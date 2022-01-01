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Mediterranean
American
Bars & Lounges

Cleo Lounge

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9603 Broadway St.

#101

Pearland, TX 77584

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

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Popular Items

4 PIECE CRISPY CHICKEN WING
3 Crispy Katafi Shrimp
Crispy Cleo Wing Lollipops

Soda

Coke

Coke

$2.50
Diet Coke

Diet Coke

$2.50
Sprite

Sprite

$2.50
Water

Water

$1.50
Coke (Copy)

Coke (Copy)

$2.50

Refill

Ginger Ale

$2.50

Red Bull Energy Drink

$4.75

Coffee

Coffee

$3.00

Cup of ice

Cup of ice

$0.50

Mixed Shots

MIXED SHOT

$9.00

Educated Guess Cab Glass

$18.00

GREEN TEA SHOT

$10.00

Martini

Chocolate Martini

$14.00Out of stock

Cosmopolitan

$12.00

Lemon Drop

$14.00

Strawberry Lemon Drop

$14.00

Dry Martini

$12.00Out of stock

Dirty Martini

$12.00Out of stock

Apple Martini

$14.00

Washington Apple

$12.00

April Rain

$12.00Out of stock

Blue Cheese Martini

$12.00Out of stock

BREWS

ART CAR IPA

$7.00Out of stock

BUD LT

$7.00

CRAWFORD BOCK

$7.00Out of stock

DOS XX

$7.00

MICHELOB ULTRA

$7.00

ST. ARNOLD AMBER

$7.00

WHITE CLAW

$5.00

CORONA

$7.00

STELLA ARTOIS

$7.00

Heineken

$7.00

SHINNER

$7.00

Budweiser

$7.00

Dos XX Mini

$5.00Out of stock

Blue Moon

$7.00Out of stock

LIQUEUR

Bailey

$8.00

Grand Marnier

$10.00

Disaronno

$9.00

Baileys Kahlua

$8.00

DRINK ADD ONS

Luxardo Cherries- 1 Cherry

$0.30

Brunch Cocktails

OJ MIMOSA

$9.00

Cranberry Mimosa

$9.00

Grapefruit Mimosa

$9.00Out of stock

Mango Mimosa

$9.00Out of stock

Pearland Margarita

$14.00

Extra Carafe

$6.00

Mango peach Mimosa

$9.00Out of stock

Cranberry Pineapple Mimosa

$9.00

Flight Carafe

$7.00

Cranberry Mango Mimosa

$9.00Out of stock

Cranberry Grape Mimosa

$9.00Out of stock

Pineapple Mimosa

$9.00

White Cranberry-Strawberry Mimosa

$9.00

Mango Peach Mimosa

$9.00

Orange Mango Mimosa

$9.00

White Cran Peach Mimosa

$9.00

Cran Apple Mimosa

$9.00

Blueberry Lemonade Mimosa

$9.00

Cran Watermelon

$9.00Out of stock

Apple cranberry raspberry

$9.00Out of stock

Bottle Service

Tito's 750 mL

$150.00Out of stock

Ciroc 750mL

$200.00Out of stock

Patron 750mL

$200.00

Dusse 750mL

$250.00Out of stock

Hennessey 750mL

$200.00

Grey Goose 750mL

$200.00

Don Julio 1942 750ml

$350.00

Crown Royal

$200.00Out of stock

Crown Royal-VANILLA

$200.00

PINNACLE VODKA * WHIPPED CREAM

$40.00

Crown Apple

$200.00

GEMMA DI LUNA MOSCATO

$40.00

CROWN ROYAL PEACH

$200.00

Tito’s- 1 Liter

$200.00

Casa Amigos 750ml

$200.00

Casa Amigos 1 Liter

$250.00

Dom Perignon BTL

$375.00

Roederer Cristal BTL

$450.00

Clase Azul

$300.00

Ciroc Pineapple 750 ML

$200.00

Elijah Craig 750ML

$200.00

Jameson 1 liter

$200.00

Don Julio 750 ML

$200.00

Ciroc (Pomegranate) 750ml

$200.00

Kettle one 1 liter

$300.00

Cocktails To Go

MARGARITA-16 OZ. (SERVES UP TO 2 PEOPLE)

MARGARITA-16 OZ. (SERVES UP TO 2 PEOPLE)

$40.00
MARGARITA-1 LITER (SERVES UP TO 4 PEOPLE)

MARGARITA-1 LITER (SERVES UP TO 4 PEOPLE)

$80.00
COSMOPOLITAN-16 OZ. (SERVES UP TO 2 PEOPLE)

COSMOPOLITAN-16 OZ. (SERVES UP TO 2 PEOPLE)

$40.00
COSMOPOLITAN-1 LITER (SERVES UP TO 4 PEOPLE)

COSMOPOLITAN-1 LITER (SERVES UP TO 4 PEOPLE)

$80.00
SIDECAR-16 OZ. (SERVES UP TO 2 PEOPLE)

SIDECAR-16 OZ. (SERVES UP TO 2 PEOPLE)

$40.00
SIDECAR-1 LITER (SERVES UP TO 4 PEOPLE)

SIDECAR-1 LITER (SERVES UP TO 4 PEOPLE)

$80.00
Old-Fashioned (Smoked Osiris) 16 OZ. (SERVES UP TO 2 PEOPLE)

Old-Fashioned (Smoked Osiris) 16 OZ. (SERVES UP TO 2 PEOPLE)

$40.00
OLD-FASHIONED Smoked Osiris 1 LITER (SERVES UP TO 4 PEOPLE)

OLD-FASHIONED Smoked Osiris 1 LITER (SERVES UP TO 4 PEOPLE)

$80.00
LEMON DROP- 16 OZ. (SERVES UP TO 2 PEOPLE)

LEMON DROP- 16 OZ. (SERVES UP TO 2 PEOPLE)

$40.00
LEMON DROP-1 LITER (SERVES UP TO 2 PEOPLE)

LEMON DROP-1 LITER (SERVES UP TO 2 PEOPLE)

$80.00

Beer To Go

WHITE CLAW- MANGO-SINGLE

WHITE CLAW- MANGO-SINGLE

$5.00
WHITE CLAW- MANGO-6 PACK

WHITE CLAW- MANGO-6 PACK

$30.00
WHITE CLAW-RASPBERRY- SINGLE

WHITE CLAW-RASPBERRY- SINGLE

$5.00
WHITE CLAW-RASPBERRY-6 PACK

WHITE CLAW-RASPBERRY-6 PACK

$30.00
WHITE CLAW- BLACK CHERRY-SINGLE

WHITE CLAW- BLACK CHERRY-SINGLE

$5.00
WHITE CLAW- BLACK CHERRY-6 PACK

WHITE CLAW- BLACK CHERRY-6 PACK

$30.00
MICHELOB ULTRA-SINGLE

MICHELOB ULTRA-SINGLE

$5.00
MICHELOB ULTRA-6 PACK

MICHELOB ULTRA-6 PACK

$30.00
DOS XX-SINGLE

DOS XX-SINGLE

$5.00
DOS XX-6 PACK

DOS XX-6 PACK

$30.00
BUD LIGHT-SINGLE

BUD LIGHT-SINGLE

$5.00Out of stock
BUD LIGHT-6 PACK

BUD LIGHT-6 PACK

$30.00
KARBACH CRAWFORD BOCK ST. ARNOLD AMBER-SINGLE

KARBACH CRAWFORD BOCK ST. ARNOLD AMBER-SINGLE

$5.00
KARBACH CRAWFORD BOCK ST. ARNOLD AMBER-6 PACK

KARBACH CRAWFORD BOCK ST. ARNOLD AMBER-6 PACK

$30.00
ST. ARNOLD ART CAR IPA-SINGLE

ST. ARNOLD ART CAR IPA-SINGLE

$5.00
ST. ARNOLD ART CAR IPA-6 PACK

ST. ARNOLD ART CAR IPA-6 PACK

$30.00

Wines To Go

CASTELL SPARKLING ROSÉ

$30.00

ENCORE CAB

$27.00

JOSH CELLARS CHARDONNAY

$44.00

CLOS DU BOIS CHARDONNAY

$31.00

BECKER VINEYARDS MOSCATO

$27.00

INDOMITA PINOT NOIR

$33.00

KUNG FU GIRL RIESLING

$37.00

BLISS VINEYARDS ROSÉ (STILL)

$32.00

NICA SAUVIGNON BLANC

$32.00

HIGHWAY 12 SAUVIGNON BLANC

$36.00

DECOY, EDUCATED GUESS CAB

$54.00

ABEL CHARLOT CHAMPAGNE

$25.00

LA CREMA CHARDONNAY

$53.00

NEWTON SKYSIDE CHARDONNAY

$25.00

HANH PINOT NOIR

$46.00

VALDO PROSECCO

$43.00

MOËT CHANDON IMPERIAL

$116.00

CAKEBREAD CHARDONNAY

$110.00

ROMBAUER CHARDONNAY

$110.00

CLOUDY BAY SAUVIGNON BLANC

$72.00

CAYMUS CAB

$241.00

DOM PERIGNON

$516.00

ROEDERER CRISTÁL CHAMPAGNE

$705.00

Cleo Tapas

Crispy Katafi Shrimp

Crispy Katafi Shrimp

$22.00

JUMBO GULF COAST SHRIMP WRAPPED IN A CRISPY BATTER OF SHREDDED PHYLLO COATED IN SWEET THAI CHILI GLAZE FRESH HERBS DRIZZLED WITH JALAPENO CHIVE CREAM, SWEET SOY REDUCTION.

LobsterTempura Satay

LobsterTempura Satay

$25.00
Crab Cakes

Crab Cakes

$26.00

OUR CRISPY PANKO CRUSTED JUMBO LUMP CRAB CAKE DRIZZLED WITH JALAPENO CILANTRO CREAM AND SRIRACHA AIOLI

Mini Monte Cristo

Mini Monte Cristo

$15.00

A MINI TWIST ON A NOT SO FRENCH CLASSIC- SHAVED BLACK FOREST HAM, HONEY ROASTED TURKEY, HICKORY SMOKED BACON, SLICED SWISS + CHEDDAR WRAPPED IN A SWEET CREPE TEMPURA FRIED SERVED WITH BERRY COMPOTE + DUSTED WITH POWDERED SUGAR SERVED W/ CLEO SIGNATURE ROSEMARY PARMESAN PHARAOH PHRIES

Sashimi Wonton Nacho

Sashimi Wonton Nacho

$17.00

BLACK AND WHITE SESAME CRUSTED WONTON, FRESH BIB LETTUCE, JALAPENO CILANTRO CREME, SWEET SOY GLAZE, SRIRACHA AIOLI AND SLICED AVOCADO

Akaushi Slider

Akaushi Slider

$19.00

TWO AKAUSHI WAGYU BEEF SLIDERS PREPARED TO ORDER TOPPED WITH RICH BALSAMIC CARAMELIZED ONIONS, CRISPY HICKORY SMOKED BACON, SRIRACHA AIOLI, SHARP CHEDDAR + SMOKED GOUDA ON A BUTTERY BRIOCHE BUN SERVED W/ CLEO SIGNATURE ROSEMARY PARMESAN PHARAOH PHRIES

Braised Shortrib Poutine

Braised Shortrib Poutine

$20.00

6HR SOUS VIDE SHORT RIB CHOPPED AND SERVED OVER GARLIC ROSEMARY PARMESAN FRIES W, GRUYERE + SMOKED GOUDA FONDUE CAJUN CREAM SAUCE . SMOKEY BEEF SHORT RIB JUS, CHIVE CREME FRAICHE TOPPED WITH FRIED EGG

Crispy Cleo Wing Lollipops

Crispy Cleo Wing Lollipops

$18.00

CHICKEN WINGS MARINATED FOR 24 HOURS ROASTED THEN CRISP AND TOSSED WET WITH OUR HOUSE SWEET AND SPICY GOJUCHANG GLAZE SPRINKLED WITH TOASTED SESAME SEED SERVED WITH CILANTRO LIME RANCH SERVED W/ CLEO SIGNATURE ROSEMARY PARMESAN PHARAOH PHRIES

Potato + Lamb Samosa

Potato + Lamb Samosa

$16.00

TURMERIC SCENTED POTATOES + LAMB SHAWARMA TOPPED WITH CUCUMBER SALAD FRESH CILANTRO + CREAMY GARLIC AIOLI

Baha Street Taco

Baha Street Taco

$15.00

CRISPY OR GRILLED FISH TACO . MINI STREET CORN TORTILLA . JALAPENO CABBAGE SLAW . COTIJA FIRE ROASTED BLACK BEAN +CORN SALSA.

Creole Croquet

Creole Croquet

$14.00

THESE CRISPY BITES ARE A CLASSIC SPIN ON CREOLE/CAJUN CULTURE WITH A CHEESY ITALIAN TWIST. SHORT GRAIN RICE, GROUND BEEF, SCALLIONS AND CILANTRO, SERVED WITH GARLIC PARMESAN AIOLI.

Smoked Chicken Bao Bahn Mi

Smoked Chicken Bao Bahn Mi

$19.00

ON A TRADITIONAL STEAMED BAO BAHN MI SLIDER, A SWEET- SOY GRILLED CHICKEN TOPPED WITH CABBAGE, JALAPENOS, CILANTRO AND CARROT

Chef Special

Chef Special

$40.00
CLEO SIGNATURE BABY LAMB CHOPS

CLEO SIGNATURE BABY LAMB CHOPS

$32.00

CLEO SIGNATURE BABY LAMB CHOPS TOSSED IN A REDUCTION OF SWEET SOY GLAZE ATOP A BED OF YELLOW RICE, A CHEF SPECIALTY AND HOUSE FAVORITE

FRIES

$5.00

TAPAS ADD ONS

3 Crispy Katafi Shrimp

$10.00

LobsterTempura Bites

$12.00

1 Crab Cake

$8.00

4 PIECE CRISPY CHICKEN WING

$8.00

Valentines Day Special

$40.00

Chocolate Covered Strawberries

$10.00

Mixed Vegs

$6.00

CLEO DESSERT MENU

BANANA CHOCOLATE SWIRL CAKE

$8.00

SWEET POTATO MAPLE LAYERED CHEESECAKE

$8.00

KENTUCKY BOURBON PECAN PIE

$8.00

CLEO BEIGNETS

$8.00

SWEET POTATO MAPLE LAYERED CHEESECAKE- WHOLE PIE

$112.00Out of stock

BANANA CHOCOLATE SWIRL CAKE- WHOLE CAKE

$112.00Out of stock

KENTUCKY BOURBON PECAN PIE- WHOLE PIE

$112.00Out of stock

Comedy Show Fee

Comedy Show Fee

$15.00

Entertainment Fee

LIVE SHOW

$15.00

COVER CHARGE AFTER 7PM DRINKING ONLY

$10.00

COVER CHARGE AFTER 10PM DRINKING ONLY

$20.00

CLEO CHEF TASTING FOR 2

CLEO CHEF TASTING FOR 2

$150.00

CLEO CHEF TASTING FOR 4

$300.00

RSVP Deposit

RSVP Deposit, Non refundable if not cancelled within 48 hours of RSVP

$100.00

IN HOUSE CHEF EXPERIENCE

In House Chef Experience

$250.00

Event deposit

Event Deposit

$125.00

CLEO MERCHANDISE

CLEO T-SHIRT W/LOGO ON ARM

$30.00

CLEO MASK

$15.00

SECTION FOR 2- 2 HOUR MINIMUM

SECTION FOR 2- 1 BOTTLE PREMIUM 750ML

$200.00

SECTION FOR 4- 8 1 BOTTLE PREMIUM 750ml

$200.00

SECTION FOR 4-8 1 BOTTLE PREMIUM 1 Liter

$300.00

SECTION FOR 2 - 1 BOTTLE PREMIUM 1 LITER

$300.00

Cleo Unlimited

Cleo Unlimited

$37.50

Soda

Coke

Coke

$3.29
Diet Coke

Diet Coke

$3.29
Sprite

Sprite

$3.29
Water

Water

$1.97
Coke (Copy)

Coke (Copy)

$3.29

Refill

Ginger Ale

$3.29

Red Bull Energy Drink

$6.24

Coffee

Coffee

$3.94

Cup of ice

Cup of ice

$0.66

Cleo Tapas

Crispy Katafi Shrimp

Crispy Katafi Shrimp

$28.60

JUMBO GULF COAST SHRIMP WRAPPED IN A CRISPY BATTER OF SHREDDED PHYLLO COATED IN SWEET THAI CHILI GLAZE FRESH HERBS DRIZZLED WITH JALAPENO CHIVE CREAM, SWEET SOY REDUCTION.

LobsterTempura Satay

LobsterTempura Satay

$32.50
Crab Cakes

Crab Cakes

$33.80

OUR CRISPY PANKO CRUSTED JUMBO LUMP CRAB CAKE DRIZZLED WITH JALAPENO CILANTRO CREAM AND SRIRACHA AIOLI

Caribbean Jerk Pork Rib Wing

Caribbean Jerk Pork Rib Wing

$23.40Out of stock

SLOW SMOKED PORK RIBS FRENCHED AND RUBBED WITH SPICY RED PEPPER CARIBBEAN JERK SEASONINGS GLAZED WITH HOT HABANERO + MANGO CHUTNEY . CILANTRO CREMA . MICRO CILANTRO SERVED W/ CLEO SIGNATURE ROSEMARY PARMESAN PHARAOH PHRIES

Mini Monte Cristo

Mini Monte Cristo

$19.50

A MINI TWIST ON A NOT SO FRENCH CLASSIC- SHAVED BLACK FOREST HAM, HONEY ROASTED TURKEY, HICKORY SMOKED BACON, SLICED SWISS + CHEDDAR WRAPPED IN A SWEET CREPE TEMPURA FRIED SERVED WITH BERRY COMPOTE + DUSTED WITH POWDERED SUGAR SERVED W/ CLEO SIGNATURE ROSEMARY PARMESAN PHARAOH PHRIES

Sashimi Wonton Nacho

Sashimi Wonton Nacho

$22.10

BLACK AND WHITE SESAME CRUSTED WONTON, FRESH BIB LETTUCE, JALAPENO CILANTRO CREME, SWEET SOY GLAZE, SRIRACHA AIOLI AND SLICED AVOCADO

Akaushi Slider

Akaushi Slider

$24.70

TWO AKAUSHI WAGYU BEEF SLIDERS PREPARED TO ORDER TOPPED WITH RICH BALSAMIC CARAMELIZED ONIONS, CRISPY HICKORY SMOKED BACON, SRIRACHA AIOLI, SHARP CHEDDAR + SMOKED GOUDA ON A BUTTERY BRIOCHE BUN SERVED W/ CLEO SIGNATURE ROSEMARY PARMESAN PHARAOH PHRIES

Braised Shortrib Poutine

Braised Shortrib Poutine

$24.70

6HR SOUS VIDE SHORT RIB CHOPPED AND SERVED OVER GARLIC ROSEMARY PARMESAN FRIES W, GRUYERE + SMOKED GOUDA FONDUE CAJUN CREAM SAUCE . SMOKEY BEEF SHORT RIB JUS, CHIVE CREME FRAICHE TOPPED WITH FRIED EGG

Crispy Cleo Wing Lollipops

Crispy Cleo Wing Lollipops

$23.40

CHICKEN WINGS MARINATED FOR 24 HOURS ROASTED THEN CRISP AND TOSSED WET WITH OUR HOUSE SWEET AND SPICY GOJUCHANG GLAZE SPRINKLED WITH TOASTED SESAME SEED SERVED WITH CILANTRO LIME RANCH SERVED W/ CLEO SIGNATURE ROSEMARY PARMESAN PHARAOH PHRIES

Potato + Lamb Samosa

Potato + Lamb Samosa

$20.80

TURMERIC SCENTED POTATOES + LAMB SHAWARMA TOPPED WITH CUCUMBER SALAD FRESH CILANTRO + CREAMY GARLIC AIOLI

Baha Street Taco

Baha Street Taco

$19.50

CRISPY OR GRILLED FISH TACO . MINI STREET CORN TORTILLA . JALAPENO CABBAGE SLAW . COTIJA FIRE ROASTED BLACK BEAN +CORN SALSA.

Creole Croquet

Creole Croquet

$18.20

THESE CRISPY BITES ARE A CLASSIC SPIN ON CREOLE/CAJUN CULTURE WITH A CHEESY ITALIAN TWIST. SHORT GRAIN RICE, GROUND BEEF, SCALLIONS AND CILANTRO, SERVED WITH GARLIC PARMESAN AIOLI.

Smoked Chicken Bao Bahn Mi

Smoked Chicken Bao Bahn Mi

$24.70

ON A TRADITIONAL STEAMED BAO BAHN MI SLIDER, A SWEET- SOY GRILLED CHICKEN TOPPED WITH CABBAGE, JALAPENOS, CILANTRO AND CARROT

Smoked Chicken & Shrimp Noveau Crepe

$26.25
Chef Special

Chef Special

$52.00
CLEO SIGNATURE BABY LAMB CHOPS

CLEO SIGNATURE BABY LAMB CHOPS

$41.60

CLEO SIGNATURE BABY LAMB CHOPS TOSSED IN A REDUCTION OF SWEET SOY GLAZE ATOP A BED OF YELLOW RICE, A CHEF SPECIALTY AND HOUSE FAVORITE

FRIES

$6.00

TAPAS ADD ONS

3 Crispy Katafi Shrimp

$13.13

LobsterTempura Bites

$15.75

1 Crab Cake

$10.50

4 PIECE CRISPY CHICKEN WING

$10.50

Valentines Day Special

$52.50

Chocolate Covered Strawberries

$13.13

CLEO DESSERT MENU

BANANA CHOCOLATE SWIRL CAKE

$10.50

SWEET POTATO MAPLE LAYERED CHEESECAKE

$10.50

KENTUCKY BOURBON PECAN PIE

$10.50

CLEO BEIGNETS

$10.50

SWEET POTATO MAPLE LAYERED CHEESECAKE- WHOLE PIE

$147.00Out of stock

BANANA CHOCOLATE SWIRL CAKE- WHOLE CAKE

$147.00Out of stock

KENTUCKY BOURBON PECAN PIE- WHOLE PIE

$147.00Out of stock
All hours
Sunday10:00 am - 10:00 pm
MondayClosed
TuesdayClosed
WednesdayClosed
Thursday4:00 pm - 11:00 pm
Friday4:00 pm - 11:00 pm
Saturday10:00 am - 10:00 pm
Restaurant info

Thank you for dining at Cleo Lounge Tapas and Fine Music

Website

Location

9603 Broadway St., #101, Pearland, TX 77584

Directions

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