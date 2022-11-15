CASA OiNARI Kingsburg at Fools Craft Cider
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1332 Draper Street
Kingsburg, CA 93631
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
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CLASSIC ROLLS
3AMIGOS ROLL 5PC.LARGE MAKI ROLL
YELLOWTAIL, TUNA, SALMON, AVOCADO, CUCUMBER
CALI ROLL
CRAB, AVOCADO, CUCUMBER
PHILLY ROLL
SALMON, CREAM CHEESE, AVOCADO
SALMON CREEK ROLL
SALMON, AVOCADO, CUCUMBER
SPICY CALI ROLL
CRAB, AVOCADO, CUCUMBER, SRIRACHA, OINARI 10 PEPPER BLEND
SPICY CRAB ROLL
SNOWCRAB, AVOCADO, CUCUMBER, SRIRACHA, OINARI 10 PEPPER BLEND
SPICY SHRIMP ROLL
STEAMED SHRIMP, AVOCADO CUCUMBER, SRIRACHA, OINARI 10 PEPPER BLEND
SPICY TUNA ROLL
SPICY TUNA, CUCUMBER, SRIRACHA, OINARI 10 PEPPER BLEND
SPICY YELLOWTAIL ROLL
SPICY YELLOWTAIL, CUCUMBER, SRIRACHA, OINARI 10 PEPPER BLEND
TEMPURA CRAB ROLL
SOY WRAPPED, TEMPURA CRAB, AVOCADO, CUCUMBER,
TEMPURA SHRIMP ROLL
TEMPURA SHRIMP, AVOCADO, CUCUMBER
TERIYAKI CHICKEN SUSHI ROLL
TERIYAKI CHICKEN, AVOCADO, CUCUMBER
UNAGI ROLL
BBQ EEL, AVOCADO, CUCUMBER, TERIYAKI
SPICY SALMON
SALMON ROLL
SPAM MUSUBi
HANDROLL- SPiCY TUNA
HANDROLL-SPiCY SALMON
SPECIAL ROLLS RAW
BAKED SUNSHINE ROLL
INSIDE- TEMPURA CRAB, AVOCADO
BANGER ROLL
INSIDE- TEMPURA CRAB, CUCUMBER OnTOP- TUNA, SALMON, TERIYAKI, TOBIKO
BUTTERFISH SPECIAL ROLL
INSIDE-CRAB, AVOCADO, CUCUMBER OnTOP- BUTTERFISH (ONO) BAKED W/SPICY MAYO& TOPPED w/TERIYAKI
DOUBLE RAINBOW ROLL
INSIDE- SPICY TUNA, CUCUMBER OnTOP- ASSORTED SASHIMI, TOBIKO
GODZILLA ROLL
INSIDE TEMPURA SHRIMP, TEMPURA CRAB, AVOCADO OnTOP-ASSORTED RAW FISH, CRAB, TERIYAKI, SRIRACHA, TOBIKO
GRIZZLY CITY ROLL
INSIDE- SPICY SHRIMP, TEMPURA SHRIMP, CUCUMBER OnTOP- SALMON, AVOCADO, TERIYAKI, SRIRACHA,TOBIKO
HOT GIRL ROLL
INSIDE- CRAB, TEMPURA SHRIMP, CUCUMBER OnTOP- AVOCADO SHEET, TUNA, SRIRACHA, JALAPENOS, CRUNCHIES, TOBIKO
KIYOMI CHAN ROLL
INSIDE- SNOW CRAB, STEAM SHRIMP, CUCUMBER OnTOP- YELLOWTAIL, SALMON, AVOCADO, TERIYAKI, SRIRACHA, TOBIKO
LEMON HAZE ROLL
INSIDE- CRAB, AVOCADO, CUCUMBER OnaTOP- SALMON, THINLY SLICED LEMON, TOBIKO
M/M ROLL
INSIDE- SNOW CRAB, STEAM SHRIMP, CUCUMBER OnTOP- BBQ EEL, TUNA, AVOCADO, TERIYAKI, SRIRACHA
MARIO SPECIAL ROLL
INSIDE- SPICY TUNA, SNOW CRAB, STEAM SHRIMP, CUCUMBER OnTOP- SALMON, AVOCADO, TERIYAKI, SRIRACHA, TOBIKO, TEMPURA FLAKE
MELLOW YELLOW ROLL
INSIDE- SPICY YELLOWTAIL, STEAM SHRIMP, CUCUMBER OnTOP- TUNA, STEAM SHRIMP, AVOCADO, TERIYAKI, TOBIKO
MUNCHIE ROLL
DEEP FRIED w/RAW FISH INSIDE- CRAB, AVOCADO OnTOP- SPICY TUNA, SNOW CRAB, TERIYAKI, SRIRACHA, TOBIKO
ORANGE BLOSSOM
INSIDE- SNOWCRAB, TEMPURA SHRIMP, CUCUMBER OnTOP- SALMON, AVOCADO
RAINBOW ROLL
INSIDE- CRAB, AVOCADO, CUCUMBER OnTOP- Assorted SASHIMI, TOBIKO
RED DRAGON ROLL
INSIDE- SPICY TUNA, TEMPURA SHRIMP, CUCUMBER OnTOP-TUNA, AVOCADO, TERIYAKI, SRIRACHA
THUNDER ROLL
INSIDE- SNOWCRAB, TEMPURA SHRIMP, CUCUMBER OnTOP- TUNA, STEAMED SHRIMP, AVOCADO, TERIYAKI, SPICY MAYO, SRIRACHA, TOBIKO
RED GOLD GREEN
CHERRY BLOSSOM
GODZILLA ROLL (Copy)
INSIDE TEMPURA SHRIMP, TEMPURA CRAB, AVOCADO OnTOP-ASSORTED RAW FISH, CRAB, TERIYAKI, SRIRACHA, TOBIKO
MUNCHIE ROLL (Copy)
DEEP FRIED w/RAW FISH INSIDE- CRAB, AVOCADO OnTOP- SPICY TUNA, SNOW CRAB, TERIYAKI, SRIRACHA, TOBIKO
SPECIALS ROLLS-ALL COOKED INGREDIENTS
ALOHA ROLL
INSIDE- TEMPURA SHRIMP, CRAB, CUCUMBER OnTOP AVOCADO SHEET, SPICY SHRIMP, TERIYAKI, SPICY MAYO, SRIRACHA
APACHE ROLL
INSIDE- TEMPURA CRAB; CREAM CHEESE; AVOCADO OnTOP- SPICY TERIYAKI, HOT N SPICY, SRIRACHA
BAKED SALMON ROLL
BAKED ROLL INSIDE- SNOW CRAB,TEMPURA SHRIMP, AVOCADO TOPPED WITH SPICY MAYO AND BAKED GOLDEN BROWN then FINISHED w/TERIYAKI
CATERPILLAR ROLL
INSIDE- BBQ EEL, CUCUMBER OnTOP-AVOCADO SHEET, TERIYAKI
CHALEX ROLL
DEEP FRIED- INSIDE-CRAB, AVOCADO OnTOP- SESAME CHICKEN, TERIYAKI, SPICY MAYO, SRIRACHA,
CRUNCHY ROLL
INSIDE-TEMPURA CRAB, TEMPURA SHRIMP, AVOCADO OnTOP TERIYAKI, TEMPURA FLAKE, SPICY MAYO
GREEN MEADOW ROLL
INSIDE- SNOW CRAB, TEMPURA SHRIMP CREAM CHEESE, CUCUMBER OnTOP-TERIYAKI, SPICY MAYO, SRIRACHA
LAS VEGAS ROLL- DF
DEEP FRIED- INSIDE-CRAB, CREAM CHEESE, AVOCADO OnTOP-TERIYAKI; SPICY MAYO
PARLIER ROLL
INSIDE-TEMPURA CRAB, TEMPURA SHRIMP, AVOCADO OnTOP TERIYAKI, TEMPURA FLAKE, SPICY MAYO
PiO PiO ROLL
INSIDE-SPICY CHICKEN, CUCUMBER, OnTOP-AVOCADO SHEET, TERIYAKI, SPICY MAYO, SRIRACHA
SAYURI CHAN ROLL
INSIDE- CRAB, STEAM SHRIMP, AVOCADO, CUCUMBER OnTOP-TERIYAKI, SPICY MAYO, SRIRACHA
SNOWFLAKE ROLL
SOY WRAPPED- INSIDE- TEMPURA SHRIMP, CREAM CHEESE, CUCUMBER OnTOP-SNOW CRAB, TERIYAKI
UNAGI DRAGON ROLL
INSIDE- TEMPURA SHRIMP, CUCUMBER OnTOP- BBQ EEL, AVOCADO, TERIYAKI
SPYDER Roll
Kingsburg Roll
Panther Roll
SUSHI BOWLS
SALMON POKi BOWL
SASHIMI IS TOSSED IN OUR MOST SPECIAL EDO-POP SAUCE! SPICY WITH SMOKEY LITTLE KICK, IT BALANCES PERFECTLY WITH ALL THE OTHER INGREDIENTS IN OUR POKI BOWLS! SERVED OVER SUSHI STICKY RICE W/CRAB, STEAMED SHRIMP, AVOCADO, CUCUMBER, TOBIKO & SPROUTS.
TUNA POKi BOWL
SASHIMI IS TOSSED IN OUR MOST SPECIAL EDO-POP SAUCE! SPICY WITH SMOKEY LITTLE KICK, IT BALANCES PERFECTLY WITH ALL THE OTHER INGREDIENTS IN OUR POKI BOWLS! SERVED OVER SUSHI STICKY RICE W/CRAB, STEAMED SHRIMP, AVOCADO, CUCUMBER, TOBIKO & SPROUTS.
UNAGI DONBURI
BBQ EEL STEAMED OVER STEAMED RICE and a side of TERIYAKI
YELLOWTAIL POKi BOWL
SASHIMI IS TOSSED IN OUR MOST SPECIAL EDO-POP SAUCE! SPICY WITH SMOKEY LITTLE KICK, IT BALANCES PERFECTLY WITH ALL THE OTHER INGREDIENTS IN OUR POKI BOWLS! SERVED OVER SUSHI STICKY RICE W/CRAB, STEAMED SHRIMP, AVOCADO, CUCUMBER, TOBIKO & SPROUTS.
Appetizers
CUCUMBER SALAD
Refreshing, pickled sweet cucumbers topped w/sesame seeds
EDAMAME
lightly salted soybean pods cold or steamed
GARLIC EDAMAME
Soybean pods sautéed in butter and garlic
SPICY EDAMAME
Soybean pods sautéed in spicy Oinari Saucee; garlic and Oinari pepper blemd
VEGETBALE EGG ROLLS
Vegetable egg rolls served with sweet chili sauce
CHICKEN POTSTICKERS 6pc.
Deep fried chicken dumplings
JALAPENO POPPERS
half cut jalapeno stuffed with spicy crab and cream cheese, topped with teriyaki; spicy mayo and sriracha
SPICY FRIED TOFU
lightly battered tofu fried and topped in spicy Oinari sauce
SALADS
HOUSE SALAD
Salads served on bed of fresh cut Green Leaf lettuce tossed with shaved carrots, purrple cabbage, sliced cucumber avocado, sesame seeds and crispy won-tons. served with our scratch made vinaigrette
SALAD-STIR FRY VEGGIE
SALAD-SPICY FRIED TOFU
SALAD-GRILLED CHICKEN
SALAD-SESAME CHICKEN
SALAD-GRILLED STEAK
SALAD- SPICY TEMPURA SHRIMP
SIDE SALAD
RICE BOWLS
BOWL- STIR FRY VEGETABLES
VEGETABLES WOK-FIRED W\GARLIC & SOY SAUCE
BOWL- TERIYAKI CHICKEN
GRILLED CHICKEN TOPPED WITH OUR SCRATCH MADE TERIYAKI
BOWL- SESAME CHICKEN
CHICKEN BREAST CUTLET, PANKO BREADED AND DEEP FRIED
BOWL-SPICY FRIED TOFU
TOFU CUBES lightly BATTERED &DEEP FRIED, SERVED WITH OUR SPICY OINARI SAUCE
BOWL- GRILLED STEAK
STEAKS ARE HAND CUT AND COOKED TO A MEDiUM TEMPERATURE UNLESS REQUESTED OTHERWiSe
FIRECRACKER CHICKEN
HAND CUT CHICKEN CHUNKS LIGHTLY BATTERED &DEEP FRIED, TOSSED IN SPICY TERIYAKI AND TOPPED W/SPICY MAYO &SRIRACHA
BOWL- CHAMOY CHICKEN
CHAMOY IS A SOMEWHAT SOURISH, SAVORY SAUCE THAT BECOMES SWEET AND SOUR WHEN COMBINED WITH OUR TERIYAKI ON THIS BOWL
FIRE PLATES
FIRECRACKER CHICKEN
HAND CUT CHICKEN CHUNKS LIGHTLY BATTERED &DEEP FRIED, TOSSED IN SPICY TERIYAKI AND TOPPED W/SPICY MAYO &SRIRACHA
HOT N SPICY CHICKEN
CHICKEN & VEGETBALES prepared TEPPAN-YAKI STYLE IN BUTTER & tossed in our special HOT N SPICY SAUCE
FIRECRACKER SHRIMP
LIGHTLY BATTERED PRAWN, DEEP FRIED, TOSSED IN SPICY TERIYAKI AND TOPPED W/SPICY MAYO &SRIRACHA
HOT N SPICY SHRIMP
SHRIMP & VEGETBALES prepared TEPPAN-YAKI STYLE IN BUTTER & tossed in our special HOT N SPICY SAUCE
BENTO BOX
KIDS BENTO
TERIYAKI CHICKEN, 2POTSTICKERS, STEAMED RICE, SALAD , EDAMAME(NO SUBSTITUTIONS )
BENTO-VEGGIE STIR FRY
INCLUDES SALAD, STEAMED RICE, 1 SHRIMP TEMPURA, 3pc. VEGETABLE TEMPURA, 2POTSTICKERS, 1 EGG ROLL, EDAMAME
BENTO- TERIYAKI CHICKEN
INCLUDES SALAD, STEAMED RICE, 1 SHRIMP TEMPURA, 3pc. VEGETABLE TEMPURA, 2POTSTICKERS, 1 EGG ROLL, EDAMAME
BENTO-SESAME CHICKEN
INCLUDES SALAD, STEAMED RICE, 1 SHRIMP TEMPURA, 3pc. VEGETABLE TEMPURA, 2POTSTICKERS, 1 EGG ROLL, EDAMAME
BENTO- SPICY OINARI SHRIMP
INCLUDES SALAD, STEAMED RICE, 1 SHRIMP TEMPURA, 3pc. VEGETABLE TEMPURA, 2POTSTICKERS, 1 EGG ROLL, EDAMAME
BENTO-GRILLED TERIYAKI STEAK
INCLUDES SALAD, STEAMED RICE, 1 SHRIMP TEMPURA, 3pc. VEGETABLE TEMPURA, 2POTSTICKERS, 1 EGG ROLL, EDAMAME
SPECIALTY BENTO BOX
A La Carte
SPICY TERIYAKI
SAME AS ABOVE WITH A KICK
SPICY MAYO
NOT TOO SPICY! YUMMY ON EVRYTHING!
HOT N SPICY
CUSTOMER FAVORITE! SIMILAR TO THE SAUCE THEY GIVE YOU AT TEPPAN-YAKI,BUT OUR IS THE BEST!!
TERIYAKI
XTRA SIDE OF OUR SCRATCH MADE TERIYAKI
OINARI SPECIAL SAUCE
OUR SPECIAL REDUCTION SAUCE IS MADE TO ORDER!
STEAMED VEGETABLES
STEAMED BROCCOLI, ZUCHINNI, CARROT
STIR-FRY VEGETABLES
BROCCOLI, ZUCHINNI, CARROT WOK-FIRED W/GARLIC AND SOY SAUCE
SPICY STIR FRY VEGETABLES
BROCCOLI, ZUCHINNI, CARROT WOK-FIRED W/GARLIC AND SOY SAUCE and our SPECIAL 7 PEPPER BLEND!
STEAMED RICE
BOWL OF STEAMED RICE
MISO SOUP (SM)
MISO BASED SOUP w/FRESH TOFU AND SEAWEED
BACON FRIED RICE (REG)
BOWL OF BACON FRIED RICE
BACON FRIED RICE (LRG)
BOWL OF BACON FRIED RICE
SIDE -GRILLED TERIYAKI CHICKEN
7oz. GRILLED CHICKEN topped with our SCRATCH MADE TERIYAKI
SIDE-SESAME CHICKEN
PANKO BREADED CHICKEN CUTLET DEEP FRIED TOPPED WITH TERIYAKI
SIDE- GRILLED TERIYAKI STEAK
HANDCUT 7oz. STEAK COOKED TO ORDER topped with TERIYAKI
POTSTICKER 1pc.
CHICKEN AND MIXED VEGGIES DUMPLINGS DEEP FRIED
TERIYAKI SAUCE 8oz.
Large portion of our Scratch-made teriyaki
SiDE- FiRECRACKER CHiCKEN
8 full ozs. of our HOT N SPICY MAYO w/ 3oz. of our TERIYAKI. Large sauces are packaged seperately.
VEGGIE EGG ROLL 1pc.
DEEP FRIED VEGETABLE EGG ROLL
CHIQUITO BOWLS (small)
CHIQUITO- TERIYAKI CHICKEN
TERIYAKI CHICKEN over STEAMED RICE
CHIQUITO- SESAME CHICKEN
SESAME CHICKEN over STEAMED RICE
CHIQUITO- STIR-FRY VEGETABLE
STIR FRY VEGETABLES OVER STEAMED RICE
CHIQUITO- SPICY CHIcken
CHICKEN & BROCOLLI TOPPED w/ SPICY MAYO & OINARI PEPPER BLEND, over STEAMED RICE
CHIQUITO- FIRECRACKER
FIRECRACKER CHICKEN over STRAMED RICE
CHIQUITO- katsu PORK
Teriyaki Steak
|Sunday
|8:00 am - 3:59 am
|Monday
|8:00 am - 3:59 am
|Tuesday
|8:00 am - 3:59 am
|Wednesday
|8:00 am - 3:59 am
|Thursday
|8:00 am - 3:59 am
|Friday
|8:00 am - 3:59 am
|Saturday
|8:00 am - 3:59 am
Come in and enjoy!
1332 Draper Street, Kingsburg, CA 93631
Photos coming soon!