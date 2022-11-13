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Correa's Chinese Restaurant

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221 W 4th Street

Taylor, TX 76574

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Popular Items

FrIed DUMPLINGS
SEA FOOD PUFFS
CHICKEN FRIED RICE

Special

E

Out of stock

APPETIZERS

EGG ROLLS

$2.25

PORK EGG ROLLS - (1) CRISPY WONTON SKINS, SIDE OF HOUSE SAUCE limit is 10 buy 10 and you will get sweet and sour sauce for free

Veggie EGG ROLLS

$2.25

Limit is 5

SEA FOOD PUFFS

$6.75

(6)- CRAB, CREAM CHEESE, YELLOW AND GREEN ONION, WONTON SKIN, SIDE OF FRUIT SAUCE

Duck tacos

$8.50

Fried Chicken Wings

$8.50

Thai Wings

$8.50

Minced onions and basil in our special sauce

FrIed DUMPLINGS

$6.75

FRIED - (6) pork

Steamed dumplings

$6.75

Steamed - (6) pork

CHEESE ROLLS

$6.75

WONTON SKIN W/ CRAB MEAT W/ JALAPENOS AND CREAM CHEESE, DEEP FIRED

Appetizer sampler

$17.75

PANCAKE EGG

$4.50

Wonton strips

$2.50

Side of sweet and sour

$2.50

SIDE OF FRIED RICE

$3.00

SIDE OF STEAMED RICE

$3.00

Chili oil

$0.75

Dumpling sauce

$0.75

SOUPS

Large egg drop

$6.50

Large Hot & Sour Soup

$6.50Out of stock

SMALL Egg drop

$4.00

Small Hot & Sour Soup

$4.00Out of stock

FRIED RICE

CHICKEN FRIED RICE

$13.25

STIR FRIED W/ EGG, YELLOW ONION, PEA AND CARROTS

BEEF FRIED RICE

$14.25

STIR FRIED W/ EGG, YELLOW ONION, PEA AND CARROTS

SHRIMP FRIED RICE

$15.50

STIR FRIED W/ EGG, YELLOW ONION, PEA AND CARROTS

VEGETABLE FRIED RICE

$13.50

STIR FRIED W/ EGG, YELLOW ONION, PEA AND CARROTS

COMBINATION FRIED RICE

$16.25

SHRIMP, CHICKEN, BEEF STIR FRIED W/ EGG, YELLOW ONION, PEA AND CARROTS

YANG CHOW FRIED RICE

$16.75

SPECIAL STYLE FRIED RICE WITH SHRIMP, B.B.Q PORK, ROAST DUCK STIR FRIED W/ EGG, YELLOW ONION, PEA AND CARROTS

BBQ pork fried rice

$13.50

SPECIAL FRIED RICE

THAI PINEAPPLE FRIED RICE

$16.75

SPECIAL STYLE FRIED RICE WITH PINEAPPLE, RED AND GREEN BELL PEPPER, YELLOW ONION. THAI BASIL, SHRIMP

LO MEIN

CHICKEN LO MEIN

$13.50

FRESH ROUND LO MEIN STIR FRIED WITH SNOW PEA, NAPA CABAGE,CARROT,CELERY, GREEN ONION,BEAN SPROUT AND SHIITAKE, STRAW MUSHROOM AND YOUR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE WITH A CORREA'S CHINESE SAUCE

BEEF LO MEIN

$14.75

FRESH ROUND LO MEIN STIR FRIED WITH SNOW PEA, NAPA CABAGE,CARROT,CELERY, GREEN ONION,BEAN SPROUT AND SHIITAKE, STRAW MUSHROOM AND YOUR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE WITH A CORREA'S CHINESE SAUCE

ROAST DUCK LO MEIN

$15.50

FRESH ROUND LO MEIN STIR FRIED WITH SNOW PEA, NAPA CABAGE,CARROT,CELERY, GREEN ONION,BEAN SPROUT AND SHIITAKE, STRAW MUSHROOM AND YOUR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE WITH A CORREA'S CHINESE SAUCE

SHRIMP LO MEIN

$15.75

FRESH ROUND LO MEIN STIR FRIED WITH SNOW PEA, NAPA CABAGE,CARROT,CELERY, GREEN ONION,BEAN SPROUT AND SHIITAKE, STRAW MUSHROOM AND YOUR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE WITH A CORREA'S CHINESE SAUCE

VEGGIE & TOFU LO MEIN

$13.50

FRESH ROUND LO MEIN STIR FRIED WITH SNOW PEA, NAPA CABAGE,CARROT,CELERY, GREEN ONION,BEAN SPROUT AND SHIITAKE, STRAW MUSHROOM AND YOUR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE WITH A CORREA'S CHINESE SAUCE

COMBINATION LO MEIN

$16.75

SHRIMP, CHICKEN, BEEF FRESH ROUND LO MEIN STIR FRIED WITH SNOW PEA, NAPA CABAGE,CARROT,CELERY, GREEN ONION,BEAN SPROUT AND SHIITAKE, STRAW MUSHROOM AND YOUR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE WITH A CORREA'S CHINESE SAUCE

BBQ PORK LO MEIN

$13.50

THAI NOODLE

CHICKEN PAD THAI

$13.75

FRESH FLAT RICE NOODLE. STIR FRIED THAI STYLE, WITH YOUIR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE EGG, BEAN SPROUT, GREEN ONION, CILANTRO,THAI BASIL,GROUND PEANUT

CHiCKEN CRISPY PAD THAI

$14.25

BEEF PAD THAI

$14.00

FRESH FLAT RICE NOODLE. STIR FRIED THAI STYLE, WITH YOUIR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE EGG, BEAN SPROUT, GREEN ONION, CILANTRO,THAI BASIL,GROUND PEANUT

BEEF CRISPY PAD THAI

$14.75

Chicken and Beef PAD THAI

$16.00

SHRIMP PAD THAI

$15.50

FRESH FLAT RICE NOODLE. STIR FRIED THAI STYLE, WITH YOUIR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE EGG, BEAN SPROUT, GREEN ONION, CILANTRO,THAI BASIL,GROUND PEANUT

SHRIMP CRISPY PAD THAI

$16.00

FRESH FLAT RICE NOODLE. STIR FRIED THAI STYLE, WITH YOUIR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE EGG, BEAN SPROUT, GREEN ONION, CILANTRO,THAI BASIL,GROUND PEANUT

Combination PAD THAI

$17.50

Combination Crispy PAD THAI

$17.75

CHICKEN & SHRIMP PAD THAI

$16.00

FRESH FLAT RICE NOODLE. STIR FRIED THAI STYLE, WITH YOUIR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE EGG, BEAN SPROUT, GREEN ONION, CILANTRO,THAI BASIL,GROUND PEANUT

Shrimp & Chicken CRISPY PAD THAI

$16.50

FRESH FLAT RICE NOODLE. STIR FRIED THAI STYLE, WITH YOUIR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE EGG, BEAN SPROUT, GREEN ONION, CILANTRO,THAI BASIL,GROUND PEANUT

BBQ pork PAD THAI

$13.00

BBQ PORK PAD THAI Crispy

$13.75

TOFU PAD THAI

$14.75

FRESH FLAT RICE NOODLE. STIR FRIED THAI STYLE, WITH YOUIR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE EGG, BEAN SPROUT, GREEN ONION, CILANTRO,THAI BASIL,GROUND PEANUT

YELLOW CURRY

Yellow CHICKEN CURRY

$14.25

SLICED BAMBOO, WHITE MUSHROOM, POTATO AND HIGH HWEAT STIR FRIED IN YELLOW ONION W/ CORREA'S SPECIAL W/ GINGER, KAFFIR LIME LEAVES, COCONUT MILK TWO YELLOW CURRY SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)

YELLOW ROAST DUCK CURRY

$15.25

SLICED BAMBOO, WHITE MUSHROOM, POTATO AND HIGH HWEAT STIR FRIED IN YELLOW ONION W/ CORREA'S SPECIAL W/ GINGER, KAFFIR LIME LEAVES, COCONUT MILK TWO YELLOW CURRY SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)

Yellow Shrimp Cury

$15.75

SLICED BAMBOO, WHITE MUSHROOM, POTATO AND HIGH HWEAT STIR FRIED IN YELLOW ONION W/ CORREA'S SPECIAL W/ GINGER, KAFFIR LIME LEAVES, COCONUT MILK TWO YELLOW CURRY SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)

Yellow TOFU CURRY

$13.50

SLICED BAMBOO, WHITE MUSHROOM, POTATO AND HIGH HWEAT STIR FRIED IN YELLOW ONION W/ CORREA'S SPECIAL W/ GINGER, KAFFIR LIME LEAVES, COCONUT MILK TWO YELLOW CURRY SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)

Yellow VEGGIE CURRY

$13.00

SLICED BAMBOO, WHITE MUSHROOM, POTATO AND HIGH HWEAT STIR FRIED IN YELLOW ONION W/ CORREA'S SPECIAL W/ GINGER, KAFFIR LIME LEAVES, COCONUT MILK TWO YELLOW CURRY SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)

Yellow BBQ pork curry

$13.75

GREEN CURRY

Green CHICKEN CURRY

$14.25

EGGPLANT, MUSHROOMS GINGER, KAFFIR LIME LEAVES AND THAI BASIL STIR FRIED IN YELLOW ONION, AND RED AND GREEN BELL PEPPERS WITH CORREA'S COCONUT MILK GREEN CURRY SAUCE, SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)

Green ROAST DUCK CURRY

$15.25

EGGPLANT, MUSHROOMS GINGER, KAFFIR LIME LEAVES AND THAI BASIL STIR FRIED IN YELLOW ONION, AND RED AND GREEN BELL PEPPERS WITH CORREA'S COCONUT MILK GREEN CURRY SAUCE, SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)

Green TOFU CURRY

$13.50

EGGPLANT, MUSHROOMS GINGER, KAFFIR LIME LEAVES AND THAI BASIL STIR FRIED IN YELLOW ONION, AND RED AND GREEN BELL PEPPERS WITH CORREA'S COCONUT MILK GREEN CURRY SAUCE, SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)

Green VEGGIE CURRY

$13.00

EGGPLANT, MUSHROOMS GINGER, KAFFIR LIME LEAVES AND THAI BASIL STIR FRIED IN YELLOW ONION, AND RED AND GREEN BELL PEPPERS WITH CORREA'S COCONUT MILK GREEN CURRY SAUCE, SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)

Green Beef curry

$14.50

GREEN SHRIMP CURRY

$15.75

RED CURRY

RED CHICKEN CURRY

$14.00

BAMBOO SHOOT, MUSHROOM, THAI BASIL, RED AND GREEN BELL PEPPER HIGH HEAT STIR FRIED IN YELLOW ONION, GINGER, KAFFIR LIME LEAVES W/ CORREA'S SPECIAL COCONUT MILK RED CURRY SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)

Red Beef curry

$14.25

Red SHRIMP CURRY

$15.75

BAMBOO SHOOT, MUSHROOM, THAI BASIL, RED AND GREEN BELL PEPPER HIGH HEAT STIR FRIED IN YELLOW ONION, GINGER, KAFFIR LIME LEAVES W/ CORREA'S SPECIAL COCONUT MILK RED CURRY SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)

Red ROAST DUCK CURRY

$15.25

BAMBOO SHOOT, MUSHROOM, THAI BASIL, RED AND GREEN BELL PEPPER HIGH HEAT STIR FRIED IN YELLOW ONION, GINGER, KAFFIR LIME LEAVES W/ CORREA'S SPECIAL COCONUT MILK RED CURRY SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)

Red TOFU CURRY

$13.50

BAMBOO SHOOT, MUSHROOM, THAI BASIL, RED AND GREEN BELL PEPPER HIGH HEAT STIR FRIED IN YELLOW ONION, GINGER, KAFFIR LIME LEAVES W/ CORREA'S SPECIAL COCONUT MILK RED CURRY SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)

Red VEGGIE CURRY

$13.00

BAMBOO SHOOT, MUSHROOM, THAI BASIL, RED AND GREEN BELL PEPPER HIGH HEAT STIR FRIED IN YELLOW ONION, GINGER, KAFFIR LIME LEAVES W/ CORREA'S SPECIAL COCONUT MILK RED CURRY SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)

Red BBQ pork curry

$13.50

STIR FRIED RICE NOODLE

CHICKEN RICE NOODLE

$13.25

FRESH FLAT RICE NOODLE, THIN EGG NOODLE STIR FRIED WITH SNOW PEA, NAPA CABBAGE,CARROT,CELERY,GREEN ONION,BEAN SPROUT, AND SHIITAKE,WHITE,STRAW MUSHROOM WITH A CORREA'S SAUCE

BEEF RICE NOODLE

$14.00

FRESH FLAT RICE NOODLE, THIN EGG NOODLE STIR FRIED WITH SNOW PEA, NAPA CABBAGE,CARROT,CELERY,GREEN ONION,BEAN SPROUT, AND SHIITAKE,WHITE,STRAW MUSHROOM WITH A CORREA'S SAUCE

ROAST DUCK RICE NOODLE

$14.75

FRESH FLAT RICE NOODLE, THIN EGG NOODLE STIR FRIED WITH SNOW PEA, NAPA CABBAGE,CARROT,CELERY,GREEN ONION,BEAN SPROUT, AND SHIITAKE,WHITE,STRAW MUSHROOM WITH A CORREA'S SAUCE

VEGGIE & TOFU RICE NOODLE

$13.50

FRESH FLAT RICE NOODLE, THIN EGG NOODLE STIR FRIED WITH SNOW PEA, NAPA CABBAGE,CARROT,CELERY,GREEN ONION,BEAN SPROUT, AND SHIITAKE,WHITE,STRAW MUSHROOM WITH A CORREA'S SAUCE

COMBINATION RICE NOODLE

$16.75

SHRIMP,CHICKEN,BEEF FRESH FLAT RICE NOODLE, THIN EGG NOODLE STIR FRIED WITH SNOW PEA, NAPA CABBAGE,CARROT,CELERY,GREEN ONION,BEAN SPROUT, AND SHIITAKE,WHITE,STRAW MUSHROOM WITH A CORREA'S SAUCE

Shrimp RICE NOODLE

$15.50

CLAY POT

CHICKEN CLAY POT

$13.50

STIR FRIED SNOW PEA, RED AND GREEN PEPPER, YELLOW ONION, SHIITAKE MUSHROOM, WHITE MUSHROOM, AND CELERY, WITH CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE IN GARLIC GINGER SAUCE. SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)

BEEF CLAY POT

$14.75

STIR FRIED SNOW PEA, RED AND GREEN PEPPER, YELLOW ONION, SHIITAKE MUSHROOM, WHITE MUSHROOM, AND CELERY, WITH CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE IN GARLIC GINGER SAUCE. SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)

SHRIMP CLAY POT

$15.50

STIR FRIED SNOW PEA, RED AND GREEN PEPPER, YELLOW ONION, SHIITAKE MUSHROOM, WHITE MUSHROOM, AND CELERY, WITH CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE IN GARLIC GINGER SAUCE. SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)

B.B.Q CLAY POT

$13.50

STIR FRIED SNOW PEA, RED AND GREEN PEPPER, YELLOW ONION, SHIITAKE MUSHROOM, WHITE MUSHROOM, AND CELERY, WITH CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE IN GARLIC GINGER SAUCE. SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)

TOFU CLAY POT

$13.25

STIR FRIED SNOW PEA, RED AND GREEN PEPPER, YELLOW ONION, SHIITAKE MUSHROOM, WHITE MUSHROOM, AND CELERY, WITH CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE IN GARLIC GINGER SAUCE. SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)

VEGGIE CLAY POT

$13.00

STIR FRIED SNOW PEA, RED AND GREEN PEPPER, YELLOW ONION, SHIITAKE MUSHROOM, WHITE MUSHROOM, AND CELERY, WITH CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE IN GARLIC GINGER SAUCE. SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)

COMBINATION CLAY POT

$16.75

SHRIMP, BEEF, B.B.Q PORK STIR FRIED SNOW PEA, RED AND GREEN PEPPER, YELLOW ONION, SHIITAKE MUSHROOM, WHITE MUSHROOM, AND CELERY, WITH CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE IN GARLIC GINGER SAUCE. SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)

EGG NOODLE

CHICKEN EGG NOODLE

$13.75

FRESH THIN EGG NOODLE, STIR FRIED WITH SNOW PEA, NAPA CABAGE,CARROT,CELERY,GREEN ONION,BEAN SPROUT AND SHIITAKE, \STRAW MUSHROOM AND YOUR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE WITH A CORREA'S CHINESE SAUCE

BEEF EGG NOODLE

$14.25

FRESH THIN EGG NOODLE, STIR FRIED WITH SNOW PEA, NAPA CABAGE,CARROT,CELERY,GREEN ONION,BEAN SPROUT AND SHIITAKE, \STRAW MUSHROOM AND YOUR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE WITH A CORREA'S CHINESE SAUCE

ROAST DUCK EGG NOODLE

$14.75

FRESH THIN EGG NOODLE, STIR FRIED WITH SNOW PEA, NAPA CABAGE,CARROT,CELERY,GREEN ONION,BEAN SPROUT AND SHIITAKE, \STRAW MUSHROOM AND YOUR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE WITH A CORREA'S CHINESE SAUCE

SHRIMP EGG NOODLE

$15.50

FRESH THIN EGG NOODLE, STIR FRIED WITH SNOW PEA, NAPA CABAGE,CARROT,CELERY,GREEN ONION,BEAN SPROUT AND SHIITAKE, \STRAW MUSHROOM AND YOUR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE WITH A CORREA'S CHINESE SAUCE

VEGGIE & TOFU EGG NOODLE

$13.50

FRESH THIN EGG NOODLE, STIR FRIED WITH SNOW PEA, NAPA CABAGE,CARROT,CELERY,GREEN ONION,BEAN SPROUT AND SHIITAKE, \STRAW MUSHROOM AND YOUR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE WITH A CORREA'S CHINESE SAUCE

COMBINATION EGG NOODLE

$16.25

SHRIMP,CHICKEN,BEEF FRESH THIN EGG NOODLE, STIR FRIED WITH SNOW PEA, NAPA CABAGE,CARROT,CELERY,GREEN ONION,BEAN SPROUT AND SHIITAKE, \STRAW MUSHROOM AND YOUR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE WITH A CORREA'S CHINESE SAUCE

BBQ EGG NOODLE

$13.50

CRISPY EGG NOODLE

CHICKEN CRISPY EGG NOODLE

$13.75

GOLDEN CRISPY EGG NOODLE TOPPED WITH YOUR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE, SNOW PEA, BEAN SPROUT, ASPARAGUS,CARROT,BAMBOO SHOOT, AND SHIITAKE,WHITE,STRAW MUSHROOM IN CORREA'S BROWN SAUCE

BEEF CRISPY EGG NOODLE

$14.75

GOLDEN CRISPY EGG NOODLE TOPPED WITH YOUR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE, SNOW PEA, BEAN SPROUT, ASPARAGUS,CARROT,BAMBOO SHOOT, AND SHIITAKE,WHITE,STRAW MUSHROOM IN CORREA'S BROWN SAUCE

SHRIMP CRISPY EGG NOODLE

$15.75

GOLDEN CRISPY EGG NOODLE TOPPED WITH YOUR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE, SNOW PEA, BEAN SPROUT, ASPARAGUS,CARROT,BAMBOO SHOOT, AND SHIITAKE,WHITE,STRAW MUSHROOM IN CORREA'S BROWN SAUCE

TOFU CRISPY EGG NOODLE

$13.00

GOLDEN CRISPY EGG NOODLE TOPPED WITH YOUR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE, SNOW PEA, BEAN SPROUT, ASPARAGUS,CARROT,BAMBOO SHOOT, AND SHIITAKE,WHITE,STRAW MUSHROOM IN CORREA'S BROWN SAUCE

VEGGIE CRISPY EGG NOODLE

$13.00

GOLDEN CRISPY EGG NOODLE TOPPED WITH YOUR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE, SNOW PEA, BEAN SPROUT, ASPARAGUS,CARROT,BAMBOO SHOOT, AND SHIITAKE,WHITE,STRAW MUSHROOM IN CORREA'S BROWN SAUCE

COMBINATION crispy EGG NOODLE

$16.75

SHRIMP, CHICKEN,BEEF GOLDEN CRISPY EGG NOODLE TOPPED WITH YOUR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE, SNOW PEA, BEAN SPROUT, ASPARAGUS,CARROT,BAMBOO SHOOT, AND SHIITAKE,WHITE,STRAW MUSHROOM IN CORREA'S BROWN SAUCE

BBQ PORK CRISPY EGG NOODLE

$13.75

PANANG RED CURRY

PANANG CHICKEN CURRY

$13.50

BAMBOO SHOOT, WHITE AND STRAW MUSHROOM, GINGER, KAFFIR LIME LEAVES AND FRESH MINT, SAUTEED IN YELLOW ONION, RED AND GREEN BELL PEPPER WITH COCONUT MILK PANANG CURRY SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR ( ADD FRIED RICE $3.00)

PANANG ROAST DUCK CURRY

$15.25

BAMBOO SHOOT, WHITE AND STRAW MUSHROOM, GINGER, KAFFIR LIME LEAVES AND FRESH MINT, SAUTEED IN YELLOW ONION, RED AND GREEN BELL PEPPER WITH COCONUT MILK PANANG CURRY SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR ( ADD FRIED RICE $3.00)

PANANG SHRIMP CURRY

$15.75

BAMBOO SHOOT, WHITE AND STRAW MUSHROOM, GINGER, KAFFIR LIME LEAVES AND FRESH MINT, SAUTEED IN YELLOW ONION, RED AND GREEN BELL PEPPER WITH COCONUT MILK PANANG CURRY SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR ( ADD FRIED RICE $3.00)

PANANG TOFU CURRY

$13.00

BAMBOO SHOOT, WHITE AND STRAW MUSHROOM, GINGER, KAFFIR LIME LEAVES AND FRESH MINT, SAUTEED IN YELLOW ONION, RED AND GREEN BELL PEPPER WITH COCONUT MILK PANANG CURRY SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR ( ADD FRIED RICE $3.00)

PANANG VEGGIE CURRY

$13.00

BAMBOO SHOOT, WHITE AND STRAW MUSHROOM, GINGER, KAFFIR LIME LEAVES AND FRESH MINT, SAUTEED IN YELLOW ONION, RED AND GREEN BELL PEPPER WITH COCONUT MILK PANANG CURRY SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR ( ADD FRIED RICE $3.00)

Penang BBQ pork curry

$13.00

LEMONGRASS DISHES

LEMONGRASS CHICKEN DISH

$13.25

STIR FRY WITH GREEN AND RED BELL PEPPERS, YELLOW ONION AND CHILLIES

LEMONGRASS BEEF DISH

$14.50

STIR FRY WITH GREEN AND RED BELL PEPPERS, YELLOW ONION AND CHILLIES

LEMONGRASS TOFU DISH

$13.00

STIR FRY WITH GREEN AND RED BELL PEPPERS, YELLOW ONION AND CHILLIES

LEMONGRASS COMBINATION DISH

$16.75

CHICKEN,SHRIMP, BEEF STIR FRY WITH GREEN AND RED BELL PEPPERS, YELLOW ONION AND CHILLIES

LEMONGRASS BBQ PORK

$13.00

SIZZLING LEMONGRASS PLATTER

SIZZILING CHICKEN PLATTER

$13.25

STIR FRIED WITH GREEN AND RED BELL PEPPERS, YELLOW ONION AND CHILLIES IN CORREA'S SPICY LEMONGRASS SAUCE, SERVED WITH SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)

SIZZILING BEEF PLATTER

$14.50

STIR FRIED WITH GREEN AND RED BELL PEPPERS, YELLOW ONION AND CHILLIES IN CORREA'S SPICY LEMONGRASS SAUCE, SERVED WITH SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)

SIZZILING SHRIMP PLATTER

$15.75

STIR FRIED WITH GREEN AND RED BELL PEPPERS, YELLOW ONION AND CHILLIES IN CORREA'S SPICY LEMONGRASS SAUCE, SERVED WITH SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)

SIZZILING TOFU PLATTER

$13.00

STIR FRIED WITH GREEN AND RED BELL PEPPERS, YELLOW ONION AND CHILLIES IN CORREA'S SPICY LEMONGRASS SAUCE, SERVED WITH SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)

SIZZILING COMBINATION PLATTER

$16.75

CHICKEN,BEEF,SHRIMP STIR FRIED WITH GREEN AND RED BELL PEPPERS, YELLOW ONION AND CHILLIES IN CORREA'S SPICY LEMONGRASS SAUCE, SERVED WITH SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)

Whole Thai Duck

Will come with the whole peak duck will also include 10 bao stemmed buns Orders must be preorder 2-3 days in advance

Whole Thai Roast Duck

$70.00

Will be the whole Roast duck served with Gua bao buns Has to be pre ordered 2-3 days in advance

DRINKS

Mexican glass coke

$4.50

ICED TEA

$3.50

Topo Chico Lime

$3.25

AVOCADO, SWEET MILK AND OUR SIGNATURE CREAM

Coke

$2.75

Sprite

$2.75

Dr. pepper

$2.75

Monster energy

$3.25

Blueberry lemonade

$2.75

Orange Fanta

$2.75

Strawberry Fanta

$2.75

Pink Lemonade

$2.75

Fanta Pina Colada

$2.75

Coke zero

$2.75

Diet Dr Pepper

$2.75

THA ICED TEA

$7.75

Water Bottle

$2.50

Powerade Grape

$3.00

Water

TRADITIONAL ASIAN DISHES

CASHEW CHICKEN

$13.50

STIR FRIED CHICKEN WITH BELL PEPPERS, CASHEWS,WHITE MUSHROOM,CHILIES,CILANTRO, GREEN AND YELLOW ONIONS SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)

MONGOLIAN BEEF

$14.50

STIR FRIED BEEF WITH GREEN AND YELLOW ONIONS IN CORREA'S SPICY MONGOLIAN SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)

GINGER CHICKEN

$13.50

STIR FRIED CHICKEN WITH GINGER, YELLOW ONIONS,RED & GREEN BELL PEPPERS, CHILIES,CILANTRO AND GREEN ONION SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)

SWEET AND SOUR CHICKEN

$13.25

CRISPY CHICKEN GREEN AND RED BELL PEPPER, YELLOW ONION AND PINEAPPLE AND A SIDE OF SWEET AND SOUR SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)

PEPPER STEAK

$16.25

China steak

$16.75

Sweet and Sour shrimp

$16.50

GENERAL TSO

GENERAL TSO CHICKEN

$13.50

SPICY AND SWEET AND SOUR SAUCE WITH GREEN ONIONS,CHILIES STIR FRIED IN CORREA'S SERVED WITH SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)

GENERAL TSO SHRIMP

$15.75

SPICY AND SWEET AND SOUR SAUCE WITH GREEN ONIONS,CHILIES STIR FRIED IN CORREA'S SERVED WITH SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)

GENERAL TSO TOFU

$13.25

SPICY AND SWEET AND SOUR SAUCE WITH GREEN ONIONS,CHILIES STIR FRIED IN CORREA'S SERVED WITH SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)

ORANGE SAUCE

ORANGE CHICKEN

$13.50

STIR FRIED WITH YELLOW ONION, FRESH ORANGES, TANGERINES, GREEN AND RED BELL PEPPERS, THAI BASIL, WHITE MUSHROOMS, IN CORREA'S HOT AND TANGY ORANGE SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)

ORANGE SHRIMP

$15.75

STIR FRIED WITH YELLOW ONION, FRESH ORANGES, TANGERINES, GREEN AND RED BELL PEPPERS, THAI BASIL, WHITE MUSHROOMS, IN CORREA'S HOT AND TANGY ORANGE SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)

ORANGE TOFU

$13.50

STIR FRIED WITH YELLOW ONION, FRESH ORANGES, TANGERINES, GREEN AND RED BELL PEPPERS, THAI BASIL, WHITE MUSHROOMS, IN CORREA'S HOT AND TANGY ORANGE SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)

ORANGE BEEF

$14.50

STIR FRIED WITH YELLOW ONION, FRESH ORANGES, TANGERINES, GREEN AND RED BELL PEPPERS, THAI BASIL, WHITE MUSHROOMS, IN CORREA'S HOT AND TANGY ORANGE SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)

KUNG PAO

KUNG PAO CHICKEN

$13.50

STIR FRIED CELERY, CARROT, PEANUT, STRAW MUSHROOMS AND RED & GREEN BELL PEPPERS IN A SPICY KUNG POA SAUCE. SERVED WITH SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)

KUNG PAO SHRIMP

$15.75

STIR FRIED CELERY, CARROT, PEANUT, STRAW MUSHROOMS AND RED & GREEN BELL PEPPERS IN A SPICY KUNG POA SAUCE. SERVED WITH SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)

KUNG PAO TOFU

$13.00

STIR FRIED CELERY, CARROT, PEANUT, STRAW MUSHROOMS AND RED & GREEN BELL PEPPERS IN A SPICY KUNG POA SAUCE. SERVED WITH SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)

KUNG POA BEEF

$13.75

STIR FRIED CELERY, CARROT, PEANUT, STRAW MUSHROOMS AND RED & GREEN BELL PEPPERS IN A SPICY KUNG POA SAUCE. SERVED WITH SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)

DELIGHT DISHES

CHICKEN VEGETABLE DELIGHT

$13.25

STIR FRIED BROCCOLI,ASPARAGUS,BAMBOO SHOOT, SNOW PEA,BABY BOY-CHOY, CELERY, STRAW, WHITE AND SHIITAKE MUSHROOM, IN CORREA'S SAVORY BROWN SAUCE. SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR ( ADD FRIED RICE $3.00)

BEEF VEGETABLE DELIGHT

$14.25

STIR FRIED BROCCOLI,ASPARAGUS,BAMBOO SHOOT, SNOW PEA,BABY BOY-CHOY, CELERY, STRAW, WHITE AND SHIITAKE MUSHROOM, IN CORREA'S SAVORY BROWN SAUCE. SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR ( ADD FRIED RICE $3.00)

SHRIMP VEGETABLE DELIGHT

$15.50

STIR FRIED BROCCOLI,ASPARAGUS,BAMBOO SHOOT, SNOW PEA,BABY BOY-CHOY, CELERY, STRAW, WHITE AND SHIITAKE MUSHROOM, IN CORREA'S SAVORY BROWN SAUCE. SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR ( ADD FRIED RICE $3.00)

TOFU VEGETABLE DELIGHT

$13.00

STIR FRIED BROCCOLI,ASPARAGUS,BAMBOO SHOOT, SNOW PEA,BABY BOY-CHOY, CELERY, STRAW, WHITE AND SHIITAKE MUSHROOM, IN CORREA'S SAVORY BROWN SAUCE. SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR ( ADD FRIED RICE $3.00)

COMBINATION VEGETABLE DELIGHT

$16.00

STIR FRIED BROCCOLI,ASPARAGUS,BAMBOO SHOOT, SNOW PEA,BABY BOY-CHOY, CELERY, STRAW, WHITE AND SHIITAKE MUSHROOM, IN CORREA'S SAVORY BROWN SAUCE. SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR ( ADD FRIED RICE $3.00)

SESAME SAUCE

SESAME SAUCE CHICKEN

$13.50

STIR FRIED IN CORREA'S SESAME SAUCE AND STEAM BROCCOLI. SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)

SESAME SAUCE BEEF

$14.25

STIR FRIED IN CORREA'S SESAME SAUCE AND STEAM BROCCOLI. SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)

SESAME SAUCE SHRIMP

$15.75

STIR FRIED IN CORREA'S SESAME SAUCE AND STEAM BROCCOLI. SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)

SESAME SAUCE TOFU

$13.00

STIR FRIED IN CORREA'S SESAME SAUCE AND STEAM BROCCOLI. SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)

BROWN SAUCE

BROCCOLI WITH CHICKEN

$13.75

STRI FRIED WITH BROCCOLI AND CARROTS IN CORREA'S SAVORY BROWN SAUCE SERVED WITH SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)

BROCCOLI WITH BEEF

$14.50

STRI FRIED WITH BROCCOLI AND CARROTS IN CORREA'S SAVORY BROWN SAUCE SERVED WITH SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)

BROCCOLI WITH SHRIMP

$15.75

STRI FRIED WITH BROCCOLI AND CARROTS IN CORREA'S SAVORY BROWN SAUCE SERVED WITH SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)

BROCCOLI WITH TOFU

$13.00

STRI FRIED WITH BROCCOLI AND CARROTS IN CORREA'S SAVORY BROWN SAUCE SERVED WITH SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)

BROCCOLI WITH COMBINATION

$16.75

BEEF,SHRIMP,CHICKEN STRI FRIED WITH BROCCOLI AND CARROTS IN CORREA'S SAVORY BROWN SAUCE SERVED WITH SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)

All hours
Sunday11:00 am - 11:00 pm
Monday11:00 am - 11:00 pm
Tuesday11:00 am - 11:00 pm
Wednesday11:00 am - 11:00 pm
Thursday11:00 am - 11:00 pm
Friday11:00 am - 11:00 pm
Saturday11:00 am - 11:00 pm
Restaurant info

Authentic Chinese Cuisine, In a comfy family owned business.

Location

221 W 4th Street, Taylor, TX 76574

Directions

Gallery
Correa's Chinese Restaraunt image
Correa's Chinese Restaraunt image
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