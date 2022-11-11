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Carriage House Inn Restaurant & Catering 200 S Seton Ave
1,213 Reviews
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200 S Seton Ave
EMMITSBURG, MD 21727
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Popular Items
FIRST BITES
CHESAPEAKE CRAB DIP
CRAB | SHARP CHEDDAR CHEESE | BAKED CROSTINIS | LUMP CRAB |
CRISPY FRIED OYSTERS
LIGHT CORNMEAL BREADING | CORN SALSA | BACON JAM | OLD BAY AIOLI
GARLIC BUTTER MUSSELS
WHITE WINE | FRESH HERB COMPOUND BUTTER | GARLIC | TOAST POINTS
COCONUT SHRIMP
PINEAPPLE SALSA | PIÑA COLADA MARINADE | THAI MELBA SAUCE | CRISPY COCONUT & PANKO BREADED JUMBO SHRIMP (5)
CARAMEL PEACAN BRIE
BOOM BANG POW SHRIMP
APP SPECIAL
LOADED FRIES APP
GRILLED WINGS
APPETIZER SALADS
INDIVIDUAL SIDES
SIDE BROCCOLI
AN ELEGANT BROCCOLI UPGRADE, TENDER AND SAVORY.
SIDE CITRUS GREEN BEANS
SAUTEED HARICOT VERTS IN HERB CITRUS BUTTER.
SIDE COLE SLAW
MINCED CABBAGE AND SHREDDED CARROTS IN CREAMY COLESLAW DRESSING
SIDE FRENCH FRIES
HOUSE SEASONED FRENCH FRIES
SIDE BROILED ASPARAGUS
TENDER ASPARAGUS IN GARLIC BUTTER AND "17" SPICE
SIDE MAC & CHEESE
CAVATAPPI PASTA TOSSED IN CREAMY 5 CHEESE SAUCE THEN BAKED.
SIDE MASHED POTATOES
HOMEMADE WHIPPED POTATOES | CREAM | BUTTER | HOUSE SEASONING
SIDE SEASONAL RISOTTO
RICH ARBORIO RICE PERFECTLY PREPARED WITH SEASONAL INSPIRATIONS
BAKED POTATO
LOADED BAKED POTATO
RICE PILAF
LOADED FRIES
LONG CARROTS
SOUPS
CUP CREAM OF CRAB SOUP
OUR TAKE ON A MARYLAND CLASSIC | CREAM BASE | OLD BAY | SHERRY | CLAW & LUMP CRAB MEAT
CUP FRENCH ONION SOUP
SAVORY BEEF BROTH | CARAMELIZED ONIONS | GRUYERE CHEESE | HOUSE-MADE CROUTONS
BOWL CREAM OF CRAB SOUP
OUR TAKE ON A MARYLAND CLASSIC | CREAM BASE | OLD BAY | SHERRY | CLAW & LUMP CRAB MEAT
BOWL FRENCH ONION SOUP
SAVORY BEEF BROTH | CARAMELIZED ONIONS | GRUYERE CHEESE | HOUSE-MADE CROUTONS
QUART OF FRENCH ONION SOUP
SAVORY BEEF BROTH | CARAMELIZED ONIONS | GRUYERE CHEESE | HOUSE-MADE CROUTONS |
QUART OF CREAM OF CRAB
OUR TAKE ON A MARYLAND CLASSIC | CREAM BASE | OLD BAY | SHERRY | CLAW & LUMP CRAB MEAT
HANDHELDS
BURGER SPECIALS
WEEKLY CHEF INSPIRED BURGER FEATURES.
CARRIAGE HOUSE CLUB
HOUSE ROASTED TURKEY | CARVING HAM | BIBB LETTUCE | TOMATO | MUENSTER CHEESE | THICK CUT BACON MAYO
CHICKEN CHESAPEAKE
OLD BAY SEASONED CHICKEN BREAST | CRAB DIP | TILLAMOOK CHEDDAR BIBB LETTUCE | TOMATO | OLD BAY AIOLI | BRIOCHE BUN
CRAB CAKE SANDWICH
TOASTED POTATO ROLL | TARTAR SAUCE | BIBB LETTUCE | SLICED TOMATO | 6 OZ CRABBY PATTY
JIM'S JUMBO BURGER
BRIOCHE BUN | 8 OZ ALL BEEF PATTY BACON | AMERICAN CHEESE | THOUSAND ISLAND | LETTUCE | TOMATO | DILL PICKLES | RED ONIONS | FRENCH FRIES
REUBEN
TOASTED SEEDED RYE | SWISS CHEESE | THOUSAND ISLAND | BROWN SUGAR SAUERKRAUT | ALE BRAISED CORN BEEF
SHRIMP SALAD CROSSIANT
POACHED SHRIMP | BUTTERY CROISSANT | BIB LETTUCE | TOMATO | HOUSE DRESSING WITH A HINT OF OLD BAY
TUNA CROISSANT
WHITE ALBACORE TUNA SALAD | MELTED MUENSTER CHEESE | CROISSANT | BIBB LETTUCE | TOMATO
PRIME RIB FRENCH DIP
ITALIAN ROLL | THINLY SLICED PRIME RIB | CARAMELIZED ONIONS | CREAMY HORSERADISH SAUCE | AU JUS (BLESS YOU)
CHICKEN SALAD CROISSANT
TENDER CHICKEN | GRAPES | ALMONDS | SAVORY HERB DRESSING | BIBB LETTUCE | TOMATO | CROISSANT
BBQ BURGER
8 OZ ALL BEEF PATTY | HOUSE BBQ SAUCE | GARLIC AIOLI | CHEDDAR CRISPY ONIONS | ROASTED RED PEPPERS | BACON JAM
BLACK-N-BLUE BURGER
BRIOCHE BUN | BLACKENED 8 OZ BEEF PATTY | BLACK GARLIC TRUFFLE AIOLI | THICK CUT BACON | WHIPPED BLUE CHEESE | CARAMELIZED ONIONS | BABY SPINACH | FRESH TOMATOES
IMPOSSIBLE BURGER
SANDWICH SPECIAL
HONEY CHICKEN SANDWICH
ENTREE SALADS
TRADITIONAL CAESAR SALAD
CRISP ROMAINE LETTUCE | HOUSE-MADE CAESAR DRESSING | PARMESAN CHEESE | BUTTERY CROUTONS
MARINER SALAD
ROMAINE LETTUCE | CARROTS | TOMATO | AVOCADO | SHRIMP SALAD | CRAB MEAT | HONEY MUSTARD | BACON | HARD BOILED EGG | BLUE CHEESE | CUCUMBER
STEAK WEDGE SALAD
ROMAINE HEART | HARD BOILED EGG | BLUE CHEESE | BACON | TOMATO | RED ONION | HOMEMADE BLUE CHEESE DRESSING
CRISPY SHRIMP SALAD
CRISPY COCONUT SHRIMP | FRIED WONTONS | PINEAPPLE SALSA | MIXED GREENS | FRESH PEPPERS | ALMONDS | CUCUMBERS | CARROTS
CHEF SALAD
LARGE HOUSE SALAD
Mixed greens, grape tomatoes/english cucumbers/fresh peppers/red onion/tomato vinaigrette
SOUTHWESTERN COBB
Mixed Greens/Tex-Mex Veggies/Blackened Chicken/Avocado/Southwest Dressing
ENTREE SPECIAL SALAD
CHICKEN CAESAR SALAD
FORKS & SPOONS
SHRIMP SCAMPI
JUMBO SHRIMP | BUCATINI PASTA | GRAPE TOMATOES | ASPARAGUS | GARLIC & WHITE WINE SCAMPI SAUCE
PARM CRUSTED CHICKEN & PASTA
PARMESAN CRUSTED CHICKEN | MARINARA PASTA | ALFREDO SAUCE | BRUSCHETTA | BALSAMIC REDUCTION | FRESH ARUGULA
LOW COUNTRY JAMBALAYA
CAJUN RICE | CRISPY FRIED CATFISH | ANDOUILLE SAUSAGE | BLACKENED CHICKEN | JUMBO SHRIMP
CAJUN CHICKEN ALFREDO
PARMESAN CRUSTED CHICKEN | MARINARA PASTA | ALFREDO SAUCE | BRUSCHETTA | BALSAMIC REDUCTION | FRESH ARUGULA
VEGETABLE PENNE PASTA
CHICKEN MARSALA
SHRIMP & GRITS
LAND
BUTTERMILK DIPPED TENDERS
1/2 POUND CRISPY FRIED TENDERS | BUTTERMILK MARINADE | BREADED TO ORDER | HONEY MUSTARD BBQ SAUCE | FRESH COLESLAW | FRENCH FRIES
HERB CRUSTED PRIME RIB
14 0Z BLACK ANGUS PRIME RIB | SLOW COOKED OVER 12 HOURS | HERB CRUSTED | CREAMY HORSERADISH SAUCE | AU JUS (BLESS YOU) | CHOICE OF TWO SIDES
MEATLOAF
HOMESTYLE MEATLOAF | CREAMY MASH | BROCCOLI | CRISPY ONION STRINGS | ADULT KETCHUP
THE EMMITSBURG
THINLY SLICED PRIME RIB | MUSHROOM MADEIRA SAUCE | CITRUS GREEN BEANS | CREAMY MASHED POTATOES | CRISPY ONION STRINGS | PILED HIGH ON GARLIC PARMESAN TOAST
8OZ FILET
HAND CUT HALF POUND FILET MIGNON | MADEIRA MUSHROOM SAUCE | CHOICE OF TWO SIDES
160Z RIBEYE
MARINATED HAND CUT RIBEYES | HINTS OF PINEAPPLE & SOY | CHOICE OF TWO SIDES
ENTREE SPECIAL
MARINATED HAND CUT RIBEYES | HINTS OF PINEAPPLE & SOY | CHOICE OF TWO SIDES
PORK CHOP
NY STRIP
SEA
6 OZ. CARRIAGE HOUSE CRABCAKE
SINGLE 6 OZ JUMBO LUMP CRAB CAKE | A CARRIAGE HOUSE CLASSIC | NO FILLER | CHOICE OF TWO SIDES | ADD-ON ANOTHER CRABCAKE FOR A DOUBLE DELICACY
CRAB CRUSTED HADDOCK
HINTS OF LEMON PEPPER | MOIST HADDOCK | DELICATE CRAB AND MUSTARD CRUMB | CITRUS BUTTER | CHOICE OF TWO SIDES
ATLANTIC SALMON
KENTUCKY BOURBON & BROWN SUGAR MARINADE | GRILLED TO ORDER | FRESH CUT SCOTTISH SALMON | DIJON CREAM SAUCE | CHOICE OF TWO SIDES
JUMBO SEA SCALLOPS ENTREE
JUMBO PAN SEARED SCALLOPS | CREAMY SEASONAL RISOTTO | HOUSE BEURRE BLANC
DOUBLE CARRIAGE HOUSE CRABCAKE
SINGLE 6 OZ JUMBO LUMP CRAB CAKE | A CARRIAGE HOUSE CLASSIC | NO FILLER | CHOICE OF TWO SIDES | ADD-ON ANOTHER CRABCAKE FOR A DOUBLE DELICACY
4 OZ. FILET & CRAB CAKE
CLASSIC SURF & TURF | PETITE 4 OZ FILET MIGNON | CLASSIC 4 OZ CARRIAGE HOUSE CRAB CAKE | CHOICE OF TWO SIDES
NY SURF N TURF
KIDS' MENU
KID MAC & CHEESE
CHEESY CAVATAPPI PASTA | CHOICE OF SIDE | CHOICE OF DRINK
KID CHICKEN TENDERS
HAND BREADED CHICKEN TENDERS | CHOICE OF SAUCE | CHOICE OF SIDE | CHOICE OF DRINK
KID MARINARA PASTA
CAVATAPPI PASTA | MARINARA | PARMESAN CHEESE | CHOICE OF SIDE | CHOICE OF DRINK
KID FISH STICKS
CHOICE OF BROILED OR HAND BREADED FISH STICKS | CHOICE OF SIDE | CHOICE OF DRINK
KID CHEESEBURGER
ALL BEEF PATTY | AMERICAN CHEESE | TOASTED POTATO ROLL | CHOICE OF SIDE | CHOICE OF DRINK
KID ALFREDO
CAVATAPPI PASTA | CREAMY ALFREDO SAUCE | CHOICE OF SIDE | CHOICE OF DRINK
KID GRILLED CHEESE
BUTTERY TOASTED BRIOCHE | AMERICAN CHEESE | CHEDDAR CHEESE | WE EVEN CUT OFF THE CRUST | CHOICE OF SIDE | CHOICE OF DRINK
KID FLATBREAD
CARRIAGE HOUSE KID CHEESE PIZZA | MOZZARELLA CHEESE | MARINARA SAUCE | CHOICE OF SIDE | CHOICE OF DRINK
ADD-ONS
ADD-ON GRILLED CHICKEN BREAST
BRINED AND MARINATED 8 OZ CHICKEN BREAST
ADD-ON 6 OZ. JUMBO LUMP CRAB CAKE
A CARRIAGE HOUSE FAVORITE | JUMBO LUMP CRAB MEAT | OLD BAY | NO FILLER
ADD-ON TUNA SALAD
DELICIOUS ALBACORE TUNA SALAD
ADD-ON WALDORF STYLE CHICKEN SALAD
POACHED CHICKEN | ALMONDS | GRAPES | SAVORY DRESSING
ADD-ON SHRIMP SALAD
POACHED SHRIMP | OLD BAY | LEMON MAYO
ADD-ON ATLANTIC SALMON
8 OZ MARINATED SCOTTISH SALMON
ADD-ON GRILLED SHRIMP (5)
3 JUMBO SHRIMP GRILLED OR FRIED
ADD-ON COCONUT SHRIMP (4)
FOUR OF OUR SIGNATURE COCONUT SHRIMP
ADD-ON JUMBO SEARED SCALLOPS (5)
THREE PAN SEARED JUMBO SCALLOPS
ADD-ON STEAK STRIPS
TENDER MARINATED TIPS OF FILET MIGNON
ADD-ON PARM CHICKEN
FAMILY PANS
GRILLED WINGS FAMILY PAN
COCONUT SHRIMP FAMILY PAN
TENDERS FAMILY PAN APP
OLD BAY CHIPS FAMILY PAN
LOADED FRIES FAMILY PAN
ROLLS FAMILY PAN
MUSSELS
GRILLED CHICKEN ALFREDO FAMILY PAN
ATLANTIC SALMON FAMILY PAN
CRAB CAKES FAMILY PAN
TERIYAKI CHICKEN FAMILY PAN
PARMESAN CRUSTED CHICKEN & PASTA MARINARA FAMILY PAN
CHICKEN CHESAPEAKE FAMILY PAN
OLD BAY SEASONED CHICKEN BREAST | CRAB DIP | TILLAMOOK CHEDDAR
JIM JUMBO FAMILY PAN
SHRIMP SCAMPI FAMILY PAN
JAMBALAYA FAMILY PAN
1/2 PAN MAC CHEESE FAMILY PAN
CH CLUB FAMILY PAN
CHICKEN MARSALA FAMILY PAN
VEGETABLE PENNE FAMILY PAN
QUART OF CREAM OF CRAB
OUR TAKE ON A MARYLAND CLASSIC | CREAM BASE | OLD BAY | SHERRY | CLAW & LUMP CRAB MEAT
MASHED POTATOES QUART
Buttery/Lightly Seasoned
MAC & CHEESE- QUART
Elbow Macaroni/5 Cheese Sauce/Golden Brown Top
CITRUS GREEN BEANS-QUART
Sauteed Haricot Vert/Lemon & Fresh Herb Butter
COLE SLAW-QUART
MINCED CABBAGE AND SHREDDED CARROTS IN CREAMY COLESLAW DRESSING
FP CAESAR SALAD
FP HOUSE SALAD
LOADED BAKED POTATO FP
BROCCOLI FP
RICE PILAF FP
ASPARAGUS FP
FP CHEESE CAKE
FP PIES
|Sunday
|4:00 am - 3:59 am
|Monday
|4:00 am - 3:59 am
|Tuesday
|4:00 am - 3:59 am
|Wednesday
|4:00 am - 3:59 am
|Thursday
|4:00 am - 3:59 am
|Friday
|4:00 am - 3:59 am
|Saturday
|4:00 am - 3:59 am
Thank you for choosing to dine with us!
200 S Seton Ave, EMMITSBURG, MD 21727