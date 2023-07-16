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Community Pie - Hamilton Place 2006 Hamilton Place Boulevard
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2006 Hamilton Place Boulevard
Chattanooga, TN 37421
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
FOOD
APPETIZER
GROWN UP FRIED CHEESE
WHOLE MILK MOZZARELLA, HOT PEPPERS, CAPICOLA, MARINARA
GARLIC KNOTS
TOSSED IN OLIVE OIL, FRESH GARLIC, PARMESAN AND BASIL WITH MARINARA SAUCE
COMMUNITY MEATBALLS
ITALIAN SAUSAGE,BEEF AND RICOTTA MEATBALLS IN MARINARA SAUCE
RICOTTA AND HONEY
WHOLE MILK RICOTTA AND LOCAL HONEY WITH NIEDLOV'S TOAST
BRUSCHETTA CAPRESE
NIEDLOV'S SOURDOUGH TOAST TOPPED WITH FRESH HAND-CRUSHED TOMATO,MOZZARELLA,BASIL AND BALSAMIC GLAZE
CALABRIAN WINGS
CRISPY CHICKEN WINGS TOSSED IN OUR HOMEMADE CALABRIAN BUFFALO SAUCE. SERVED WITH YOUR CHOICE OF RANCH OR BLUE CHEESE
SALAD
TRADITIONAL HOUSE
ICEBERG,ROMAINE,TOMATO,BELL PEPPER, MUSHROOMS, OLIVES, RED ONION,SHREDDED MOZZARELLA,CROUTONS. SERVED WITH YOUR CHOICE OF CREAMY ITALIAN OR CALABRIAN RANCH DRESSING
RAW KALE
KALE,SLICED ALMONDS,DRIED CRANBERRIES,PARMESAN CHEESE AND CHAMPAGNE VINAIGRETTE
GREEK SALAD
ROMAINE,KALE,CUCUMBER,RED BELL PEPPERS, TOMATOES,PEPPERONCINI,KALAMATA OLIVES,FETA,RED ONIONS, CHICKEN PEAS, CROUTONS AND GREEK VINAIGRETTE
ARUGULA
FRESH ARUGULA, PINE NUTS, SHAVED PARMESAN CHEESE, CRACKED BLACK PEPPER AND LEMON VINAIGRETTE
CLASSIC CAESAR
ROMAINE, CROUTONS, CAESAR DRESSING, AND PARMESAN CHEESE
LARGE TRADITIONAL HOUSE
ICEBERG,ROMAINE,TOMATO,BELL PEPPER, MUSHROOMS, OLIVES, RED ONION,SHREDDED MOZZARELLA,CROUTONS. SERVED WITH YOUR CHOICE OF CREAMY ITALIAN OR CALABRIAN RANCH DRESSING
LARGE RAW KALE
KALE,SLICED ALMONDS,DRIED CRANBERRIES,PARMESAN CHEESE AND CHAMPAGNE VINAIGRETTE
LARGE GREEK SALAD
ROMAINE,KALE,CUCUMBER,RED BELL PEPPERS, TOMATOES,PEPPERONCINI,KALAMATA OLIVES,FETA,RED ONIONS, CHICKEN PEAS, CROUTONS AND GREEK VINAIGRETTE
LARGE ARUGULA
FRESH ARUGULA, PINE NUTS, SHAVED PARMESAN CHEESE, CRACKED BLACK PEPPER AND LEMON VINAIGRETTE
LARGE CLASSIC CAESAR
ROMAINE, CROUTONS, CAESAR DRESSING, AND PARMESAN CHEESE
PASTA
VODKA A LA CARBONE
PIPETTE PASTA, SPICY VODKA SAUCE, ITALIAN SAUSAGE , FRESH BASIL, ONION, HAND CRUSHED TOMATO
CHICKEN PARMESAN
BREADED FRIED CHICKEN, TOPPED WITH MOZZARELLA AND MARINARA SAUCE. SERVED WITH A SIDE OF SPAGHETTI.
SPAGHETTI
FRESH TOMATO, GARLIC, PARMESAN AND BASIL.
EGGPLANT PARMESAN
BREADED FRIED EGGPLANT, TOPPED WITH MOZZARELLA AND HOUSE MADE VODKA SAUCE. SERVED WITH A SIDE OF SPAGHETTI
SANDWICH
EGGPLANT PARMESAN
BREADED FRIED EGGPLANT, TOPPED WITH MOZZARELLA AND HOUSE MADE VODKA SAUCE SERVED ON A TOASTED NIEDLOV'S BUN
CHICKEN CAPRESE
COMMUNITY PIE ROASTED CHICKEN, FRESH MOZZARELLA, ROMA TOMATOES, ONION, BALSAMIC VINEGAR, ARUGULA AND SUN DRIED TOMATO AIOLI SERVED ON A PANINI PRESSED NIEDLOV'S ITALIAN BREAD
CHATTANOOGA BEEF
ITALIAN ROAST BEEF IN AU JUS, PROVOLONE CHEESE, ROASTED RED PEPPERS, ROMA TOMATOES, HOT GIARDINIERA, ARUGULA AND SUN DRIED TOMATO AIOLI SERVED ON A TOASTED NIEDLOV'S BUN
MEATBALL SUB
HOUSEMADE MEATBALLS TOPPED WITH MOZZARELLA, BASIL AND HOUSE MADE MARINARA AND SERVED ON A TOASTED HOAGIE
ITALIAN CHICKEN CLUB
CRISPY ITALIAN FRIED CHICKEN, PROSCIUTTO, FRIED SAGE, SHREDDED ICEBERG LETTUCE, ROMA TOMATOES AND CREAMY ITALIAN DRESSING SERVED ON A TOASTED NIEDLOV'S BUN.
CHICKEN PARMESAN
HAND BREADED FRIED CHICKEN TOPPED WITH MOZZARELLA, BASIL AND HOUSE MADE MARINARA SERVED ON A TOASTED NIEDLOV'S BUN.
14" NY STYLE PIZZA
14" SUPER SUPREME
PEPPERONI, BLACK OLIVES, GREEN OLIVES, GREEN PEPPERS, SAUSAGE, RED ONION AND MUSHROOMS
14" MEATBALL
CRUMBLED MEATBALLS, RICOTTA, RED ONION, GARLIC, FRESH MOZZARELLA, BASIL, AND PECORINO ROMANO
14" LITTLE ITALY
ITALIAN SAUSAGE, PEPPERONI, RICOTTA, CALABRIAN CHILES, FRESH GARLIC, BASIL AND PECORINO ROMANO
14" DRUNK PIG
VODKA SAUCE, RICOTTA, ITALIAN SAUSAGE, FRESH MOZZARELLA, PARMESAN CHEESE AND CRUSHED RED PEPPER
14" ITALIAN STALLION
SALAMI, CAPICOLA, BLACK OLIVES, GREEN PEPPERS, PEPPERONCINI, ROASTED RED PEPPERS, OREGANO, WHOLE MILK MOZZARELLA, FRESH MOZZARELLA
14" MELROSE
ITALIAN SAUSAGE, CARAMELIZED ONION, GOAT CHEESE, PEPPADEW PEPPERS, MOZZARELLA CHEESE
14" PEPP AND MUSH
PEPPERONI, MUSHROOM AND FRESH MOZZARELLA
14" SPICY BIANCA
OLIVE OIL, FRESH MOZZARELLA, RICOTTA, GARLIC, CALABRIAN CHILES, BASIL
14" VEG OUT
SLICED TOMATOES, ARTICHOKE HEARTS, MUSHROOMS, RED ONIONS, GREEN PEPPERS, GREEN AND BLACK OLIVES
14" SAUSAGE AND PEPPERS
ITALIAN SAUSAGE, ROASTED RED PEPPERS, RED ONION, JALAPENO, GREEN PEPPER, CRUSHED RED PEPPER
14" DEMARCO
HAND TORN BASIL, FRESH AND SHREDDED MOZZARELLA AND PECORINO ROMANO
14" BIANCA SUPREME
OLIVE OIL, FRESH MOZZARELLA, SPINACH, MUSHROOMS, BACON AND GORGONZOLA
14" BBQ CHICKEN
URBAN STACK BOURBON BBQ SAUCE, CHICKEN, RED ONION, JALAPENO, MOZZARELLA, CHEDDAR CHEESE, CILANTRO
14" HOT HAWAIIAN
CAPICOLA, CHIPOTLE GLAZED PINEAPPLE, SHREDDED MOZZARELLA, FRESH JALAPENO
14" VEGAN ON SHROOMS
OLIVE OIL , VEGAN MOZZARELLA, SPICY ROASTED MUSHROOMS, CARAMELIZED ONIONS, CAPERS, ROASTED GARLIC, ARUGULA
14" ROASTED MUSHROOM
OLIVE OIL, SPICY ROASTED MUSHROOMS, CAPERS, FRESH AND SMOKED MOZZARELLA, HAND-CRUSHED TOMATO, THYME
14" CHEESE
ADD TOPPINGS TO GET YOUR DESIRED PIZZA OR KEEP IT PLAIN JANE
14" SUPERHERO
PEPPERONI, CARAMELIZED ONION, PROVOLONE, COMMUNITY PIE MEATBALLS, SMOKED MOZZARELLA, BLACK OLIVES, CALABRIAN CHILES AND OREGANO
14" MARGHERITA
SHREDDED AND FRESH MOZZARELLA, FRESH HAND CRUSHED TOMATO, FRESH BASIL, RED SAUCE TOP
19" NY STYLE PIZZA
19" SUPER SUPREME
PEPPERONI, BLACK OLIVES, GREEN OLIVES, GREEN PEPPERS, SAUSAGE, RED ONION AND MUSHROOMS
19" MEATBALL
CRUSHED MEATBALLS, RICOTTA, RED ONION, GARLIC, FRESH MOZZARELLA, BASIL, AND PECORINO ROMANO
19" LITTLE ITALY
ITALIAN SAUSAGE, PEPPERONI, RICOTTA, CALABRIAN CHILES, FRESH GARLIC, BASIL AND PECORINO ROMANO
19" DRUNK PIG
VODKA SAUCE, RICOTTA, ITALIAN SAUSAGE, FRESH MOZZARELLA, PARMESAN CHEESE AND CRUSHED RED PEPPER
19" ITALIAN STALLION
SALAMI, CAPICOLA, BLACK OLIVES, GREEN PEPPERS, PEPPERONCINI, ROASTED RED PEPPERS, OREGANO, WHOLE MILK MOZZARELLA, FRESH MOZZARELLA
19" MELROSE
ITALIAN SAUSAGE,CARAMELIZED ONION, GOAT CHEESE, PEPPADEW PEPPERS, MOZZARELLA CHEESE
19" SUPERHERO
PEPPERONI, CARAMELIZED ONION, PROVOLONE, COMMUNITY PIE MEATBALLS, SMOKED MOZZARELLA, BLACK OLIVES, CALABRIAN CHILES AND OREGANO
19" PEPP AND MUSH
PEPPERONI, MUSHROOM AND FRESH MOZZARELLA
19" SPICY BIANCA
OLIVE OIL, FRESH MOZZARELLA, RICOTTA, GARLIC, CALABRIAN CHILES, BASIL
19" VEG OUT
SLICED TOMATOES, ARTICHOKE HEARTS, MUSHROOMS, RED ONIONS, GREEN PEPPERS, GREEN AND BLACK OLIVES
19" SAUSAGE AND PEPPERS
ITALIAN SAUSAGE, ROASTED RED PEPPERS, RED ONION, JALAPENO, GREEN PEPPER, CRUSHED RED PEPPER
19" DEMARCO
HAND TORN BASIL, FRESH AND SHREDDED MOZZARELLA AND PECORINO ROMANO
19" BIANCA SUPREME
OLIVE OIL, FRESH MOZZARELLA, SPINACH, MUSHROOMS, BACON AND GORGONZOLA
19" BBQ CHICKEN
URBAN STACK BOURBON BBQ SAUCE, CHICKEN, RED ONION, JALAPENO, MOZZARELLA, CHEDDAR CHEESE, CILANTRO
19" MARGHERITA
SHREDDED AND FRESH MOZZARELLA, FRESH HAND CRUSHED TOMATO, FRESH BASIL, RED SAUCE TOP
19" HOT HAWAIIAN
CAPICOLA, CHIPOTLE GLAZED PINEAPPLE, SHREDDED MOZZARELLA, FRESH JALAPENO
19" ROASTED MUSHROOM
OLIVE OIL, SPICY ROASTED MUSHROOMS, CAPERS, FRESH AND SMOKED MOZZARELLA, HAND-CRUSHED TOMATO, THYME
19" CHEESE
ADD TOPPINGS TO GET YOUR DESIRED PIZZA OR KEEP IT PLAIN JANE
19" VEGAN ON SHROOMS
OLIVE OIL , VEGAN MOZZARELLA, SPICY ROASTED MUSHROOMS, CARAMELIZED ONIONS, CAPERS, ROASTED GARLIC, ARUGULA
SM DETROIT STYLE PIZZA
SM SUPER SUPREME DETROIT
PEPPERONI, BLACK OLIVES, GREEN OLIVES, GREEN PEPPERS, SAUSAGE, RED ONION AND MUSHROOMS
SM MEATBALL DETROIT
CRUSHED MEATBALLS, RICOTTA, RED ONION, GARLIC, FRESH MOZZARELLA, BASIL, AND PECORINO ROMANO
SM LITTLE ITALY DETROIT
ITALIAN SAUSAGE, PEPPERONI, RICOTTA, CALABRIAN CHILES, FRESH GARLIC, BASIL AND PECORINO ROMANO
SM DRUNK PIG DETROIT
VODKA SAUCE, RICOTTA, ITALIAN SAUSAGE, FRESH MOZZARELLA, PARMESAN CHEESE AND CRUSHED RED PEPPER
SM ITALIAN STALLION DETROIT
SALAMI, CAPICOLA, BLACK OLIVES, GREEN PEPPERS, PEPPERONCINI, ROASTED RED PEPPERS, OREGANO, WHOLE MILK MOZZARELLA, FRESH MOZZARELLA
SM MELROSE DETROIT
ITALIAN SAUSAGE, CARAMELIZED ONION, GOAT CHEESE, PEPPADEW PEPPERS, MOZZARELLA CHEESE
SM SUPERHERO DETROIT
PEPPERONI, CARAMELIZED ONION, PROVOLONE, COMMUNITY PIE MEATBALLS, SMOKED MOZZARELLA, BLACK OLIVES, CALABRIAN CHILES AND OREGANO
SM PEPP AND MUSH DETROIT
PEPPERONI, MUSHROOM AND FRESH MOZZARELLA
SM SPICY BIANCA DETROIT
OLIVE OIL, FRESH MOZZARELLA, RICOTTA, GARLIC, CALABRIAN CHILES, BASIL
SM VEG OUT DETROIT
SLICED TOMATOES, ARTICHOKE HEARTS, MUSHROOMS, RED ONIONS, GREEN PEPPERS, GREEN AND BLACK OLIVES
SM SAUSAGE AND PEPPERS DETROIT
ITALIAN SAUSAGE, ROASTED RED PEPPERS, RED ONION, JALAPENO, GREEN PEPPER, CRUSHED RED PEPPER
SM DEMARCO DETROIT
HAND TORN BASIL, FRESH AND SHREDDED MOZZARELLA AND PECORINO ROMANO
SM BIANCA SUPREME DETROIT
OLIVE OIL, FRESH MOZZARELLA, SPINACH, MUSHROOMS, BACON AND GORGONZOLA
SM BBQ CHICKEN DETROIT
URBAN STACK BOURBON BBQ SAUCE, CHICKEN, RED ONION, JALAPENO, MOZZARELLA, CHEDDAR CHEESE, CILANTRO
SM MARGHERITA DETROIT
SHREDDED AND FRESH MOZZARELLA, FRESH HAND CRUSHED TOMATO, FRESH BASIL, RED SAUCE TOP
SM HOT HAWAIIAN DETROIT
CAPICOLA, CHIPOTLE GLAZED PINEAPPLE, SHREDDED MOZZARELLA, FRESH JALAPENO
SM VEGAN ON SHROOMS DETROIT
OLIVE OIL , VEGAN MOZZARELLA, SPICY ROASTED MUSHROOMS, CARAMELIZED ONIONS, CAPERS, ROASTED GARLIC, ARUGULA
SM ROASTED MUSHROOM DETROIT
OLIVE OIL, SPICY ROASTED MUSHROOMS, CAPERS, FRESH AND SMOKED MOZZARELLA, HAND-CRUSHED TOMATO, THYME
SM CHEESE DETROIT
ADD TOPPINGS TO GET YOUR DESIRED PIZZA OR KEEP IT PLAIN JANE
LG DETROIT STYLE PIZZA
LG SUPER SUPREME DETROIT
PEPPERONI, BLACK OLIVES, GREEN OLIVES, GREEN PEPPERS, SAUSAGE, RED ONION AND MUSHROOMS
LG MEATBALL DETROIT
MEATBALLS, RICOTTA, RED ONION, GARLIC, FRESH MOZZARELLA, BASIL, AND PECORINO ROMANO
LG LITTLE ITALY DETROIT
ITALIAN SAUSAGE, PEPPERONI, RICOTTA, CALABRIAN CHILES, FRESH GARLIC, BASIL AND PECORINO ROMANO
LG DRUNK PIG DETROIT
VODKA SAUCE, RICOTTA, ITALIAN SAUSAGE, FRESH MOZZARELLA, PARMESAN CHEESE AND CRUSHED RED PEPPER
LG ITALIAN STALLION DETROIT
SALAMI, CAPICOLA, BLACK OLIVES, GREEN PEPPERS, PEPPERONCINI, ROASTED RED PEPPERS, OREGANO, WHOLE MILK MOZZARELLA, FRESH MOZZARELLA
LG MELROSE DETROIT
ITALIAN SAUSAGE, CARAMELIZED ONION, GOAT CHEESE, PEPPADEW PEPPERS, MOZZARELLA CHEESE
LG SUPERHERO DETROIT
PEPPERONI, CARAMELIZED ONION, PROVOLONE, COMMUNITY PIE MEATBALLS, SMOKED MOZZARELLA, BLACK OLIVES, CALABRIAN CHILES AND OREGANO
LG PEPP AND MUSH DETROIT
PEPPERONI, MUSHROOM AND FRESH MOZZARELLA
LG SPICY BIANCA DETROIT
OLIVE OIL, FRESH MOZZARELLA, RICOTTA, GARLIC, CALABRIAN CHILES, BASIL
LG VEG OUT DETROIT
SLICED TOMATOES, ARTICHOKE HEARTS, MUSHROOMS, RED ONIONS, GREEN PEPPERS, GREEN AND BLACK OLIVES
LG SAUSAGE AND PEPPERS DETROIT
ITALIAN SAUSAGE, ROASTED RED PEPPERS, RED ONION, JALAPENO, GREEN PEPPER, CRUSHED RED PEPPER
LG DEMARCO DETROIT
HAND TORN BASIL, FRESH AND SHREDDED MOZZARELLA AND PECORINO ROMANO
LG BIANCA SUPREME DETROIT
OLIVE OIL, FRESH MOZZARELLA, SPINACH, MUSHROOMS, BACON AND GORGONZOLA
LG BBQ CHICKEN DETROIT
URBAN STACK BOURBON BBQ SAUCE, CHICKEN, RED ONION, JALAPENO, MOZZARELLA, CHEDDAR CHEESE, CILANTRO
LG MARGHERITA DETROIT
SHREDDED AND FRESH MOZZARELLA, FRESH HAND CRUSHED TOMATO, FRESH BASIL, RED SAUCE TOP
LG HOT HAWAIIAN DETROIT
CAPICOLA, CHIPOTLE GLAZED PINEAPPLE, SHREDDED MOZZARELLA, FRESH JALAPENO
LG VEGAN ON SHROOMS DETROIT
OLIVE OIL , VEGAN MOZZARELLA, SPICY ROASTED MUSHROOMS, CARAMELIZED ONIONS, CAPERS, ROASTED GARLIC, ARUGULA
LG ROASTED MUSHROOM DETROIT
OLIVE OIL, SPICY ROASTED MUSHROOMS, CAPERS, FRESH AND SMOKED MOZZARELLA, HAND-CRUSHED TOMATO, THYME
LG CHEESE DETROIT
ADD TOPPINGS TO GET YOUR DESIRED PIZZA OR KEEP IT PLAIN JANE
GF PIZZA
GF CHEESE
CLASSIC GF CRUST ADD TOPPINGS TO GET YOUR DESIRED PIZZA OR KEEP IT PLAIN JANE
GF SUPREME
PEPPERONI, BLACK OLIVES, GREEN OLIVES, GREEN PEPPERS, SAUSAGE, RED ONION AND MUSHROOMS
GF LIL ITALY
ITALIAN SAUSAGE, PEPPERONI, RICOTTA, CALABRIAN CHILES, FRESH GARLIC, BASIL AND PECORINO ROMANO
GF DRUNK PIG
VODKA SAUCE, RICOTTA, ITALIAN SAUSAGE, FRESH MOZZARELLA, PARMESAN CHEESE AND CRUSHED RED PEPPER
GF STALLION
SALAMI, CAPICOLA, BLACK OLIVES, GREEN PEPPERS, PEPPERONCINI, ROASTED RED PEPPERS, OREGANO, WHOLE MILK MOZZARELLA, FRESH MOZZARELLA
GF MELROSE
ITALIAN SAUSAGE, CARAMELIZED ONION, GOAT CHEESE, PEPPADEW PEPPERS, MOZZARELLA CHEESE
GF PEPP AND MUSH
PEPPERONI, MUSHROOM AND FRESH MOZZARELLA
GF SPICY BIANCA
OLIVE OIL, FRESH MOZZARELLA, RICOTTA, GARLIC, CALABRIAN CHILES, BASIL
GF VEG OUT
SLICED TOMATOES, ARTICHOKE HEARTS, MUSHROOMS, RED ONIONS, GREEN PEPPERS, GREEN AND BLACK OLIVES
GF SAUSAGE AND PEPPERS
ITALIAN SAUSAGE, ROASTED RED PEPPERS, RED ONION, JALAPENO, GREEN PEPPER, CRUSHED RED PEPPER
GF DEMARCO
HAND TORN BASIL, FRESH AND SHREDDED MOZZARELLA AND PECORINO ROMANO
GF BIANCA SUPREME
OLIVE OIL, FRESH MOZZARELLA, SPINACH, MUSHROOMS, BACON AND GORGONZOLA
GF BBQ CHICKEN
URBAN STACK BOURBON BBQ SAUCE, CHICKEN, RED ONION, JALAPENO, MOZZARELLA, CHEDDAR CHEESE, CILANTRO
GF MARGHERITA
SHREDDED AND FRESH MOZZARELLA, FRESH HAND CRUSHED TOMATO, FRESH BASIL, RED SAUCE TOP
GF HOT HAWAIIAN
CAPICOLA, CHIPOTLE GLAZED PINEAPPLE, BROOKLYN MOZZARELLA, FRESH JALAPENO
GF VEGAN ON SHROOMS
OLIVE OIL , VEGAN MOZZARELLA, SPICY ROASTED MUSHROOMS, CARAMELIZED ONIONS, CAPERS, ROASTED GARLIC, ARUGULA
GF ROASTED MUSH
OLIVE OIL, SPICY ROASTED MUSHROOMS, CAPERS, FRESH AND SMOKED MOZZARELLA, HAND-CRUSHED TOMATO, THYME
SLICE
Door Dash Menu
APPETIZER
GROWN UP FRIED CHEESE
WHOLE MILK MOZZARELLA, HOT PEPPERS, CAPICOLA, MARINARA
GARLIC KNOTS
TOSSED IN OLIVE OIL, FRESH GARLIC, PARMESAN AND BASIL WITH MARINARA SAUCE
COMMUNITY MEATBALLS
ITALIAN SAUSAGE,BEEF AND RICOTTA MEATBALLS IN MARINARA SAUCE
RICOTTA AND HONEY
WHOLE MILK RICOTTA AND LOCAL HONEY WITH NIEDLOV'S TOAST
BRUSCHETTA CAPRESE
NIEDLOV'S SOURDOUGH TOAST TOPPED WITH FRESH HAND-CRUSHED TOMATO,MOZZARELLA,BASIL AND BALSAMIC GLAZE
CALABRIAN WINGS
CRISPY CHICKEN WINGS TOSSED IN OUR HOMEMADE CALABRIAN BUFFALO SAUCE. SERVED WITH YOUR CHOICE OF RANCH OR BLUE CHEESE
SALAD
TRADITIONAL HOUSE
ICEBERG,ROMAINE,TOMATO,BELL PEPPER, MUSHROOMS, OLIVES, RED ONION,SHREDDED MOZZARELLA,CROUTONS. SERVED WITH YOUR CHOICE OF CREAMY ITALIAN OR CALABRIAN RANCH DRESSING
RAW KALE
KALE,SLICED ALMONDS,DRIED CRANBERRIES,PARMESAN CHEESE AND CHAMPAGNE VINAIGRETTE
GREEK SALAD
ROMAINE,KALE,CUCUMBER,RED BELL PEPPERS, TOMATOES,PEPPERONCINI,KALAMATA OLIVES,FETA,RED ONIONS, CHICKEN PEAS, CROUTONS AND GREEK VINAIGRETTE
ARUGULA
FRESH ARUGULA, PINE NUTS, SHAVED PARMESAN CHEESE, CRACKED BLACK PEPPER AND LEMON VINAIGRETTE
CLASSIC CAESAR
ROMAINE, CROUTONS, CAESAR DRESSING, AND PARMESAN CHEESE
LARGE TRADITIONAL HOUSE
ICEBERG,ROMAINE,TOMATO,BELL PEPPER, MUSHROOMS, OLIVES, RED ONION,SHREDDED MOZZARELLA,CROUTONS. SERVED WITH YOUR CHOICE OF CREAMY ITALIAN OR CALABRIAN RANCH DRESSING
LARGE RAW KALE
KALE,SLICED ALMONDS,DRIED CRANBERRIES,PARMESAN CHEESE AND CHAMPAGNE VINAIGRETTE
LARGE GREEK SALAD
ROMAINE,KALE,CUCUMBER,RED BELL PEPPERS, TOMATOES,PEPPERONCINI,KALAMATA OLIVES,FETA,RED ONIONS, CHICKEN PEAS, CROUTONS AND GREEK VINAIGRETTE
LARGE ARUGULA
FRESH ARUGULA, PINE NUTS, SHAVED PARMESAN CHEESE, CRACKED BLACK PEPPER AND LEMON VINAIGRETTE
LARGE CLASSIC CAESAR
ROMAINE, CROUTONS, CAESAR DRESSING, AND PARMESAN CHEESE
PASTA
VODKA A LA CARBONE
PIPETTE PASTA, SPICY VODKA SAUCE, ITALIAN SAUSAGE , FRESH BASIL, ONION, HAND CRUSHED TOMATO
CHICKEN PARMESAN
BREADED FRIED CHICKEN, TOPPED WITH MOZZARELLA AND MARINARA SAUCE. SERVED WITH A SIDE OF SPAGHETTI.
SPAGHETTI
FRESH TOMATO, GARLIC, PARMESAN AND BASIL.
EGGPLANT PARMESAN
BREADED FRIED EGGPLANT, TOPPED WITH MOZZARELLA AND HOUSE MADE VODKA SAUCE. SERVED WITH A SIDE OF SPAGHETTI
SANDWICH
EGGPLANT PARMESAN
BREADED FRIED EGGPLANT, TOPPED WITH MOZZARELLA AND HOUSE MADE VODKA SAUCE SERVED ON A TOASTED NIEDLOV'S BUN
CHICKEN CAPRESE
COMMUNITY PIE ROASTED CHICKEN, FRESH MOZZARELLA, ROMA TOMATOES, ONION, BALSAMIC VINEGAR, ARUGULA AND SUN DRIED TOMATO AIOLI SERVED ON A PANINI PRESSED NIEDLOV'S ITALIAN BREAD
CHATTANOOGA BEEF
ITALIAN ROAST BEEF IN AU JUS, PROVOLONE CHEESE, ROASTED RED PEPPERS, ROMA TOMATOES, HOT GIARDINIERA, ARUGULA AND SUN DRIED TOMATO AIOLI SERVED ON A TOASTED NIEDLOV'S BUN
MEATBALL SUB
HOUSEMADE MEATBALLS TOPPED WITH MOZZARELLA, BASIL AND HOUSE MADE MARINARA AND SERVED ON A TOASTED HOAGIE
ITALIAN CHICKEN CLUB
CRISPY ITALIAN FRIED CHICKEN, PROSCIUTTO, FRIED SAGE, SHREDDED ICEBERG LETTUCE, ROMA TOMATOES AND CREAMY ITALIAN DRESSING SERVED ON A TOASTED NIEDLOV'S BUN.
CHICKEN PARMESAN
HAND BREADED FRIED CHICKEN TOPPED WITH MOZZARELLA, BASIL AND HOUSE MADE MARINARA SERVED ON A TOASTED NIEDLOV'S BUN.
14" NY
14" SUPER SUPREME
PEPPERONI, BLACK OLIVES, GREEN OLIVES, GREEN PEPPERS, SAUSAGE, RED ONION AND MUSHROOMS
14" MEATBALL
CRUMBLED MEATBALLS, RICOTTA, RED ONION, GARLIC, FRESH MOZZARELLA, BASIL, AND PECORINO ROMANO
14" LITTLE ITALY
ITALIAN SAUSAGE, PEPPERONI, RICOTTA, CALABRIAN CHILES, FRESH GARLIC, BASIL AND PECORINO ROMANO
14" DRUNK PIG
VODKA SAUCE, RICOTTA, ITALIAN SAUSAGE, FRESH MOZZARELLA, PARMESAN CHEESE AND CRUSHED RED PEPPER
14" ITALIAN STALLION
SALAMI, CAPICOLA, BLACK OLIVES, GREEN PEPPERS, PEPPERONCINI, ROASTED RED PEPPERS, OREGANO, WHOLE MILK MOZZARELLA, FRESH MOZZARELLA
14" MELROSE
ITALIAN SAUSAGE, CARAMELIZED ONION, GOAT CHEESE, PEPPADEW PEPPERS, MOZZARELLA CHEESE
14" PEPP AND MUSH
PEPPERONI, MUSHROOM AND FRESH MOZZARELLA
14" SPICY BIANCA
OLIVE OIL, FRESH MOZZARELLA, RICOTTA, GARLIC, CALABRIAN CHILES, BASIL
14" VEG OUT
SLICED TOMATOES, ARTICHOKE HEARTS, MUSHROOMS, RED ONIONS, GREEN PEPPERS, GREEN AND BLACK OLIVES
14" SAUSAGE AND PEPPERS
ITALIAN SAUSAGE, ROASTED RED PEPPERS, RED ONION, JALAPENO, GREEN PEPPER, CRUSHED RED PEPPER
14" DEMARCO
HAND TORN BASIL, FRESH AND SHREDDED MOZZARELLA AND PECORINO ROMANO
14" BIANCA SUPREME
OLIVE OIL, FRESH MOZZARELLA, SPINACH, MUSHROOMS, BACON AND GORGONZOLA
14" BBQ CHICKEN
URBAN STACK BOURBON BBQ SAUCE, CHICKEN, RED ONION, JALAPENO, MOZZARELLA, CHEDDAR CHEESE, CILANTRO
14" HOT HAWAIIAN
CAPICOLA, CHIPOTLE GLAZED PINEAPPLE, SHREDDED MOZZARELLA, FRESH JALAPENO
14" VEGAN ON SHROOMS
OLIVE OIL , VEGAN MOZZARELLA, SPICY ROASTED MUSHROOMS, CARAMELIZED ONIONS, CAPERS, ROASTED GARLIC, ARUGULA
14" ROASTED MUSHROOM
OLIVE OIL, SPICY ROASTED MUSHROOMS, CAPERS, FRESH AND SMOKED MOZZARELLA, HAND-CRUSHED TOMATO, THYME
14" CHEESE
ADD TOPPINGS TO GET YOUR DESIRED PIZZA OR KEEP IT PLAIN JANE
14"NY
14 " NY
19" NY
19" SUPER SUPREME
PEPPERONI, BLACK OLIVES, GREEN OLIVES, GREEN PEPPERS, SAUSAGE, RED ONION AND MUSHROOMS
19" MEATBALL
CRUSHED MEATBALLS, RICOTTA, RED ONION, GARLIC, FRESH MOZZARELLA, BASIL, AND PECORINO ROMANO
19" LITTLE ITALY
ITALIAN SAUSAGE, PEPPERONI, RICOTTA, CALABRIAN CHILES, FRESH GARLIC, BASIL AND PECORINO ROMANO
19" DRUNK PIG
VODKA SAUCE, RICOTTA, ITALIAN SAUSAGE, FRESH MOZZARELLA, PARMESAN CHEESE AND CRUSHED RED PEPPER
19" ITALIAN STALLION
SALAMI, CAPICOLA, BLACK OLIVES, GREEN PEPPERS, PEPPERONCINI, ROASTED RED PEPPERS, OREGANO, WHOLE MILK MOZZARELLA, FRESH MOZZARELLA
19" MELROSE
ITALIAN SAUSAGE,CARAMELIZED ONION, GOAT CHEESE, PEPPADEW PEPPERS, MOZZARELLA CHEESE
19" SUPERHERO
PEPPERONI, CARAMELIZED ONION, PROVOLONE, COMMUNITY PIE MEATBALLS, SMOKED MOZZARELLA, BLACK OLIVES, CALABRIAN CHILES AND OREGANO
19" PEPP AND MUSH
PEPPERONI, MUSHROOM AND FRESH MOZZARELLA
19" SPICY BIANCA
OLIVE OIL, FRESH MOZZARELLA, RICOTTA, GARLIC, CALABRIAN CHILES, BASIL
19" VEG OUT
SLICED TOMATOES, ARTICHOKE HEARTS, MUSHROOMS, RED ONIONS, GREEN PEPPERS, GREEN AND BLACK OLIVES
19" SAUSAGE AND PEPPERS
ITALIAN SAUSAGE, ROASTED RED PEPPERS, RED ONION, JALAPENO, GREEN PEPPER, CRUSHED RED PEPPER
19" DEMARCO
HAND TORN BASIL, FRESH AND SHREDDED MOZZARELLA AND PECORINO ROMANO
19" BIANCA SUPREME
OLIVE OIL, FRESH MOZZARELLA, SPINACH, MUSHROOMS, BACON AND GORGONZOLA
19" BBQ CHICKEN
URBAN STACK BOURBON BBQ SAUCE, CHICKEN, RED ONION, JALAPENO, MOZZARELLA, CHEDDAR CHEESE, CILANTRO
19" MARGHERITA
SHREDDED AND FRESH MOZZARELLA, FRESH HAND CRUSHED TOMATO, FRESH BASIL, RED SAUCE TOP
19" HOT HAWAIIAN
CAPICOLA, CHIPOTLE GLAZED PINEAPPLE, SHREDDED MOZZARELLA, FRESH JALAPENO
19" ROASTED MUSHROOM
OLIVE OIL, SPICY ROASTED MUSHROOMS, CAPERS, FRESH AND SMOKED MOZZARELLA, HAND-CRUSHED TOMATO, THYME
19" CHEESE
ADD TOPPINGS TO GET YOUR DESIRED PIZZA OR KEEP IT PLAIN JANE
19 " NY
SM DETROIT
SM SUPER SUPREME DETROIT
PEPPERONI, BLACK OLIVES, GREEN OLIVES, GREEN PEPPERS, SAUSAGE, RED ONION AND MUSHROOMS
SM MEATBALL DETROIT
CRUSHED MEATBALLS, RICOTTA, RED ONION, GARLIC, FRESH MOZZARELLA, BASIL, AND PECORINO ROMANO
SM LITTLE ITALY DETROIT
ITALIAN SAUSAGE, PEPPERONI, RICOTTA, CALABRIAN CHILES, FRESH GARLIC, BASIL AND PECORINO ROMANO
SM DRUNK PIG DETROIT
VODKA SAUCE, RICOTTA, ITALIAN SAUSAGE, FRESH MOZZARELLA, PARMESAN CHEESE AND CRUSHED RED PEPPER
SM ITALIAN STALLION DETROIT
SALAMI, CAPICOLA, BLACK OLIVES, GREEN PEPPERS, PEPPERONCINI, ROASTED RED PEPPERS, OREGANO, WHOLE MILK MOZZARELLA, FRESH MOZZARELLA
SM MELROSE DETROIT
ITALIAN SAUSAGE, CARAMELIZED ONION, GOAT CHEESE, PEPPADEW PEPPERS, MOZZARELLA CHEESE
SM SUPERHERO DETROIT
PEPPERONI, CARAMELIZED ONION, PROVOLONE, COMMUNITY PIE MEATBALLS, SMOKED MOZZARELLA, BLACK OLIVES, CALABRIAN CHILES AND OREGANO
SM PEPP AND MUSH DETROIT
PEPPERONI, MUSHROOM AND FRESH MOZZARELLA
SM SPICY BIANCA DETROIT
OLIVE OIL, FRESH MOZZARELLA, RICOTTA, GARLIC, CALABRIAN CHILES, BASIL
SM VEG OUT DETROIT
SLICED TOMATOES, ARTICHOKE HEARTS, MUSHROOMS, RED ONIONS, GREEN PEPPERS, GREEN AND BLACK OLIVES
SM SAUSAGE AND PEPPERS DETROIT
ITALIAN SAUSAGE, ROASTED RED PEPPERS, RED ONION, JALAPENO, GREEN PEPPER, CRUSHED RED PEPPER
SM DEMARCO DETROIT
HAND TORN BASIL, FRESH AND SHREDDED MOZZARELLA AND PECORINO ROMANO
SM BIANCA SUPREME DETROIT
OLIVE OIL, FRESH MOZZARELLA, SPINACH, MUSHROOMS, BACON AND GORGONZOLA
SM BBQ CHICKEN DETROIT
URBAN STACK BOURBON BBQ SAUCE, CHICKEN, RED ONION, JALAPENO, MOZZARELLA, CHEDDAR CHEESE, CILANTRO
SM MARGHERITA DETROIT
SHREDDED AND FRESH MOZZARELLA, FRESH HAND CRUSHED TOMATO, FRESH BASIL, RED SAUCE TOP
SM HOT HAWAIIAN DETROIT
CAPICOLA, CHIPOTLE GLAZED PINEAPPLE, SHREDDED MOZZARELLA, FRESH JALAPENO
SM VEGAN ON SHROOMS DETROIT
OLIVE OIL , VEGAN MOZZARELLA, SPICY ROASTED MUSHROOMS, CARAMELIZED ONIONS, CAPERS, ROASTED GARLIC, ARUGULA
SM ROASTED MUSHROOM DETROIT
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MEATBALLS, RICOTTA, RED ONION, GARLIC, FRESH MOZZARELLA, BASIL, AND PECORINO ROMANO
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OLIVE OIL, FRESH MOZZARELLA, RICOTTA, GARLIC, CALABRIAN CHILES, BASIL
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GF CHEESE
CLASSIC GF CRUST ADD TOPPINGS TO GET YOUR DESIRED PIZZA OR KEEP IT PLAIN JANE
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