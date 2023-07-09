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Cafe Paisano 182 W. State Road 434 Ste. 1000

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182 W. State Road 434 Ste. 1000

Longwood, FL 32750

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

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Call

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Hours

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Directions

MAIN MENU

APPETIZERS

GARLIC BREAD

$4.99

HOUSE-MADE BREAD WITH GARLIC BUTTER & POMODORO SAUCE

GARLIC "CHEESY" BREAD

$6.99

GARLIC BREAD WITH MOZZARELLA CHEESE

GARLIC KNOTS (6)

$5.99

HAND-ROLLED WITH GARLIC BUTTER & POMODORO SAUCE

GARLIC "CHEESY" KNOTS (6)

$7.99

GARLIC KNOTS STUFFED WITH MOZZARELLA CHEESE

FRIED MOZZARELLA (4)

$8.99

HAND-BREADED MOZZARELLA CHEESE CHEESE WITH POMODORO SAUCE

BRUSCHETTA

$10.99

MARINATED DICED TOMATOES, MOZZARELLA CHEESE ON TOASTED BREAD

TOWER OF CAPRESE

$10.99

SLICED TOMATOES, FRESH MOZZARELLA & BASIL WITH EXTRA VIRGIN OLIVE OIL & BALSAMIC GLAZE

CHICKEN TENDERS (5)

$9.99

BREADED CHICKEN TENDERLOINS WITH HONEY MUSTARD

BUFFALO TENDERS (5)

$11.99

CHICKEN TENDERS TOSSED IN BUFFALO SAUCE WITH CELERY

LEMON DIJON MUSSELS (16)

$12.99

OLIVE OIL, GARLIC, BASIL, WHITE WINE, LEMON, DIJON MUSTARD SAUCE

STUFFED MUSHROOMS

$12.99

SEAFOOD STUFFING WITH BLEND OF CHEESE IN ALFREDO SAUCE

FRIED CALAMARI

$12.99

WITH REMOULADE & POMODORO SAUCE

WINGS

10 WINGS

$14.99

JUMBO CHICKEN WINGS

20 WINGS

$28.99

JUMBO CHICKEN WINGS

30 WINGS

$41.99

JUMBO CHICKEN WINGS

SOUPS

SOUP OF THE DAY

$6.49

DAILY SPECIAL

ITALIAN WEDDING

$6.49

ORZO PASTA, CARROTS, SPINACH & MINI MEATBALLS IN BROTH

SHRIMP & LOBSTER BISQUE

$8.99

RICH, SMOOTH CREAMY PUREE SOUP

SALADS

GARDEN SALAD

$3.99+

TOMAOTOES, RED ONIONS, BLACK OLIVES & CUCUMBERS ON FRESH MIXED GREENS

CAESAR SALAD

$4.99+

ROMAINE, CROUTONS, PARMESAN & ROMANO CHEESE

ANTIPASTO SALAD

$7.99+

HAM, GENOA SALAMI, PEPPERONI, PEPPERONCINI PEPPERS, MARINATED ROASTED RED PEPPERS & PROVOLONE CHEESE

CHEF SALAD

$7.99+

HAM, TURKEY, PROVOLONE & EGG OVER GARDEN SALAD

GREEK SALAD

$7.99+

PEPPERONCINI PEPPERS, MARINATED ARTICHOKE HEARTS & FETA OVER GARDEN SALAD

CHICKEN BRUS SALAD

$9.99+

CHICKEN, MARINATED TOMATOES, CROUTONS & MOZZARELLA OVER ROMAINE

SUBS & FLATBREADS

TUSCAN TURKEY

$11.99

TURKEY, PROVOLONE, MARINATED ROASTED RED PEPPERS, LETTUCE, TOMATOES, RED ONOINS, BASIL PESTO MAYO, OIL & VINEGAR

ITALIAN ORIGINAL

$11.99

HAM. SALAMI, PEPPERONI, PROVOLONE, LETTUCE, TOMATOES, RED ONOINS, MAYONNAISE, OIL & VINEGAR

HAM & CHEESE

$11.99

HAM, PROVOLONE, LETTUCE, TOMATOES, RED ONIONS, MAYONNAISE, OIL & VINEGAR

CHICKEN PARMIGIANA

$11.99

HAND-BREADED CHICKEN CUTLET, POMODORO & MOZZARELLA

EGGPLANT PARMIGIANA

$11.99

HAND-BREADED EGGPLANT WITH POMODORO & MOZZARELLA CHEESE

MEATBALL PARMIGIANA

$11.99

HOUSE-MADE MEATBALLS, POMODORO & MOZZARELLA

SAUSAGE SICILIANA

$11.99

ITALIAN SAUSAGE, ONIONS, GREEN PEPPERS, POMODORO & MOZZARELLA

STEAK & CHEESE

$11.99

STEAK, ONIONS, GREEN PEPPERS & PROVOLONE

GRILLED CHICKEN AIOLI

$11.99

CHICKEN, LETTUCE, TOMATOES, RED ONIONS, ROASTED GARLIC AIOLI & MOZZARELLA

CHICKEN CUTLET

$11.99

HAND-BREADED CHICKEN CUTLET, LETTUCE, TOMATOES, RED ONIONS, REMOULADE & MOZZARELLA

PIZZA

10" CHEESE

$10.99

16" CHEESE

$16.99

18" CHEESE

$18.99

28" CHEESE

$36.99

16" SICILIAN

$21.99

16" STUFFED MEAT AMANTE

$31.99

SPECIALTY

SLICES

CALZONES

CHEESE CALZONE

$11.99

MOZARELLA, PARMESAN, ROMANO & RICOTTA

DELUXE CALZONE

$14.99

PEPPERONI, SAUSAGE, HAM, GROUND BEEF, ONIONS, BLACK OLIVES, GREEN PEPPERS, MUSHROOMS, RICOTTA & MOZZARELLA

MEAT AMANTE CALZONE

$14.99

PEPPERONI, SAUSAGE, HAM, GROUND BEEF, BACON, RICOTTA & MOZARELLA

SPICY MEATBALL CALZONE

$14.99

SLICED MEATBALLS, HOT CHERRY PEPPERS, GARLIC, RICOTTA & MOZZARELLA

VEGGIE CALZONE

$14.99

BROCCOLI, BLACK OLIVES, SLICED TOMATOES, GREEN PEPPERS, ONIONS, GARLIC, MUSHROOMS, RICOTTA & MOZZARELLA

ROLLS

CHEESE ROLL

$10.99

MOZZARELLA CHEESE

PEPPERONI ROLL

$11.99

PEPPERONI & MOZZARELLA

STROMBOLI ROLL

$13.99

HAM, SALAMI, PEPPERONI, GREEN PEPPERS, ONIONS & MOZZARELLA

VEGGIE ROLL

$13.99

MUSHROOMS, ONIONS, GREEN PEPPERS, BLACK OLIVES, BROCCOLI, SLICED TOMATOES, GARLIC & MOZZARELLA

SICILIANA ROLL

$13.99

SAUSAGE, GREEN PEPPERS, ONIONS & MOZZARELLA

RUSTICA ROLL

$13.99

SALAMI, SAUSAGE, ROASTED RED PEPPERS, BACON, BASIL, GARLIC, OLIVE OIL & MOZZARELLA

BISTECCA ROLL

$13.99

STEAK, ONIONS, GREEN PEPPERS, MUSHROOMS & MOZZARELLA

CHICKEN ALFREDO ROLL

$13.99

CHICKEN, SPINACH, PROVOLONE & MOZZARELLA

PASTA

SPAGHETTI POMODORO

$13.99

HOUSE-MADE TOMATO SAUCE

FETTUCCINI ALFREDO

$16.99

FRESH CREAM, BUTTER, PARMESAN & ROMANO CHEESE

FETTUCCINI CARBONARA

$17.99

BACON & ONIONS IN A CREAMY PARMESAN & ROMANO CHEESE SAUCE

PENNE ALLA VODKA

$17.99

SPINACH, GARLIC & BACON IN A VODKA, PINK CREAM SAUCE

SAUSAGE SORRENTO

$18.99

SAUSAGE, PLUM TOMATOES, HOT CHERRY PEPPERS & BASIL IN A ROASTED GARLIC, TOMATO CREAM SAUCE TOSSED WITH PENNE

OVEN BAKED

RAVIOLI

$15.99

CHEESE RAVIOLI WITH POMODORO & MOZZARELLA CHEESE

STUFFED SHELLS

$15.99

HERBED RICOTTA CHEESE STUFFED SHELLS WITH POMODORO & MOZZARELLA CHEESE

BAKED PENNE

$16.99

POMODORO SAUCE, HERBED RICOTTA & MOZZARELLA CHEESE

BAKED PENNE BOLOGNESE

$17.99

GROUND BEEF & SAUSAGE, POMODORO SAUCE, HERBED RICOTTA & MOZZARELLA CHEESE

ONE POUND LASAGNA

$17.99

LAYERS OF PASTA WITH GROUND BEEF & SAUSAGE, POMODORO SAUCE, HERBED RICOTTA & MOZZARELLA CHEESE

SAUSAGE & MUSHROOMS ALFORNO

$18.99

STUFFED SHELLS, ITALIAN SAUSAGE,MUSHROOMS, GARLIC, WHITE WINE CREAM SAUCE & MOZZARELLA CHEESE

CHICKEN

CHICKEN PARMIGIANA

$18.99

HAND-BREADED CHICKEN, POMODORO, MOZZARELLA & SPAGHETTI

CHICKEN MARSALA

$18.99

CHICKEN, MUSHROOMS, MARSALA WINE SAUCE OVER LINGUINI

CHICKEN PICCATA

$18.99

CHICKEN, CAPERS, WHITE WINE, LEMON, BUTTER SAUCE OVER LINGUINI

CHICKEN VERDON

$19.99

CHICKEN, MUSHROOMS, ARTICHOKES, LEMON ZEST, ROASTED GARLIC CREAM SAUCE, TOSSED WITH PENNE

CHICKEN CALABRESE

$19.99

CHICKEN, SUN-DRIED TOMATOES, ARTICHOKES, SPINACH, WHITE WINE CREAM SAUCE OVER SPAGHETTI

CHICKEN PAISANO

$20.99

CHICKEN, ROASTED RED PEPPERS, SUN-DRIED TOMATOES, MUSHROOMS, PROVOLONE, SHERRY WINE SAUCE OVER LINGUINI

EGGPLANT

EGGPLANT PARMIGIANA

$16.99

HAND-BREADED EGGPLANT, POMODORO, MOZZARELLA, SPAGHETTI POMODORO

EGGPLANT STACKS

$18.99

HAND-BREADED EGGPLANT, LAYERED WITH SPINACH, HERBED RICOTTA, MOZZARELLA, SPAGHETTI POMODORO

GO-LITE

BROCCOLI GARLIC & OIL

$15.99

BROCCOLI, GARLIC, OLIVE OIL & WHITE WINE

CAPELLINI PRIMAVERA

$16.99

VEGGIES & GARLIC IN A LITE WHITE WINE CREAM SAUCE

CHICKEN & VEGGIES

$17.99

CHICKEN, SEASONAL VEGGIES, GARLIC, LITE WHITE WINE SAUCE

CHICKEN & VEGGIES PASTA

$19.99

CHICKEN, SEASONAL VEGGIES, GARLIC, LITE WHITE WINE SAUCE OVER PASTA

CHICKEN BRUS PASTA

$19.99

CHICKEN, MARINATED DICED TOMATOES, MOZZARELLA, GARLIC & OIL PASTA

VEAL

VEAL PARM

$20.99

HAND-BREADED VEAL, POMODORO, MOZZARELLA, SPAGHETTI

VEAL MARSALA

$20.99

VEAL SCALOPPINI, MUSHROOMS, MARSALA WINE SAUCE OVER LINGUINI

VEAL PICCATA

$20.99

VEAL SCALOPPINI, GARLIC, CAPERS, WHITE WINE, LEMON, BUTTER SAUCE OVER LINGUINI

VEAL MILANESE

$21.99

HAND-BREADED VEAL, DICED MARINATED TOMATOES, FRESH MOZZARELLA, GARLIC & OIL PASTA

SEAFOOD

LINGUINI WITH CLAM SAUCE

$20.99

WHOLE & CHOPPED CLAMS, BASIL, GARLIC, WHITE WINE SAUCE OVER LINGUINI

MUSSELS DIJONNAISE

$20.99

BLACK MUSSELS, BASIL, GARLIC, OLIVE OIL, WHITE WINE, LEMON, DIJON MUSTARD SAUCE, TOUCH OF CREAM OVER SPAGHETTI

SHRIMP SCAMPI

$20.99

SHRIMP, BASIL, GARLIC, GRAPE TOMATOES, WHITE WINE, LEMON, BUTTER SAUCE OVER LINGUINI

SHRIMP LIMONE

$21.99

SHRIMP, SPINACH, ARTICHOKES, GARLIC, LITE WHITE WINE CREAM SAUCE OVER SPAGHETTI

FRUTTI DI MARE

$25.99

SHRIMP, CLAMS, MUSSELS, CRAB MEAT, GARLIC, SEAFOOD CREAM SAUCE OVER LINGUINI

SIDES

DRESSINGS

$0.99

SET G-KNOTS (2)

$1.99

4oz POMODORO SAUCE

$0.99

HOUSE-MADE TOMATO SAUCE

12oz POMODORO SAUCE

$3.49

HOUSE-MADE TOMATO SAUCE

4oz ALFREDO SAUCE

$1.49

CREAM, BUTTER, PARMESAN & ROMANO

12oz ALFREDO SAUCE

$4.99

CREAM, BUTTER, PARMESAN & ROMANO

4oz PINK SAUCE

$1.49

CREAMY TOMATO SAUCE

12oz PINK SAUCE

$4.99

CREAMY TOMATO SAUCE

SIDE PASTA POMODORO

$6.99

HOUSE-MADE TOMATO SAUCE

SIDE PASTA ALFREDO

$8.99

CREAM, BUTTER, PARMESAN & ROMANO

SIDE PASTA PINK SAUCE

$8.99

CREAM, BUTTER, PARMESAN & ROMANO

SIDE MEATBALLS (3)

$5.99

MEATBALLS & POMODORO

SIDE SAUSAGE (2)

$5.99

SAUSAGE & POMODORO

SIDE MEATBALLS W/CHEESE (3)

$7.99

MEATBALLS, POMODORO & MOZZARELLA

SIDE SAUSAGE W/CHEESE (2)

$7.99

SAUSAGE, POMODORO & MOZZARELLA

SIDE SEASONAL VEGGIES

$5.99

SQUASH, ZUCCHINI, CARROTS, BROCCOLI, GARLIC, OLIVE OIL & SPLASH OF WHITE WINE

SIDE BROCCOLI FLORETS

$5.99

BROCCOLI FLORETS, GARLIC, OLIVE OIL & SPLASH OF WHITE WINE

SMALL FRENCH FRIES

$3.99

FRENCH FRIES

LARGE FRENCH FRIES

$5.99

FRENCH FRIES

4oz SIDE FETA

$1.79

4oz SIDE MOZZ

$1.59

4oz SIDE RICOTTA

$1.59

2oz SIDE PARM/ROMANO

$0.79

4oz SIDE PARM/ROMANO

$1.29

2oz SIDE SHAVED PARM

$0.79

4oz SIDE SHAVED PARM

$1.29

2oz SIDE HOT SAUCE

$0.59

4oz SIDE HOT SAUCE

$0.99

2oz SIDE MED SAUCE

$0.59

4oz SIDE MED SAUCE

$0.99

4oz SIDE BAN PEPPERS

$0.99

4oz SIDE PEPPERONCINIS

$0.99

4oz SIDE HOT CHERRY PEP

$0.99

4oz SIDE JALAPENOS

$0.99

4oz SIDE ANCHOVIES

$1.99

4oz SIDE ARTICHOKES

$1.59

4oz RR-PEPPERS

$1.59

KID'S MEAL

KIDS PIZZA

$8.99

CHEESE PIZZA

KIDS TENDERS & FRIES (3)

$8.99

TENDERS & FRIES

KIDS POMODORO

$8.99

POMODORO & PASTA

KIDS PASTA MEATBALL

$8.99

POMODORO & MEATBALL

KIDS PASTA SAUSAGE

$8.99

POMODORO & SAUSAGE

KIDS PASTA BOLO

$8.99

MEAT SAUCE & PASTA

KIDS ALFREDO

$8.99

ALFREDO & PASTA

KIDS CHICKEN ALFREDO

$8.99

CHICKEN, ALFREDO & PASTA

KIDS RAVIOLI (4)

$8.99

CHEESE RAVIOLI WITH POMODORO & MOZZARELLA CHEESE

DESSERTS

TIRAMISU

$5.99

CHOCOLATE CAKE

$6.99

CHEESECAKE

$6.99

CANNOLI

$4.99

SPECIALS

FISH FRY

$19.99

BROILED FISH

$20.99

BEER BATTER FISH

$20.99

COUPONS

16" PIZZA PICK-UP SPECIAL

$13.99

LUNCH

LUNCH

L/S SPAG POMODORO

$9.99

HOUSE-MADE TOMATO SAUCE

L/S FETT ALFREDO

$12.99

FRESH CREAM, BUTTER, PARMESAN & ROMANO CHEESE

L/S FETT CARBONARA

$13.99

BACON & ONIONS IN A CREAMY PARMESAN & ROMANO CHEESE SAUCE

L/S PENNE ALLA VODKA

$13.99

SPINACH, GARLIC & BACON IN A VODKA, PINK CREAM SAUCE

L/S BROCCOLI GARLIC & OIL

$11.99

BROCCOLI & GARLIC, OLIVE OIL & WHITE WINE

L/S CHIX & VEGGIES

$13.99

CHICKEN, SEASONAL VEGGIES, GARLIC & LITE WHITE WINE SAUCE

L/S CHIX & VEG PASTA

$15.99

CHICKEN, SEASONAL VEGGIES, GARLIC & LITE WHITE WINE SAUCE OVER PASTA

L/S CAP PRIMAVERA

$12.99

VEGGIES & GARLIC IN A LITE WHITE WINE CREAM SAUCE

L/S BAKED PENNE

$12.99

POMODORO SAUCE, HERBED RICOTTA & MOZZARELLA CHEESE

L/S BAKED PENNE BOLOGNESE

$13.99

GROUND BEEF & SAUSAGE, POMODORO SAUCE, HERBED RICOTTA & MOZZARELLA CHEESE

L/S LASAGNA

$13.99

LAYERS OF PASTA WITH GROUND BEEF & SAUSAGE, POMODORO SAUCE, HERBED RICOTTA & MOZZARELLA CHEESE

L/S RAVIOLI

$11.99

CHEESE RAVIOLI WITH POMODORO & MOZZARELLA CHEESE

L/S STUFFED SHELLS

$11.99

HERBED RICOTTA CHEESE STUFFED SHELLS WITH POMODORO & MOZZARELLA CHEESE

L/S EGGPLANT PARMIGIANA

$12.99

HAND-BREADED EGGPLANT WITH POMODORO & MOZZARELLA CHEESE

L/S CHIX PARM

$14.99

HAND-BREADED CHICKEN WITH POMODORO & MOZZARELLA CHEESE

L/S CHIX PICCATA

$14.99

CHICKEN, GARLIC & CAPERS IN A LEMON, BUTTER, WHITE WINE SAUCE

L/S CHIX MARSALA

$14.99

CHICKEN & MUSHROOMS IN A MARSALA WINE SAUCE

LUNCH COMBO

JUMBO SLICE COMBO

$7.99

JUMBO SLICE & FOUNT DRINK

SICILIAN SLICE COMBO

$7.99

SICILAIN SLICE & FOUNT DRINK

STUFFED MEAT SLICE COMBO

$10.99

1/2 SUB COMBO

$11.99

1/2 SUB, FRIES OR SALAD & FOUNT DRINK

12" SUB OR FLATBREAD COMBO

$15.99

ADD FRIES OR SALAD & FOUNT DRINK

SOUP & SALAD COMBO

$8.99

SOUP, SALAD & GARLIC KNOTS

BEVERAGES

FOUNT BEVERAGES

ICE WATER

FOUNT COKE

$2.99

FOUNT DIET COKE

$2.99

FOUNT CHERRY COKE

$2.99

FOUNT SPRITE

$2.99

FOUNT PIBB XTRA

$2.99

FOUNT ROOTBEER

$2.99

FOUNT LEMONADE

$2.99

FOUNT APPLE JUICE

$2.99

FOUNT FRUIT PUNCH

$2.99

FOUNT UNSWEET TEA

$2.99

FOUNT SWEET TEA

$2.99

ARNOLD PALMER SWT

$2.99

ARNOLD PALMER UNSWT

$2.99

CLUB SODA

$2.99

KID'S DRINK

$1.99

PLAZA DRINK

$1.87

CAN BEVERAGES

CAN COKE

$1.49

CAN DIET COKE

$1.49

CAN SPRITE

$1.49

2 LITER BEVERAGES

2 LITER COKE

$3.99

2 LITER DIET COKE

$3.99

2 LITER SPRITE

$3.99

HOT BEVERAGES

COFFEE

$2.99

ESPRESSO

$3.99

DOUBLE ESPRESSO

$4.99

CAPPUCCINO

$4.99

DOUBLE CAPPUCCINO

$5.99

LATTE

$4.99

DOUBLE LATTTE

$5.99

HOT TEA

$2.99

HOT CHOCOLATE

$2.99

OTHER BEVERAGES

PELLEGRINO

$3.49

SPARKLING WATER

AQUA PANNA

$3.49

SPRING WATER

MILK

$2.99

CHOCOLATE MILK

$2.99

BEER/WINE

BEER

BUDWEISER

$5.00

BUD LIGHT

$5.00

YUENGLING

$5.50

MICHELOB ULTRA

$5.50

PERONI

$6.00

STELLA

$6.00

MODELO

$6.00

SAM ADAMS

$6.00

GOOSE ISLAND

$6.00

HIGH NOON

$6.00

GLS WINE

HOUSE CABERNET

$7.00

HOUSE MERLOT

$7.00

HOUSE CHIANTI

$7.00

HOUSE CHARDONNAY

$7.00

HOUSE MOSCATO

$7.00

HOUSE PINOT GRIGIO

$7.00

BEX RIESLING

$8.00

MOHUA SAUVIGNON BLANC

$9.00

GRAN CRU WHITE ZINFANDEL

$7.00

DAY OWL ROSE

$9.00

WILLIAM HILL CHARDONNAY

$9.00

PROSECCO

$8.00

SANGUE DE GUIDA

$9.00

BROADSIDE CABERNET

$9.00

19 CRIMES RED BLEND

$8.00

RAVENSWOOD ZINFANDEL

$7.00

NERO D' AVOLA

$9.00

AVALON PINOT NOIR

$8.00

EXTRACTION MERLOT

$9.00

LA POSTA MALBEC

$9.00

MONTEPULCIANO

$7.00

BTL WINE

BTL BEX RIESLING

$30.00

BTL MOHUA SAUVIGNON BLANC

$33.00

BTL GRAN CRU WHITE ZINFANDEL

$27.00

BTL DAY OWL ROSE

$33.00

BTL WILLIAM HILL CHARDONNAY

$33.00

BTL MASO CANALI PINO GRIGIO

$42.00

BTL PAROLVINI PROSECCO

$8.00

BTL SANGUE DE GUIDA

$33.00

BTL BROADSIDE CABERNET

$33.00

BTL ALEXANDER VALLEY CABERNET

$47.00

BTL 19 CRIMES RED BLEND

$30.00

BTL RAVENSWOOD ZINFANDEL

$27.00

BTL NERO D' AVOLA

$33.00

BTL CANTINE GUIDI CHIANTI CLASSICO

$42.00

BTL SUPER TUSCAN RED BLEND

$37.00

BTL BRUNELLO DI MONTALCINO

$70.00

BTL AVALON PINOT NOIR

$30.00

BTL EXTRACTION MERLOT

$33.00

BTL LA POSTA MALBEC

$33.00

BTL MONTEPULCIANO D'ABRUZZO

$27.00

CATERING

APPETIZERS

1/2 PAN STUFFED MUSH

$59.99

FULL PAN STUFF MUSH

$109.99

GARLIC KNOTS

GARLIC KNOTS (12)

$8.99

GARLIC KNOTS (24)

$15.99

GARLIC KNOTS (36)

$22.99

GARLIC KNOTS (48)

$29.99

WINGS

WINGS (50)

$59.99

WINGS (100)

$99.99

SALADS

1/2 PAN GARDEN SALAD

$24.99

FULL PAN GARDEN SALAD

$44.99

1/2 PAN CAESAR SALAD

$29.99

FULL PAN CAESAR SALAD

$54.99

1/2 PAN CHEF SALAD

$34.99

FULL PAN CHEF SALAD

$64.99

1/2 PAN ANTIPASTO SALAD

$34.99

FULL PAN ANTIPASTO SALAD

$64.99

1/2 PAN CHIX BRUS SALAD

$39.99

FULL PAN CHIX BRUS SALAD

$74.99

DESSERTS

DESSERT SAMPLER PLATTER

$54.99

COOKIE PLATTER

$54.99

WHOLE CHOCOLATE CAKE

$59.99

WHOLE CHEESECAKE

$49.99

WHOLE TIRAMISU

$54.99
All hours
Sunday11:00 am - 10:00 pm
Monday11:00 am - 10:00 pm
Tuesday11:00 am - 10:00 pm
Wednesday11:00 am - 10:00 pm
Thursday11:00 am - 10:00 pm
Friday11:00 am - 10:00 pm
Saturday11:00 am - 10:00 pm
Restaurant info

Italian Restaurant & Pizzeria

Website

Location

182 W. State Road 434 Ste. 1000, Longwood, FL 32750

Directions

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