Café On 7th
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493 7th Ave
Brooklyn, NY 11215
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BREAKFAST SANDWICHIES
BACON EGG & CHEESE CROISSANT
$6.00
SAUSAGE EGG & CHEESE CROISSANT
$6.00
EGG & CHEESE CROISSANT
$4.00
EGG WHITE & CHEESE CROISSANT
$5.00
SPINACH EGG & CHEESE CROISSANT
$5.50
BAGEL/ROLL W. CREAM CHEESE
$2.95
BAGEL/ROLL W. BUTTER
$2.95
EGG WHITES SPINACH & TOMATO ON CROISSANT
$6.50
OVER EASY EGGS (2) ON A CROISSANT WITH CHEESE
$6.00
SPINACH AND FETA EGG OMELETTE ON A CROISSANT
PASTRIES
MUFFINS
MACARONS
GF/VEGAN
GRASS ROOT BAR
$5.50
RASPBERRY BAR
$5.50
BROWNIE
$5.50
GERMAN CHOCOLATE
$5.50
BANANA WALNUT
$5.00
CARROT WALNUT W/ ICING
$5.00
COCOA BEAN
$5.00
LARGE COOKIE SALTED CHOCOLATE
$5.00
LARGE COOKIE OATMEAL CHUNK
$5.00
LARGE RASBERRY THUMBPRINT COOKIE
$5.00
LARGE COOKIE ESPRESSO FUDGE
$5.00
CHEDDAE KALE SCONE
$5.00
BANANA BLUEBERRY CRUMB
$5.25
COOKIES
BARS
MUFFINS
LUNCH
SOUP (SM)
$5.00+
SOUP (LG)
$5.00+
SOUP W/ GRILLED CHEESE
$10.00
FALAFEL BURGER
$7.00
SALAD W/ CHICKEN
$12.00
SEASONAL SALAD WITH DRESSING
GRILLED CHICKEN WRAP
$10.00
GRILLED CHICKEN WITH MAYO/ LETTUCE TOMATO IN A WRAP
TUNA MELT
$9.50
TUNA FISH MIXED WITH MAYO AND CELERY W/ SWISS CHEESE ON TOAST
AVOCODO TOAST
$7.50+
AVOCODO WITH EGGS AND CHEESE ON TOAST
MELTED MOZZERELLA PESTO CIABATTA
$10.00
MELTED MOZZERELLA CHEESE WITH PESTO ON TOASTED CIABATTA BREAD
EMPANADA
$3.00