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Josephine

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109 S St Asaph St

Alexandria, VA 22314

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

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Directions

Dinner

Bread

Bread

Raw Bar

Oysters

$22.00

Clams

$14.00

Shrimp Cocktail

$24.00

Fluke Crudo

$15.00

Chilled Lobster

$26.00

Le Josephine Petite Plateau

$95.00

Grand Plateau

$195.00

Hors D'Oeuvres

Wagyu Steak Tartare

$18.00

Onion Soup Gratinee

$14.00

GLUTEN FREE Onion Soup

$14.00

Seasonal Cucumber Gazpacho

$11.00

Escargot

$14.00

Macaroni Gratin

$13.00

Pate de Campagne

$15.00

Pan Seared Sweetbreads

$16.00

Beet & Buratta & Balsamic

$18.00

Foie Gras Mousse

$16.00

Ratatoille

$13.00

Extra Crostini for Escargot

Extra Bread for Pate

Extra Bread for Foie Gras

GLUTEN FREE BREAD

Salads

Niçoise Salade

$24.00

Lyonnaise Salade

$17.00

Salade Josephine

$15.00

GLUTEN FREE Salade Josephine

$15.00

Fromage

3 Cheeses

$21.00

5 Cheeses

$30.00

7 Cheeses

$38.00

Entrees

Trout Amandine

$29.00

Beef Bourgignon

$38.00

Steak Frites

$35.00

Strip Au Poivre

$42.00

Moules Frites

$26.00

Duck Confit

$28.00

GLUTEN FREE Duck Confit

$28.00

Burger Josephine

$18.00

Seared Salmon

$28.00

Gnocchi Parisienne

$24.00

Poulet Roti

$27.00

Seared Red Drum

$30.00

**FIRE 2ND COURSE**

Sides

Pommes Frites

$7.00

Garlic Spinach

$9.00

Sauteed Mushrooms

$9.00

Pommes Puree

$8.00

Haricots Verts

$9.00

Dessert

Creme Brulee

$10.00

Ile Flotant

$10.00

Opera Cake

$10.00

Strawberry Rhubarb Tart

$10.00

Gateau St. Honore

$10.00

Black Cherry Clafoutis

$10.00

Ice Cream

$5.00

Sorbet

$5.00

Gift Macarons!

Out of stock

Gift Madeleines

Brioche For Foie

$2.00

Bread For Pate

$2.00

Kids Menu

Kids Mac n Cheese

$10.00

Kids Grilled Cheese

$10.00

Kids Chicken Tenders

$10.00

Kids Burger

$10.00

Kids Fruit Cup

$7.00

Kids Peanutbutter & Jelly Sandwich

$10.00

Condiments

Ketchup

Mustard

Mayo

Aioli

Beverages

Cocktails

Hemingway’s Kir Royale

$12.00

The Lighter Side of a 75

$12.00

Alpine Airmail

$12.00

Sundress Season

$14.00

Earthen Herbs and Flowers

$14.00

American Beauty

$14.00

Vieux Carre

$14.00

Josephine Old Fashioned

$14.00

Ramos Gin Fizz

$25.00

Martini Service

$23.00+

Spirits

BELVEDERE VODKA

$12.00Out of stock

GREY GOOSE

$11.00

KETEL ONE

$11.00Out of stock

TITO'S

$10.00

SOBIESKI

$8.00

BARR HILL GIN

$10.00

BLUECOAT GIN

$9.00

BOMBAY SAPPHIRE

$9.00

PLYMOUTH GIN

$12.00

TANQUERAY GIN

$10.00

NEW AMSTERDAM GIN

$7.00

BEEFEATER GIN

$9.00

CITADELLE GIN

$10.00

HENDRICKS

$12.00

APPLETON RUM

$9.00

BRUGAL RUM

$9.00

DON Q ANEJO

$10.00

DON Q CRISTAL

$9.00

GOSLINGS BLACK SEAL

$8.00

SMITH AND CROSS RUM

$11.00

MOUNT GAY

$9.00

Captin Morgan

$8.00

BAHNEZ ESPADIN & BARRIL JOVEN

$10.00

DEL MAGUEY VIDA MEZCAL

$12.00

LOS SIETE MISTERIOS DOBA YEJ MEZCAL

$13.00

OLMECA ALTOS PLATA TEQUILA

$10.00

PATRON SILVER TEQUILA

$16.00

ARETTE TEQUILA BLANCO

$10.00

TRES AGAVES ANEJO

$13.00

TRES AGAVES BLANCO

$11.00

TRES AGAVES REPOSADO

$13.00

XICARU PECHUGA MOLE MEZCAL

$19.00

1792 SMALL BATCH

$12.00

BAKERS BOURBON

$20.00

BASIL HAYDEN

$14.00

BLANTON'S

$25.00

BOOKERS

$34.00

BUFFALO TRACE

$16.00

CLYDE MAYS

$12.00

DICKEL 15 YEAR SINGLE BARREL

$22.00

EAGLE RARE

$19.00

EH TAYLOR SMALL BATCH

$17.00

ELIJAH CRAIG SMALL BATCH

$11.00

EVAN WILLIAMS 1793

$9.00

EVAN WILLIAMS BOTTLED IN BOND

$11.00

FOUR ROSES SINGLE BARREL

$14.00

FOUR ROSES SMALL BATCH SELECT

$19.00

HENRY MCKENNA

$6.00

HENRY MCKENNA 10 YEAR

$19.00

JACK DANIELS 10 YEAR

$27.00

JACK DANIELS BLACK

$9.00

JACK DANIELS SINGLE BARREL PROOF

$16.00

JEFFERSON'S RESERVE

$18.00

KNOB CREEK 9 YEAR

$12.00

KNOB CREEK SINGLE BARREL RESERVE 9YR

$18.00

KNOB CREEK SMALL BATCH BOURBON

$12.00

KO BARE KNUCKLE BOURBON CASK STRENGTH

$21.00

MAKER'S MARK

$11.00

MICHTERS SMALL BATCH US*1

$15.00Out of stock

MICHTERS SOUR MASH

$16.00

OLD FORESTER 1870

$13.00

OLD FORESTER 1897

$14.00

OLD FORESTER 1920

$17.00

OLD GRANDDAD 114

$10.00Out of stock

RUSSELL'S RESERVE BOURBON SINGLE BARREL

$19.00

RUSSELLS RESERVE

$13.00

WILD TURKEY 101

$9.00

Wild Turkey Rare Breed

$16.00

WOODFORD RESERVE

$13.00

SAZERAC RYE

$10.00

KO DISTILLERS RESERVE RYE

$22.00

RITTENHOUSE RYE

$10.00

BARRELL SEA GRASS RYE

$22.00

KNOB CREEK RYE

$11.00

OLD OVERHOLT RYE

$8.00

GREEN SPOT

$16.00

JAMESON IRISH WHISKEY

$10.00

SUNTORY WHISKY

$25.00

Red Breast

$17.00

Tullamore D.E.W

$10.00

Powers

$8.00

LAGAVULIN 16YR

$26.00

BALVENIE DOUBLE WOOD 12 YEAR

$21.00

BALVENIE 12 YEAR SINGLE

$38.00

BALVENIE 21 YEAR PORT WOOD

$98.00

JURA 10 YR SCOTCH

$16.00

DEWARS 12 YEAR

$13.00

DEWARS WHITE LABEL

$12.00

GLENFIDDICH 12

$16.00

GLENFIDDICH 15

$18.00

GLENLIVET 12

$18.00

GLENLIVET 18

$41.00

HIGHLAND PARK 12 YEAR

$14.00

JOHNNY WALKER BLACK

$14.00

MACALLAN 12

$19.00

MACALLAN 15

$42.00

OBAN 14 YEAR

$18.00

DALMORE 15 YEAR

$47.00

DALMORE CIGAR MALT

$71.00

HIGH WEST HIGH COUNTRY AMERICAN SINGLE MALT

$25.00

BUSNELL CALVADOS vIELLE RESERVE

$15.00

D'USSE

$17.00

FERRAND 10 GENERATIONS

$19.00

HENNESSEY VS COGNAC

$16.00

HINE VSOP

$18.00

LARRESSINGLE VSOP ARMAGNAC

$22.00

LARRESSINGLE XO ARMANGAC

$32.00

MASSENEZ POIRE WILLIAM

$17.00

REMY MARTIN

$21.00

REVISEUR VS COGNAC

$10.00

AMARETTO

$12.00

AMARO CIOCARO

$999.00

APEROL

$10.00

AVERNA

$13.00

BAILEYS

$11.00

BENEDICTINE

$12.00

CAMPARI

$11.00

CAP CORSE BLANC

$999.00

CAPPELLETTI

$999.00

CAPPELLETTI AMERICANO ROSATO

$10.00

CARDAMARO

$9.00

CASSIS

$11.00

CHAMBORD

$11.00

CHERRY HEERING

$11.00

COINTREAU

$16.00

CREME DE MENTHE

$7.00

CYNAR

$11.00

DOLIN DRY

$8.00

DOLIN GENEPY

$11.00

DOLIN ROUGE

$8.00

DOM DE BENEDICTINE

$14.00

DOMAINE DE CANTON

$10.00

DRAMBUIE

$14.00

FERNET BRANCA

$10.00

FRANGELICO

$10.00

GIFFARD BIGALLET

$12.00

GIFFARD PAMPLEMOUSSE

$11.00

GRAND MARNIER

$14.00

GREEN CHARTREUSE

$17.00

JAGERMEISTER

$10.00

KAHLUA

$11.00

LILLET BLANC

$999.00

LUXARDO MARASCHINO

$10.00

MATHILDE FRAMBOISE

$9.00

MT DEFIANCE CASSIS

$15.00

NONINO

$15.00

PERNOD

$20.00

PIMMS NO 1

$9.00

ROTHMAN WINTER APRICOT

$11.00

ROTHMAN WINTER PEACH

$11.00

ROTHMAN WINTER VIOLETTE

$9.00

SALERS GENTIANE

$11.00

SAMBUCA

$9.00

ST GERMAIN

$12.00

KUBLER ABSINTHE

$20.00

MT DEFIANCE ABSINTHE

$16.00

PERNOD ABSINTHE

$27.00

ST GEORGE ABSINTHE

$16.00Out of stock

Wine BTG

SALASAR, CARTE AZUR, CRÉMANT DE LIMOUX BRUT, CHENIN BLANC / PINOT NOIR, LIMOUX, FRANCE, NV

$7.00+

SCHOENHEITZ, CRÉMANT D'ALSACE, PINOT AUXERROIS / PINOT BLANC, ALSACE, NV

$9.00+

VICTORINE DE CHASTENAY, CRÉMANT DE BOURGOGNE, PINOT NOIR / GAMAY / ALIGOTÉ / CHARDONNAY, BURGUNDY, NV

$10.00+

LE FACTEUR, VOUVRAY, METHODE TRADITIONELLE BRUT NATURE, CHENIN BLANC, LOIRE VALLEY, 2020

$11.00+

KLEPKA SAUSSE CHAMPAGNE, "PREAM'BULLE" GRAND CRU BLANC DE BLANC, CHARDONNAY, OGER, CÔTE DE BLANCS, NV

$16.00+

CHARLES ORBAN, CARTE NOIRE CHAMPANGNE BRUT, PINOT NOIR, MARNE VALLEY, NV

$17.00+

CHAMPAGNE MOUTARD PÈRE ET FILS, RESERVE BRUT, BUXEUIL, AUBE, NV

$15.00+

PAUL BUISSÉ, CRÉMANT DE LOIRE ROSÉ, PINOT NOIR / CABERNET FRAN / PINEAU D'AUNIS, LOIRE VALLEY, NV

$8.00+

LOUIS DUMONT, CHAMPAGNE ROSÉ, PINOT NOIR, EPERNAY, NV

$15.00+

PATRICK BOTTEX, "LA CUEILLE" BUGEY CERDON ROSÉ, GAMAY / POULSARD, SAVOIE, NV

$11.00+

LES EQUILIBRISTES, PICPOUL DE PINET, PICPOUL, LANGUEDOC, 2020

$14.00+

CHÂTEAU GUIPIÈRE, "LA GRANGE" MUSCADET SÈVRE ET MAINE SUR LIE, MELON DE BOURGOGNE, LOIRE VALLEY, 2020

$12.00+

LAUVERJAT, MOULIN DES VRILLÈRES SANCERRE, SAUVIGNON BLANC, LOIRE VALLEY, 2022

$18.00+

DE FONTENILLE, ENTRE DEUX MERS, SAUVIGNON BLANC / SEMILLON, BORDEAUX, 2021

$13.00+

JEAN-LUC MADER, RIESLING, ALSACE, 2020

$16.00+

DOMAINE BOUTET SAULNIER, VOUVRAY SEC, CHENIN BLANC, LOIRE VALLEY, 2021

$13.00+

DOMAINE DU COLOMBIER, CHABLIS, CHARDONNAY, BURGUNDY, 2020

$17.00+

DOMAINE FICHET, CHARDONNAY, BURGUNDY, 2020

$12.00+

CHATEAU GRAND JEAN, ENTRE DEUX MERS, SAUVIGNON BLANC / SEMILLON, BORDEAUX, 2020

$13.00+

PIGOUDET, CLASSIC ROSÉ, PROVENCE, 2021

$14.00+

DOMAINE DE LA MONGESTINE, BOB SINGLAR ROSÉ, MERLOT, VDF, COTEAUX D'AIX EN PROVENCE, 2020

$14.00+

DOMAINE CHAVRIER, "A-CHENE" BEAJOLAIS VILLAGE

$13.00+

LES VINS PIROUETTES, LITRON DE DAVID ROUGE, PINOT NOIR, ALSACE, 2019

$17.00+

DOMAINE PILLOT, BOURGOGNE ROUGE, PINOT NOIR, BURGUNDY, 2021

$15.00+

CHÂTEAU COMBEL-LA-SERRE, LE PUR FRUIT DU CAUSSE, MALBEC, CAHORS, 2021

$14.00+

OLGA RAFFAULT, CHINON, CABERNET FRANC, LOIRE VALLEY, 2021

$16.00+

DOMAINE LA LIGÌERE, LES COSTEBELLES CÔTES DU RHÔNE, GRENACHE / SYRAH, RHÔNE VALLEY, 2020

$12.00+Out of stock

CHÂTEAU DES ANTONINS, BORDEAUX SUPERIEUR, CABERNET SAUVIGNON / MERLOT / CABERNET FRANC, BORDEAUX, 2019

$12.00+

CHÂTEAU FALFAS, "LES DEMOISELLES" CÔTES DE BOURG, MERLOT / CABERNET SAUVIGNON, BORDEAUX, 2020

$18.00+

TRESMONTAINE, "TABACAL DOS" RANCIO, GRENACHE BLANC, CATALANES, NV

$7.00

DOMAINE DE LA BERGERIE, COTEAUX DU LAYON, CHENIN BLANC, LOIRE VALLEY, 2018

$8.00

CHAPELLE-ST-ARNOUX, MUSCAT DE BEAUMES DE VENISE, RHONE VALLEY, NV

$9.00

CHÂTEAU KALIAN, MONBAZILLAC SELECTION DE GRAINS NOBLES, SEMILLON / MUSCADELLE,

$10.00

CHATEAU GIURARD, PETIT GIURARD SAUTERNES, SAUVIGNON BLANC / SEMILLON, BORDEAUX, 2017

$11.00

CHÂTEAU COUTET, BARSAC, SEMILLON / SAUVIGNON BLANC / MUSCADEL, BORDEAUX, 2016

$13.00

DOMAINE DES BAUMARD, QUARTS DE CHAUME, CHENIN BLANC, LOIRE VALLEY, 2017

$18.00

DOMAINE ROLET, ARBOIS VIN JAUNE, SAVAGNIN, JURA, 2014

$22.00Out of stock

CHÂTEAU D'YQUEM, 1ER CRU SUPERIEUR SAUTERNES, SAUVIGNON BLANC / SEMILLON, BORDEAUX, 2019

$85.00

DOMAINE LA TOUR VIEILLE, BANYULS RESERVA, GRENACHE / CARIGNAN, ROUSILLON, NV

$5.00Out of stock

ORENGA DE GAFFORY, RAPPO VIN DE LIQUEUR, ALEATICO, CORSICA, NV

$7.00

MAS AMIEL, MAURY VINTAGE ROUGE, GRENACHE, ROUSSILLON, 2020

$9.00Out of stock

Wine BTB

SALASAR, CARTE AZUR, CRÉMANT DE LIMOUX BRUT, CHENIN BLANC / PINOT NOIR, LIMOUX, FRANCE, NV

$48.00

SCHOENHEITZ, CRÉMANT D'ALSACE, PINOT AUXERROIS / PINOT BLANC, ALSACE, NV

$60.00

VICTORINE DE CHASTENAY, CRÉMANT DE BOURGOGNE, PINOT NOIR / GAMAY / ALIGOTÉ / CHARDONNAY, BURGUNDY, NV

$68.00

LE FACTEUR, VOUVRAY, METHODE TRADITIONNELLE BRUT NATURE, CHENIN BLANC, LOIRE VALLEY, 2020

$76.00

KLEPKA SAUSSE CHAMPAGNE, "PREAM'BULLE" GRAND CRU BLANC DE BLANC, CHARDONNAY, OGER, CÔTE DE BLANCS, NV

$108.00

CHARLES ORBAN, CARTE NOIRE CHAMPANGNE BRUT, PINOT NOIR, MARNE VALLEY, NV

$112.00

CHAMPAGNE MOUTARD PÈRE ET FILS, RESERVE BRUT, BUXEUIL, AUBE, NV

$100.00

PAUL BUISSÉ, CRÉMANT DE LOIRE ROSÉ, PINOT NOIR / CABERNET FRANC / PINEAU D'AUNIS, LOIRE VALLEY, NV

$56.00

LOUIS DUMONT, CHAMPAGNE ROSÉ, PINOT NOIR, EPERNAY, NV

$100.00

PATRICK BOTTEX, "LA CUEILLE" BUGEY CERDON ROSÉ, GAMAY / POULSARD, SAVOIE, NV

$72.00

LES EQUILIBRISTES, PICPOUL DE PINET, PICPOUL, LANGUEDOC, 2020

$56.00

CHÂTEAU GUIPIÈRE, "LA GRANGE" MUSCADET SÈVRE ET MAINE SUR LIE, MELON DE BOURGOGNE, LOIRE VALLEY, 2020

$48.00

LAUVERJAT, MOULIN DES VRILLÈRES SANCERRE, SAUVIGNON BLANC, LOIRE VALLEY, 2022

$72.00

DE FONTENILLE, ENTRE DEUX MERS, SAUVIGNON BLANC / SEMILLON, BORDEAUX, 2021

$52.00

CHÂTEAU GRAND JEAN, ENTRE DEUX MERS, SAUVIGNON BLANC / SEMILLON, BORDEAUX, 2020

$48.00

JEAN-LUC MADER, RIESLING, ALSACE, 2020

$64.00

DOMAINE BOUTET SAULNIER, VOUVRAY SEC, CHENIN BLANC, LOIRE VALLEY, 2021

$52.00

DOMAINE DU COLOMBIER, CHABLIS, CHARDONNAY, BURGUNDY, 2020

$68.00

DOMAINE FICHET, CHARDONNAY, BURGUNDY, 2020

$48.00

CHÂTEAU FICHET, MACON-VILLAGES, CHARDONNAY, BURGUNDY, 2022

$48.00

CHATEAU GRAND JEAN, ENTRE DEUX MERS, SAUVIGNON BLANC / SEMILLON, BORDEAUX, 2020

$52.00

PIGOUDET, CLASSIC ROSÉ, PROVENCE, 2021

$56.00

DOMAINE DE LA MONGESTINE, BOB SINGLAR ROSÉ, MERLOT, VDF, COTEAUX D'AIX EN PROVENCE, 2020

$56.00

DOMAINE CHAVRIER, "A-CHENE" BEAUJOLAIS VILLAGE, GAMAY, BEAUJOLAIS, 2020

$52.00

LES VINS PIROUETTES, LITRON DE DAVID ROUGE, PINOT NOIR, ALSACE, 2019

$89.00

DOMAINE PILLOT, BOURGOGNE ROUGE, PINOT NOIR, BURGUNDY, 2021

$60.00

CHÂTEAU COMBEL-LA-SERRE, LE PUR FRUIT DU CAUSSE, MALBEC, CAHORS, 2021

$56.00

OLGA RAFFAULT, CHINON, CABERNET FRANC, LOIRE VALLEY, 2021