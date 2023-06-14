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Italian
Seafood
Bars & Lounges

Cenzino Ristorante

1,044 Reviews

$$$

589 Ramapo Valley Rd

Oakland, NJ 07436

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

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Popular Items

ONE POLPETTE

$6.00

CENZINOS FAMOUS MEATBALLS

TORTA DI CIOCCOLATA

$14.00

INDESCRIBABLE... DECADENT CHOCOLATE MOUSSE COVERED IN CHOCOLATE

CRAB MEAT COCKTAIL

$36.00

DINNER MENU

ANTIPASTI

CHARRED AND SLICED SEASONED FILET MIGNON, SERVED OVER MIXED GREEN SALAD WITH A BLACK OLIVE VINAIGRETTE DRESSING

AFFETTATI MISTI ALL ITALIANA

$32.00

A MIX OF PROSCIUTTO, CAPICOLLA, HOT SOPPRESSATA, SALAMI, PARMIGIANO CHEESE AND OLIVER TWIST, BALSAMIC VINEGAR AND OLIVES

AGED PARMESAN

$5.00

CHUNKS OF AGED PARMESAN OF PARMA WITH MIXED OLIVES

ARANCINI DI NINA

$12.00

ARTICHOKE SALAD

$16.00

ARUGULA SALAD SPECIAL

$16.00

ASPARAGUS SALAD

$16.00

BURATTA CON PARMESAN CHIP

$18.00

CALAMARI FRITTI

$19.00

FRIED CALAMARI, BASIL SCENTED TOMATO SAUCE

CAPRESE

$15.00

CRAB MEAT COCKTAIL

$36.00

COZZE AL VINO BIANCO

$18.00

FRESH MUSSELS SERVED IN A WHITE WINE SAUCE

FAMILY STYLE HOT & COLD ANTIPASTI

$28.00

FIGS TOSCANA

$16.00

GAMBERONI FREDDI

$22.00

JUMBO SHRIMP COCKTAIL WITH HOMEMADE COCKTAIL SAUCE

INVOLTINI DI MELANZANE

$16.00

BAKED EGGPLANT ROLLATINE FILLED WITH ASSORTED CHEESES

L' ANTIPASTO CALDO

$32.00

A HOT COMBINATION OF BAKED CLAMS, STUFFED EGGPLANT, SHRIMP SCAMPI AND MEATBALL

LUGANICA

$18.00

MANGO SALAD

$16.00

ONE POLPETTE

$6.00

CENZINOS FAMOUS MEATBALLS

POLENTA E SALSICCA

$15.00

GRILLED POLENTA WITH CRUMBLED SAUSAGE IN A TOMATO SAUCE

POLPETTE

$16.00

STUFFED MUSHROOMS

$16.00

TAGLIATA DI MANZO

$28.00

CHARRED AND SLICED SEASONED FIFLET MIGNON, SERVED OVER MIXED GREENN SALAD WITH A BLACK OLIVE VINAIGRETTE

TAGLIATA DI TONNO

$28.00

SEARED SUSHI GARADE AHI TUNA SERVED RARE WITH BALSAMIC REDUCTION

VONGOLE GRATINEE

$18.00

BAKED LITTLE NECK CLAMS TOPPED WITH SEASONED BREAD CRUMBS

ZUCCHINI FLOWERS MOZZARELLA

$18.00

ZUPPE DI VONGOLE

$16.00

HALIBUT CROQUETTES

$22.00

SOUTHWEST LOBSTER AVOCADO

$26.00

STUFFED DATES

$16.00

ZUPPE E INSALATE

RADICCHIO, ENDIVE, ROMAINE, FRESH PEARS, GORGONZOLA CHEESE

ARUGULA SALAD SPECIAL

$14.00

GRILLED PEACH SALAD

$16.00

INSALATA ALLA PERA

$16.00

INSALATA DELLA CASA

$10.00

MIXED GREENS AND TOMATO, TOSSED IN EVOO CENZINO DRESSING

L' INNAMORATA

$14.00

MIXED GREEN SALAD, STRAWBERRIES, SLICED ALMONDS, CORN AND GOAT CHEESE WITH RASPBERRY DRESSING

LA CESARE

$14.00

THE CLASSIC 'CEASAR" SALAD MADE WITH OUR FINEST INGREDIENTS AND HOMEMADE CROUTONS

LA TRICOLORE

$14.00

ARUGULA, RADICCHIO, BELGIAN ENDIVE, FRESH APPLES, SHAVED PARMIGIANO

PASTA E FAGIOLI

$12.00

THE CLASSIC BEANS SOUP WITH PASTA

WATERMELON SALAD

$16.00

ZUPPA DEL GIORNO

$14.00

CHEF'S DAILY CREATION

ROSEMARY APPLE CIDER INSALATA

$16.00

INSALATA WALDORF

$16.00

LA PASTA

RIGATONI PASTA WITH OUR CENZINO CLASSIC BOLOGNESE

CACCIO E PEPPE

$26.00

FARFALLE ALLA VODKA

$22.00

BOWTIE PASTA IN VODKA SAUCE

FETTUCCINE CON FUNGHI

$32.00

HOMEMADE FETTUCCINE TOSSED WITH ASSORTED MUSHROOMS, PROSCIUTTO, CREAM SAUCE

GNOCCHI MOLISANI

$32.00

HOMEMADE GNOCCHI WITH TOMATO AND BASIL SAUCE, TOSSED WITH GRATED PARMIGIANO

HALF FARFALLE ALLA VODKA

$14.00

HALF FETTUCCINE CON FUNGHI

$18.00

HALF GNOCCHI

$18.00

HALF LINGUINE GARLIC AND OIL

$14.00

HALF ORDER LINGUINE RED CLAM SAUCE

$16.00

HALF ORDER LINGUINE WHITE CLAM SAUCE

$16.00

HALF RAVIOLI ARAGOSTA

$18.00

HALF RAVIOLI FONTINA TARTUFO

$16.00

HALF RIGATONI BOLOGNESE

$16.00

HALF RISOTTI GAMBERI E PISELLI

$18.00

HALF RISOTTO PROFUMI DI BOSCO

$18.00

HALF SPAGHETTI GHITARRA

$14.00

HALF SPAGHETTI INTEGRALI

$22.00

HALF TORTELLI DI VITELLO

$20.00

HALF ZUCCHINI PASTA

$24.00

KIDS PASTA

$10.00

LINGUINE RED CLAM SAUCE

$28.00

LINGUINE WHITE CLAM SAUCE

$32.00

RAVIOLI AL' ARAGOSTA

$32.00

LOBSTER RAVIOLI, BRANDIED BLUSH SAUCE

RAVIOLI FONTINA TARTUFO

$32.00

HOMEMADE RAVIOLI FILLED WITH FONTINA CHEESE AND TRUFFLE, IN A BUTTER SAGE SAUCE

RIGATONI BOLOGNESE

$32.00

Risotto con gambeiri

$44.00

RISOTTO GAMBERI E PISELLI

$38.00

ITALIAN RISOTTO WITH SHRIMP, PEAS, DICED TOMATOES, SIMMERED IN SEAFOOD BROTH

RISOTTO PROFUMI DI BOSCO

$34.00

ITALIAN RISOTTO WITH ASSORTED WILD MUSHROOMS AND A TOUCH OF CREAM AND PARMIGIANO

SPAGHETTI ALLA GHITARRA

$26.00

HOMEMADE SPAGHETTI WITH TOMATO BASIL SAUCE

SPAGHETTI AND MEATBALLS

$24.00

SPAGHETTI CARBONARA

$26.00

SPAGHETTI INTEGRALI

$38.00

WHOLE WHEAT SPAGHETTI, WHITE WINE, DICED FRESH TOMATO, GARLIC AND CRAB MEAT. **OPTION GLUTEN FREE PASTA

SPECIAL PASTA HALF ORDER

$22.00

TORTELLINI DI VITELLO

$34.00

HOMEMADE TORTELLINI FILLED WITH ROASTED VEAL, NESTED IN AN OSSOBUCO REDUCTION, TOPPED WITH SHAVED PARMIGIANO

ZUCCHINI PASTA

$38.00

ZUCCHINI PASTA SWIRLS GENTLED WITH CLAMS, SHRIMP, CRAB MEAT WITH DICED TOMATO IN BRODO

TABLE SIDE CACIO E PEPE

$34.00

HALF ORDER TABLE SIDE CACIO E PEPE

$22.00

SPECIALITA DAL MARE

SALMONE ALLA MOSTARDA

$34.00

GRILLED FILLET OF SALMON WITH DIJON MUSTARD SAUCE & DRIZZLED BALSAMIC REDUCTION

BRANZINO AL FORNO

$42.00

ROASTED WHOLE BRANZINO. SERVED WITH LEMON PARSLEY OIL

TONNO ALLA PIASTRA

$38.00

SUSHI GRADE SEARED TUNA GENTLED WITH CARAMELIZED ONIONS AND ROASTED TOMATO, DRIZZLED WITH A BALSAMIC REDUCTION

GAMBERONI IN SALSA DI SCAMPI

$38.00

JUMBO SAUTEED SHRIMP WITH GARLIC, LEMON AND FINE HERB SAUCE

GAMBERONI ALLA GRIGLIA VEGETALI

$36.00

JUMBO GRILLED SHRIMP SIMPLY WITH EVOO OVER GRILLED SEASONAL VEGETABLES

SOGLIOLA AL VERDE

$34.00

SAUTEED BATTERED LEMON SOLE FILET WITH SCALLIONS AND LEMON SAUCE

ZUPPA DI PESCE

$48.00

LOBSTER TAIL, SHRIMP, CALAMARI, MUSSELS AND MANILA CLAMS STEWED IN A TOMATO FISH BROTH. SERVED AS YOU PREFER MILD, MEDIUM OR HOT

SOGLIOLA DI DOVER **MARKET PRICE

$75.00

LA CESAR WITH SHRIMP

$32.00

IL POLLAME

PETTO DI POLLO CAMPAGNOLA

$32.00

SAUTEED CHICKEN BREAST WITH SAUSAGE, MUSHROOMS AND SWEET RED PEPPERS

POLLO ARROSTO

$34.00

FREE RANGE BELL & EVANS HALF ROASTED CHICKEN WITH OUR EVOO, LEMON

PETO DI POLLO CACCIATORA

$34.00

PAN SEARED CHICKEN ON THE BONE, GENTLED WITH SAUTEED MIXED MUSHROOMS AND ONIONS IN TOMATO SAUCE

PETO DI POLLO ARRABIATO

$34.00

SAUTEED CHICKEN BREAST WITH GARLIC, FRESH HERBS, A TOUCH OF WHITE WINE AND CRUSHED RED PEPPER

ARROSTO D' ANITRA

$42.00

HALF ROASTED DUCK IN A RASPBERRY PORT WINE SAUCE

POLLO PARMIGIANA

$34.00

POLLO PICCATTA

$34.00

POLLO MARSALA

$34.00

KIDS CHICKEN FINGERS AND FRIES

$22.95

POLLO ZAMPIERI PEPPERS AND SAUSAGE

$34.00

KIDS CHICKEN FINGERS AND FRIES

$22.95

CHICKEN FRANCESE

$34.00

POLLO SPECIAL

$36.00

LA CESAR WITH CHICKEN

$32.00

IL VITELLO

OSSOBUCO DI VITELLO

$46.00

BRAISED VEAL OSSOBUCO SERVED WITH RISOTTO MILANESE

COSTATA DE VITELLO

$55.00

MILK FED ROASTED RACK VEAL CHOP WITH SAUTEED MUSHROOMS

VITELLO SALTIMBOCA

$38.00

VEAL SCALLOPPINE WITH PROSCIUTTO AND SCENTED WITH SAGE, OVER SAUTEED SPINACH

VITELLO MARE MONTE

$38.00

POMME DU BEAU VEAL AND SHRIMP WITH ASSORTED MUSHROOMS

VEAL PARMIGIANA

$38.00

VEAL PICCATA

$38.00

VEAL MARSALA

$38.00

VEAL MILANSE

$38.00

VEAL MILANESE ON THE BONE

$55.00

VEAL FRANCESE

$38.00

MANZO E AGNELLO

FILETTO DI MANZO

$55.00

PRIME FILET MIGNON 12 OZ. IN PEPPERCORN SAUCE

COSTOLLETE D'AGNELLO ALLA MILANESE

$48.00

BREADED LAMB CHOPS MILANESE STYLE, FINISHED WITH SAGE BUTTER

BISTECCA AI FERRI

$55.00

BALCK ANGUS 16 OZ NEW YORK STRIP

AGNELLO ALLA GRIGLIA

$48.00

NEW ZEALAND BABY LAMB CHOPS SIMPLY GRILLED

CARRE DI AGNELLO

$46.00

NEW ZEALAND ROASTED RACK OF LAMB, ROSEMARY GARLIC SAUCE

PORTERHOUSE MP

$150.00

32 OZ PORTERHOUSE STEAK FOR TWO, SIMPLY SEASONED AND GRILLED

COWBOY RIB EYE STEAK

$62.00

COSTATA DI MAIALE

$38.00

LE VERDURE

SAUTEED BROCCOLI RABE

$12.00

MARKETS BEST RABE SAUTEED WITH EVOO AND GARLIC

SM SPINACH

$7.00

SAUTEED SPINACH WITH OUR EVOO AND GARLIC

LG SPINACH

$12.00

SAUTEED SPINACH WITH OUR EVOO AND GARLIC

SIDE OF PASTA

$6.00

SM BROCCOLI RABE

$8.00

MIXED MUSHROOMS

$12.00

BROCCOLI RABE HALF ORDER

$8.00

KIDS

CHICKEN FINGERS AND FRIES

$22.95

KIDS SPAGHETTI AND MEATBALLS

$16.95

KIDS RAVIOLI

$16.00

KIDS PENNE BUTTER

$8.00

FRENCH FRIES

$6.00

WINE LIST

GLASS WHITE/ROSE/SPARKLING

BELLINI GLASS

$15.00

Brunello Di Montalcino, 2016 DOC

$48.00

CHARDONNAY LA CREMA

$14.00

CHARDONNAY, KENDALL JACKSON

$12.00

CHARDONNAY, SIMI

$14.00

LUGANA ZENATO

$12.00

OPUS ONE, 2017 375 ML

$205.00

PINOT GRIGIO DUE TORRE

$10.00

PINOT GRIGIO RUFFINO

$12.00

PINOT GRIGIO SANTA MARGHERITA

$15.00

PINOT GRIGIO ZENATO

$12.00

PINOT GRIS, MT BEAUTIFUL

$12.00

PROSECCO SPLIT TI AMO

$15.00

RIESLING CLEAN SLATE MOSEL, GERMANY

$12.00

RIESLING, CHATEAU ST MICHELLE

$12.00

ROSE CHATEAU MONTAUD, FRANCE

$12.00

ROSE, ELOUAN

$12.00

Rosso Di Montalcino 2016 DOC

$17.00

Ruffino Aqua di Venus Rose

$14.00

Ruffino Aqua do Venus Pinot Grigio

$14.00

SAUVIGNON BLANC BLACKSTONE

$12.00

SAUVIGNON BLANC EMMOLO

$16.00

SAUVIGNON BLANC NEW ZEALAND

$12.00

ZINFANDEL, BERINGER

$12.00

ZINFANDEL, CLIVE

$12.00

GLASS RED

CHIANTI GABBIANO

$12.00

CHIANTI BANFI

$13.00

BARBARESCA CANTINA DI NEBBOLI

$12.00

RIPASSO BABY AMARONE

$16.00

PINOT NOIR MEOMI

$14.00

PINOT NOIR MARK WEST

$14.00

PINOT NOIR ELOUAN

$12.00

PETITE SYRAH SEVEN SINNERS

$12.00

MERLOT, STERLING

$14.00

MALBEC, BARON DE ROTHCHILD ARENGTINA

$12.00

CABERNET SAUVIGNON, STERLING

$14.00

CABERNET SAUVIGNON ROBERT MONDAVI

$12.00

ROSSO DE TAVOLA RUFFINO IGT 2019

$14.00

CABERNET SAUVIGNON ROBERT MONDAVI

$12.00

MERLOT ROBERT MONDAVI

$12.00

ROSSO DI MONTALCINO, 2016

$17.00

BRUNELLO DI MONTALCINO, 2016 DOC

$48.00

OPUS SPLIT 375 MKL 2017

$205.00

2015 ALTESINO BRUNELLO DOCG 750 ML

Altesino 2016 Brunello

$80.00

CHAMPAGNE & SPARKLING WINES

KORBEL BRUT 187ML SPLIT

$15.00

ZARDETTO PROSECCO 187ML SPLIT

$15.00

RUFFINO PROSECCO 187ML SPIT

$15.00

I LOVE YOU PROSECCO 187ML SPLIT

$15.00

VILLA JOLANDA BLUE MOSCATO 187ML SPLIT

$15.00

VILLA JOLANDA PINK MOSCATO 187ML SPLIT

$15.00

BIN#1 KORBEL BRUT

$48.00

BIN#2 ZARDETTO PROSECCO

$55.00

BIN#3 MARTINI & ROSSI SPUMANTE, ITALY

$48.00

BIN#4 MOET & CHANDON IMPERIAL 1/2 BOTTLE $65

$125.00

BIN#5 PERRIER JOUET, FLOWER BOTTLE

$290.00

BIN#6 DOM PERRIGNON

$290.00

BIN#7 VEUVE CLICQUOT BRUT 1/2 BOTTLE $60

$125.00

BIN#8 MUMM DE CRAMMANT

$130.00

BIN#12 JOLANDA I LOVE YOU PROSECCO

$55.00

BIN#13 MONSALTO, BRUT ROSE

$52.00

Bin7a Veuve mezzo

$75.00

VINO BIANCO/WHITE WINE

BIN #21 PINOT GRIGIO, RUFFINO LUMINA

$55.00

BIN #23 PINOT GRIGIO SANTA MARGHERITA

$60.00

BIN #31 VERMENTINA/VERDICCHIO, VITTIANO

$44.00

BIN #32 PINOT GRIGIO, TERLATO

$48.00

BIN #22 GAVI DI GAVI, VILLA ROSA

$44.00

BIN #24 GAVI DI GAVI, LA SCOLCA BALCK LABEL

$85.00

BIN #29 FIANO DI AVELLINO, MASTROBERARDINO

$48.00

BIN #26 GRECO DEL TUFO, FEUDI DI SAN GREGORIO

$48.00

BIN #27 LUGANA, SAN BENEDETTO

$48.00

BIN #33 ORVIETO RUFFINO

$42.00

BIN #53 SAUVIGNON BLANC, EMMOLO

$48.00

BIN #25 CHARDONNAY, FARNITO CARPINETO

$48.00

BIN #28 CHARDONNAY, LEONE D' ALMERITA

$48.00

BIN #51 CHARDONNAY, SARACINA UNOAKED , MENDOCINO

$48.00

BIN #52 CHARDONNAY, KENDALL JACKSON

$48.00

BIN #54 CHARDONNAY, JORDAN

$65.00

BIN #55 CHARDONNAY, ROBERT MONDAVI

$48.00

BIN #56 CHARDONNAY, FAR NIENTE

$120.00

BIN #58 CHARDONNAY, LUMINUS BERINGER

$58.00

BIN #60 CHARDONNAY SONOMA CUTRER

$60.00

ITALIAN ROSSO/RED ITALIAN WINES

BIN #100 CHIANTI CLASSICO, CARPINETO

$55.00

BIN #101 REMOLE, TOSCANA, ROSSO, FRESCOBALDI

$48.00

BIN #102 ROSSO TUSCANA, VILLA ANTINORI

$48.00

BIN #103 CHIANTI CLASSICO RISERVA, MARCHESE ANTINORI

$68.00

BIN #104 CHIANTI CLASSICO RISERVA, TAN, RUFFINO

$55.00

BIN #105 CHIANTI CLASSICO RISERVA DUCALE, GOLD RUFFINO

$75.00

BIN #106 MODUS, TOSCANA ROSSO, RUFFINO

$55.00

BIN #108 AMARONE, CESARI VENETO

$76.00

BIN #107 AMARONE, ALLEGRINI CLASSICO

$120.00

BIN #109 BARBARESCA RABAJA, GUISEPPE CORTESE

$88.00

BIN #110 BAROLO, MARCHESI DI BAROLO, PIEDMONTE

$85.00

BIN #111 BRUNELLO DI MONTALCINO, COLLINA DEI LECCI, TUSCANI

$75.00

BIN #111A ROSSO DI MONTALCINO, TERRE NERE, TUSCANY

$55.00

BIN #112 BRUNELLO D I MONTALCINO, IL POGGIONE, TUSCANY

$145.00

BIN # 113 GATTINARA TRAVAGLINI, PIEDMONT

$65.00

BIN #114 REGALEALI, NERO D' AVOLA, TASCA, SICILY

$58.00

BIN #115 CABERNET SAUVIGNON, FARNITO, TUSCANY

$100.00

BIN #116 PROMIS, GAJA SUPER TUSCAN, TUSCANY

$92.00

BIN #117 VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO, VALDIPIATTA, TUSCANY

$95.00

BIN #118 ROSSO DI TAVOLO, AMERAI BLEND, TUSCANY

$45.00

BIN # 119 BARBARESCO, CANTINA DE NEBBIOLO, PIEDMONT

$55.00

BIN #122 RIPASSO VALPOLICELLA, ZENATO, VALPOLICELLA

$58.00

BIN #124 NEGROAMARO, JO, GIANFRANCO FINO, PUGLIA

$105.00

BIN #126 TERRE DI LAVORO, LOCASCIO, CASERTA, ITALY

$120.00

BIN #127 CHIANTI CLASSICO RISERVA BERARDO, CASTELLO DI BOSSI

$65.00

BIN #128 BRUNELLO DI MONTALCINO, CASTIGLION DEL BOSCO

$75.00

BIN #129 MONTEPULCIANO DI ABRUZZO, PODERE, CATONARI

$65.00

BIN #131 CORVINO ALLEGRINI, PALAZZO DEL TORRE

$125.00

CALIFORNIA RED WINES

BIN #150 CABERNET SAUVIGNON, BLACK STALLION

$55.00

BIN #151 MERLOT, CHATEAU ST MICHELLE

$42.00

BIN #153 MERLOT, STAGS LEAP

$58.00

BIN #154 BLEND, PARADUXX, NAPA

$85.00

BIN #155 CABERNET SAUVIGNON, STERLING

$52.00

BIN #156 CABERNET SAUVIGNON, BERINGER

$52.00

BIN #157 CABERNET SAUVIGNON, ROBERT MONDAVI

$52.00

BIN #160 CABERNET SAUVIGNON, KENDALL JACKSON

$52.00

BIN #163 ZINFANDEL, 7 DEADLY ZINS

$42.00

BIN #164 PINOT NOIR, ROBERT MONDAVI

$48.00

BIN #165 PINOT NOIR, WILLIAMETTE VALLEY VINEYARDS

$60.00

BIN #166 PINOT NOIR, MEIOMI

$55.00

BIN #158 PETITE SYRAH, STAGS LEAP

$85.00

BIN #161 CABERNET SAUVIGNON, SILVER OAK, ALEXANDER VALLEY

$165.00

BIN #162 CABERNET SAUVIGNON SIMI, SONOMA

$65.00

FRENCH WHITE & RED WINES

BIN #200 SANCERRE, LOIRE VALLEY

$75.00

BIN #201 POULLY FUISSE, LOUIS LATOR, MACONNAIS

$65.00

BIN #202 CHATEAUNEUF DU PAPE, RHONE, BROTTE, RHONE VALLEY

$65.00

BIN #203 PULIGNY MONTRACHET, LOUIS LATOR, SOUIS LE PUITS

$175.00

BIN #204 BURGUNDY, LOUIS LATOR, SANTENAY

$65.00

BIN #205 BORDEAUX MEDOC CHATEAU, CANTEMERLE

$125.00</