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Cleo Lounge
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9603 Broadway St.
#101
Pearland, TX 77584
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
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Martini
BREWS
DRINK ADD ONS
Brunch Cocktails
OJ MIMOSA
Cranberry Mimosa
Grapefruit Mimosa
Mango Mimosa
Pearland Margarita
Extra Carafe
Mango peach Mimosa
Cranberry Pineapple Mimosa
Flight Carafe
Cranberry Mango Mimosa
Cranberry Grape Mimosa
Pineapple Mimosa
White Cranberry-Strawberry Mimosa
Mango Peach Mimosa
Orange Mango Mimosa
White Cran Peach Mimosa
Cran Apple Mimosa
Blueberry Lemonade Mimosa
Cran Watermelon
Apple cranberry raspberry
Bottle Service
Tito's 750 mL
Ciroc 750mL
Patron 750mL
Dusse 750mL
Hennessey 750mL
Grey Goose 750mL
Don Julio 1942 750ml
Crown Royal
Crown Royal-VANILLA
PINNACLE VODKA * WHIPPED CREAM
Crown Apple
GEMMA DI LUNA MOSCATO
CROWN ROYAL PEACH
Tito’s- 1 Liter
Casa Amigos 750ml
Casa Amigos 1 Liter
Dom Perignon BTL
Roederer Cristal BTL
Clase Azul
Ciroc Pineapple 750 ML
Elijah Craig 750ML
Jameson 1 liter
Don Julio 750 ML
Ciroc (Pomegranate) 750ml
Kettle one 1 liter
Cocktails To Go
MARGARITA-16 OZ. (SERVES UP TO 2 PEOPLE)
MARGARITA-1 LITER (SERVES UP TO 4 PEOPLE)
COSMOPOLITAN-16 OZ. (SERVES UP TO 2 PEOPLE)
COSMOPOLITAN-1 LITER (SERVES UP TO 4 PEOPLE)
SIDECAR-16 OZ. (SERVES UP TO 2 PEOPLE)
SIDECAR-1 LITER (SERVES UP TO 4 PEOPLE)
Old-Fashioned (Smoked Osiris) 16 OZ. (SERVES UP TO 2 PEOPLE)
OLD-FASHIONED Smoked Osiris 1 LITER (SERVES UP TO 4 PEOPLE)
LEMON DROP- 16 OZ. (SERVES UP TO 2 PEOPLE)
LEMON DROP-1 LITER (SERVES UP TO 2 PEOPLE)
Beer To Go
WHITE CLAW- MANGO-SINGLE
WHITE CLAW- MANGO-6 PACK
WHITE CLAW-RASPBERRY- SINGLE
WHITE CLAW-RASPBERRY-6 PACK
WHITE CLAW- BLACK CHERRY-SINGLE
WHITE CLAW- BLACK CHERRY-6 PACK
MICHELOB ULTRA-SINGLE
MICHELOB ULTRA-6 PACK
DOS XX-SINGLE
DOS XX-6 PACK
BUD LIGHT-SINGLE
BUD LIGHT-6 PACK
KARBACH CRAWFORD BOCK ST. ARNOLD AMBER-SINGLE
KARBACH CRAWFORD BOCK ST. ARNOLD AMBER-6 PACK
ST. ARNOLD ART CAR IPA-SINGLE
ST. ARNOLD ART CAR IPA-6 PACK
Wines To Go
CASTELL SPARKLING ROSÉ
ENCORE CAB
JOSH CELLARS CHARDONNAY
CLOS DU BOIS CHARDONNAY
BECKER VINEYARDS MOSCATO
INDOMITA PINOT NOIR
KUNG FU GIRL RIESLING
BLISS VINEYARDS ROSÉ (STILL)
NICA SAUVIGNON BLANC
HIGHWAY 12 SAUVIGNON BLANC
DECOY, EDUCATED GUESS CAB
ABEL CHARLOT CHAMPAGNE
LA CREMA CHARDONNAY
NEWTON SKYSIDE CHARDONNAY
HANH PINOT NOIR
VALDO PROSECCO
MOËT CHANDON IMPERIAL
CAKEBREAD CHARDONNAY
ROMBAUER CHARDONNAY
CLOUDY BAY SAUVIGNON BLANC
CAYMUS CAB
DOM PERIGNON
ROEDERER CRISTÁL CHAMPAGNE
Cleo Tapas
Crispy Katafi Shrimp
JUMBO GULF COAST SHRIMP WRAPPED IN A CRISPY BATTER OF SHREDDED PHYLLO COATED IN SWEET THAI CHILI GLAZE FRESH HERBS DRIZZLED WITH JALAPENO CHIVE CREAM, SWEET SOY REDUCTION.
LobsterTempura Satay
Crab Cakes
OUR CRISPY PANKO CRUSTED JUMBO LUMP CRAB CAKE DRIZZLED WITH JALAPENO CILANTRO CREAM AND SRIRACHA AIOLI
Mini Monte Cristo
A MINI TWIST ON A NOT SO FRENCH CLASSIC- SHAVED BLACK FOREST HAM, HONEY ROASTED TURKEY, HICKORY SMOKED BACON, SLICED SWISS + CHEDDAR WRAPPED IN A SWEET CREPE TEMPURA FRIED SERVED WITH BERRY COMPOTE + DUSTED WITH POWDERED SUGAR SERVED W/ CLEO SIGNATURE ROSEMARY PARMESAN PHARAOH PHRIES
Sashimi Wonton Nacho
BLACK AND WHITE SESAME CRUSTED WONTON, FRESH BIB LETTUCE, JALAPENO CILANTRO CREME, SWEET SOY GLAZE, SRIRACHA AIOLI AND SLICED AVOCADO
Akaushi Slider
TWO AKAUSHI WAGYU BEEF SLIDERS PREPARED TO ORDER TOPPED WITH RICH BALSAMIC CARAMELIZED ONIONS, CRISPY HICKORY SMOKED BACON, SRIRACHA AIOLI, SHARP CHEDDAR + SMOKED GOUDA ON A BUTTERY BRIOCHE BUN SERVED W/ CLEO SIGNATURE ROSEMARY PARMESAN PHARAOH PHRIES
Braised Shortrib Poutine
6HR SOUS VIDE SHORT RIB CHOPPED AND SERVED OVER GARLIC ROSEMARY PARMESAN FRIES W, GRUYERE + SMOKED GOUDA FONDUE CAJUN CREAM SAUCE . SMOKEY BEEF SHORT RIB JUS, CHIVE CREME FRAICHE TOPPED WITH FRIED EGG
Crispy Cleo Wing Lollipops
CHICKEN WINGS MARINATED FOR 24 HOURS ROASTED THEN CRISP AND TOSSED WET WITH OUR HOUSE SWEET AND SPICY GOJUCHANG GLAZE SPRINKLED WITH TOASTED SESAME SEED SERVED WITH CILANTRO LIME RANCH SERVED W/ CLEO SIGNATURE ROSEMARY PARMESAN PHARAOH PHRIES
Potato + Lamb Samosa
TURMERIC SCENTED POTATOES + LAMB SHAWARMA TOPPED WITH CUCUMBER SALAD FRESH CILANTRO + CREAMY GARLIC AIOLI
Baha Street Taco
CRISPY OR GRILLED FISH TACO . MINI STREET CORN TORTILLA . JALAPENO CABBAGE SLAW . COTIJA FIRE ROASTED BLACK BEAN +CORN SALSA.
Creole Croquet
THESE CRISPY BITES ARE A CLASSIC SPIN ON CREOLE/CAJUN CULTURE WITH A CHEESY ITALIAN TWIST. SHORT GRAIN RICE, GROUND BEEF, SCALLIONS AND CILANTRO, SERVED WITH GARLIC PARMESAN AIOLI.
Smoked Chicken Bao Bahn Mi
ON A TRADITIONAL STEAMED BAO BAHN MI SLIDER, A SWEET- SOY GRILLED CHICKEN TOPPED WITH CABBAGE, JALAPENOS, CILANTRO AND CARROT
Chef Special
CLEO SIGNATURE BABY LAMB CHOPS
CLEO SIGNATURE BABY LAMB CHOPS TOSSED IN A REDUCTION OF SWEET SOY GLAZE ATOP A BED OF YELLOW RICE, A CHEF SPECIALTY AND HOUSE FAVORITE
FRIES
TAPAS ADD ONS
CLEO DESSERT MENU
BANANA CHOCOLATE SWIRL CAKE
SWEET POTATO MAPLE LAYERED CHEESECAKE
KENTUCKY BOURBON PECAN PIE
CLEO BEIGNETS
SWEET POTATO MAPLE LAYERED CHEESECAKE- WHOLE PIE
BANANA CHOCOLATE SWIRL CAKE- WHOLE CAKE
KENTUCKY BOURBON PECAN PIE- WHOLE PIE
Cleo Tapas
Crispy Katafi Shrimp
JUMBO GULF COAST SHRIMP WRAPPED IN A CRISPY BATTER OF SHREDDED PHYLLO COATED IN SWEET THAI CHILI GLAZE FRESH HERBS DRIZZLED WITH JALAPENO CHIVE CREAM, SWEET SOY REDUCTION.
LobsterTempura Satay
Crab Cakes
OUR CRISPY PANKO CRUSTED JUMBO LUMP CRAB CAKE DRIZZLED WITH JALAPENO CILANTRO CREAM AND SRIRACHA AIOLI
Caribbean Jerk Pork Rib Wing
SLOW SMOKED PORK RIBS FRENCHED AND RUBBED WITH SPICY RED PEPPER CARIBBEAN JERK SEASONINGS GLAZED WITH HOT HABANERO + MANGO CHUTNEY . CILANTRO CREMA . MICRO CILANTRO SERVED W/ CLEO SIGNATURE ROSEMARY PARMESAN PHARAOH PHRIES
Mini Monte Cristo
A MINI TWIST ON A NOT SO FRENCH CLASSIC- SHAVED BLACK FOREST HAM, HONEY ROASTED TURKEY, HICKORY SMOKED BACON, SLICED SWISS + CHEDDAR WRAPPED IN A SWEET CREPE TEMPURA FRIED SERVED WITH BERRY COMPOTE + DUSTED WITH POWDERED SUGAR SERVED W/ CLEO SIGNATURE ROSEMARY PARMESAN PHARAOH PHRIES
Sashimi Wonton Nacho
BLACK AND WHITE SESAME CRUSTED WONTON, FRESH BIB LETTUCE, JALAPENO CILANTRO CREME, SWEET SOY GLAZE, SRIRACHA AIOLI AND SLICED AVOCADO
Akaushi Slider
TWO AKAUSHI WAGYU BEEF SLIDERS PREPARED TO ORDER TOPPED WITH RICH BALSAMIC CARAMELIZED ONIONS, CRISPY HICKORY SMOKED BACON, SRIRACHA AIOLI, SHARP CHEDDAR + SMOKED GOUDA ON A BUTTERY BRIOCHE BUN SERVED W/ CLEO SIGNATURE ROSEMARY PARMESAN PHARAOH PHRIES
Braised Shortrib Poutine
6HR SOUS VIDE SHORT RIB CHOPPED AND SERVED OVER GARLIC ROSEMARY PARMESAN FRIES W, GRUYERE + SMOKED GOUDA FONDUE CAJUN CREAM SAUCE . SMOKEY BEEF SHORT RIB JUS, CHIVE CREME FRAICHE TOPPED WITH FRIED EGG
Crispy Cleo Wing Lollipops
CHICKEN WINGS MARINATED FOR 24 HOURS ROASTED THEN CRISP AND TOSSED WET WITH OUR HOUSE SWEET AND SPICY GOJUCHANG GLAZE SPRINKLED WITH TOASTED SESAME SEED SERVED WITH CILANTRO LIME RANCH SERVED W/ CLEO SIGNATURE ROSEMARY PARMESAN PHARAOH PHRIES
Potato + Lamb Samosa
TURMERIC SCENTED POTATOES + LAMB SHAWARMA TOPPED WITH CUCUMBER SALAD FRESH CILANTRO + CREAMY GARLIC AIOLI
Baha Street Taco
CRISPY OR GRILLED FISH TACO . MINI STREET CORN TORTILLA . JALAPENO CABBAGE SLAW . COTIJA FIRE ROASTED BLACK BEAN +CORN SALSA.
Creole Croquet
THESE CRISPY BITES ARE A CLASSIC SPIN ON CREOLE/CAJUN CULTURE WITH A CHEESY ITALIAN TWIST. SHORT GRAIN RICE, GROUND BEEF, SCALLIONS AND CILANTRO, SERVED WITH GARLIC PARMESAN AIOLI.
Smoked Chicken Bao Bahn Mi
ON A TRADITIONAL STEAMED BAO BAHN MI SLIDER, A SWEET- SOY GRILLED CHICKEN TOPPED WITH CABBAGE, JALAPENOS, CILANTRO AND CARROT
Smoked Chicken & Shrimp Noveau Crepe
Chef Special
CLEO SIGNATURE BABY LAMB CHOPS
CLEO SIGNATURE BABY LAMB CHOPS TOSSED IN A REDUCTION OF SWEET SOY GLAZE ATOP A BED OF YELLOW RICE, A CHEF SPECIALTY AND HOUSE FAVORITE
FRIES
TAPAS ADD ONS
CLEO DESSERT MENU
BANANA CHOCOLATE SWIRL CAKE
SWEET POTATO MAPLE LAYERED CHEESECAKE
KENTUCKY BOURBON PECAN PIE
CLEO BEIGNETS
SWEET POTATO MAPLE LAYERED CHEESECAKE- WHOLE PIE
BANANA CHOCOLATE SWIRL CAKE- WHOLE CAKE
KENTUCKY BOURBON PECAN PIE- WHOLE PIE
|Sunday
|10:00 am - 10:00 pm
|Monday
|Closed
|Tuesday
|Closed
|Wednesday
|Closed
|Thursday
|4:00 pm - 11:00 pm
|Friday
|4:00 pm - 11:00 pm
|Saturday
|10:00 am - 10:00 pm
Thank you for dining at Cleo Lounge Tapas and Fine Music
9603 Broadway St., #101, Pearland, TX 77584