Chez Maman West
401 Gough Street
San Francisco, CA 94102
FOOD
Appetizers
Salads
Organic Greens Salad
Mixed Greens, Pears, Sherry Vinaigrette$10.00
Warm Goat Cheese Salad
Arugula, Cipollini Onions, Balsamic Vinaigrette$15.00
Caesar Salad
Parmesan Cheese, Croutons$14.00
Endives
Pears, Walnuts, Roquefort Cheese, Caramel Balsamic Vinaigrette$17.00
Niçoise Salad
Olives, Peppers, Green Beans, Potatoes, Eggs, Tomatoes, Artichoke Hearts, Radishes, Whole Grain Mustard Vinaigrette$23.00
Frisée Salad
Poached Egg, Lardons, Red Wine Vinaigrette$18.00
Mixed Salad
Mixed Greens, Goat Cheese, Tomatoes, Pistou, Balsamic Vinaigrette$16.00
Dresing On The Side
Paninis
Chicken Panini
Chicken, Pistou, Aioli, Roasted Peppers; Green Salad$15.00
Proscuitto Panini
Prosciutto, Tomato, Pistou, Brie; Green Salad$15.00
Smoked Salmon Panini
Smoked Salmon, Fines Herbes, Creme Fraiche, Capers, Caramelized Onions; Green Salad$15.00
Merguez Panini
Spicy Lamb Sausage, Melted Brie; Green Salad$15.00
Croque Monsieur
Ham, Gruyere, Brioche; Garden Salad$17.00
Croque Madame
Ham, Gruyere, Sunny Up Eggs, Brioche; Garden Salad$18.00
Croque Mademoiselle
Smoked Salmon, Gruyere, Sunny Up Eggs, Brioche; Garden Salad$18.00
sub fries$4.00
Crepes
Complète Crepe
Ham, Swiss Cheese, Egg$17.00
Chicken Crepe
Chicken, Old Fashioned Mustard$16.00
Savoyarde Crepe
Prosciutto, Potatoes, Shallots, Cornichons, Swiss Cheese$17.00
Mushrooms Crepe
Marinated Wild Mushrooms, Swiss Cheese$16.00
Smoked Salmon Crepe
Smoked Salmon, Fines Herbes, Creme Fraiche, Capers, Spinach, Shallots$18.00
L'oriental Crepe
Merguez Sausage, Caramelized Onions, Swiss Cheese, Egg$17.00
Burgers
100% Angus Beef Burger
Grilled Angus Burger on Ciabatta Roll with Caramelized Onions, Tomato, and Aioli$20.00
Chicken Burger
Grilled Chicken Breast on Ciabatta Roll with Caramelized Onions, Tomato, and Aioli$20.00
Fish Burger
Grilled Salmon Filet on Ciabatta Roll with Caramelized Onions, Tomato, and Aioli$20.00
Impossible Burger
Grilled Impossible Burger on Ciabatta Roll with Caramelized Onions, Tomato, and Aioli$20.00
Les Moules
Moules Provençale
Cherry Tomatoes, Basil, Garlic, Shallots, Bell Pepper, Cream, Olives$24.00
Moules Thai
Lemon Grass, Garlic, Shallots, Cilantro, Chili, Coconut Milk$24.00
Moules Masala
Curry, Garlic, Shallots, Cream, Heart of Palm, Fried Jalapeno$24.00
Moules Marinière
Garlic, Shallots, White Wine, Lemon Juice, Parsley$24.00
Moules Poulette
Garlic, Shallots, Bacon, White Wine, Cream, Parsley$24.00
French Fries$10.00
Truffle French Fries$13.00
Entrees
Petrale Sole
Pan Seared, cauliflower puree, charred romanesco$29.00
Branzino$30.00
Salmon
Pan seared, potato croquette, spinach, lemon Dijon mustard sauce$28.00
Veal$29.00
Pork Chop
Brussels Sprouts, Bacon, Apple Cider Mustard Sauce$28.00
Organic Half Roasted Chicken
Garlic Mashed Potatoes, Lemon Confit, Lemon Jus$27.00
Roasted Duck Confit
Potatoes Gratin, Haricot Vert, Port Reduction$34.00
New York prime Steak (12oz)
French Fries, Green Peppercorn Sauce$50.00
Hachis Parmentier
Ground Beef, Potato Puree, Swiss Cheese$20.00
Chez Maman Mac & Cheese
Truffle Oil, Gruyere Cheese$19.00
Fettuccini
Creamy White Wine Sauce, Mushrooms$20.00
Carbonara
Olive Oil, Egg, Parmesan Cheese, Bacon$20.00
Add a patty$12.00
Assiette De Fromage
Sides
BEVERAGES
Champagne / Sparkling
Blanc / Rosé
Gls Chardonnay Nielson Santa Barbara$14.00
Gls Vincent Girardin's Rullly$20.00
Gls Sauvignon Blanc Bodkin$12.00
Sancerre$20.00
Gls Riesling$17.00
Btl Chardonnay, Nielson$56.00
Blt Chardonnay Vincent Girardin's Rully$80.00
Btl Chablis, Burgundy$100.00
Btl Sauvignon Blanc Bodkin$48.00
Btl Sancerre$80.00
Btl Anjou Chenin Blanc$64.00
Btl Viognier, Triennes, Sainte Fleur, Provence$52.00
Btl Rosé, Mesclances Romane Provence$64.00
Btl Picpoul De Pinet$56.00
Btl Riesling Domaine Christophe Mittnacht$68.00
Rouge
Gls Pinot Noir, Domaine Jean Teiller$17.00
Petite Sirah Blend$14.00
Btl Pinot Noir, Carmel Road, Monterey$48.00
Btl Pinot Noir, Jean Teiller$68.00
BTL David Duband cote de Nuits villages Burgundy$90.00
Btl Beaujolais villages ,Domaine du Clos Du Fief la Roche$60.00
Btl Grenache Blend, Héritage de Vannières, Provence$56.00
Btl Côtes du Rhône, Domaine La Manarine,s.Rhone Valley$56.00
Btl Vacqueyras, Domaine de la verde,Ora, S. Rhone Valley$64.00
Btl Croze hermitage$60.00
Btl Châteauneuf Du Pape$90.00
Btl Chateau Tour de Marbuzet Saint Estéphe Bordeaux$90.00
Btl Bordeaux ,Chateau Carbonnieux$80.00
Btl Bordeaux, Château Bellevue, St. Emillion Grand Cru$80.00
Btl Malbec Famille Des Causes Cahors$60.00
Btl Cabernet Opolo Paso Robles$64.00
Beaujolais,Domaine de la Grand cour,Fleurie$95.00
Btl Zinfandel,Horse & Plow,Draft Horse Red,North Coast$56.00
Btl Saint Joseph,Rhone valley$80.00
Bières A La Bouteille
Apéritifs
Boissons Rafraîchissantes
Boissons Chaudes
Port & Dessert Wines
DESSERT
Les Gourmandises
Les Crêpes
cakeage
Candle
|Sunday
|Closed
|Monday
|Closed
|Tuesday
|Closed
|Wednesday
|11:30 am - 8:45 pm
|Thursday
|11:30 am - 8:45 pm
|Friday
|11:30 am - 9:30 pm
|Saturday
|Closed
Come in and enjoy!
401 Gough Street, San Francisco, CA 94102