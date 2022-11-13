Correa's Chinese Restaurant
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221 W 4th Street
Taylor, TX 76574
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APPETIZERS
EGG ROLLS
PORK EGG ROLLS - (1) CRISPY WONTON SKINS, SIDE OF HOUSE SAUCE limit is 10 buy 10 and you will get sweet and sour sauce for free
Veggie EGG ROLLS
Limit is 5
SEA FOOD PUFFS
(6)- CRAB, CREAM CHEESE, YELLOW AND GREEN ONION, WONTON SKIN, SIDE OF FRUIT SAUCE
Duck tacos
Fried Chicken Wings
Thai Wings
Minced onions and basil in our special sauce
FrIed DUMPLINGS
FRIED - (6) pork
Steamed dumplings
Steamed - (6) pork
CHEESE ROLLS
WONTON SKIN W/ CRAB MEAT W/ JALAPENOS AND CREAM CHEESE, DEEP FIRED
Appetizer sampler
PANCAKE EGG
Wonton strips
Side of sweet and sour
SIDE OF FRIED RICE
SIDE OF STEAMED RICE
Chili oil
Dumpling sauce
SOUPS
FRIED RICE
CHICKEN FRIED RICE
STIR FRIED W/ EGG, YELLOW ONION, PEA AND CARROTS
BEEF FRIED RICE
STIR FRIED W/ EGG, YELLOW ONION, PEA AND CARROTS
SHRIMP FRIED RICE
STIR FRIED W/ EGG, YELLOW ONION, PEA AND CARROTS
VEGETABLE FRIED RICE
STIR FRIED W/ EGG, YELLOW ONION, PEA AND CARROTS
COMBINATION FRIED RICE
SHRIMP, CHICKEN, BEEF STIR FRIED W/ EGG, YELLOW ONION, PEA AND CARROTS
YANG CHOW FRIED RICE
SPECIAL STYLE FRIED RICE WITH SHRIMP, B.B.Q PORK, ROAST DUCK STIR FRIED W/ EGG, YELLOW ONION, PEA AND CARROTS
BBQ pork fried rice
SPECIAL FRIED RICE
LO MEIN
CHICKEN LO MEIN
FRESH ROUND LO MEIN STIR FRIED WITH SNOW PEA, NAPA CABAGE,CARROT,CELERY, GREEN ONION,BEAN SPROUT AND SHIITAKE, STRAW MUSHROOM AND YOUR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE WITH A CORREA'S CHINESE SAUCE
BEEF LO MEIN
FRESH ROUND LO MEIN STIR FRIED WITH SNOW PEA, NAPA CABAGE,CARROT,CELERY, GREEN ONION,BEAN SPROUT AND SHIITAKE, STRAW MUSHROOM AND YOUR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE WITH A CORREA'S CHINESE SAUCE
ROAST DUCK LO MEIN
FRESH ROUND LO MEIN STIR FRIED WITH SNOW PEA, NAPA CABAGE,CARROT,CELERY, GREEN ONION,BEAN SPROUT AND SHIITAKE, STRAW MUSHROOM AND YOUR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE WITH A CORREA'S CHINESE SAUCE
SHRIMP LO MEIN
FRESH ROUND LO MEIN STIR FRIED WITH SNOW PEA, NAPA CABAGE,CARROT,CELERY, GREEN ONION,BEAN SPROUT AND SHIITAKE, STRAW MUSHROOM AND YOUR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE WITH A CORREA'S CHINESE SAUCE
VEGGIE & TOFU LO MEIN
FRESH ROUND LO MEIN STIR FRIED WITH SNOW PEA, NAPA CABAGE,CARROT,CELERY, GREEN ONION,BEAN SPROUT AND SHIITAKE, STRAW MUSHROOM AND YOUR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE WITH A CORREA'S CHINESE SAUCE
COMBINATION LO MEIN
SHRIMP, CHICKEN, BEEF FRESH ROUND LO MEIN STIR FRIED WITH SNOW PEA, NAPA CABAGE,CARROT,CELERY, GREEN ONION,BEAN SPROUT AND SHIITAKE, STRAW MUSHROOM AND YOUR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE WITH A CORREA'S CHINESE SAUCE
BBQ PORK LO MEIN
THAI NOODLE
CHICKEN PAD THAI
FRESH FLAT RICE NOODLE. STIR FRIED THAI STYLE, WITH YOUIR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE EGG, BEAN SPROUT, GREEN ONION, CILANTRO,THAI BASIL,GROUND PEANUT
CHiCKEN CRISPY PAD THAI
BEEF PAD THAI
FRESH FLAT RICE NOODLE. STIR FRIED THAI STYLE, WITH YOUIR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE EGG, BEAN SPROUT, GREEN ONION, CILANTRO,THAI BASIL,GROUND PEANUT
BEEF CRISPY PAD THAI
Chicken and Beef PAD THAI
SHRIMP PAD THAI
FRESH FLAT RICE NOODLE. STIR FRIED THAI STYLE, WITH YOUIR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE EGG, BEAN SPROUT, GREEN ONION, CILANTRO,THAI BASIL,GROUND PEANUT
SHRIMP CRISPY PAD THAI
FRESH FLAT RICE NOODLE. STIR FRIED THAI STYLE, WITH YOUIR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE EGG, BEAN SPROUT, GREEN ONION, CILANTRO,THAI BASIL,GROUND PEANUT
Combination PAD THAI
Combination Crispy PAD THAI
CHICKEN & SHRIMP PAD THAI
FRESH FLAT RICE NOODLE. STIR FRIED THAI STYLE, WITH YOUIR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE EGG, BEAN SPROUT, GREEN ONION, CILANTRO,THAI BASIL,GROUND PEANUT
Shrimp & Chicken CRISPY PAD THAI
FRESH FLAT RICE NOODLE. STIR FRIED THAI STYLE, WITH YOUIR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE EGG, BEAN SPROUT, GREEN ONION, CILANTRO,THAI BASIL,GROUND PEANUT
BBQ pork PAD THAI
BBQ PORK PAD THAI Crispy
TOFU PAD THAI
FRESH FLAT RICE NOODLE. STIR FRIED THAI STYLE, WITH YOUIR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE EGG, BEAN SPROUT, GREEN ONION, CILANTRO,THAI BASIL,GROUND PEANUT
YELLOW CURRY
Yellow CHICKEN CURRY
SLICED BAMBOO, WHITE MUSHROOM, POTATO AND HIGH HWEAT STIR FRIED IN YELLOW ONION W/ CORREA'S SPECIAL W/ GINGER, KAFFIR LIME LEAVES, COCONUT MILK TWO YELLOW CURRY SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)
YELLOW ROAST DUCK CURRY
SLICED BAMBOO, WHITE MUSHROOM, POTATO AND HIGH HWEAT STIR FRIED IN YELLOW ONION W/ CORREA'S SPECIAL W/ GINGER, KAFFIR LIME LEAVES, COCONUT MILK TWO YELLOW CURRY SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)
Yellow Shrimp Cury
SLICED BAMBOO, WHITE MUSHROOM, POTATO AND HIGH HWEAT STIR FRIED IN YELLOW ONION W/ CORREA'S SPECIAL W/ GINGER, KAFFIR LIME LEAVES, COCONUT MILK TWO YELLOW CURRY SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)
Yellow TOFU CURRY
SLICED BAMBOO, WHITE MUSHROOM, POTATO AND HIGH HWEAT STIR FRIED IN YELLOW ONION W/ CORREA'S SPECIAL W/ GINGER, KAFFIR LIME LEAVES, COCONUT MILK TWO YELLOW CURRY SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)
Yellow VEGGIE CURRY
SLICED BAMBOO, WHITE MUSHROOM, POTATO AND HIGH HWEAT STIR FRIED IN YELLOW ONION W/ CORREA'S SPECIAL W/ GINGER, KAFFIR LIME LEAVES, COCONUT MILK TWO YELLOW CURRY SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)
Yellow BBQ pork curry
GREEN CURRY
Green CHICKEN CURRY
EGGPLANT, MUSHROOMS GINGER, KAFFIR LIME LEAVES AND THAI BASIL STIR FRIED IN YELLOW ONION, AND RED AND GREEN BELL PEPPERS WITH CORREA'S COCONUT MILK GREEN CURRY SAUCE, SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)
Green ROAST DUCK CURRY
EGGPLANT, MUSHROOMS GINGER, KAFFIR LIME LEAVES AND THAI BASIL STIR FRIED IN YELLOW ONION, AND RED AND GREEN BELL PEPPERS WITH CORREA'S COCONUT MILK GREEN CURRY SAUCE, SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)
Green TOFU CURRY
EGGPLANT, MUSHROOMS GINGER, KAFFIR LIME LEAVES AND THAI BASIL STIR FRIED IN YELLOW ONION, AND RED AND GREEN BELL PEPPERS WITH CORREA'S COCONUT MILK GREEN CURRY SAUCE, SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)
Green VEGGIE CURRY
EGGPLANT, MUSHROOMS GINGER, KAFFIR LIME LEAVES AND THAI BASIL STIR FRIED IN YELLOW ONION, AND RED AND GREEN BELL PEPPERS WITH CORREA'S COCONUT MILK GREEN CURRY SAUCE, SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)
Green Beef curry
GREEN SHRIMP CURRY
RED CURRY
RED CHICKEN CURRY
BAMBOO SHOOT, MUSHROOM, THAI BASIL, RED AND GREEN BELL PEPPER HIGH HEAT STIR FRIED IN YELLOW ONION, GINGER, KAFFIR LIME LEAVES W/ CORREA'S SPECIAL COCONUT MILK RED CURRY SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)
Red Beef curry
Red SHRIMP CURRY
BAMBOO SHOOT, MUSHROOM, THAI BASIL, RED AND GREEN BELL PEPPER HIGH HEAT STIR FRIED IN YELLOW ONION, GINGER, KAFFIR LIME LEAVES W/ CORREA'S SPECIAL COCONUT MILK RED CURRY SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)
Red ROAST DUCK CURRY
BAMBOO SHOOT, MUSHROOM, THAI BASIL, RED AND GREEN BELL PEPPER HIGH HEAT STIR FRIED IN YELLOW ONION, GINGER, KAFFIR LIME LEAVES W/ CORREA'S SPECIAL COCONUT MILK RED CURRY SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)
Red TOFU CURRY
BAMBOO SHOOT, MUSHROOM, THAI BASIL, RED AND GREEN BELL PEPPER HIGH HEAT STIR FRIED IN YELLOW ONION, GINGER, KAFFIR LIME LEAVES W/ CORREA'S SPECIAL COCONUT MILK RED CURRY SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)
Red VEGGIE CURRY
BAMBOO SHOOT, MUSHROOM, THAI BASIL, RED AND GREEN BELL PEPPER HIGH HEAT STIR FRIED IN YELLOW ONION, GINGER, KAFFIR LIME LEAVES W/ CORREA'S SPECIAL COCONUT MILK RED CURRY SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)
Red BBQ pork curry
STIR FRIED RICE NOODLE
CHICKEN RICE NOODLE
FRESH FLAT RICE NOODLE, THIN EGG NOODLE STIR FRIED WITH SNOW PEA, NAPA CABBAGE,CARROT,CELERY,GREEN ONION,BEAN SPROUT, AND SHIITAKE,WHITE,STRAW MUSHROOM WITH A CORREA'S SAUCE
BEEF RICE NOODLE
FRESH FLAT RICE NOODLE, THIN EGG NOODLE STIR FRIED WITH SNOW PEA, NAPA CABBAGE,CARROT,CELERY,GREEN ONION,BEAN SPROUT, AND SHIITAKE,WHITE,STRAW MUSHROOM WITH A CORREA'S SAUCE
ROAST DUCK RICE NOODLE
FRESH FLAT RICE NOODLE, THIN EGG NOODLE STIR FRIED WITH SNOW PEA, NAPA CABBAGE,CARROT,CELERY,GREEN ONION,BEAN SPROUT, AND SHIITAKE,WHITE,STRAW MUSHROOM WITH A CORREA'S SAUCE
VEGGIE & TOFU RICE NOODLE
FRESH FLAT RICE NOODLE, THIN EGG NOODLE STIR FRIED WITH SNOW PEA, NAPA CABBAGE,CARROT,CELERY,GREEN ONION,BEAN SPROUT, AND SHIITAKE,WHITE,STRAW MUSHROOM WITH A CORREA'S SAUCE
COMBINATION RICE NOODLE
SHRIMP,CHICKEN,BEEF FRESH FLAT RICE NOODLE, THIN EGG NOODLE STIR FRIED WITH SNOW PEA, NAPA CABBAGE,CARROT,CELERY,GREEN ONION,BEAN SPROUT, AND SHIITAKE,WHITE,STRAW MUSHROOM WITH A CORREA'S SAUCE
Shrimp RICE NOODLE
CLAY POT
CHICKEN CLAY POT
STIR FRIED SNOW PEA, RED AND GREEN PEPPER, YELLOW ONION, SHIITAKE MUSHROOM, WHITE MUSHROOM, AND CELERY, WITH CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE IN GARLIC GINGER SAUCE. SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)
BEEF CLAY POT
STIR FRIED SNOW PEA, RED AND GREEN PEPPER, YELLOW ONION, SHIITAKE MUSHROOM, WHITE MUSHROOM, AND CELERY, WITH CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE IN GARLIC GINGER SAUCE. SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)
SHRIMP CLAY POT
STIR FRIED SNOW PEA, RED AND GREEN PEPPER, YELLOW ONION, SHIITAKE MUSHROOM, WHITE MUSHROOM, AND CELERY, WITH CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE IN GARLIC GINGER SAUCE. SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)
B.B.Q CLAY POT
STIR FRIED SNOW PEA, RED AND GREEN PEPPER, YELLOW ONION, SHIITAKE MUSHROOM, WHITE MUSHROOM, AND CELERY, WITH CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE IN GARLIC GINGER SAUCE. SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)
TOFU CLAY POT
STIR FRIED SNOW PEA, RED AND GREEN PEPPER, YELLOW ONION, SHIITAKE MUSHROOM, WHITE MUSHROOM, AND CELERY, WITH CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE IN GARLIC GINGER SAUCE. SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)
VEGGIE CLAY POT
STIR FRIED SNOW PEA, RED AND GREEN PEPPER, YELLOW ONION, SHIITAKE MUSHROOM, WHITE MUSHROOM, AND CELERY, WITH CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE IN GARLIC GINGER SAUCE. SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)
COMBINATION CLAY POT
SHRIMP, BEEF, B.B.Q PORK STIR FRIED SNOW PEA, RED AND GREEN PEPPER, YELLOW ONION, SHIITAKE MUSHROOM, WHITE MUSHROOM, AND CELERY, WITH CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE IN GARLIC GINGER SAUCE. SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)
EGG NOODLE
CHICKEN EGG NOODLE
FRESH THIN EGG NOODLE, STIR FRIED WITH SNOW PEA, NAPA CABAGE,CARROT,CELERY,GREEN ONION,BEAN SPROUT AND SHIITAKE, \STRAW MUSHROOM AND YOUR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE WITH A CORREA'S CHINESE SAUCE
BEEF EGG NOODLE
FRESH THIN EGG NOODLE, STIR FRIED WITH SNOW PEA, NAPA CABAGE,CARROT,CELERY,GREEN ONION,BEAN SPROUT AND SHIITAKE, \STRAW MUSHROOM AND YOUR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE WITH A CORREA'S CHINESE SAUCE
ROAST DUCK EGG NOODLE
FRESH THIN EGG NOODLE, STIR FRIED WITH SNOW PEA, NAPA CABAGE,CARROT,CELERY,GREEN ONION,BEAN SPROUT AND SHIITAKE, \STRAW MUSHROOM AND YOUR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE WITH A CORREA'S CHINESE SAUCE
SHRIMP EGG NOODLE
FRESH THIN EGG NOODLE, STIR FRIED WITH SNOW PEA, NAPA CABAGE,CARROT,CELERY,GREEN ONION,BEAN SPROUT AND SHIITAKE, \STRAW MUSHROOM AND YOUR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE WITH A CORREA'S CHINESE SAUCE
VEGGIE & TOFU EGG NOODLE
FRESH THIN EGG NOODLE, STIR FRIED WITH SNOW PEA, NAPA CABAGE,CARROT,CELERY,GREEN ONION,BEAN SPROUT AND SHIITAKE, \STRAW MUSHROOM AND YOUR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE WITH A CORREA'S CHINESE SAUCE
COMBINATION EGG NOODLE
SHRIMP,CHICKEN,BEEF FRESH THIN EGG NOODLE, STIR FRIED WITH SNOW PEA, NAPA CABAGE,CARROT,CELERY,GREEN ONION,BEAN SPROUT AND SHIITAKE, \STRAW MUSHROOM AND YOUR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE WITH A CORREA'S CHINESE SAUCE
BBQ EGG NOODLE
CRISPY EGG NOODLE
CHICKEN CRISPY EGG NOODLE
GOLDEN CRISPY EGG NOODLE TOPPED WITH YOUR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE, SNOW PEA, BEAN SPROUT, ASPARAGUS,CARROT,BAMBOO SHOOT, AND SHIITAKE,WHITE,STRAW MUSHROOM IN CORREA'S BROWN SAUCE
BEEF CRISPY EGG NOODLE
GOLDEN CRISPY EGG NOODLE TOPPED WITH YOUR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE, SNOW PEA, BEAN SPROUT, ASPARAGUS,CARROT,BAMBOO SHOOT, AND SHIITAKE,WHITE,STRAW MUSHROOM IN CORREA'S BROWN SAUCE
SHRIMP CRISPY EGG NOODLE
GOLDEN CRISPY EGG NOODLE TOPPED WITH YOUR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE, SNOW PEA, BEAN SPROUT, ASPARAGUS,CARROT,BAMBOO SHOOT, AND SHIITAKE,WHITE,STRAW MUSHROOM IN CORREA'S BROWN SAUCE
TOFU CRISPY EGG NOODLE
GOLDEN CRISPY EGG NOODLE TOPPED WITH YOUR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE, SNOW PEA, BEAN SPROUT, ASPARAGUS,CARROT,BAMBOO SHOOT, AND SHIITAKE,WHITE,STRAW MUSHROOM IN CORREA'S BROWN SAUCE
VEGGIE CRISPY EGG NOODLE
GOLDEN CRISPY EGG NOODLE TOPPED WITH YOUR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE, SNOW PEA, BEAN SPROUT, ASPARAGUS,CARROT,BAMBOO SHOOT, AND SHIITAKE,WHITE,STRAW MUSHROOM IN CORREA'S BROWN SAUCE
COMBINATION crispy EGG NOODLE
SHRIMP, CHICKEN,BEEF GOLDEN CRISPY EGG NOODLE TOPPED WITH YOUR CHOICE OF MEAT, TOFU OR VEGGIE STYLE, SNOW PEA, BEAN SPROUT, ASPARAGUS,CARROT,BAMBOO SHOOT, AND SHIITAKE,WHITE,STRAW MUSHROOM IN CORREA'S BROWN SAUCE
BBQ PORK CRISPY EGG NOODLE
PANANG RED CURRY
PANANG CHICKEN CURRY
BAMBOO SHOOT, WHITE AND STRAW MUSHROOM, GINGER, KAFFIR LIME LEAVES AND FRESH MINT, SAUTEED IN YELLOW ONION, RED AND GREEN BELL PEPPER WITH COCONUT MILK PANANG CURRY SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR ( ADD FRIED RICE $3.00)
PANANG ROAST DUCK CURRY
BAMBOO SHOOT, WHITE AND STRAW MUSHROOM, GINGER, KAFFIR LIME LEAVES AND FRESH MINT, SAUTEED IN YELLOW ONION, RED AND GREEN BELL PEPPER WITH COCONUT MILK PANANG CURRY SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR ( ADD FRIED RICE $3.00)
PANANG SHRIMP CURRY
BAMBOO SHOOT, WHITE AND STRAW MUSHROOM, GINGER, KAFFIR LIME LEAVES AND FRESH MINT, SAUTEED IN YELLOW ONION, RED AND GREEN BELL PEPPER WITH COCONUT MILK PANANG CURRY SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR ( ADD FRIED RICE $3.00)
PANANG TOFU CURRY
BAMBOO SHOOT, WHITE AND STRAW MUSHROOM, GINGER, KAFFIR LIME LEAVES AND FRESH MINT, SAUTEED IN YELLOW ONION, RED AND GREEN BELL PEPPER WITH COCONUT MILK PANANG CURRY SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR ( ADD FRIED RICE $3.00)
PANANG VEGGIE CURRY
BAMBOO SHOOT, WHITE AND STRAW MUSHROOM, GINGER, KAFFIR LIME LEAVES AND FRESH MINT, SAUTEED IN YELLOW ONION, RED AND GREEN BELL PEPPER WITH COCONUT MILK PANANG CURRY SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR ( ADD FRIED RICE $3.00)
Penang BBQ pork curry
LEMONGRASS DISHES
LEMONGRASS CHICKEN DISH
STIR FRY WITH GREEN AND RED BELL PEPPERS, YELLOW ONION AND CHILLIES
LEMONGRASS BEEF DISH
STIR FRY WITH GREEN AND RED BELL PEPPERS, YELLOW ONION AND CHILLIES
LEMONGRASS TOFU DISH
STIR FRY WITH GREEN AND RED BELL PEPPERS, YELLOW ONION AND CHILLIES
LEMONGRASS COMBINATION DISH
CHICKEN,SHRIMP, BEEF STIR FRY WITH GREEN AND RED BELL PEPPERS, YELLOW ONION AND CHILLIES
LEMONGRASS BBQ PORK
SIZZLING LEMONGRASS PLATTER
SIZZILING CHICKEN PLATTER
STIR FRIED WITH GREEN AND RED BELL PEPPERS, YELLOW ONION AND CHILLIES IN CORREA'S SPICY LEMONGRASS SAUCE, SERVED WITH SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)
SIZZILING BEEF PLATTER
STIR FRIED WITH GREEN AND RED BELL PEPPERS, YELLOW ONION AND CHILLIES IN CORREA'S SPICY LEMONGRASS SAUCE, SERVED WITH SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)
SIZZILING SHRIMP PLATTER
STIR FRIED WITH GREEN AND RED BELL PEPPERS, YELLOW ONION AND CHILLIES IN CORREA'S SPICY LEMONGRASS SAUCE, SERVED WITH SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)
SIZZILING TOFU PLATTER
STIR FRIED WITH GREEN AND RED BELL PEPPERS, YELLOW ONION AND CHILLIES IN CORREA'S SPICY LEMONGRASS SAUCE, SERVED WITH SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)
SIZZILING COMBINATION PLATTER
CHICKEN,BEEF,SHRIMP STIR FRIED WITH GREEN AND RED BELL PEPPERS, YELLOW ONION AND CHILLIES IN CORREA'S SPICY LEMONGRASS SAUCE, SERVED WITH SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)
Whole Thai Duck
DRINKS
Mexican glass coke
ICED TEA
Topo Chico Lime
AVOCADO, SWEET MILK AND OUR SIGNATURE CREAM
Coke
Sprite
Dr. pepper
Monster energy
Blueberry lemonade
Orange Fanta
Strawberry Fanta
Pink Lemonade
Fanta Pina Colada
Coke zero
Diet Dr Pepper
THA ICED TEA
Water Bottle
Powerade Grape
Water
TRADITIONAL ASIAN DISHES
CASHEW CHICKEN
STIR FRIED CHICKEN WITH BELL PEPPERS, CASHEWS,WHITE MUSHROOM,CHILIES,CILANTRO, GREEN AND YELLOW ONIONS SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)
MONGOLIAN BEEF
STIR FRIED BEEF WITH GREEN AND YELLOW ONIONS IN CORREA'S SPICY MONGOLIAN SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)
GINGER CHICKEN
STIR FRIED CHICKEN WITH GINGER, YELLOW ONIONS,RED & GREEN BELL PEPPERS, CHILIES,CILANTRO AND GREEN ONION SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)
SWEET AND SOUR CHICKEN
CRISPY CHICKEN GREEN AND RED BELL PEPPER, YELLOW ONION AND PINEAPPLE AND A SIDE OF SWEET AND SOUR SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)
PEPPER STEAK
China steak
Sweet and Sour shrimp
GENERAL TSO
GENERAL TSO CHICKEN
SPICY AND SWEET AND SOUR SAUCE WITH GREEN ONIONS,CHILIES STIR FRIED IN CORREA'S SERVED WITH SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)
GENERAL TSO SHRIMP
SPICY AND SWEET AND SOUR SAUCE WITH GREEN ONIONS,CHILIES STIR FRIED IN CORREA'S SERVED WITH SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)
GENERAL TSO TOFU
SPICY AND SWEET AND SOUR SAUCE WITH GREEN ONIONS,CHILIES STIR FRIED IN CORREA'S SERVED WITH SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)
ORANGE SAUCE
ORANGE CHICKEN
STIR FRIED WITH YELLOW ONION, FRESH ORANGES, TANGERINES, GREEN AND RED BELL PEPPERS, THAI BASIL, WHITE MUSHROOMS, IN CORREA'S HOT AND TANGY ORANGE SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)
ORANGE SHRIMP
STIR FRIED WITH YELLOW ONION, FRESH ORANGES, TANGERINES, GREEN AND RED BELL PEPPERS, THAI BASIL, WHITE MUSHROOMS, IN CORREA'S HOT AND TANGY ORANGE SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)
ORANGE TOFU
STIR FRIED WITH YELLOW ONION, FRESH ORANGES, TANGERINES, GREEN AND RED BELL PEPPERS, THAI BASIL, WHITE MUSHROOMS, IN CORREA'S HOT AND TANGY ORANGE SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)
ORANGE BEEF
STIR FRIED WITH YELLOW ONION, FRESH ORANGES, TANGERINES, GREEN AND RED BELL PEPPERS, THAI BASIL, WHITE MUSHROOMS, IN CORREA'S HOT AND TANGY ORANGE SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)
KUNG PAO
KUNG PAO CHICKEN
STIR FRIED CELERY, CARROT, PEANUT, STRAW MUSHROOMS AND RED & GREEN BELL PEPPERS IN A SPICY KUNG POA SAUCE. SERVED WITH SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)
KUNG PAO SHRIMP
STIR FRIED CELERY, CARROT, PEANUT, STRAW MUSHROOMS AND RED & GREEN BELL PEPPERS IN A SPICY KUNG POA SAUCE. SERVED WITH SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)
KUNG PAO TOFU
STIR FRIED CELERY, CARROT, PEANUT, STRAW MUSHROOMS AND RED & GREEN BELL PEPPERS IN A SPICY KUNG POA SAUCE. SERVED WITH SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)
KUNG POA BEEF
STIR FRIED CELERY, CARROT, PEANUT, STRAW MUSHROOMS AND RED & GREEN BELL PEPPERS IN A SPICY KUNG POA SAUCE. SERVED WITH SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)
DELIGHT DISHES
CHICKEN VEGETABLE DELIGHT
STIR FRIED BROCCOLI,ASPARAGUS,BAMBOO SHOOT, SNOW PEA,BABY BOY-CHOY, CELERY, STRAW, WHITE AND SHIITAKE MUSHROOM, IN CORREA'S SAVORY BROWN SAUCE. SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR ( ADD FRIED RICE $3.00)
BEEF VEGETABLE DELIGHT
STIR FRIED BROCCOLI,ASPARAGUS,BAMBOO SHOOT, SNOW PEA,BABY BOY-CHOY, CELERY, STRAW, WHITE AND SHIITAKE MUSHROOM, IN CORREA'S SAVORY BROWN SAUCE. SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR ( ADD FRIED RICE $3.00)
SHRIMP VEGETABLE DELIGHT
STIR FRIED BROCCOLI,ASPARAGUS,BAMBOO SHOOT, SNOW PEA,BABY BOY-CHOY, CELERY, STRAW, WHITE AND SHIITAKE MUSHROOM, IN CORREA'S SAVORY BROWN SAUCE. SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR ( ADD FRIED RICE $3.00)
TOFU VEGETABLE DELIGHT
STIR FRIED BROCCOLI,ASPARAGUS,BAMBOO SHOOT, SNOW PEA,BABY BOY-CHOY, CELERY, STRAW, WHITE AND SHIITAKE MUSHROOM, IN CORREA'S SAVORY BROWN SAUCE. SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR ( ADD FRIED RICE $3.00)
COMBINATION VEGETABLE DELIGHT
STIR FRIED BROCCOLI,ASPARAGUS,BAMBOO SHOOT, SNOW PEA,BABY BOY-CHOY, CELERY, STRAW, WHITE AND SHIITAKE MUSHROOM, IN CORREA'S SAVORY BROWN SAUCE. SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR ( ADD FRIED RICE $3.00)
SESAME SAUCE
SESAME SAUCE CHICKEN
STIR FRIED IN CORREA'S SESAME SAUCE AND STEAM BROCCOLI. SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)
SESAME SAUCE BEEF
STIR FRIED IN CORREA'S SESAME SAUCE AND STEAM BROCCOLI. SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)
SESAME SAUCE SHRIMP
STIR FRIED IN CORREA'S SESAME SAUCE AND STEAM BROCCOLI. SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)
SESAME SAUCE TOFU
STIR FRIED IN CORREA'S SESAME SAUCE AND STEAM BROCCOLI. SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)
BROWN SAUCE
BROCCOLI WITH CHICKEN
STRI FRIED WITH BROCCOLI AND CARROTS IN CORREA'S SAVORY BROWN SAUCE SERVED WITH SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)
BROCCOLI WITH BEEF
STRI FRIED WITH BROCCOLI AND CARROTS IN CORREA'S SAVORY BROWN SAUCE SERVED WITH SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)
BROCCOLI WITH SHRIMP
STRI FRIED WITH BROCCOLI AND CARROTS IN CORREA'S SAVORY BROWN SAUCE SERVED WITH SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)
BROCCOLI WITH TOFU
STRI FRIED WITH BROCCOLI AND CARROTS IN CORREA'S SAVORY BROWN SAUCE SERVED WITH SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)
BROCCOLI WITH COMBINATION
BEEF,SHRIMP,CHICKEN STRI FRIED WITH BROCCOLI AND CARROTS IN CORREA'S SAVORY BROWN SAUCE SERVED WITH SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)
|Sunday
|11:00 am - 11:00 pm
|Monday
|11:00 am - 11:00 pm
|Tuesday
|11:00 am - 11:00 pm
|Wednesday
|11:00 am - 11:00 pm
|Thursday
|11:00 am - 11:00 pm
|Friday
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|Saturday
|11:00 am - 11:00 pm
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