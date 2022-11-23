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A map showing the location of Casa Oinari - Parlier 13699 E. Manning AveView gallery

Casa Oinari - Parlier 13699 E. Manning Ave

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13699 E. Manning Ave

Parlier, CA 93648

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

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Popular Items

BOWL- TERIYAKI CHICKEN
CHIQUITO- TERIYAKI CHICKEN
CRUNCHY ROLL

CLASSIC ROLLS

3AMIGOS ROLL 5PC.LARGE MAKI ROLL

$9.95

YELLOWTAIL, TUNA, SALMON, AVOCADO, CUCUMBER

CALI ROLL

$7.99

CRAB, AVOCADO, CUCUMBER

PHILLY ROLL

$8.99

SALMON, CREAM CHEESE, AVOCADO

SALMON CREEK ROLL

$8.50

SALMON, AVOCADO, CUCUMBER

SPICY CALI ROLL

$7.99

CRAB, AVOCADO, CUCUMBER, SRIRACHA, OINARI 10 PEPPER BLEND

SPICY CRAB ROLL

$8.50

SNOWCRAB, AVOCADO, CUCUMBER, SRIRACHA, OINARI 10 PEPPER BLEND

SPICY SHRIMP ROLL

$8.99

STEAMED SHRIMP, AVOCADO CUCUMBER, SRIRACHA, OINARI 10 PEPPER BLEND

SPICY TUNA ROLL

$8.99

SPICY TUNA, CUCUMBER, SRIRACHA, OINARI 10 PEPPER BLEND

SPICY YELLOWTAIL ROLL

$9.25

SPICY YELLOWTAIL, CUCUMBER, SRIRACHA, OINARI 10 PEPPER BLEND

TEMPURA CRAB ROLL

$8.99

SOY WRAPPED, TEMPURA CRAB, AVOCADO, CUCUMBER,

TEMPURA SHRIMP ROLL

$8.99

TEMPURA SHRIMP, AVOCADO, CUCUMBER

TERIYAKI CHICKEN SUSHI ROLL

$7.50

TERIYAKI CHICKEN, AVOCADO, CUCUMBER

UNAGI ROLL

$9.25

BBQ EEL, AVOCADO, CUCUMBER, TERIYAKI

SPICY SALMON

$8.50

SALMON ROLL

$5.00

SPAM MUSUBi

$5.25

HANDROLL- SPiCY TUNA

$7.50

HANDROLL-SPiCY SALMON

$7.50

DEEP FRIED ROLLS

DYNAMITE ROLL

$13.99

DEEP FRIED, INSIDE-TEMPURA SALMON, CREAM CHEESE AVOCADO OnTOP- TERIYAKI, SPICY MAYO, SRIRACHA

FRISCO SPECIAL ROLL

$11.99

DEEP FRIED, INSIDE- AVOCADO, CREAM CHEESE, ASPARAGUS, OnTOP- AVOCADO SHEET, TERIYAKI, SPICY MAYO

FUEGO ROLL

$10.99

DEEP FRIED, INSIDE- SPICY TERIYAKI CHICKEN, CREAM CHEESE, AVOCADO OnTOP- SPICY MAYO, SRIRACHA

GODZILLA ROLL 4pc.

$17.99

DEEP FRIED, INSIDE- TEMPURA CRAB, TEMPURA SHRIMP, AVOCADO, OnTOP- ASSORTED RAW FISH TOSSED IN SPICY MAYO, TERIYAKI, TOBIKO, SPROUTS,

LAS VEGAS ROLL

$12.50

DEEP FRIED, INSIDE- CRAB, CREAM CHEESE, AVOCADO TERIYAKI, SPICY MAYO, SRIRACHA

LAVA GIRL ROLL

$13.99

DEEP FRIED, INSIDE- TUNA, SALMON, CREAM CHEESE, AVOCADO OnTOP- SPICY MAYO, SRIRACHA

MUNCHIE ROLL

$17.99

DEEP FRIED, INSIDE- CRAB, AVOCADO OnTOP- SPICY TUNA IN SPICY MAYO, SNOW CRAB, TERIYAKI, SRIRACHA TOBIKO,

PIKACHU ROLL

$13.99

DEEP FRIED, INSIDE-BBQ EEL, CRAB, AVOCADO, CREAM CHEESE OnTOP- TERIYAKI, SPICY MAYO, SRIRACHA

SABROSITO ROLL

$14.99

DEEP FRIED, INSIDE- TUNA. CRAB, CREAM CHEESE, AVOCADO OnTOP- TERIYAKI,SPICY MAYO, SRIRACHA

SALMON SABROSITO ROLL

$13.99

DEEP FRIED, INSIDE-SALMON, CRAB, CREAM CHEESE, AVOCADO OnTOP- TERIYAKI, SPICY MAYO, SRIRACHA

SUMO ROLL SPICY

$17.99

DEEP FRIED, INSIDE- TEMPURA CRAB, TEMPURA SHRIMP ,CREAM CHEESE OnTOP- ASSORTED RAW FISH TOSSED IN SPICY MAYO, TERIYAKI, TOBIKO, SPROUTS

TOM FLORES SPECIAL

$12.99

DEEP FRIED, INSIDE- ASSORTED RAW FISH, CRAB, AVOCADO, OnTOP- SPICY MAYO, BLACK TOBIKO, SPROUTS,

YOSHIMOTO ROLL

$12.50

DEEP FRIED, INSIDE- CRAB, STEAMED SHRIMP, AVOCADO OnTOP- TERIYAKI, SPICY MAYO, SRIRACHA

NIGIRI

NIGIRI- EBi

$4.00

2pc. SUSHI

NIGIRI- SALMON

$5.00

2pc. SUSHI

NIGIRI- TEMPURA SHRIMP

$5.00

2pc. SUSHI

NiGIRI- TUNA

$5.50

2pc. SUSHI

NIGIRI- UNAGi

$5.50

2pc. SUSHI

NIGIRI-TEMPURA CRAB

$5.50

2pc. SUSHI

NIGIRI-YELLOWTAIL

$5.50

2pc. SUSHI

SASHIMI

SALMON SASHIMI 5pc.

$10.99

5 pieces of FRESH CUT, SASHIMI QUALITY FISH!

SASHIMI- ASSORTED 9pc.

$17.99

9 pieces of FRESH CUT, SASHIMI QUALITY FISH

TUNA SASHIMI 5pc.

$11.99

5 pieces of FRESH CUT, SASHIMI QUALITY FISH,

YELLOWTAIL 5pc.

$12.99

5 pieces of FRESH CUT, SASHIMI QUALITY FISH,

SPECIAL ROLLS RAW

BAKED SUNSHINE ROLL

$15.95

INSIDE- TEMPURA CRAB, AVOCADO

BANGER ROLL

$13.95

INSIDE- TEMPURA CRAB, CUCUMBER OnTOP- TUNA, SALMON, TERIYAKI, TOBIKO

BUTTERFISH SPECIAL ROLL

$16.99

INSIDE-CRAB, AVOCADO, CUCUMBER OnTOP- BUTTERFISH (ONO) BAKED W/SPICY MAYO& TOPPED w/TERIYAKI

DOUBLE RAINBOW ROLL

$14.95

INSIDE- SPICY TUNA, CUCUMBER OnTOP- ASSORTED SASHIMI, TOBIKO

GODZILLA ROLL

$16.99

INSIDE TEMPURA SHRIMP, TEMPURA CRAB, AVOCADO OnTOP-ASSORTED RAW FISH, CRAB, TERIYAKI, SRIRACHA, TOBIKO

GRIZZLY CITY ROLL

$13.95

INSIDE- SPICY SHRIMP, TEMPURA SHRIMP, CUCUMBER OnTOP- SALMON, AVOCADO, TERIYAKI, SRIRACHA,TOBIKO

HOT GIRL ROLL

$14.95

INSIDE- CRAB, TEMPURA SHRIMP, CUCUMBER OnTOP- AVOCADO SHEET, TUNA, SRIRACHA, JALAPENOS, CRUNCHIES, TOBIKO

KIYOMI CHAN ROLL

$14.99

INSIDE- SNOW CRAB, STEAM SHRIMP, CUCUMBER OnTOP- YELLOWTAIL, SALMON, AVOCADO, TERIYAKI, SRIRACHA, TOBIKO

LEMON HAZE ROLL

$14.95

INSIDE- CRAB, AVOCADO, CUCUMBER OnaTOP- SALMON, THINLY SLICED LEMON, TOBIKO

M/M ROLL

$14.95

INSIDE- SNOW CRAB, STEAM SHRIMP, CUCUMBER OnTOP- BBQ EEL, TUNA, AVOCADO, TERIYAKI, SRIRACHA

MARIO SPECIAL ROLL

$15.95

INSIDE- SPICY TUNA, SNOW CRAB, STEAM SHRIMP, CUCUMBER OnTOP- SALMON, AVOCADO, TERIYAKI, SRIRACHA, TOBIKO, TEMPURA FLAKE

MELLOW YELLOW ROLL

$15.95

INSIDE- SPICY YELLOWTAIL, STEAM SHRIMP, CUCUMBER OnTOP- TUNA, STEAM SHRIMP, AVOCADO, TERIYAKI, TOBIKO

MUNCHIE ROLL

$16.99

DEEP FRIED w/RAW FISH INSIDE- CRAB, AVOCADO OnTOP- SPICY TUNA, SNOW CRAB, TERIYAKI, SRIRACHA, TOBIKO

ORANGE BLOSSOM

$13.95

INSIDE- SNOWCRAB, TEMPURA SHRIMP, CUCUMBER OnTOP- SALMON, AVOCADO

RAINBOW ROLL

$13.95

INSIDE- CRAB, AVOCADO, CUCUMBER OnTOP- Assorted SASHIMI, TOBIKO

RED DRAGON ROLL

$14.95

INSIDE- SPICY TUNA, TEMPURA SHRIMP, CUCUMBER OnTOP-TUNA, AVOCADO, TERIYAKI, SRIRACHA

THUNDER ROLL

$14.95

INSIDE- SNOWCRAB, TEMPURA SHRIMP, CUCUMBER OnTOP- TUNA, STEAMED SHRIMP, AVOCADO, TERIYAKI, SPICY MAYO, SRIRACHA, TOBIKO

RED GOLD GREEN

$14.95

CHERRY BLOSSOM

$14.95

SPECIALS ROLLS-ALL COOKED INGREDIENTS

ALOHA ROLL

ALOHA ROLL

$14.99

INSIDE- TEMPURA SHRIMP, CRAB, CUCUMBER OnTOP AVOCADO SHEET, SPICY SHRIMP, TERIYAKI, SPICY MAYO, SRIRACHA

APACHE ROLL

$12.95

INSIDE- TEMPURA CRAB; CREAM CHEESE; AVOCADO OnTOP- SPICY TERIYAKI, HOT N SPICY, SRIRACHA

BAKED SALMON ROLL

BAKED SALMON ROLL

$15.99

BAKED ROLL INSIDE- SNOW CRAB,TEMPURA SHRIMP, AVOCADO TOPPED WITH SPICY MAYO AND BAKED GOLDEN BROWN then FINISHED w/TERIYAKI

CATERPILLAR ROLL

$12.95

INSIDE- BBQ EEL, CUCUMBER OnTOP-AVOCADO SHEET, TERIYAKI

CHALEX ROLL

CHALEX ROLL

$16.95

DEEP FRIED- INSIDE-CRAB, AVOCADO OnTOP- SESAME CHICKEN, TERIYAKI, SPICY MAYO, SRIRACHA,

CRUNCHY ROLL

$11.99

INSIDE-TEMPURA CRAB, TEMPURA SHRIMP, AVOCADO OnTOP TERIYAKI, TEMPURA FLAKE, SPICY MAYO

GREEN MEADOW ROLL

$14.99

INSIDE- SNOW CRAB, TEMPURA SHRIMP CREAM CHEESE, CUCUMBER OnTOP-TERIYAKI, SPICY MAYO, SRIRACHA

LAS VEGAS ROLL- DF

$12.25

DEEP FRIED- INSIDE-CRAB, CREAM CHEESE, AVOCADO OnTOP-TERIYAKI; SPICY MAYO

PARLIER ROLL

PARLIER ROLL

$13.99

INSIDE-TEMPURA CRAB, TEMPURA SHRIMP, AVOCADO OnTOP TERIYAKI, TEMPURA FLAKE, SPICY MAYO

PiO PiO ROLL

$13.99

INSIDE-SPICY CHICKEN, CUCUMBER, OnTOP-AVOCADO SHEET, TERIYAKI, SPICY MAYO, SRIRACHA

SAYURI CHAN ROLL

$11.99

INSIDE- CRAB, STEAM SHRIMP, AVOCADO, CUCUMBER OnTOP-TERIYAKI, SPICY MAYO, SRIRACHA

SNOWFLAKE ROLL

$13.95

SOY WRAPPED- INSIDE- TEMPURA SHRIMP, CREAM CHEESE, CUCUMBER OnTOP-SNOW CRAB, TERIYAKI

UNAGI DRAGON ROLL

$13.99

INSIDE- TEMPURA SHRIMP, CUCUMBER OnTOP- BBQ EEL, AVOCADO, TERIYAKI

SPYDER Roll

SPYDER Roll

$13.00

SUSHI BOWLS

SALMON POKi BOWL

$16.99

SASHIMI IS TOSSED IN OUR MOST SPECIAL EDO-POP SAUCE! SPICY WITH SMOKEY LITTLE KICK, IT BALANCES PERFECTLY WITH ALL THE OTHER INGREDIENTS IN OUR POKI BOWLS! SERVED OVER SUSHI STICKY RICE W/CRAB, STEAMED SHRIMP, AVOCADO, CUCUMBER, TOBIKO & SPROUTS.

TUNA POKi BOWL

$17.99

SASHIMI IS TOSSED IN OUR MOST SPECIAL EDO-POP SAUCE! SPICY WITH SMOKEY LITTLE KICK, IT BALANCES PERFECTLY WITH ALL THE OTHER INGREDIENTS IN OUR POKI BOWLS! SERVED OVER SUSHI STICKY RICE W/CRAB, STEAMED SHRIMP, AVOCADO, CUCUMBER, TOBIKO & SPROUTS.

UNAGI DONBURI

$17.99

BBQ EEL STEAMED OVER STEAMED RICE and a side of TERIYAKI

YELLOWTAIL POKi BOWL

$18.99

SASHIMI IS TOSSED IN OUR MOST SPECIAL EDO-POP SAUCE! SPICY WITH SMOKEY LITTLE KICK, IT BALANCES PERFECTLY WITH ALL THE OTHER INGREDIENTS IN OUR POKI BOWLS! SERVED OVER SUSHI STICKY RICE W/CRAB, STEAMED SHRIMP, AVOCADO, CUCUMBER, TOBIKO & SPROUTS.

CHIRASHI BOWL

$21.99

9pc. ASSORTED SASHIMI, SHRIMP, TOBIKO SERVED OVER SUSHI RICE

SUSHI SALADS

SEAWEED SALAD

$8.99

REFRESHING MIX OF SEAWEEDS MARINATED IN SESAME VINAIGRETTE, with TOPPES STEAMED SHRIMP AMD SLICED CUCUMBER, AND SESAME SEEDS. SERVED WITH CUCUCMBER SALAD.

SPICY SEAFOOD SALAD

$15.99

ASSORTED SASHIMI MIXED W/SEAWEED SALAD, CUCUMBER, AVOCADO, FISH EGGS, SPROUTS, SESAME SEEDS and SRIRACHA

SASHIMI SALAD

$21.99

FRESH, CUT TO ORDER; ASSORTED SASHIMI ON TOP OF OUR DELUXE SALAD and TOPPED w/TOBIKO, SPROUTS & SESAME SEEDS

KANI SALAD

$9.99

VEGETERIAN ROLL

FRESHY ROLL

$6.99

INSIDE- STEAMED CARROT, CUCUMBER, AVOCADO

Maki- AVOCADO ROLL

$3.99

MAKi ROLL(seaweed outside)w/ AVOCADO

MAKi- CUCUMBER

$3.50

MAKi ROLL(seaweed outside)w/ CUCUMBER

Maki-ASPARAGUS ROLL

$3.99

MAKi ROLL(seaweed outside) w/ ASPARAGUS

SPICY VEGGIE ROLL

$6.99

INSIDE- AVOCADO, CUCUMBER, SPROUTS, SRIRACHA

T-VEGGiE ROLL

$14.99

INSIDE- TEMPURA VEGETABLES, DEEP FRIED TOFU, CUCUMBER OnTOP- AVOCADO, SHEET, TERIYAKI, SRIRACHA REMAINDER OF 5 pc. TEMPURA VEGETBALES SERVED ON THE SIDE

TEMPURA VEGGIE ROLL

$9.00

INSIDE- TEMP. CARROT, BROCCOLI, ZUCH, AVOCADO, OnTOP-TERIYAKI SAUCE

TOFU VEGGIE ROLL

$7.99

INSIDE- FRESH TOFU, AVOCADO, CUCUMBER

Appetizers

CUCUMBER SALAD

$4.00

Refreshing, pickled sweet cucumbers topped w/sesame seeds

EDAMAME

$4.99

lightly salted soybean pods cold or steamed

GARLIC EDAMAME

$7.99

Soybean pods sautéed in butter and garlic

SPICY EDAMAME

$7.99

Soybean pods sautéed in spicy Oinari Saucee; garlic and Oinari pepper blemd

VEGETBALE EGG ROLLS

$6.95

Vegetable egg rolls served with sweet chili sauce

CHICKEN POTSTICKERS 6pc.

$6.99

Deep fried chicken dumplings

JALAPENO POPPERS

$7.95

half cut jalapeno stuffed with spicy crab and cream cheese, topped with teriyaki; spicy mayo and sriracha

SPICY FRIED TOFU

$9.99

lightly battered tofu fried and topped in spicy Oinari sauce

TEMPURA SHRIMP 7 OZ.

$10.95

lighly battered, jumbo shrimp, deep fried

7pc. TEMPURA VEGETABLE

$9.99

Jumbo cut vegetables lightly battered& deep fried

KARAGE SPICY CHICKEN SANDO

$7.99

SALADS

HOUSE SALAD

$8.99

Salads served on bed of fresh cut Green Leaf lettuce tossed with shaved carrots, purrple cabbage, sliced cucumber avocado, sesame seeds and crispy won-tons. served with our scratch made vinaigrette

SALAD-STIR FRY VEGGIE

$11.99

SALAD-SPICY FRIED TOFU

$11.99

SALAD-GRILLED CHICKEN

$11.99

SALAD-SESAME CHICKEN

$12.99

SALAD-GRILLED STEAK

$14.99
SALAD- SPICY TEMPURA SHRIMP

SALAD- SPICY TEMPURA SHRIMP

$15.95

SIDE SALAD

$4.99

RICE BOWLS

BOWL- STIR FRY VEGETABLES

$9.99

VEGETABLES WOK-FIRED W\GARLIC & SOY SAUCE

BOWL- TERIYAKI CHICKEN

BOWL- TERIYAKI CHICKEN

$10.99

GRILLED CHICKEN TOPPED WITH OUR SCRATCH MADE TERIYAKI

BOWL- CHAMOY CHICKEN

$9.99

CHAMOY IS A SOMEWHAT SOURISH, SAVORY SAUCE THAT BECOMES SWEET AND SOUR WHEN COMBINED WITH OUR TERIYAKI ON THIS BOWL

BOWL- SESAME CHICKEN

$11.99

CHICKEN BREAST CUTLET, PANKO BREADED AND DEEP FRIED

BOWL-SPICY FRIED TOFU

$10.99

TOFU CUBES lightly BATTERED &DEEP FRIED, SERVED WITH OUR SPICY OINARI SAUCE

BOWL- OINARI SHRIMP

$12.99

SHRIMP PREPARED IN OUR HOUSE, OINARI SAUCE w/GARLIC AND BUTTER

BOWL- GRILLED STEAK

$12.99

STEAKS ARE HAND CUT AND COOKED TO ORDER TO YOUR TEMPERATURE

FIRECRACKER CHICKEN

$14.99

HAND CUT CHICKEN CHUNKS LIGHTLY BATTERED &DEEP FRIED, TOSSED IN SPICY TERIYAKI AND TOPPED W/SPICY MAYO &SRIRACHA

FISH N CHIPS

$12.99

SHRIMP N CHIPS

$12.99

BOWL- PORK DONBURI

$13.99

$9.00 BOWL-SESAME CHICKEN

$9.00

$9.00 BOWL-SPICY FRIED TOFU

$9.00

$9.00 BOWL-5PC. TEMP SHRIMP

$9.00

$9.00 BOWL-SESAME CHICKEN (Copy)

$9.00

FIRE PLATES

FIRECRACKER CHICKEN

$14.99

HAND CUT CHICKEN CHUNKS LIGHTLY BATTERED &DEEP FRIED, TOSSED IN SPICY TERIYAKI AND TOPPED W/SPICY MAYO &SRIRACHA

HOT N SPICY CHICKEN

$15.99

CHICKEN & VEGETBALES prepared TEPPAN-YAKI STYLE IN BUTTER & tossed in our special HOT N SPICY SAUCE

FIRECRACKER SHRIMP

$16.99

LIGHTLY BATTERED PRAWN, DEEP FRIED, TOSSED IN SPICY TERIYAKI AND TOPPED W/SPICY MAYO &SRIRACHA

HOT N SPICY SHRIMP

$17.95

SHRIMP & VEGETBALES prepared TEPPAN-YAKI STYLE IN BUTTER & tossed in our special HOT N SPICY SAUCE

BENTO BOX

KIDS BENTO

$11.99

TERIYAKI CHICKEN, 2POTSTICKERS, STEAMED RICE, SALAD , EDAMAME(NO SUBSTITUTIONS )

BENTO-VEGGIE STIR FRY

$16.95

INCLUDES SALAD, STEAMED RICE, 1 SHRIMP TEMPURA, 3pc. VEGETABLE TEMPURA, 2POTSTICKERS, 1 EGG ROLL, EDAMAME

BENTO- TERIYAKI CHICKEN

$16.95

INCLUDES SALAD, STEAMED RICE, 1 SHRIMP TEMPURA, 3pc. VEGETABLE TEMPURA, 2POTSTICKERS, 1 EGG ROLL, EDAMAME

BENTO-SESAME CHICKEN

$17.99

INCLUDES SALAD, STEAMED RICE, 1 SHRIMP TEMPURA, 3pc. VEGETABLE TEMPURA, 2POTSTICKERS, 1 EGG ROLL, EDAMAME

BENTO- SPICY OINARI SHRIMP

$18.99

INCLUDES SALAD, STEAMED RICE, 1 SHRIMP TEMPURA, 3pc. VEGETABLE TEMPURA, 2POTSTICKERS, 1 EGG ROLL, EDAMAME

BENTO-GRILLED TERIYAKI STEAK

$19.99

INCLUDES SALAD, STEAMED RICE, 1 SHRIMP TEMPURA, 3pc. VEGETABLE TEMPURA, 2POTSTICKERS, 1 EGG ROLL, EDAMAME

SPECIALTY BENTO BOX

FIRCRACKER CHICKEN BENTO BOX

$22.95

SAME AS ABOVE W/CHOICE OF STEAMED OR FRIED RICE(subject to availability)

FIRECRACKER SHRIMP BENTO BOX

$24.95

SAME AS ABOVE W/CHOICE OF STEAMED OR FRIED RICE(subject to availability)

HOT N SPICY ChIcken BENTO

$24.95

HOT N SPICY Shrimp BENTO

$25.95

Banger Bento

$16.00

A La Carte

SPICY TERIYAKI

SPICY TERIYAKI

$1.00

SAME AS ABOVE WITH A KICK

SPICY MAYO

SPICY MAYO

$1.00

NOT TOO SPICY! YUMMY ON EVRYTHING!

HOT N SPICY

HOT N SPICY

$1.00

CUSTOMER FAVORITE! SIMILAR TO THE SAUCE THEY GIVE YOU AT TEPPAN-YAKI,BUT OUR IS THE BEST!!

CHAMOY SAUCE

CHAMOY SAUCE

$1.00

PROBABLY THE CREWS FAVORITE! ITS SOUR, SPICY, TANGY AND WE PUT IT ON PRETTY MUCH EVERYTHING!l KINDA LIKE A HOT SAUCE

TERIYAKI

TERIYAKI

$1.00

XTRA SIDE OF OUR SCRATCH MADE TERIYAKI

OINARI SPECIAL SAUCE

$2.99

OUR SPECIAL REDUCTION SAUCE IS MADE TO ORDER!

SPICY JALAPENOS

$1.99

THIN SLICED JALAPENOS IN A SUPER FLAVORFUL, SPICY SAUCE GARRETT CREATED!

STEAMED VEGETABLES

$4.00

STEAMED BROCCOLI, ZUCHINNI, CARROT

STIR-FRY VEGETABLES

$4.99

BROCCOLI, ZUCHINNI, CARROT WOK-FIRED W/GARLIC AND SOY SAUCE

SPICY STIR FRY VEGETABLES

$5.25

BROCCOLI, ZUCHINNI, CARROT WOK-FIRED W/GARLIC AND SOY SAUCE and our SPECIAL 7 PEPPER BLEND!

STEAMED RICE

$3.00

BOWL OF STEAMED RICE

MISO SOUP (SM)

$3.99

MISO BASED SOUP w/FRESH TOFU AND SEAWEED

MISO SOUP (LG)

$7.99

MISO BASED SOUP w/FRESH TOFU AND SEAWEED

BACON FRIED RICE (REG)

$6.99

BOWL OF BACON FRIED RICE

BACON FRIED RICE (LRG)

$10.99

BOWL OF BACON FRIED RICE

SIDE -GRILLED TERIYAKI CHICKEN

$6.99

7oz. GRILLED CHICKEN topped with our SCRATCH MADE TERIYAKI

SIDE-SESAME CHICKEN

$8.99

PANKO BREADED CHICKEN CUTLET DEEP FRIED TOPPED WITH TERIYAKI

SIDE- GRILLED TERIYAKI STEAK

$10.99

HANDCUT 7oz. STEAK COOKED TO ORDER topped with TERIYAKI

POTSTICKER 1pc.

$1.39

CHICKEN AND MIXED VEGGIES DUMPLINGS DEEP FRIED

TERIYAKI SAUCE 8oz.

$6.99

Large portion of our Scratch-made teriyaki

SPICY MAYO 8 oz.

$7.99

Our mildly spiced, slighlty sweet mayo goes great with evrything!

HOT N SPICY SAUCE 8oz.

HOT N SPICY SAUCE 8oz.

$8.99

8 full ozs. of our HOT N SPICY MAYO w/ 3oz. of our TERIYAKI. Large sauces are packaged seperately.

AVOCADO SIDE

$2.99

FRESH SLICED AVOCADO

VEGGIE EGG ROLL 1pc.

$1.69

DEEP FRIED VEGETABLE EGG ROLL

SIRACHA

$1.00

CHIQUITO BOWLS (small)

CHIQUITO- TERIYAKI CHICKEN

$8.99

TERIYAKI CHICKEN over STEAMED RICE

CHIQUITO- SESAME CHICKEN

$6.99

SESAME CHICKEN over STEAMED RICE

CHIQUITO- 3.PC. TEMP. SHRIMP.

$6.99

3 pc. PANKO BUTTERFLY SHRIMP over STEAMED RICE

CHIQUITO- STIR-FRY VEGETABLE

$6.99

STIR FRY VEGETABLES OVER STEAMED RICE

CHIQUITO- NARUTO BOWL

$7.99

CRAB, FISH CAKE, AVOCADO OVER STICKY SUSHI RICE

CHIQUITO-POPCORN SESAME CHICKEN

$6.99

POPCORN SESAME CHICKEN OVER STEAMED RICE

CHIQUITO- SPICY CHIK & BROCCOLI.

$6.99

CHICKEN & BROCOLLI TOPPED w/ SPICY MAYO & OINARI PEPPER BLEND, over STEAMED RICE

CHIQUITO- FIRECRACKER

$8.99

FIRECRACKER CHICKEN over STRAMED RICE

CHIQUITO- katsu PORK

$8.99

Hot n SPICY TRi TiP

$9.99

BEVERAGES

100% FRUIT JUICE BOX

$1.19

BOTTLE WATER

$1.25

FOUNTAIN DRINK 16 oz.

$1.25

FOUNTAIN DRINK 32 oz.

$1.75

JAPANESE SODA

$2.25

BOTTLED COKE

$2.75

RED BULL

$2.99

JARRITO

$3.00

Vitamin Water

$2.99

BEER TO-GO

MODELO - PILSNER STYLE LAGER

$4.00

GRUPO MODELO- ABV 4.4% PILSNER STYLE LAGER

Asahi (sm)

$6.00

ASAHI BREWERIES, TOKYO, JAPAN ABV. 5.0%

Sapporro (LR)

$8.99

SAPPORRO BREWERIES, JAPAN, ABV 4.9

Truly Can

$4.00

White Claw Can

$4.00

Stella Artois

$5.00

Bud Light Bottle

$4.00

Heineken Bottle

$4.00

Michelob Ultra

$4.00

Michelob Ultra Gold

$4.00

805 Cerveza

$5.00

805

$5.00

Tiger

$6.00

Kirin

$6.00

Sapporo (sm)

$6.00

Fresno State Wine

$12.95

CRAFT BEER TO-GO

JUICY NE IPA -.

$7.00

FULL CIRCLE BREWING COMPANY, FRESNO, CA ABV 6.6%

CRAFT DRAFT TO-GO

MIND HAZE- HAZY IPA-

$7.00

FIRESTONE WALKER BREWING CO. PASO ROBLES, CA. ABV 6.2%

LAGUNITAS IPA

$7.00

CRAFT DRAFT TO-GO

MANGO IPA

$7.00

BARRELHOUSE BREWING COMPANY, VISALIA, CA ABV. 6.2%

SAKE TO-GO

SHIRO YUKI 300ML

$12.95

DRAFT SAKE (FILTERED)

SAYURI 300ML

$12.95

NIGORI SAKE (COARSE-FILTERED) 12.5% ALC./VOL

Specials

2 for $14 SUSHi\CHiQUiTO

$14.00
All hours
Sunday4:00 am - 3:59 am
Monday4:00 am - 3:59 am
Tuesday4:00 am - 3:59 am
Wednesday4:00 am - 3:59 am
Thursday4:00 am - 3:59 am
Friday4:00 am - 3:59 am
Saturday4:00 am - 3:59 am
Restaurant info

Come in and enjoy!

Location

13699 E. Manning Ave, Parlier, CA 93648

Directions

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