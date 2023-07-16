BEER SPECIALS

HH BEER

10oz FRIEDA DRAFT

10oz COMMUNITY WITS DRAFT

10oz SUNBLAZE DRAFT

10oz FIERRO DRAFT

10oz AMERICAN DAYDREAM DRAFT

10oz ALPINE HIGHWAY DRAFT

10oz HAMMERGEIL DRAFT

10oz LITE SHOW DRAFT

10oz HIGHER BROWN DRAFT

FOOD

APPETIZER

GROWN UP FRIED CHEESE

$10.00

WHOLE MILK MOZZARELLA, HOT PEPPERS, CAPICOLA, MARINARA

GARLIC KNOTS

$7.00

TOSSED IN OLIVE OIL, FRESH GARLIC, PARMESAN AND BASIL WITH MARINARA SAUCE

COMMUNITY MEATBALLS

$10.00

ITALIAN SAUSAGE,BEEF AND RICOTTA MEATBALLS IN MARINARA SAUCE

RICOTTA AND HONEY

$9.00

WHOLE MILK RICOTTA AND LOCAL HONEY WITH NIEDLOV'S TOAST

BRUSCHETTA CAPRESE

$10.00

NIEDLOV'S SOURDOUGH TOAST TOPPED WITH FRESH HAND-CRUSHED TOMATO,MOZZARELLA,BASIL AND BALSAMIC GLAZE

CALABRIAN WINGS

$14.00

CRISPY CHICKEN WINGS TOSSED IN OUR HOMEMADE CALABRIAN BUFFALO SAUCE. SERVED WITH YOUR CHOICE OF RANCH OR BLUE CHEESE

SALAD

TRADITIONAL HOUSE

$6.50

ICEBERG,ROMAINE,TOMATO,BELL PEPPER, MUSHROOMS, OLIVES, RED ONION,SHREDDED MOZZARELLA,CROUTONS. SERVED WITH YOUR CHOICE OF CREAMY ITALIAN OR CALABRIAN RANCH DRESSING

RAW KALE

$5.50

KALE,SLICED ALMONDS,DRIED CRANBERRIES,PARMESAN CHEESE AND CHAMPAGNE VINAIGRETTE

GREEK SALAD

$6.50

ROMAINE,KALE,CUCUMBER,RED BELL PEPPERS, TOMATOES,PEPPERONCINI,KALAMATA OLIVES,FETA,RED ONIONS, CHICKEN PEAS, CROUTONS AND GREEK VINAIGRETTE

ARUGULA

$6.00

FRESH ARUGULA, PINE NUTS, SHAVED PARMESAN CHEESE, CRACKED BLACK PEPPER AND LEMON VINAIGRETTE

CLASSIC CAESAR

$6.00

ROMAINE, CROUTONS, CAESAR DRESSING, AND PARMESAN CHEESE

LARGE TRADITIONAL HOUSE

$10.50

ICEBERG,ROMAINE,TOMATO,BELL PEPPER, MUSHROOMS, OLIVES, RED ONION,SHREDDED MOZZARELLA,CROUTONS. SERVED WITH YOUR CHOICE OF CREAMY ITALIAN OR CALABRIAN RANCH DRESSING

LARGE RAW KALE

$9.50

KALE,SLICED ALMONDS,DRIED CRANBERRIES,PARMESAN CHEESE AND CHAMPAGNE VINAIGRETTE

LARGE GREEK SALAD

$10.50

ROMAINE,KALE,CUCUMBER,RED BELL PEPPERS, TOMATOES,PEPPERONCINI,KALAMATA OLIVES,FETA,RED ONIONS, CHICKEN PEAS, CROUTONS AND GREEK VINAIGRETTE

LARGE ARUGULA

$10.00

FRESH ARUGULA, PINE NUTS, SHAVED PARMESAN CHEESE, CRACKED BLACK PEPPER AND LEMON VINAIGRETTE

LARGE CLASSIC CAESAR

$10.00

ROMAINE, CROUTONS, CAESAR DRESSING, AND PARMESAN CHEESE

PASTA

VODKA A LA CARBONE

$16.00

PIPETTE PASTA, SPICY VODKA SAUCE, ITALIAN SAUSAGE , FRESH BASIL, ONION, HAND CRUSHED TOMATO

CHICKEN PARMESAN

$16.00

BREADED FRIED CHICKEN, TOPPED WITH MOZZARELLA AND MARINARA SAUCE. SERVED WITH A SIDE OF SPAGHETTI.

SPAGHETTI

$12.00

FRESH TOMATO, GARLIC, PARMESAN AND BASIL.

EGGPLANT PARMESAN

$16.00

BREADED FRIED EGGPLANT, TOPPED WITH MOZZARELLA AND HOUSE MADE VODKA SAUCE. SERVED WITH A SIDE OF SPAGHETTI

SANDWICH

EGGPLANT PARMESAN

$11.00

BREADED FRIED EGGPLANT, TOPPED WITH MOZZARELLA AND HOUSE MADE VODKA SAUCE SERVED ON A TOASTED NIEDLOV'S BUN

CHICKEN CAPRESE

$11.00

COMMUNITY PIE ROASTED CHICKEN, FRESH MOZZARELLA, ROMA TOMATOES, ONION, BALSAMIC VINEGAR, ARUGULA AND SUN DRIED TOMATO AIOLI SERVED ON A PANINI PRESSED NIEDLOV'S ITALIAN BREAD

CHATTANOOGA BEEF

$12.00

ITALIAN ROAST BEEF IN AU JUS, PROVOLONE CHEESE, ROASTED RED PEPPERS, ROMA TOMATOES, HOT GIARDINIERA, ARUGULA AND SUN DRIED TOMATO AIOLI SERVED ON A TOASTED NIEDLOV'S BUN

MEATBALL SUB

$11.00

HOUSEMADE MEATBALLS TOPPED WITH MOZZARELLA, BASIL AND HOUSE MADE MARINARA AND SERVED ON A TOASTED HOAGIE

ITALIAN CHICKEN CLUB

$11.00

CRISPY ITALIAN FRIED CHICKEN, PROSCIUTTO, FRIED SAGE, SHREDDED ICEBERG LETTUCE, ROMA TOMATOES AND CREAMY ITALIAN DRESSING SERVED ON A TOASTED NIEDLOV'S BUN.

CHICKEN PARMESAN

$11.00

HAND BREADED FRIED CHICKEN TOPPED WITH MOZZARELLA, BASIL AND HOUSE MADE MARINARA SERVED ON A TOASTED NIEDLOV'S BUN.

14" NY STYLE PIZZA

14" SUPER SUPREME

$21.00

PEPPERONI, BLACK OLIVES, GREEN OLIVES, GREEN PEPPERS, SAUSAGE, RED ONION AND MUSHROOMS

14" MEATBALL

$20.00

CRUMBLED MEATBALLS, RICOTTA, RED ONION, GARLIC, FRESH MOZZARELLA, BASIL, AND PECORINO ROMANO

14" LITTLE ITALY

$20.00

ITALIAN SAUSAGE, PEPPERONI, RICOTTA, CALABRIAN CHILES, FRESH GARLIC, BASIL AND PECORINO ROMANO

14" DRUNK PIG

$20.00

VODKA SAUCE, RICOTTA, ITALIAN SAUSAGE, FRESH MOZZARELLA, PARMESAN CHEESE AND CRUSHED RED PEPPER

14" ITALIAN STALLION

$21.00

SALAMI, CAPICOLA, BLACK OLIVES, GREEN PEPPERS, PEPPERONCINI, ROASTED RED PEPPERS, OREGANO, WHOLE MILK MOZZARELLA, FRESH MOZZARELLA

14" MELROSE

$20.00

ITALIAN SAUSAGE, CARAMELIZED ONION, GOAT CHEESE, PEPPADEW PEPPERS, MOZZARELLA CHEESE

14" PEPP AND MUSH

$18.00

PEPPERONI, MUSHROOM AND FRESH MOZZARELLA

14" SPICY BIANCA

$17.00

OLIVE OIL, FRESH MOZZARELLA, RICOTTA, GARLIC, CALABRIAN CHILES, BASIL

14" VEG OUT

$19.00

SLICED TOMATOES, ARTICHOKE HEARTS, MUSHROOMS, RED ONIONS, GREEN PEPPERS, GREEN AND BLACK OLIVES

14" SAUSAGE AND PEPPERS

$18.00

ITALIAN SAUSAGE, ROASTED RED PEPPERS, RED ONION, JALAPENO, GREEN PEPPER, CRUSHED RED PEPPER

14" DEMARCO

$16.00

HAND TORN BASIL, FRESH AND SHREDDED MOZZARELLA AND PECORINO ROMANO

14" BIANCA SUPREME

$19.00

OLIVE OIL, FRESH MOZZARELLA, SPINACH, MUSHROOMS, BACON AND GORGONZOLA

14" BBQ CHICKEN

$20.00

URBAN STACK BOURBON BBQ SAUCE, CHICKEN, RED ONION, JALAPENO, MOZZARELLA, CHEDDAR CHEESE, CILANTRO

14" HOT HAWAIIAN

$20.00

CAPICOLA, CHIPOTLE GLAZED PINEAPPLE, SHREDDED MOZZARELLA, FRESH JALAPENO

14" VEGAN ON SHROOMS

$21.00

OLIVE OIL , VEGAN MOZZARELLA, SPICY ROASTED MUSHROOMS, CARAMELIZED ONIONS, CAPERS, ROASTED GARLIC, ARUGULA

14" ROASTED MUSHROOM

$18.00

OLIVE OIL, SPICY ROASTED MUSHROOMS, CAPERS, FRESH AND SMOKED MOZZARELLA, HAND-CRUSHED TOMATO, THYME

14" CHEESE

$13.00

ADD TOPPINGS TO GET YOUR DESIRED PIZZA OR KEEP IT PLAIN JANE

14" SUPERHERO

$21.00

PEPPERONI, CARAMELIZED ONION, PROVOLONE, COMMUNITY PIE MEATBALLS, SMOKED MOZZARELLA, BLACK OLIVES, CALABRIAN CHILES AND OREGANO

14" MARGHERITA

$16.00

SHREDDED AND FRESH MOZZARELLA, FRESH HAND CRUSHED TOMATO, FRESH BASIL, RED SAUCE TOP

19" NY STYLE PIZZA

19" SUPER SUPREME

$26.00

PEPPERONI, BLACK OLIVES, GREEN OLIVES, GREEN PEPPERS, SAUSAGE, RED ONION AND MUSHROOMS

19" MEATBALL

$25.00

CRUSHED MEATBALLS, RICOTTA, RED ONION, GARLIC, FRESH MOZZARELLA, BASIL, AND PECORINO ROMANO

19" LITTLE ITALY

$25.00

ITALIAN SAUSAGE, PEPPERONI, RICOTTA, CALABRIAN CHILES, FRESH GARLIC, BASIL AND PECORINO ROMANO

19" DRUNK PIG

$25.00

VODKA SAUCE, RICOTTA, ITALIAN SAUSAGE, FRESH MOZZARELLA, PARMESAN CHEESE AND CRUSHED RED PEPPER

19" ITALIAN STALLION

$26.00

SALAMI, CAPICOLA, BLACK OLIVES, GREEN PEPPERS, PEPPERONCINI, ROASTED RED PEPPERS, OREGANO, WHOLE MILK MOZZARELLA, FRESH MOZZARELLA

19" MELROSE

$25.00

ITALIAN SAUSAGE,CARAMELIZED ONION, GOAT CHEESE, PEPPADEW PEPPERS, MOZZARELLA CHEESE

19" SUPERHERO

$26.00

PEPPERONI, CARAMELIZED ONION, PROVOLONE, COMMUNITY PIE MEATBALLS, SMOKED MOZZARELLA, BLACK OLIVES, CALABRIAN CHILES AND OREGANO

19" PEPP AND MUSH

$23.00

PEPPERONI, MUSHROOM AND FRESH MOZZARELLA

19" SPICY BIANCA

$22.00

OLIVE OIL, FRESH MOZZARELLA, RICOTTA, GARLIC, CALABRIAN CHILES, BASIL

19" VEG OUT

$24.00

SLICED TOMATOES, ARTICHOKE HEARTS, MUSHROOMS, RED ONIONS, GREEN PEPPERS, GREEN AND BLACK OLIVES

19" SAUSAGE AND PEPPERS

$23.00

ITALIAN SAUSAGE, ROASTED RED PEPPERS, RED ONION, JALAPENO, GREEN PEPPER, CRUSHED RED PEPPER

19" DEMARCO

$20.00

HAND TORN BASIL, FRESH AND SHREDDED MOZZARELLA AND PECORINO ROMANO

19" BIANCA SUPREME

$24.00

OLIVE OIL, FRESH MOZZARELLA, SPINACH, MUSHROOMS, BACON AND GORGONZOLA

19" BBQ CHICKEN

$25.00

URBAN STACK BOURBON BBQ SAUCE, CHICKEN, RED ONION, JALAPENO, MOZZARELLA, CHEDDAR CHEESE, CILANTRO

19" MARGHERITA

$20.00

SHREDDED AND FRESH MOZZARELLA, FRESH HAND CRUSHED TOMATO, FRESH BASIL, RED SAUCE TOP

19" HOT HAWAIIAN

$25.00

CAPICOLA, CHIPOTLE GLAZED PINEAPPLE, SHREDDED MOZZARELLA, FRESH JALAPENO

19" ROASTED MUSHROOM

$23.00

OLIVE OIL, SPICY ROASTED MUSHROOMS, CAPERS, FRESH AND SMOKED MOZZARELLA, HAND-CRUSHED TOMATO, THYME

19" CHEESE

$17.00

ADD TOPPINGS TO GET YOUR DESIRED PIZZA OR KEEP IT PLAIN JANE

19" VEGAN ON SHROOMS

$26.00

OLIVE OIL , VEGAN MOZZARELLA, SPICY ROASTED MUSHROOMS, CARAMELIZED ONIONS, CAPERS, ROASTED GARLIC, ARUGULA

SM DETROIT STYLE PIZZA

SM SUPER SUPREME DETROIT

$21.00

PEPPERONI, BLACK OLIVES, GREEN OLIVES, GREEN PEPPERS, SAUSAGE, RED ONION AND MUSHROOMS

SM MEATBALL DETROIT

$20.00

CRUSHED MEATBALLS, RICOTTA, RED ONION, GARLIC, FRESH MOZZARELLA, BASIL, AND PECORINO ROMANO

SM LITTLE ITALY DETROIT

$20.00

ITALIAN SAUSAGE, PEPPERONI, RICOTTA, CALABRIAN CHILES, FRESH GARLIC, BASIL AND PECORINO ROMANO

SM DRUNK PIG DETROIT

$20.00

VODKA SAUCE, RICOTTA, ITALIAN SAUSAGE, FRESH MOZZARELLA, PARMESAN CHEESE AND CRUSHED RED PEPPER

SM ITALIAN STALLION DETROIT

$21.00

SALAMI, CAPICOLA, BLACK OLIVES, GREEN PEPPERS, PEPPERONCINI, ROASTED RED PEPPERS, OREGANO, WHOLE MILK MOZZARELLA, FRESH MOZZARELLA

SM MELROSE DETROIT

$20.00

ITALIAN SAUSAGE, CARAMELIZED ONION, GOAT CHEESE, PEPPADEW PEPPERS, MOZZARELLA CHEESE

SM SUPERHERO DETROIT

$21.00

PEPPERONI, CARAMELIZED ONION, PROVOLONE, COMMUNITY PIE MEATBALLS, SMOKED MOZZARELLA, BLACK OLIVES, CALABRIAN CHILES AND OREGANO

SM PEPP AND MUSH DETROIT

$18.00

PEPPERONI, MUSHROOM AND FRESH MOZZARELLA

SM SPICY BIANCA DETROIT

$17.00

OLIVE OIL, FRESH MOZZARELLA, RICOTTA, GARLIC, CALABRIAN CHILES, BASIL

SM VEG OUT DETROIT

$19.00

SLICED TOMATOES, ARTICHOKE HEARTS, MUSHROOMS, RED ONIONS, GREEN PEPPERS, GREEN AND BLACK OLIVES

SM SAUSAGE AND PEPPERS DETROIT

$18.00

ITALIAN SAUSAGE, ROASTED RED PEPPERS, RED ONION, JALAPENO, GREEN PEPPER, CRUSHED RED PEPPER

SM DEMARCO DETROIT

$16.00

HAND TORN BASIL, FRESH AND SHREDDED MOZZARELLA AND PECORINO ROMANO

SM BIANCA SUPREME DETROIT

$19.00

OLIVE OIL, FRESH MOZZARELLA, SPINACH, MUSHROOMS, BACON AND GORGONZOLA

SM BBQ CHICKEN DETROIT

$20.00

URBAN STACK BOURBON BBQ SAUCE, CHICKEN, RED ONION, JALAPENO, MOZZARELLA, CHEDDAR CHEESE, CILANTRO

SM MARGHERITA DETROIT

$16.00

SHREDDED AND FRESH MOZZARELLA, FRESH HAND CRUSHED TOMATO, FRESH BASIL, RED SAUCE TOP

SM HOT HAWAIIAN DETROIT

$20.00

CAPICOLA, CHIPOTLE GLAZED PINEAPPLE, SHREDDED MOZZARELLA, FRESH JALAPENO

SM VEGAN ON SHROOMS DETROIT

$21.00

OLIVE OIL , VEGAN MOZZARELLA, SPICY ROASTED MUSHROOMS, CARAMELIZED ONIONS, CAPERS, ROASTED GARLIC, ARUGULA

SM ROASTED MUSHROOM DETROIT

$18.00

OLIVE OIL, SPICY ROASTED MUSHROOMS, CAPERS, FRESH AND SMOKED MOZZARELLA, HAND-CRUSHED TOMATO, THYME

SM CHEESE DETROIT

$13.00

ADD TOPPINGS TO GET YOUR DESIRED PIZZA OR KEEP IT PLAIN JANE

LG DETROIT STYLE PIZZA

LG SUPER SUPREME DETROIT

$26.00

PEPPERONI, BLACK OLIVES, GREEN OLIVES, GREEN PEPPERS, SAUSAGE, RED ONION AND MUSHROOMS

LG MEATBALL DETROIT

$25.00

MEATBALLS, RICOTTA, RED ONION, GARLIC, FRESH MOZZARELLA, BASIL, AND PECORINO ROMANO

LG LITTLE ITALY DETROIT

$25.00

ITALIAN SAUSAGE, PEPPERONI, RICOTTA, CALABRIAN CHILES, FRESH GARLIC, BASIL AND PECORINO ROMANO

LG DRUNK PIG DETROIT

$25.00

VODKA SAUCE, RICOTTA, ITALIAN SAUSAGE, FRESH MOZZARELLA, PARMESAN CHEESE AND CRUSHED RED PEPPER

LG ITALIAN STALLION DETROIT

$26.00

SALAMI, CAPICOLA, BLACK OLIVES, GREEN PEPPERS, PEPPERONCINI, ROASTED RED PEPPERS, OREGANO, WHOLE MILK MOZZARELLA, FRESH MOZZARELLA

LG MELROSE DETROIT

$25.00

ITALIAN SAUSAGE, CARAMELIZED ONION, GOAT CHEESE, PEPPADEW PEPPERS, MOZZARELLA CHEESE

LG SUPERHERO DETROIT

$26.00

PEPPERONI, CARAMELIZED ONION, PROVOLONE, COMMUNITY PIE MEATBALLS, SMOKED MOZZARELLA, BLACK OLIVES, CALABRIAN CHILES AND OREGANO

LG PEPP AND MUSH DETROIT

$23.00

PEPPERONI, MUSHROOM AND FRESH MOZZARELLA

LG SPICY BIANCA DETROIT

$22.00

OLIVE OIL, FRESH MOZZARELLA, RICOTTA, GARLIC, CALABRIAN CHILES, BASIL

LG VEG OUT DETROIT

$24.00

SLICED TOMATOES, ARTICHOKE HEARTS, MUSHROOMS, RED ONIONS, GREEN PEPPERS, GREEN AND BLACK OLIVES

LG SAUSAGE AND PEPPERS DETROIT

$23.00

ITALIAN SAUSAGE, ROASTED RED PEPPERS, RED ONION, JALAPENO, GREEN PEPPER, CRUSHED RED PEPPER

LG DEMARCO DETROIT

$20.00

HAND TORN BASIL, FRESH AND SHREDDED MOZZARELLA AND PECORINO ROMANO

LG BIANCA SUPREME DETROIT

$24.00

OLIVE OIL, FRESH MOZZARELLA, SPINACH, MUSHROOMS, BACON AND GORGONZOLA

LG BBQ CHICKEN DETROIT

$25.00

URBAN STACK BOURBON BBQ SAUCE, CHICKEN, RED ONION, JALAPENO, MOZZARELLA, CHEDDAR CHEESE, CILANTRO

LG MARGHERITA DETROIT

$20.00

SHREDDED AND FRESH MOZZARELLA, FRESH HAND CRUSHED TOMATO, FRESH BASIL, RED SAUCE TOP

LG HOT HAWAIIAN DETROIT

$25.00

CAPICOLA, CHIPOTLE GLAZED PINEAPPLE, SHREDDED MOZZARELLA, FRESH JALAPENO

LG VEGAN ON SHROOMS DETROIT

$26.00

OLIVE OIL , VEGAN MOZZARELLA, SPICY ROASTED MUSHROOMS, CARAMELIZED ONIONS, CAPERS, ROASTED GARLIC, ARUGULA

LG ROASTED MUSHROOM DETROIT

$23.00

OLIVE OIL, SPICY ROASTED MUSHROOMS, CAPERS, FRESH AND SMOKED MOZZARELLA, HAND-CRUSHED TOMATO, THYME

LG CHEESE DETROIT

$17.00

ADD TOPPINGS TO GET YOUR DESIRED PIZZA OR KEEP IT PLAIN JANE

GF PIZZA

GF CHEESE

$14.00

CLASSIC GF CRUST ADD TOPPINGS TO GET YOUR DESIRED PIZZA OR KEEP IT PLAIN JANE

GF SUPREME

$23.00

PEPPERONI, BLACK OLIVES, GREEN OLIVES, GREEN PEPPERS, SAUSAGE, RED ONION AND MUSHROOMS

GF LIL ITALY

$22.00

ITALIAN SAUSAGE, PEPPERONI, RICOTTA, CALABRIAN CHILES, FRESH GARLIC, BASIL AND PECORINO ROMANO

GF DRUNK PIG

$22.00

VODKA SAUCE, RICOTTA, ITALIAN SAUSAGE, FRESH MOZZARELLA, PARMESAN CHEESE AND CRUSHED RED PEPPER

GF STALLION

$23.00

SALAMI, CAPICOLA, BLACK OLIVES, GREEN PEPPERS, PEPPERONCINI, ROASTED RED PEPPERS, OREGANO, WHOLE MILK MOZZARELLA, FRESH MOZZARELLA

GF MELROSE

$22.00

ITALIAN SAUSAGE, CARAMELIZED ONION, GOAT CHEESE, PEPPADEW PEPPERS, MOZZARELLA CHEESE

GF PEPP AND MUSH

$20.00

PEPPERONI, MUSHROOM AND FRESH MOZZARELLA

GF SPICY BIANCA

$19.00

OLIVE OIL, FRESH MOZZARELLA, RICOTTA, GARLIC, CALABRIAN CHILES, BASIL

GF VEG OUT

$21.00

SLICED TOMATOES, ARTICHOKE HEARTS, MUSHROOMS, RED ONIONS, GREEN PEPPERS, GREEN AND BLACK OLIVES

GF SAUSAGE AND PEPPERS

$20.00

ITALIAN SAUSAGE, ROASTED RED PEPPERS, RED ONION, JALAPENO, GREEN PEPPER, CRUSHED RED PEPPER

GF DEMARCO

$18.00

HAND TORN BASIL, FRESH AND SHREDDED MOZZARELLA AND PECORINO ROMANO

GF BIANCA SUPREME

$21.00

OLIVE OIL, FRESH MOZZARELLA, SPINACH, MUSHROOMS, BACON AND GORGONZOLA

GF BBQ CHICKEN

$22.00

URBAN STACK BOURBON BBQ SAUCE, CHICKEN, RED ONION, JALAPENO, MOZZARELLA, CHEDDAR CHEESE, CILANTRO

GF MARGHERITA

$18.00

SHREDDED AND FRESH MOZZARELLA, FRESH HAND CRUSHED TOMATO, FRESH BASIL, RED SAUCE TOP

GF HOT HAWAIIAN

$22.00

CAPICOLA, CHIPOTLE GLAZED PINEAPPLE, BROOKLYN MOZZARELLA, FRESH JALAPENO

GF VEGAN ON SHROOMS

$23.00

OLIVE OIL , VEGAN MOZZARELLA, SPICY ROASTED MUSHROOMS, CARAMELIZED ONIONS, CAPERS, ROASTED GARLIC, ARUGULA

GF ROASTED MUSH

$20.00

OLIVE OIL, SPICY ROASTED MUSHROOMS, CAPERS, FRESH AND SMOKED MOZZARELLA, HAND-CRUSHED TOMATO, THYME

SLICE

CHEESE SLICE

$3.00

CLASSIC SLICE OF CHEESE PIZZA

PEPPERONI SLICE

$3.50

CLASSIC SLICE OF PEPPERONI

HOME SLICE SLICE

$4.00

ROTATES DAILY

DEMARCO SLICE

$3.50

RED SAUCE, MOZZARELLA, FRESH MOZZARELLA, TOPPED WITH PARMESAN AND FRESH BASIL

DRINKS

NA BEVERAGE

ROSEMARY LEMON VINEGAR

$2.00

STRAWBERRY BASIL VINEGAR

$2.00

COKE

DIET COKE

SPRITE

DR PEPPER

COKE ZERO

LEMONADE

SWEET TEA

UNSWEET TEA

Door Dash Menu

APPETIZER

GROWN UP FRIED CHEESE

$10.00

WHOLE MILK MOZZARELLA, HOT PEPPERS, CAPICOLA, MARINARA

GARLIC KNOTS

$7.00

TOSSED IN OLIVE OIL, FRESH GARLIC, PARMESAN AND BASIL WITH MARINARA SAUCE

COMMUNITY MEATBALLS

$10.00

ITALIAN SAUSAGE,BEEF AND RICOTTA MEATBALLS IN MARINARA SAUCE

RICOTTA AND HONEY

$9.00

WHOLE MILK RICOTTA AND LOCAL HONEY WITH NIEDLOV'S TOAST

BRUSCHETTA CAPRESE

$10.00

NIEDLOV'S SOURDOUGH TOAST TOPPED WITH FRESH HAND-CRUSHED TOMATO,MOZZARELLA,BASIL AND BALSAMIC GLAZE

CALABRIAN WINGS

$14.00

CRISPY CHICKEN WINGS TOSSED IN OUR HOMEMADE CALABRIAN BUFFALO SAUCE. SERVED WITH YOUR CHOICE OF RANCH OR BLUE CHEESE

SALAD

TRADITIONAL HOUSE

$6.50

ICEBERG,ROMAINE,TOMATO,BELL PEPPER, MUSHROOMS, OLIVES, RED ONION,SHREDDED MOZZARELLA,CROUTONS. SERVED WITH YOUR CHOICE OF CREAMY ITALIAN OR CALABRIAN RANCH DRESSING

RAW KALE

$5.50

KALE,SLICED ALMONDS,DRIED CRANBERRIES,PARMESAN CHEESE AND CHAMPAGNE VINAIGRETTE

GREEK SALAD

$6.50

ROMAINE,KALE,CUCUMBER,RED BELL PEPPERS, TOMATOES,PEPPERONCINI,KALAMATA OLIVES,FETA,RED ONIONS, CHICKEN PEAS, CROUTONS AND GREEK VINAIGRETTE

ARUGULA

$6.00

FRESH ARUGULA, PINE NUTS, SHAVED PARMESAN CHEESE, CRACKED BLACK PEPPER AND LEMON VINAIGRETTE

CLASSIC CAESAR

$6.00

ROMAINE, CROUTONS, CAESAR DRESSING, AND PARMESAN CHEESE

LARGE TRADITIONAL HOUSE

$10.50

ICEBERG,ROMAINE,TOMATO,BELL PEPPER, MUSHROOMS, OLIVES, RED ONION,SHREDDED MOZZARELLA,CROUTONS. SERVED WITH YOUR CHOICE OF CREAMY ITALIAN OR CALABRIAN RANCH DRESSING

LARGE RAW KALE

$9.50

KALE,SLICED ALMONDS,DRIED CRANBERRIES,PARMESAN CHEESE AND CHAMPAGNE VINAIGRETTE

LARGE GREEK SALAD

$10.50

ROMAINE,KALE,CUCUMBER,RED BELL PEPPERS, TOMATOES,PEPPERONCINI,KALAMATA OLIVES,FETA,RED ONIONS, CHICKEN PEAS, CROUTONS AND GREEK VINAIGRETTE

LARGE ARUGULA

$10.00

FRESH ARUGULA, PINE NUTS, SHAVED PARMESAN CHEESE, CRACKED BLACK PEPPER AND LEMON VINAIGRETTE

LARGE CLASSIC CAESAR

$10.00

ROMAINE, CROUTONS, CAESAR DRESSING, AND PARMESAN CHEESE

PASTA

VODKA A LA CARBONE

$16.00

PIPETTE PASTA, SPICY VODKA SAUCE, ITALIAN SAUSAGE , FRESH BASIL, ONION, HAND CRUSHED TOMATO

CHICKEN PARMESAN

$16.00

BREADED FRIED CHICKEN, TOPPED WITH MOZZARELLA AND MARINARA SAUCE. SERVED WITH A SIDE OF SPAGHETTI.

SPAGHETTI

$12.00

FRESH TOMATO, GARLIC, PARMESAN AND BASIL.

EGGPLANT PARMESAN

$16.00

BREADED FRIED EGGPLANT, TOPPED WITH MOZZARELLA AND HOUSE MADE VODKA SAUCE. SERVED WITH A SIDE OF SPAGHETTI

SANDWICH

EGGPLANT PARMESAN

$11.00

BREADED FRIED EGGPLANT, TOPPED WITH MOZZARELLA AND HOUSE MADE VODKA SAUCE SERVED ON A TOASTED NIEDLOV'S BUN

CHICKEN CAPRESE

$11.00

COMMUNITY PIE ROASTED CHICKEN, FRESH MOZZARELLA, ROMA TOMATOES, ONION, BALSAMIC VINEGAR, ARUGULA AND SUN DRIED TOMATO AIOLI SERVED ON A PANINI PRESSED NIEDLOV'S ITALIAN BREAD

CHATTANOOGA BEEF

$12.00

ITALIAN ROAST BEEF IN AU JUS, PROVOLONE CHEESE, ROASTED RED PEPPERS, ROMA TOMATOES, HOT GIARDINIERA, ARUGULA AND SUN DRIED TOMATO AIOLI SERVED ON A TOASTED NIEDLOV'S BUN

MEATBALL SUB

$11.00

HOUSEMADE MEATBALLS TOPPED WITH MOZZARELLA, BASIL AND HOUSE MADE MARINARA AND SERVED ON A TOASTED HOAGIE

ITALIAN CHICKEN CLUB

$11.00

CRISPY ITALIAN FRIED CHICKEN, PROSCIUTTO, FRIED SAGE, SHREDDED ICEBERG LETTUCE, ROMA TOMATOES AND CREAMY ITALIAN DRESSING SERVED ON A TOASTED NIEDLOV'S BUN.

CHICKEN PARMESAN

$11.00

HAND BREADED FRIED CHICKEN TOPPED WITH MOZZARELLA, BASIL AND HOUSE MADE MARINARA SERVED ON A TOASTED NIEDLOV'S BUN.

14" NY

14" SUPER SUPREME

$21.00

PEPPERONI, BLACK OLIVES, GREEN OLIVES, GREEN PEPPERS, SAUSAGE, RED ONION AND MUSHROOMS

14" MEATBALL

$20.00

CRUMBLED MEATBALLS, RICOTTA, RED ONION, GARLIC, FRESH MOZZARELLA, BASIL, AND PECORINO ROMANO

14" LITTLE ITALY

$20.00

ITALIAN SAUSAGE, PEPPERONI, RICOTTA, CALABRIAN CHILES, FRESH GARLIC, BASIL AND PECORINO ROMANO

14" DRUNK PIG

$20.00

VODKA SAUCE, RICOTTA, ITALIAN SAUSAGE, FRESH MOZZARELLA, PARMESAN CHEESE AND CRUSHED RED PEPPER

14" ITALIAN STALLION

$21.00

SALAMI, CAPICOLA, BLACK OLIVES, GREEN PEPPERS, PEPPERONCINI, ROASTED RED PEPPERS, OREGANO, WHOLE MILK MOZZARELLA, FRESH MOZZARELLA

14" MELROSE

$20.00

ITALIAN SAUSAGE, CARAMELIZED ONION, GOAT CHEESE, PEPPADEW PEPPERS, MOZZARELLA CHEESE

14" PEPP AND MUSH

$18.00

PEPPERONI, MUSHROOM AND FRESH MOZZARELLA

14" SPICY BIANCA

$17.00

OLIVE OIL, FRESH MOZZARELLA, RICOTTA, GARLIC, CALABRIAN CHILES, BASIL

14" VEG OUT

$19.00

SLICED TOMATOES, ARTICHOKE HEARTS, MUSHROOMS, RED ONIONS, GREEN PEPPERS, GREEN AND BLACK OLIVES

14" SAUSAGE AND PEPPERS

$18.00

ITALIAN SAUSAGE, ROASTED RED PEPPERS, RED ONION, JALAPENO, GREEN PEPPER, CRUSHED RED PEPPER

14" DEMARCO

$16.00

HAND TORN BASIL, FRESH AND SHREDDED MOZZARELLA AND PECORINO ROMANO

14" BIANCA SUPREME

$19.00

OLIVE OIL, FRESH MOZZARELLA, SPINACH, MUSHROOMS, BACON AND GORGONZOLA

14" BBQ CHICKEN

$20.00

URBAN STACK BOURBON BBQ SAUCE, CHICKEN, RED ONION, JALAPENO, MOZZARELLA, CHEDDAR CHEESE, CILANTRO

14" HOT HAWAIIAN

$20.00

CAPICOLA, CHIPOTLE GLAZED PINEAPPLE, SHREDDED MOZZARELLA, FRESH JALAPENO

14" VEGAN ON SHROOMS

$21.00

OLIVE OIL , VEGAN MOZZARELLA, SPICY ROASTED MUSHROOMS, CARAMELIZED ONIONS, CAPERS, ROASTED GARLIC, ARUGULA

14" ROASTED MUSHROOM

$18.00

OLIVE OIL, SPICY ROASTED MUSHROOMS, CAPERS, FRESH AND SMOKED MOZZARELLA, HAND-CRUSHED TOMATO, THYME

14" CHEESE

$13.00

ADD TOPPINGS TO GET YOUR DESIRED PIZZA OR KEEP IT PLAIN JANE

14"NY

14" SUPERHERO

$21.00

PEPPERONI, CARAMELIZED ONION, PROVOLONE, COMMUNITY PIE MEATBALLS, SMOKED MOZZARELLA, BLACK OLIVES, CALABRIAN CHILES AND OREGANO

14 " NY

14" MARGHERITA

$16.00

SHREDDED AND FRESH MOZZARELLA, FRESH HAND CRUSHED TOMATO, FRESH BASIL, RED SAUCE TOP

19" NY

19" SUPER SUPREME

$26.00

PEPPERONI, BLACK OLIVES, GREEN OLIVES, GREEN PEPPERS, SAUSAGE, RED ONION AND MUSHROOMS

19" MEATBALL

$25.00

CRUSHED MEATBALLS, RICOTTA, RED ONION, GARLIC, FRESH MOZZARELLA, BASIL, AND PECORINO ROMANO

19" LITTLE ITALY

$25.00

ITALIAN SAUSAGE, PEPPERONI, RICOTTA, CALABRIAN CHILES, FRESH GARLIC, BASIL AND PECORINO ROMANO

19" DRUNK PIG

$25.00

VODKA SAUCE, RICOTTA, ITALIAN SAUSAGE, FRESH MOZZARELLA, PARMESAN CHEESE AND CRUSHED RED PEPPER

19" ITALIAN STALLION

$26.00

SALAMI, CAPICOLA, BLACK OLIVES, GREEN PEPPERS, PEPPERONCINI, ROASTED RED PEPPERS, OREGANO, WHOLE MILK MOZZARELLA, FRESH MOZZARELLA

19" MELROSE

$25.00

ITALIAN SAUSAGE,CARAMELIZED ONION, GOAT CHEESE, PEPPADEW PEPPERS, MOZZARELLA CHEESE

19" SUPERHERO

$26.00

PEPPERONI, CARAMELIZED ONION, PROVOLONE, COMMUNITY PIE MEATBALLS, SMOKED MOZZARELLA, BLACK OLIVES, CALABRIAN CHILES AND OREGANO

19" PEPP AND MUSH

$23.00

PEPPERONI, MUSHROOM AND FRESH MOZZARELLA

19" SPICY BIANCA

$22.00

OLIVE OIL, FRESH MOZZARELLA, RICOTTA, GARLIC, CALABRIAN CHILES, BASIL

19" VEG OUT

$24.00

SLICED TOMATOES, ARTICHOKE HEARTS, MUSHROOMS, RED ONIONS, GREEN PEPPERS, GREEN AND BLACK OLIVES

19" SAUSAGE AND PEPPERS

$23.00

ITALIAN SAUSAGE, ROASTED RED PEPPERS, RED ONION, JALAPENO, GREEN PEPPER, CRUSHED RED PEPPER

19" DEMARCO

$20.00

HAND TORN BASIL, FRESH AND SHREDDED MOZZARELLA AND PECORINO ROMANO

19" BIANCA SUPREME

$24.00

OLIVE OIL, FRESH MOZZARELLA, SPINACH, MUSHROOMS, BACON AND GORGONZOLA

19" BBQ CHICKEN

$25.00

URBAN STACK BOURBON BBQ SAUCE, CHICKEN, RED ONION, JALAPENO, MOZZARELLA, CHEDDAR CHEESE, CILANTRO

19" MARGHERITA

$20.00

SHREDDED AND FRESH MOZZARELLA, FRESH HAND CRUSHED TOMATO, FRESH BASIL, RED SAUCE TOP

19" HOT HAWAIIAN

$25.00

CAPICOLA, CHIPOTLE GLAZED PINEAPPLE, SHREDDED MOZZARELLA, FRESH JALAPENO

19" ROASTED MUSHROOM

$23.00

OLIVE OIL, SPICY ROASTED MUSHROOMS, CAPERS, FRESH AND SMOKED MOZZARELLA, HAND-CRUSHED TOMATO, THYME

19" CHEESE

$17.00

ADD TOPPINGS TO GET YOUR DESIRED PIZZA OR KEEP IT PLAIN JANE

19 " NY

19" VEGAN ON SHROOMS

$26.00

OLIVE OIL , VEGAN MOZZARELLA, SPICY ROASTED MUSHROOMS, CARAMELIZED ONIONS, CAPERS, ROASTED GARLIC, ARUGULA

SM DETROIT

SM SUPER SUPREME DETROIT

$21.00

PEPPERONI, BLACK OLIVES, GREEN OLIVES, GREEN PEPPERS, SAUSAGE, RED ONION AND MUSHROOMS

SM MEATBALL DETROIT

$20.00

CRUSHED MEATBALLS, RICOTTA, RED ONION, GARLIC, FRESH MOZZARELLA, BASIL, AND PECORINO ROMANO

SM LITTLE ITALY DETROIT

$20.00

ITALIAN SAUSAGE, PEPPERONI, RICOTTA, CALABRIAN CHILES, FRESH GARLIC, BASIL AND PECORINO ROMANO

SM DRUNK PIG DETROIT

$20.00

VODKA SAUCE, RICOTTA, ITALIAN SAUSAGE, FRESH MOZZARELLA, PARMESAN CHEESE AND CRUSHED RED PEPPER

SM ITALIAN STALLION DETROIT

$21.00

SALAMI, CAPICOLA, BLACK OLIVES, GREEN PEPPERS, PEPPERONCINI, ROASTED RED PEPPERS, OREGANO, WHOLE MILK MOZZARELLA, FRESH MOZZARELLA

SM MELROSE DETROIT

$20.00

ITALIAN SAUSAGE, CARAMELIZED ONION, GOAT CHEESE, PEPPADEW PEPPERS, MOZZARELLA CHEESE

SM SUPERHERO DETROIT

$21.00

PEPPERONI, CARAMELIZED ONION, PROVOLONE, COMMUNITY PIE MEATBALLS, SMOKED MOZZARELLA, BLACK OLIVES, CALABRIAN CHILES AND OREGANO

SM PEPP AND MUSH DETROIT

$18.00

PEPPERONI, MUSHROOM AND FRESH MOZZARELLA

SM SPICY BIANCA DETROIT

$17.00

OLIVE OIL, FRESH MOZZARELLA, RICOTTA, GARLIC, CALABRIAN CHILES, BASIL

SM VEG OUT DETROIT

$19.00

SLICED TOMATOES, ARTICHOKE HEARTS, MUSHROOMS, RED ONIONS, GREEN PEPPERS, GREEN AND BLACK OLIVES

SM SAUSAGE AND PEPPERS DETROIT

$18.00

ITALIAN SAUSAGE, ROASTED RED PEPPERS, RED ONION, JALAPENO, GREEN PEPPER, CRUSHED RED PEPPER

SM DEMARCO DETROIT

$16.00

HAND TORN BASIL, FRESH AND SHREDDED MOZZARELLA AND PECORINO ROMANO

SM BIANCA SUPREME DETROIT

$19.00

OLIVE OIL, FRESH MOZZARELLA, SPINACH, MUSHROOMS, BACON AND GORGONZOLA

SM BBQ CHICKEN DETROIT

$20.00

URBAN STACK BOURBON BBQ SAUCE, CHICKEN, RED ONION, JALAPENO, MOZZARELLA, CHEDDAR CHEESE, CILANTRO

SM MARGHERITA DETROIT

$16.00

SHREDDED AND FRESH MOZZARELLA, FRESH HAND CRUSHED TOMATO, FRESH BASIL, RED SAUCE TOP

SM HOT HAWAIIAN DETROIT

$20.00

CAPICOLA, CHIPOTLE GLAZED PINEAPPLE, SHREDDED MOZZARELLA, FRESH JALAPENO

SM VEGAN ON SHROOMS DETROIT

$21.00

OLIVE OIL , VEGAN MOZZARELLA, SPICY ROASTED MUSHROOMS, CARAMELIZED ONIONS, CAPERS, ROASTED GARLIC, ARUGULA

SM ROASTED MUSHROOM DETROIT

$18.00

OLIVE OIL, SPICY ROASTED MUSHROOMS, CAPERS, FRESH AND SMOKED MOZZARELLA, HAND-CRUSHED TOMATO, THYME

SM CHEESE DETROIT

$13.00

ADD TOPPINGS TO GET YOUR DESIRED PIZZA OR KEEP IT PLAIN JANE

LG DETROIT

LG SUPER SUPREME DETROIT

$26.00

PEPPERONI, BLACK OLIVES, GREEN OLIVES, GREEN PEPPERS, SAUSAGE, RED ONION AND MUSHROOMS

LG MEATBALL DETROIT

$25.00

MEATBALLS, RICOTTA, RED ONION, GARLIC, FRESH MOZZARELLA, BASIL, AND PECORINO ROMANO

LG LITTLE ITALY DETROIT

$25.00

ITALIAN SAUSAGE, PEPPERONI, RICOTTA, CALABRIAN CHILES, FRESH GARLIC, BASIL AND PECORINO ROMANO

LG DRUNK PIG DETROIT

$25.00

VODKA SAUCE, RICOTTA, ITALIAN SAUSAGE, FRESH MOZZARELLA, PARMESAN CHEESE AND CRUSHED RED PEPPER

LG ITALIAN STALLION DETROIT

$26.00

SALAMI, CAPICOLA, BLACK OLIVES, GREEN PEPPERS, PEPPERONCINI, ROASTED RED PEPPERS, OREGANO, WHOLE MILK MOZZARELLA, FRESH MOZZARELLA

LG MELROSE DETROIT

$25.00

ITALIAN SAUSAGE, CARAMELIZED ONION, GOAT CHEESE, PEPPADEW PEPPERS, MOZZARELLA CHEESE

LG SUPERHERO DETROIT

$26.00

PEPPERONI, CARAMELIZED ONION, PROVOLONE, COMMUNITY PIE MEATBALLS, SMOKED MOZZARELLA, BLACK OLIVES, CALABRIAN CHILES AND OREGANO

LG PEPP AND MUSH DETROIT

$23.00

PEPPERONI, MUSHROOM AND FRESH MOZZARELLA

LG SPICY BIANCA DETROIT

$22.00

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LG VEG OUT DETROIT

$24.00

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LG SAUSAGE AND PEPPERS DETROIT

$23.00

ITALIAN SAUSAGE, ROASTED RED PEPPERS, RED ONION, JALAPENO, GREEN PEPPER, CRUSHED RED PEPPER

LG DEMARCO DETROIT

$20.00

HAND TORN BASIL, FRESH AND SHREDDED MOZZARELLA AND PECORINO ROMANO

LG BIANCA SUPREME DETROIT

$24.00

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LG BBQ CHICKEN DETROIT

$25.00

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LG MARGHERITA DETROIT

$20.00

SHREDDED AND FRESH MOZZARELLA, FRESH HAND CRUSHED TOMATO, FRESH BASIL, RED SAUCE TOP

LG HOT HAWAIIAN DETROIT

$25.00

CAPICOLA, CHIPOTLE GLAZED PINEAPPLE, SHREDDED MOZZARELLA, FRESH JALAPENO

LG VEGAN ON SHROOMS DETROIT

$26.00

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LG ROASTED MUSHROOM DETROIT

$23.00

OLIVE OIL, SPICY ROASTED MUSHROOMS, CAPERS, FRESH AND SMOKED MOZZARELLA, HAND-CRUSHED TOMATO, THYME

LG CHEESE DETROIT

$17.00

ADD TOPPINGS TO GET YOUR DESIRED PIZZA OR KEEP IT PLAIN JANE

GF

GF CHEESE

$14.00

CLASSIC GF CRUST ADD TOPPINGS TO GET YOUR DESIRED PIZZA OR KEEP IT PLAIN JANE

GF SUPREME

$23.00

PEPPERONI, BLACK OLIVES, GREEN OLIVES, GREEN PEPPERS, SAUSAGE, RED ONION AND MUSHROOMS

GF LIL ITALY

$22.00

ITALIAN SAUSAGE, PEPPERONI, RICOTTA, CALABRIAN CHILES, FRESH GARLIC, BASIL AND PECORINO ROMANO

GF DRUNK PIG

$22.00

VODKA SAUCE, RICOTTA, ITALIAN SAUSAGE, FRESH MOZZARELLA, PARMESAN CHEESE AND CRUSHED RED PEPPER

GF STALLION

$23.00

SALAMI, CAPICOLA, BLACK OLIVES, GREEN PEPPERS, PEPPERONCINI, ROASTED RED PEPPERS, OREGANO, WHOLE MILK MOZZARELLA, FRESH MOZZARELLA

GF MELROSE

$22.00

ITALIAN SAUSAGE, CARAMELIZED ONION, GOAT CHEESE, PEPPADEW PEPPERS, MOZZARELLA CHEESE

GF PEPP AND MUSH

$20.00

PEPPERONI, MUSHROOM AND FRESH MOZZARELLA

GF SPICY BIANCA

$19.00

OLIVE OIL, FRESH MOZZARELLA, RICOTTA, GARLIC, CALABRIAN CHILES, BASIL

GF VEG OUT

$21.00

SLICED TOMATOES, ARTICHOKE HEARTS, MUSHROOMS, RED ONIONS, GREEN PEPPERS, GREEN AND BLACK OLIVES

GF SAUSAGE AND PEPPERS

$20.00

ITALIAN SAUSAGE, ROASTED RED PEPPERS, RED ONION, JALAPENO, GREEN PEPPER, CRUSHED RED PEPPER

GF DEMARCO

$18.00

HAND TORN BASIL, FRESH AND SHREDDED MOZZARELLA AND PECORINO ROMANO

GF BIANCA SUPREME

$21.00

OLIVE OIL, FRESH MOZZARELLA, SPINACH, MUSHROOMS, BACON AND GORGONZOLA

GF BBQ CHICKEN

$22.00

URBAN STACK BOURBON BBQ SAUCE, CHICKEN, RED ONION, JALAPENO, MOZZARELLA, CHEDDAR CHEESE, CILANTRO

GF MARGHERITA

$18.00

SHREDDED AND FRESH MOZZARELLA, FRESH HAND CRUSHED TOMATO, FRESH BASIL, RED SAUCE TOP

GF HOT HAWAIIAN

$22.00

CAPICOLA, CHIPOTLE GLAZED PINEAPPLE, BROOKLYN MOZZARELLA, FRESH JALAPENO

GF VEGAN ON SHROOMS

$23.00

OLIVE OIL , VEGAN MOZZARELLA, SPICY ROASTED MUSHROOMS, CARAMELIZED ONIONS, CAPERS, ROASTED GARLIC, ARUGULA

GF ROASTED MUSH

$20.00

OLIVE OIL, SPICY ROASTED MUSHROOMS, CAPERS, FRESH AND SMOKED MOZZARELLA, HAND-CRUSHED TOMATO, THYME

SLICE

CHEESE SLICE

$3.00

CLASSIC SLICE OF CHEESE PIZZA

PEPPERONI SLICE

$3.50

CLASSIC SLICE OF PEPPERONI

HOME SLICE SLICE

$4.00

ROTATES DAILY

DEMARCO SLICE

$3.50

RED SAUCE, MOZZARELLA, FRESH MOZZARELLA, TOPPED WITH PARMESAN AND FRESH BASIL