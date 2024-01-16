Chupacabras 1155 SW Division St Suite A5
1155 SW Division St Suite A5
Bend, OR 97702
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FOOD
APPETIZERS
PLATOS
- CHILE RELLENO PLATE$20.00
- ARRACHERA (SKIRT BEEF)$25.00
- 1/2 POLLO / CHICKEN$20.00
- FULL POLLO / CHICKEN$35.00
- QUESABIRRIA BEEF (4)$20.00
- FAJITAS (BEEF)$20.00
- FAJITAS (CHICKEN)$20.00
- FAJITAS (SHRIMP)$25.00
- SOPE COMBO$20.00
- ENCHILADA CHICKEN PLATE VERDE O ROJAS$18.00
- TAMALE PLATE$18.00
- XTRA TAMAL PORK OR BEEF$4.00
- 1/2 DOCENA TAMAL$18.00
- DOZEN TAMALES$40.00
- NACHOS LARGE$15.00
- TOSTADA$6.00
- PLATO DE CARNE ASADA CON ARROZ Y FRIJOLES$24.00
- SOPE COMBO CON ARROZ Y FRIJOLES ANY MEAT$18.00
- UN SOPE EXTRA O SOLO UN SOPE ANY MEAT$5.00
- LENGUA EN SALSA VERDE$25.00
- PLATO DE LENGUA AL GUSTO$25.00
- LENGUA ALA VERACRUZANA$28.00
TACOS
SEAFOOD
- PULPO / OCTOPUS VERACRUZ$25.00
- SHRIMP AL MOJO DE AJO$25.00
- MIX OCTOPUS / SHRIMP$30.00
- FISH TACO (3)$20.00
- SHRIMP TACO (3)$20.00
- TILAPIA FRITA / DEEP FRIED FISH$25.00
- SIETE MARES / 7 SEAS$30.00
- CEVICHE PLAYA AZUL$20.00
- CAMARONES A LA DIABLA$30.00
- COCTEL DE CAMARON$25.00
- COCTEL DE PULPO$25.00
- COCTEL DE PULPO Y CAMARON MIX$30.00
- SOPA DE MARISCOS SPECIAL CHUPACABRAS$35.00
- MARISCADA DOS PERSONAS$60.00
- TACO DE PEZCADO, FISH TACO$7.00
- Zarzuela De Mariscos Chupacabras Seafood special Plate 4 People$120.00
CALDOS
KIDS MENU
SIDES
BULK (PER LB)
BREAKFAST
VARIOS
- QUESOS$10.00
- TORTILLA DE HARINA, FLOWER TORTILLA 6"$5.00
- TORTILLAS DE HARINA FLOWER TORTILLA 14''$10.00
- CREMA CONTAINER DON FROYLAN$10.00
- CHIPS AND SALSA GRANDE$12.00
- PICO DE GALLO 32 ONZ$12.00
- ARROZ TRAY 25 PEOPLE$50.00
- BEANS TRAY 25 PEOPLE$50.00
- RICE TRAY 50 PEOPLE$100.00
- BEANS TRAY 50 PEOPLE$100.00
- GUACAMOLE GRANDE 32 ONZ$12.00
- GUACAMOLE AND CHIPS GRANDE 32 ONZ$15.00
- MOJARRA CRUDA$8.00
- CARNE CRUDA MARINADA PARA ASAR BEEF RAW PER LB$16.00
- CARNE ASADA PER LB COCIDA$20.00
- OTROS VARIOS$10.00
DRINKS
SOFT DRINKS
BOTTLED DRINKS
MEXICAN DRINKS
AGUAS FRESCAS
TAQUERIA
SPECIAL MENU
- TAMALES
- ENCHILADA PLATE$18.00
- CHILE RELLENO PLATE$18.00
- CHILLE RELLENO BURRITO$15.00
- CARNE ASADA PLATE$24.00
- FAJITAS
- CAMARONES A LA DIABLA$25.00
- MENUDO$20.00
- CALDOS
- BIRRIA ORDER$25.00
- QUESA BIRRIA$20.00
- chupacabras$18.50
- TOSTADA ANY MEAT$6.00
- ORDEN DE 3 TOSTADAS ARROZ Y FRIJOLES$22.00
- 3 TACOS ANY MEAT WITH RICE AND BEANS$20.00
- CAMARONES AL MOJO DE AJO$25.00
- PULPOS AL AJILLO$25.00
- CAMARON Y PULPO AL AJO/AJILLO$28.00
- FILETE DE PESCADO EMPANIZADO$25.00
- FILETE DE PESCADO AL MOJO DE AJO/AJILLO$25.00
- SOPA DE MARISCOS$30.00
- MOJARRA FRITA CON MOJO DE AJO/AJILLO$28.00
- ENSALADA DE MARISCOS FRIA$25.00
- MARISCADA DOS PERSONAS$50.00
- MOLCAJETE DE MARISCOA AJO/AJILLO$35.00
- MOLCAJETE DE CARNE ASADA VERDE O ROJO$30.00
- MOLCAJETE DE MARISCOS FRIO TIPO COCTEL$30.00
- MAR Y TIERRA DOS PERSONAS$50.00
POPULAR
SIDES
TACOS
BREAKFAST
SEA FOOD, MARISCOS
ZARZUELA DE MARISCOS
- ZARZUELA DE MARISCOS DOS PERSONAS$80.00
- COCTEL VUELVE ALA VIDA PULPO CAMARON OSTION$35.00
- CEVICHE PLAYA AZUL$25.00
- TILAPIA AL GUSTO, FRITA, ALA PLANCHA AL MOJO DE AJO, AL AJILLO, DIABLA$25.00
- PULPO Y CAMARON$30.00
- ZARZUELA DE MARISCOS 4 PERSONAS$120.00
- SOPA DE MARISCOS SPECIAL CHUPACABRAS$35.00
- CAMARONES AL AJO AL AJILLO$30.00
- PULPOS AL AJILLO$25.00
- ARROZ CON CAMARONES$25.00
- AGUACHILE DE CAMARON$30.00
All hours
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Restaurant info
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Location
1155 SW Division St Suite A5, Bend, OR 97702
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