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Josephine
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109 S St Asaph St
Alexandria, VA 22314
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
Dinner
Bread
Raw Bar
Hors D'Oeuvres
Wagyu Steak Tartare
$18.00
Onion Soup Gratinee
$14.00
GLUTEN FREE Onion Soup
$14.00
Seasonal Cucumber Gazpacho
$11.00
Escargot
$14.00
Macaroni Gratin
$13.00
Pate de Campagne
$15.00
Pan Seared Sweetbreads
$16.00
Beet & Buratta & Balsamic
$18.00
Foie Gras Mousse
$16.00
Ratatoille
$13.00
Extra Crostini for Escargot
Extra Bread for Pate
Extra Bread for Foie Gras
GLUTEN FREE BREAD
Salads
Entrees
Sides
Dessert
Kids Menu
Beverages
Cocktails
Spirits
BELVEDERE VODKA
$12.00Out of stock
GREY GOOSE
$11.00
KETEL ONE
$11.00Out of stock
TITO'S
$10.00
SOBIESKI
$8.00
BARR HILL GIN
$10.00
BLUECOAT GIN
$9.00
BOMBAY SAPPHIRE
$9.00
PLYMOUTH GIN
$12.00
TANQUERAY GIN
$10.00
NEW AMSTERDAM GIN
$7.00
BEEFEATER GIN
$9.00
CITADELLE GIN
$10.00
HENDRICKS
$12.00
APPLETON RUM
$9.00
BRUGAL RUM
$9.00
DON Q ANEJO
$10.00
DON Q CRISTAL
$9.00
GOSLINGS BLACK SEAL
$8.00
SMITH AND CROSS RUM
$11.00
MOUNT GAY
$9.00
Captin Morgan
$8.00
BAHNEZ ESPADIN & BARRIL JOVEN
$10.00
DEL MAGUEY VIDA MEZCAL
$12.00
LOS SIETE MISTERIOS DOBA YEJ MEZCAL
$13.00
OLMECA ALTOS PLATA TEQUILA
$10.00
PATRON SILVER TEQUILA
$16.00
ARETTE TEQUILA BLANCO
$10.00
TRES AGAVES ANEJO
$13.00
TRES AGAVES BLANCO
$11.00
TRES AGAVES REPOSADO
$13.00
XICARU PECHUGA MOLE MEZCAL
$19.00
1792 SMALL BATCH
$12.00
BAKERS BOURBON
$20.00
BASIL HAYDEN
$14.00
BLANTON'S
$25.00
BOOKERS
$34.00
BUFFALO TRACE
$16.00
CLYDE MAYS
$12.00
DICKEL 15 YEAR SINGLE BARREL
$22.00
EAGLE RARE
$19.00
EH TAYLOR SMALL BATCH
$17.00
ELIJAH CRAIG SMALL BATCH
$11.00
EVAN WILLIAMS 1793
$9.00
EVAN WILLIAMS BOTTLED IN BOND
$11.00
FOUR ROSES SINGLE BARREL
$14.00
FOUR ROSES SMALL BATCH SELECT
$19.00
HENRY MCKENNA
$6.00
HENRY MCKENNA 10 YEAR
$19.00
JACK DANIELS 10 YEAR
$27.00
JACK DANIELS BLACK
$9.00
JACK DANIELS SINGLE BARREL PROOF
$16.00
JEFFERSON'S RESERVE
$18.00
KNOB CREEK 9 YEAR
$12.00
KNOB CREEK SINGLE BARREL RESERVE 9YR
$18.00
KNOB CREEK SMALL BATCH BOURBON
$12.00
KO BARE KNUCKLE BOURBON CASK STRENGTH
$21.00
MAKER'S MARK
$11.00
MICHTERS SMALL BATCH US*1
$15.00Out of stock
MICHTERS SOUR MASH
$16.00
OLD FORESTER 1870
$13.00
OLD FORESTER 1897
$14.00
OLD FORESTER 1920
$17.00
OLD GRANDDAD 114
$10.00Out of stock
RUSSELL'S RESERVE BOURBON SINGLE BARREL
$19.00
RUSSELLS RESERVE
$13.00
WILD TURKEY 101
$9.00
Wild Turkey Rare Breed
$16.00
WOODFORD RESERVE
$13.00
SAZERAC RYE
$10.00
KO DISTILLERS RESERVE RYE
$22.00
RITTENHOUSE RYE
$10.00
BARRELL SEA GRASS RYE
$22.00
KNOB CREEK RYE
$11.00
OLD OVERHOLT RYE
$8.00
GREEN SPOT
$16.00
JAMESON IRISH WHISKEY
$10.00
SUNTORY WHISKY
$25.00
Red Breast
$17.00
Tullamore D.E.W
$10.00
Powers
$8.00
LAGAVULIN 16YR
$26.00
BALVENIE DOUBLE WOOD 12 YEAR
$21.00
BALVENIE 12 YEAR SINGLE
$38.00
BALVENIE 21 YEAR PORT WOOD
$98.00
JURA 10 YR SCOTCH
$16.00
DEWARS 12 YEAR
$13.00
DEWARS WHITE LABEL
$12.00
GLENFIDDICH 12
$16.00
GLENFIDDICH 15
$18.00
GLENLIVET 12
$18.00
GLENLIVET 18
$41.00
HIGHLAND PARK 12 YEAR
$14.00
JOHNNY WALKER BLACK
$14.00
MACALLAN 12
$19.00
MACALLAN 15
$42.00
OBAN 14 YEAR
$18.00
DALMORE 15 YEAR
$47.00
DALMORE CIGAR MALT
$71.00
HIGH WEST HIGH COUNTRY AMERICAN SINGLE MALT
$25.00
BUSNELL CALVADOS vIELLE RESERVE
$15.00
D'USSE
$17.00
FERRAND 10 GENERATIONS
$19.00
HENNESSEY VS COGNAC
$16.00
HINE VSOP
$18.00
LARRESSINGLE VSOP ARMAGNAC
$22.00
LARRESSINGLE XO ARMANGAC
$32.00
MASSENEZ POIRE WILLIAM
$17.00
REMY MARTIN
$21.00
REVISEUR VS COGNAC
$10.00
AMARETTO
$12.00
AMARO CIOCARO
$999.00
APEROL
$10.00
AVERNA
$13.00
BAILEYS
$11.00
BENEDICTINE
$12.00
CAMPARI
$11.00
CAP CORSE BLANC
$999.00
CAPPELLETTI
$999.00
CAPPELLETTI AMERICANO ROSATO
$10.00
CARDAMARO
$9.00
CASSIS
$11.00
CHAMBORD
$11.00
CHERRY HEERING
$11.00
COINTREAU
$16.00
CREME DE MENTHE
$7.00
CYNAR
$11.00
DOLIN DRY
$8.00
DOLIN GENEPY
$11.00
DOLIN ROUGE
$8.00
DOM DE BENEDICTINE
$14.00
DOMAINE DE CANTON
$10.00
DRAMBUIE
$14.00
FERNET BRANCA
$10.00
FRANGELICO
$10.00
GIFFARD BIGALLET
$12.00
GIFFARD PAMPLEMOUSSE
$11.00
GRAND MARNIER
$14.00
GREEN CHARTREUSE
$17.00
JAGERMEISTER
$10.00
KAHLUA
$11.00
LILLET BLANC
$999.00
LUXARDO MARASCHINO
$10.00
MATHILDE FRAMBOISE
$9.00
MT DEFIANCE CASSIS
$15.00
NONINO
$15.00
PERNOD
$20.00
PIMMS NO 1
$9.00
ROTHMAN WINTER APRICOT
$11.00
ROTHMAN WINTER PEACH
$11.00
ROTHMAN WINTER VIOLETTE
$9.00
SALERS GENTIANE
$11.00
SAMBUCA
$9.00
ST GERMAIN
$12.00
KUBLER ABSINTHE
$20.00
MT DEFIANCE ABSINTHE
$16.00
PERNOD ABSINTHE
$27.00
ST GEORGE ABSINTHE
$16.00Out of stock
Wine BTG
SALASAR, CARTE AZUR, CRÉMANT DE LIMOUX BRUT, CHENIN BLANC / PINOT NOIR, LIMOUX, FRANCE, NV
$7.00+
SCHOENHEITZ, CRÉMANT D'ALSACE, PINOT AUXERROIS / PINOT BLANC, ALSACE, NV
$9.00+
VICTORINE DE CHASTENAY, CRÉMANT DE BOURGOGNE, PINOT NOIR / GAMAY / ALIGOTÉ / CHARDONNAY, BURGUNDY, NV
$10.00+
LE FACTEUR, VOUVRAY, METHODE TRADITIONELLE BRUT NATURE, CHENIN BLANC, LOIRE VALLEY, 2020
$11.00+
KLEPKA SAUSSE CHAMPAGNE, "PREAM'BULLE" GRAND CRU BLANC DE BLANC, CHARDONNAY, OGER, CÔTE DE BLANCS, NV
$16.00+
CHARLES ORBAN, CARTE NOIRE CHAMPANGNE BRUT, PINOT NOIR, MARNE VALLEY, NV
$17.00+
CHAMPAGNE MOUTARD PÈRE ET FILS, RESERVE BRUT, BUXEUIL, AUBE, NV
$15.00+
PAUL BUISSÉ, CRÉMANT DE LOIRE ROSÉ, PINOT NOIR / CABERNET FRAN / PINEAU D'AUNIS, LOIRE VALLEY, NV
$8.00+
LOUIS DUMONT, CHAMPAGNE ROSÉ, PINOT NOIR, EPERNAY, NV
$15.00+
PATRICK BOTTEX, "LA CUEILLE" BUGEY CERDON ROSÉ, GAMAY / POULSARD, SAVOIE, NV
$11.00+
LES EQUILIBRISTES, PICPOUL DE PINET, PICPOUL, LANGUEDOC, 2020
$14.00+
CHÂTEAU GUIPIÈRE, "LA GRANGE" MUSCADET SÈVRE ET MAINE SUR LIE, MELON DE BOURGOGNE, LOIRE VALLEY, 2020
$12.00+
LAUVERJAT, MOULIN DES VRILLÈRES SANCERRE, SAUVIGNON BLANC, LOIRE VALLEY, 2022
$18.00+
DE FONTENILLE, ENTRE DEUX MERS, SAUVIGNON BLANC / SEMILLON, BORDEAUX, 2021
$13.00+
JEAN-LUC MADER, RIESLING, ALSACE, 2020
$16.00+
DOMAINE BOUTET SAULNIER, VOUVRAY SEC, CHENIN BLANC, LOIRE VALLEY, 2021
$13.00+
DOMAINE DU COLOMBIER, CHABLIS, CHARDONNAY, BURGUNDY, 2020
$17.00+
DOMAINE FICHET, CHARDONNAY, BURGUNDY, 2020
$12.00+
CHATEAU GRAND JEAN, ENTRE DEUX MERS, SAUVIGNON BLANC / SEMILLON, BORDEAUX, 2020
$13.00+
PIGOUDET, CLASSIC ROSÉ, PROVENCE, 2021
$14.00+
DOMAINE DE LA MONGESTINE, BOB SINGLAR ROSÉ, MERLOT, VDF, COTEAUX D'AIX EN PROVENCE, 2020
$14.00+
DOMAINE CHAVRIER, "A-CHENE" BEAJOLAIS VILLAGE
$13.00+
LES VINS PIROUETTES, LITRON DE DAVID ROUGE, PINOT NOIR, ALSACE, 2019
$17.00+
DOMAINE PILLOT, BOURGOGNE ROUGE, PINOT NOIR, BURGUNDY, 2021
$15.00+
CHÂTEAU COMBEL-LA-SERRE, LE PUR FRUIT DU CAUSSE, MALBEC, CAHORS, 2021
$14.00+
OLGA RAFFAULT, CHINON, CABERNET FRANC, LOIRE VALLEY, 2021
$16.00+
DOMAINE LA LIGÌERE, LES COSTEBELLES CÔTES DU RHÔNE, GRENACHE / SYRAH, RHÔNE VALLEY, 2020
$12.00+Out of stock
CHÂTEAU DES ANTONINS, BORDEAUX SUPERIEUR, CABERNET SAUVIGNON / MERLOT / CABERNET FRANC, BORDEAUX, 2019
$12.00+
CHÂTEAU FALFAS, "LES DEMOISELLES" CÔTES DE BOURG, MERLOT / CABERNET SAUVIGNON, BORDEAUX, 2020
$18.00+
TRESMONTAINE, "TABACAL DOS" RANCIO, GRENACHE BLANC, CATALANES, NV
$7.00
DOMAINE DE LA BERGERIE, COTEAUX DU LAYON, CHENIN BLANC, LOIRE VALLEY, 2018
$8.00
CHAPELLE-ST-ARNOUX, MUSCAT DE BEAUMES DE VENISE, RHONE VALLEY, NV
$9.00
CHÂTEAU KALIAN, MONBAZILLAC SELECTION DE GRAINS NOBLES, SEMILLON / MUSCADELLE,
$10.00
CHATEAU GIURARD, PETIT GIURARD SAUTERNES, SAUVIGNON BLANC / SEMILLON, BORDEAUX, 2017
$11.00
CHÂTEAU COUTET, BARSAC, SEMILLON / SAUVIGNON BLANC / MUSCADEL, BORDEAUX, 2016
$13.00
DOMAINE DES BAUMARD, QUARTS DE CHAUME, CHENIN BLANC, LOIRE VALLEY, 2017
$18.00
DOMAINE ROLET, ARBOIS VIN JAUNE, SAVAGNIN, JURA, 2014
$22.00Out of stock
CHÂTEAU D'YQUEM, 1ER CRU SUPERIEUR SAUTERNES, SAUVIGNON BLANC / SEMILLON, BORDEAUX, 2019
$85.00
DOMAINE LA TOUR VIEILLE, BANYULS RESERVA, GRENACHE / CARIGNAN, ROUSILLON, NV
$5.00Out of stock
ORENGA DE GAFFORY, RAPPO VIN DE LIQUEUR, ALEATICO, CORSICA, NV
$7.00
MAS AMIEL, MAURY VINTAGE ROUGE, GRENACHE, ROUSSILLON, 2020
$9.00Out of stock
Wine BTB
SALASAR, CARTE AZUR, CRÉMANT DE LIMOUX BRUT, CHENIN BLANC / PINOT NOIR, LIMOUX, FRANCE, NV
$48.00
SCHOENHEITZ, CRÉMANT D'ALSACE, PINOT AUXERROIS / PINOT BLANC, ALSACE, NV
$60.00
VICTORINE DE CHASTENAY, CRÉMANT DE BOURGOGNE, PINOT NOIR / GAMAY / ALIGOTÉ / CHARDONNAY, BURGUNDY, NV
$68.00
LE FACTEUR, VOUVRAY, METHODE TRADITIONNELLE BRUT NATURE, CHENIN BLANC, LOIRE VALLEY, 2020
$76.00
KLEPKA SAUSSE CHAMPAGNE, "PREAM'BULLE" GRAND CRU BLANC DE BLANC, CHARDONNAY, OGER, CÔTE DE BLANCS, NV
$108.00
CHARLES ORBAN, CARTE NOIRE CHAMPANGNE BRUT, PINOT NOIR, MARNE VALLEY, NV
$112.00
CHAMPAGNE MOUTARD PÈRE ET FILS, RESERVE BRUT, BUXEUIL, AUBE, NV
$100.00
PAUL BUISSÉ, CRÉMANT DE LOIRE ROSÉ, PINOT NOIR / CABERNET FRANC / PINEAU D'AUNIS, LOIRE VALLEY, NV
$56.00
LOUIS DUMONT, CHAMPAGNE ROSÉ, PINOT NOIR, EPERNAY, NV
$100.00
PATRICK BOTTEX, "LA CUEILLE" BUGEY CERDON ROSÉ, GAMAY / POULSARD, SAVOIE, NV
$72.00
LES EQUILIBRISTES, PICPOUL DE PINET, PICPOUL, LANGUEDOC, 2020
$56.00
CHÂTEAU GUIPIÈRE, "LA GRANGE" MUSCADET SÈVRE ET MAINE SUR LIE, MELON DE BOURGOGNE, LOIRE VALLEY, 2020
$48.00
LAUVERJAT, MOULIN DES VRILLÈRES SANCERRE, SAUVIGNON BLANC, LOIRE VALLEY, 2022
$72.00
DE FONTENILLE, ENTRE DEUX MERS, SAUVIGNON BLANC / SEMILLON, BORDEAUX, 2021
$52.00
CHÂTEAU GRAND JEAN, ENTRE DEUX MERS, SAUVIGNON BLANC / SEMILLON, BORDEAUX, 2020
$48.00
JEAN-LUC MADER, RIESLING, ALSACE, 2020
$64.00
DOMAINE BOUTET SAULNIER, VOUVRAY SEC, CHENIN BLANC, LOIRE VALLEY, 2021
$52.00
DOMAINE DU COLOMBIER, CHABLIS, CHARDONNAY, BURGUNDY, 2020
$68.00
DOMAINE FICHET, CHARDONNAY, BURGUNDY, 2020
$48.00
CHÂTEAU FICHET, MACON-VILLAGES, CHARDONNAY, BURGUNDY, 2022
$48.00
CHATEAU GRAND JEAN, ENTRE DEUX MERS, SAUVIGNON BLANC / SEMILLON, BORDEAUX, 2020
$52.00
PIGOUDET, CLASSIC ROSÉ, PROVENCE, 2021
$56.00
DOMAINE DE LA MONGESTINE, BOB SINGLAR ROSÉ, MERLOT, VDF, COTEAUX D'AIX EN PROVENCE, 2020
$56.00
DOMAINE CHAVRIER, "A-CHENE" BEAUJOLAIS VILLAGE, GAMAY, BEAUJOLAIS, 2020
$52.00
LES VINS PIROUETTES, LITRON DE DAVID ROUGE, PINOT NOIR, ALSACE, 2019
$89.00
DOMAINE PILLOT, BOURGOGNE ROUGE, PINOT NOIR, BURGUNDY, 2021
$60.00
CHÂTEAU COMBEL-LA-SERRE, LE PUR FRUIT DU CAUSSE, MALBEC, CAHORS, 2021
$56.00