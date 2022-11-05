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Chicken-N-Spice Orland Hills
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9135 W 159th Street
Orland Hills, IL 60487
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
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GEORGE & EDDIE
BREAST CHUNKS
3 CHUNKS
3 FRESHLY, NEVER FROZEN, BREAST CHUNKS. THAT ARE HAND CUT IN STORE AND MARINATED FOR 24 HOURS. SERVED WITH YOUR CHOICE OF 1 DIPPING SAUCE.
6 CHUNKS
6 FRESHLY, NEVER FROZEN, BREAST CHUNKS. THAT ARE HAND CUT IN STORE AND MARINATED FOR 24 HOURS. SERVED WITH YOUR CHOICE OF 2 DIPPING SAUCE.
9 CHUNKS
9 FRESHLY, NEVER FROZEN, BREAST CHUNKS. THAT ARE HAND CUT IN STORE AND MARINATED FOR 24 HOURS. SERVED WITH YOUR CHOICE OF 3 DIPPING SAUCES.
20 CHUNKS
20 FRESHLY, NEVER FROZEN, BREAST CHUNKS. THAT ARE HAND CUT IN STORE AND MARINATED FOR 24 HOURS. SERVED WITH YOUR CHOICE OF 6 DIPPING SAUCES.
30 CHUNKS
30 FRESHLY, NEVER FROZEN, BREAST CHUNKS. THAT ARE HAND CUT IN STORE AND MARINATED FOR 24 HOURS. SERVED WITH YOUR CHOICE OF 10 DIPPING SAUCES.
50 CHUNKS
50 FRESHLY, NEVER FROZEN, BREAST CHUNKS. THAT ARE HAND CUT IN STORE AND MARINATED FOR 24 HOURS. SERVED WITH YOUR CHOICE OF 16 DIPPING SAUCES.
20 CHUNK SPECIAL
20 OF OUR FAMOUS BREAST CHUNKS SERVED WITH YOUR CHOICE OF 2 LARGE SIDE, 4 BISCUITS AND 6 DIPPING SAUCES
30 CHUNK SPECIAL
30 OF OUR FAMOUS BREAST CHUNKS SERVED WITH YOUR CHOICE OF 3 LARGE SIDES, 6 BISCUITS AND 10 DIPPING SAUCES
EXTRA SAUCES
BBQ, SWEET-N-SOUR, HONEY MUSTARD, HOT, RANCH OR CREAMY HOT
BREAST CHUNKS SPECIALS
20 CHUNK SPECIAL
20 OF OUR FAMOUS BREAST CHUNKS SERVED WITH YOUR CHOICE OF 2 LARGE SIDE, 4 BISCUITS AND 6 DIPPING SAUCES
30 CHUNK SPECIAL
30 OF OUR FAMOUS BREAST CHUNKS SERVED WITH YOUR CHOICE OF 3 LARGE SIDES, 6 BISCUITS AND 10 DIPPING SAUCES
50 CHUNK SPECIAL
50 OF OUR FAMOUS BREAST CHUNKS SERVED WITH 1/2 PAN OF JO'S, 1/2 PAN OF COLESLAW, 10 BISCUITS AND 16 DIPPING SAUCES
12 PIECE COMBO MEAL (CHUNKS & BONE IN CHICKEN)
12 PIECE COMBO MEAL INCLUDES 8 BREAST CHUNKS, 4 PIECES OF BONE IN CHICKEN (1 THIGHS, 1 BREAST, 1 WINGS, 1 LEGS), 1 LARGE SIDES, 4 BISCUITS AND 2 DIPPING SAUCES
24 PIECE COMBO MEAL (CHUNKS & BONE IN CHICKEN)
24 PIECE COMBO MEAL INCLUDES 16 BREAST CHUNKS, 8 PIECES OF BONE IN CHICKEN (2 THIGHS, 2 BREAST, 2 WINGS, 2 LEGS), 2 LARGE SIDES, 8 BISCUITS AND 5 DIPPING SAUCES
FRIED CHICKEN (ON THE BONE)
2PC DINNER
2 PIECES OF HAND BREADED CHICKEN ON THE BONE, YOUR CHOICE OF WHITE OR DARK MEAT. SERVED WITH ONE OF OUR HOMEMADE SIDES, A BUTTERMILK BISCUIT AND A SMALL DRINK
3PC DINNER
3 PIECES OF HAND BREADED CHICKEN ON THE BONE. SERVED WITH ONE OF OUR HOMEMADE SIDES, A BUTTERMILK BISCUIT AND A SMALL DRINK
4PC DINNER
4 PIECES OF HAND BREADED CHICKEN ON THE BONE. SERVED WITH ONE OF OUR HOMEMADE SIDES, A BUTTERMILK BISCUIT AND A SMALL DRINK
BREAST
ONE PIECE OF OUR HAND BREADED CHICKEN BREAST.
THIGH
ONE PIECE OF OUR HANDBREADED THIGH
LEG
ONE PIECE OF OUR HAND BREADED CHICKEN LEG
WING
ONE PIECE OF OUR HANDBREDED CHICKEN WING
3 WINGS
3 PIECES OF OUR HANDBREADED WHOLE CHICKEN WINGS
3 WING SPECIAL
3 LARGE WHOLE CHICKEN WINGS, SERVED WITH OUR JOJO POTATO WEDGES AND YOUR CHOICE OF DIPPING SAUCE
4 WINGS
4 PIECES OF OUR HAND BREADED CHICKEN WINGS
4 WING SPECIAL
4 JUMBO WINGS SERVED WITH JOJO POTATO WEDGES AND YOUR CHOICE OF DIPPING SAUCE
8PCS CHKN BOX
8 PIECES OF OUR HAND BREADED CHICKEN ON THE BONE. THE BOX INCLUDES 2 BREASTS, 2 THIGHS, 2 LEGS AND 2 WINGS
12PCS CHKN BOX
12 PIECES OF OUR HAND BREADED CHICKEN ON THE BONE. THE BOX INCLUDES 3 BREASTS, 3 THIGHS, 3 LEGS AND 3 WINGS
16PCS CHKN BOX
16 PIECES OF OUR HAND BREADED CHICKEN ON THE BONE. THE BOX INCLUDES 4 BREASTS, 4 THIGHS, 4 LEGS AND 4 WINGS
24PCS CHKN BOX
24 PIECES OF OUR HAND BREADED CHICKEN ON THE BONE. THE BOX INCLUDES 6 BREASTS, 6 THIGHS, 6 LEGS AND 6 WINGS
8 PCS MEAL
8 PIECES OF OUR HAND BREADED CHICKEN ON THE BONE. THE BOX INCLUDES 2 BREASTS, 2 THIGHS, 2 LEGS AND 2 WINGS. SERVED WITH YOUR CHOICE OF 1 LARGE SIDE AND 4 BUTTERMILK BISCUITS
12PCS MEAL
12 PIECES OF OUR HAND BREADED CHICKEN ON THE BONE. THE BOX INCLUDES 3 BREASTS, 3 THIGHS, 3 LEGS AND 3 WINGS. SERVED WITH YOUR CHOICE OF 2 LARGE SIDES AND 6 BUTTERMILK BISCUITS
16PCS CHKN MEAL
16 PIECES OF OUR HAND BREADED CHICKEN ON THE BONE. THE BOX INCLUDES 4 BREASTS, 4 THIGHS, 4 LEGS AND 4 WINGS. SERVED WITH YOUR CHOICE OF 3 LARGE SIDE AND 8 BUTTERMILK BISCUITS
24PCS CHKN MEAL
24 PIECES OF OUR HAND BREADED CHICKEN ON THE BONE. THE BOX INCLUDES 6 BREASTS, 6 THIGHS, 6 LEGS AND 6 WINGS. SERVED WITH YOUR CHOICE OF 4 LARGE SIDE AND 12 BUTTERMILK BISCUITS
SANDWICHES & MORE
WAFFLE N CHUNKS
LARGE BELGIAN WAFFLE SERVED WITH 2 OF OUR FAMOUS BREAST CHUNKS, BUTTER & SYRUP
2 CHICKEN SALAD CROISSANTS
HOME MADE CHICKEN SALAD MADE FROM OUR FAMOUS BREAST CHUNKS SERVED ON 2 BUTTERED CROISSANTS
CHUNK BISCUIT
OUR FAMOUS BREAST CHUNK ON A FRESHLY BAKED BUTTERMILK BISCUIT
CHICKEN-N-GRAVY
TWO OPEN FACED BISCUITS COVERED WITH OUR CHICKEN GRAVY AND BREAST CHUNKS
CLASSIC CHICKEN SANDWICH
HAND CUT AND BREADED CHICKEN BREAST TOPPED WITH LETTUCE, PICKLES AND MAYO. SERVED ON A FRESHLY STEAMED BRIOCHE BUN.
JALAPENO CHEDDAR CHICKEN SANDWICH
HAND CUT AND BREADED CHICKEN BREAST TOPPED WITH SLICES OF JALEPENO AND CHEDDAR CHEESE SAUCE. SERVED ON A FRESHLY STEAMED BRIOCHE BUN
SPICY CHICK SANDWICH
HAND CUT AND BREADED CHICKEN BREAST TOPPED WITH LETTUCE, PICKLES AND OUR HOMEMADE SPICY MAYO. SERVED ON A FRESHLY STEAMED BRIOCHE BUN
C-N-S CHICKEN BOWL
OUR HOME MADE SPICY RICE, MASHED POTATOES AND BREAST CHUNKS SERVED IN A PINT CONTAINER.
FISH SANDWICH
Served with lettuce and tarter sauce
FISH & SHRIMP
2PC FISH DINNER
2 PIECES OF ATLANTIC COD SERVED WITH 1 OF OUR HOMEMADE SIDES AND A BUTTERMILK BISCUIT
3PC FISH DINNER
3 PIECES OF ATLANTIC COD SERVED WITH 1 OF OUR HOMEMADE SIDES AND A BUTTERMILK BISCUIT
SHRIMP BASKET
12 BUTTERFLIED SHRIMP SERVED WITH JOJO POTATO WEDGES AND A BUTTERMILK BISCUIT
SNACKS
8PC CORN DOG
8 HONEY BATTERED CORN DOG NUGGETS
12PC CORN DOG
12 HONEY BATTERED CORN DOG NUGGETS
26PC CORN DOG
26 HONEY BATTERED CORN DOG NUGGETS
8 PIECE MAC-N-CHEESE BITES
8 JALEPENO CHEDDAR MAC-N-CHESSE BITES
15 PIECE MAC-N-CHEESE BITES
15 JALEPENO CHEDDAR MAC-N-CHESSE BITES
6PC MOZZARELLA STICK
6 ITALIAN BREADED MOZZARELLA CHEESE STICKS SERVED WITH MARINARA DIPPING SAUCE
9PC MOZZARELLA STICK
9 ITALIAN BREADED MOZZARELLA CHEESE STICKS SERVED WITH MARINARA DIPPING SAUCE
20PC MOZZARELLA STICK
20 ITALIAN BREADED MOZZARELLA CHEESE STICKS SERVED WITH MARINARA DIPPING SAUCE
ONION RINGS
SLICED COLOSSAL ONION RINGS HAND BREADED IN OUR OWN SEASONINGS AND DEEP FRIED TO GOLDEN PERCECTION
CHKN CHUNK CHEESE FRIES
A HEALTHY PORTION OF OUR JOJO POTATO WEDGES TOPPED WITH 2 OF OUR FAMOUS BREAST CHUNKS, CHEDDAR CHEESE SAUCE. SERVED WITH JALAPENOS AND CHOICE OF SAUCE
5PC JALAPENO POPPER
5 JALEPENO CHEDDAR CHEESE POPPERS SERVED WITH RANCH DIPPING SAUCE
8PC JALAPENO POPPER
8 JALEPENO CHEDDAR CHEESE POPPERS SERVED WITH RANCH DIPPING SAUCE
20PC JALAPENO POPPER
20 JALEPENO CHEDDAR CHEESE POPPERS SERVED WITH RANCH DIPPING SAUCE
SIDES & BISCUITS
SM SPICY RICE
HOME MADE SIDE WITH LONG GRAIN RICE, GROUND BEEF AND OUR SPECIAL BLEND OF SEASONINGS
SM JOJO'S WEDGES
LARGE SEASONED POTATO WEDGES
SM MASHED POT & GRAVY
CREAMY MASHED POTATOES TOPPED WITH OUR CHICKEN GRAVY
SM COLESLAW
HOME MADE CREAMY COLESLAW WITH FRESH CABBAGE, DILL AND MAYO
SM CHICKEN SALAD
CHICKEN SALAD MADE FROM OUR FAMOUS BREAST CHUNKS, DRIED CRANBERRIES, CELERY, GREEN ONION AND MAYO
ONION RINGS
SLICED COLOSSAL ONION RINGS HAND BREADED IN OUR OWN SEASONINGS AND DEEP FRIED TO GOLDEN PERCECTION
LRG SPICY RICE
HOME MADE SIDE WITH LONG GRAIN RICE, GROUND BEEF AND OUR SPECIAL BLEND OF SEASONINGS
LRG JOJO'S WEDGES
LARGE SEASONED POTATO WEDGES
LRG MASHED POT & GRAVY
CREAMY MASHED POTATOES TOPPED WITH OUR CHICKEN GRAVY
LRG COLESLAW
HOME MADE CREAMY COLESLAW WITH FRESH CABBAGE, DILL AND MAYO
LRG CHICKEN SALAD
CHICKEN SALAD MADE FROM OUR FAMOUS BREAST CHUNKS, DRIED CRANBERRIES, CELERY, GREEN ONION AND MAYO
ONION RINGS
SLICED COLOSSAL ONION RINGS HAND BREADED IN OUR OWN SEASONINGS AND DEEP FRIED TO GOLDEN PERCECTION
MEDIUM JOJO'S
BISCUIT
A FRESHLY BAKED BUTTERMILK BISCUIT
1/2 DOZEN BISCUITS
6 OF OUR FRESHLY BAKED BUTTERMILK BISCUITS
DOZEN BISCUITS
12 OF OUR FRESHLY BAKED BUTTERMILK BISCUITS
SAUCES
BBQ SAUCE
OUR SIGNATURE BBQ SAUCE
HOT SAUCE
OUR SIGNATURE HOT SAUCE
CREAMY HOT
OUR SPECIAL BUFFALO RANCH SAUCE
SWEET AND SOUR
OUR SIGNATURE SWEET-N-SOUR
RANCH SAUCE
OUR SIGNATURE RANCH SAUCE
HONEY MUSTARD SAUCE
OUR SIGNATURE HONEY MUSTARD
ADD CHEDDAR CHEESE SAUCE
SIDE OF OUR CHEDDAR CHEESE SAUCE. PERFECT FOR DIPPING AND TOPPING
SMALL GRAVY
5 OUNCE PORTION OF OUR CHICKEN GRAVY
LARGE GRAVY
PINT OF OUR CHICKEN GRAVY
MILD GIARDINARRA
Cup of Cheese
SIDE OF OUR CHEDDAR CHEESE SAUCE. PERFECT FOR DIPPING AND TOPPING
Ketchup
Ketchup
LIVERS & GIZZARDS
MED LIVER
FRESH LIVER HEARTS HAND BREADED AND DEEP FRIED TO A GOLDEN PERFECTION SERVED WITH YOUR CHOICE OF DIPPING SAUCE
MED GIZZARD
WE START BY SLOW COOKING THEM FOR 4 HOURS IN OUR SPECIAL BLEND OF SEASONINGS, THEN HAND BREADING EACH ONE AND FRYING TO A GOLDEN BROWN. SERVED WITH YOUR CHOICE OF DIPPING SAUCE.
KIDS MEAL
DRINKS
SM COKE
SM DIET COKE
SM CHERRY COKE
SM ROOT BEER
SM MR PIBB
SM SPRITE
SM LEMONADE
SM HI-C ORANGE
SM ICE TEA SWEET
SM ICE TEA UNSWEET
CAPRI SUN
BOTTLED WATER
LRG COKE
LRG DIET COKE
LRG CHERRY COKE
LRG ROOT BEER
LRG MR PIBB
LRG SPRITE
LRG LEMONADE
LRG HI-C ORANGE
LRG SWEET TEA
LRG UNSWEET TEA
CAPRI SUN
BOTTLED WATER
DESSERTS
BROWNIE PARFAIT
A MASON JAR DESSERT MADE FROM OUR FUDGE BROWNIES LAYERED BETWEEN CHOCOLATE PUDDING AND WHIPPED TOPPING.....YOU KEEP THE JAR!
BANANA WAFER PARFAIT
A MASON JAR DESSERT LAYERED WITH VANILLA WAFERS WITH BANANA PUDDING AND WHIPPED TOPPING.....YOU KEEP THE JAR!
STRAWBERRY SHORTCAKE
A 16 OUNCE SERVING. MADE WITH OUR BUTTERMILK BISCUIT TOPPED WITH SLICED STRAWBERRIES AND WHIPPED TOPPING
BROWNIE
BIG OLE FUDGE BROWNIE
|Sunday
|11:00 am - 9:00 pm
|Monday
|11:00 am - 9:00 pm
|Tuesday
|11:00 am - 9:00 pm
|Wednesday
|11:00 am - 9:00 pm
|Thursday
|11:00 am - 9:00 pm
|Friday
|11:00 am - 9:00 pm
|Saturday
|11:00 am - 9:00 pm
Come in and enjoy!
9135 W 159th Street, Orland Hills, IL 60487