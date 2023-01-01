Restaurant header imageView gallery

Bubba's Bunkhouse 4351 Main Street

review star

No reviews yet

4351 Main Street

Harrisburg, NC 28075

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

phone icon

Call

clock icon

Hours

waypoint sign icon

Directions

gift icon

Gift Cards

Food

APPS

BACON & BRUSSELS

$10.00

CHILLI CRUSTED TUNA

$14.00Out of stock

DEVILED EGGS

$10.00

FIRECRAKER SHRIMP

$14.00

LOBSTER MAC & CHEESE

$24.00

OUTLAW DIP

$14.00

PRETZEL TWIST

$11.00

SOUTHWEST CHICKEN EGGROLLS

$11.00

TEXAS TORNADOS

$14.00

SALADS

G.O.A.T.

$14.00

BRUSSEL CAESAR

$14.00

SOUTHWEST

$15.00

KALE & QUINOA

$14.00

SOUP

WHITE CHCIKEN CHILI

$7.00

SOUP SEASON

$7.00Out of stock

SANDWICHES

GRILLED CILANTRO CHICKEN

$14.00

BBQ PULLED PORK SAND

$15.00

BASIL PESTO CHICKEN

$12.00

FRIED PORK CHOP

$14.00

COUNTRY FRIED CHICKEN

$14.00

BURGER

BIG B

$15.00

THE HANGOVER

$15.00

PORKSTER

$15.00

BACON,BLEU CHESSE CRUMBLES, BLEU CHEESE SAUCE

MAC DADDY

$15.00

VEGGIE VEGGIE

$14.00

FLATBREADS

BBQ BRISKET FLAT

$14.00

4 CHEESE PESTO

$12.00

BUFFALO CHICKEN

$14.00

MEDITERRANEN

$14.00

TACOS

2 BIG TACOS

$13.00

ENTREES

BURNT ENDS PLATE

$19.00

GRILLED SALMON

$25.00

FIRECRACKER CHICKEN

$19.00

SHORT RIBS

$25.00Out of stock

BUTTER CHICKEN

$19.00

SHRIMP & GRITS

$23.00

LAMB LOLLIPOPS

$24.00Out of stock

STEAKS

12 OZ NY STRIP

$34.00

12 OZ RIBEYE

$35.00

10 OZ BUTCHERS CUT

$26.00

SIDES

GARLIC MASHED POTATOES

$8.00

LOBSTER MAC N CHEESE

$24.00

SEASONED FRIES

$8.00

BRISKET BAKED BEANS

$8.00

GRILLED ASPARAGUS

$8.00

SWEET POTATO CASSEROLE

$8.00

DESSERTS

KEY LIME PIE

$9.00

CHOCOLATE CHIP MILKSHAKE CAKE

$9.00

TRIPLE CHOCOLATE CHEESECAKE

$9.00

APPLE CRUMBLE

$9.00

KIDS MENU

KIDS PIZZA

$8.00

KIDS GRILLED CHEESE

$8.00

KIDS BURGER

$8.00

KIDS CHICKEN

$8.00

KIDS CORN DOGS

$8.00

OPEN

Open Food

Open Drink

Friends & Family

$1.00

Lunch Salmon

$14.00

Drinks

DRAFT BEER

JUICY JAY

$0.00+Out of stock

DOULBE CANDY

$0.00+Out of stock

ALTBIER

$0.00+Out of stock

CLIFFS OF MOHER

$0.00+

HOP HELIX

$0.00+Out of stock

OK LUNCH

$0.00+Out of stock

CHERRY LEMON SOUR

$0.00+

CITRAQUENCH'L

$0.00+

SOMEHOW I MANAGED

$0.00+

CHERRY BOBBIN

$0.00+

PINK BLAZER

$0.00+

PROSECCO

$0.00+

CAN/BOTTLE BEER

AUSTIN EASTCIDER

$4.00

BOOTY CALL

$9.50Out of stock

BRUNCH JUNKIE

$8.00

BUD LIGHT

$3.50

BUDWEISER

$3.50

CAPTIAN JACK Beer

$5.50

COORS LIGHT

$3.50

COPPER

$5.50

CORONA

$4.00

HAKUNA MATATA

$7.00Out of stock

HOEGARGEN

$6.00

HOP DROP

$8.50

MIGHTY SWEELS

$5.00

MOUNTIAN CANDY

$7.50

NORTHERN AGGRESSION

$7.50

OG COORS

$2.50

ORANGE IS THE NEW

$7.50

ROLLING ROCK

$4.00

SUNNY MONKEY

$6.00Out of stock

ULTRA

$4.00

WHISKERS

$8.00Out of stock

WHITE ZOMBIE

$5.50

MILLER LIGHT

$3.50Out of stock

Bojangles Tea

$6.00

Pineapple Freeze

$7.00

Pickin Heist

$8.00

CLASSICS / MULES

FRENCH 75

$13.00

SIDECAR

$11.00

MANHATTEN

$12.00

COSMOPOLITAN

$12.00

PAINKILLER

$12.00

GIN FIZZ

$11.00

DARK & STORMY

$12.00

NEGRONI

$11.00

PALOMA

$12.00

MOSCOW MULE

$12.00

KENTUCKY MULE

$12.00

WESTERN MULE

$12.00

CRAFT COCKTAILS

MAPLE OLD FASHON

$15.00

SMOKED OLD FASHON

$14.00

DOUBLE SMOKED AGAVE OLD FASHON

$14.00

GOLD RUSH

$16.00

SALON SOUR

$12.00

BOURBON MILK PUNCH

$13.00

EL GUAPO

$12.00

BOOTLEGER

$12.00

BIG NOSE KATE

$13.00

MARTINIS / DESSERT

DRY MARTINI

$12.00

ESPRESSO MARTINI

$13.00

CUCUMBER BASIL MARTINI

$12.00

LEECHE FRUIT MARTINI

$14.00

RASPBERRY TWIST

$13.00

CREAMSICLE

$14.00

CAPTIAN JACK Tini

$14.00

THE GATSBY

$14.00

GREEN CACTUS

$14.00

COOKIES AND CREAM

$14.00

COMMON

LONG ISLAND

$10.00

BLUE MOTERCYCLE

$10.00

SCREWDIVER

$9.00

FUZZY NAVEL

$9.00

MARGARITA

$10.00

WHISKEY SOUR

$9.00

SPRITZ

$9.00

GIMLET

$10.00

PIMMS CUP

$11.00

VESPER

$11.00

MIMOSA

$8.00

TOM COOLINS

$2.00

MINT JULIP

$10.00

GREYHOUND

$9.00

KIR ROYALE

$10.00

BLOODY MARY

$10.00

MAI TAI

$10.00

BELLINI

$9.00

SEX ON THE BEACH

$10.00

WHITE RUSSIAN

$9.00

SANGRIA

$9.00

BAY BREEZE

BEES KNEES

$9.00

B-52

$10.00

BULLSH!T

$9.00

SOMETHING GOOD

$12.00

EYE CANDY

$9.00

PEARL NECKLACE

$8.00

LIQUOR

SMINOFF

$8.00

TITOS

$9.00

WESTERN BLUEBERRY

$9.00

WESTERN STRAWBERRY

$9.00

KETTLE ONE

$10.00

KETTLE GRAPEFRUIT

$10.00

KETTLE CUCUMBER

$10.00

KETTLE PEACH

$10.00

GREY GOOSE

$10.00

BELEVEDERE

$10.00

TANGURAY

$8.00

HENDRICKS

$12.00

BOMBAY

$10.00

EMPRESS

$10.00

BACARDI

$8.00

CAPTIAN

$9.00

MALIBU

$9.00

KRACKEN

$9.00

RON ZACAPA

$15.00

SAILOR JERRY

$9.00

SAULZA

$8.00

COROZON BLANCO

$10.00

PATRON

$10.00

GRAND PATRON

$10.00

DON JULIO SILVER

$12.00

DON JULIO 1942

$18.00

CASA DRAGONS

$15.00

CINCORA ANEJO

$25.00

HERADORA

$12.00

GRAND CORAMINO

$20.00

4 ROSES

$15.00

ANGELS ENVY

$18.00

BASIL HADENS STRAIGHT

$18.00

BLADE & BOW

$20.00

BLANTONS

$35.00

BUFFALO TRACE

$14.00

BULLET

$14.00

BULLET RYE

$14.00

CONVICTION

$18.00

CROWN

$10.00

CROWN APPLE

$10.00

DEWERS

$10.00

DICKLE 12 SOUR

$10.00

DICKLE 8YR

$10.00

EAGLE RARE

$20.00

Basil Hayden Toast

$20.00

FORESTER 1940

$15.00

GLENLIVET 15

$15.00

HEAVEN HILL BOT&BOND

$18.00

HEAVENS DOOR

$18.00

JACK BLACK

$8.00

JACK SINGLE

$12.00

JAMESON

$10.00

JAMESON ORANGE

$10.00

JIM BEAM WHITE

$8.00

JONNEY WALKER BLACK

$12.00

KNOB CREEK

$10.00

KNOB CREEK MYPLE

$10.00

KNOB CREEK NO.9

$10.00

KNOB CREEK RYE

$10.00

MAKERS

$10.00

MAKERS 46

$12.00

MCALLEN 18

$18.00

MITCHNERS SMALL BATCH

$16.00

RED BREAST

$14.00

REDEMPTION

$12.00

REDEMPTION RYE

$12.00

RUSSELS RESERVE

$14.00

SEAGRAMS 7

$8.00

SLANE

$10.00

SOUTHERN COMFORT

$10.00

WELLERS 12

$14.00

WILD TURKEY 101

$10.00

WOODFORD DOUBLE OAK

$18.00

WOODFORD RESERVE

$14.00

LOCK STOCK & BARREL

$110.00

WOODFORD RESERVE BARREL PROOF

$40.00

LARCENY BARREL PROOF

$30.00

ELIJAH GRAIG BARREL PROOF

$25.00

BUFFALO TRACE

$16.00

HEAVEN HILL 7 YR

$30.00

BLANTONS

$35.00

EAGLE RARE

$20.00

STATESMAN

$18.00

MAKERS MARK CASK

$18.00

UNCLE EARNST

$20.00

CONVICTION

$18.00

KURVBALL

$10.00

Eligh Barrel

$25.00

Uncle Nearest

$14.00

ABSENTH

$10.00

AMARETTO

$8.00

APEROL

$8.00

APPLE PUCKER

$8.00

ARISTO PEACH

$8.00

ARISTO TRIPLE SEC

$8.00

BAILEYS

$12.00

BLUE CUARACO

$8.00

BUTTERSHOTS

$10.00

CAFE PATRON

$12.00

COMPARI

$10.00

COMPARI

$10.00

COURVOISIE VS

CREME DE COCO

$10.00

CREME DE MENTH

$10.00

FERNET

$10.00

FIREBALL

$10.00

FRANGELICO

$12.00

GODIVIA DARK

$14.00

GODIVIA WHITE

$14.00

GRAND MA

$14.00

HENNISEY VSOP

$14.00

JAGER

$5.00

KUHLUA

$12.00

LIQUOR 43

$12.00

MIDORI

$12.00

PAMA

$12.00

RAZZMATAZ

$10.00

RUM CHATA

$10.00

RUPLEMINTZ

$5.00

ST ELDER

$10.00

DEKYPER PEACH

$8.00

SHOTS

GREEN TEA SHOT

$9.00

LEMON DROP

$9.00

WHITE TEA

$9.00

KAMIKAZE SHOT

$9.00

WASHINGTON APPLE SHOT

$9.00

JAGER BOMB

$10.00

IRISH CAR BOMB

$12.00

ROYAL FLUSH

$9.00

VEGAS BOMB

$9.00

RED HEADED SLUT

$9.00

DIRTY GIRL SCOUT

$9.00

WHITE GUMMY BEAR

$9.00

WATERMELON JOLLY RANCHER

$9.00

CARDINAL SIN

$10.00

CINNAMON TOAST CRUNCH

$10.00

SOMETHING GOOD

$9.00

PURPLE STUFF

$9.00

FANTA

$9.00

FOUR HORSE MAN

$9.00

WINE

JUSTIN WINES - CAB

$46.00

BONANZA - CAB

$10.00+

SEVEN FALLS - MERLOT

$10.00+Out of stock

LINE 39 - MERLOT

$8.00+

BOEN - PINOT NOIR

$10.00+

SEA-SUN - PINOT NOIR

$46.00

Trinity Oaks Cabernet Sauvignon

$8.00+

MACON VILLAGES - CHARD

$10.00+Out of stock

MER SOLEIL - CHARD

$12.00+Out of stock

DECOY - SAV BLANC

$10.00+

CASTLE ROCK - SAV BLANC

$8.00+

HAYES BRANCH - PINOT GRIGIO

$8.00+

TOMMASI - PINOT GRIGIO

$8.00+Out of stock

1000 STORIES - ZINFANDEL

$8.00+

MICHAEL DAVID - ZINFANDEL

$46.00

JUSTIN - ROSE

$46.00

SUAMEL WATER - ROSE

$10.00+

SUN GARDEN - RESLING

$8.00+

SHELTON YADKIN - RESLING

$10.00+

LAMBERTI - SPARKLING

$12.00+

BLANCHARD PEREZ - SPARKLING

$10.00+

Trinity Oaks Pinot Grigio

$8.00

Sea Sun Chard

$9.00

BEVERAGES

COKE

$2.75

DIET COKE

$2.75

COKE ZERO

$2.75

SPRITE

$2.75

ROOT BEER

$2.75

DR PEPPER

$2.75

GINGER ALE

$2.75

FANTA

$2.75

LEMOMAID

$2.75

SWEET TEA

$2.75

UNSWEET TEA

$2.75

REDBULL

$5.00

Ginger Beer

$5.00

Water

NA BEER

HEINEKEN DBL ZERO

$6.00

Merch

Apparel

Black Hat

$20.00

White Hat

$20.00

Cap Sleeve

$22.00

Unisex

$22.00

Razor Back

$22.00

Staff Shirt

$15.00
All hours
Sunday11:00 am - 3:59 am
Monday11:00 am - 3:59 am
Tuesday11:00 am - 3:59 am
Wednesday11:00 am - 3:59 am
Thursday11:00 am - 3:59 am
Friday11:00 am - 3:59 am
Saturday11:00 am - 3:59 am
Restaurant info

Come in and enjoy!

Location

4351 Main Street, Harrisburg, NC 28075

Directions

Gallery
Consumer pic
Banner pic
Main pic

Similar restaurants in your area

Jackie Boys Grill & Tap
orange star4.4 • 331
3775 Concord Parkway South Concord, NC 28027
View restaurantnext
Passage To India Indian Cuisine
orange starNo Reviews
9510 University City Boulevard Charlotte, NC 28213
View restaurantnext
Mac’s Speed Shop - Concord Mills
orange starNo Reviews
8021 Concord Mills Boulevard Concord, NC 28027
View restaurantnext
Fumee Kitchen & Cocktails - 9539 Pinnacle Drive Unit 203
orange starNo Reviews
9539 Pinnacle Drive Unit 203 Charlotte, NC 28262
View restaurantnext
l'Ostrica
orange starNo Reviews
9545 Pinnacle Drive Charlotte, NC 28262
View restaurantnext
What The Fries
orange starNo Reviews
9545 Pinnacle Drive Charlotte, NC 28262
View restaurantnext
Map
More near Harrisburg
Concord
review star
Avg 4.4 (26 restaurants)
Huntersville
review star
Avg 4.6 (20 restaurants)
Kannapolis
review star
Avg 4.5 (13 restaurants)
Charlotte
review star
Avg 4.5 (428 restaurants)
Matthews
review star
Avg 4.4 (14 restaurants)
Cornelius
review star
Avg 4.4 (19 restaurants)
Davidson
review star
Avg 4.5 (13 restaurants)
Indian Trail
review star
Avg 4.4 (10 restaurants)
Mooresville
review star
Avg 4.2 (28 restaurants)
© 2023 Toast, Inc.
Toast
Made with love in Boston