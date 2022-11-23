Casa Oinari - Parlier 13699 E. Manning Ave
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13699 E. Manning Ave
Parlier, CA 93648
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
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CLASSIC ROLLS
3AMIGOS ROLL 5PC.LARGE MAKI ROLL
YELLOWTAIL, TUNA, SALMON, AVOCADO, CUCUMBER
CALI ROLL
CRAB, AVOCADO, CUCUMBER
PHILLY ROLL
SALMON, CREAM CHEESE, AVOCADO
SALMON CREEK ROLL
SALMON, AVOCADO, CUCUMBER
SPICY CALI ROLL
CRAB, AVOCADO, CUCUMBER, SRIRACHA, OINARI 10 PEPPER BLEND
SPICY CRAB ROLL
SNOWCRAB, AVOCADO, CUCUMBER, SRIRACHA, OINARI 10 PEPPER BLEND
SPICY SHRIMP ROLL
STEAMED SHRIMP, AVOCADO CUCUMBER, SRIRACHA, OINARI 10 PEPPER BLEND
SPICY TUNA ROLL
SPICY TUNA, CUCUMBER, SRIRACHA, OINARI 10 PEPPER BLEND
SPICY YELLOWTAIL ROLL
SPICY YELLOWTAIL, CUCUMBER, SRIRACHA, OINARI 10 PEPPER BLEND
TEMPURA CRAB ROLL
SOY WRAPPED, TEMPURA CRAB, AVOCADO, CUCUMBER,
TEMPURA SHRIMP ROLL
TEMPURA SHRIMP, AVOCADO, CUCUMBER
TERIYAKI CHICKEN SUSHI ROLL
TERIYAKI CHICKEN, AVOCADO, CUCUMBER
UNAGI ROLL
BBQ EEL, AVOCADO, CUCUMBER, TERIYAKI
SPICY SALMON
SALMON ROLL
SPAM MUSUBi
HANDROLL- SPiCY TUNA
HANDROLL-SPiCY SALMON
DEEP FRIED ROLLS
DYNAMITE ROLL
DEEP FRIED, INSIDE-TEMPURA SALMON, CREAM CHEESE AVOCADO OnTOP- TERIYAKI, SPICY MAYO, SRIRACHA
FRISCO SPECIAL ROLL
DEEP FRIED, INSIDE- AVOCADO, CREAM CHEESE, ASPARAGUS, OnTOP- AVOCADO SHEET, TERIYAKI, SPICY MAYO
FUEGO ROLL
DEEP FRIED, INSIDE- SPICY TERIYAKI CHICKEN, CREAM CHEESE, AVOCADO OnTOP- SPICY MAYO, SRIRACHA
GODZILLA ROLL 4pc.
DEEP FRIED, INSIDE- TEMPURA CRAB, TEMPURA SHRIMP, AVOCADO, OnTOP- ASSORTED RAW FISH TOSSED IN SPICY MAYO, TERIYAKI, TOBIKO, SPROUTS,
LAS VEGAS ROLL
DEEP FRIED, INSIDE- CRAB, CREAM CHEESE, AVOCADO TERIYAKI, SPICY MAYO, SRIRACHA
LAVA GIRL ROLL
DEEP FRIED, INSIDE- TUNA, SALMON, CREAM CHEESE, AVOCADO OnTOP- SPICY MAYO, SRIRACHA
MUNCHIE ROLL
DEEP FRIED, INSIDE- CRAB, AVOCADO OnTOP- SPICY TUNA IN SPICY MAYO, SNOW CRAB, TERIYAKI, SRIRACHA TOBIKO,
PIKACHU ROLL
DEEP FRIED, INSIDE-BBQ EEL, CRAB, AVOCADO, CREAM CHEESE OnTOP- TERIYAKI, SPICY MAYO, SRIRACHA
SABROSITO ROLL
DEEP FRIED, INSIDE- TUNA. CRAB, CREAM CHEESE, AVOCADO OnTOP- TERIYAKI,SPICY MAYO, SRIRACHA
SALMON SABROSITO ROLL
DEEP FRIED, INSIDE-SALMON, CRAB, CREAM CHEESE, AVOCADO OnTOP- TERIYAKI, SPICY MAYO, SRIRACHA
SUMO ROLL SPICY
DEEP FRIED, INSIDE- TEMPURA CRAB, TEMPURA SHRIMP ,CREAM CHEESE OnTOP- ASSORTED RAW FISH TOSSED IN SPICY MAYO, TERIYAKI, TOBIKO, SPROUTS
TOM FLORES SPECIAL
DEEP FRIED, INSIDE- ASSORTED RAW FISH, CRAB, AVOCADO, OnTOP- SPICY MAYO, BLACK TOBIKO, SPROUTS,
YOSHIMOTO ROLL
DEEP FRIED, INSIDE- CRAB, STEAMED SHRIMP, AVOCADO OnTOP- TERIYAKI, SPICY MAYO, SRIRACHA
NIGIRI
SASHIMI
SPECIAL ROLLS RAW
BAKED SUNSHINE ROLL
INSIDE- TEMPURA CRAB, AVOCADO
BANGER ROLL
INSIDE- TEMPURA CRAB, CUCUMBER OnTOP- TUNA, SALMON, TERIYAKI, TOBIKO
BUTTERFISH SPECIAL ROLL
INSIDE-CRAB, AVOCADO, CUCUMBER OnTOP- BUTTERFISH (ONO) BAKED W/SPICY MAYO& TOPPED w/TERIYAKI
DOUBLE RAINBOW ROLL
INSIDE- SPICY TUNA, CUCUMBER OnTOP- ASSORTED SASHIMI, TOBIKO
GODZILLA ROLL
INSIDE TEMPURA SHRIMP, TEMPURA CRAB, AVOCADO OnTOP-ASSORTED RAW FISH, CRAB, TERIYAKI, SRIRACHA, TOBIKO
GRIZZLY CITY ROLL
INSIDE- SPICY SHRIMP, TEMPURA SHRIMP, CUCUMBER OnTOP- SALMON, AVOCADO, TERIYAKI, SRIRACHA,TOBIKO
HOT GIRL ROLL
INSIDE- CRAB, TEMPURA SHRIMP, CUCUMBER OnTOP- AVOCADO SHEET, TUNA, SRIRACHA, JALAPENOS, CRUNCHIES, TOBIKO
KIYOMI CHAN ROLL
INSIDE- SNOW CRAB, STEAM SHRIMP, CUCUMBER OnTOP- YELLOWTAIL, SALMON, AVOCADO, TERIYAKI, SRIRACHA, TOBIKO
LEMON HAZE ROLL
INSIDE- CRAB, AVOCADO, CUCUMBER OnaTOP- SALMON, THINLY SLICED LEMON, TOBIKO
M/M ROLL
INSIDE- SNOW CRAB, STEAM SHRIMP, CUCUMBER OnTOP- BBQ EEL, TUNA, AVOCADO, TERIYAKI, SRIRACHA
MARIO SPECIAL ROLL
INSIDE- SPICY TUNA, SNOW CRAB, STEAM SHRIMP, CUCUMBER OnTOP- SALMON, AVOCADO, TERIYAKI, SRIRACHA, TOBIKO, TEMPURA FLAKE
MELLOW YELLOW ROLL
INSIDE- SPICY YELLOWTAIL, STEAM SHRIMP, CUCUMBER OnTOP- TUNA, STEAM SHRIMP, AVOCADO, TERIYAKI, TOBIKO
MUNCHIE ROLL
DEEP FRIED w/RAW FISH INSIDE- CRAB, AVOCADO OnTOP- SPICY TUNA, SNOW CRAB, TERIYAKI, SRIRACHA, TOBIKO
ORANGE BLOSSOM
INSIDE- SNOWCRAB, TEMPURA SHRIMP, CUCUMBER OnTOP- SALMON, AVOCADO
RAINBOW ROLL
INSIDE- CRAB, AVOCADO, CUCUMBER OnTOP- Assorted SASHIMI, TOBIKO
RED DRAGON ROLL
INSIDE- SPICY TUNA, TEMPURA SHRIMP, CUCUMBER OnTOP-TUNA, AVOCADO, TERIYAKI, SRIRACHA
THUNDER ROLL
INSIDE- SNOWCRAB, TEMPURA SHRIMP, CUCUMBER OnTOP- TUNA, STEAMED SHRIMP, AVOCADO, TERIYAKI, SPICY MAYO, SRIRACHA, TOBIKO
RED GOLD GREEN
CHERRY BLOSSOM
SPECIALS ROLLS-ALL COOKED INGREDIENTS
ALOHA ROLL
INSIDE- TEMPURA SHRIMP, CRAB, CUCUMBER OnTOP AVOCADO SHEET, SPICY SHRIMP, TERIYAKI, SPICY MAYO, SRIRACHA
APACHE ROLL
INSIDE- TEMPURA CRAB; CREAM CHEESE; AVOCADO OnTOP- SPICY TERIYAKI, HOT N SPICY, SRIRACHA
BAKED SALMON ROLL
BAKED ROLL INSIDE- SNOW CRAB,TEMPURA SHRIMP, AVOCADO TOPPED WITH SPICY MAYO AND BAKED GOLDEN BROWN then FINISHED w/TERIYAKI
CATERPILLAR ROLL
INSIDE- BBQ EEL, CUCUMBER OnTOP-AVOCADO SHEET, TERIYAKI
CHALEX ROLL
DEEP FRIED- INSIDE-CRAB, AVOCADO OnTOP- SESAME CHICKEN, TERIYAKI, SPICY MAYO, SRIRACHA,
CRUNCHY ROLL
INSIDE-TEMPURA CRAB, TEMPURA SHRIMP, AVOCADO OnTOP TERIYAKI, TEMPURA FLAKE, SPICY MAYO
GREEN MEADOW ROLL
INSIDE- SNOW CRAB, TEMPURA SHRIMP CREAM CHEESE, CUCUMBER OnTOP-TERIYAKI, SPICY MAYO, SRIRACHA
LAS VEGAS ROLL- DF
DEEP FRIED- INSIDE-CRAB, CREAM CHEESE, AVOCADO OnTOP-TERIYAKI; SPICY MAYO
PARLIER ROLL
INSIDE-TEMPURA CRAB, TEMPURA SHRIMP, AVOCADO OnTOP TERIYAKI, TEMPURA FLAKE, SPICY MAYO
PiO PiO ROLL
INSIDE-SPICY CHICKEN, CUCUMBER, OnTOP-AVOCADO SHEET, TERIYAKI, SPICY MAYO, SRIRACHA
SAYURI CHAN ROLL
INSIDE- CRAB, STEAM SHRIMP, AVOCADO, CUCUMBER OnTOP-TERIYAKI, SPICY MAYO, SRIRACHA
SNOWFLAKE ROLL
SOY WRAPPED- INSIDE- TEMPURA SHRIMP, CREAM CHEESE, CUCUMBER OnTOP-SNOW CRAB, TERIYAKI
UNAGI DRAGON ROLL
INSIDE- TEMPURA SHRIMP, CUCUMBER OnTOP- BBQ EEL, AVOCADO, TERIYAKI
SPYDER Roll
SUSHI BOWLS
SALMON POKi BOWL
SASHIMI IS TOSSED IN OUR MOST SPECIAL EDO-POP SAUCE! SPICY WITH SMOKEY LITTLE KICK, IT BALANCES PERFECTLY WITH ALL THE OTHER INGREDIENTS IN OUR POKI BOWLS! SERVED OVER SUSHI STICKY RICE W/CRAB, STEAMED SHRIMP, AVOCADO, CUCUMBER, TOBIKO & SPROUTS.
TUNA POKi BOWL
SASHIMI IS TOSSED IN OUR MOST SPECIAL EDO-POP SAUCE! SPICY WITH SMOKEY LITTLE KICK, IT BALANCES PERFECTLY WITH ALL THE OTHER INGREDIENTS IN OUR POKI BOWLS! SERVED OVER SUSHI STICKY RICE W/CRAB, STEAMED SHRIMP, AVOCADO, CUCUMBER, TOBIKO & SPROUTS.
UNAGI DONBURI
BBQ EEL STEAMED OVER STEAMED RICE and a side of TERIYAKI
YELLOWTAIL POKi BOWL
SASHIMI IS TOSSED IN OUR MOST SPECIAL EDO-POP SAUCE! SPICY WITH SMOKEY LITTLE KICK, IT BALANCES PERFECTLY WITH ALL THE OTHER INGREDIENTS IN OUR POKI BOWLS! SERVED OVER SUSHI STICKY RICE W/CRAB, STEAMED SHRIMP, AVOCADO, CUCUMBER, TOBIKO & SPROUTS.
CHIRASHI BOWL
9pc. ASSORTED SASHIMI, SHRIMP, TOBIKO SERVED OVER SUSHI RICE
SUSHI SALADS
SEAWEED SALAD
REFRESHING MIX OF SEAWEEDS MARINATED IN SESAME VINAIGRETTE, with TOPPES STEAMED SHRIMP AMD SLICED CUCUMBER, AND SESAME SEEDS. SERVED WITH CUCUCMBER SALAD.
SPICY SEAFOOD SALAD
ASSORTED SASHIMI MIXED W/SEAWEED SALAD, CUCUMBER, AVOCADO, FISH EGGS, SPROUTS, SESAME SEEDS and SRIRACHA
SASHIMI SALAD
FRESH, CUT TO ORDER; ASSORTED SASHIMI ON TOP OF OUR DELUXE SALAD and TOPPED w/TOBIKO, SPROUTS & SESAME SEEDS
KANI SALAD
VEGETERIAN ROLL
FRESHY ROLL
INSIDE- STEAMED CARROT, CUCUMBER, AVOCADO
Maki- AVOCADO ROLL
MAKi ROLL(seaweed outside)w/ AVOCADO
MAKi- CUCUMBER
MAKi ROLL(seaweed outside)w/ CUCUMBER
Maki-ASPARAGUS ROLL
MAKi ROLL(seaweed outside) w/ ASPARAGUS
SPICY VEGGIE ROLL
INSIDE- AVOCADO, CUCUMBER, SPROUTS, SRIRACHA
T-VEGGiE ROLL
INSIDE- TEMPURA VEGETABLES, DEEP FRIED TOFU, CUCUMBER OnTOP- AVOCADO, SHEET, TERIYAKI, SRIRACHA REMAINDER OF 5 pc. TEMPURA VEGETBALES SERVED ON THE SIDE
TEMPURA VEGGIE ROLL
INSIDE- TEMP. CARROT, BROCCOLI, ZUCH, AVOCADO, OnTOP-TERIYAKI SAUCE
TOFU VEGGIE ROLL
INSIDE- FRESH TOFU, AVOCADO, CUCUMBER
Appetizers
CUCUMBER SALAD
Refreshing, pickled sweet cucumbers topped w/sesame seeds
EDAMAME
lightly salted soybean pods cold or steamed
GARLIC EDAMAME
Soybean pods sautéed in butter and garlic
SPICY EDAMAME
Soybean pods sautéed in spicy Oinari Saucee; garlic and Oinari pepper blemd
VEGETBALE EGG ROLLS
Vegetable egg rolls served with sweet chili sauce
CHICKEN POTSTICKERS 6pc.
Deep fried chicken dumplings
JALAPENO POPPERS
half cut jalapeno stuffed with spicy crab and cream cheese, topped with teriyaki; spicy mayo and sriracha
SPICY FRIED TOFU
lightly battered tofu fried and topped in spicy Oinari sauce
TEMPURA SHRIMP 7 OZ.
lighly battered, jumbo shrimp, deep fried
7pc. TEMPURA VEGETABLE
Jumbo cut vegetables lightly battered& deep fried
KARAGE SPICY CHICKEN SANDO
SALADS
HOUSE SALAD
Salads served on bed of fresh cut Green Leaf lettuce tossed with shaved carrots, purrple cabbage, sliced cucumber avocado, sesame seeds and crispy won-tons. served with our scratch made vinaigrette
SALAD-STIR FRY VEGGIE
SALAD-SPICY FRIED TOFU
SALAD-GRILLED CHICKEN
SALAD-SESAME CHICKEN
SALAD-GRILLED STEAK
SALAD- SPICY TEMPURA SHRIMP
SIDE SALAD
RICE BOWLS
BOWL- STIR FRY VEGETABLES
VEGETABLES WOK-FIRED W\GARLIC & SOY SAUCE
BOWL- TERIYAKI CHICKEN
GRILLED CHICKEN TOPPED WITH OUR SCRATCH MADE TERIYAKI
BOWL- CHAMOY CHICKEN
CHAMOY IS A SOMEWHAT SOURISH, SAVORY SAUCE THAT BECOMES SWEET AND SOUR WHEN COMBINED WITH OUR TERIYAKI ON THIS BOWL
BOWL- SESAME CHICKEN
CHICKEN BREAST CUTLET, PANKO BREADED AND DEEP FRIED
BOWL-SPICY FRIED TOFU
TOFU CUBES lightly BATTERED &DEEP FRIED, SERVED WITH OUR SPICY OINARI SAUCE
BOWL- OINARI SHRIMP
SHRIMP PREPARED IN OUR HOUSE, OINARI SAUCE w/GARLIC AND BUTTER
BOWL- GRILLED STEAK
STEAKS ARE HAND CUT AND COOKED TO ORDER TO YOUR TEMPERATURE
FIRECRACKER CHICKEN
HAND CUT CHICKEN CHUNKS LIGHTLY BATTERED &DEEP FRIED, TOSSED IN SPICY TERIYAKI AND TOPPED W/SPICY MAYO &SRIRACHA
FISH N CHIPS
SHRIMP N CHIPS
BOWL- PORK DONBURI
$9.00 BOWL-SESAME CHICKEN
$9.00 BOWL-SPICY FRIED TOFU
$9.00 BOWL-5PC. TEMP SHRIMP
$9.00 BOWL-SESAME CHICKEN (Copy)
FIRE PLATES
FIRECRACKER CHICKEN
HAND CUT CHICKEN CHUNKS LIGHTLY BATTERED &DEEP FRIED, TOSSED IN SPICY TERIYAKI AND TOPPED W/SPICY MAYO &SRIRACHA
HOT N SPICY CHICKEN
CHICKEN & VEGETBALES prepared TEPPAN-YAKI STYLE IN BUTTER & tossed in our special HOT N SPICY SAUCE
FIRECRACKER SHRIMP
LIGHTLY BATTERED PRAWN, DEEP FRIED, TOSSED IN SPICY TERIYAKI AND TOPPED W/SPICY MAYO &SRIRACHA
HOT N SPICY SHRIMP
SHRIMP & VEGETBALES prepared TEPPAN-YAKI STYLE IN BUTTER & tossed in our special HOT N SPICY SAUCE
BENTO BOX
KIDS BENTO
TERIYAKI CHICKEN, 2POTSTICKERS, STEAMED RICE, SALAD , EDAMAME(NO SUBSTITUTIONS )
BENTO-VEGGIE STIR FRY
INCLUDES SALAD, STEAMED RICE, 1 SHRIMP TEMPURA, 3pc. VEGETABLE TEMPURA, 2POTSTICKERS, 1 EGG ROLL, EDAMAME
BENTO- TERIYAKI CHICKEN
INCLUDES SALAD, STEAMED RICE, 1 SHRIMP TEMPURA, 3pc. VEGETABLE TEMPURA, 2POTSTICKERS, 1 EGG ROLL, EDAMAME
BENTO-SESAME CHICKEN
INCLUDES SALAD, STEAMED RICE, 1 SHRIMP TEMPURA, 3pc. VEGETABLE TEMPURA, 2POTSTICKERS, 1 EGG ROLL, EDAMAME
BENTO- SPICY OINARI SHRIMP
INCLUDES SALAD, STEAMED RICE, 1 SHRIMP TEMPURA, 3pc. VEGETABLE TEMPURA, 2POTSTICKERS, 1 EGG ROLL, EDAMAME
BENTO-GRILLED TERIYAKI STEAK
INCLUDES SALAD, STEAMED RICE, 1 SHRIMP TEMPURA, 3pc. VEGETABLE TEMPURA, 2POTSTICKERS, 1 EGG ROLL, EDAMAME
SPECIALTY BENTO BOX
A La Carte
SPICY TERIYAKI
SAME AS ABOVE WITH A KICK
SPICY MAYO
NOT TOO SPICY! YUMMY ON EVRYTHING!
HOT N SPICY
CUSTOMER FAVORITE! SIMILAR TO THE SAUCE THEY GIVE YOU AT TEPPAN-YAKI,BUT OUR IS THE BEST!!
CHAMOY SAUCE
PROBABLY THE CREWS FAVORITE! ITS SOUR, SPICY, TANGY AND WE PUT IT ON PRETTY MUCH EVERYTHING!l KINDA LIKE A HOT SAUCE
TERIYAKI
XTRA SIDE OF OUR SCRATCH MADE TERIYAKI
OINARI SPECIAL SAUCE
OUR SPECIAL REDUCTION SAUCE IS MADE TO ORDER!
SPICY JALAPENOS
THIN SLICED JALAPENOS IN A SUPER FLAVORFUL, SPICY SAUCE GARRETT CREATED!
STEAMED VEGETABLES
STEAMED BROCCOLI, ZUCHINNI, CARROT
STIR-FRY VEGETABLES
BROCCOLI, ZUCHINNI, CARROT WOK-FIRED W/GARLIC AND SOY SAUCE
SPICY STIR FRY VEGETABLES
BROCCOLI, ZUCHINNI, CARROT WOK-FIRED W/GARLIC AND SOY SAUCE and our SPECIAL 7 PEPPER BLEND!
STEAMED RICE
BOWL OF STEAMED RICE
MISO SOUP (SM)
MISO BASED SOUP w/FRESH TOFU AND SEAWEED
MISO SOUP (LG)
MISO BASED SOUP w/FRESH TOFU AND SEAWEED
BACON FRIED RICE (REG)
BOWL OF BACON FRIED RICE
BACON FRIED RICE (LRG)
BOWL OF BACON FRIED RICE
SIDE -GRILLED TERIYAKI CHICKEN
7oz. GRILLED CHICKEN topped with our SCRATCH MADE TERIYAKI
SIDE-SESAME CHICKEN
PANKO BREADED CHICKEN CUTLET DEEP FRIED TOPPED WITH TERIYAKI
SIDE- GRILLED TERIYAKI STEAK
HANDCUT 7oz. STEAK COOKED TO ORDER topped with TERIYAKI
POTSTICKER 1pc.
CHICKEN AND MIXED VEGGIES DUMPLINGS DEEP FRIED
TERIYAKI SAUCE 8oz.
Large portion of our Scratch-made teriyaki
SPICY MAYO 8 oz.
Our mildly spiced, slighlty sweet mayo goes great with evrything!
HOT N SPICY SAUCE 8oz.
8 full ozs. of our HOT N SPICY MAYO w/ 3oz. of our TERIYAKI. Large sauces are packaged seperately.
AVOCADO SIDE
FRESH SLICED AVOCADO
VEGGIE EGG ROLL 1pc.
DEEP FRIED VEGETABLE EGG ROLL
SIRACHA
CHIQUITO BOWLS (small)
CHIQUITO- TERIYAKI CHICKEN
TERIYAKI CHICKEN over STEAMED RICE
CHIQUITO- SESAME CHICKEN
SESAME CHICKEN over STEAMED RICE
CHIQUITO- 3.PC. TEMP. SHRIMP.
3 pc. PANKO BUTTERFLY SHRIMP over STEAMED RICE
CHIQUITO- STIR-FRY VEGETABLE
STIR FRY VEGETABLES OVER STEAMED RICE
CHIQUITO- NARUTO BOWL
CRAB, FISH CAKE, AVOCADO OVER STICKY SUSHI RICE
CHIQUITO-POPCORN SESAME CHICKEN
POPCORN SESAME CHICKEN OVER STEAMED RICE
CHIQUITO- SPICY CHIK & BROCCOLI.
CHICKEN & BROCOLLI TOPPED w/ SPICY MAYO & OINARI PEPPER BLEND, over STEAMED RICE
CHIQUITO- FIRECRACKER
FIRECRACKER CHICKEN over STRAMED RICE
CHIQUITO- katsu PORK
Hot n SPICY TRi TiP
BEVERAGES
BEER TO-GO
MODELO - PILSNER STYLE LAGER
GRUPO MODELO- ABV 4.4% PILSNER STYLE LAGER
Asahi (sm)
ASAHI BREWERIES, TOKYO, JAPAN ABV. 5.0%
Sapporro (LR)
SAPPORRO BREWERIES, JAPAN, ABV 4.9
Truly Can
White Claw Can
Stella Artois
Bud Light Bottle
Heineken Bottle
Michelob Ultra
Michelob Ultra Gold
805 Cerveza
805
Tiger
Kirin
Sapporo (sm)
Fresno State Wine
CRAFT DRAFT TO-GO
CRAFT DRAFT TO-GO
SAKE TO-GO
|Sunday
|4:00 am - 3:59 am
|Monday
|4:00 am - 3:59 am
|Tuesday
|4:00 am - 3:59 am
|Wednesday
|4:00 am - 3:59 am
|Thursday
|4:00 am - 3:59 am
|Friday
|4:00 am - 3:59 am
|Saturday
|4:00 am - 3:59 am
Come in and enjoy!
13699 E. Manning Ave, Parlier, CA 93648
Photos coming soon!