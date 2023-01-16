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Café On 7th

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493 7th Ave

Brooklyn, NY 11215

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HOT COFFEE

HOT COFFEE

HOT COFFEE

$2.00+
HOT CAPUCCINO

HOT CAPUCCINO

$4.25
AMERICANO

AMERICANO

$4.00
ESPRESSO

ESPRESSO

$3.00

2 SHOTS

HOT LATTE

HOT LATTE

$4.50
HOT MACCHIATO

HOT MACCHIATO

$4.00
HOT CHOCOLATE

HOT CHOCOLATE

$3.00+
HOT TEA

HOT TEA

$2.00+
CORTADO

CORTADO

$4.00

BREAKFAST SANDWICHIES

BACON EGG & CHEESE CROISSANT

BACON EGG & CHEESE CROISSANT

$6.00
SAUSAGE EGG & CHEESE CROISSANT

SAUSAGE EGG & CHEESE CROISSANT

$6.00
EGG & CHEESE CROISSANT

EGG & CHEESE CROISSANT

$4.00

EGG WHITE & CHEESE CROISSANT

$5.00

SPINACH EGG & CHEESE CROISSANT

$5.50

BAGEL/ROLL W. CREAM CHEESE

$2.95

BAGEL/ROLL W. BUTTER

$2.95

EGG WHITES SPINACH & TOMATO ON CROISSANT

$6.50

OVER EASY EGGS (2) ON A CROISSANT WITH CHEESE

$6.00

SPINACH AND FETA EGG OMELETTE ON A CROISSANT

PASTRIES

CROISSANT

CROISSANT

$3.50
CHOCOLATE CROISSANT

CHOCOLATE CROISSANT

$4.50
MULTI GRAIN CROISSANT

MULTI GRAIN CROISSANT

$4.00

CHEESE DANISH

$4.00
APPLE TURNOVER

APPLE TURNOVER

$4.00
CHEESE TURNOVER

CHEESE TURNOVER

$4.25
APPLE STRUDEL

APPLE STRUDEL

$4.25
BLUEBERRY STRUDEL

BLUEBERRY STRUDEL

$4.25
CRUMB CAKE

CRUMB CAKE

$4.25
CINNAMON ROLL

CINNAMON ROLL

$4.50
MINI DANISH

MINI DANISH

$0.50
COOKIES

COOKIES

$1.00

SEASONAL COOKIE

$3.50

MUFFINS

CORN

CORN

$4.00
CHOCOLATE CHIP

CHOCOLATE CHIP

$4.00
RASPBERRY

RASPBERRY

$4.00
BLUEBERRY

BLUEBERRY

$4.00
CHOCOLATE CHOCLATE CHIP

CHOCOLATE CHOCLATE CHIP

$4.00
BANANA WALNUT

BANANA WALNUT

$4.00
CARROT CHEESECAKE

CARROT CHEESECAKE

$4.00
CHOCOLATE CHEESECAKE

CHOCOLATE CHEESECAKE

$4.00
LEMON POPPYSEED

LEMON POPPYSEED

$4.00
OAT BRAN

OAT BRAN

$4.00

MACARONS

MACAROON

MACAROON

$3.00

GF/VEGAN

GRASS ROOT BAR

$5.50

RASPBERRY BAR

$5.50

BROWNIE

$5.50

GERMAN CHOCOLATE

$5.50

BANANA WALNUT

$5.00

CARROT WALNUT W/ ICING

$5.00

COCOA BEAN

$5.00

LARGE COOKIE SALTED CHOCOLATE

$5.00

LARGE COOKIE OATMEAL CHUNK

$5.00

LARGE RASBERRY THUMBPRINT COOKIE

$5.00

LARGE COOKIE ESPRESSO FUDGE

$5.00

CHEDDAE KALE SCONE

$5.00

BANANA BLUEBERRY CRUMB

$5.25

COOKIES

OATMEAL CHUNK

$5.00

ENERGY COOKIE

$5.00

PUMPKIN SPICE WHOOPIE

$5.00

RASBERRY THUMBPRINT

$5.00

ESPRESSO FUDGE

$5.00

APPLE OATMEAL

$5.00

BARS

RASBERRY HAZELNUT

RASBERRY HAZELNUT

$5.50
APPRICOT ALMOND

APPRICOT ALMOND

$5.50
BREAKFAST PROTEIN

BREAKFAST PROTEIN

$5.50

GRASSROOT

$5.50

CHOCOLATE CHUNK BROWNIE

$5.50

CHEESECAKE BROWNIE

$5.50

PIES

APPLE PIE

$5.00

BLUEBERRY PIE

$5.00

MUFFINS

BANANA BLUEBERRY

$5.00

CARROT WALNUT

$5.00

COCOA BEAN

$5.00

3 BERRY MULTIGRAIN

$5.00

CORN

$5.00

BANANA WALNUT

$5.00

BLUEBERRY CRUMNB

$5.00

BUNDT CAKE

LEMON ALMOND

$5.00

APPLE PECAN W/ MAPLE GLAZE

$5.00

PEPSI

PEPSI

$2.50

DIET PEPSI

$2.50

SELTZER

$2.50

GINGERALE

$2.50

GATORADE

$3.00

REDBULL

$3.00

PURE LEAF

$3.00

WATER

POLAND SPRING

$1.00

AQUAFINA

$1.25

ICED COFFEE

ICED COFFEE 16OZ

ICED COFFEE 16OZ

$4.00+
COLD BREW

COLD BREW

$5.00+
ICED LATTE

ICED LATTE

$5.00
ICED OATMILK LATTE

ICED OATMILK LATTE

$5.50
ICED AMERICANO

ICED AMERICANO

$4.00

ICED CAPUCCINO

$4.50

MINT LEMONADE

$4.00+

ORANGE JUICE 16OZ

$5.00

ICED MACCHIATO

$5.50

LUNCH

SOUP (SM)

SOUP (SM)

$5.00+
SOUP (LG)

SOUP (LG)

$5.00+
SOUP W/ GRILLED CHEESE

SOUP W/ GRILLED CHEESE

$10.00
FALAFEL BURGER

FALAFEL BURGER

$7.00
SALAD W/ CHICKEN

SALAD W/ CHICKEN

$12.00

SEASONAL SALAD WITH DRESSING

GRILLED CHICKEN WRAP

GRILLED CHICKEN WRAP

$10.00

GRILLED CHICKEN WITH MAYO/ LETTUCE TOMATO IN A WRAP

TUNA MELT

TUNA MELT

$9.50

TUNA FISH MIXED WITH MAYO AND CELERY W/ SWISS CHEESE ON TOAST

AVOCODO TOAST

AVOCODO TOAST

$7.50+

AVOCODO WITH EGGS AND CHEESE ON TOAST

MELTED MOZZERELLA PESTO CIABATTA

MELTED MOZZERELLA PESTO CIABATTA

$10.00

MELTED MOZZERELLA CHEESE WITH PESTO ON TOASTED CIABATTA BREAD

EMPANADA

$3.00

COMBO

GRILLED CHEESE TOMATO SOUP

GRILLED CHEESE TOMATO SOUP

$12.00

TEACHERS COMBO

$10.00+

CAKE POPS/OREOS

CAKE POP

CAKE POP

$3.00
SNOWMAN CAKE POP (SEASONAL)

SNOWMAN CAKE POP (SEASONAL)

$3.50
CHOCOLATE COVERED OREO

CHOCOLATE COVERED OREO

$2.00

RICE KRISPY TREAT

$1.00
CHOCOLATE CHIP COOKIE

CHOCOLATE CHIP COOKIE

$1.00
MACADAMIA COOKIE

MACADAMIA COOKIE

$1.00
OATMEAL RAISIN COOKIE

OATMEAL RAISIN COOKIE

$1.00
RED VELVET COOKIE

RED VELVET COOKIE

$1.00

CAKES

NUTELLA CAKE ROUND

NUTELLA CAKE ROUND

$40.00
STRAWBERRY SHORTCAKE ROUND

STRAWBERRY SHORTCAKE ROUND

$40.00
CHOCOLATE SHORT CAKE

CHOCOLATE SHORT CAKE

$40.00

STRAWBERRY SHORT CAKE (NAKED)

$40.00

CUPCAKES

CHOCOLATE CUPCAKE

CHOCOLATE CUPCAKE

$3.00
VANILLA CUPCAKE

VANILLA CUPCAKE

$3.00

PULL APART CUPCAKES WITH LIGHTS

$25.00

PULL APART CUPCAKE NO LIGHTS

$20.00

SLICED CAKE

NY APPLE CRUMB

NY APPLE CRUMB

$5.75
OREO CHEESECAKE

OREO CHEESECAKE

$6.00
BROWNIE CHEESECAKE MOOSE

BROWNIE CHEESECAKE MOOSE

$6.75
CAKE SLICE

CAKE SLICE

$5.75
CARROT CAKE

CARROT CAKE

$5.75

OREO MOUSSE

$5.50

RED VELVET CAKE

$6.00

TIRAMISU

$6.50

CHOCOLATE LAVA CAKE

$5.00

CANNOLI

$3.50

COFFEE CANS

BROOKLNYN MOCHA

BROOKLNYN MOCHA

$20.00
BROOKLYN ESPRESSO IRIS

BROOKLYN ESPRESSO IRIS

$20.00
BROOKLYN GUATAMELA

BROOKLYN GUATAMELA

$20.00
BROOKLYN COLOMBIA

BROOKLYN COLOMBIA

$20.00