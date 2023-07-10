Restaurant header imageView gallery

Cold Spot Cross Lanes

review star

No reviews yet

710 Cross Lanes Drive

Nitro, WV 25143

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

phone icon

Call

clock icon

Hours

waypoint sign icon

Directions

gift icon

Gift Cards

LUNCH

SANDWICH BASKETS

All sandwiches served with your choice of Fries, Onion Rings, or Roasted Corn and a Fountain Drink

HAMBURGER BASKET

$10.00

CHEESEBURGER BASKET

$10.00

GRILLED CHICKEN SANDWICH BASKET

$10.00

CRISPY CHICKEN SANDWICH BASKET

$10.00

PITA WRAP BASKETS

Your choice of Pita Wrap with Fries, Onion Rings, or Roasted Corn served with a Fountain Drink.

ORIGINAL GYRO BASKET

$10.00

CHICKEN GYRO BASKET

$10.00

PHILLY STEAK WRAP BASKET

$10.00

CHICKEN PHILLY WRAP BASKET

$10.00

CHICKEN WRAP BASKET

$10.00

BUFFALO CHICKEN WRAP BASKET

$10.00

BBQ CHICKEN WRAP BASKET

$10.00

FULL SIZE SALADS

Your Choice of Any Full Sized Salad topped with Chicken, Steak, Gyro, or Shrimp served with a Fountain Drink.

FULL GARDEN SALAD

$10.00

FULL GREEK SALAD

$10.00

FULL RASPBERRY SALAD

$10.00

FULL CAESAR SALAD

$10.00

FULL ITALIAN SALAD

$10.00

FULL SPINACH SALAD

$10.00

HALF SALADS w/ WINGS

HALF GARDEN w/ WINGS

$10.00

HALF GREEK w/ WINGS

$10.00

HALF RASPBERRY w/ WINGS

$10.00

HALF CAESAR w/ WINGS

$10.00

HALF ITALIAN w/ WINGS

$10.00

HALF SPINACH w/ WINGS

$10.00

WINGS and FRIES

6 BONE IN WINGS with FRIES

$10.00

6 BONELESS WINGS with FRIES

$10.00

PIZZA and WINGS

CHEESE PIZZA and 4 WINGS

$10.00

MONDAY SPECIAL

CHEESEBURGER (MONDAY)

$7.00

1/2LB 100% FRESH GROUND BEEF, AMERICAN CHEESE, LETTUCE TOMATO, ONION, PICKLES, MAYO, KETCHUP, MUSTARD SERVED WITH CHOICE OR FRIES, ONION RINGS, OR ROASTED CORN

HAMBURGER (MONDAY)

$7.00

1/2LB 100% FRESH GROUND BEEF, LETTUCE TOMATO, ONION, PICKLES, MAYO, KETCHUP, MUSTARD SERVED WITH CHOICE OR FRIES, ONION RINGS, OR ROASTED CORN

FOOD

APPETIZERS

SEARED AHI TUNA

$12.00

SEARED AHI TUNA STEAK WITH PICO DE GALLO AND CHIPOTLE CREAM SAUCE

ROASTED SWEET POTATO FRIES

$4.00+

OVEN ROASTED SWEET POTATO FRIES

HUMMUS & PITA

$6.00

FRESH HUMMUS AND TOASTED PITA BREAD

HUMMUS & PITA WITH GYRO

HUMMUS & PITA WITH GYRO

$10.00

FRESH HUMMUS TOPPED WITH GYRO SERVED WITH TOASTED PITA BREAD

HUMMUS PLATTER

$8.00+

FRESH HUMMUS, OLIVES, FETA CHEESE, CELERY, CARROTS, & CUCUMBERS SERVED WITH TOASTED PITA BREAD

CHIPS & SALSA

$5.00

CRISPY TORTILLA CHIPS WITH HOUSE MADE SALSA

FRENCH FRIES

$3.00+

CRISPY FRIES SEASONED IN OUR SPECIAL HOUSE RUB

ONION RINGS

$4.00+

THICK CUT BEER BATTERED ONION RINGS

BATTERED SHROOMS

$5.00+

BEER BATTERED AND DEEP FRIED BUTTON MUSHROOMS SERVED WITH RANCH DRESSING

ROASTED CAULIFLOWER

$5.00+

OVEN ROSTED CAULIFLOWER DUSTED WITH OUR HOUSE RUB AND DRENCHED IN OUR SPECIAL TAHINI SAUCE

DEEP FRIED CAULIFOWER

$5.00+

GLODEN FRIED CAULIFLOWER "NOT BATTERED OR BREADED" DUSTED WITH OUR HOUSE RUB AND DRENCHED IN OUR SPECIAL TAHINI SAUCE

MOZZARELLA CHEESE STICKS

MOZZARELLA CHEESE STICKS

$8.00

CRISPY FRIED BATTER DIPPED MOZZARELLA STICKS SERVED WITH MARINARA

JALAPENO POPPERS

$8.00

CREAM CHEESE FILLED BREADED JALAPENO PEPPERS SERVED WITH MARINARA

ROASTED CORN

$3.00

OVEN ROASTED CORN DRENCHED IN BUTTER, HOUSE RUB, AND PARMESAN CHEESE

FRIED PICKLES

$5.00+

CHEESE FRIES

$4.00+

ENTREES & PLATTERS

WING DINN

$14.00

10 WINGS YOUR CHOICE BONE IN OR BONELESS SERVED WITH CELERY, CARROTS, RANCH OR BLUE CHEESE DRESSING WITH FRENCH FRIES

GYRO PLATTER

$14.00

SLICED GYRO SERVED WITH TZATZIKI, GREEK SALAD, PITA BREAD AND CHOICE OF FRIES OR HUMMUS

GRILLED CHICKEN PLATTER

$14.00

2 GRILLED CHICKEN BREASTS WITH CHOICE OF 2 SIDES: FRENCH FRIES, ONION RINGS, ROASTED CORN OR SIDE SALAD

FRIED CHICKEN PLATTER

$14.00

2 CRISPY FRIED CHICKEN BREASTS WITH CHOICE OF 2 SIDES: FRENCH FRIES, ONION RINGS, ROASTED CORN OR SIDE SALAD

BASIC TACO PLATTER

$14.00

Your choice of 3 Beef, Chicken, Steak, BBQ Chicken, or Veggie Tacos served with Roasted Corn and French Fries

SEAFOOD TACO PLATTER

$15.00

Your Choice of 3 Mahi Mahi, Shrimp, or Seared Ahi Tuna Tacos served with Roasted Corn and French Fries.

WINGS

6 WINGS

$7.00

12 WINGS

$12.00

18 WINGS

$17.00

24 WINGS

$22.00

50 WINGS

$45.00

100 WINGS

$90.00

200 WINGS

$170.00

6 BONELESS

$7.00

12 BONELESS

$12.00

18 BONELESS

$17.00

24 BONELESS

$22.00

50 BONELESS

$45.00

100 BONELESS

$90.00

200 BONELESS

$170.00

SALADS

GARDEN SALAD

$6.00+

RASPBERRY SALAD

$7.00+

GREEK SALAD

$7.00+

CAESAR SALAD

$7.00+

ITALIAN SALAD

$7.00+

SPINACH SALAD

$7.00+

SANDWICHES

WILD BILL BURGER

$14.00

DOUBLE 1/3LB ALL BEEF PATTIES, BACON, LETTUCE TOMATO, ONION, PICKLES, MAYO, KETCHUP, MUSTARD SERVED WITH CHOICE OR FRIES, ONION RINGS, OR ROASTED CORN

WILD BILL JUNIOR

$12.00

THE WILD BILL WITH ONLY ONE PATTY

B&E BURGER

B&E BURGER

$14.00

1/2LB BURGER WITH BACON, FRIED EGG, LETTUCE TOMATO, ONION, PICKLES, MAYO, KETCHUP, MUSTARD SERVED WITH CHOICE OR FRIES, ONION RINGS, OR ROASTED CORN

HAMBURGER

$12.00

1/2LB 100% FRESH GROUND BEEF, LETTUCE TOMATO, ONION, PICKLES, MAYO, KETCHUP, MUSTARD SERVED WITH CHOICE OR FRIES, ONION RINGS, OR ROASTED CORN

CHEESEBURGER

$12.00

1/2LB 100% FRESH GROUND BEEF, AMERICAN CHEESE, LETTUCE TOMATO, ONION, PICKLES, MAYO, KETCHUP, MUSTARD SERVED WITH CHOICE OR FRIES, ONION RINGS, OR ROASTED CORN

GRILLED CHICKEN SANDWICH

$12.00

HALF POUND FRESH GRILLED CHICKEN BREAST, TOPPED WITH LETTUCE TOMATO, ONION, AND MAYO SERVED WITH FRIES, ONION RINGS, OR ROASTED CORN

CRISPY CHICKEN SANDWICH

CRISPY CHICKEN SANDWICH

$12.00

HALF POUND CRISPY FRIED CHICKEN BREAST, TOPPED WITH LETTUCE TOMATO, ONION, AND MAYO SERVED WITH FRIES, ONION RINGS, OR ROASTED CORN

PITAS

PHILLY STEAK WRAP

$12.00

STEAK, ONIONS, GREEN PEPPERS, MUSHROOMS, CHEDDAR CHEESE

CHICKEN PHILLY WRAP

$12.00

CHICKEN, ONIONS, GREEN PEPPERS, MUSHROOMS, CHEDDAR CHEESE

CHICKEN WRAP

$12.00

CRISPY CHICKEN, WING SAUCE, DRESSING, LETTUCE, TOMATOES

HUMMUS WRAP

$12.00

HUMMUS, GREEK SALAD BLEND, FETTA CHEESE

ORIGINAL GYRO

$12.00

GYRO, TZATZIKI, LETTUCE, TOMATO, ONION

CHICKEN GYRO

$12.00

GRILLED CHICKEN, TZATZIKI, LETTUCE, TOMATO, ONION

BUFFALO CHICKEN WRAP

$12.00

BBQ CHICKEN WRAP

$12.00

TACOS

GROUND BEEF TACO

$3.00

GROUND BEEF, CABBAGE, PICO DE GALLO, CHEDDAR CHEESE, & CILANTRO CREAM SAUCE

CHICKEN TACO

$3.00

GRILLED CHICKEN, CABBAGE, PICO DE GALLO, CHEDDAR CHEESE, & CILANTRO CREAM SAUCE

BBQ CHICKEN TACO

$3.00

BBQ CHICKEN, CABBAGE, PICO DE GALLO, CHEDDAR CHEESE, & CILANTRO CREAM SAUCE

VEGGIE TACO

$3.00

ROASTED CAULIFLOWER, CABBAGE, CARMELIZED ONIONS, PICO DE GALLO, & CILANTRO CREAM SAUCE

STEAK TACO

$4.00

SHAVED RIBEYE, CABBAGE, PICO DE GALLO, CHEDDAR CHEESE, & CILANTRO CREAM SAUCE

SHRIMP TACO

$4.00

SHRIMP, CABBAGE, PICCO DE GALLO, CHIPOTLE CREAM SAUCE

AHI TUNA TACO

$4.00

SEARED AHI TUNA, CABBAGE, PICCO DE GALLO, CHIPOTLE CREAM SAUCE

FISH TACO

$4.00

MAHI MAHI, CABBAGE, PICCO DE GALLO, CHIPOTLE CREAM SAUCE

PIZZA

CHEESE PIZZA

$7.00

CHOICE OF MOZZARELLA, CHEDDAR, OR FETA CHEESE WITH MARINARA

PEPPERONI PIZZA

$8.00

PEPPERONI PIZZA WITH MOZZARELLA AND MARINARA

MARGHERITA PIZZA

$8.00

MOZZARELLA, TOMATOES, ONIONS, OLIVE OIL, AND ITALIAN SEASONINGS

RANCH PIZZA

$8.00

CHOICE OF PEPPERONI, GRILLED, OR CRISPY CHICKEN, LOADED WITH MOZZARELLA CHEESE, BAKED TO PERFECTION, AND DRENCHED WITH RANCH DRESSING

PBS PIZZA

$10.00

MARINARA, MOZZARELLA, CHEDDAR, PEPPERONI, BACON, & STEAK

PHILLY PIZZA

$10.00

MARINARA, MOZZARELLA, SHAVED RIBEYE, GRILLED ONIONS, GREEN PEPPERS, & MUSHROOMS

GREEK PIZZA

$10.00

GRYO, MOZZARELLA & FETA CHEESE, TOMATOES, BLACK OLIVES TOPPED WITH TZATZIKI

VEGGIE PIZZA

$10.00

KIDS

KIDS CHEESEBURGER

$7.00

KIDS CRISPY CHICKEN SANDWICH

$7.00

KIDS 4 WINGS

$7.00

KIDS 4 BONELESS

$7.00

KIDS CHICKEN TENDERS

$7.00

KIDS GRILLED CHEESE PITA

$7.00

KIDS CHEESE PIZZA

$7.00

VEGGIES, SAUCES, & EXTRAS

CELERY STICKS

$2.00

CARROT STICKS

$2.00

PITA BREAD

$2.00

RANCH DRESSING

$1.50+

BLUE CHEESE DRESSING

$1.50+

SIDE OF WING SAUCE

$1.50+

BEVERAGE

WATER

COKE

$2.75

DIET COKE

$2.75

COKE ZERO

$2.75

PIBB

$2.75

MELLO YELLO

$2.75

SPRITE

$2.75

SWEET TEA

$2.75

UNSWEET TEA

$2.75

LEMONADE

$2.75

FANTA ORANGE

CHERRY COKE

DESSERTS

CHEESECAKE

$5.00

BROWNIES

$5.00

BAKLAVA

CAKE OF THE DAY

$5.00

ROOT BEER FLOAT

$5.00
All hours
Sunday8:00 am - 3:59 am
Monday8:00 am - 3:59 am
Tuesday8:00 am - 3:59 am
Wednesday8:00 am - 3:59 am
Thursday8:00 am - 3:59 am
Friday8:00 am - 3:59 am
Saturday8:00 am - 3:59 am
Restaurant info

Come in and enjoy!

Location

710 Cross Lanes Drive, Nitro, WV 25143

Directions

Gallery
Consumer pic
Banner pic
Main pic

Similar restaurants in your area

Good Stuff Bar & Grill - 5109 Big Tyler Rd
orange starNo Reviews
5109 Big Tyler Rd Cross Lanes, WV 25313
View restaurantnext
Husson's Pizza - St. Albans
orange starNo Reviews
2415 Kanawha Terrace St. Albans, WV 25177
View restaurantnext
The Pitch Sports Bar & Grill, Dunbar
orange starNo Reviews
2947 Fairlawn Avenue Dunbar, WV 25064
View restaurantnext
The Pallet
orange starNo Reviews
3999 Teays Valley Road Scott Depot, WV 25560
View restaurantnext
Cold Spot - Charleston
orange starNo Reviews
4005 Washington Street West Charleston, WV 25313
View restaurantnext
Husson's Pizza - South Charleston/ Dunbar
orange star4.0 • 23
4010 MacCorkle Ave South Charleston, WV 25309
View restaurantnext
Map
More near Nitro
Charleston
review star
Avg 4.5 (32 restaurants)
Barboursville
review star
No reviews yet
Huntington
review star
Avg 4.3 (8 restaurants)
Ashland
review star
Avg 4.4 (9 restaurants)
Fayetteville
review star
Avg 4.8 (6 restaurants)
Athens
review star
Avg 4.4 (28 restaurants)
Marietta
review star
Avg 4.3 (5 restaurants)
Bluefield
review star
Avg 4.6 (3 restaurants)
Lancaster
review star
Avg 4.6 (16 restaurants)
© 2023 Toast, Inc.
Toast
Made with love in Boston