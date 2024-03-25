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CASAPULLA'S SUBS - REHOBOTH BEACH, DE 19331 Lighthouse Plaza Blvd
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19331 Lighthouse Plaza Boulevard
Unit 1
Rehoboth Beach, DE 19971
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
6" SUBS
- 6" ITALIAN$10.25
GENOA SALAMI, CAPICOLA, PEPPERED HAM, PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 6" ITALIAN WITH PROSCIUTTO$10.95
GENOA SALAMI, CAPICOLA, PEPPERED HAM, PROVOLONE, WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO PLUS A LAYER OF PROSCIUTTO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 6" OLD SCHOOL$11.75
SWEET SOPPRESSATA, SHARP PROVOLONE, HOT OLD FASHION CAPICOLA & PROSCIUTTO WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 6" REGULAR$9.35
COOKED SALAMI, SPICED HAM, GENOA SALAMI, BOILED HAM & PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 6" BOILED HAM$9.35
COOKED SALAMI, SPICED HAM, GENOA SALAMI, BOILED HAM & PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 6" IMPORTED HAM$9.80
LAYERS OF IMPORTED HAM & PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 6" CASAPULLA OVEN ROASTED TURKEY BREAST$10.95
ALL WHITE BREAST MEAT, COOKED DAILY IN OUR OVENS, THINLY SLICED WITH PROVOLONE & LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO.
- 6" STUFFER$10.95
ALL WHITE BREAST MEAT, COOKED DAILY IN OUR OVENS, THINLY SLICED WITH MAYO, STUFFING AND CRANBERRY SAUCE. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 6" DELI-STYLE TURKEY BREAST$9.80
SLICED DELI-STYLE TURKEY BREAST & PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 6" (DIETZ & WATSON) LONDON BROIL$10.95
SELECT BEEF SEASONED WITH FRESH LEMON & CRUSHED GARLIC ON THE RARE SIDE, PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 6" CORNED BEEF$10.95
OLD WORLD STYLE CORNED BEEF & PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 6" TUNA$10.25
DELICIOUS CHUNK LIGHT TUNA MIXED WITH CREAMY MAYO, PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 6" CHICKEN SALAD$10.25
ALL WHITE MEAT BLENDED WITH MAYO AND CELERY, PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 6" SEAFOOD SALAD$10.25
CRAB, SHRIMP & POLLOCK BLENDED WITH MAYO AND CELERY, PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 6" VEGGIE$6.95
THE GUTS OF A SUB ON A FRESH ROLL: LETTUCE, ONIONS, TOMATOES, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 6" CHEESE/MIXED CHEESE$10.25
CHEESE LOVERS: CHOOSE FROM PROVOLONE, SWISS & AMERICAN OR A COMBO OF ALL THREE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 6" BOAR'S HEAD OVEN GOLD TURKEY$10.95
BOAR'S HEAD OVEN GOLD TURKEY BREAST & PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 6" BOAR'S HEAD SMOKED TURKEY$10.95
BOAR'S HEAD SMOKED TURKEY BREAST & PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 6" BOAR'S HEAD HONEY MAPLE TURKEY$10.95
BOAR'S HEAD HONEY MAPLE TURKEY BREAST & PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 6" BOAR'S SMOKED CRACKED PEPPERMILL TURKEY$10.95
BOAR'S HEAD SMOKED CRACKED PEPPERMILL BREAST & PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 6" BOAR'S LONDON BROIL (RARE)$10.95
BOAR'S HEAD LONDON BROIL & PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 6" BOAR'S DELUXE HAM$10.95
BOAR'S HEAD SWEET DELUXE HAM & PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 6" HONEY MAPLE HAM$10.95
BOAR'S HEAD HONEY MAPLE HAM & PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 6" BOAR'S HEAD EVERROAST CHICKEN BREAST$10.95
BOAR'S HEAD EVERROAST CHICKEN BREAST & PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
10" SUBS
- 10" ITALIAN SUB$12.45
GENOA SALAMI, CAPICOLA, PEPPERED HAM, PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 10" ITALIAN WITH PROSCIUTTO$13.60
GENOA SALAMI, CAPICOLA, PEPPERED HAM, PROVOLONE, WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO PLUS A LAYER OF PROSCIUTTO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 10" OLD SCHOOL$14.55
SWEET SOPPRESSATA, SHARP PROVOLONE, HOT OLD FASHION CAPICOLA & PROSCIUTTO WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 10" REGULAR$11.50
COOKED SALAMI, SPICED HAM, GENOA SALAMI, BOILED HAM & PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 10" BOILED HAM$11.50
LAYERS OF FRESH BOILED HAM & PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 10" IMPORTED HAM$11.95
LAYERS OF IMPORTED HAM & PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 10" CASAPULLA OVEN ROASTED TURKEY BREAST$13.60
ALL WHITE BREAST MEAT, COOKED DAILY IN OUR OVENS, THINLY SLICED WITH PROVOLONE & LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 10" STUFFER$13.60
ALL WHITE BREAST MEAT, COOKED DAILY IN OUR OVENS, THINLY SLICED WITH MAYO, STUFFING AND CRANBERRY SAUCE. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 10" DELI-STYLE TURKEY BREAST$11.95
SLICED DELI-STYLE TURKEY BREAST & PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 10" (DIETZ & WATSON) LONDON BROIL$13.60
SELECT BEEF SEASONED WITH FRESH LEMON & CRUSHED GARLIC ON THE RARE SIDE, PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 10" CORNED BEEF$13.60
OLD WORLD STYLE CORNED BEEF & PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 10" TUNA$12.45
DELICIOUS CHUNK LIGHT TUNA MIXED WITH CREAMY MAYO, PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO . PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 10" CHICKEN SALAD$12.45
ALL WHITE MEAT BLENDED WITH MAYO AND CELERY, PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO . PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 10" SEAFOOD SALAD$12.45
CRAB, SHRIMP & POLLOCK BLENDED WITH MAYO AND CELERY, PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 10" VEGGIE$9.45
THE GUTS OF A SUB ON A FRESH ROLL: LETTUCE, ONIONS, TOMATOES, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 10" CHEESE/MIXED CHEESE$12.45
CHEESE LOVERS: CHOOSE FROM PROVOLONE, SWISS & AMERICAN OR A COMBO OF ALL THREE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 10" BOAR'S HEAD OVEN GOLD TURKEY$13.60
BOAR'S HEAD OVEN GOLD TURKEY BREAST & PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 10" BOAR'S HEAD SMOKED TURKEY$13.60
BOAR'S HEAD SMOKED TURKEY BREAST & PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 10" BOAR'S HEAD HONEY MAPLE TURKEY$13.60
BOAR'S HEAD HONEY MAPLE TURKEY BREAST & PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 10" BOAR'S SMOKED CRACKED PEPPERMILL TURKEY$13.60
BOAR'S HEAD SMOKED CRACKED PEPPERMILL BREAST & PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 10" BOAR'S LONDON BROIL (RARE)$13.60
BOAR'S HEAD LONDON BROIL & PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 10" BOAR'S DELUXE HAM$13.60
BOAR'S HEAD SWEET DELUXE HAM & PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 10" HONEY MAPLE HAM$13.60
BOAR'S HEAD HONEY MAPLE HAM & PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 10" BOAR'S HEAD EVERROAST CHICKEN BREAST$13.60
BOAR'S HEAD EVERROAST CHICKEN BREAST & PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
12" SUBS
- 12" ITALIAN SUB$14.55
GENOA SALAMI, CAPICOLA, PEPPERED HAM, PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 12" ITALIAN WITH PROSCIUTTO$15.75
GENOA SALAMI, CAPICOLA, PEPPERED HAM, PROVOLONE, WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO PLUS A LAYER OF PROSCIUTTO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 12" OLD SCHOOL$16.45
SWEET SOPPRESSATA, SHARP PROVOLONE, HOT OLD FASHION CAPICOLA & PROSCIUTTO WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO . PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 12" REGULAR$13.25
COOKED SALAMI, SPICED HAM, GENOA SALAMI, BOILED HAM & PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO . PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 12" BOILED HAM$13.25
LAYERS OF FRESH BOILED HAM & PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO . PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 12" IMPORTED HAM$13.85
LAYERS OF IMPORTED HAM & PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 12" CASAPULLA OVEN ROASTED TURKEY BREAST$15.75
ALL WHITE BREAST MEAT, COOKED DAILY IN OUR OVENS, THINLY SLICED WITH PROVOLONE & LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 12" STUFFER$15.75
ALL WHITE BREAST MEAT, COOKED DAILY IN OUR OVENS, THINLY SLICED WITH MAYO, STUFFING AND CRANBERRY SAUCE. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 12" DELI-STYLE TURKEY BREAST$13.85
SLICED DELI-STYLE TURKEY BREAST & PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 12" (DIETZ & WATSON) LONDON BROIL$15.75
SELECT BEEF SEASONED WITH FRESH LEMON & CRUSHED GARLIC ON THE RARE SIDE, PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 12" CORNED BEEF$15.75
OLD WORLD STYLE CORNED BEEF & PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO . PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 12" TUNA$14.55
DELICIOUS CHUNK LIGHT TUNA MIXED WITH CREAMY MAYO, PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 12" CHICKEN SALAD$14.55
ALL WHITE MEAT BLENDED WITH MAYO AND CELERY, PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 12" SEAFOOD SALAD$14.55
CRAB, SHRIMP & POLLOCK BLENDED WITH MAYO AND CELERY, PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 12" VEGGIE$11.50
THE GUTS OF A SUB ON A FRESH ROLL: LETTUCE, ONIONS, TOMATOES, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 12" CHEESE/MIXED CHEESE$14.55
CHEESE LOVERS: CHOOSE FROM PROVOLONE, SWISS & AMERICAN OR A COMBO OF ALL THREE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 12" BOAR'S HEAD OVEN GOLD TURKEY$15.75
BOAR'S HEAD OVEN GOLD TURKEY BREAST & PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 12" BOAR'S HEAD SMOKED TURKEY$15.75
BOAR'S HEAD SMOKED TURKEY BREAST & PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 12" BOAR'S HEAD HONEY MAPLE TURKEY$15.75
BOAR'S HEAD HONEY MAPLE TURKEY BREAST & PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 12" BOAR'S SMOKED CRACKED PEPPERMILL TURKEY$15.75
BOAR'S HEAD SMOKED CRACKED PEPPERMILL BREAST & PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 12" BOAR'S LONDON BROIL (RARE)$15.75
BOAR'S HEAD LONDON BROIL & PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 12" BOAR'S DELUXE HAM$15.75
BOAR'S HEAD SWEET DELUXE HAM & PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 12" BOAR'S HEAD HONEY HAM$15.75
BOAR'S HEAD HONEY MAPLE HAM & PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 12" BOAR'S EVERROAST CHICKEN BREAST$15.75
BOAR'S HEAD EVERROAST CHICKEN BREAST & PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
WRAPS
- 6" ITALIAN$10.25
GENOA SALAMI, CAPICOLA, PEPPERED HAM, PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- ITALIAN WITH PROSCIUTTO$10.95
GENOA SALAMI, CAPICOLA, PEPPERED HAM, PROVOLONE, WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO PLUS A LAYER OF PROSCIUTTO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- OLD SCHOOL$11.75
SWEET SOPPRESSATA, SHARP PROVOLONE, HOT OLD FASHION CAPICOLA & PROSCIUTTO WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO . PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- REGULAR$9.35
COOKED SALAMI, SPICED HAM, GENOA SALAMI, BOILED HAM & PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- BOILED HAM$9.35
BOILED HAM & PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO . PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- IMPORTED HAM$9.80
LAYERS OF IMPORTED HAM & PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- CASAPULLA OVEN ROASTED TURKEY BREAST$10.95
ALL WHITE BREAST MEAT, COOKED DAILY IN OUR OVENS, THINLY SLICED WITH PROVOLONE & LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- STUFFER$10.95
ALL WHITE BREAST MEAT, COOKED DAILY IN OUR OVENS, THINLY SLICED WITH MAYO, STUFFING AND CRANBERRY SAUCE. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- DELI-STYLE TURKEY BREAST$9.80
SLICED DELI-STYLE TURKEY BREAST & PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- (DIETZ & WATSON) LONDON BROIL$10.95
SELECT BEEF SEASONED WITH FRESH LEMON & CRUSHED GARLIC ON THE RARE SIDE, PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- CORNED BEEF$10.95
OLD WORLD STYLE CORNED BEEF & PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO . PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- TUNA$10.25
DELICIOUS CHUNK LIGHT TUNA MIXED WITH CREAMY MAYO, PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO . PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- CHICKEN SALAD$10.25
ALL WHITE MEAT BLENDED WITH MAYO AND CELERY, PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- SEAFOOD SALAD$10.25
CRAB, SHRIMP & POLLOCK BLENDED WITH MAYO AND CELERY, PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO . PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- CHICKEN CAESAR$12.50
- VEGGIE$6.95
THE GUTS OF A SUB ON A FRESH ROLL: LETTUCE, ONIONS, TOMATOES, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- CHEESE/MIXED CHEESE$10.25
CHEESE LOVERS: CHOOSE FROM PROVOLONE, SWISS & AMERICAN OR A COMBO OF ALL THREE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- BOAR'S HEAD OVEN GOLD TURKEY$10.95
BOAR'S HEAD OVEN GOLD TURKEY BREAST & PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- BOAR'S HEAD SMOKED TURKEY$10.95
BOAR'S HEAD SMOKED TURKEY BREAST & PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- BOAR'S HEAD HONEY MAPLE TURKEY$10.95
BOAR'S HEAD HONEY MAPLE TURKEY BREAST & PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- BOAR'S HEAD SMOKED CRACKED PEPPERMILL TURKEY$10.95
BOAR'S HEAD SMOKED CRACKED PEPPERMILL BREAST & PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- BOAR'S HEAD LONDON BROIL (RARE)$10.95
BOAR'S HEAD LONDON BROIL & PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- BOAR'S HEAD DELUXE HAM$10.95
BOAR'S HEAD SWEET DELUXE HAM & PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- BOAR'S HEAD HONEY MAPLE HAM$10.95
BOAR'S HEAD HONEY MAPLE HAM & PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- BOAR'S HEAD EVERROAST CHICKEN BREAST$10.95
BOAR'S HEAD EVERROAST CHICKEN BREAST & PROVOLONE WITH LETTUCE, TOMATOES, ONIONS, SALT, BLACK PEPPER, OREGANO. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
6" STEAKS & GRILL ITEMS
- 6" STEAK RIBEYE$9.85
OUR THINLY SLICED RIBEYE STEAK IS PREPARED WITH A DASH OF SALT & BLACK PEPPER ONLY. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 6" CHEESESTEAK RIBEYE$10.35
OUR THINLY SLICED RIBEYE STEAK WITH PROVOLONE IS PREPARED WITH A DASH OF SALT & BLACK PEPPER ONLY. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 6" CHICKEN STEAK$9.85
OUR THINLY SLICED CHICKEN BREAST IS PREPARED WITH A DASH OF SALT & BLACK PEPPER ONLY. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 6" CHICKEN CHEESESTEAK$10.35
OUR THINLY SLICED CHICKEN BREAST IS PREPARED WITH PROVOLONE CHEESE AND A DASH OF SALT & BLACK PEPPER ONLY. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 6" PIZZA RIBEYE$10.75
OUR THINLY SLICED RIBEYE PIZZA STEAK IS PREPARED WITH A DASH OF SALT & BLACK PEPPER, MOZZARELLA, PEPPERONI & MARINARA SAUCE. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 6" BUFFALO CHICKEN CHEESESTEAK$10.75
OUR THINLY SLICED NATURAL CHICKEN BREAST IS PREPARED WITH PROVOLONE, BLUE CHEESE & BUFFALO HOT SAUCE BUFFALO HOT SAUCE. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST
- 6" CHICKEN PARMESAN$10.75
OUR THINLY SLICED NATURAL CHICKEN BREAST IS PREPARED WITH SALT, BLACK PEPPER, MOZZARELLA & MARINARA SAUCE. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 6" HAMBURGER$7.95
ONE QUARTER POUND HAMBURGER PATTY SERVED ON A 6" ROLL WITH A DASH OF SALR & BLACK PEPPER. ONLY. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST
- 6" CHEESEBURGER$8.50
ONE QUARTER POUND HAMBURGER PATTY SERVED ON A 6" ROLL WITH AMERICAN CHEESE WITH SALT & BLACK PEPPER ONLY. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST
- 6" MEATBALL$8.25
THREE MEATBALLS WITH MARINARA SAUCE
- 6" MEATBALL with CHEESE$8.95
THREE MEATBALLS WITH MARINARA SAUCE & PROVOLONE
- 6" HOT DOG$3.50
ALL BEEF HOT DOG SERVED ON A 6" SUB ROLL. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST
- 6" CHEESE DOG$3.80
ALL BEEF HOT DOG WITH AMERICAN CHEESE SERVED ON A 6" SUB ROLL. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST
- 1/4 LB HOT DOG$5.75
1/4 LB ALL BEEF HOT DOG SERVED ON A 6" SUB ROLL. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST
- 1/4 HOT DOG with CHEESE$6.05
1/4 LB ALL BEEF HOT DOG WITH AMERICAN CHEESE SERVED ON A 6' SUB ROLL. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST
- 6" PEPPER & EGG$7.50
FRIED SWEET BELL PEPPERS & SCRAMBLED EGGS WITH SALT & BLACK PEPPER SERVED ON A 6" SUB ROLL.PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST
- 6" PEPPER & EGG with CHEESE$8.25
FRIED SWEET BELL PEPPERS & SCRAMBLED EGGS WITH PROVOLONE, SALT & BLACK PEPPER SERVED ON A 6" SUB ROLL.PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST
- 6" VEGGIE BURGER$7.95
ALL NATURAL VEGAN BURGER MADE WITH BULGER WHEAT, MUSHROOMS & BROWN RICE WITH A DASH OF SALT & BLACK PEPPER SEERVED ON A 6" SUB ROLL. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 6" VEGGIE BURGER with CHEESE$8.75
ALL NATURAL VEGAN BURGER MADE WITH BULGER WHEAT, MUSHROOMS & BROWN RICE WITH AMERICAN CHEESE & A DASH OF SALT & BLACK PEPPER. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
12" STEAKS & GRILL ITEMS
- 12" STEAK RIBEYE$13.95
OUR THINLY SLICED RIBEYE STEAK IS PREPARED WITH A DASH OF SALT & BLACK PEPPER ONLY. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 12" CHEESESTEAK RIBEYE$14.85
OUR THINLY SLICED RIBEYE STEAK WITH PROVOLONE IS PREPARED WITH A DASH OF SALT & BLACK PEPPER ONLY. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 12" CHICKEN STEAK$13.95
OUR THINLY SLICED CHICKEN BREAST IS PREPARED WITH A DASH OF SALT & BLACK PEPPER ONLY. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 12" CHICKEN CHEESESTEAK$14.85
OUR THINLY SLICED CHICKEN BREAST IS PREPARED WITH PROVOLONE CHEESE AND A DASH OF SALT & BLACK PEPPER ONLY. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 12" PIZZA RIBEYE$15.35
OUR THINLY SLICED RIBEYE PIZZA STEAK IS PREPARED WITH A DASH OF SALT & BLACK PEPPER, MOZZARELLA, PEPPERONI & MARINARA SAUCE. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST.
- 12" BUFFALO CHICKEN CHEESESTEAK$15.35
OUR THINLY SLICED NATURAL CHICKEN BREAST IS PREPARED WITH PROVOLONE, BLUE CHEESE & BUFFALO HOT SAUCE BUFFALO HOT SAUCE. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST
- 12" CHICKEN PARMESAN$15.35
OUR THINLY SLICED NATURAL CHICKEN BREAST IS PREPARED WITH SALT, BLACK PEPPER, MOZZARELLA & MARINARA SAUCE. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST
- 12" HAMBURGER$11.75
TWO QUARTER POUND HAMBURGER PATTIES SERVED ON A 12" ROLL WITH A DASH OF SALR & BLACK PEPPER ONLY. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST
- 12" CHEESEBURGER$12.85
TWO QUARTER POUND HAMBURGER PATTIES SERVED ON 12" ROLL WITH AMERICAN CHEESE WITH SALT & BLACK PEPPER ONLY. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST
- 12" MEATBALL$12.50
FIVE MEATBALLS WITH MARINARA SAUCE
- 12" MEATBALL with CHEESE$13.95
FIVE MEATBALLS WITH MARINARA SAUCE & PROVOLONE
- 12" PEPPER & EGG$11.50
FRIED SWEET BELL PEPPERS & SCRAMBLED EGGS WITH A DASH OF SALT & BLACK PEPPER. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST
- 12" PEPPER & EGG with CHEESE$12.50
FRIED SWEET BELL PEPPERS & SCRAMBLED EGGS WITH PROVOLONE. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST
- 12" VEGGIE BURGER$11.95
ALL NATURAL VEGAN BURGER MADE WITH BULGER WHEAT, MUSHROOMS & BROWN RICE & A DASH OF SALT & BLACK PEPPER. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST
- 12" VEGGIE BURGER with CHEESE$12.50
ALL NATURAL VEGAN BURGER MADE WITH BULGER WHEAT, MUSHROOMS & BROWN RICE WITH AMERICAN CHEESE & A DASH OF SALT & BLACK PEPPER. PLEASE CHECK ANY DESIRED CONDIMENTS FROM THE ADDITIONS/SUBTRACTIONS LIST
DELI SANDWICHES
- BOAR'S HEAD OVEN GOLD TURKEY$10.75
SHAVED BOAR'S HEAD OVEN GOLD TURKEY BREAST
- BOAR'S HEAD SMOKED TURKEY$10.75
SHAVED BOAR'S HEAD SMOKED TURKEY BREAST
- BOAR'S HEAD HONEY MAPLE TURKEY$10.75
SHAVED BOAR'S HEAD HONEY MAPLE TURKEY BREAST
- BOAR'S SMOKED CRACKED PEPPERMILL TURKEY$10.75
SHAVED BOAR'S HEAD SMOKED CRACKED PEPPERMILL BREAST
- BOAR'S LONDON BROIL (RARE)$10.75
SHAVED BOAR'S HEAD LONDON BROIL
- BOAR'S DELUXE HAM$10.75
SHAVED BOAR'S HEAD SWEET DELUXE HAM
- BOAR'S HEAD HONEY HAM$10.75
SHAVED BOAR'S HEAD HONEY MAPLE HAM
- BOAR'S EVERROAST CHICKEN BREAST$10.75
SHAVED BOAR'S HEAD EVERROAST CHICKEN BREAST
- CORNED BEEF$10.75
SHAVED CORNED BEEF
- CORNED BEEF DELUXE$11.85
SHAVED CORNED BEEF, COLE SLAW & THOUSAND ISLAND DRESSING
- DIETZ AND WATSON LONDON BROIL$10.75
SHAVED DIETZ & WATSON LONDON BROIL
- BOILED HAM$8.95
SHAVED BOILED HAM
- IMPORTED HAM$9.65
SHAVED IMPORTED HAM
- BOLOGNA$8.25
SHAVED BOLOGNA
- TUNA$9.45
DELICIOUS CHUNK LIGHT TUNA MIXED WITH CREAMY MAYO
- CHICKEN SALAD$9.45
ALL WHITE MEAT BLENDED WITH MAYO AND CELERY
- SEAFOD SALAD$9.45
CRAB, SHRIMP & POLLOCK BLENDED WITH MAYO AND CELERY
- LIVERWURST$7.65
- BLT$9.45
BACON, LETTUCE & TOMATO, MAYO ON WHITE TOAST
SALADS
- GARDEN SALAD$8.95
FRESH LETTUCE, ONIONS, CARROTS, CUCUMBERS & TOMATOES
- CHEF SALAD$12.50
GARDEN SALAD WITH HAM, TURKEY AND PROVOLONE
- ANTIPASTO$17.50
ROMAINE LETTUCE, IMPORTED HAM, GENOA SALAMI, PROVOLONE, RED ONIONS, GRAPE TOMATOES, SERVED WITH BALSAMIC VINEGAR DRESSING
- CAESAR$10.50
ROMAINE LETTUCE WITH PARMESAN & CROUTONS
- GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD$12.50
ROMAINE LETTUCE WITH PARMESAN, CROUTONS & A GRILLED CHICKEN BREAST
- CHICKEN SALAD$8.95
ALL WHITE MEAT BLENDED WITH MAYO AND CELERY ON A BED OF LETTUCE AND TOMATO
- SEAFOOD SALAD$8.95
CRAB, SHRIMP & POLLOCK BLENDED WITH MAYO AND CELERY ON A BED OF LETTUCE AND TOMATO
- TUNA SALAD$8.95
DELICIOUS CHUNK LIGHT TUNA MIXED WITH CREAMY MAYO ON A BED OF LETTUCE & TOMATO
- 1 LB POTATO SALAD$5.50
- 1/2 LB POTATO SALAD$2.75
- 1 LB COLE SLAW$5.50
- 1/2 LB COLE SLAW$2.75
- 1 LB MACARONI$5.50
- 1/2 MACARONI$2.75
- 1 LB CHICKEN SALAD$8.99
- 1/2 LB CHICKEN SALAD$4.50
- 1 LB SEAFOOD$8.99
- 1/2 LB SEAFOOD$4.50
- 1 LB TUNA$8.99
- 1/2 TUNA$4.50
KIDS MEAL
- PB&J$4.50
INCLUDES A BAG OF CHIPS AND A KIDS' SIZE FOUNTAIN DRINK
- JR. DELI SANDWICH$6.95
KIDS' SIZE DELI SANDWICH WITH CHIPS AND A KIDS' SIZE FOUNTAIN DRINK
- GRILLED CHEESE$4.95
MADE WITH AMERICAN CHEESE INCLUDES A BAG OF CHIPS AND A KIDS' SIZE FOUNTAIN DRINK
- 2 PC CHICKEN TENDER$4.95
INCLUDES A BAG OF CHIPS AND A KIDS' SIZE FOUNTAIN DRINK
SIDES
- FRIES PLAIN$6.95
THICK STEAK FRIES IN A 16 OZ CUP
- CAZZ FRIES$6.95
THICK STEAK FRIES IN A 16 OZ CUP WITH OLD BAY
- VINEGAR FRIES$6.95
THICK STEAK FRIES IN A 16 OZ CUP WITH MALT VINEGAR ON THE SIDE
- CHEESE FRIES$8.45
THICK STEAK FRIES IN A 16 OZ CUP WITH A SIDE OF CHEDDAR CHEESE
- ONION RINGS$6.95
BEER BATTERED ONION RINGS
- MOZZARELLA STICKS$6.95
MOZZARELLA STICKS SERVED WITH A SIDE OF MARINARA SAUCE
- CHICKEN TENDERS (3)$6.25
3 PC CHICKEN TENDER
- CHICKEN TENDERS (5)$10.45
5 PC CHICKEN TENDER
- PEPPER SHOOTERS (1)$1.75
CHEERY PEPPER STUFFED WITH SHARP PROVOLONE WRAPPED IN PROSCIUTTO
- PEPPER SHOOTERS (5)$7.95
5 CHEERY PEPPERS STUFFED WITH SHARP PROVOLONE WRAPPED IN PROSCIUTTO
- DELI PICKLE (DIETZ & WATSON)$1.75
DRINKS
HERRS CHIPS & PRETZELS
SM HEAT & SERVE FROZEN TRAYS 8 x 5 x 2
- SM BAKED ZITI CHEESE-NO MEAT$21.95
SERVES 2. DELICIOUS ZITI MIXED WITH CREAMY RICOTTA, MOZZARELLA & PARMIGIANO-REGGIANO CHEESE & THEN BLENDED WITH OUR SPECIAL MARINARA SAUCE. TRAYS ARE FROZEN.
- SM BAKED ZITI W/ MEAT$24.95
SERVES 2. DELICIOUS ZITI MIXED WITH GROUND BEEF, CREAMY RICOTTA, MOZZARELLA & PARMIGIANO-REGGIANO CHEESE & THEN BLENDED WITH OUR SPECIAL MARINARA SAUCE. TRAYS ARE FROZEN.
- SM LONDON BROIL$24.95
1 LB OF TENDER LONDON BROIL, THINLY SLICED WITH OUR OWN BEEF JUICE. TRAYS ARE FROZEN
- SM MEATBALL$24.95
8 - 2 0Z MEATBALLS, (100% USDA BEEF, IMPORTED PECORINO ROMANO CHEEDE AND SPECIAL BLEND OF SEASONINGS & SPICES) IN OUR OWN SPECIAL MARINARA SAUCE. TRAYS ARE FROZEN
- SM PORKETTA$24.95
1 LB OF FRESH PORK SLOWLY ROASTED IN OUR OWN OVENS COATED WITH OUR SPECIAL BLEND OF ITALIAN SPICES. THINLY SLICED & SERVED IN IT'S OWN JUICE. TRAYS ARE FROZEN
- SM SAUSAGE & PEPPERS$24.95
DELICIOUS SWEET ITALIAN SAUSAGE (5 LINKS) WITH OUR OWN SPECIAL MARINARA SAUCE. TRAYS ARE FROZEN
- SM 6 STUFFED SHELLS$19.95
6 JUMBO SHELLS STUFFED WITH CRAMY RICOTTA CHEESE & TOPPED WITH OUR OWN MARANARA SAUCE. TRAYS ARE FROZEN
- SM STUFFED SHELLS/ MEATBALLS$24.95
4 JUMBO STUFFED SHELLS WITH CREAMY RICOTTA CHEESE PLUS 3- 2OZ MEATBALLS TOPPED WITH OUR MARINARA SAUCE. TRAYS ARE FROZEN
LG HEAT & SERVE FROZEN TRAYS 10 x 12 x 2.5
- LG BAKED ZITI CHEESE-NO MEAT$46.95
DELICIOUS ZITI MIXED WITH CREAMY RICOTTA, MOZZARELLA & PARMIGIANO-REGGIANO CHEESE & THEN BLENDED WITH OUR SPECIAL MARINARA SAUCE. 10- 1 CUP SERINGS. TRAYS ARE FROZEN
- LG BAKED ZITI W/MEAT$49.95
DELICIOUS ZITI MIXED WITH GROUND BEEF, CREAMY RICOTTA, MOZZARELLA & PARMIGIANO-REGGIANO CHEESE & THEN BLENDED WITH OUR SPECIAL MARINARA SAUCE. 10-1 CUP SERVINGS. TRAYS ARE FROZEN.
- LG LONDON BROIL$59.95
3 LB OF TENDER LONDON BROIL, THINLY SLICED WITH OUR OWN BEEF JUICE. TRAYS ARE FROZEN
- LG MEATBALL$46.95
40- 1 0Z MEATBALLS, (100% USDA BEEF, IMPORTED PECORINO ROMANO CHEEDE AND SPECIAL BLEND OF SEASONINGS & SPICES) IN OUR OWN SPECIAL MARINARA SAUCE. TRAYS ARE FROZEN
- LG PORKETTA$61.95
3 LB OF FRESH PORK SLOWLY ROASTED IN OUR OWN OVENS COATED WITH OUR SPECIAL BLEND OF ITALIAN SPICES. THINLY SLICED & SERVED IN IT'S OWN JUICE. TRAYS ARE FROZEN
- LG SAUSAGE & PEPPERS$59.95
DELICIOUS SWEET ITALIAN SAUSAGE (16 LINKS) WITH OUR OWN SPECIAL MARINARA SAUCE. TRAYS ARE FROZEN
- LG STUFFED SHELLS$46.95
16 JUMBO SHELLS STUFFED WITH CRAMY RICOTTA CHEESE & TOPPED WITH OUR OWN MARANARA SAUCE. TRAYS ARE FROZEN
- LG SMOKIN' D'Z PULLED PORK$51.95
FAMOUS SMOKIN' D'Z PULLED PORK. SLOW ROASTED. TRAYS ARE FROZEN
|Sunday
|10:00 am - 7:30 pm
|Monday
|10:00 am - 7:30 pm
|Tuesday
|10:00 am - 7:30 pm
|Wednesday
|10:00 am - 7:30 pm
|Thursday
|10:00 am - 7:30 pm
|Friday
|10:00 am - 7:30 pm
|Saturday
|10:00 am - 7:30 pm
Locally owned and operated delicatessen in the Rehoboth Beach, DE area since 1984.
19331 Lighthouse Plaza Boulevard, Unit 1, Rehoboth Beach, DE 19971