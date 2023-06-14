Cenzino Ristorante
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$$$
589 Ramapo Valley Rd
Oakland, NJ 07436
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DINNER MENU
ANTIPASTI
AFFETTATI MISTI ALL ITALIANA
A MIX OF PROSCIUTTO, CAPICOLLA, HOT SOPPRESSATA, SALAMI, PARMIGIANO CHEESE AND OLIVER TWIST, BALSAMIC VINEGAR AND OLIVES
AGED PARMESAN
CHUNKS OF AGED PARMESAN OF PARMA WITH MIXED OLIVES
ARANCINI DI NINA
ARTICHOKE SALAD
ARUGULA SALAD SPECIAL
ASPARAGUS SALAD
BURATTA CON PARMESAN CHIP
CALAMARI FRITTI
FRIED CALAMARI, BASIL SCENTED TOMATO SAUCE
CAPRESE
CRAB MEAT COCKTAIL
COZZE AL VINO BIANCO
FRESH MUSSELS SERVED IN A WHITE WINE SAUCE
FAMILY STYLE HOT & COLD ANTIPASTI
FIGS TOSCANA
GAMBERONI FREDDI
JUMBO SHRIMP COCKTAIL WITH HOMEMADE COCKTAIL SAUCE
INVOLTINI DI MELANZANE
BAKED EGGPLANT ROLLATINE FILLED WITH ASSORTED CHEESES
L' ANTIPASTO CALDO
A HOT COMBINATION OF BAKED CLAMS, STUFFED EGGPLANT, SHRIMP SCAMPI AND MEATBALL
LUGANICA
MANGO SALAD
ONE POLPETTE
CENZINOS FAMOUS MEATBALLS
POLENTA E SALSICCA
GRILLED POLENTA WITH CRUMBLED SAUSAGE IN A TOMATO SAUCE
POLPETTE
STUFFED MUSHROOMS
TAGLIATA DI MANZO
CHARRED AND SLICED SEASONED FIFLET MIGNON, SERVED OVER MIXED GREENN SALAD WITH A BLACK OLIVE VINAIGRETTE
TAGLIATA DI TONNO
SEARED SUSHI GARADE AHI TUNA SERVED RARE WITH BALSAMIC REDUCTION
VONGOLE GRATINEE
BAKED LITTLE NECK CLAMS TOPPED WITH SEASONED BREAD CRUMBS
ZUCCHINI FLOWERS MOZZARELLA
ZUPPE DI VONGOLE
HALIBUT CROQUETTES
SOUTHWEST LOBSTER AVOCADO
STUFFED DATES
ZUPPE E INSALATE
ARUGULA SALAD SPECIAL
GRILLED PEACH SALAD
INSALATA ALLA PERA
INSALATA DELLA CASA
MIXED GREENS AND TOMATO, TOSSED IN EVOO CENZINO DRESSING
L' INNAMORATA
MIXED GREEN SALAD, STRAWBERRIES, SLICED ALMONDS, CORN AND GOAT CHEESE WITH RASPBERRY DRESSING
LA CESARE
THE CLASSIC 'CEASAR" SALAD MADE WITH OUR FINEST INGREDIENTS AND HOMEMADE CROUTONS
LA TRICOLORE
ARUGULA, RADICCHIO, BELGIAN ENDIVE, FRESH APPLES, SHAVED PARMIGIANO
PASTA E FAGIOLI
THE CLASSIC BEANS SOUP WITH PASTA
WATERMELON SALAD
ZUPPA DEL GIORNO
CHEF'S DAILY CREATION
ROSEMARY APPLE CIDER INSALATA
INSALATA WALDORF
LA PASTA
CACCIO E PEPPE
FARFALLE ALLA VODKA
BOWTIE PASTA IN VODKA SAUCE
FETTUCCINE CON FUNGHI
HOMEMADE FETTUCCINE TOSSED WITH ASSORTED MUSHROOMS, PROSCIUTTO, CREAM SAUCE
GNOCCHI MOLISANI
HOMEMADE GNOCCHI WITH TOMATO AND BASIL SAUCE, TOSSED WITH GRATED PARMIGIANO
HALF FARFALLE ALLA VODKA
HALF FETTUCCINE CON FUNGHI
HALF GNOCCHI
HALF LINGUINE GARLIC AND OIL
HALF ORDER LINGUINE RED CLAM SAUCE
HALF ORDER LINGUINE WHITE CLAM SAUCE
HALF RAVIOLI ARAGOSTA
HALF RAVIOLI FONTINA TARTUFO
HALF RIGATONI BOLOGNESE
HALF RISOTTI GAMBERI E PISELLI
HALF RISOTTO PROFUMI DI BOSCO
HALF SPAGHETTI GHITARRA
HALF SPAGHETTI INTEGRALI
HALF TORTELLI DI VITELLO
HALF ZUCCHINI PASTA
KIDS PASTA
LINGUINE RED CLAM SAUCE
LINGUINE WHITE CLAM SAUCE
RAVIOLI AL' ARAGOSTA
LOBSTER RAVIOLI, BRANDIED BLUSH SAUCE
RAVIOLI FONTINA TARTUFO
HOMEMADE RAVIOLI FILLED WITH FONTINA CHEESE AND TRUFFLE, IN A BUTTER SAGE SAUCE
RIGATONI BOLOGNESE
Risotto con gambeiri
RISOTTO GAMBERI E PISELLI
ITALIAN RISOTTO WITH SHRIMP, PEAS, DICED TOMATOES, SIMMERED IN SEAFOOD BROTH
RISOTTO PROFUMI DI BOSCO
ITALIAN RISOTTO WITH ASSORTED WILD MUSHROOMS AND A TOUCH OF CREAM AND PARMIGIANO
SPAGHETTI ALLA GHITARRA
HOMEMADE SPAGHETTI WITH TOMATO BASIL SAUCE
SPAGHETTI AND MEATBALLS
SPAGHETTI CARBONARA
SPAGHETTI INTEGRALI
WHOLE WHEAT SPAGHETTI, WHITE WINE, DICED FRESH TOMATO, GARLIC AND CRAB MEAT. **OPTION GLUTEN FREE PASTA
SPECIAL PASTA HALF ORDER
TORTELLINI DI VITELLO
HOMEMADE TORTELLINI FILLED WITH ROASTED VEAL, NESTED IN AN OSSOBUCO REDUCTION, TOPPED WITH SHAVED PARMIGIANO
ZUCCHINI PASTA
ZUCCHINI PASTA SWIRLS GENTLED WITH CLAMS, SHRIMP, CRAB MEAT WITH DICED TOMATO IN BRODO
TABLE SIDE CACIO E PEPE
HALF ORDER TABLE SIDE CACIO E PEPE
SPECIALITA DAL MARE
SALMONE ALLA MOSTARDA
GRILLED FILLET OF SALMON WITH DIJON MUSTARD SAUCE & DRIZZLED BALSAMIC REDUCTION
BRANZINO AL FORNO
ROASTED WHOLE BRANZINO. SERVED WITH LEMON PARSLEY OIL
TONNO ALLA PIASTRA
SUSHI GRADE SEARED TUNA GENTLED WITH CARAMELIZED ONIONS AND ROASTED TOMATO, DRIZZLED WITH A BALSAMIC REDUCTION
GAMBERONI IN SALSA DI SCAMPI
JUMBO SAUTEED SHRIMP WITH GARLIC, LEMON AND FINE HERB SAUCE
GAMBERONI ALLA GRIGLIA VEGETALI
JUMBO GRILLED SHRIMP SIMPLY WITH EVOO OVER GRILLED SEASONAL VEGETABLES
SOGLIOLA AL VERDE
SAUTEED BATTERED LEMON SOLE FILET WITH SCALLIONS AND LEMON SAUCE
ZUPPA DI PESCE
LOBSTER TAIL, SHRIMP, CALAMARI, MUSSELS AND MANILA CLAMS STEWED IN A TOMATO FISH BROTH. SERVED AS YOU PREFER MILD, MEDIUM OR HOT
SOGLIOLA DI DOVER **MARKET PRICE
LA CESAR WITH SHRIMP
IL POLLAME
PETTO DI POLLO CAMPAGNOLA
SAUTEED CHICKEN BREAST WITH SAUSAGE, MUSHROOMS AND SWEET RED PEPPERS
POLLO ARROSTO
FREE RANGE BELL & EVANS HALF ROASTED CHICKEN WITH OUR EVOO, LEMON
PETO DI POLLO CACCIATORA
PAN SEARED CHICKEN ON THE BONE, GENTLED WITH SAUTEED MIXED MUSHROOMS AND ONIONS IN TOMATO SAUCE
PETO DI POLLO ARRABIATO
SAUTEED CHICKEN BREAST WITH GARLIC, FRESH HERBS, A TOUCH OF WHITE WINE AND CRUSHED RED PEPPER
ARROSTO D' ANITRA
HALF ROASTED DUCK IN A RASPBERRY PORT WINE SAUCE
POLLO PARMIGIANA
POLLO PICCATTA
POLLO MARSALA
KIDS CHICKEN FINGERS AND FRIES
POLLO ZAMPIERI PEPPERS AND SAUSAGE
KIDS CHICKEN FINGERS AND FRIES
CHICKEN FRANCESE
POLLO SPECIAL
LA CESAR WITH CHICKEN
IL VITELLO
OSSOBUCO DI VITELLO
BRAISED VEAL OSSOBUCO SERVED WITH RISOTTO MILANESE
COSTATA DE VITELLO
MILK FED ROASTED RACK VEAL CHOP WITH SAUTEED MUSHROOMS
VITELLO SALTIMBOCA
VEAL SCALLOPPINE WITH PROSCIUTTO AND SCENTED WITH SAGE, OVER SAUTEED SPINACH
VITELLO MARE MONTE
POMME DU BEAU VEAL AND SHRIMP WITH ASSORTED MUSHROOMS
VEAL PARMIGIANA
VEAL PICCATA
VEAL MARSALA
VEAL MILANSE
VEAL MILANESE ON THE BONE
VEAL FRANCESE
MANZO E AGNELLO
FILETTO DI MANZO
PRIME FILET MIGNON 12 OZ. IN PEPPERCORN SAUCE
COSTOLLETE D'AGNELLO ALLA MILANESE
BREADED LAMB CHOPS MILANESE STYLE, FINISHED WITH SAGE BUTTER
BISTECCA AI FERRI
BALCK ANGUS 16 OZ NEW YORK STRIP
AGNELLO ALLA GRIGLIA
NEW ZEALAND BABY LAMB CHOPS SIMPLY GRILLED
CARRE DI AGNELLO
NEW ZEALAND ROASTED RACK OF LAMB, ROSEMARY GARLIC SAUCE
PORTERHOUSE MP
32 OZ PORTERHOUSE STEAK FOR TWO, SIMPLY SEASONED AND GRILLED