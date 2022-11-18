Craft + Kitchen
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3234 Florida Avenue South
Suite B
Lakeland, FL 33803
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
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DRAFT
1. Destihl Str Lem Seltzer
$3.00+
2. Mango Cider
$3.00+
3. Skyway Hazy
$3.25+
4. Seven Saddles
$2.50+
5. Rubus
$3.25+
6. Into The Dark Roast
$3.50+
7. Sweet Potato Casserole
$3.50+
8. Bay Cannon
$3.00+
9. Destihl Hawaii Five Ale
$3.00+
10. Sunset Junkie
$3.50+
11. 903 Peaches
$3.50+
12. Paulaner Pils
$3.00+
13. Aesthetics
$3.50+
14. Unbranded Guava Wheat
$3.00+
15. Caramel Apple Cider
$3.00+
16. Paulaner Hefeweizen
$3.00+
17. Domestic Bliss
$3.50+
18. Hell Or High Mango
$3.50+
19. Narragansett
$2.50+
20. Hourglass Morlock
$3.00+
PACKAGE
ABITA TURBO DOG
$2.49+
ACROBRAU ZWICKL
$2.99+
ANDERSON BOURBON BARREL STOUT
$6.49+
AYINGER BRAUWEISSE
$3.99+
AYINGER PILS
$3.99+
BALLAST POINT GRAPEFRUIT SCULPIN
$3.49+
BARREL OF MONKS BE MINE
$13.99+
BAVIK SUPER PILS
$2.99+
BAVIK SUPER WIT
$2.99+
BELLS KALAMAZOO
$2.99+
BELLS LIGHT HEARTED ALE
$2.49+
BELLS OFFICIAL
$2.49+
BELLS PORTER
$2.49+
BELLS TWO HEARTED ALE
$2.99+
BOULEVARD CHOCOLATE ALE
$4.99+
BOULEVARD SPACE CAMPER
$2.49+
BOWIGENS AVALON AMBER ALE
$2.49+
BREW HUB ROME CITY
$2.49+
BREWDOG ELVIS JUICE
$2.49+
BREWDOG HAZY JANE
$2.49+
BREWHUB DIVER DOWN
$2.49+
BREWHUB MATTE BLACK
$2.49+
CAPTAIN LAWRENCE CITRA DREAMS
$3.49+
CAPTAIN LAWRENCE PACIFIC DAWN
$5.99+
CHAMPION SHOWER BEER
$2.49+
CIGAR CITY FROST PROOF
$2.49+
CIGAR CITY JAI ALAI
$2.49+
CIVIL SOCIETY FRESH
$5.99+
CLOWN SHOES RAINBOWS ARE REAL
$4.49+
COPPERPOINT LAGER
$2.49+
COPPERTAIL FREE DIVE
$2.49+
COPPERTAIL UNHOLY
$2.49+
CROOKED STAVE VON PILSNER
$2.49+
CYCLE CREAM + SUGAR
$2.49+
DELIRIUM TREMENS
$7.49+
DESTIHL AMRA
$2.49+
DOGFISH HEAD SEAQUENCH
$2.99+
DOGFISH HEAD SLIGHTLY MIGHTY
$2.49+
DOGFISH HEAD WHERE THE WILD HOPS
$2.99+
DRAGON STOUT
$2.49+
DUCHESSE DE BOURGOGNE
$6.99+
DUCLAW SWEET BABY JESUS
$2.49+
WELLS BANANA BREAD
$2.49+
EDMUNDS SOMETHING COLD
$3.49+
FIRESTONE WALKER NEON GIANTS
$3.99+
FOUNDERS KBS
$5.49+
FOUNDERS KBS HAZELNUT
$7.99+
GREEN MAN PORTER
$2.49+
HIDDEN SPRINGS BEAR LASERS
$3.49+
HIDDEN SPRINGS ZFG
$3.49+
HOFBRAU DUNKEL
$2.49+
HOFBRAU HEFE
$2.49+
HOFBRAU ORIGINAL
$2.49+
JDUBS BELL COW
$2.49+
KENTUCKY BOURBON BARREL ALE
$4.49+
KENTUCKY COFFEE CREAM
$2.99+
KENTUCKY COFFEE BARREL STOUT
$4.49+
KENTUCKY VANILLA BARREL CREAM ALE
$2.99+
KEYBILLY ISLAND ALE
$2.49+
KROMBACHER DARK
$2.99+
KROMBACHER WEIZEN
$2.49+
LA CHOUFFE BLONDE
$3.99+
LAGUNITAS DAYTIME
$1.99+
LORD HOBO BOOM SAUCE
$3.99+
LORD HOBO LIFE
$2.99+
MIA MEGA MIX
$2.49+
MIA MOO OVER MIAMI
$4.49+
NORTHCOAST OLD RASPUTIN
$3.99+
OYSTER CITY MILL POND DIRTY
$2.49+
PARISH REVE
$4.49+
HEAVY SEAS PEG LEG
$2.99+
PINKUS ALT
$3.99+
PINKUS PILS
$3.99+
PRAIRIE PIRATE WEEKEND
$15.99+
ROCHEFORT 10
$7.99+
ROCHEFORT 6
$6.99+
ROCHEFORT 8
$6.99+
SAM SMITH CHOCOLATE STOUT
$3.99+
SAM SMITH STRAWBERRY
$4.49+
SAM SMITH TADDY PORTER
$3.99+
SHORTS LOCAL LIGHT
$2.49+
SIERRA NEVADA HAZY LITTLE THING
$2.49+
SIXPOINT PINEAPPLE RESIN
$3.49+
ST. BERNARDUS ABT 12
$5.99+
ST. BERNARDUS PRIOR 8
$5.99+
TACTICAL HEFE
$3.99+
TACTICAL SKIVIL DEAD
$3.99+
URBAN CHESNUT LAGER
$3.49+
URBAN CHESNUT SNICKELFRITZ
$3.49+
VOODOO RANGER JUICE FORCE
$2.99+
WEIHENSTEPHANER HEFE
$2.49+
WEIHENSTEPHANER ORIGINAL
$2.49+
WEIHENSTEPHANER VITUS
$2.49+
WEYERBACKER TINY
$4.49+
WOLFFER LORO
$3.99+
WOLFFER BOTANICAL
$4.49+
DUVEL GOLDEN
$3.99+
COPPER KETTLE LAGER
$2.49+
SAM SMITH PALE ALE
$4.99+
LINDEMANS FRAMBOISE
$5.99+
BELLS LO SUN
$2.49+
BOWIGENS DAY DREAM TANGERINE
$2.49+
MIL SPRITZ
$3.49+
MIL ROSA SPRITZ
$3.49+
SIXPOINT APOLLO
$2.49+
DANSK MJOD
$29.99+
DANSK VIKING BLOD
$29.99+
BARREL OF MONKS BLOOD ORANGE BLISS
$3.99+
BOULEVARD TROPIC SLAM
$2.49+
DESTIHL HERE GOSE NOTHIN
$2.99+
ABITA PURPLE HAZE
$2.49+
URBAN ARTIFACT PINWHEEL
$2.99+
CHAMPION ELECTRIC LIGHT
$2.49+
CIDER CREEK APPLE PALMER
$3.49+
BLAKE'S BERRY CRANDERS
$2.49+
CIDERBOYS FIRST PRESS
$2.49+
CIDERBOYS POM N CHERRY
$2.49+
CIDERBOYS PEACH COUNTRY
$2.49+
CIDERBOYS STRAWBERRY MAGIC
$2.49+
BELLS RIND OVER MATTER
$2.49+
CIGAR CITY MARGARITA GOSE
$2.49+
PRAIRIE ARTISAN SLUSH
$3.99+
URBAN ARTIFACT TEAK
$2.99+
REKORDERLIG WILD BERRIES
$3.49+
REKORDERLIG STRAWBERRY LIME
$3.49+
UFO MAINE BLUEBERRY
$2.49+
UFO GEORGIA PEACH
$2.49+
Untitled CBD GRAPEFRUIT
$3.49+
Untitled CBD STRAWBERRY
$3.49+
Untitled CBD LEMON LIME
$3.49+
ARKANE PASTRY SELTZER
$4.99+
OMMEGANG 3 PHILOSPHERS DOUBLE CHOCOLATE
$5.49+
ORANGE BLOSSOM OBP
$2.49+
WISEACRE TINY BOMB
$2.49+
HIDDEN SPRINGS ORANGE CRUSH
$3.49+
ABITA MARDI GRAS BOCK
$2.49+
ABITA ROOT BEER
$1.79
SAUGATUCK BONFIRE BROWN
$2.99+
BLAKE'S PEACH PARTY
$2.49+
BLAKE'S TROPICOLADA
$2.49+
KENTUCKY BARREL TANGERINE CREAM
$3.99+
BELLS AMBER ALE
$2.49+
BARREL OF MONKS SINGLE IN HAVANA
$2.99+
NEW BELGIUM SUMMER BLISS
$2.49+
JDUBS PASSION WHEAT
$2.49+
CROOKED CAN FL SUN
$2.99+
NARRAGANSETT
$1.99+
FOUNDERS ALL DAY VACAY
$2.49+
NEW BELGIUM 1985 IPA
$2.49+
FUNKY BUDDHA FLORIDIAN
$2.49+
CIGAR CITY GUAYABERA
$2.49+
ST. BERNARDUS TOKYO Watou
$3.49+
LEFT HAND GOOD JUJU
$2.19+
URBAN ARTIFACT KEYPUNCH
$3.99+
DUCLAW SWEET BABY SWIRL
$2.49+
LEFT HAND FLAMINGO DREAMS NITRO
$2.99+
MAUI BREWING LAND OF RAINBOWS
$2.99+
STEM LAVA FLOW
$2.99+
OMMEGANG NEON BOODLES
$4.99+
WEYERBACHER MERRY MONKS
$2.49+
PARISH TWO FINGERS BLUE
$4.49+
ORIGINAL SIN BLACK WIDOW
$2.99+
ORIGINAL SIN CRIMSON CHAOS
$2.99+
DOGFISH HEAD HAZY O
$2.99+
LAGUNITAS WALDOS
$3.99+
ABITA CAKE STOUT
$2.99+
LAGUNITAS MAXIMUS
$2.99+
UNTITLED ART ROCKY ROAD
$5.99+
CAPTAIN LAWRENCE ORBITAL TILT
$2.49+
REKORDERLIG MANGO
$3.49+
REKORDERLIG PASSION
$3.49+
CIGAR CITY MIXED 12 PACK
$22.99
ABITA AMBER
$2.49+
SIERRA NEVADA HOPTIMUM
$2.99+
FOUNDERS BREAKFAST
$3.99+
BROOKLYN PULP ART
$2.49+
DUCLAW PASTRY ARCHY
$4.49+
KENTUCKY PEANUT BUTTER
$4.49+
TERRAPIN WATERMELON GOSE
$2.49+
TERRAPIN DEPTH PERCEPTION
$2.99+
PAULANER MUNCHEN PILSNER
$2.99+
BREW HUB GOON SQUAD
$2.99+
SUN KING PACHANGA
$2.49+
ABITA ANDYGATOR
$2.99+
BELLS PORTER
$2.49+
Astra Urtyp
$2.99+
MIA TOURIST TRAPPE
$2.99+
PITTSBURGH BREWING MANGO
$2.99+
OEC COOLSHIP LAGER
$3.49+
TRILLIUM CRIB
$6.99+
COPPERTAIL CLOUD DWELLER
$2.49+
ARCANE DISASTER PIECE
$8.99+
ARCANE GALAXY KWEST
$8.99+
ARCANE SUNNY SIDE
$7.99+
PRAIRIE ARTISAN BLUEBERRY BOYFRIEND
$3.99+
LEFT HAND PB MILK STOUT
$2.99+
HIGH SEAS IMPENDING DOOM
$2.99+
BOULEVARD DARK TRUTH
$2.49+
BOULEVARD SUGARWOOD BAKLAVA
$4.99+
HEAVY SEAS HAZY CANNON
$2.49+
DUCLAW JAVA
$2.49+
TRIPPING ANIMALS GIRAFFE PARTY
$6.99+
ODD SIDE MAYAN STOUT
$3.49+
HIDDEN SPRINGS BEARS RAMPAGE
$4.99+
26 DEGREE JUST CALL ME MARGARITA
$3.99+
CIGAR CITY KEY LIME
$2.49+
CIGAR CITY APPLE PIE
$2.49+
ANGRY CHAIR SPACEGRASS
$4.99+
TEST
CIGAR CITY FLORIDA MAN
$2.99+
CIGAR CITY FANCY PAPERS
$2.49+
HIDDEN SPRINGS CRISPY TREATZ
$4.99+
HIDDEN SPRINGS UPSIDE DOWN
$4.99+
OLOGY ASTRONOMICAL
$4.99+
OYSTER CITY APALACH IPA
$2.49+
PERSIMMON HOLLOW IPA
$2.49+
ASLIN VIBEZ TROPICAL PUNCH
$2.99+
HI WIRE 10W 40
$4.99+
ODD SIDE BEAN FLICKER
$2.49+
ANDERSON VALLEY BRINEY MELON
$2.49+
GREEN BENCH COFFEE BAYOU
$2.49+
CIGAR CITY FLORIDA MAN 19OZ
$3.99+
CIGAR CITY JAI ALAI 16OZ
$2.99+
BOWIGENS 7 LAYER STOUT
$2.49+
CROOKED STAVE EAST IPA
$2.99+
LUPULIN HOOEY
$4.99+
THIN MAN SCI FI HAMPSTER WHEEL
$3.99+
WOVEN WATER THEORY
$4.49+
SD
DOGFISH HEAD PUNKIN
$2.49+
MAUI COCONUT HIWA
$2.49+
ABITA STRAWBERRY LAGER
$2.49+
HIDDEN SPRINGS WHITE OAK ZFG
$3.99+
BLAKES PASSION SEEKER
$2.49+
BREWDOG FELLOWSHIP IPA
$2.49+
SUN KING AMBER
$2.99+
HEAVY SEAS TROPICANNON
$2.49+
CIGAR CITY GOOD GOURD
$3.99+
DESTIHL DRAGONFRUIT SOUR
$2.99+
DESTIHL ELIMA HUA
$2.99+
DESTIHL TOUR BUS
$4.99+
BEAT CULTURE GUAVA PASTELITO
$5.99+
HOURGLASS NOM NOM BERRY
$4.99+
LEFT HAND PUMPKIN
$3.49+
FOUNDERS HIGHBALL DRIFTER
$5.99+
DOGFISH HEAD 120
$11.99+
HOFBRAU OKTOBERFEST
$2.49+
FOUNDERS PORTER
$2.49+
Prairie Artisan Rainbow Sherbet
$5.49+
Hubbards Cave Fresh Pale
$3.99+
3 Sons Creamsicle
$6.99+
HEAVY SEAS TROPICANNON
$2.49+
Prairie Artisan Basic Rebecca
$14.99+
Untitled CBD Blackberry
$3.49+
Untitled Art Prickly Pear Guava Seltzer
$3.49+
Cigar City cosmic crown
$2.99+
Sideward Moon Boots
$3.99+
Tactical City Lights Suck
$5.49+
FOUNDERS KBS MAPLE
$7.99+
PAULANER OKTOBERFEST
$2.49+
HOFBRAU OKTOBERFEST
$2.49+
BELLS DOUBLE TWO HEARTED
$3.99+
BLAKES CARAMEL APPLE
$2.49+
BLAKES STRAWBERRY LEMONADE
$2.49+
ZONY ACIDIC JUICE
$4.49+
SCHILLING CHAIDER
$2.99+
SCHILLING PASSPORT
$2.99+
WOVEN WATER DELUSION
$9.49+
GRIMM KEY LIME PIE
$6.99+
3 SONS PEVEC
$4.99+
DSSOLVR COMPUTERS
$6.99+
HOURGLASS AESTHETICS
$4.49+
ABOMINATION DRIPPY POPSICLE
$6.99+
WOVEN WATER LUMINOUS
$5.99+
PRAIRIE ARTISAN VAPE TRICKS
$3.99+
KING STATE VENUE KOLSCH
$4.49+
UNTITLED ART SELTZER VARIETY
$3.49+
EDMUNDS OAST CEREAL FOR DINNER
$4.49+
DESTIHL NORMAL PILS
$2.49+
BIRDS FLY SOUTH BLUPRINT
$3.99+
CROOKED STAVE VIEILLE
$5.99+
BIRDS FLY SOUTH DAYS LIKE THIS
$3.99+
WOVEN WATER LATE HARVEST
$4.99+
UNBRANDED PAN CON PILSNER
$3.99+
BIRDS FLY SOUTH FAT MA
$3.99+
DESTIHL LYNNBROOK
$2.99+
UNBRANDED GUAVA WHEAT
$4.49+
TRIPPING ANIMALS WHO LOVES
$6.99+
HIDDEN SPRINGS ELECTRIC PEGASUS
$4.99+
OLOGY STRAWBERRY WATERMELON SLUSH
$4.99+
CIVIL SOCIETY BEACH BOAT REPEAT
$4.99+
TRIPPING ANIMALS BEEP BEEP
$6.99+
PARISH ATTACUS ATLAS
$5.99+
HIDDEN SPRINGS MAN CHILD
$4.99+
PARISH DR JUICE
$2.49+
PARISH GHOST MACHINE
$4.49+
OLOGY SENSORY OVERLOAD
$4.99+
NOBLE APPLE PIE CIDER
$3.99+
CIGAR CITY BLACKBERRY MEAD
$29.99+
CHAUCERS RASPBERRY MEAD
$17.99+
CIGAR CITY KIWI MEAD
$29.99+
B NEKTAR CHERRY CHIPOTLE
$17.99+
PROOF MANGO WIT
$2.49+
BROKEN STRINGS LIQUID VINYL
$3.99+
SIXPOINT RESIN
$2.99+
SIXPOINT ANTI-RESIN
$2.99+
KROMBACHER PILS
$2.99+
DUCLAW SWEET BABY HAZEL
$2.49+
BARREL OF MONKS THREE FATES
$2.99+
LINDEMANS PECHE
$4.99+
KROMBACHER ALCOHOL FREE ZERO
$2.99+
KROMBACHER HELL
$2.99+
AYINGER CELEBRATOR
$4.49+
ROCHEFORT TRIPLE
$6.99+
LINDEMANS FRAMBOISE
$4.99+
B NEKTAR ZOMBIE KILLER
$4.49+
B NEKTAR PUNK LEMONADE
$3.99+
B NEKTAR BLOOD ORANGE ZOMBIE
$4.49+
DOGFISH HEAD VODKA LEMONADE
$3.99+
FOUNDERS DIRTY BASTARD
$2.49+
FOUNDERS BACKWOODS BASTARD
$5.99+
PERSIMMON HOLLOW THREE WISE
$2.49+
COPPERTAIL NIGHT SHIFT
$2.49+
DELIRIUM RED
$5.99+
SCHOFFERHOFER PASSIONFRUIT
$2.49+
EQUILIBRIUM KING AL
$6.99+
PRAIRIE ARTISAN SQUEEZE
$5.49+
CLOWN SHOES ONCE UPON
$6.99+
CLOWN SHOES GALACTICA
$4.49+
CLOWN SHOES CRUNKLE SAM
$6.99+
3 SONS PSL
$5.99+
KING STATE BRUCE O LANTERN
$5.49+
DESTIHL BLUEBERRY CRUMBLE
$2.99+
DESTIHL DILL PICKLE
$3.49+
3 SONS OCEAN PARK PILS
$3.49+
WOVEN WATER FAILSAFE
$3.99+
3 SONS DOPEALICIOUS
$5.99+
BEAT CULTURE EL CHURRO
$5.99+
PRAIRIE ARTISAN MILLENNIAL MANSION
$5.99+
FUNKY BUDDHA VOID SHAKER
$4.99+
BREW HUB GOON SQUAD 19OZ
$3.99+
RAVENOUS PIG WORKING MAN PORTER
$3.49+
OLOGY FRACTAL DIMENSIONS
$2.49+
GREEN BENCH SUNSHINE CITY
$2.49+
GREEN BENCH SKYWAY
$3.49+
TRIPPING ANIMALS EVERHAZE
$5.99+
HIDDEN SPRINGS GHOST BRO
$6.99+
TOPPLING GOLIATH PSEUDO SUE
$3.99+
ORANGE BLOSSOM OBP2
$3.99+
SCHOFFERHOFER PINEAPPLE
$2.49+
WARSTEINER DUNKEL
$2.49+
OLOGY LENGTHENING COASTLINES
$2.49+
903 ORANGE VANILLA GOSE
$2.99+
TACTICAL QUASAR CRUISER
$3.99+
TACTICAL OWLS AREN'T REAL
$4.99+
UNTITLED ART AFFOGATO STOUT
$5.99+
UNTITLED MALTED MILK BALL
$5.99+
ALCATRAZ DOUBLE COLD BREW
$3.49+
FLORIDA AVE TANGERINE SPLASH
$2.49+
FLORIDA AVE LUMINECENCE
$2.49+
HIDDEN SPRINGS RIOT JUICE
$4.99+
MY FAVORITE THINGS RESTRAINT STOUT
$3.49+
TRIPPING ANIMALS KOOPA TROOPA
$4.99+
NEW BELGIUM HOP RAIDER
$2.49+
BLAKES CHERI CORDIAL
$2.49+
BROOKLYN BLACK CHOCOLATE STOUT
$2.99+
BOULEVARD BOURBON QUAD
$4.99+
ABITA OFFICE PARTY
$2.49+
ABITA CHRISTMAS ALE
$2.49+
DUCLAW UNICORN FARTS
$4.99+
PAULANER MUNCHNER LAGER
$2.99+
21ST HELL HIGH MANGO
$2.49+
ABITA BUBBLEGUM IPA
$2.49+
BOULEVARD MORE SMORE
$5.99+
FOUNDERS FRENCH TOAST BASTARD
$5.99+
KENTUCKY PEPPERMINT PORTER
$4.49+
PRAIRIE ARTISAN CHRISTMAS BOMB
$10.99+
PRAIRIE ARTISAN SEASICK CROCODILE
$3.49+
2ND SHIFT DISSATISFIED
$4.49+
DESTIHL PEANUT BUTTER
$2.49+
3 SONS THE BIO VOLUME
$5.99+
WOVEN WATER ADAPTATION
$3.99+
LUPULIN KILLER KANGAROO
$5.99+
3 SONS BATIDO
$5.99+
PRAIRIE ARTISAN WATERMELON GF
$3.49+
FUNKY BUDDHA LAST SNOW
$2.99+
DESTIHL CHERRY PIE
$2.99+
WOVEN WATER APEX
$5.99+
BAY CANNON XANDER
$4.49+
3 SONS GREEN GORILLA
$6.99+
WINE
STARTERS
DINNER FRANKS
FLATBREADS
NEOPOLITAN
$12.00
ITALIAN CHEESES, FRESH MOZZARELLA MARINARA, TOMATO MEDLEY, & BASIL
TASTY TOADSTOOL
$13.00
BEER BRAISED MUSHROOMS, ITALIAN CHEESES, WILTED GREENS, GOAT CHEESE, EVOO & CRACKED PEPPER
SALTY PIG
$13.00
ITALIAN CHEESES, MARINARA, PEPPERONI, BACON, & BANANA PEPPERS
FLIGHTY BIRD
$13.00
ITALIAN CHEESES, GRILLED CHICKEN RED ONION, CILANTRO, & BBQ SAUCE
VEGGIE DELIGHT
$12.00
Mexican Pizza Flatbread
$13.00
HANDHELDS & BURGERS
HAPPY HOUR HOTDOGS
TACO TUESDAY
OKTOBER
All hours
|Sunday
|11:00 am - 11:00 pm
|Monday
|11:00 am - 11:00 pm
|Tuesday
|11:00 am - 11:00 pm
|Wednesday
|11:00 am - 11:00 pm
|Thursday
|11:00 am - 11:00 pm
|Friday
|11:00 am - 11:00 pm
|Saturday
|11:00 am - 11:00 pm
Restaurant info
Come in and enjoy a unique combination of over 200 craft beers, fantastic wines, and spectacular food. With weekly events and happenings, we deliver a great atmosphere for all who enter our doors!
Location
3234 Florida Avenue South, Suite B, Lakeland, FL 33803
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