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  • CASA OiNARi @ Fools Craft Cider, Kingsburg, CA - 1332 Draper Street
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CASA OiNARI Kingsburg at Fools Craft Cider

review star

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1332 Draper Street

Kingsburg, CA 93631

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

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CLASSIC ROLLS

3AMIGOS ROLL 5PC.LARGE MAKI ROLL

$10.99

YELLOWTAIL, TUNA, SALMON, AVOCADO, CUCUMBER

CALI ROLL

$7.99

CRAB, AVOCADO, CUCUMBER

PHILLY ROLL

$9.25

SALMON, CREAM CHEESE, AVOCADO

SALMON CREEK ROLL

$8.50

SALMON, AVOCADO, CUCUMBER

SPICY CALI ROLL

$8.25

CRAB, AVOCADO, CUCUMBER, SRIRACHA, OINARI 10 PEPPER BLEND

SPICY CRAB ROLL

$8.50

SNOWCRAB, AVOCADO, CUCUMBER, SRIRACHA, OINARI 10 PEPPER BLEND

SPICY SHRIMP ROLL

$8.99

STEAMED SHRIMP, AVOCADO CUCUMBER, SRIRACHA, OINARI 10 PEPPER BLEND

SPICY TUNA ROLL

$8.99

SPICY TUNA, CUCUMBER, SRIRACHA, OINARI 10 PEPPER BLEND

SPICY YELLOWTAIL ROLL

$9.25

SPICY YELLOWTAIL, CUCUMBER, SRIRACHA, OINARI 10 PEPPER BLEND

TEMPURA CRAB ROLL

$8.99

SOY WRAPPED, TEMPURA CRAB, AVOCADO, CUCUMBER,

TEMPURA SHRIMP ROLL

$8.99

TEMPURA SHRIMP, AVOCADO, CUCUMBER

TERIYAKI CHICKEN SUSHI ROLL

$7.50

TERIYAKI CHICKEN, AVOCADO, CUCUMBER

UNAGI ROLL

$9.25

BBQ EEL, AVOCADO, CUCUMBER, TERIYAKI

SPICY SALMON

$8.99

SALMON ROLL

$5.00

SPAM MUSUBi

$5.25

HANDROLL- SPiCY TUNA

$7.50

HANDROLL-SPiCY SALMON

$7.50

SPECIAL ROLLS RAW

BAKED SUNSHINE ROLL

$15.95

INSIDE- TEMPURA CRAB, AVOCADO

BANGER ROLL

$13.99

INSIDE- TEMPURA CRAB, CUCUMBER OnTOP- TUNA, SALMON, TERIYAKI, TOBIKO

BUTTERFISH SPECIAL ROLL

$16.99

INSIDE-CRAB, AVOCADO, CUCUMBER OnTOP- BUTTERFISH (ONO) BAKED W/SPICY MAYO& TOPPED w/TERIYAKI

DOUBLE RAINBOW ROLL

$14.99

INSIDE- SPICY TUNA, CUCUMBER OnTOP- ASSORTED SASHIMI, TOBIKO

GODZILLA ROLL

$19.99

INSIDE TEMPURA SHRIMP, TEMPURA CRAB, AVOCADO OnTOP-ASSORTED RAW FISH, CRAB, TERIYAKI, SRIRACHA, TOBIKO

GRIZZLY CITY ROLL

$14.99

INSIDE- SPICY SHRIMP, TEMPURA SHRIMP, CUCUMBER OnTOP- SALMON, AVOCADO, TERIYAKI, SRIRACHA,TOBIKO

HOT GIRL ROLL

$14.95

INSIDE- CRAB, TEMPURA SHRIMP, CUCUMBER OnTOP- AVOCADO SHEET, TUNA, SRIRACHA, JALAPENOS, CRUNCHIES, TOBIKO

KIYOMI CHAN ROLL

$14.99

INSIDE- SNOW CRAB, STEAM SHRIMP, CUCUMBER OnTOP- YELLOWTAIL, SALMON, AVOCADO, TERIYAKI, SRIRACHA, TOBIKO

LEMON HAZE ROLL

$14.99

INSIDE- CRAB, AVOCADO, CUCUMBER OnaTOP- SALMON, THINLY SLICED LEMON, TOBIKO

M/M ROLL

$14.99

INSIDE- SNOW CRAB, STEAM SHRIMP, CUCUMBER OnTOP- BBQ EEL, TUNA, AVOCADO, TERIYAKI, SRIRACHA

MARIO SPECIAL ROLL

$15.99

INSIDE- SPICY TUNA, SNOW CRAB, STEAM SHRIMP, CUCUMBER OnTOP- SALMON, AVOCADO, TERIYAKI, SRIRACHA, TOBIKO, TEMPURA FLAKE

MELLOW YELLOW ROLL

$15.95

INSIDE- SPICY YELLOWTAIL, STEAM SHRIMP, CUCUMBER OnTOP- TUNA, STEAM SHRIMP, AVOCADO, TERIYAKI, TOBIKO

MUNCHIE ROLL

$18.99

DEEP FRIED w/RAW FISH INSIDE- CRAB, AVOCADO OnTOP- SPICY TUNA, SNOW CRAB, TERIYAKI, SRIRACHA, TOBIKO

ORANGE BLOSSOM

$13.99

INSIDE- SNOWCRAB, TEMPURA SHRIMP, CUCUMBER OnTOP- SALMON, AVOCADO

RAINBOW ROLL

$14.99

INSIDE- CRAB, AVOCADO, CUCUMBER OnTOP- Assorted SASHIMI, TOBIKO

RED DRAGON ROLL

$13.99

INSIDE- SPICY TUNA, TEMPURA SHRIMP, CUCUMBER OnTOP-TUNA, AVOCADO, TERIYAKI, SRIRACHA

THUNDER ROLL

$14.99

INSIDE- SNOWCRAB, TEMPURA SHRIMP, CUCUMBER OnTOP- TUNA, STEAMED SHRIMP, AVOCADO, TERIYAKI, SPICY MAYO, SRIRACHA, TOBIKO

RED GOLD GREEN

$14.99

CHERRY BLOSSOM

$13.99

GODZILLA ROLL (Copy)

$19.99

INSIDE TEMPURA SHRIMP, TEMPURA CRAB, AVOCADO OnTOP-ASSORTED RAW FISH, CRAB, TERIYAKI, SRIRACHA, TOBIKO

MUNCHIE ROLL (Copy)

$18.99

DEEP FRIED w/RAW FISH INSIDE- CRAB, AVOCADO OnTOP- SPICY TUNA, SNOW CRAB, TERIYAKI, SRIRACHA, TOBIKO

SPECIALS ROLLS-ALL COOKED INGREDIENTS

ALOHA ROLL

ALOHA ROLL

$14.99

INSIDE- TEMPURA SHRIMP, CRAB, CUCUMBER OnTOP AVOCADO SHEET, SPICY SHRIMP, TERIYAKI, SPICY MAYO, SRIRACHA

APACHE ROLL

$12.99

INSIDE- TEMPURA CRAB; CREAM CHEESE; AVOCADO OnTOP- SPICY TERIYAKI, HOT N SPICY, SRIRACHA

BAKED SALMON ROLL

BAKED SALMON ROLL

$15.99

BAKED ROLL INSIDE- SNOW CRAB,TEMPURA SHRIMP, AVOCADO TOPPED WITH SPICY MAYO AND BAKED GOLDEN BROWN then FINISHED w/TERIYAKI

CATERPILLAR ROLL

$12.99

INSIDE- BBQ EEL, CUCUMBER OnTOP-AVOCADO SHEET, TERIYAKI

CHALEX ROLL

CHALEX ROLL

$17.99

DEEP FRIED- INSIDE-CRAB, AVOCADO OnTOP- SESAME CHICKEN, TERIYAKI, SPICY MAYO, SRIRACHA,

CRUNCHY ROLL

$11.99

INSIDE-TEMPURA CRAB, TEMPURA SHRIMP, AVOCADO OnTOP TERIYAKI, TEMPURA FLAKE, SPICY MAYO

GREEN MEADOW ROLL

$14.99

INSIDE- SNOW CRAB, TEMPURA SHRIMP CREAM CHEESE, CUCUMBER OnTOP-TERIYAKI, SPICY MAYO, SRIRACHA

LAS VEGAS ROLL- DF

$12.99

DEEP FRIED- INSIDE-CRAB, CREAM CHEESE, AVOCADO OnTOP-TERIYAKI; SPICY MAYO

PARLIER ROLL

PARLIER ROLL

$13.99

INSIDE-TEMPURA CRAB, TEMPURA SHRIMP, AVOCADO OnTOP TERIYAKI, TEMPURA FLAKE, SPICY MAYO

PiO PiO ROLL

$13.99

INSIDE-SPICY CHICKEN, CUCUMBER, OnTOP-AVOCADO SHEET, TERIYAKI, SPICY MAYO, SRIRACHA

SAYURI CHAN ROLL

$11.99

INSIDE- CRAB, STEAM SHRIMP, AVOCADO, CUCUMBER OnTOP-TERIYAKI, SPICY MAYO, SRIRACHA

SNOWFLAKE ROLL

$13.99

SOY WRAPPED- INSIDE- TEMPURA SHRIMP, CREAM CHEESE, CUCUMBER OnTOP-SNOW CRAB, TERIYAKI

UNAGI DRAGON ROLL

$13.99

INSIDE- TEMPURA SHRIMP, CUCUMBER OnTOP- BBQ EEL, AVOCADO, TERIYAKI

SPYDER Roll

SPYDER Roll

$13.00

Kingsburg Roll

$16.99

Panther Roll

$10.99

SUSHI BOWLS

SALMON POKi BOWL

$18.99

SASHIMI IS TOSSED IN OUR MOST SPECIAL EDO-POP SAUCE! SPICY WITH SMOKEY LITTLE KICK, IT BALANCES PERFECTLY WITH ALL THE OTHER INGREDIENTS IN OUR POKI BOWLS! SERVED OVER SUSHI STICKY RICE W/CRAB, STEAMED SHRIMP, AVOCADO, CUCUMBER, TOBIKO & SPROUTS.

TUNA POKi BOWL

$18.99

SASHIMI IS TOSSED IN OUR MOST SPECIAL EDO-POP SAUCE! SPICY WITH SMOKEY LITTLE KICK, IT BALANCES PERFECTLY WITH ALL THE OTHER INGREDIENTS IN OUR POKI BOWLS! SERVED OVER SUSHI STICKY RICE W/CRAB, STEAMED SHRIMP, AVOCADO, CUCUMBER, TOBIKO & SPROUTS.

UNAGI DONBURI

$18.99

BBQ EEL STEAMED OVER STEAMED RICE and a side of TERIYAKI

YELLOWTAIL POKi BOWL

$18.99

SASHIMI IS TOSSED IN OUR MOST SPECIAL EDO-POP SAUCE! SPICY WITH SMOKEY LITTLE KICK, IT BALANCES PERFECTLY WITH ALL THE OTHER INGREDIENTS IN OUR POKI BOWLS! SERVED OVER SUSHI STICKY RICE W/CRAB, STEAMED SHRIMP, AVOCADO, CUCUMBER, TOBIKO & SPROUTS.

Appetizers

CUCUMBER SALAD

$4.99

Refreshing, pickled sweet cucumbers topped w/sesame seeds

EDAMAME

$4.99

lightly salted soybean pods cold or steamed

GARLIC EDAMAME

$7.99

Soybean pods sautéed in butter and garlic

SPICY EDAMAME

$7.99

Soybean pods sautéed in spicy Oinari Saucee; garlic and Oinari pepper blemd

VEGETBALE EGG ROLLS

$7.99

Vegetable egg rolls served with sweet chili sauce

CHICKEN POTSTICKERS 6pc.

$6.99

Deep fried chicken dumplings

JALAPENO POPPERS

$9.99

half cut jalapeno stuffed with spicy crab and cream cheese, topped with teriyaki; spicy mayo and sriracha

SPICY FRIED TOFU

$9.99

lightly battered tofu fried and topped in spicy Oinari sauce

SALADS

HOUSE SALAD

$9.99

Salads served on bed of fresh cut Green Leaf lettuce tossed with shaved carrots, purrple cabbage, sliced cucumber avocado, sesame seeds and crispy won-tons. served with our scratch made vinaigrette

SALAD-STIR FRY VEGGIE

$13.99

SALAD-SPICY FRIED TOFU

$13.99

SALAD-GRILLED CHICKEN

$14.99

SALAD-SESAME CHICKEN

$14.99

SALAD-GRILLED STEAK

$17.99
SALAD- SPICY TEMPURA SHRIMP

SALAD- SPICY TEMPURA SHRIMP

$17.99

SIDE SALAD

$5.99

RICE BOWLS

BOWL- STIR FRY VEGETABLES

$11.99

VEGETABLES WOK-FIRED W\GARLIC & SOY SAUCE

BOWL- TERIYAKI CHICKEN

BOWL- TERIYAKI CHICKEN

$11.99

GRILLED CHICKEN TOPPED WITH OUR SCRATCH MADE TERIYAKI

BOWL- SESAME CHICKEN

$11.99

CHICKEN BREAST CUTLET, PANKO BREADED AND DEEP FRIED

BOWL-SPICY FRIED TOFU

$10.99

TOFU CUBES lightly BATTERED &DEEP FRIED, SERVED WITH OUR SPICY OINARI SAUCE

BOWL- GRILLED STEAK

$15.99

STEAKS ARE HAND CUT AND COOKED TO A MEDiUM TEMPERATURE UNLESS REQUESTED OTHERWiSe

FIRECRACKER CHICKEN

$14.99

HAND CUT CHICKEN CHUNKS LIGHTLY BATTERED &DEEP FRIED, TOSSED IN SPICY TERIYAKI AND TOPPED W/SPICY MAYO &SRIRACHA

BOWL- CHAMOY CHICKEN

$11.99

CHAMOY IS A SOMEWHAT SOURISH, SAVORY SAUCE THAT BECOMES SWEET AND SOUR WHEN COMBINED WITH OUR TERIYAKI ON THIS BOWL

FIRE PLATES

FIRECRACKER CHICKEN

$14.99

HAND CUT CHICKEN CHUNKS LIGHTLY BATTERED &DEEP FRIED, TOSSED IN SPICY TERIYAKI AND TOPPED W/SPICY MAYO &SRIRACHA

HOT N SPICY CHICKEN

$15.99

CHICKEN & VEGETBALES prepared TEPPAN-YAKI STYLE IN BUTTER & tossed in our special HOT N SPICY SAUCE

FIRECRACKER SHRIMP

$16.99

LIGHTLY BATTERED PRAWN, DEEP FRIED, TOSSED IN SPICY TERIYAKI AND TOPPED W/SPICY MAYO &SRIRACHA

HOT N SPICY SHRIMP

$17.95

SHRIMP & VEGETBALES prepared TEPPAN-YAKI STYLE IN BUTTER & tossed in our special HOT N SPICY SAUCE

BENTO BOX

KIDS BENTO

$11.99

TERIYAKI CHICKEN, 2POTSTICKERS, STEAMED RICE, SALAD , EDAMAME(NO SUBSTITUTIONS )

BENTO-VEGGIE STIR FRY

$16.95

INCLUDES SALAD, STEAMED RICE, 1 SHRIMP TEMPURA, 3pc. VEGETABLE TEMPURA, 2POTSTICKERS, 1 EGG ROLL, EDAMAME

BENTO- TERIYAKI CHICKEN

$17.99

INCLUDES SALAD, STEAMED RICE, 1 SHRIMP TEMPURA, 3pc. VEGETABLE TEMPURA, 2POTSTICKERS, 1 EGG ROLL, EDAMAME

BENTO-SESAME CHICKEN

$18.99

INCLUDES SALAD, STEAMED RICE, 1 SHRIMP TEMPURA, 3pc. VEGETABLE TEMPURA, 2POTSTICKERS, 1 EGG ROLL, EDAMAME

BENTO- SPICY OINARI SHRIMP

$18.99

INCLUDES SALAD, STEAMED RICE, 1 SHRIMP TEMPURA, 3pc. VEGETABLE TEMPURA, 2POTSTICKERS, 1 EGG ROLL, EDAMAME

BENTO-GRILLED TERIYAKI STEAK

$20.99

INCLUDES SALAD, STEAMED RICE, 1 SHRIMP TEMPURA, 3pc. VEGETABLE TEMPURA, 2POTSTICKERS, 1 EGG ROLL, EDAMAME

SPECIALTY BENTO BOX

FIRCRACKER CHICKEN BENTO BOX

$22.95

SAME AS ABOVE W/CHOICE OF STEAMED OR FRIED RICE(subject to availability)

FIRECRACKER SHRIMP BENTO BOX

$24.95

SAME AS ABOVE W/CHOICE OF STEAMED OR FRIED RICE(subject to availability)

HOT N SPICY ChIcken BENTO

$24.95

HOT N SPICY Shrimp BENTO

$25.95

Banger Bento

$16.00

A La Carte

SPICY TERIYAKI

SPICY TERIYAKI

$1.50

SAME AS ABOVE WITH A KICK

SPICY MAYO

SPICY MAYO

$1.05

NOT TOO SPICY! YUMMY ON EVRYTHING!

HOT N SPICY

HOT N SPICY

$1.50

CUSTOMER FAVORITE! SIMILAR TO THE SAUCE THEY GIVE YOU AT TEPPAN-YAKI,BUT OUR IS THE BEST!!

TERIYAKI

TERIYAKI

$1.50

XTRA SIDE OF OUR SCRATCH MADE TERIYAKI

OINARI SPECIAL SAUCE

$1.50

OUR SPECIAL REDUCTION SAUCE IS MADE TO ORDER!

STEAMED VEGETABLES

$4.99

STEAMED BROCCOLI, ZUCHINNI, CARROT

STIR-FRY VEGETABLES

$5.99

BROCCOLI, ZUCHINNI, CARROT WOK-FIRED W/GARLIC AND SOY SAUCE

SPICY STIR FRY VEGETABLES

$5.99

BROCCOLI, ZUCHINNI, CARROT WOK-FIRED W/GARLIC AND SOY SAUCE and our SPECIAL 7 PEPPER BLEND!

STEAMED RICE

$3.99

BOWL OF STEAMED RICE

MISO SOUP (SM)

$3.99

MISO BASED SOUP w/FRESH TOFU AND SEAWEED

BACON FRIED RICE (REG)

$6.99

BOWL OF BACON FRIED RICE

BACON FRIED RICE (LRG)

$10.99

BOWL OF BACON FRIED RICE

SIDE -GRILLED TERIYAKI CHICKEN

$6.99

7oz. GRILLED CHICKEN topped with our SCRATCH MADE TERIYAKI

SIDE-SESAME CHICKEN

$8.99

PANKO BREADED CHICKEN CUTLET DEEP FRIED TOPPED WITH TERIYAKI

SIDE- GRILLED TERIYAKI STEAK

$12.99

HANDCUT 7oz. STEAK COOKED TO ORDER topped with TERIYAKI

POTSTICKER 1pc.

$1.39

CHICKEN AND MIXED VEGGIES DUMPLINGS DEEP FRIED

TERIYAKI SAUCE 8oz.

$6.99

Large portion of our Scratch-made teriyaki

SiDE- FiRECRACKER CHiCKEN

SiDE- FiRECRACKER CHiCKEN

$8.99

8 full ozs. of our HOT N SPICY MAYO w/ 3oz. of our TERIYAKI. Large sauces are packaged seperately.

VEGGIE EGG ROLL 1pc.

$1.69

DEEP FRIED VEGETABLE EGG ROLL

CHIQUITO BOWLS (small)

CHIQUITO- TERIYAKI CHICKEN

$11.99

TERIYAKI CHICKEN over STEAMED RICE

CHIQUITO- SESAME CHICKEN

$12.99

SESAME CHICKEN over STEAMED RICE

CHIQUITO- STIR-FRY VEGETABLE

$6.99

STIR FRY VEGETABLES OVER STEAMED RICE

CHIQUITO- SPICY CHIcken

$11.99

CHICKEN & BROCOLLI TOPPED w/ SPICY MAYO & OINARI PEPPER BLEND, over STEAMED RICE

CHIQUITO- FIRECRACKER

$12.99

FIRECRACKER CHICKEN over STRAMED RICE

CHIQUITO- katsu PORK

$11.99

Teriyaki Steak

$14.00

BEVERAGES

ARiZONA iCE TEA

$2.00

BOTTLED COKE

$2.75

BOTTLE WATER

$1.25

GATORADE

JARRITO

$2.50

FOUNTAIN DRINK 16 oz.

$2.19

FOUNTAIN DRINK 32 oz.

$2.59

JAPANESE SODA

$2.25
All hours
Sunday8:00 am - 3:59 am
Monday8:00 am - 3:59 am
Tuesday8:00 am - 3:59 am
Wednesday8:00 am - 3:59 am
Thursday8:00 am - 3:59 am
Friday8:00 am - 3:59 am
Saturday8:00 am - 3:59 am
Restaurant info

Come in and enjoy!

Location

1332 Draper Street, Kingsburg, CA 93631

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