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Cheval 3940 Main St
3940 Main St
Kansas City, MO 64111
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
Food Menu
FOOD
- NUTS
Suya spiced pecans, almonds, and pistachios.$10.00
- BAGUETTE AND BUTTER
Tailleur baguette and butter de Paris, radishes and conishons.$10.00
- STUFFED PEPPADEWS
Peppadews stuffed with sopressata, mint chimichurri, and herb boursin/creme fraiche.$12.00
- TRIO OF SNACKS
Nuts, bread, and peppers.$25.00
- GOLDEN BEETS
Golden beets on top for lime labneh, with mint chimichurri, apples, and fried shallots.$15.00
- CHEESE AND CHARCUTERIE
Cheese, meat, and accoutrement with crackers.$20.00
- SMOKED FISH TIN
Szechuan salmon or rainbow trout with herbed creme fraiche, capers, lemon, and crackers.$25.00
DESSERT
Liquor
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Whiskey
- REDWOOD BLENDED$12.00
- WESTBOTTOMS$12.00
- BEN HOLLADAY$15.00
- WOODFORD RESERVE$14.00
- GREEN SPOT IRISH$20.00
- HA'PENNY IRISH$12.00
- BUFFALO TRACE$12.00
- WILD TURKEY RYE$14.00
- RITTENHOUSE RYE$11.00
- SUNDAY'S JAPANESE$15.00
- AUGUSTA BOURBON$24.00
- JURA SCOTCH$14.00
- OBAN 14 YR$20.00
- LISMORE SPEYSIDE$10.00
- DBL REDWOOD BLENDED$21.00
- DBL WESTBOTTOMS$21.00
- DBL BEN HOLLADAY$26.25
- DBL WOODFORD RESERVE$24.50
- DBL GREEN SPOT IRISH$36.00
- DBL HA'PENNY IRISH$21.00
- DBL BUFFALO TRACE$21.00
- DBL WILD TURKEY RYE$24.50
- DBL RITTENHOUSE RYE$19.25
- DBL SUNDAY'S JAPANESE$26.25
- DBL AUGUSTA BOURBON$42.00
- DBL JURA SCOTCH$24.50
- DBL OBAN 14 YR$36.00
- DBL LISMORE SPEYSIDE$17.50
Amaro
- SIRENE$14.00
- MONTENEGRO$13.00
- CALIFORNIA FERNET$12.00
- CINPATRAZZO$13.00
- CAMPARI$11.00
- N/A APERTIVIO$11.00
- DBL CYNAR$19.25
- DBL AVERNA$21.00
- DBL FERNET-BRANCA$21.00
- DBL FRED JERBIS$21.00
- DBL AMARO NONINO$19.25
- DBL APERTIVO NONINO$21.00
- DBL SIRENE$24.50
- DBL MONTENEGRO$22.75
- DBL CALIFORNIA FERNET$21.00
- DBL CINPATRAZZO$22.75
- DBL CAMPARI$19.25
- DBL N/A APERTIVIO$19.25
Liqueurs
- HERBSAINT$12.00
- ABSINTHE$18.00
- LIFTED SPIRITS ABSINTHE$12.00
- FACCIO BRUTTO CENTERBE$13.00
- CHARTRUESE$16.00
- HEIRLOOM GENEPY$11.00
- APOLOGUE SAFFRON$14.00
- XILA$13.00
- MR. BLACKS$11.00
- LILLET$10.00
- CREME DE CASSIS$9.00
- PIERRE FERRAND$14.00
- ARMAGNAC$14.00
- PARK COGNAC$18.00
- PISCO$12.00
- 5 FARMS IRISH CREAM$12.00
- DELA FORCE RUBY$11.00
- DELA FORCE TAWNY$13.00
- MADEIRA RAINWATER$13.00
- MARASCHINO$13.00
- ORANGECELLO$10.00
- CONTRATTO BIANCO$11.00
- CONTRATTO ROSSO$11.00
- BORDIGA EXTRA DRY$12.00
- FINOCCHIETTO$12.00
- CREME DE VIOLETTE$12.00
- LUXARDO BITTER$11.00
- DBL HERBSAINT$21.00
- DBL ABSINTHE$21.00
- DBL LIFTED SPIRITS ABSINTHE$22.75
- DBL FACCIO BRUTTO CENTERBE$22.75
- DBL CHARTRUESE$17.50
- DBL HEIRLOOM GENEPY$22.75
- DBL APOLOGUE SAFFRON$21.00
- DBL XILA$31.50
- DBL MR. BLACKS$21.00
- DBL LILLET$22.75
- DBL CREME DE CASSIS$28.00
- DBL PIERRE FERRAND$19.25
- DBL ARMAGNAC$24.50
- DBL PARK COGNAC$22.75
- DBL PISCO$19.25
- DBL 5 FARMS IRISH CREAM$17.50
- DBL DELA FORCE RUBY$15.75
- DBL DELA FORCE TAWNY$24.50
- DBL MADEIRA RAINWATER$24.50
- DBL MARASCHINO$31.50
- DBL ORANGECELLO$21.00
- DBL CONTRATTO BIANCO$21.00
- DBL CONTRATTO ROSSO$22.00
- DBL BORDIGA EXTRA DRY$26.00
- DBL FINOCCHIETTO$26.00
- DBL CREME DE VIOLETTE$22.75
- DBL LUXARDO BITTER$17.50
Cocktails
House Cocktails
Cocktails
- OLD FASHIONED$14.00
- MANHATTEN$14.00
- BOULEVARDIER$15.00
- VIEUX CARRE$15.00
- SAZERAC$14.00
- EW WHISKEY SOUR$15.00
- SIDECAR$15.00
- NEGRONI$14.00
- GIMLET$13.00
- LAST WORD$15.00
- FRENCH 75$13.00
- AVIATION$15.00
- TOM COLLINS$13.00
- MARGARITA$13.00
- LEMON DROP$14.00
- PISCO SOUR$15.00
- COLD BREW MARTINI$14.00
- MEZCALETTI$15.00
- DAIQUIRI$13.00
- COSMOPOLITAN$13.00
- APERTIVO SPRITZ$14.00
- BRONSONS MILK PUNCH$14.00
- BEES KNEES$13.00
- LONG ISLAND ICE TEA$17.00
- MARGARITA$13.00
- MULE$13.00
- DEALER'S CHOICE$15.00
Wine
Red
- GLS PINOT NOIR, GASPARD$14.00
- GLS PAIS, LOMAS DE LLAHUEN$13.00
- GLS BARBERA, INDIGENOUS$13.00
- GLS CABERNET SAUVIGNON, MI PERRUNO$12.00
- GLS ZINFANDEL, MASSERIA LI VELI$13.00
- BTL PINOT NOIR, GASPARD$14.00
- BTL PAIS, LOMAS DE LLAHUEN$13.00
- BTL BARBERA, INDIGENOUS$13.00
- BTL CABERNET SAUVIGNON, MI PERRUNO$12.00
- BTL ZINFANDEL, MASSERIA LI VELI$13.00
White
- GLS ITALIAN BLEND, EST! EST!! EST!!!$11.00
- GLS PICPOUL DE PINET, ZAZOU$10.00
- GLS MUSCADET, DOMAINE JEAN AUBRON$11.00
- GLS GRUNER VELTLINER, HALLOTRIO$14.00
- GLS CHARDONNAY, LAURENT PERRACHON$13.00
- BTL ITALIAN BLEND, EST! EST!! EST!!!$35.00
- BTL PICPOUL DE PINET, ZAZOU$30.00
- BTL MUSCADET, DOMAINE JEAN AUBRON$35.00
- BTL GRUNER VELTLINER, HALLOTRIO$42.00
- BTL CHARDONNAY, LAURENT PERRACHON$40.00
Rose
Champagne
- GLS BRUT, ALMACITA$12.00
- GLS ROSE PET NAT, CLOS HIRRISOU$14.00
- GLS CAVA, MARQUES DE GELIDA$12.00
- GLS PET NAT, DUCKMAN$14.00
- GLS FRITZ MUELLER N/A$11.00
- BTL BRUT, ALMACITA$36.00
- BTL ROSE PET NAT, CLOS HIRRISOU$42.00
- BTL CAVA, MARQUES DE GELIDA$36.00
- BTL PET NAT, DUCKMAN$42.00
- BTL FRITZ MUELLER N/A$35.00
- BTL ITALIAN SPARKLING, CONTRATTO$58.00
- BTL BLANC DE BLANC, GRUET$42.00
- BTL CHAMPAGNE, MONTAUBRET$80.00
- BTL CHAMPAGNE GRAND CRU, MOUZON LEROUX$115.00
Events
Moon Bar Cocktails
Classics/Highballs
Etc
Event Food
Merchandise
All hours
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|Closed
|Monday
|Closed
|Tuesday
|Closed
|Wednesday
|Closed
|Thursday
|Closed
|Friday
|Closed
|Saturday
|Closed
Restaurant info
We are a European and vintage inspired cocktail and wine bar. No need for a reservation, we are first come first serve. Come sip and enjoy each other's company.
Location
3940 Main St, Kansas City, MO 64111
© 2024 Toast, Inc.