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Casa Del Rio Express
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2927 West Market St
Fairlawn, OH 44333
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CHICKEN & RICE
GRILLED CHICKEN COVERED WITH CHEESE DIP. SERVED WITH RICE OF YOUR CHOICE.
CHIPOTLE QUESADILLA
FLOUR TORTILLA FILLED WITH GRILLED CHICKEN, POBLANO PEPPERS, ONION, BACON, CHEESE AND CHIPOTLE SAUCE. SELECT YOUR SIDES.
CHIMICHANGA
DEEP FRIED FLOUR TORTILLA STUFFED WITH THE PROTEIN OF YOUR CHOICE, COVERED WITH CHEESE DIP & SALSA OF YOUR CHOICE, SELECT YOUR SIDES.
PASTOR TACOS
MARINATED PORK, GRILLED PINEAPPLE, RAW ONIONS, CILANTRO & LIME WEDGES. SELECT YOUR SIDES AND TORTILLA SHELL.
STREET TACOS
STEAK TACOS WITH GRILLED ONIONS, JALAPENOS, CILANTRO & LIME WEDGES. SELECT YOUR SIDES AND SALSA OF YOUR CHOICE.
ENCHILADAS SANTAFE
3 ENCHILADAS, (1) SHREDDED BEEF, (1) SHREDDED CHICKEN, (1) CARNITAS (PORK) COVERED IN GREEN TOMATILLO SALSA (SPICY), QUESO FRESCO, SOUR CREAM & CILANTRO. SELECT YOUR SIDES.
HUEVOS CON CHORIZO
Three scrambled eggs with Mexican sausage served with two sides of your choice and tortillas.
HUEVOS RANCHEROS
Three ranch style eggs (over easy) toped with ranchero sauce, served with two sides and tortillas.
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POLLO CON CREMA
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QUESADILLA FAJITA
CHICKEN CILANTRO
CAMARONES DE CACHE
CHIPOTLE CHICKEN
SHRIMP OR FISH TACOS
BIRRIA
QUESADILLA GRANDE
SHRIMP COCKTAIL
POPEYE'S POLLO
POPEYE'S ENCHILADAS
SEAFOOD CHIPOTLE
SEAFOOD PINEAPPLE BOWL
EL MOLCAJETE (CHEF RAYLO SPECIAL)
EL TAPATIO
CARNITAS (SALSA VERDE)
POLLO LOCO
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FROZEN LIME
FROZEN GUAVA
FROZEN STRAWBERRY
FROZEN MANGO
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JALAPEÑO MARG
CHA CHA
MANGONADA
PALOMA
Virgin Daquiri
ON THE ROCKS LIME To Go
ROCKS GUAVA To Go
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ROCKS MANGO To Go
CORONARITA
Shrimp Michelada
Michelada
Octupus Marg
Gallon Marg
CANTARITOS
CUCUMBER MARG
CUCUMBER & JALAPENO MARG
Bourbon Margarita
Apple Cider Margarita
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