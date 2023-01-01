Burdell 4640 Telegraph Avenue, Oakland, CA 94609
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All hours
|Sunday
|10:00 am - 11:45 pm
|Monday
|10:00 am - 11:45 pm
|Tuesday
|10:00 am - 11:45 pm
|Wednesday
|10:00 am - 11:45 pm
|Thursday
|10:00 am - 11:45 pm
|Friday
|10:00 am - 11:45 pm
|Saturday
|10:00 am - 11:45 pm
Restaurant info
Nostalgic Soul Food in Oakland's Temescal
Location
4640 Telegraph Avenue, Oakland, CA 94609
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