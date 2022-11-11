  • Home
  • /
  • Emmitsburg
  • /
  • Carriage House Inn Restaurant & Catering - 200 S Seton Ave
Restaurant header imageView gallery

Carriage House Inn Restaurant & Catering 200 S Seton Ave

1,213 Reviews

$$

200 S Seton Ave

EMMITSBURG, MD 21727

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

phone icon

Call

clock icon

Hours

waypoint sign icon

Directions

gift icon

Gift Cards

Order Again

Popular Items

JIM'S JUMBO BURGER
BBQ BURGER
MEATLOAF

FIRST BITES

CHESAPEAKE CRAB DIP

CHESAPEAKE CRAB DIP

$16.00

CRAB | SHARP CHEDDAR CHEESE | BAKED CROSTINIS | LUMP CRAB |

CRISPY FRIED OYSTERS

CRISPY FRIED OYSTERS

$17.00

LIGHT CORNMEAL BREADING | CORN SALSA | BACON JAM | OLD BAY AIOLI

GARLIC BUTTER MUSSELS

GARLIC BUTTER MUSSELS

$15.00

WHITE WINE | FRESH HERB COMPOUND BUTTER | GARLIC | TOAST POINTS

COCONUT SHRIMP

COCONUT SHRIMP

$16.00

PINEAPPLE SALSA | PIÑA COLADA MARINADE | THAI MELBA SAUCE | CRISPY COCONUT & PANKO BREADED JUMBO SHRIMP (5)

CARAMEL PEACAN BRIE

CARAMEL PEACAN BRIE

$16.00
BOOM BANG POW SHRIMP

BOOM BANG POW SHRIMP

$15.00

APP SPECIAL

$16.00

LOADED FRIES APP

$10.00
GRILLED WINGS

GRILLED WINGS

$15.00

APPETIZER SALADS

APPETIZER HOUSE SALAD

APPETIZER HOUSE SALAD

$6.00

Mixed greens, grape tomatoes/english cucumbers/fresh peppers/red onion/tomato vinaigrette

APP SALAD SPECIAL

$7.00Out of stock

APPETIZER WEDGE SALAD

$7.00

Romaine/Gorgonzola/Bacon/Onion/Tomato/Blue Cheese Dressing

3.50 SALAD SPECIAL

$3.50

INDIVIDUAL SIDES

SIDE BROCCOLI

SIDE BROCCOLI

$5.00

AN ELEGANT BROCCOLI UPGRADE, TENDER AND SAVORY.

SIDE CITRUS GREEN BEANS

SIDE CITRUS GREEN BEANS

$5.00

SAUTEED HARICOT VERTS IN HERB CITRUS BUTTER.

SIDE COLE SLAW

SIDE COLE SLAW

$4.00

MINCED CABBAGE AND SHREDDED CARROTS IN CREAMY COLESLAW DRESSING

SIDE FRENCH FRIES

SIDE FRENCH FRIES

$5.00

HOUSE SEASONED FRENCH FRIES

SIDE BROILED ASPARAGUS

SIDE BROILED ASPARAGUS

$5.00

TENDER ASPARAGUS IN GARLIC BUTTER AND "17" SPICE

SIDE MAC & CHEESE

SIDE MAC & CHEESE

$7.00

CAVATAPPI PASTA TOSSED IN CREAMY 5 CHEESE SAUCE THEN BAKED.

SIDE MASHED POTATOES

SIDE MASHED POTATOES

$5.00

HOMEMADE WHIPPED POTATOES | CREAM | BUTTER | HOUSE SEASONING

SIDE SEASONAL RISOTTO

SIDE SEASONAL RISOTTO

$7.00

RICH ARBORIO RICE PERFECTLY PREPARED WITH SEASONAL INSPIRATIONS

BAKED POTATO

$4.00

LOADED BAKED POTATO

$5.00

RICE PILAF

$4.00

LOADED FRIES

$5.00

LONG CARROTS

$6.00

SOUPS

CUP CREAM OF CRAB SOUP

CUP CREAM OF CRAB SOUP

$8.00

OUR TAKE ON A MARYLAND CLASSIC | CREAM BASE | OLD BAY | SHERRY | CLAW & LUMP CRAB MEAT

CUP FRENCH ONION SOUP

CUP FRENCH ONION SOUP

$6.00

SAVORY BEEF BROTH | CARAMELIZED ONIONS | GRUYERE CHEESE | HOUSE-MADE CROUTONS

BOWL CREAM OF CRAB SOUP

BOWL CREAM OF CRAB SOUP

$10.00

OUR TAKE ON A MARYLAND CLASSIC | CREAM BASE | OLD BAY | SHERRY | CLAW & LUMP CRAB MEAT

BOWL FRENCH ONION SOUP

BOWL FRENCH ONION SOUP

$8.00

SAVORY BEEF BROTH | CARAMELIZED ONIONS | GRUYERE CHEESE | HOUSE-MADE CROUTONS

QUART OF FRENCH ONION SOUP

QUART OF FRENCH ONION SOUP

$18.00

SAVORY BEEF BROTH | CARAMELIZED ONIONS | GRUYERE CHEESE | HOUSE-MADE CROUTONS |

QUART OF CREAM OF CRAB

QUART OF CREAM OF CRAB

$28.00

OUR TAKE ON A MARYLAND CLASSIC | CREAM BASE | OLD BAY | SHERRY | CLAW & LUMP CRAB MEAT

HANDHELDS

BURGER SPECIALS

BURGER SPECIALS

$10.00Out of stock

WEEKLY CHEF INSPIRED BURGER FEATURES.

CARRIAGE HOUSE CLUB

CARRIAGE HOUSE CLUB

$16.00

HOUSE ROASTED TURKEY | CARVING HAM | BIBB LETTUCE | TOMATO | MUENSTER CHEESE | THICK CUT BACON MAYO

CHICKEN CHESAPEAKE

CHICKEN CHESAPEAKE

$18.00

OLD BAY SEASONED CHICKEN BREAST | CRAB DIP | TILLAMOOK CHEDDAR BIBB LETTUCE | TOMATO | OLD BAY AIOLI | BRIOCHE BUN

CRAB CAKE SANDWICH

CRAB CAKE SANDWICH

$25.00

TOASTED POTATO ROLL | TARTAR SAUCE | BIBB LETTUCE | SLICED TOMATO | 6 OZ CRABBY PATTY

JIM'S JUMBO BURGER

JIM'S JUMBO BURGER

$16.00

BRIOCHE BUN | 8 OZ ALL BEEF PATTY BACON | AMERICAN CHEESE | THOUSAND ISLAND | LETTUCE | TOMATO | DILL PICKLES | RED ONIONS | FRENCH FRIES

REUBEN

REUBEN

$17.00

TOASTED SEEDED RYE | SWISS CHEESE | THOUSAND ISLAND | BROWN SUGAR SAUERKRAUT | ALE BRAISED CORN BEEF

SHRIMP SALAD CROSSIANT

SHRIMP SALAD CROSSIANT

$16.00

POACHED SHRIMP | BUTTERY CROISSANT | BIB LETTUCE | TOMATO | HOUSE DRESSING WITH A HINT OF OLD BAY

TUNA CROISSANT

TUNA CROISSANT

$16.00

WHITE ALBACORE TUNA SALAD | MELTED MUENSTER CHEESE | CROISSANT | BIBB LETTUCE | TOMATO

PRIME RIB FRENCH DIP

PRIME RIB FRENCH DIP

$19.00

ITALIAN ROLL | THINLY SLICED PRIME RIB | CARAMELIZED ONIONS | CREAMY HORSERADISH SAUCE | AU JUS (BLESS YOU)

CHICKEN SALAD CROISSANT

CHICKEN SALAD CROISSANT

$16.00

TENDER CHICKEN | GRAPES | ALMONDS | SAVORY HERB DRESSING | BIBB LETTUCE | TOMATO | CROISSANT

BBQ BURGER

BBQ BURGER

$17.00

8 OZ ALL BEEF PATTY | HOUSE BBQ SAUCE | GARLIC AIOLI | CHEDDAR CRISPY ONIONS | ROASTED RED PEPPERS | BACON JAM

BLACK-N-BLUE BURGER

BLACK-N-BLUE BURGER

$16.00

BRIOCHE BUN | BLACKENED 8 OZ BEEF PATTY | BLACK GARLIC TRUFFLE AIOLI | THICK CUT BACON | WHIPPED BLUE CHEESE | CARAMELIZED ONIONS | BABY SPINACH | FRESH TOMATOES

IMPOSSIBLE BURGER

$10.00

SANDWICH SPECIAL

$15.00
HONEY CHICKEN SANDWICH

HONEY CHICKEN SANDWICH

$15.00

ENTREE SALADS

TRADITIONAL CAESAR SALAD

TRADITIONAL CAESAR SALAD

$11.00

CRISP ROMAINE LETTUCE | HOUSE-MADE CAESAR DRESSING | PARMESAN CHEESE | BUTTERY CROUTONS

MARINER SALAD

MARINER SALAD

$20.00

ROMAINE LETTUCE | CARROTS | TOMATO | AVOCADO | SHRIMP SALAD | CRAB MEAT | HONEY MUSTARD | BACON | HARD BOILED EGG | BLUE CHEESE | CUCUMBER

STEAK WEDGE SALAD

STEAK WEDGE SALAD

$19.00

ROMAINE HEART | HARD BOILED EGG | BLUE CHEESE | BACON | TOMATO | RED ONION | HOMEMADE BLUE CHEESE DRESSING

CRISPY SHRIMP SALAD

CRISPY SHRIMP SALAD

$18.00

CRISPY COCONUT SHRIMP | FRIED WONTONS | PINEAPPLE SALSA | MIXED GREENS | FRESH PEPPERS | ALMONDS | CUCUMBERS | CARROTS

CHEF SALAD

$16.00
LARGE HOUSE SALAD

LARGE HOUSE SALAD

$11.00

Mixed greens, grape tomatoes/english cucumbers/fresh peppers/red onion/tomato vinaigrette

SOUTHWESTERN COBB

SOUTHWESTERN COBB

$16.00

Mixed Greens/Tex-Mex Veggies/Blackened Chicken/Avocado/Southwest Dressing

ENTREE SPECIAL SALAD

$12.00

CHICKEN CAESAR SALAD

$18.00

FORKS & SPOONS

SHRIMP SCAMPI

SHRIMP SCAMPI

$24.00

JUMBO SHRIMP | BUCATINI PASTA | GRAPE TOMATOES | ASPARAGUS | GARLIC & WHITE WINE SCAMPI SAUCE

PARM CRUSTED CHICKEN & PASTA

PARM CRUSTED CHICKEN & PASTA

$20.00

PARMESAN CRUSTED CHICKEN | MARINARA PASTA | ALFREDO SAUCE | BRUSCHETTA | BALSAMIC REDUCTION | FRESH ARUGULA

LOW COUNTRY JAMBALAYA

LOW COUNTRY JAMBALAYA

$25.00

CAJUN RICE | CRISPY FRIED CATFISH | ANDOUILLE SAUSAGE | BLACKENED CHICKEN | JUMBO SHRIMP

CAJUN CHICKEN ALFREDO

$19.00

PARMESAN CRUSTED CHICKEN | MARINARA PASTA | ALFREDO SAUCE | BRUSCHETTA | BALSAMIC REDUCTION | FRESH ARUGULA

VEGETABLE PENNE PASTA

$18.00

CHICKEN MARSALA

$23.00
SHRIMP & GRITS

SHRIMP & GRITS

$22.00

LAND

BUTTERMILK DIPPED TENDERS

BUTTERMILK DIPPED TENDERS

$16.00

1/2 POUND CRISPY FRIED TENDERS | BUTTERMILK MARINADE | BREADED TO ORDER | HONEY MUSTARD BBQ SAUCE | FRESH COLESLAW | FRENCH FRIES

HERB CRUSTED PRIME RIB

$36.00

14 0Z BLACK ANGUS PRIME RIB | SLOW COOKED OVER 12 HOURS | HERB CRUSTED | CREAMY HORSERADISH SAUCE | AU JUS (BLESS YOU) | CHOICE OF TWO SIDES

MEATLOAF

MEATLOAF

$20.00

HOMESTYLE MEATLOAF | CREAMY MASH | BROCCOLI | CRISPY ONION STRINGS | ADULT KETCHUP

THE EMMITSBURG

THE EMMITSBURG

$22.00

THINLY SLICED PRIME RIB | MUSHROOM MADEIRA SAUCE | CITRUS GREEN BEANS | CREAMY MASHED POTATOES | CRISPY ONION STRINGS | PILED HIGH ON GARLIC PARMESAN TOAST

8OZ FILET

8OZ FILET

$45.00

HAND CUT HALF POUND FILET MIGNON | MADEIRA MUSHROOM SAUCE | CHOICE OF TWO SIDES

160Z RIBEYE

160Z RIBEYE

$40.00Out of stock

MARINATED HAND CUT RIBEYES | HINTS OF PINEAPPLE & SOY | CHOICE OF TWO SIDES

ENTREE SPECIAL

ENTREE SPECIAL

$20.00Out of stock

MARINATED HAND CUT RIBEYES | HINTS OF PINEAPPLE & SOY | CHOICE OF TWO SIDES

PORK CHOP

$28.00
NY STRIP

NY STRIP

$34.00

SEA

6 OZ. CARRIAGE HOUSE CRABCAKE

6 OZ. CARRIAGE HOUSE CRABCAKE

$35.00

SINGLE 6 OZ JUMBO LUMP CRAB CAKE | A CARRIAGE HOUSE CLASSIC | NO FILLER | CHOICE OF TWO SIDES | ADD-ON ANOTHER CRABCAKE FOR A DOUBLE DELICACY

CRAB CRUSTED HADDOCK

CRAB CRUSTED HADDOCK

$24.00

HINTS OF LEMON PEPPER | MOIST HADDOCK | DELICATE CRAB AND MUSTARD CRUMB | CITRUS BUTTER | CHOICE OF TWO SIDES

ATLANTIC SALMON

ATLANTIC SALMON

$26.00

KENTUCKY BOURBON & BROWN SUGAR MARINADE | GRILLED TO ORDER | FRESH CUT SCOTTISH SALMON | DIJON CREAM SAUCE | CHOICE OF TWO SIDES

JUMBO SEA SCALLOPS ENTREE

JUMBO SEA SCALLOPS ENTREE

$33.00

JUMBO PAN SEARED SCALLOPS | CREAMY SEASONAL RISOTTO | HOUSE BEURRE BLANC

DOUBLE CARRIAGE HOUSE CRABCAKE

DOUBLE CARRIAGE HOUSE CRABCAKE

$49.00

SINGLE 6 OZ JUMBO LUMP CRAB CAKE | A CARRIAGE HOUSE CLASSIC | NO FILLER | CHOICE OF TWO SIDES | ADD-ON ANOTHER CRABCAKE FOR A DOUBLE DELICACY

4 OZ. FILET & CRAB CAKE

4 OZ. FILET & CRAB CAKE

$45.00Out of stock

CLASSIC SURF & TURF | PETITE 4 OZ FILET MIGNON | CLASSIC 4 OZ CARRIAGE HOUSE CRAB CAKE | CHOICE OF TWO SIDES

NY SURF N TURF

$43.00

KIDS' MENU

KID MAC & CHEESE

$8.00

CHEESY CAVATAPPI PASTA | CHOICE OF SIDE | CHOICE OF DRINK

KID CHICKEN TENDERS

KID CHICKEN TENDERS

$8.00

HAND BREADED CHICKEN TENDERS | CHOICE OF SAUCE | CHOICE OF SIDE | CHOICE OF DRINK

KID MARINARA PASTA

KID MARINARA PASTA

$8.00

CAVATAPPI PASTA | MARINARA | PARMESAN CHEESE | CHOICE OF SIDE | CHOICE OF DRINK

KID FISH STICKS

KID FISH STICKS

$8.00

CHOICE OF BROILED OR HAND BREADED FISH STICKS | CHOICE OF SIDE | CHOICE OF DRINK

KID CHEESEBURGER

KID CHEESEBURGER

$8.00

ALL BEEF PATTY | AMERICAN CHEESE | TOASTED POTATO ROLL | CHOICE OF SIDE | CHOICE OF DRINK

KID ALFREDO

KID ALFREDO

$8.00

CAVATAPPI PASTA | CREAMY ALFREDO SAUCE | CHOICE OF SIDE | CHOICE OF DRINK

KID GRILLED CHEESE

KID GRILLED CHEESE

$8.00

BUTTERY TOASTED BRIOCHE | AMERICAN CHEESE | CHEDDAR CHEESE | WE EVEN CUT OFF THE CRUST | CHOICE OF SIDE | CHOICE OF DRINK

KID FLATBREAD

KID FLATBREAD

$8.00

CARRIAGE HOUSE KID CHEESE PIZZA | MOZZARELLA CHEESE | MARINARA SAUCE | CHOICE OF SIDE | CHOICE OF DRINK

ADD-ONS

ADD-ON GRILLED CHICKEN BREAST

ADD-ON GRILLED CHICKEN BREAST

$6.00

BRINED AND MARINATED 8 OZ CHICKEN BREAST

ADD-ON 6 OZ. JUMBO LUMP CRAB CAKE

ADD-ON 6 OZ. JUMBO LUMP CRAB CAKE

$20.00

A CARRIAGE HOUSE FAVORITE | JUMBO LUMP CRAB MEAT | OLD BAY | NO FILLER

ADD-ON TUNA SALAD

ADD-ON TUNA SALAD

$4.00

DELICIOUS ALBACORE TUNA SALAD

ADD-ON WALDORF STYLE CHICKEN SALAD

ADD-ON WALDORF STYLE CHICKEN SALAD

$5.00

POACHED CHICKEN | ALMONDS | GRAPES | SAVORY DRESSING

ADD-ON SHRIMP SALAD

ADD-ON SHRIMP SALAD

$7.00

POACHED SHRIMP | OLD BAY | LEMON MAYO

ADD-ON ATLANTIC SALMON

ADD-ON ATLANTIC SALMON

$12.00

8 OZ MARINATED SCOTTISH SALMON

ADD-ON GRILLED SHRIMP (5)

ADD-ON GRILLED SHRIMP (5)

$9.00

3 JUMBO SHRIMP GRILLED OR FRIED

ADD-ON COCONUT SHRIMP (4)

ADD-ON COCONUT SHRIMP (4)

$12.00

FOUR OF OUR SIGNATURE COCONUT SHRIMP

ADD-ON JUMBO SEARED SCALLOPS (5)

ADD-ON JUMBO SEARED SCALLOPS (5)

$20.00

THREE PAN SEARED JUMBO SCALLOPS

ADD-ON STEAK STRIPS

ADD-ON STEAK STRIPS

$10.00

TENDER MARINATED TIPS OF FILET MIGNON

ADD-ON PARM CHICKEN

$10.00

FAMILY PANS

GRILLED WINGS FAMILY PAN

$45.00

COCONUT SHRIMP FAMILY PAN

$45.00

TENDERS FAMILY PAN APP

$43.00

OLD BAY CHIPS FAMILY PAN

$20.00

LOADED FRIES FAMILY PAN

$30.00

ROLLS FAMILY PAN

$10.00

MUSSELS

$45.00
GRILLED CHICKEN ALFREDO FAMILY PAN

GRILLED CHICKEN ALFREDO FAMILY PAN

$57.00
ATLANTIC SALMON FAMILY PAN

ATLANTIC SALMON FAMILY PAN

$82.00
CRAB CAKES FAMILY PAN

CRAB CAKES FAMILY PAN

$145.00
TERIYAKI CHICKEN FAMILY PAN

TERIYAKI CHICKEN FAMILY PAN

$60.00
PARMESAN CRUSTED CHICKEN & PASTA MARINARA FAMILY PAN

PARMESAN CRUSTED CHICKEN & PASTA MARINARA FAMILY PAN

$60.00

CHICKEN CHESAPEAKE FAMILY PAN

$75.00

OLD BAY SEASONED CHICKEN BREAST | CRAB DIP | TILLAMOOK CHEDDAR

JIM JUMBO FAMILY PAN

$50.00

SHRIMP SCAMPI FAMILY PAN

$75.00Out of stock

JAMBALAYA FAMILY PAN

$75.00
1/2 PAN MAC CHEESE FAMILY PAN

1/2 PAN MAC CHEESE FAMILY PAN

$90.00

CH CLUB FAMILY PAN

$48.00

CHICKEN MARSALA FAMILY PAN

$68.00Out of stock

VEGETABLE PENNE FAMILY PAN

$52.00
QUART OF CREAM OF CRAB

QUART OF CREAM OF CRAB

$28.00

OUR TAKE ON A MARYLAND CLASSIC | CREAM BASE | OLD BAY | SHERRY | CLAW & LUMP CRAB MEAT

MASHED POTATOES QUART

$15.00

Buttery/Lightly Seasoned

MAC & CHEESE- QUART

MAC & CHEESE- QUART

$21.00

Elbow Macaroni/5 Cheese Sauce/Golden Brown Top

CITRUS GREEN BEANS-QUART

$16.00

Sauteed Haricot Vert/Lemon & Fresh Herb Butter

COLE SLAW-QUART

COLE SLAW-QUART

$12.00

MINCED CABBAGE AND SHREDDED CARROTS IN CREAMY COLESLAW DRESSING

FP CAESAR SALAD

$15.00

FP HOUSE SALAD

$15.00

LOADED BAKED POTATO FP

$15.00

BROCCOLI FP

$15.00

RICE PILAF FP

$15.00

ASPARAGUS FP

$18.00

FP CHEESE CAKE

$50.00Out of stock

FP PIES

$28.00Out of stock
Attributes and Amenities
check markIntimate
check markLive Music
check markGroups
check markWheelchair Accessible
check markGift Cards
check markTable Service
check markParking
check markOnline Ordering
check markSeating
check markReservations
check markCatering
check markHigh Chairs
check markBuffet
check markDelivery
check markTakeout
All hours
Sunday4:00 am - 3:59 am
Monday4:00 am - 3:59 am
Tuesday4:00 am - 3:59 am
Wednesday4:00 am - 3:59 am
Thursday4:00 am - 3:59 am
Friday4:00 am - 3:59 am
Saturday4:00 am - 3:59 am
Restaurant info

Thank you for choosing to dine with us!

Location

200 S Seton Ave, EMMITSBURG, MD 21727

Directions

Gallery
Carriage House Inn image
Carriage House Inn image

Similar restaurants in your area

Saxbys - MSMU
orange starNo Reviews
16305 University Way Emmitsburgh, MD 21727
View restaurantnext
Gloryridge Tavern & Grill
orange starNo Reviews
685 Camp Gettysburg Road Gettysburg, PA 17325
View restaurantnext
Mela Kitchen
orange starNo Reviews
1865 Gettysburg Village Drive Gettysburg, PA 17325
View restaurantnext
Jack's Hard Cider Tasting Room
orange starNo Reviews
1863 Gettysburg Village Drive Suite 420 Gettysburg, PA 17325
View restaurantnext
Appalachian Brewing Co. Gettysburg Battlefield
orange starNo Reviews
259 Steinwehr Avenue Gettysburg, PA 17325
View restaurantnext
Gettysburg Eddie's
orange star3.9 • 1,703
217 Steinwehr Ave Gettysburg, PA 17325
View restaurantnext
Map
More near EMMITSBURG
Gettysburg
review star
Avg 4.2 (15 restaurants)
Waynesboro
review star
Avg 4 (8 restaurants)
Westminster
review star
Avg 4.3 (15 restaurants)
Hanover
review star
Avg 4.1 (13 restaurants)
Frederick
review star
Avg 4.5 (72 restaurants)
Hagerstown
review star
Avg 4.5 (14 restaurants)
Mount Airy
review star
Avg 4.2 (10 restaurants)
Chambersburg
review star
Avg 4.5 (16 restaurants)
Hampstead
review star
Avg 4 (4 restaurants)
© 2022 Toast, Inc.
Toast
Made with love in Boston