSHROOMS, GREEN PEPPERS AND PINK SAUCE SERVED WITH GARLIC BREAD AND SIDE SALAD
EGGPLANT PARMIGIANA
BREADED EGGPLANT, RED SAUCE, MOZZARELLA AND SPAGHETTI PASTA SERVED WITH GARLIC BREAD AND SIDE SALAD
LASAGNA
HANDMADE LASAGNA TOPPED WITH RED SAUCE AND MOZZARELLA SERVED WITH GARLIC BREAD AND SIDE SALAD
MANICOTTI
MANICOTTI PASTA IN RED SAUCE AND MOZZARELLA SERVED WITH GARLIC BREAD AND SIDE SALAD
SHRIMP ALFREDO
SHRIMP WITH HANDMADE ALFREDO SAUCE AND FETTUCCINI PASTA SERVED WITH GARLIC BREAD AND SIDE SALAD
SHRIMP DIAVOLA
SHRIMP, SPICY MARINARA SAUCE AND PENNE PASTA SERVED WITH GARLIC BREAD AND SIDE SALAD
SPAGHETTI
SPAGHETTI PASTA IN RED SAUCE SERVED WITH GARLIC BREAD AND SIDE SALAD
STUFFED SHELLS
4 STUFFED SHELLS, RED SAUCE AND MOZZARELLA SERVED WITH GARLIC BREAD AND SIDE SALAD
KIDS
CHICKEN NUGGETS (5)
5 CHICKEN NUGGETS WITH FRIES AND CHOICE OF DIPPING SAUCE
CHICKEN TENDERS (3)
3 CHICKEN TENDERS WITH FRIES AND CHOICE OF DIPPING SAUCE
GRILLED CHEESE
GRILLED WHITE BREAD AND AMERICAN CHEESE WITH FRIES ON THE SIDE
SMALL LASAGNA
HOMEMADE LASAGNA TOPPED WITH MOZZARELLA AND RED SAUCE WITH GARLIC BREAD ON THE SIDE
SMALL QUESADILLA
CHICKEN AND CHEDDAR MONTEREY IN FLOUR TORTILLAS
SMALL SPAGHETTI
SPAGHETTI PASTA WITH GARLIC BREAD
DESSERTS
CANNOLIS (2)
CHEESE CAKE
NY STYLE CHEESECAKE TOPPED WITH STRAWBERRY OR CHOCOLATE SYRUP
DONUTS
MINI POWDERED SUGAR OR CINNAMON DONUTS MADE FRESH FROM OUR HANDMADE DOUGH
FUNNEL CAKE FRIES
FRY SHAPED FUNNEL CAKE COATED IN POWDERED SUGAR
LEMON ITALIAN CREAM CAKE
TIRAMISU
ESPRESSO FLAVORED CREAM CAKE
**NEW!** CHOCOLATE PEANUT BUTTER CREAM PIE
|Sunday
|11:00 am - 10:00 pm
|Monday
|11:00 am - 10:00 pm
|Tuesday
|11:00 am - 10:00 pm
|Wednesday
|11:00 am - 10:00 pm
|Thursday
|11:00 am - 10:00 pm
|Friday
|11:00 am - 10:00 pm
|Saturday
|11:00 am - 10:00 pm
Nobody makes a pie like we do! The best handmade pizza in town!
736 Virginia Ave, Hagerstown, MD 21740