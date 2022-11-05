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Chicken-N-Spice Orland Hills

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9135 W 159th Street

Orland Hills, IL 60487

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GEORGE & EDDIE
LRG MASHED POT & GRAVY
LRG JOJO'S WEDGES

GEORGE & EDDIE

GEORGE & EDDIE

GEORGE & EDDIE

$9.89

3 OF OUR FAMOUS BREAST CHUNKS SERVED WITH ANY 2 OF OUR HOME MADE SIDES, A BUTTERMILK BISCUIT, 22 OUNCE DRINK AND 1 DIPPING SAUCE

BREAST CHUNKS

3 CHUNKS

3 CHUNKS

$5.39

3 FRESHLY, NEVER FROZEN, BREAST CHUNKS. THAT ARE HAND CUT IN STORE AND MARINATED FOR 24 HOURS. SERVED WITH YOUR CHOICE OF 1 DIPPING SAUCE.

6 CHUNKS

6 CHUNKS

$9.99

6 FRESHLY, NEVER FROZEN, BREAST CHUNKS. THAT ARE HAND CUT IN STORE AND MARINATED FOR 24 HOURS. SERVED WITH YOUR CHOICE OF 2 DIPPING SAUCE.

9 CHUNKS

9 CHUNKS

$14.99

9 FRESHLY, NEVER FROZEN, BREAST CHUNKS. THAT ARE HAND CUT IN STORE AND MARINATED FOR 24 HOURS. SERVED WITH YOUR CHOICE OF 3 DIPPING SAUCES.

20 CHUNKS

20 CHUNKS

$31.99

20 FRESHLY, NEVER FROZEN, BREAST CHUNKS. THAT ARE HAND CUT IN STORE AND MARINATED FOR 24 HOURS. SERVED WITH YOUR CHOICE OF 6 DIPPING SAUCES.

30 CHUNKS

30 CHUNKS

$45.99

30 FRESHLY, NEVER FROZEN, BREAST CHUNKS. THAT ARE HAND CUT IN STORE AND MARINATED FOR 24 HOURS. SERVED WITH YOUR CHOICE OF 10 DIPPING SAUCES.

50 CHUNKS

50 CHUNKS

$76.99

50 FRESHLY, NEVER FROZEN, BREAST CHUNKS. THAT ARE HAND CUT IN STORE AND MARINATED FOR 24 HOURS. SERVED WITH YOUR CHOICE OF 16 DIPPING SAUCES.

20 CHUNK SPECIAL

20 CHUNK SPECIAL

$39.99

20 OF OUR FAMOUS BREAST CHUNKS SERVED WITH YOUR CHOICE OF 2 LARGE SIDE, 4 BISCUITS AND 6 DIPPING SAUCES

30 CHUNK SPECIAL

30 CHUNK SPECIAL

$59.99

30 OF OUR FAMOUS BREAST CHUNKS SERVED WITH YOUR CHOICE OF 3 LARGE SIDES, 6 BISCUITS AND 10 DIPPING SAUCES

EXTRA SAUCES

EXTRA SAUCES

$0.35

BBQ, SWEET-N-SOUR, HONEY MUSTARD, HOT, RANCH OR CREAMY HOT

BREAST CHUNKS SPECIALS

20 CHUNK SPECIAL

20 CHUNK SPECIAL

$39.99

20 OF OUR FAMOUS BREAST CHUNKS SERVED WITH YOUR CHOICE OF 2 LARGE SIDE, 4 BISCUITS AND 6 DIPPING SAUCES

30 CHUNK SPECIAL

30 CHUNK SPECIAL

$59.99

30 OF OUR FAMOUS BREAST CHUNKS SERVED WITH YOUR CHOICE OF 3 LARGE SIDES, 6 BISCUITS AND 10 DIPPING SAUCES

50 CHUNK SPECIAL

50 CHUNK SPECIAL

$126.99

50 OF OUR FAMOUS BREAST CHUNKS SERVED WITH 1/2 PAN OF JO'S, 1/2 PAN OF COLESLAW, 10 BISCUITS AND 16 DIPPING SAUCES

12 PIECE COMBO MEAL (CHUNKS & BONE IN CHICKEN)

$26.99

12 PIECE COMBO MEAL INCLUDES 8 BREAST CHUNKS, 4 PIECES OF BONE IN CHICKEN (1 THIGHS, 1 BREAST, 1 WINGS, 1 LEGS), 1 LARGE SIDES, 4 BISCUITS AND 2 DIPPING SAUCES

24 PIECE COMBO MEAL (CHUNKS & BONE IN CHICKEN)

$52.99

24 PIECE COMBO MEAL INCLUDES 16 BREAST CHUNKS, 8 PIECES OF BONE IN CHICKEN (2 THIGHS, 2 BREAST, 2 WINGS, 2 LEGS), 2 LARGE SIDES, 8 BISCUITS AND 5 DIPPING SAUCES

FRIED CHICKEN (ON THE BONE)

2PC DINNER

2PC DINNER

$7.99

2 PIECES OF HAND BREADED CHICKEN ON THE BONE, YOUR CHOICE OF WHITE OR DARK MEAT. SERVED WITH ONE OF OUR HOMEMADE SIDES, A BUTTERMILK BISCUIT AND A SMALL DRINK

3PC DINNER

3PC DINNER

$8.99

3 PIECES OF HAND BREADED CHICKEN ON THE BONE. SERVED WITH ONE OF OUR HOMEMADE SIDES, A BUTTERMILK BISCUIT AND A SMALL DRINK

4PC DINNER

4PC DINNER

$10.29

4 PIECES OF HAND BREADED CHICKEN ON THE BONE. SERVED WITH ONE OF OUR HOMEMADE SIDES, A BUTTERMILK BISCUIT AND A SMALL DRINK

BREAST

BREAST

$2.49

ONE PIECE OF OUR HAND BREADED CHICKEN BREAST.

THIGH

THIGH

$2.49

ONE PIECE OF OUR HANDBREADED THIGH

LEG

LEG

$2.49

ONE PIECE OF OUR HAND BREADED CHICKEN LEG

WING

WING

$2.49

ONE PIECE OF OUR HANDBREDED CHICKEN WING

3 WINGS

3 WINGS

$7.49

3 PIECES OF OUR HANDBREADED WHOLE CHICKEN WINGS

3 WING SPECIAL

3 WING SPECIAL

$8.99

3 LARGE WHOLE CHICKEN WINGS, SERVED WITH OUR JOJO POTATO WEDGES AND YOUR CHOICE OF DIPPING SAUCE

4 WINGS

4 WINGS

$9.49

4 PIECES OF OUR HAND BREADED CHICKEN WINGS

4 WING SPECIAL

4 WING SPECIAL

$10.99

4 JUMBO WINGS SERVED WITH JOJO POTATO WEDGES AND YOUR CHOICE OF DIPPING SAUCE

8PCS CHKN BOX

8PCS CHKN BOX

$16.99

8 PIECES OF OUR HAND BREADED CHICKEN ON THE BONE. THE BOX INCLUDES 2 BREASTS, 2 THIGHS, 2 LEGS AND 2 WINGS

12PCS CHKN BOX

12PCS CHKN BOX

$23.49

12 PIECES OF OUR HAND BREADED CHICKEN ON THE BONE. THE BOX INCLUDES 3 BREASTS, 3 THIGHS, 3 LEGS AND 3 WINGS

16PCS CHKN BOX

16PCS CHKN BOX

$28.99

16 PIECES OF OUR HAND BREADED CHICKEN ON THE BONE. THE BOX INCLUDES 4 BREASTS, 4 THIGHS, 4 LEGS AND 4 WINGS

24PCS CHKN BOX

24PCS CHKN BOX

$41.99

24 PIECES OF OUR HAND BREADED CHICKEN ON THE BONE. THE BOX INCLUDES 6 BREASTS, 6 THIGHS, 6 LEGS AND 6 WINGS

8 PCS MEAL

8 PCS MEAL

$22.99

8 PIECES OF OUR HAND BREADED CHICKEN ON THE BONE. THE BOX INCLUDES 2 BREASTS, 2 THIGHS, 2 LEGS AND 2 WINGS. SERVED WITH YOUR CHOICE OF 1 LARGE SIDE AND 4 BUTTERMILK BISCUITS

12PCS MEAL

12PCS MEAL

$32.99

12 PIECES OF OUR HAND BREADED CHICKEN ON THE BONE. THE BOX INCLUDES 3 BREASTS, 3 THIGHS, 3 LEGS AND 3 WINGS. SERVED WITH YOUR CHOICE OF 2 LARGE SIDES AND 6 BUTTERMILK BISCUITS

16PCS CHKN MEAL

16PCS CHKN MEAL

$41.99

16 PIECES OF OUR HAND BREADED CHICKEN ON THE BONE. THE BOX INCLUDES 4 BREASTS, 4 THIGHS, 4 LEGS AND 4 WINGS. SERVED WITH YOUR CHOICE OF 3 LARGE SIDE AND 8 BUTTERMILK BISCUITS

24PCS CHKN MEAL

24PCS CHKN MEAL

$60.99

24 PIECES OF OUR HAND BREADED CHICKEN ON THE BONE. THE BOX INCLUDES 6 BREASTS, 6 THIGHS, 6 LEGS AND 6 WINGS. SERVED WITH YOUR CHOICE OF 4 LARGE SIDE AND 12 BUTTERMILK BISCUITS

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WAFFLE N CHUNKS

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2 CHICKEN SALAD CROISSANTS

2 CHICKEN SALAD CROISSANTS

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HOME MADE CHICKEN SALAD MADE FROM OUR FAMOUS BREAST CHUNKS SERVED ON 2 BUTTERED CROISSANTS

CHUNK BISCUIT

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CHICKEN-N-GRAVY

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CLASSIC CHICKEN SANDWICH

CLASSIC CHICKEN SANDWICH

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HAND CUT AND BREADED CHICKEN BREAST TOPPED WITH LETTUCE, PICKLES AND MAYO. SERVED ON A FRESHLY STEAMED BRIOCHE BUN.

JALAPENO CHEDDAR CHICKEN SANDWICH

JALAPENO CHEDDAR CHICKEN SANDWICH

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HAND CUT AND BREADED CHICKEN BREAST TOPPED WITH SLICES OF JALEPENO AND CHEDDAR CHEESE SAUCE. SERVED ON A FRESHLY STEAMED BRIOCHE BUN

SPICY CHICK SANDWICH

SPICY CHICK SANDWICH

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HAND CUT AND BREADED CHICKEN BREAST TOPPED WITH LETTUCE, PICKLES AND OUR HOMEMADE SPICY MAYO. SERVED ON A FRESHLY STEAMED BRIOCHE BUN

C-N-S CHICKEN BOWL

C-N-S CHICKEN BOWL

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FISH SANDWICH

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Served with lettuce and tarter sauce

FISH & SHRIMP

2PC FISH DINNER

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3PC FISH DINNER

3PC FISH DINNER

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3 PIECES OF ATLANTIC COD SERVED WITH 1 OF OUR HOMEMADE SIDES AND A BUTTERMILK BISCUIT

SHRIMP BASKET

SHRIMP BASKET

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SNACKS

8PC CORN DOG

8PC CORN DOG

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8 HONEY BATTERED CORN DOG NUGGETS

12PC CORN DOG

12PC CORN DOG

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12 HONEY BATTERED CORN DOG NUGGETS

26PC CORN DOG

26PC CORN DOG

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26 HONEY BATTERED CORN DOG NUGGETS

8 PIECE MAC-N-CHEESE BITES

8 PIECE MAC-N-CHEESE BITES

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8 JALEPENO CHEDDAR MAC-N-CHESSE BITES

15 PIECE MAC-N-CHEESE BITES

15 PIECE MAC-N-CHEESE BITES

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15 JALEPENO CHEDDAR MAC-N-CHESSE BITES

6PC MOZZARELLA STICK

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6 ITALIAN BREADED MOZZARELLA CHEESE STICKS SERVED WITH MARINARA DIPPING SAUCE

9PC MOZZARELLA STICK

9PC MOZZARELLA STICK

$7.69

9 ITALIAN BREADED MOZZARELLA CHEESE STICKS SERVED WITH MARINARA DIPPING SAUCE

20PC MOZZARELLA STICK

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20 ITALIAN BREADED MOZZARELLA CHEESE STICKS SERVED WITH MARINARA DIPPING SAUCE

ONION RINGS

ONION RINGS

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SLICED COLOSSAL ONION RINGS HAND BREADED IN OUR OWN SEASONINGS AND DEEP FRIED TO GOLDEN PERCECTION

CHKN CHUNK CHEESE FRIES

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A HEALTHY PORTION OF OUR JOJO POTATO WEDGES TOPPED WITH 2 OF OUR FAMOUS BREAST CHUNKS, CHEDDAR CHEESE SAUCE. SERVED WITH JALAPENOS AND CHOICE OF SAUCE

5PC JALAPENO POPPER

5PC JALAPENO POPPER

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5 JALEPENO CHEDDAR CHEESE POPPERS SERVED WITH RANCH DIPPING SAUCE

8PC JALAPENO POPPER

8PC JALAPENO POPPER

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8 JALEPENO CHEDDAR CHEESE POPPERS SERVED WITH RANCH DIPPING SAUCE

20PC JALAPENO POPPER

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CHICKEN SALAD MADE FROM OUR FAMOUS BREAST CHUNKS, DRIED CRANBERRIES, CELERY, GREEN ONION AND MAYO

ONION RINGS

ONION RINGS

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SLICED COLOSSAL ONION RINGS HAND BREADED IN OUR OWN SEASONINGS AND DEEP FRIED TO GOLDEN PERCECTION

LRG SPICY RICE

LRG SPICY RICE

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HOME MADE SIDE WITH LONG GRAIN RICE, GROUND BEEF AND OUR SPECIAL BLEND OF SEASONINGS

LRG JOJO'S WEDGES

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LRG COLESLAW

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HOME MADE CREAMY COLESLAW WITH FRESH CABBAGE, DILL AND MAYO

LRG CHICKEN SALAD

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CHICKEN SALAD MADE FROM OUR FAMOUS BREAST CHUNKS, DRIED CRANBERRIES, CELERY, GREEN ONION AND MAYO

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1/2 DOZEN BISCUITS

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OUR SIGNATURE SWEET-N-SOUR

RANCH SAUCE

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HONEY MUSTARD SAUCE

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MILD GIARDINARRA

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Ketchup

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FRESH LIVER HEARTS HAND BREADED AND DEEP FRIED TO A GOLDEN PERFECTION SERVED WITH YOUR CHOICE OF DIPPING SAUCE

MED GIZZARD

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WE START BY SLOW COOKING THEM FOR 4 HOURS IN OUR SPECIAL BLEND OF SEASONINGS, THEN HAND BREADING EACH ONE AND FRYING TO A GOLDEN BROWN. SERVED WITH YOUR CHOICE OF DIPPING SAUCE.

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BROWNIE PARFAIT

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BANANA WAFER PARFAIT

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A MASON JAR DESSERT LAYERED WITH VANILLA WAFERS WITH BANANA PUDDING AND WHIPPED TOPPING.....YOU KEEP THE JAR!

STRAWBERRY SHORTCAKE

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A 16 OUNCE SERVING. MADE WITH OUR BUTTERMILK BISCUIT TOPPED WITH SLICED STRAWBERRIES AND WHIPPED TOPPING

BROWNIE

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All hours
Sunday11:00 am - 9:00 pm
Monday11:00 am - 9:00 pm
Tuesday11:00 am - 9:00 pm
Wednesday11:00 am - 9:00 pm
Thursday11:00 am - 9:00 pm
Friday11:00 am - 9:00 pm
Saturday11:00 am - 9:00 pm
Restaurant info

Come in and enjoy!

Location

9135 W 159th Street, Orland Hills, IL 60487

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