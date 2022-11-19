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Mexican & Tex-Mex

Casa Del Rio Express

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2927 West Market St

Fairlawn, OH 44333

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Popular Items

QUESO - DIP
BURRITO BOWL
PEQUENO - Feeds 4

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CHICKEN & RICE

CHICKEN & RICE

$11.99

GRILLED CHICKEN COVERED WITH CHEESE DIP. SERVED WITH RICE OF YOUR CHOICE.

CHIPOTLE QUESADILLA

CHIPOTLE QUESADILLA

$11.99

FLOUR TORTILLA FILLED WITH GRILLED CHICKEN, POBLANO PEPPERS, ONION, BACON, CHEESE AND CHIPOTLE SAUCE. SELECT YOUR SIDES.

CHIMICHANGA

CHIMICHANGA

$11.99

DEEP FRIED FLOUR TORTILLA STUFFED WITH THE PROTEIN OF YOUR CHOICE, COVERED WITH CHEESE DIP & SALSA OF YOUR CHOICE, SELECT YOUR SIDES.

PASTOR TACOS

PASTOR TACOS

$11.99

MARINATED PORK, GRILLED PINEAPPLE, RAW ONIONS, CILANTRO & LIME WEDGES. SELECT YOUR SIDES AND TORTILLA SHELL.

STREET TACOS

STREET TACOS

$11.99

STEAK TACOS WITH GRILLED ONIONS, JALAPENOS, CILANTRO & LIME WEDGES. SELECT YOUR SIDES AND SALSA OF YOUR CHOICE.

ENCHILADAS SANTAFE

ENCHILADAS SANTAFE

$11.99

3 ENCHILADAS, (1) SHREDDED BEEF, (1) SHREDDED CHICKEN, (1) CARNITAS (PORK) COVERED IN GREEN TOMATILLO SALSA (SPICY), QUESO FRESCO, SOUR CREAM & CILANTRO. SELECT YOUR SIDES.

HUEVOS CON CHORIZO

$11.99

Three scrambled eggs with Mexican sausage served with two sides of your choice and tortillas.

HUEVOS RANCHEROS

$11.99

Three ranch style eggs (over easy) toped with ranchero sauce, served with two sides and tortillas.

FAJITA LUNCH SPECIAL

$11.99

CREATE YOUR OWN

BURRITO BOWL

BURRITO BOWL

$11.99
TACO SALAD

TACO SALAD

$11.99
NACHOS

NACHOS

$11.99
SUPER BURRO

SUPER BURRO

$11.99
QUESADILLA

QUESADILLA

$11.99
TACOS

TACOS

$11.99

ENCHILADAS

$11.99

SALAD

$11.99

APPETIZERS

QUESO FUNDIDO

$7.99

BEAN DIP

$5.99

SPINACH DIP

$7.99

QUESO - DIP

$1.99+

GUACAMOLE DIP

$1.99+

JALAPENOS TOREADOS

$5.99

CASADILLA GRANDE

$12.99

WINGS

$11.99

SHRIMP COCKTAIL

$14.99

FOR THE KIDDOS

Kids 12 & Under Only. Comes with a drink.

Kids Chicken & Rice

$6.99

Kids Cheese Quesadilla & Rice

$6.99

Kids Taco & Rice

$6.99

Kids Burrito Bowl

$6.99

Burrito & Rice

$6.99

FAMILY PACKS

Eat buffet style at your table! Choose shredded beef, shredded chicken, grilled chicken, ground beef or mix veggies. Choose chicken chipotle, steak, chorizo chicken, carnitas or pastor for extra $. All family packs come with a small queso dip. Don't forget to add your 2ltr soda.
PEQUENO - Feeds 4

PEQUENO - Feeds 4

$30.00
MEDIANO - Feeds 6 - 8

MEDIANO - Feeds 6 - 8

$60.00
GRANDE - Feeds 10 - 12

GRANDE - Feeds 10 - 12

$90.00

SIDES

WHITE RICE

$2.00+

MEXICAN RICE

$2.00+

BLACK BEANS

$2.00+

PINTO BEANS

$2.00+

REFRIED BEANS

$2.00+

MIX VEGGIES

$2.00+

GRILLED JALAPENOS & ONIONS

$2.00+

EXTRA MEAT

GROUND BEEF

$2.99+

SHREDDED BEEF

$2.99+

SHREDDED CHICKEN

$2.99+

STEAK

$2.99+

GRILLED CHICKEN

$2.99+

CHIPOTLE CHICKEN

$2.99+

CHORIZO CHICKEN

$2.99+

PASTOR (PORK)

$2.99+

CARNITAS (Pork)

$2.99+

SHRIMP

$4.99+

CHORIZO

$3.99+

A LA CARTE

TACOS

TACOS

$2.99+

QUESADILLAS

$4.99

ENCHILADAS

$2.99+

SMALL BURRITO

$5.99

CHIMICHANGA

$4.99

CHIPS & SALSA

1 Small Chips + Salsa 4oz

$1.25

2 Large Chips + Salsa 16oz

$6.50

Small Salsa 4oz

$1.00

Large Salsa 16oz

$4.00

Small Chips

$1.00

Large Chips

$1.99

MEDIUM SALSA 8oz

$2.00

MEDIUM SALSA 8oz + LARGE CHIP

$4.00

TOPPINGS

PICO DE GALLO

$1.25+

CILANTRO

$1.25+

QUESO FRESCO

$1.25+

ROMAINE LETTUCE

$1.25+

SHREDDED CHEESE

$1.25+

PINEAPPLE SALSA

$1.25+

GRILLED JALAPENOS & ONIONS

$1.25+

PICKLED JALAPENOS

$1.25+

SOUR CREAM

$1.25+

LETTUCE

$1.25+

RAW ONIONS

$1.25+

ORDER TORTILLAS

SOFT FLOUR (3)

$1.00

SOFT CORN (3)

$1.00

HARD CORN (3)

$1.00

DESSERTS

Small Sopapilla

$2.00

Large Sopapillas

$5.00

Flan

$4.99

FRIED ICE CREAM

$4.99

A SCOOP OF VANILLA ICE CREAM ROLLED OVER FLAKES, TOPPED WITH HONEY, CINNAMON, CHOCOLATE AND WHIPPED CREAM.

FAJITAS

Tender sliced steak, chicken, pork or shrimp stir. Grilled with green and red bell peppers, onions, tomatoes. served with two sides, lettuce, sour cream & Guacamole.

FAJITAS DE POLLO ( CHICKEN )

$14.99

FAJITAS DE CARNE ( STEAK )

$15.99

FAJITAS COMBO ( CHICKEN & STEAK )

$15.99

FAJITAS DE LA CASA (CHICKEN, STEAK & SHRIMP )

$17.99

FAJITAS DE CAMARON (SHRIMP)

$17.99

FAJITAS DE CARNITAS ( PORK )

$14.99

FAJITA SEAFOOD

$22.99

VEGGIE FAJITA

$13.99

LA OAXAQUENA

Tender slices of grilled chicken or steak with poblano peppers, bacon, ham and cheese on top, served with two sides & tortillas shells.

OAXAQUENA STEAK

$15.99

OAXAQUENA CHICKEN

$14.99

BURRITO DE FAJITA

A Big flour tortilla stuffed with meat of your choice, fajitas grilled onions, peppers & tomatoes topped with cheese dip, served with Mexican rice and refried beans.

BTO FAJITA CHICKEN

$14.99

BTO FAJITA STEAK

$15.99

BTO FAJOITA CARNITAS (POR)

$14.99

BTO FAJITA STEAK & CHICKEN

$15.99

BTO FAJITA DE LA CASA

$17.99

SHRIMP CHIMICHANGA

Two Chimichangas Shrimp. Served with two sides topped with lettuce, sour cream, cheese and ranchero sauce.

CHIMICHANGA SHRIMP

$15.99

POLLO CON CREMA

Grilled chicken, green, red peppers, and onions covered in creamy Mexican sauce, served with two sides and tortilla.

POLLO CON CREMA

$13.99

CHICKEN ADOBO

Tender pieces of chicken sauteed with onions, tomatoes, jalapenos, chipotle peppers in a traditional adobo sauce served with two sides, lettuce, sour cream & tortillas shells.

CHICKEN ADOBO

$13.99

BURRITO TROPICAL

Chicken & steak smothered in cheese dip with pineapple, shrimp & Chorizo. Mexican rice and refried beans inside.

BURRITO TROPICAL

$15.99

QUESADILLA FAJITA

One quesadilla filled with protein of your choice, beans, grilled green & red peppers, onions, tomatoes and cheese. Served with two sides, lettuce and sour cream topped with cheese dip.

QUESADILLA FAJITA CHICKEN

$14.99

QUESADILLA FAJITA STEAK

$15.99

QUESADILLA FAJITA CHICKEN & STEAK

$15.99

QUESADILLA FAJITA SHRIMP

$17.99

QUESADILLA FAJITA DE LA CASA

$17.99

QUESADILLA FAJITA CARNITAS

$14.99

QUESADILLA FAJITA VEGGIES

$14.99

CHICKEN CILANTRO

Grilled chicken with onions and red peppers covered with cilantro & green chili salsa. Includes Mexican rice, beans, lettuce, sour Cream and tortillas shells.

CHICKEN CILANTRO

$13.99

CAMARONES DE CACHE

A large portion of shrimp, covered in our homemade cheese and chipotle sauce (spicy) served with grilled vegetables and Mexican rice, lettuce, sour cream and tortillas shells

CAMARONES DE CACHE

$15.99

CHIPOTLE CHICKEN

Grilled chicken with chipotle sauce (spicy) with poblano peppers and bacon,topped with cheese served with whole pinto beans, Mexican rice and tortillas shells.

CHIPOTLE CHICKEN

$15.99

SHRIMP OR FISH TACOS

Three hard or soft tacos served with Mexican rice, lettuce, cheese and pineapple salad.

SHRIMP TACOS

$15.99

FISH TACOS

$15.99

BIRRIA

The tacos are made of slow-cooked shredded beef in a traditional adobo sauce with cilantro, and raw onions. The corn tortillas are grilled with some of the juice from the adobo sauce as well. Plus you can dip the tacos in Mexican consome (Mexican soup).

BIRRIA

$14.99

QUESADILLA GRANDE

Served With lettuce, pico de gallo, guacamole and sour cream.

Protein Choice

$10.99

SHRIMP COCKTAIL

SHRIMP COCKTAIL

$13.99

POPEYE'S POLLO

GRILLED CHICKEN BREAST WITH GRILLED SPINACH, GRILLED TOMATOES, TOPPED WITH CHEESE DIP & SERVED WITH YOUR CHOICE OF MEXICAN RICE OR WHITE RICE & LETTUCE, PICO DE GALLO, SOUR CREAM AND TORTILLAS.

POPEYE'S POLLO

$13.99

POPEYE'S ENCHILADAS

THREE SPINACH ENCHILADAS TOPPED WITH CHEESE DIP, SERVED WITH YOUR CHOICE OF MEXICAN RICE OR WHITE RICE & LETTUCE, PICO DE GALLO AND SOUR CREAM.

POPEYE'S ENCHILADAS

$10.99

SEAFOOD CHIPOTLE

GRILLED SHRIMP, SCALLOPS, CRAB MEAT AND PINEAPPLE. MARINADE WITH CHIPOTLE SAUCE, SERVE WITH MEXICAN RICE, ROMAINE LETTUCE PINEAPPLE SAUCE, QUESO FRESCO AND TORTILLAS

SEAFOOD CHIPOTLE

$18.99

SEAFOOD PINEAPPLE BOWL

GRILLED SCALLOPS, SHRIMP, CRAB MEAT AND GRILLED PINEAPPLE WITH CHIPOTLE SAUCE TOPPED WITH CHEESE SERVED WITH SIDE OF RICE, LETTUCE, PINEAPPLE SAUCE, QUESO FRESCO AND TORTILLAS.

SEAFOOD PINEAPPLE BOWL

$22.99

EL MOLCAJETE (CHEF RAYLO SPECIAL)

TENDER PIECES OF CHICKEN, STEAK, CHORIZO, AND SHRIMP SAUTEED WITH GREEN ONIONS & JALAPENOS COVERED WITH RANCHERO SALSA AND RED SANGRIA. SERVE WITH MEXICAN RICE, LETTUCE, PICO DE GALLO, SOUR CREAM AND TORTILLAD

EL MOLCAJETE (RAYLO)

$24.99

EL TAPATIO

GRILLED CHICKEN WITH MEXICAN SAUSAGE WITH MELTED CHEESE, SERVED WITH RICE, LETTUCE, SOUR CREAM AND TORTILLAS.

EL TAPATIO

$15.99

CARNITAS (SALSA VERDE)

FRIED PORK CHUNKS SERVED WITH RICE AND BEANS OF YOUR CHOICE. PICO DE GALLO AND TORTILLAS.

CARNITAS VERDES

$13.99

POLLO LOCO

TENDER SLICED GRILLED CHICKEN BREAST TOPPED WITH GRILLED JALAPENOS AND ONIONS. SERVED WITH YOUR CHOICE OF RICE, BEANS , LETTUCE, SOUR CREAM AND TORTILLAS

POLLO LOCO

$14.99

SODA

PEPSI

$2.50

DIET PEPSI

$2.50

ROOTBEER

$2.50

DR.PEPPER

$2.50

DIET DR.PEPPER

$2.50

SIERRA MIST

$2.50

MOUNTAIN DEW

$2.50

PINK LEMONADE

$2.50

RASPBERRY TEA

$2.50

ICED TEA

$2.50

COFFEE

$2.50

MILK

$2.50

CLUB SODA

$2.50

IMPORTER BEER

Corona

$4.99

Corona light

$4.99

Modelo special

$4.99

Negra Modelo

$4.99

Pacifico

$4.99

Tecate

$4.99

Vitoria

$4.99

XX Amber

$4.99

XX Lager

$4.99

BLUE MOON

$4.99

SOL

$4.99

CARTA BLANCA

$4.99

BOHEMIA

$4.99

DOMESTIC BEER

Bud light

$3.75

Miller Light

$3.75

COORS LIGHT

$3.75

Thirsy Dog

$4.99

BOTTLED

JARRITOS

$2.99

COCA COLA

$3.25

KIDS JUICE

$2.25

PURE LEAF TEA

$2.99

BOTTLED WATER

$1.50

2 - LITERS

$3.00

GLASS

FROZEN LIME

FROZEN LIME

$8.99
FROZEN GUAVA

FROZEN GUAVA

$8.99
FROZEN STRAWBERRY

FROZEN STRAWBERRY

$8.99
FROZEN MANGO

FROZEN MANGO

$8.99
TOP SHELF

TOP SHELF

$13.99
JALAPEÑO MARG

JALAPEÑO MARG

$13.99

CHA CHA

$8.99

MANGONADA

$8.99

PALOMA

$7.99

Virgin Daquiri

$3.99

ON THE ROCKS LIME To Go

$10.00

ROCKS GUAVA To Go

$10.00

ROCKS STRAWBERRY To Go

$10.00

ROCKS MANGO To Go

$10.00

CORONARITA

$9.99

Shrimp Michelada

$12.99

Michelada

$9.99

Octupus Marg

$8.99

Gallon Marg

$85.00

CANTARITOS

$12.99

CUCUMBER MARG

$13.99

CUCUMBER & JALAPENO MARG

$13.99

Bourbon Margarita

$9.99

Apple Cider Margarita

$9.99
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2927 West Market St, Fairlawn, OH 44333

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