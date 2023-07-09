Cafe Paisano 182 W. State Road 434 Ste. 1000
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182 W. State Road 434 Ste. 1000
Longwood, FL 32750
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MAIN MENU
APPETIZERS
GARLIC BREAD
HOUSE-MADE BREAD WITH GARLIC BUTTER & POMODORO SAUCE
GARLIC "CHEESY" BREAD
GARLIC BREAD WITH MOZZARELLA CHEESE
GARLIC KNOTS (6)
HAND-ROLLED WITH GARLIC BUTTER & POMODORO SAUCE
GARLIC "CHEESY" KNOTS (6)
GARLIC KNOTS STUFFED WITH MOZZARELLA CHEESE
FRIED MOZZARELLA (4)
HAND-BREADED MOZZARELLA CHEESE CHEESE WITH POMODORO SAUCE
BRUSCHETTA
MARINATED DICED TOMATOES, MOZZARELLA CHEESE ON TOASTED BREAD
TOWER OF CAPRESE
SLICED TOMATOES, FRESH MOZZARELLA & BASIL WITH EXTRA VIRGIN OLIVE OIL & BALSAMIC GLAZE
CHICKEN TENDERS (5)
BREADED CHICKEN TENDERLOINS WITH HONEY MUSTARD
BUFFALO TENDERS (5)
CHICKEN TENDERS TOSSED IN BUFFALO SAUCE WITH CELERY
LEMON DIJON MUSSELS (16)
OLIVE OIL, GARLIC, BASIL, WHITE WINE, LEMON, DIJON MUSTARD SAUCE
STUFFED MUSHROOMS
SEAFOOD STUFFING WITH BLEND OF CHEESE IN ALFREDO SAUCE
FRIED CALAMARI
WITH REMOULADE & POMODORO SAUCE
WINGS
SOUPS
SALADS
GARDEN SALAD
TOMAOTOES, RED ONIONS, BLACK OLIVES & CUCUMBERS ON FRESH MIXED GREENS
CAESAR SALAD
ROMAINE, CROUTONS, PARMESAN & ROMANO CHEESE
ANTIPASTO SALAD
HAM, GENOA SALAMI, PEPPERONI, PEPPERONCINI PEPPERS, MARINATED ROASTED RED PEPPERS & PROVOLONE CHEESE
CHEF SALAD
HAM, TURKEY, PROVOLONE & EGG OVER GARDEN SALAD
GREEK SALAD
PEPPERONCINI PEPPERS, MARINATED ARTICHOKE HEARTS & FETA OVER GARDEN SALAD
CHICKEN BRUS SALAD
CHICKEN, MARINATED TOMATOES, CROUTONS & MOZZARELLA OVER ROMAINE
SUBS & FLATBREADS
TUSCAN TURKEY
TURKEY, PROVOLONE, MARINATED ROASTED RED PEPPERS, LETTUCE, TOMATOES, RED ONOINS, BASIL PESTO MAYO, OIL & VINEGAR
ITALIAN ORIGINAL
HAM. SALAMI, PEPPERONI, PROVOLONE, LETTUCE, TOMATOES, RED ONOINS, MAYONNAISE, OIL & VINEGAR
HAM & CHEESE
HAM, PROVOLONE, LETTUCE, TOMATOES, RED ONIONS, MAYONNAISE, OIL & VINEGAR
CHICKEN PARMIGIANA
HAND-BREADED CHICKEN CUTLET, POMODORO & MOZZARELLA
EGGPLANT PARMIGIANA
HAND-BREADED EGGPLANT WITH POMODORO & MOZZARELLA CHEESE
MEATBALL PARMIGIANA
HOUSE-MADE MEATBALLS, POMODORO & MOZZARELLA
SAUSAGE SICILIANA
ITALIAN SAUSAGE, ONIONS, GREEN PEPPERS, POMODORO & MOZZARELLA
STEAK & CHEESE
STEAK, ONIONS, GREEN PEPPERS & PROVOLONE
GRILLED CHICKEN AIOLI
CHICKEN, LETTUCE, TOMATOES, RED ONIONS, ROASTED GARLIC AIOLI & MOZZARELLA
CHICKEN CUTLET
HAND-BREADED CHICKEN CUTLET, LETTUCE, TOMATOES, RED ONIONS, REMOULADE & MOZZARELLA
PIZZA
CALZONES
CHEESE CALZONE
MOZARELLA, PARMESAN, ROMANO & RICOTTA
DELUXE CALZONE
PEPPERONI, SAUSAGE, HAM, GROUND BEEF, ONIONS, BLACK OLIVES, GREEN PEPPERS, MUSHROOMS, RICOTTA & MOZZARELLA
MEAT AMANTE CALZONE
PEPPERONI, SAUSAGE, HAM, GROUND BEEF, BACON, RICOTTA & MOZARELLA
SPICY MEATBALL CALZONE
SLICED MEATBALLS, HOT CHERRY PEPPERS, GARLIC, RICOTTA & MOZZARELLA
VEGGIE CALZONE
BROCCOLI, BLACK OLIVES, SLICED TOMATOES, GREEN PEPPERS, ONIONS, GARLIC, MUSHROOMS, RICOTTA & MOZZARELLA
ROLLS
CHEESE ROLL
MOZZARELLA CHEESE
PEPPERONI ROLL
PEPPERONI & MOZZARELLA
STROMBOLI ROLL
HAM, SALAMI, PEPPERONI, GREEN PEPPERS, ONIONS & MOZZARELLA
VEGGIE ROLL
MUSHROOMS, ONIONS, GREEN PEPPERS, BLACK OLIVES, BROCCOLI, SLICED TOMATOES, GARLIC & MOZZARELLA
SICILIANA ROLL
SAUSAGE, GREEN PEPPERS, ONIONS & MOZZARELLA
RUSTICA ROLL
SALAMI, SAUSAGE, ROASTED RED PEPPERS, BACON, BASIL, GARLIC, OLIVE OIL & MOZZARELLA
BISTECCA ROLL
STEAK, ONIONS, GREEN PEPPERS, MUSHROOMS & MOZZARELLA
CHICKEN ALFREDO ROLL
CHICKEN, SPINACH, PROVOLONE & MOZZARELLA
PASTA
SPAGHETTI POMODORO
HOUSE-MADE TOMATO SAUCE
FETTUCCINI ALFREDO
FRESH CREAM, BUTTER, PARMESAN & ROMANO CHEESE
FETTUCCINI CARBONARA
BACON & ONIONS IN A CREAMY PARMESAN & ROMANO CHEESE SAUCE
PENNE ALLA VODKA
SPINACH, GARLIC & BACON IN A VODKA, PINK CREAM SAUCE
SAUSAGE SORRENTO
SAUSAGE, PLUM TOMATOES, HOT CHERRY PEPPERS & BASIL IN A ROASTED GARLIC, TOMATO CREAM SAUCE TOSSED WITH PENNE
OVEN BAKED
RAVIOLI
CHEESE RAVIOLI WITH POMODORO & MOZZARELLA CHEESE
STUFFED SHELLS
HERBED RICOTTA CHEESE STUFFED SHELLS WITH POMODORO & MOZZARELLA CHEESE
BAKED PENNE
POMODORO SAUCE, HERBED RICOTTA & MOZZARELLA CHEESE
BAKED PENNE BOLOGNESE
GROUND BEEF & SAUSAGE, POMODORO SAUCE, HERBED RICOTTA & MOZZARELLA CHEESE
ONE POUND LASAGNA
LAYERS OF PASTA WITH GROUND BEEF & SAUSAGE, POMODORO SAUCE, HERBED RICOTTA & MOZZARELLA CHEESE
SAUSAGE & MUSHROOMS ALFORNO
STUFFED SHELLS, ITALIAN SAUSAGE,MUSHROOMS, GARLIC, WHITE WINE CREAM SAUCE & MOZZARELLA CHEESE
CHICKEN
CHICKEN PARMIGIANA
HAND-BREADED CHICKEN, POMODORO, MOZZARELLA & SPAGHETTI
CHICKEN MARSALA
CHICKEN, MUSHROOMS, MARSALA WINE SAUCE OVER LINGUINI
CHICKEN PICCATA
CHICKEN, CAPERS, WHITE WINE, LEMON, BUTTER SAUCE OVER LINGUINI
CHICKEN VERDON
CHICKEN, MUSHROOMS, ARTICHOKES, LEMON ZEST, ROASTED GARLIC CREAM SAUCE, TOSSED WITH PENNE
CHICKEN CALABRESE
CHICKEN, SUN-DRIED TOMATOES, ARTICHOKES, SPINACH, WHITE WINE CREAM SAUCE OVER SPAGHETTI
CHICKEN PAISANO
CHICKEN, ROASTED RED PEPPERS, SUN-DRIED TOMATOES, MUSHROOMS, PROVOLONE, SHERRY WINE SAUCE OVER LINGUINI
EGGPLANT
GO-LITE
BROCCOLI GARLIC & OIL
BROCCOLI, GARLIC, OLIVE OIL & WHITE WINE
CAPELLINI PRIMAVERA
VEGGIES & GARLIC IN A LITE WHITE WINE CREAM SAUCE
CHICKEN & VEGGIES
CHICKEN, SEASONAL VEGGIES, GARLIC, LITE WHITE WINE SAUCE
CHICKEN & VEGGIES PASTA
CHICKEN, SEASONAL VEGGIES, GARLIC, LITE WHITE WINE SAUCE OVER PASTA
CHICKEN BRUS PASTA
CHICKEN, MARINATED DICED TOMATOES, MOZZARELLA, GARLIC & OIL PASTA
VEAL
VEAL PARM
HAND-BREADED VEAL, POMODORO, MOZZARELLA, SPAGHETTI
VEAL MARSALA
VEAL SCALOPPINI, MUSHROOMS, MARSALA WINE SAUCE OVER LINGUINI
VEAL PICCATA
VEAL SCALOPPINI, GARLIC, CAPERS, WHITE WINE, LEMON, BUTTER SAUCE OVER LINGUINI
VEAL MILANESE
HAND-BREADED VEAL, DICED MARINATED TOMATOES, FRESH MOZZARELLA, GARLIC & OIL PASTA
SEAFOOD
LINGUINI WITH CLAM SAUCE
WHOLE & CHOPPED CLAMS, BASIL, GARLIC, WHITE WINE SAUCE OVER LINGUINI
MUSSELS DIJONNAISE
BLACK MUSSELS, BASIL, GARLIC, OLIVE OIL, WHITE WINE, LEMON, DIJON MUSTARD SAUCE, TOUCH OF CREAM OVER SPAGHETTI
SHRIMP SCAMPI
SHRIMP, BASIL, GARLIC, GRAPE TOMATOES, WHITE WINE, LEMON, BUTTER SAUCE OVER LINGUINI
SHRIMP LIMONE
SHRIMP, SPINACH, ARTICHOKES, GARLIC, LITE WHITE WINE CREAM SAUCE OVER SPAGHETTI
FRUTTI DI MARE
SHRIMP, CLAMS, MUSSELS, CRAB MEAT, GARLIC, SEAFOOD CREAM SAUCE OVER LINGUINI
SIDES
DRESSINGS
SET G-KNOTS (2)
4oz POMODORO SAUCE
HOUSE-MADE TOMATO SAUCE
12oz POMODORO SAUCE
HOUSE-MADE TOMATO SAUCE
4oz ALFREDO SAUCE
CREAM, BUTTER, PARMESAN & ROMANO
12oz ALFREDO SAUCE
CREAM, BUTTER, PARMESAN & ROMANO
4oz PINK SAUCE
CREAMY TOMATO SAUCE
12oz PINK SAUCE
CREAMY TOMATO SAUCE
SIDE PASTA POMODORO
HOUSE-MADE TOMATO SAUCE
SIDE PASTA ALFREDO
CREAM, BUTTER, PARMESAN & ROMANO
SIDE PASTA PINK SAUCE
CREAM, BUTTER, PARMESAN & ROMANO
SIDE MEATBALLS (3)
MEATBALLS & POMODORO
SIDE SAUSAGE (2)
SAUSAGE & POMODORO
SIDE MEATBALLS W/CHEESE (3)
MEATBALLS, POMODORO & MOZZARELLA
SIDE SAUSAGE W/CHEESE (2)
SAUSAGE, POMODORO & MOZZARELLA
SIDE SEASONAL VEGGIES
SQUASH, ZUCCHINI, CARROTS, BROCCOLI, GARLIC, OLIVE OIL & SPLASH OF WHITE WINE
SIDE BROCCOLI FLORETS
BROCCOLI FLORETS, GARLIC, OLIVE OIL & SPLASH OF WHITE WINE
SMALL FRENCH FRIES
FRENCH FRIES
LARGE FRENCH FRIES
FRENCH FRIES
4oz SIDE FETA
4oz SIDE MOZZ
4oz SIDE RICOTTA
2oz SIDE PARM/ROMANO
4oz SIDE PARM/ROMANO
2oz SIDE SHAVED PARM
4oz SIDE SHAVED PARM
2oz SIDE HOT SAUCE
4oz SIDE HOT SAUCE
2oz SIDE MED SAUCE
4oz SIDE MED SAUCE
4oz SIDE BAN PEPPERS
4oz SIDE PEPPERONCINIS
4oz SIDE HOT CHERRY PEP
4oz SIDE JALAPENOS
4oz SIDE ANCHOVIES
4oz SIDE ARTICHOKES
4oz RR-PEPPERS
KID'S MEAL
KIDS PIZZA
CHEESE PIZZA
KIDS TENDERS & FRIES (3)
TENDERS & FRIES
KIDS POMODORO
POMODORO & PASTA
KIDS PASTA MEATBALL
POMODORO & MEATBALL
KIDS PASTA SAUSAGE
POMODORO & SAUSAGE
KIDS PASTA BOLO
MEAT SAUCE & PASTA
KIDS ALFREDO
ALFREDO & PASTA
KIDS CHICKEN ALFREDO
CHICKEN, ALFREDO & PASTA
KIDS RAVIOLI (4)
CHEESE RAVIOLI WITH POMODORO & MOZZARELLA CHEESE
LUNCH
LUNCH
L/S SPAG POMODORO
HOUSE-MADE TOMATO SAUCE
L/S FETT ALFREDO
FRESH CREAM, BUTTER, PARMESAN & ROMANO CHEESE
L/S FETT CARBONARA
BACON & ONIONS IN A CREAMY PARMESAN & ROMANO CHEESE SAUCE
L/S PENNE ALLA VODKA
SPINACH, GARLIC & BACON IN A VODKA, PINK CREAM SAUCE
L/S BROCCOLI GARLIC & OIL
BROCCOLI & GARLIC, OLIVE OIL & WHITE WINE
L/S CHIX & VEGGIES
CHICKEN, SEASONAL VEGGIES, GARLIC & LITE WHITE WINE SAUCE
L/S CHIX & VEG PASTA
CHICKEN, SEASONAL VEGGIES, GARLIC & LITE WHITE WINE SAUCE OVER PASTA
L/S CAP PRIMAVERA
VEGGIES & GARLIC IN A LITE WHITE WINE CREAM SAUCE
L/S BAKED PENNE
POMODORO SAUCE, HERBED RICOTTA & MOZZARELLA CHEESE
L/S BAKED PENNE BOLOGNESE
GROUND BEEF & SAUSAGE, POMODORO SAUCE, HERBED RICOTTA & MOZZARELLA CHEESE
L/S LASAGNA
LAYERS OF PASTA WITH GROUND BEEF & SAUSAGE, POMODORO SAUCE, HERBED RICOTTA & MOZZARELLA CHEESE
L/S RAVIOLI
CHEESE RAVIOLI WITH POMODORO & MOZZARELLA CHEESE
L/S STUFFED SHELLS
HERBED RICOTTA CHEESE STUFFED SHELLS WITH POMODORO & MOZZARELLA CHEESE
L/S EGGPLANT PARMIGIANA
HAND-BREADED EGGPLANT WITH POMODORO & MOZZARELLA CHEESE
L/S CHIX PARM
HAND-BREADED CHICKEN WITH POMODORO & MOZZARELLA CHEESE
L/S CHIX PICCATA
CHICKEN, GARLIC & CAPERS IN A LEMON, BUTTER, WHITE WINE SAUCE
L/S CHIX MARSALA
CHICKEN & MUSHROOMS IN A MARSALA WINE SAUCE
LUNCH COMBO
BEVERAGES
FOUNT BEVERAGES
ICE WATER
FOUNT COKE
FOUNT DIET COKE
FOUNT CHERRY COKE
FOUNT SPRITE
FOUNT PIBB XTRA
FOUNT ROOTBEER
FOUNT LEMONADE
FOUNT APPLE JUICE
FOUNT FRUIT PUNCH
FOUNT UNSWEET TEA
FOUNT SWEET TEA
ARNOLD PALMER SWT
ARNOLD PALMER UNSWT
CLUB SODA
KID'S DRINK
PLAZA DRINK
CAN BEVERAGES
2 LITER BEVERAGES
HOT BEVERAGES
OTHER BEVERAGES
BEER/WINE
BEER
GLS WINE
HOUSE CABERNET
HOUSE MERLOT
HOUSE CHIANTI
HOUSE CHARDONNAY
HOUSE MOSCATO
HOUSE PINOT GRIGIO
BEX RIESLING
MOHUA SAUVIGNON BLANC
GRAN CRU WHITE ZINFANDEL
DAY OWL ROSE
WILLIAM HILL CHARDONNAY
PROSECCO
SANGUE DE GUIDA
BROADSIDE CABERNET
19 CRIMES RED BLEND
RAVENSWOOD ZINFANDEL
NERO D' AVOLA
AVALON PINOT NOIR
EXTRACTION MERLOT
LA POSTA MALBEC
MONTEPULCIANO
BTL WINE
BTL BEX RIESLING
BTL MOHUA SAUVIGNON BLANC
BTL GRAN CRU WHITE ZINFANDEL
BTL DAY OWL ROSE
BTL WILLIAM HILL CHARDONNAY
BTL MASO CANALI PINO GRIGIO
BTL PAROLVINI PROSECCO
BTL SANGUE DE GUIDA
BTL BROADSIDE CABERNET
BTL ALEXANDER VALLEY CABERNET
BTL 19 CRIMES RED BLEND
BTL RAVENSWOOD ZINFANDEL
BTL NERO D' AVOLA
BTL CANTINE GUIDI CHIANTI CLASSICO
BTL SUPER TUSCAN RED BLEND
BTL BRUNELLO DI MONTALCINO
BTL AVALON PINOT NOIR
BTL EXTRACTION MERLOT
BTL LA POSTA MALBEC
BTL MONTEPULCIANO D'ABRUZZO
CATERING
GARLIC KNOTS
SALADS
|Sunday
|11:00 am - 10:00 pm
|Monday
|11:00 am - 10:00 pm
|Tuesday
|11:00 am - 10:00 pm
|Wednesday
|11:00 am - 10:00 pm
|Thursday
|11:00 am - 10:00 pm
|Friday
|11:00 am - 10:00 pm
|Saturday
|11:00 am - 10:00 pm
Italian Restaurant & Pizzeria
182 W. State Road 434 Ste. 1000, Longwood, FL 32750