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Bubba's Bunkhouse 4351 Main Street
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4351 Main Street
Harrisburg, NC 28075
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DRAFT BEER
CAN/BOTTLE BEER
AUSTIN EASTCIDER
$4.00
BOOTY CALL
$9.50Out of stock
BRUNCH JUNKIE
$8.00
BUD LIGHT
$3.50
BUDWEISER
$3.50
CAPTIAN JACK Beer
$5.50
COORS LIGHT
$3.50
COPPER
$5.50
CORONA
$4.00
HAKUNA MATATA
$7.00Out of stock
HOEGARGEN
$6.00
HOP DROP
$8.50
MIGHTY SWEELS
$5.00
MOUNTIAN CANDY
$7.50
NORTHERN AGGRESSION
$7.50
OG COORS
$2.50
ORANGE IS THE NEW
$7.50
ROLLING ROCK
$4.00
SUNNY MONKEY
$6.00Out of stock
ULTRA
$4.00
WHISKERS
$8.00Out of stock
WHITE ZOMBIE
$5.50
MILLER LIGHT
$3.50Out of stock
Bojangles Tea
$6.00
Pineapple Freeze
$7.00
Pickin Heist
$8.00
CLASSICS / MULES
CRAFT COCKTAILS
MARTINIS / DESSERT
COMMON
LONG ISLAND
$10.00
BLUE MOTERCYCLE
$10.00
SCREWDIVER
$9.00
FUZZY NAVEL
$9.00
MARGARITA
$10.00
WHISKEY SOUR
$9.00
SPRITZ
$9.00
GIMLET
$10.00
PIMMS CUP
$11.00
VESPER
$11.00
MIMOSA
$8.00
TOM COOLINS
$2.00
MINT JULIP
$10.00
GREYHOUND
$9.00
KIR ROYALE
$10.00
BLOODY MARY
$10.00
MAI TAI
$10.00
BELLINI
$9.00
SEX ON THE BEACH
$10.00
WHITE RUSSIAN
$9.00
SANGRIA
$9.00
BAY BREEZE
BEES KNEES
$9.00
B-52
$10.00
BULLSH!T
$9.00
SOMETHING GOOD
$12.00
EYE CANDY
$9.00
PEARL NECKLACE
$8.00
LIQUOR
SMINOFF
$8.00
TITOS
$9.00
WESTERN BLUEBERRY
$9.00
WESTERN STRAWBERRY
$9.00
KETTLE ONE
$10.00
KETTLE GRAPEFRUIT
$10.00
KETTLE CUCUMBER
$10.00
KETTLE PEACH
$10.00
GREY GOOSE
$10.00
BELEVEDERE
$10.00
TANGURAY
$8.00
HENDRICKS
$12.00
BOMBAY
$10.00
EMPRESS
$10.00
BACARDI
$8.00
CAPTIAN
$9.00
MALIBU
$9.00
KRACKEN
$9.00
RON ZACAPA
$15.00
SAILOR JERRY
$9.00
SAULZA
$8.00
COROZON BLANCO
$10.00
PATRON
$10.00
GRAND PATRON
$10.00
DON JULIO SILVER
$12.00
DON JULIO 1942
$18.00
CASA DRAGONS
$15.00
CINCORA ANEJO
$25.00
HERADORA
$12.00
GRAND CORAMINO
$20.00
4 ROSES
$15.00
ANGELS ENVY
$18.00
BASIL HADENS STRAIGHT
$18.00
BLADE & BOW
$20.00
BLANTONS
$35.00
BUFFALO TRACE
$14.00
BULLET
$14.00
BULLET RYE
$14.00
CONVICTION
$18.00
CROWN
$10.00
CROWN APPLE
$10.00
DEWERS
$10.00
DICKLE 12 SOUR
$10.00
DICKLE 8YR
$10.00
EAGLE RARE
$20.00
Basil Hayden Toast
$20.00
FORESTER 1940
$15.00
GLENLIVET 15
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HEAVEN HILL BOT&BOND
$18.00
HEAVENS DOOR
$18.00
JACK BLACK
$8.00
JACK SINGLE
$12.00
JAMESON
$10.00
JAMESON ORANGE
$10.00
JIM BEAM WHITE
$8.00
JONNEY WALKER BLACK
$12.00
KNOB CREEK
$10.00
KNOB CREEK MYPLE
$10.00
KNOB CREEK NO.9
$10.00
KNOB CREEK RYE
$10.00
MAKERS
$10.00
MAKERS 46
$12.00
MCALLEN 18
$18.00
MITCHNERS SMALL BATCH
$16.00
RED BREAST
$14.00
REDEMPTION
$12.00
REDEMPTION RYE
$12.00
RUSSELS RESERVE
$14.00
SEAGRAMS 7
$8.00
SLANE
$10.00
SOUTHERN COMFORT
$10.00
WELLERS 12
$14.00
WILD TURKEY 101
$10.00
WOODFORD DOUBLE OAK
$18.00
WOODFORD RESERVE
$14.00
LOCK STOCK & BARREL
$110.00
WOODFORD RESERVE BARREL PROOF
$40.00
LARCENY BARREL PROOF
$30.00
ELIJAH GRAIG BARREL PROOF
$25.00
BUFFALO TRACE
$16.00
HEAVEN HILL 7 YR
$30.00
BLANTONS
$35.00
EAGLE RARE
$20.00
STATESMAN
$18.00
MAKERS MARK CASK
$18.00
UNCLE EARNST
$20.00
CONVICTION
$18.00
KURVBALL
$10.00
Eligh Barrel
$25.00
Uncle Nearest
$14.00
ABSENTH
$10.00
AMARETTO
$8.00
APEROL
$8.00
APPLE PUCKER
$8.00
ARISTO PEACH
$8.00
ARISTO TRIPLE SEC
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BAILEYS
$12.00
BLUE CUARACO
$8.00
BUTTERSHOTS
$10.00
CAFE PATRON
$12.00
COMPARI
$10.00
COMPARI
$10.00
COURVOISIE VS
CREME DE COCO
$10.00
CREME DE MENTH
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FERNET
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FIREBALL
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FRANGELICO
$12.00
GODIVIA DARK
$14.00
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$14.00
GRAND MA
$14.00
HENNISEY VSOP
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JAGER
$5.00
KUHLUA
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LIQUOR 43
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MIDORI
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PAMA
$12.00
RAZZMATAZ
$10.00
RUM CHATA
$10.00
RUPLEMINTZ
$5.00
ST ELDER
$10.00
DEKYPER PEACH
$8.00
SHOTS
GREEN TEA SHOT
$9.00
LEMON DROP
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KAMIKAZE SHOT
$9.00
WASHINGTON APPLE SHOT
$9.00
JAGER BOMB
$10.00
IRISH CAR BOMB
$12.00
ROYAL FLUSH
$9.00
VEGAS BOMB
$9.00
RED HEADED SLUT
$9.00
DIRTY GIRL SCOUT
$9.00
WHITE GUMMY BEAR
$9.00
WATERMELON JOLLY RANCHER
$9.00
CARDINAL SIN
$10.00
CINNAMON TOAST CRUNCH
$10.00
SOMETHING GOOD
$9.00
PURPLE STUFF
$9.00
FANTA
$9.00
FOUR HORSE MAN
$9.00
WINE
JUSTIN WINES - CAB
$46.00
BONANZA - CAB
$10.00+
SEVEN FALLS - MERLOT
$10.00+Out of stock
LINE 39 - MERLOT
$8.00+
BOEN - PINOT NOIR
$10.00+
SEA-SUN - PINOT NOIR
$46.00
Trinity Oaks Cabernet Sauvignon
$8.00+
MACON VILLAGES - CHARD
$10.00+Out of stock
MER SOLEIL - CHARD
$12.00+Out of stock
DECOY - SAV BLANC
$10.00+
CASTLE ROCK - SAV BLANC
$8.00+
HAYES BRANCH - PINOT GRIGIO
$8.00+
TOMMASI - PINOT GRIGIO
$8.00+Out of stock
1000 STORIES - ZINFANDEL
$8.00+
MICHAEL DAVID - ZINFANDEL
$46.00
JUSTIN - ROSE
$46.00
SUAMEL WATER - ROSE
$10.00+
SUN GARDEN - RESLING
$8.00+
SHELTON YADKIN - RESLING
$10.00+
LAMBERTI - SPARKLING
$12.00+
BLANCHARD PEREZ - SPARKLING
$10.00+
Trinity Oaks Pinot Grigio
$8.00
Sea Sun Chard
$9.00
BEVERAGES
NA BEER
All hours
|Sunday
|11:00 am - 3:59 am
|Monday
|11:00 am - 3:59 am
|Tuesday
|11:00 am - 3:59 am
|Wednesday
|11:00 am - 3:59 am
|Thursday
|11:00 am - 3:59 am
|Friday
|11:00 am - 3:59 am
|Saturday
|11:00 am - 3:59 am
Restaurant info
Come in and enjoy!
Location
4351 Main Street, Harrisburg, NC 28075
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