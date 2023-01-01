Wine

BTG Still (& Dessert)

GL PROXIES ‘BULLE’ Sparkling Non-alcoholic Wine

$15.00

GL Bernard Vallette Nuit Blanche, Vin de France

$16.00

GL Von Winning 'Lime Rift', Sauvignon Blanc, Pfalz, Germany

$15.00

GL Alfaro Family, 'Trout Gulch Vineyard', Chardonnay

$16.00

GL Eschenhof Holzer Invaders, Wagram, Austria (skin contact])

$14.00

GL Root Down 'St. Amant', Trousseau, California

$16.00

GL Jean-Claude Lapalu, VV, Gamay, Beaujolais

$16.00

GL Minus Tide 'Feliz Creek Vineyard', Carignan, Mendocino County

$17.00

GL Domaine de la Tour Vieille Banyuls 'Rimage'

$12.00

GL Kikelet 'Late Harvest' Tokaj, Hungary

$12.00

GL La Onda, Vermut a Ciegas

$13.00

GL Sake

$15.00

GL Taste

Sparkling Bottles

Lelarge Pugeot - Premier Cru Extra Brut Rose NV

$123.00

NV Denny Bini Lambrusco Dell'Emilia, Italy

$45.00

NV Chavost, Blanc de Meunier Brut Nature, Champagne

$102.00

MICHEL GONET 'LES 3 TERROIRS', GRAND CRU EXTRA BRUT

$133.00

NV Bernard Vallette Nuit Blanche, Vin de France

$64.00

2020 Massimo Coletti Via Larghe Frizzante BF Veneto, Italy

$41.00

NV Brut Carte d'Or 1er Cru Stéphane Coquillette MAGNUM

$225.00

Larmandier-Bernier Rose 2014

$188.00

Proxies Bulle Sparkling NA

$52.00

White Bottles

2017 Heymann-Löwenstein Stolzenberg, Reisling, Mosel, Germany

$52.00

2022 Bodkin 'The BadAsstronaut', Muscat Canelli, Lake Co.

$45.00

2013 Rudi Pichler 'Hochrain', Smaragd, Wachau, Austria

$119.00

2022 Am Berg Mittelberg, Gruner Veltliner, DAC Kamptal, Austria

$48.00

2021 Herrera Alvarado Marga-Marga 'Lazaranda', Sauvignon Blanc, Chile

$63.00

2021 Mortellito 'Cala Iancu', Grillo/Cataratto, Terre Siciliano, Italy

$55.00

2018 La Onda 'Amor Amarillo' North Yuba, Semillon, Sierra Foothills

$79.00

2019 Anne et Jean-Francois Ganevat 'Montferrand', Cotes du Jura, France

$209.00

2015 Lelarge-Pugeot Coteaux Champenois Vrigny 'Blanc de Meuniers' · Champagne, France

$120.00

2021 Domaine Guiberteau Saumur, Chenin Blanc, Loire, France

$72.00

2021 Maison Chanterêves 'Bourgogne Blanc', Burgundy, France

$131.00

2018 Domaine Roulot 'Bourgogne Blanc', Chardonnay, Burgundy, France

$195.00Out of stock

2021 Chave Circa St Joseph

$80.00

2022 Alfaro Family 'Trout Gulch Vineyard', Chardonnay, Santa Cruz Mtns

$64.00

2020 Von Winning 'Lime Rift', Sauvignon Blanc, Pfalz, Germany

$60.00

Rosé/Skin Contact Bottles

2021 Chateau Ste Anne, Mouvedre, Côtes de Provence, France

$57.00

2022 Domaine Marquiliani 'Vin de Corse', Siaccarellu, Corsica, France

$65.00

2021 Sziegl Jonas, Hajos-Baja, Olaszrizling/Hárslevelű, Hungary (skin contact)

$54.00

2022 Dr Edge 'Ambrosia', Tasmania, Australia

$66.00

2022 Root Down 'St. Amant', Trousseau, California

$64.00

2020 Eschenhof Holzer Invaders, Muller Thurgau, Wagram, Austria (skin contact)

$56.00

Red Bottles

2016 Weingut Nusserhof Rosso 'Elda' Trentino Alto-Adige, Italy

$70.00

2022 Catherine & Pierre Breton, Grolleau, 'Val de Loire', France

$63.00

2018 Domaine Courbet, de la Vallée, Trousseau, Côtes du Jura, France

$75.00

2021 Jean-Claude Lapalu, Vieilles Vignes, Beaujolais Villages, France

$64.00

2022 Domaine Giacometti 'Sempre Cuntentu', Sciarellu, Corsica, France

$76.00

NV Anne et Jean-Francois Ganevat 'Madelon', Vin de France , Jura, France

$148.00Out of stock

2020 Domaine Sylvain Pataille 'Clos du Roy', Pinot Noir, Marsannay, France

$131.00Out of stock

2021 Littorai 'Cerci', Anderson Valley

$207.00

2017 Domaine Jacques-Frederic Mugnier Clos de la Marechale, Pinot Noir, Nuits-Saint-Georges 375ml

$145.00

2017 Maison LeRoy Bourgogne, France

$315.00

2014 Vigneti Massa 'Monleale' Colli Tortonesi, Barbera, Piemonte, Italy

$84.00

2021 Filipa Pato Dinamico, Baga, Bairrada, Portugal

$49.00

2021 BERNARD BAUDRY 'LES GREZEAUX', Cabernet Franc, 2021,Chinon, France.

$65.00

2018 La Onda 'El Colo', Mouvedre, Sierra Foothills

$70.00

2021 Thomas Farge, Les Jardins De Chavagnac, Syrah, Collines Rhodaniennes France

$54.00

2021 Arnot-Roberts Zinfandel 'Kirschenmann Vineyard', California

$92.00

1994 BODEGAS FAUSTINO V RESERVA, Tempranillo, Rioja, Spain

$131.00

2021 Worlds Apart 'Blewitt Springs', McLaren Vale, Australia

$120.00

2000 Eric Texier Chateauneuf-du-Pape Vieilles Vignes, Rhone, France

$147.00

2015 RAYAS CHATEAU DES TOURS 'RÉSERVE'

$210.00

2019 Keep Wines 'Broadway Farms', Merlot, Sonoma

$75.00

2018 Spider Chase 'Waterhorse Ridge', Cabernet Sauvignon, Fort Ross-Seaview, Sonoma County

$105.00

2014 Mount Eden Vineyards, Cabernet Sauvignon, Santa Cruz Mountains

$160.00

2019 Minus Tide 'Feliz Creek Vineyard', Mendocino County

$64.00

1970 PIO CESARE, Nebbiolo, 1970, Barolo, Piedmont, Italy

$272.00

Dessert Wine Bottles

2018 Kikelet 'Late Harvest' Tokaj, Hungary 500ml

$80.00

2020 Domaine de la Tour Vieille Banyuls 'Rimage' Languedoc-Roussillon, France 500ml

$80.00

Corkage

Corkage

$35.00

Liquor

Cocktails

GUSSIE Cocktail

$14.00

MARGARET Cocktail

$15.00

STELLA Cocktail

$16.00

LEAH Cocktail

$15.00Out of stock

Fortified Wine

Bodegas Hidalgo La Gitana Manzanilla Sherry

$8.00

Blood Orange Mommenpop

$9.00

La Quintinye Vermouth Royal Extra Dry

$14.00

L.N. Mattei Cap Corse Blanc Quinquina

$15.00

La Onda, Vermut a Ciegas

$9.00

Makrut Lime Mommenpop

$12.00

Rinomato Americano Bianco

$13.00

Cappelletti Pasubio Vino Amaro

$15.00

Lacuesta Extra Dry Vermouth Bianco

$12.00

Martini & Rossi Floreale Non-Alcoholic Aperitivo

$19.00

Sake

Hakurakusei ‘The Connoisseur’, Junmai Ginjo Sake

$57.00

Hanatomoe ‘Tarumaru’ Junmai Taruzake Sake

$57.00

Beer/Cider

Rolling Rock Beer

$3.50

Original Pattern Strata Squish IPA

$10.00

Arratzain Cider

$21.00

Handshake

$7.00

NA Bevs

Coffee/Tea/Milk

Jasmine Green Tea

$8.00

Rooibos Tea

$8.00

Coffee

$6.00

Sweet Tea

$6.00

Side of Milk

$3.00

NA Beverages/Sodas/Other

Sparkling Water for the Table

$5.00

Coca-Cola

$7.00

Cheerwine

$7.00

Ginger Ale

$6.00

Rooibos Sweet Tea

$6.00

2021 Arratzain Sagardo Naturala Sidra

$21.00

Otis, NA cocktail

$12.00

Retail

Merch

Burdell Embroidered Cap

$55.00

Burdell Embroidered H&B Apron

$100.00